Image 1 of 4 Borlase Warren Douglas (Fat Albert Racing Team) (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 2 of 4 Masziyaton Mohd Radzi (Kedah SBS Giant) (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 3 of 4 Prologue stage winner Maxime Marotte topped the podium (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 4 of 4 Prologue stage winner Eva Lechner topped the podium (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge)

Maxime Marotte made the perfect start to his Langkawi International Mountain Bike Challenge (LIMBC) 2013 campaign by winning the prologue individual time trial on Monday.

The BH-SR Suntour-KMC rider clocked the fastest time of 5:02.868 over the 2.4km course to emerge the winner. In second place was Switzerland's Nicola Rohrbach with a 5:04.293 finish and Sweden's Emil Lindgren rode to third spot in 5:06.314.

"The win comes as a big surprise as I was feeling unwell with stomach discomfort last night," said Marotte. "I am really happy to have made a good start to this year's race, and this victory will be mentally beneficial when the hard work begins in Tuesday's first stage."

The Frenchman attributed his prologue win to studying the course prior to the race.

"As a member of the French national relay team, I really love the short course races. I had gone through the course a few times earlier and studied the lines to be taken during the race. I am glad that my preparations paid off."

In the women's category, Italian Eva Lechner was in a class of her own to win the individual time trial convincingly. The Team Colnago Sudtirol rider won with a 5:36.889 finish, which was 5.2 seconds faster than second placed Lea Davison of the United States.

Davison, the LIMBC 2012 overall winner, went around the 2.4km course that started and ended at the Eagle Square in 5:42.089.

Nathalie Schneitter of Switzerland, who bagged the women's title in 2011, completed the podium places with a time of 5:42.824.

"I am really happy to have made a good start and hope to continue performing well throughout the championship. The weather in Langkawi the past several days is not as hot as it was during the 2012 race, so I hope to take advantage of it to post good results throughout the week," said Lechner.

Malaysia's top hope Masziyaton Mohd Radzi finished in an impressive ninth position after posting a 6:20.614 timing.

There was double joy for Italy when Marzio Deho of Cicli Olympia won the prologue in the men's masters category with a 5:25.923 ride. He beat British rider Nicholas Craig (5:30.050) and the Netherlands' Patrick Jansen (5:50.142) to second and third spots respectively.

