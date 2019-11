Image 1 of 10 Vivienne Meyer (Colnago Farbe Sudtirol) wins the women's stage 4 in Langkawi. (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 2 of 10 Stage 4 winner and race leader Karl Platt (Team Bulls) jumps for joy on the podium (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 3 of 10 Vivienne Meyer (Colnago Fabre Sudtirol) celebrates a stage win (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 4 of 10 Race leader Karl Platt (Team Bulls) (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 5 of 10 Riders lined up for the start of stage 4 (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 6 of 10 Racers roll out (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 7 of 10 The elite women's stage 4 podium (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 8 of 10 The peloton (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 9 of 10 Riders sprint to get a good start. (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 10 of 10 Vivienne Meyer (Colnago Fabre Sudtirol) wins the stage (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge)

Team Bulls' Karl Platt of Germany and Switzerland's Vivienne Meyer of Colnago Farbe Sudtirol conquered Langkawi's highest peak to take stage 4 of the Langkawi International Mountainbike Challenge (LIMBC) 2011.

Men's race leader Platt took home the polka dot jersey as King of the Hill despite crossing the line on top of Gunung Raya, 838 metres above sea level, second to Australia's Don McConnell.

McConnell's victory was nullified as he had earlier been disqualified by the UCI panel of commissaires headed by Max Mager. The Australian cyclist did not start the cross country marathon that was stage 1, making him ineligible to compete in the remaining stages. He was, however, unaware of the disqualification which had been relayed over the communique.

Platt who won stage 2 at Kampung Tok Senik Resort, was credited with a time of 1:03:57. Second was South Africa's stage 1 winner Burry Stander of Specialized in 1:03.58, and Italy's Johnny Cattaneo of Full Dynamix 1:04.00.

"All along I wanted to keep pace with the leaders. It was a good ride up the mountain, I'm happy to have won the jersey. Tomorrow, with a short distance criterium, I am optimistic of landing the overall title," said Platt.

While Platt kept the yellow leader's jersey for a third successive day, Colnago Farbe Sudtirol rider Nathalie Schneitter of Switzerland also maintained her spot on top of the women's elite general classification after finishing second behind her compatriot and teammate, Vivienne Meyer, at Gunung Raya.

Both Meyer and Schneitter were bunched together with some of the elite men's riders en route to the top before Meyer upped the tempo to carve a comfortable lead in the last three kilometres.

"I'm happy that our team has managed a one-two finish for the third time, and for the fourth consecutive day, a stage title has gone to our rider," said Colnago trainer Edmund Telser.

In stage 4, two British pro road cyclists, Chris Froome and Adam Blythe, joined the action for the day. Froome and Blythe clocked 1:04.08 and 1:24.31, respectively, but were not placed on the race classification because they did not compete in the other stages.

The top local rider in the elite men's division was Ahmad Fauzan Lutfi while Masziyaton Mohd Radzi remains the top local elite women's rider.

LIMBC 2011 draws to a close on Saturday with a cross country criterium at Stadium Langkawi, with a lap distance of 1.94km per lap and 45 minutes of racing for each category.

