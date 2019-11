Image 1 of 14 Burry Stander (Specialized) wins stage 1 in Langkawi (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 2 of 14 Two racers ride through the water (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 3 of 14 Thomas Dietz leads through a water crossing (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 4 of 14 A Malaysian rider rolls past (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 5 of 14 Riders on some singletrack (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 6 of 14 The leaders (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 7 of 14 (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 8 of 14 Two riders sprint for the finish (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 9 of 14 Nathalie Schneitter takes the sstage win (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 10 of 14 A rider nears the end (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 11 of 14 Thomas Dietz is nearly done with stage 1 (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 12 of 14 Burry Stander sprints to a stage 1 win in Langkawi (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 13 of 14 Karl Platt finishes up stage 1 (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 14 of 14 Nathalie Schneitter is congratulated after winning the women's stage 1 (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge)

South Africa's Burry Stander and Swiss rider Nathalie Schneitter lived up to their top billing as they won the stage 1 marathon in their respective categories at the Langkawi International Mountainbike Challenge 2011 on Tuesday.

In a dramatic tussle to the finish line between two of the top-ranked riders in the peloton, Stander outsprinted Germany's Karl Platt of Team Bulls to stop the clock at 2:24:21 in Langkawi Stadium.

Stander, who came accompanied by his father Charles, was ecstatic with the excellent start.

"The first hour of the race was quite a struggle for me, but it was an interesting race on an interesting course. It's a great start and a close finish," said Stander.

"I'm still feeling jet-lagged and trying to cope with the weather as it was like racing on high altitude but overall, to win stage 1 is a wonderful feeling," said Stander, who bagged the Cape Epic title, the African championship and the South African national championship earlier this year.

Platt, Germany's three-time Cape Epic champ was a wheel-length behind Stander, followed by France's former European champ Thomas Dietsch who came in third in 2:26.12.

For Team Colnago Fabre Sudtirol, it was a good day in the office as Schneitter crossed the finish line just ahead of teammate Vivienne Meyer.

Schneitterwas pleased with her victory. "It's always great to win. Getting a one-two finish was a great start. As for stage 2, I look forward to maintaining my position. Having trained on the course, I liked it and I expect an interesting race tomorrow (today)," said Schneitter.

Malaysia's top finisher was former road cyclist Fauzan Lutfi, who clocked 2:50.03.2 to finish 25th.

The race was flagged off at the start by honorary race patron, Tun Dr Mahathir Mohamad at the Langkawi Sports Complex here.