Prologue and GC after Prologue Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Marotte (Fra) BH SR Suntour KMC 0:05:03 2 Nicola Rohrbach (Swi) Goldwurst-Power/ Stöckli 0:00:01 3 Emil Lindgren (Swe) Giant Pro XC Team 0:00:03 4 Rourke Croeser (RSA) Kargo Mountain Bike Team 0:00:06 5 Simon Gegenheimer (Ger) Ultra Rose Sport Racing 0:00:06 6 Stephane Tempier (Fra) BH SR Suntour KMC 0:00:07 7 Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing 0:00:08 8 Hamish Batchelor (GBr) Fluid Fin 0:00:10 9 Robert Wardell (GBr) Trek Factory Racing 0:00:11 10 Kristian Hynek (Cze) Elettroveneta - Corratec 0:00:15 11 David William Fletcher (GBr) Orange Monkey Pro Team 0:00:16 12 Fabian Peter Giger (Swi) Giant Pro XC Team 0:00:16 13 Thomas Dietsch (Fra) Bulls 0:00:19 14 Ken Onodera (Jpn) Japan 0:00:20 15 Steffen Thum (Ger) Ultra Rose Sport Racing 0:00:22 16 Zaenal Fanani (Ina) Indonesia 0:00:23 17 Kazantsev Kirill (Kaz) KazaKHStan 0:00:23 18 Yoshitaka Nakahara (Jpn) Japan 0:00:26 19 Ryo Saito (Jpn) Japan 0:00:27 20 Bandi Sugito (Ina) Indonesia 0:00:31 21 Bram Rood (Ned) Koga 0:00:32 22 Ramezani Alavi Mohsen (IRI) Iran 0:00:34 23 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand 0:00:35 24 Michael Smith (Aus) Polygon/Bicycle Online 0:00:35 25 Dadi Nurcahyadi (Ina) Indonesia 0:00:35 26 Shokri Faraz (IRI) Iran 0:00:36 27 Toki Sawada (Jpn) Japan 0:00:36 28 Mohd Zamri Bin Salleh (Mas) Arus Polygon 0:00:37 29 Nino Surban (Phi) Philippines 0:00:37 30 Mohd Nor Rizuan Bin Zainal (Mas) KHS Factory Team / ATM 0:00:38 31 Anuchit Angard (Tha) Thailand 0:00:39 32 Shahrin Amir (Mas) Kedah SBS Giant 0:00:42 33 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) Kedah SBS Giant 0:00:43 34 March Mc Quinn Aleonar (Phi) Philippines 0:00:44 35 Muhammad Raihaan Bin Abd Brunei (Bru) 0:00:44 36 Eusebio Quinones (Phi) Philippines 0:00:45 37 Yuki Ikeda (Jpn) Topeak Ergon 0:00:46 38 Mohd Razif Bin Mohd (Mas) Salleh Endurace 0:00:47 39 Cory Wallace (Can) Kona 0:00:48 40 Bengareth Tom Owen Roff (GBr) Orange Monkey Pro Team 0:00:49 41 Saiful Khohar Bin Abdul (Mas) Halendurace 0:00:49 42 Ajaya Pandit Chhetri (Nep) Nepal 0:00:50 43 Surakiat Boonsom (Tha) Thailand 0:00:50 44 Victor Galvez Perez (Chi) Shot&Go-G-Shock 0:00:52 45 Alvin Benosa (Phi) Philippines 0:00:56 46 Teeresak Boonchuay (Tha) Endurace 0:00:57 47 Khodayari Farzad (IRI) Iran 0:00:57 48 Mohd Zul Ashraf Bin (Mas) Zamlantriace Cycling Team 0:00:58 49 Norshahriel Haizat Ahmad (Mas) Narus Polygon 0:00:59 50 Ridolfi Riccardo (Ita) Scott Rc New Limits 0:00:59 51 Philip Mawbey (Aus) Stevens Bikes 0:00:59 52 Natawat Supachiwakun (Tha) Thailand 0:01:00 53 Mohd Zulhafiz Bin Saipuddin (Mas) Terengganu 0:01:01 54 Buddhi Bahadur Tamang (Nep) Nepal 0:01:04 55 Muhammad Aim Muhamad Fa (Mas) KHS Factory Team / ATM 0:01:04 56 Mohd Shahrul Nizam Che (Mas) SamKHS Factory Team / ATM 0:01:05 57 Shahrom Abdullah (Mas) Bike Connection 0:01:06 58 Muhammad Rafiuddin (Bru) Bin Zikbrunei 0:01:06 59 Narayan Gopal Maharjan (Nep) Nepal 0:01:08 60 Aung Phone (Mya) Myanmar 0:01:08 61 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terenggann 0:01:09 62 Zamzi Mohamad (Mas) Endurace 0:01:09 63 Frisco Daniel (Mas) Sabah 0:01:09 64 Aayman Thing Tamang (Nep) Nepal 0:01:15 65 Justin Price (NZl) New Zealand 0:01:15 66 Mohd Arif Bin Che Awang (Mas) Endurace 0:01:15 67 Ahmad Fahmi Farhan Ahmad (Mas) Triace Cycling Team 0:01:15 68 Mohamad Khaniz Omar (Sin) Twenty9Er 0:01:17 69 Sai Aung Kham (Mya) Myanmar 0:01:17 70 Nicklos Minol (Mas) Sabah 0:01:18 71 Fabien Halbwachs (Mri) Vcjcc 0:01:19 72 Amirol Amirsyam Alif (Mas) Navy 0:01:24 73 Chandra Rafsanzani (Ina) Indonesia 0:01:25 74 Muhammad Zakwan (Mas) Bin Jaafapsasct 0:01:31 75 Muaz Abd Rahim (Mas) Navy 0:01:31 76 Muhammad Nurjamri (Bru) Bin Joh Brunei 0:01:32 77 Jr Stanly Jalip (Mas) Sabah 0:01:32 78 Zin Min Oo (Mya) Myanmar 0:01:40 79 Muhammad Syahir Faiz (Mas) Mohdpsasct 0:01:40 80 Antonio Martins (TLs) Timor Leste 0:01:46 81 Teo Cherng Linn (Mas) 0:01:50 82 Jacinto Da Costa (TLs) Timor Leste 0:01:51 83 Khairi Amin (Mas) Endurace 0:01:54 84 Nik Suharto Bin Nik Husin (Mas) Endurace 0:01:54 85 Adymartony Kaikin (Mas) Sabah 0:01:59 86 Megat Adam (Mas) Bin Megat Dazu Psasct 0:02:01 87 Nik Mohd Fariz Mohd Shar (Mas) Avanti Malaysia 0:02:05 88 Jose Almeida Aroujo (TLs) Timor Leste 0:02:09 89 Mohamad Faiz Daud (Mas) Navy 0:02:31 90 Parviz Mardani (IRI) Iran 0:02:41 91 Muhammad Azman Shahudin (Mas) Navy 0:02:47 92 Azmin Ngah Ibrahim Anuar (Mas) Avanti Malaysia 0:03:05 93 Izham Che Abdul Hamid (Mas) Endurace 0:34:02 DNS Max Knox (RSA) Specialized Racing DNS Remi Loffant (Fra) Egobike - Les Florans DNS Frederic Gombert (Fra) Egobike - Les Florans DNS Muhammad Syazwi (Bru) Azhar Binbrunei DNS Mohamad Faris (Tha) Bin Abdul Ra State Rider DNS Keerati Sukprasat (Tha) Endurace DNS Johnny Catteneo (Ita) Selle San Marco Trek DNS Mohd Hafiz Rozli (Mas) State Rider DNS Chairul Amin Ahmad (Mas) Ridzuavendurace