Full Results

Men stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Karl Platt (Ger) Team Bulls 1:03:57 2 Burry Stander (RSA) Specialized 0:00:01 3 Johnny Cattaneo (Ita) Full-Dynamix 0:00:03 4 Jason Sager (USA) Team Jamis 0:00:03 5 Szilard Buruczki (Hun) Hungarian Cycling Federation 0:00:04 6 Lachlan Norris (Aus) Giant Global Factory Off Road Team 0:00:04 7 Nino Surban Quebido (Phi) Philippines Cycling Federation 0:00:15 8 Thomas Dietsch (Fra) Team Bulls 0:00:17 9 Bartosz Banach (Pol) Mroz-Activejet 0:00:18 10 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Amaniz Cycling Team 0:00:18 11 Seiya Hirano (Jpn) Bridgestone Anchor 0:00:53 12 Kyle Ward (Aus) 0:01:02 13 Daniel Gathof (Ger) Craft - Rocky Mountain 0:02:11 14 Wolciech Halejak (Pol) Mroz-Activejet 0:03:10 15 Russell Finsterwald (USA) Subaru Trek 0:03:32 16 Paul Cordes (RSA) MTN Qhubeka 0:03:58 17 Andrew Mock (Aus) Team Wombat 0:03:58 18 Thomas Turner (USA) Team Jamis 0:03:58 19 Alvin Abanil Benosa (Phi) Yakap Pinoy 0:03:59 20 Kris Sneddon (Can) Team Kona 0:04:32 21 Kohei Yamamoto (Jpn) Bridgestone Anchor 0:04:40 22 Andrew Fellows (Aus) 0:05:19 23 March Mcquinn Flores Aleonar (Phi) Yakap Pinoy 0:05:21 24 Erich Felbabel (Fra) CHIRU 0:05:28 25 Blake Harlan (USA) Team Jamis 0:05:30 26 Mohd Fhafiz B. Rozli (Mas) Giant SBS 0:06:09 27 Muhamad Ayub Bin Mohd Radzi (Mas) GK2 SBS Giant 0:06:09 28 Eusebio Z. Quinones (Phi) Yakap Pinoy 0:06:40 29 Wan Mohammed Najmee B Wan Mohammed (Mas) Team KT 0:06:54 30 Mohd Nor Rizuan Bin Zainal (Mas) Navry Cycling Team 0:07:02 31 Muhammad Raihaan Bin Abd Aziz (Bru) Brunei Cycling Federation 0:07:04 32 Mohammad Nurhaimin Bin Awang (Bru) Brunei Cycling Federation 0:07:36 33 Keiichi Tsujiura (Jpn) Bridgestone Anchor 0:07:55 34 Jacinto De Jesus Da Costa (TLs) Timor Leste 0:08:20 35 Mohd Shahrul Nizam Bin Che Samsudin (Mas) Navry Cycling Team 0:09:36 36 Suhardi Bin Hassan (Mas) Team KT 0:09:47 37 Cory Wallace (Can) Team Kona 0:09:48 38 Orlando Da Costa (TLs) Timor Leste 0:10:23 39 Muhammad Nurjamri Bin Johari (Bru) Brunei Cycling Federation 0:10:27 40 Morgan Pilley (Aus) Team New Limits 0:10:29 41 Anthony Sinyard (USA) Specialized 0:10:56 42 Hasan Kerim (Mas) Team KT 0:11:30 43 Antonio Almeida Pereira Matins (TLs) Timor Leste 0:11:58 44 Azizul Azli Shaari (Mas) Giant 0:12:01 45 Mohd Zamri Saleh (Mas) Arus Racing Team 0:12:04 46 Mohd Razif Mohd Salleh (Mas) S2H 0:12:16 47 Matthew Zagorski (Aus) Team Mount Beauty 0:12:34 48 T.P. Wasantha Harischandra (Sri) Sri Lanka Federation 0:13:48 49 Kazuhiro Yamamoto (Jpn) Japan Cycling Federation 0:13:49 50 Ben Henderson (Aus) Anythime Fitness MTB Team 0:14:01 51 Craig Johns (NZl) NRG2 Perform 0:14:08 52 Corey Bray (USA) Super CaZual 0:14:29 53 Goh Yong Choon (Mas) Giant 0:14:31 54 Yew Meng, Lim (Mas) Letua Cycling Club 0:16:17 55 Muhammad Hazwan Bin Azmen (Mas) Orbea Malaysia 0:16:57 56 Chris Jenkins (Aus) Dirt Devils 0:17:17 57 I.A Gayan Sanjeewa (Sri) Sri Lanka Federation 0:17:45 58 Tan Weng Seah (Mas) Team KT 0:17:58 59 Mohamad Faris Abdul Razak (Mas) 0:19:04 60 Mohamad Aim Bin Mohamad Fauzi (Mas) Persatuan Berbasikal Pahang 0:19:04 61 Lim Sheng Hui, Alex (Mas) 0:19:33 62 Lim Chin Hong (Mas) Team KT 0:19:33 63 Zamzi B Mohamad (Mas) Arus Racing Team 0:20:20 64 P.J.M Jayasinghe Silva (Sri) Sri Lanka Federation 0:20:35 65 Mohd Arif Bin Che Awang (Mas) Team KT 0:21:40 66 Frederick R. Feliciano (Phi) Yakap Pinoy 0:21:54 67 Muhammad Emir Shafiq Bin Zainal Abidin (Mas) KAMC UITM Pahang 0:22:01 68 Saiful Khohar Bin Abdul Halim (Mas) CHIRU 0:22:53 69 Mohamad Khaniz Bin Omar (Sin) Entro MB Team 0:23:01 70 Amirul Ariff Bin Zakaria (Mas) One Stop Cycle Raci 0:23:05 71 Mohd Shafari Bin Abd Malik (Mas) Giant 0:23:22 72 Muhammad Izad Bin Idrus (Mas) MSWP 0:23:58 73 Mohd Rossaimi Bin Sulaiman (Mas) 0:27:06 74 Lim Sian Cien (Mas) JMB Cycle 0:28:02 75 Mark Sandon (Aus) Brunswick Cycling Club 0:28:47 76 Mohamad Syafiq Bin Abidin (Mas) Langkawi 0:29:18 77 Mohd Khir Bin Isyak (Mas) 0:31:42 78 Kong Chi Ming, Jacky (HKg) 0:33:57 79 S.C. Amal Suranga (Sri) Sri Lanka Federation 0:34:01 80 Nasir Bin Abdullah (Mas) 0:36:22 81 Muhammad Omar Adibb Bin Rosli (Mas) Amaniz Cycling Team 0:37:20 82 Saijod Lau Tze (Mas) One Stop Cycle Racing 0:38:11 83 Ridzuan B Abd Rahim (Mas) DTNA 0:41:46 84 Lau Siu Man (HKg) 0:42:13 85 Muhamad Saifullah Bin Jamal Alias (Mas) Persatuan Berbasikal Pahang 0:42:23 86 Izwan Md Sumairi (Mas) MD Klang 0:42:31 87 Noor Hafizi Bin Uzairi (Mas) 0:43:09 88 Louis Ferreira (RSA) Squirt 0:44:44 89 Nor Izwan Bin Ibrahim (Mas) KAMC UITM Pahang 0:45:33 90 Mohd Pakhrurazi Bin Abdul Razid (Mas) KAMC UITM Pahang 0:51:08 91 Kamaroazuan Abd Rohim (Mas) 0:52:24 92 Muhammad Firdaus Bin Masuri (Mas) KAMC UITM Pahang 1:00:27 93 Shahairul Izam Bin Hayon (Mas) KayuhBeb 1:01:32 DNF Mohd Khaidzir Bin Mohd Taha (Mas) DNF Ahmad Tarmizi Bin Abdul Rahman (Mas) DTNA DNF Amiruddin Bin Jaafar (Mas) DNF Mohd. Khairul Azizi Bin Abdullah (Mas) Torengganu Team DNS Shahrin Amir (Mas) Amaniz Cycling Team DNS Khairul Amin B Ahmad Ridzuan (Mas) 99 Bikers DNS Shaiful Adli Bin Mohamad Zin (Mas) DNS Rodney Farrell (Aus) Central West Offroad Bicycling Club

