Emma Norsgaard Jørgensen wins opening stage at Setmana Ciclista Valenciana

Image 1 of 3 Emma Norsgaard Jørgensen (Katusha-Bigla) wins stage 1 at Setmana Ciclista Valenciana (Image credit: Setmana Ciclista Valenciana) Image 2 of 3 Emma Norsgaard Jørgensen (Katusha-Bigla) wins stage 1 at Setmana Ciclista Valenciana (Image credit: Setmana Ciclista Valenciana) Image 3 of 3 Emma Norsgaard Jørgensen (Katusha-Bigla) wins stage 1 at Setmana Ciclista Valenciana and takes the overall lead (Image credit: Setmana Ciclista Valenciana)

Emma Norsgaard Jørgensen (Bigla-Katusha) won the opening stage at the Setmana Ciclista Valenciana on Thursday. The Danish rider was part of a reduced group that came to the line and she took the win ahead of Arlenis Sierra (Astana Women's Team) and Jip Van den Bos (Boels Dolmans Cyclingteam).

Norsgaard Jørgensen has secured the first leader's jersey of the four-day race.

The first stage offered the peloton a 103km race from Gandia to Cullera. The first 30km was hilly with a category 3 climb over Alto Beniganim before the field descended onto the flatter roads during the last half of the race.

The main field was all together with 20km remaining but several crashes marred the final 15km.

In the end, a group of 13 riders were at the head of the race and held a gap with just 2km to the finish line where Norsgaard Jørgensen won the sprint in Cullera.

The racing will continue on Friday with stage 2's 126km from Agost to Finestrat.