Stage 1 and General classification afters stage 1 results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Burry Stander (RSA) Specialized 2:24:21 2 Karl Platt (Ger) Team Bulls 0:00:00 3 Thomas Dietsch (Fra) Team Bulls 0:01:52 4 Wolciech Halejak (Pol) Mroz-Activejet 0:04:13 5 Johnny Cattaneo (Ita) Full-Dynamix 0:05:11 6 Lachlan Norris (Aus) Giant Global Factory Off Road Team 0:05:17 7 Adrian Jackson (Aus) Merida Flight Centre MTB Team 0:05:28 8 Bartosz Banach (Pol) Mroz-Activejet 0:06:24 9 Daniel Gathof (Ger) Craft - Rocky Mountain 0:06:38 10 Kohei Yamamoto (Jpn) Bridgestone Anchor 0:06:50 11 Thomas Turner (USA) Team Jamis 0:07:17 12 Cory Wallace (Can) Team Kona 0:10:43 13 Kazuhiro Yamamoto (Jpn) Japan Cycling Federation 0:11:18 14 Szilard Buruczki (Hun) Hungarian Cycling Federation 0:13:05 15 Nino Surban Quebido (Phi) Philippines Cycling Federation 0:13:18 16 Kris Sneddon (Can) Team Kona 0:13:34 17 Blake Harlan (USA) Team Jamis 0:13:56 18 Alvin Abanil Benosa (Phi) Yakap Pinoy 0:13:56 19 Eusebio Z. Quinones (Phi) Yakap Pinoy 0:14:15 20 Andrew Fellows (Aus) 0:19:31 21 Andrew Mock (Aus) Team Wombat 0:19:54 22 Jason Sager (USA) Team Jamis 0:20:53 23 Keiichi Tsujiura (Jpn) Bridgestone Anchor 0:24:45 24 March Mcquinn Flores Aleonar (Phi) Yakap Pinoy 0:25:22 25 Mohd Fauzan Ahmad Lutfi (Mas) Amaniz Cycling Team 0:25:43 26 Robert Banach (Pol) Mroz-Activejet 0:27:10 27 Mohd Razif Mohd Salleh (Mas) S2H 0:27:29 28 Muhammad Raihaan Bin Abd Aziz (Bru) Brunei Cycling Federation 0:27:39 29 Matthew Zagorski (Aus) Team Mount Beauty 0:28:21 30 Kyle Ward (Aus) 0:28:28 31 Wan Mohammed Najmee B Wan Mohammed (Mas) Team KT 0:30:18 32 Mohd Shahrul Nizam Bin Che Samsudin (Mas) Navry Cycling Team 0:32:33 33 Azizul Azli Shaari (Mas) Giant 0:33:41 34 Mohd Fhafiz B. Rozli (Mas) Giant SBS 0:34:06 35 Mohamad Aim Bin Mohamad Fauzi (Mas) Persatuan Berbasikal Pahang 0:34:07 36 Mohd Zamri Saleh (Mas) Arus Racing Team 0:35:00 37 Rodney Farrell (Aus) Central West Offroad Bicycling Club 0:35:12 38 Shahrin Amir (Mas) Amaniz Cycling Team 0:35:12 39 Mohd Shafari Bin Abd Malik (Mas) Giant 0:35:17 40 Mohammad Nurhaimin Bin Awang (Bru) Brunei Cycling Federation 0:37:06 41 Muhammad Hazwan Bin Azmen (Mas) Orbea Malaysia 0:37:06 42 Russell Finsterwald (USA) Subaru Trek 0:37:19 43 Erich Felbabel (Fra) CHIRU 0:39:02 44 Suhardi Bin Hassan (Mas) Team KT 0:39:47 45 Craig Johns (NZl) NRG2 Perform 0:40:47 46 Jacinto De Jesus Da Costa (TLs) Timor Leste 0:41:26 47 Mark Sandon (Aus) Brunswick Cycling Club 0:43:37 48 Corey Bray (USA) Super CaZual 0:44:01 49 Zamzi B Mohamad (Mas) Arus Racing Team 0:44:57 50 Saiful Khohar Bin Abdul Halim (Mas) CHIRU 0:45:19 51 Frederick R. Feliciano (Phi) Yakap Pinoy 0:45:24 52 Seiya Hirano (Jpn) Bridgestone Anchor 0:45:37 53 Muhamad Ayub Bin Mohd Radzi (Mas) GK2 SBS Giant 0:46:54 54 Goh Yong Choon (Mas) Giant 0:48:41 55 Antonio Almeida Pereira Matins (TLs) Timor Leste 0:48:52 56 Mohd Arif Bin Che Awang (Mas) Team KT 0:48:59 57 Mohd Nor Rizuan Bin Zainal (Mas) Navry Cycling Team 0:49:36 58 Yew Meng, Lim (Mas) Letua Cycling Club 0:49:53 59 Hasan Kerim (Mas) Team KT 0:50:45 60 Mohamad Khaniz Bin Omar (Sin) Entro MB Team 0:51:21 61 T.P. Wasantha Harischandra (Sri) Sri Lanka Federation 0:51:57 62 Orlando Da Costa (TLs) Timor Leste 0:58:11 63 Yudi Suprastyo (Ina) 21 Pitstop Belitung 0:59:18 64 Mohd Rossaimi Bin Sulaiman (Mas) 0:59:22 65 Amirul Ariff Bin Zakaria (Mas) One Stop Cycle Raci 0:59:48 66 Chris Jenkins (Aus) Dirt Devils 1:00:55 67 Muhammad Nurjamri Bin Johari (Bru) Brunei Cycling Federation 1:06:06 68 I.A Gayan Sanjeewa (Sri) Sri Lanka Federation 1:06:07 69 R. Sarath Kumara Pinto (Sri) Sri Lanka Federation 1:06:12 70 Anthony Sinyard (USA) Specialized 1:10:06 71 S.C. Amal Suranga (Sri) Sri Lanka Federation 1:10:21 72 Nelson Ricardo Pereira Silva (TLs) Timor Leste 1:12:14 73 Mohamad Faris Abdul Razak (Mas) 1:13:31 74 Tan Weng Seah (Mas) Team KT 1:13:44 75 Mohamad Syafiq Bin Abidin (Mas) Langkawi 1:13:54 76 Lau Siu Man (HKg) 1:15:00 77 Lim Chin Hong (Mas) Team KT 1:15:07 78 Mohamad Amin Bin Mat Radzi (Mas) MSWP 1:17:51 79 Muhamad Saifullah Bin Jamal Alias (Mas) Persatuan Berbasikal Pahang 1:21:30 80 Lim Sheng Hui, Alex (Mas) 1:21:33 81 Noor Hafizi Bin Uzairi (Mas) 1:21:37 82 P.J.M Jayasinghe Silva (Sri) Sri Lanka Federation 1:21:38 83 Muhammad Omar Adibb Bin Rosli (Mas) Amaniz Cycling Team 1:22:21 84 Muhammad Emir Shafiq Bin Zainal Abidin (Mas) KAMC UITM Pahang 1:24:29 85 H.A.C Janaka Wijesinghe (Sri) Sri Lanka Federation 1:25:59 86 Nasir Bin Abdullah (Mas) 1:33:37 87 Kong Chi Ming, Jacky (HKg) 1:38:17 88 Mohd Khir Bin Isyak (Mas) 1:38:54 89 Muhamad Aduha Bin Rosli (Mas) 99 Bikers 1:39:44 90 Louis Ferreira (RSA) Squirt 1:53:36 91 Saijod Lau Tze (Mas) One Stop Cycle Racing 1:55:57 92 Ridzuan B Abd Rahim (Mas) DTNA 1:59:42 93 Khairul Amin B Ahmad Ridzuan (Mas) 99 Bikers 2:01:14 94 Shaiful Adli Bin Mohamad Zin (Mas) 2:11:02 95 Hendrik Winarso (Ina) 21 Pitstop Belitung 2:21:07 96 Nor Izwan Bin Ibrahim (Mas) KAMC UITM Pahang 2:22:43 97 Muhammad Firdaus Bin Masuri (Mas) KAMC UITM Pahang 2:24:02 98 Ben Henderson (Aus) Anythime Fitness MTB Team 2:24:16 99 Chan Yin Chun (HKg) 2:26:32 100 Mohd Pakhrurazi Bin Abdul Razid (Mas) KAMC UITM Pahang 2:26:39 101 Jonny Effendy (Ina) 21 Pitstop Belitung 2:28:06 102 Lim Sian Cien (Mas) JMB Cycle 2:30:28 103 Shahairul Izam Bin Hayon (Mas) KayuhBeb 2:30:54 104 Tang Kin Ming (HKg) 2:51:19 105 Surino (Ina) 21 Pitstop Belitung 3:05:42 DNF Anthony Shippard (GBr) Specialized / Jet Cycles DNF Muhamad Faris Bin Moher Affendy (Mas) Persatuan Berbasikal Pahang DNF Paul Cordes (RSA) MTN Qhubeka DNF Morgan Pilley (Aus) Team New Limits DNF Maz Hiza Nazly Bin Othman (Mas) DNF Irwan Bin Abdul Malik (Mas) DNF Mohd Asyraf Bin Mohd Zin (Mas) DNF Mohd Rezman Bin Rosslan (Mas) DNF Mohd Azlin Bin Mohd Rais (Mas) DNF Mohd Khaidzir Bin Mohd Taha (Mas) DNF Kamaroazuan Abd Rohim (Mas) DNF Shamsul Firdaus B Shahidan (Mas) MSWP DNF Muhammad Izad Bin Idrus (Mas) MSWP DNF Hadziq Syahir Bin Khafirruddin (Mas) KAMC UITM Pahang DNF Marcelo Andres Aravena (Aus) DNF Muhammad Nur Bin Hj Ibrahim (Mas) Smart Herbs DNF Ahmad Tarmizi Bin Abdul Rahman (Mas) DTNA DNF Izwan Md Sumairi (Mas) MD Klang DNF Nor Azrol Bin Nor Azlan (Mas) DNF Amiruddin Bin Jaafar (Mas) DNF Mohd. Khairul Azizi Bin Abdullah (Mas) Torengganu Team DNS Paul Van Der Ploeg (Aus) Felt-Otztal-X-Bionic DNS Dan Mcconnell (Aus) Anythime Fitness MTB Team DNS Braden Kappius (USA) Clif Bar DNS Mohd Azri Bin Mohammed Razali (Mas) DNS Nor Izwan Bin Mohd Sa'adon (Mas) DNS Zamri Bin Ahmad (Mas) DNS Parda Fakaruddin B Juhari (Mas) MD Klang DNS Muhammad Hafiz Bin Hashim (Mas) DNS Shahrom Abdullah (Mas) Cann Asia DSQ Mohd Jumaat Bin Kariman (Mas)