Women stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Vivienne Meyer (Swi) Colnago Farbe Sudtirol 1:14:37 2 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Farbe Sudtirol 0:00:24 3 Naomi Hansen (Aus) Noosa Bike Shop 0:00:26 4 Masziyaton Binti Mohd Radzi (Mas) Kedah 0:01:22 5 Michela Benzoni (Ita) Lissone MTB - Federazione Ciclista Italiana 0:02:15 6 Lisa Jacobs (Aus) Ride Happy 0:02:38 7 Jodie Willet (Aus) 0:03:40 8 Ikumi Tajika (Jpn) Japanese Cycling Federation 0:03:55 9 Eszter Dosa (Hun) Hungarian Mountain Bike Federation 0:05:42 10 Helen Julia Beswick (Mas) Giant 0:06:42 11 Katherine O'shea (Aus) 0:11:21 12 Alessia Ghezzo (Ita) FCI Pro Team Viner 0:12:17 13 Yolande Speedy (RSA) MTN Qhubeka 0:13:19 14 Erin Greene (NZl) R and R sports 0:18:05 15 Vanina Vergoz (Fra) City Bike Depot 0:19:59 16 Jenny Fay (Irl) 0:20:00 17 Juss Junaidah (Mas) 0:21:59 18 Musliha Bt Salim (Mas) Arus Racing Team 0:32:06 19 Jacklyn Diana Andrew (Mas) 0:40:29 20 Sua Jo Nie (Mas) SGNightMTB 0:47:44 21 Domingas Catavina Guterres (TLs) Timor Leste 0:52:20 22 Laura Liong (Sin) 1:04:35 23 Aida Hanim Binti Mohamad Ali (Mas) 1:04:49 DNF Ena Aminah (Mas) Kayuhbeb DNS Rebecca Henderson (Aus) Anytime Fitness DNS Zahraa Bt. Anuawar (Mas) Terengganu Team