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Cecilie Norsgaard Jørgensen (Den) Bigla-Katusha 2:39:47 2 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 3 Jip Van den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 4 Michela Balducci (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 5 Sofia Rodriguez Revert (Spa) Sopela Women's Team 6 Anna Van der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 7 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Spain 8 Karlijn Swinkels (Ned) Parkhotel Valkenburg 9 Clara Koppenburg (Ger) Bigla-Katusha 10 Elise Chabbey (Swi) Bigla-Katusha 11 Laura Tomasi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 12 Katia Ragusa (Ita) Astana Women's Team 13 Lizbeth Yareli Salazar Vazquez (Mex) Astana Women's Team 0:00:05 14 Olga Shekel (Ukr) Astana Women's Team 0:00:19 15 Abby-Mae Parkinson (GBr) Lotto Soudal Ladies 16 Demi Vollering (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:34 17 Gladys Verhulst (Fra) Team Arkea-Samsic 18 Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg 19 Skylar Schneider (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 20 Emilie Moberg (Nor) Drops 21 Maryna Ivaniuk (Ukr) Astana Women's Team 22 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Ceratizit-WNT Pro 23 Minke Bakker (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport 24 Teuntje Beekhuis (Ned) Lotto Soudal Ladies 25 Kata Blanka Vas (Hun) Doltcini-Van Eyck Sport 26 Sophie Wright (GBr) Bigla-Katusha 27 Marlen Reusser (Swi) Bigla-Katusha 28 Lara Vieceli (Ita) Ceratizit-WNT Pro 29 Alessia Bulleri (Ita) Eneicat Woman's Team 30 Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Spain 31 Leah Thomas (USA) Bigla-Katusha 32 Silvia Persico (Ita) Valcar-Travel & Service 33 Sara Penton (Swe) Drops 34 Jo Tindley (GBr) Cams-Tifosi 35 Rebecca Durrell (GBr) Cams-Tifosi 36 Natalie Grinczer (GBr) Cams-Tifosi 37 Hanna Nilsson (Swe) Parkhotel Valkenburg 38 Kathrin Hammes (Ger) Ceratizit-WNT Pro 39 Lucie Jounier (Fra) Team Arkea-Samsic 40 Elena Pirrone (Ita) Valcar-Travel & Service 41 Erica Magnaldi (Ita) Ceratizit-WNT Pro 42 Mieke Docx (Bel) Doltcini-Van Eyck Sport 43 Debora Silvestri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 44 Laura Van Regenmortel (Ned) Biehler Krush Pro Cycling 45 Susana Perez Conejero (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 46 Birgitte Ravndal (Nor) Norway 47 Stine Borgli (Nor) Norway 48 Iurani Blanco Calbet (Spa) Bizkaia-Durango 49 Cathalijne Hoolwerf (Ned) NXTG Racing 50 Lauren Creamer (Irl) Massi Tactic Women Team 51 Iris Monticolo (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 52 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 53 Fatima Zahra el Hayani (Mar) Team Arkea-Samsic 54 Ilaria Sanguineti (Ita) Valcar-Travel & Service 55 Omer Shapira (Isr) Israel 56 Giorgia Bariani (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 57 Gabriella Shaw (GBr) Cams-Tifosi 58 Eider Merino Cortazar (Spa) Spain 59 Typhaine Laurance (Fra) Team Arkea-Samsic 60 Vita Heine (Nor) Norway 61 Quinty Ton (Ned) Biehler Krush Pro Cycling 62 Alba Teruel Ribes (Spa) Spain 63 Elisabet Escursell Valero (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 64 Nadine Michaela Gill (Ger) Belori Vipeq Team 65 Jessica Finney (GBr) Cams-Tifosi 66 Margarita Victoria Garcia Cañellas (Spa) Spain 67 Letizia Borghesi (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 68 Lija Laizane (Lat) Eneicat Woman's Team 69 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 70 Katrine Aalerud (Nor) Norway 71 Marieke Van Witzenburg (Ned) Doltcini-Van Eyck Sport 72 Greta Marturano (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 73 Julie Solvang (Nor) Norway 74 Elizabeth Holden (GBr) Bizkaia-Durango 75 Joscelin Lowden (GBr) Drops 76 Katharine Hall (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 77 Vibeke Lystad (Nor) Norway 78 Barbara Malcotti (Ita) Valcar-Travel & Service 79 Silvia Magri (Ita) Valcar-Travel & Service 80 Rotem Gafinovitz (Isr) Israel 81 Cristina Martinez Bonafe (Spa) Spain 82 Lone Meertens (Bel) Lotto Soudal Ladies 83 Alana Castrique (Bel) Lotto Soudal Ladies 84 Roni Fishman (Isr) Israel 85 Marta Romeu Solaz (Spa) VIB-Natural Greatness 86 Irene Mendez Melgarejo (Spa) Spain 87 Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Massi Tactic Women Team 