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Farbe Sudtirol 1:53:04 2 Jodie Willet (Aus) 0:06:28 3 Vivienne Meyer (Swi) Colnago Farbe Sudtirol 0:08:52 4 Katherine O'shea (Aus) 0:12:12 5 Michela Benzoni (Ita) Lissone MTB - Federazione Ciclista Italiana 6 Ikumi Tajika (Jpn) Japanese Cycling Federation 0:15:09 7 Yolande Speedy (RSA) MTN Qhubeka 0:16:02 8 Erin Greene (NZl) R and R sports 0:18:46 9 Naomi Hansen (Aus) Noosa Bike Shop 10 Eszter Dosa (Hun) Hungarian Mountain Bike Federation 11 Masziyaton Binti Mohd Radzi (Mas) Kedah 12 Jenny Fay (Irl) 13 Juss Junaidah (Mas) 14 Vanina Vergoz (Fra) City Bike Depot 15 Alessia Ghezzo (Ita) FCI Pro Team Viner 16 Helen Julia Beswick (Mas) Giant 17 Musliha Bt Salim (Mas) Arus Racing Team 18 Zahraa Bt. Anuawar (Mas) Terengganu Team 19 Jacklyn Diana Andrew (Mas) 20 Laura Liong (Sin) 21 Rebecca Henderson (Aus) Anytime Fitness 22 Lisa Jacobs (Aus) Ride Happy 23 Domingas Catavina Guterres (TLs) Timor Leste 24 Aida Hanim Binti Mohamad Ali (Mas) 25 Ena Aminah (Mas) Kayuhbeb 26 Sua Jo Nie (Mas) SGNightMTB 27 Norazita Binti Mohamad Taib (Mas)