Masters stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marzio Deho (Ita) Team Olympia 1:04:00 2 Malcolm Mcleod (NZl) R and R SPORT 0:06:50 3 Simon Knowles (Aus) 0:08:12 4 Anthony White (Irl) Cannondale Mount Zoom Racing 0:09:15 5 Pierre Arnaud Le Magnan (Fra) 0:12:52 6 Azizan Manaf (Mas) GIANT 0:14:13 7 Alvin Lim (Sin) Entro MTB Team 0:14:28 8 Andrew Paul Davison (Aus) MTBA 0:17:01 9 Mr Prasort Chimart (Tha) Puket Beach Boy 0:17:02 10 Tiong Teik Meng, Andy (Mas) 0:21:58 11 Abdul Khalib Bin Zakaria (Mas) One Stop Racing Team 0:27:11 12 Zamani Supartin (Mas) 0:28:00 13 Nor Effandy Rosli (Mas) 0:31:32 14 Ching Chai Lim (Mas) Captain Langkawi 0:32:19 15 Gregory John Dick (NZl) Marlborough Mountain Bike Club 0:33:07 16 Mr Pathom Sae Chang (Tha) Puket Beach Boy 0:33:07 17 Khor Chin Dee (Mas) Langkawi 0:35:28 18 Che Omar Bin Talib (Mas) 0:46:23 19 Mohd Sahak Bin Zaini (Mas) DTNA 0:51:44 20 Farizul Latif Zulkifli (Mas) The Lone Ranger 0:56:03 21 Kenneth Koh (Sin) 1:09:22 22 Razali Yahya (Mas) team poyo 1:15:08 DNF Bin Abdul Samad (Mas) Smart Herbs

Senior masters stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lieb Loots (RSA) SQUIRT 1:13:11 2 John Edwin Allison (Aus) Adelaide Mountain Bike Club 0:03:02 3 John Henderson (Aus) Anytime Fitness MTB Team 0:04:46 4 Craig Peacock (Aus) MTBA 0:04:46 5 John Funk (Can) Dead Goat 0:16:57 6 Haydn Beswick (Mas) Giant 0:33:33 7 Frank-D.Viermann (Ger) 0:40:30 8 Wan Shahidan Bin Yahya (Mas) 99 Bikes Langkawi 0:44:22 9 Kim Hua Chong, John (Sin) 0:51:22 10 Mohamad Pauzi Bin Ismail (Mas) 0:59:53 11 George S. Paterson (Aus) 1:24:00