88 Pauline Allin (Fra) Team Arkea-Samsic 89 Maria Apolonia Van 't Geloof (Ned) Drops 90 Julie Van de Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies 91 Antri Christoforou (Cyp) Doltcini-Van Eyck Sport 92 Juliet Wolfe (Irl) Belori Vipeq Team 93 Nicole Hanselmann (Swi) Doltcini-Van Eyck Sport 94 Aroa Gorostiza Ulloa (Spa) Bizkaia-Durango 95 Rozemarijn Ammerlaan (Ned) NXTG Racing 96 Agua Marina Espinola (Par) Massi Tactic Women Team 0:00:49 97 Julia Borgström (Swe) NXTG Racing 98 Somayeh Yazdani (IRI) VIB-Natural Greatness 99 Emelie Røe Utvik (Nor) Norway 0:00:54 100 Yeima Torres Beltran (Cub) Astana Women's Team 101 Nienke Wasmus (Ned) Biehler Krush Pro Cycling 0:01:02 102 Mireia Trias Jordan (Spa) Massi Tactic Women Team 103 Charlotte Kool (Ned) NXTG Racing 0:01:03 104 Jennifer Powell (GBr) Cams-Tifosi 0:01:05 105 Claire Steels (GBr) Sopela Women's Team 106 Anouska Koster (Ned) Parkhotel Valkenburg 107 Anna Baidak (Rus) Eneicat Woman's Team 108 Henrietta Colborne (GBr) Biehler Krush Pro Cycling 109 Inez Beijer (Ned) Biehler Krush Pro Cycling 110 Chiara Consonni (Ita) Valcar-Travel & Service 111 Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango 112 Nicole D'Agostin (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 0:01:08 113 Ariadna Trias Jordan (Spa) Massi Tactic Women Team 114 Emily Meakin (GBr) Drops 115 Roos Hoogeboom (Ned) Biehler Krush Pro Cycling 116 Emily Wadsworth (GBr) NXTG Racing 117 Jennifer Tatiana Ducuara Acevedo (Col) VIB-Natural Greatness 118 Britt Knaven (Bel) NXTG Racing 119 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango 120 Elizabeth Bennett (GBr) Drops 121 Maria De Los Angeles Medina Gonzalez (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 122 Anastasiia Pliaskina (Rus) Eneicat Woman's Team 123 Eva Jonkers (Ned) NXTG Racing 124 Sarah Rijkes (Aut) Ceratizit-WNT Pro 125 Emma Ortiz Bonilla (Spa) Sopela Women's Team 0:01:24 126 Elizabeth Banks (GBr) Bigla-Katusha 0:01:40 127 Teniel Campbell (Tto) Valcar-Travel & Service 0:01:45 128 Carolina Esteban Fernandez (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 129 Paula Sanmartin Rodriguez (Spa) Bizkaia-Durango 130 Isabel Martin Martin (Spa) Massi Tactic Women Team 0:01:50 131 Shanni Berger (Isr) Israel 0:01:55 132 Camila Ayala Mussard (Arg) Belori Vipeq Team 133 Marit Raaijmakers (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:02:02 134 Mayuko Hagiwara (Jpn) Eneicat Woman's Team 0:02:05 135 Gali Weinberg (Isr) Israel 0:02:18 136 Senna Feron (Ned) Biehler Krush Pro Cycling 137 Arianna Fidanza (Ita) Lotto Soudal Ladies 138 Maria Banlles Santamaria (Spa) Sopela Women's Team 0:02:47 139 Gaia Masetti (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 0:03:02 140 Elisa Dalla Valle (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 141 Nerea Nuño Iglesias (Spa) Massi Tactic Women Team 0:04:06 142 Coralie Houdin (Fra) Team Arkea-Samsic 143 Maria del Pilar Jimenez Martinez (Spa) VIB-Natural Greatness 0:04:25 144 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 145 Angelica Brogi (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 146 Jesse Vandenbulcke (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:04:45 147 Romy Kasper (Ger) Parkhotel Valkenburg 148 Eukene Larrarte Arteaga (Spa) Eneicat Woman's Team 0:05:59 149 Elena Perez Muñoz (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte 0:06:30 150 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ceratizit-WNT Pro 151 Laura Asencio (Fra) Ceratizit-WNT Pro 0:07:59 152 Illi Gardner (GBr) Cams-Tifosi 0:13:41 153 Finja Smekal (Ger) Drops 0:17:24 154 Avital Gez (Isr) Israel 155 Sara Bonillo Talens (Spa) Belori Vipeq Team 156 Gemma Sernissi (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 157 Sofia Barriguete Rodriguez (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte OTL Livia dos Santos Fabaro (Bra) Belori Vipeq Team 0:26:35 OTL Alexandra Moreno Roca (Spa) Sopela Women's Team 0:26:47 OTL Anaïs Morichon (Fra) Team Arkea-Samsic OTL Melisa Gomiz Perez (Spa) VIB-Natural Greatness OTL Jennifer Neenan (Irl) VIB-Natural Greatness 0:36:59 OTL Mariela Antone Farabello Suhr (Spa) Belori Vipeq Team 0:41:17 DNF Ziortza Isasi Cristobal (Spa) Eneicat Woman's Team DNF Garazi Erostarbe Ugarte (Spa) Sopela Women's Team DNF Carla Fernandez Torres (Spa) Rio Miera-Cantabria Deporte