Master men # Rider Name (Country) Team Result 1 Marzio Deho (Ita) Team Olympia 2:37:05 2 Mr Prasort Chimart (Tha) Puket Beach Boy 0:12:15 3 Anthony White (Irl) Cannondale Mount Zoom Racing 0:20:51 4 Alvin Lim (Sin) Entro MTB Team 0:23:36 5 Malcolm Mcleod (NZl) R and R SPORT 0:26:02 6 Nor Effandy Rosli (Mas) 0:34:17 7 Abdul Khalib Bin Zakaria (Mas) One Stop Racing Team 0:37:49 8 Pierre Arnaud Le Magnan (Fra) 0:45:21 9 Andrew Paul Davison (Aus) MTBA 0:49:58 10 Zamani Supartin (Mas) 0:53:16 11 Azizan Manaf (Mas) GIANT 0:56:34 12 Mr Pathom Sae Chang (Tha) Puket Beach Boy 1:06:48 13 Khor Chin Dee (Mas) Langkawi 1:07:58 14 Tiong Teik Meng, Andy (Mas) 1:11:40 15 Ching Chai Lim (Mas) Captain Langkawi 1:15:17 16 Gregory John Dick (NZl) Marlborough Mountain Bike Club 1:24:05 17 Che Omar Bin Talib (Mas) 1:25:13 18 Mr Pimoon Chipana (Tha) Puket Beach Boy 1:39:05 19 Goi Tek Boon (Mas) 1:52:14 20 Mohd Sahak Bin Zaini (Mas) DTNA 2:01:16 21 Tomas E. Panganiban (Phi) American Vinnyl/LPGMA/Yakap Pinoy 2:06:51 22 Farizul Latif Zulkifli (Mas) The Lone Ranger 2:14:50 23 Kenneth Koh (Sin) 2:23:02 24 Yazid Baharim (Mas) 2:54:14 25 Razali Yahya (Mas) team poyo 3:19:56 DNF Simon Knowles (Aus) DNF Tan Chee Yong (Mas) DNF Shaharin Razali (Mas) DNF Bin Abdul Samad (Mas) Smart Herbs DNF Hamzani Bin Ahmad (Mas)