Men general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Karl Platt (Ger) Team Bulls 6:20:12 2 Burry Stander (RSA) Specialized 0:03:46 3 Johnny Cattaneo (Ita) Full-Dynamix 0:07:44 4 Lachlan Norris (Aus) Giant Global Factory Off Road Team 0:08:29 5 Thomas Dietsch (Fra) Team Bulls 0:08:54 6 Bartosz Banach (Pol) Mroz-Activejet 0:14:18 7 Wolciech Halejak (Pol) Mroz-Activejet 0:16:17 8 Szilard Buruczki (Hun) Hungarian Cycling Federation 0:20:01 9 Kohei Yamamoto (Jpn) Bridgestone Anchor 0:22:33 10 Daniel Gathof (Ger) Craft - Rocky Mountain 0:24:43 11 Kris Sneddon (Can) Team Kona 0:28:50 12 Jason Sager (USA) Team Jamis 0:29:05 13 Cory Wallace (Can) Team Kona 0:31:35 14 Kazuhiro Yamamoto (Jpn) Japan Cycling Federation 0:39:16 15 Andrew Fellows (Aus) 0:40:00 16 March Mcquinn Flores Aleonar (Phi) Yakap Pinoy 0:49:39 17 Nino Surban Quebido (Phi) Philippines Cycling Federation 0:51:18 18 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Amaniz Cycling Team 0:52:38 19 Kyle Ward (Aus) 0:55:42 20 Alvin Abanil Benosa (Phi) Yakap Pinoy 0:56:47 21 Russell Finsterwald (USA) Subaru Trek 0:57:40 22 Eusebio Z. Quinones (Phi) Yakap Pinoy 1:00:48 23 Thomas Turner (USA) Team Jamis 1:02:35 24 Seiya Hirano (Jpn) Bridgestone Anchor 1:07:09 25 Blake Harlan (USA) Team Jamis 1:08:26 26 Erich Felbabel (Fra) CHIRU 1:13:15 27 Mohd Zamri Saleh (Mas) Arus Racing Team 1:15:50 28 Mohd Razif Mohd Salleh (Mas) S2H 1:20:02 29 Mohd Shahrul Nizam Bin Che Samsudin (Mas) Navry Cycling Team 1:22:26 30 Muhammad Raihaan Bin Abd Aziz (Bru) Brunei Cycling Federation 1:26:31 31 Mohd Fhafiz B. Rozli (Mas) Giant SBS 1:32:02 32 Matthew Zagorski (Aus) Team Mount Beauty 1:32:43 33 Keiichi Tsujiura (Jpn) Bridgestone Anchor 1:35:58 34 Wan Mohammed Najmee B Wan Mohammed (Mas) Team KT 1:40:31 35 Azizul Azli Shaari (Mas) Giant 1:49:01 36 Andrew Mock (Aus) Team Wombat 1:50:13 37 Suhardi Bin Hassan (Mas) Team KT 1:52:52 38 Muhamad Ayub Bin Mohd Radzi (Mas) GK2 SBS Giant 1:56:21 39 Craig Johns (NZl) NRG2 Perform 1:58:14 40 Mohammad Nurhaimin Bin Awang (Bru) Brunei Cycling Federation 1:59:31 41 Anthony Sinyard (USA) Specialized 2:01:19 42 Mark Sandon (Aus) Brunswick Cycling Club 2:04:11 43 Jacinto De Jesus Da Costa (TLs) Timor Leste 2:04:35 44 Muhammad Nurjamri Bin Johari (Bru) Brunei Cycling Federation 2:08:21 45 Zamzi B Mohamad (Mas) Arus Racing Team 2:08:36 46 Muhammad Hazwan Bin Azmen (Mas) Orbea Malaysia 2:08:53 47 Frederick R. Feliciano (Phi) Yakap Pinoy 2:10:37 48 Mohd Nor Rizuan Bin Zainal (Mas) Navry Cycling Team 2:11:27 49 Corey Bray (USA) Super CaZual 2:13:19 50 Mohd Shafari Bin Abd Malik (Mas) Giant 2:13:29 51 Antonio Almeida Pereira Matins (TLs) Timor Leste 2:15:39 52 Chris Jenkins (Aus) Dirt Devils 2:21:31 53 Orlando Da Costa (TLs) Timor Leste 2:23:24 54 Mohamad Khaniz Bin Omar (Sin) Entro MB Team 2:29:11 55 Goh Yong Choon (Mas) Giant 2:29:32 56 Mohamad Aim Bin Mohamad Fauzi (Mas) Persatuan Berbasikal Pahang 2:31:02 57 T.P. Wasantha Harischandra (Sri) Sri Lanka Federation 2:32:04 58 Yew Meng, Lim (Mas) Letua Cycling Club 2:32:30 59 Saiful Khohar Bin Abdul Halim (Mas) CHIRU 2:34:33 60 Mohd Arif Bin Che Awang (Mas) Team KT 2:36:59 61 Hasan Kerim (Mas) Team KT 2:40:06 62 Mohamad Faris Abdul Razak (Mas) 2:47:24 63 Amirul Ariff Bin Zakaria (Mas) One Stop Cycle Raci 2:49:13 64 I.A Gayan Sanjeewa (Sri) Sri Lanka Federation 2:50:12 65 Ben Henderson (Aus) Anythime Fitness MTB Team 2:51:00 66 Mohd Rossaimi Bin Sulaiman (Mas) 2:52:48 67 Tan Weng Seah (Mas) Team KT 2:58:02 68 S.C. Amal Suranga (Sri) Sri Lanka Federation 2:59:12 69 Lim Chin Hong (Mas) Team KT 3:01:00 70 Muhammad Emir Shafiq Bin Zainal Abidin (Mas) KAMC UITM Pahang 3:01:19 71 Lim Sheng Hui, Alex (Mas) 3:07:25 72 P.J.M Jayasinghe Silva (Sri) Sri Lanka Federation 3:08:34 73 Mohamad Syafiq Bin Abidin (Mas) Langkawi 3:09:32 74 Muhammad Omar Adibb Bin Rosli (Mas) Amaniz Cycling Team 3:14:30 75 Lau Siu Man (HKg) 3:23:33 76 Muhamad Saifullah Bin Jamal Alias (Mas) Persatuan Berbasikal Pahang 3:30:13 77 Noor Hafizi Bin Uzairi (Mas) 3:31:07 78 Nasir Bin Abdullah (Mas) 3:36:19 79 Mohd Khir Bin Isyak (Mas) 3:36:56 80 Kong Chi Ming, Jacky (HKg) 3:38:34 81 Saijod Lau Tze (Mas) One Stop Cycle Racing 4:00:28 82 Louis Ferreira (RSA) Squirt 4:04:40 83 Ridzuan B Abd Rahim (Mas) DTNA 4:19:19 84 Lim Sian Cien (Mas) JMB Cycle 4:24:50 85 Nor Izwan Bin Ibrahim (Mas) KAMC UITM Pahang 4:34:37 86 Mohd Pakhrurazi Bin Abdul Razid (Mas) KAMC UITM Pahang 4:44:07 87 Muhammad Firdaus Bin Masuri (Mas) KAMC UITM Pahang 4:50:48 88 Shahairul Izam Bin Hayon (Mas) KayuhBeb 5:10:17 89 Morgan Pilley (Aus) Team New Limits 7:12:29 90 Paul Cordes (RSA) MTN Qhubeka 7:28:59 91 Muhammad Izad Bin Idrus (Mas) MSWP 7:37:28 92 Izwan Md Sumairi (Mas) MD Klang 7:44:31 93 Kamaroazuan Abd Rohim (Mas) 7:54:23

Women general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Farbe Sudtirol 7:18:28 2 Vivienne Meyer (Swi) Colnago Farbe Sudtirol 0:08:35 3 Jodie Willet (Aus) 0:12:43 4 Michela Benzoni (Ita) Lissone MTB - Federazione Ciclista Italiana 0:22:28 5 Katherine O'shea (Aus) 0:41:02 6 Ikumi Tajika (Jpn) Japanese Cycling Federation 0:46:03 7 Yolande Speedy (RSA) MTN Qhubeka 0:46:14 8 Masziyaton Binti Mohd Radzi (Mas) Kedah 1:00:40 9 Naomi Hansen (Aus) Noosa Bike Shop 1:00:53 10 Alessia Ghezzo (Ita) FCI Pro Team Viner 1:06:28 11 Erin Greene (NZl) R and R sports 1:07:12 12 Eszter Dosa (Hun) Hungarian Mountain Bike Federation 1:07:27 13 Musliha Bt Salim (Mas) Arus Racing Team 1:26:54 14 Lisa Jacobs (Aus) Ride Happy 1:32:45 15 Vanina Vergoz (Fra) City Bike Depot 1:55:23 16 Juss Junaidah (Mas) 2:05:29 17 Jacklyn Diana Andrew (Mas) 2:06:33 18 Helen Julia Beswick (Mas) Giant 2:17:01 19 Sua Jo Nie (Mas) SGNightMTB 3:56:15 20 Laura Liong (Sin) 4:36:52 21 Aida Hanim Binti Mohamad Ali (Mas) 4:44:22 22 Jenny Fay (Irl) 6:28:07 23 Domingas Catavina Guterres (TLs) Timor Leste 8:41:32

Masters general classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marzio Deho (Ita) Team Olympia 6:12:00 2 Anthony White (Irl) Cannondale Mount Zoom Racing 0:43:56 3 Mr Prasort Chimart (Tha) Puket Beach Boy 0:54:28 4 Malcolm Mcleod (NZl) R and R SPORT 0:57:00 5 Alvin Lim (Sin) Entro MTB Team 1:06:44 6 Pierre Arnaud Le Magnan (Fra) 1:29:08 7 Azizan Manaf (Mas) GIANT 1:53:36 8 Abdul Khalib Bin Zakaria (Mas) One Stop Racing Team 2:29:38 9 Zamani Supartin (Mas) 2:42:02 10 Andrew Paul Davison (Aus) MTBA 2:55:59 11 Gregory John Dick (NZl) Marlborough Mountain Bike Club 3:01:33 12 Nor Effandy Rosli (Mas) 3:45:36 13 Tiong Teik Meng, Andy (Mas) 4:02:56 14 Mr Pathom Sae Chang (Tha) Puket Beach Boy 4:34:50 15 Ching Chai Lim (Mas) Captain Langkawi 4:54:42 16 Khor Chin Dee (Mas) Langkawi 5:03:58 17 Che Omar Bin Talib (Mas) 5:06:31 18 Simon Knowles (Aus) 5:43:04 19 Mohd Sahak Bin Zaini (Mas) DTNA 6:01:21 20 Farizul Latif Zulkifli (Mas) The Lone Ranger 6:32:40 21 Kenneth Koh (Sin) 6:40:46 22 Razali Yahya (Mas) team poyo 8:22:29