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Eva Lechner (Ita) Colnago Sudtirol 0:05:37 2 Lea Davison (USA) Specialized Factory Racing 0:00:05 3 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Sudtirol 0:00:06 4 Maja Wloszczowska (Pol) Giant Pro XC Team 0:00:10 5 Blaza Klemencic (Slo) Calort Bike Team 0:00:15 6 Jovana Crnogorac (Srb) Serbia National Team 0:00:21 7 Elisabeth Sveum (Nor) Raufoss & Gjovik Sk 0:00:26 8 Mariske Strauss (RSA) Orange Monkey Pro Team 0:00:35 9 Masziyaton Mohd Radzi (Mas) Kedah SBS Giant 0:00:44 10 Adelheid Morath (Ger) Sabine Spitz Haibike Pro Team 0:00:48 11 Aurelie Halbwachs (Mri) Vcjcc 0:00:57 12 Kusmawati Yazid (Ina) Indonesia 0:00:57 13 Naomi Hansen (Aus) Subaru-MarathonMTB.Com 0:01:01 14 Eszter Dosa (Hun) Vitalitas Se 0:01:03 15 Jutamas Wongpadklang (Tha) Thailand 0:01:11 16 Junaidah Juss (Mas) Arus Polygon 0:01:15 17 Siriluck Warapiang (Tha) Thailand 0:01:16 18 Laura Liong (Sin) Singapore 0:01:35 19 Maria Teresa Abumohor (Chi) Shot&Go-G-Shock 0:01:39 20 Ainnurulhuda Rusli (Mas) Endurace 0:01:44 21 Tin Win Kyi (Mya) Myanmar 0:01:47 22 Noor Fadilah Saiedin (Mas) Kedah SBS Giant 0:01:51 23 Jacklyn Diana Andrew (Mas) KHS Factory Team / ATM 0:01:51 24 Francelina Marques Cabral (TLs) Timor Leste 0:02:24 25 Junainah Asma (Mas) Endurace 0:02:32 26 Sharina Shafie (Mas) Endurace 0:05:29 DNS Sabrina Enaux (Fra) Specialized Solodet Vosges - France DNS Kim Eunji (Kor) Korea DNS Lee Hansol (Kor) Korea DNS Mardiana Mohd Radzi (Mas) State Rider DNS Siti Fatimah Ismail (Mas) State Rider DNS Sofia Pezzati (Swi)

Masters men # Rider Name (Country) Team Result 1 Marzio Deho (Ita) Cicli Olympia 0:05:26 2 Nicholas Craig (GBr) Scott 0:00:04 3 Patrick Jansen (Ned) Ten Tusscher 0:00:24 4 Anthony White (GBr) MT Zoom/XCracer.Com 0:00:30 5 Ton De Haan (Ned) WV Ede 0:00:33 6 Suriya Sangboon (Tha) Endurace 0:00:37 7 Mark Mcinnes (Aus) Progresive Coaching System 0:00:42 8 Prasoet Chitmart (Tha) Endurace 0:00:56 9 Andrew Paul Davison (Aus) Marathon MTB 0:01:16 10 Nor Mohamed Bin Ismail (Sin) Twenty9Er 0:01:23 11 Muhammad Rafi Raviandran (Mas) Endurace 0:01:27 12 Richard Ben Hendy (Aus) 0:01:28 13 Dzulkeffly Bin Hassan (Mas) Endurace 0:01:41 14 Roslee A. Hamid (Sin) Twenty9Er 0:01:42 15 Shaharin Bin Razali (Mas) KHS Factory Team / ATM 0:01:47 16 Azman Bin Jamludin (Sin) Twenty9Er 0:01:47 17 Mohd Yusof Bin Ilah (Mas) Endurace 0:01:59 18 Leong Shyh Chije (Mas) 0:02:07 19 Faisal Bin Meskam (Sin) Twenty9Er 0:02:20 20 Azmar Bin Mohd Nor (Mas) Endurace 0:02:22 21 Ridzuan Abd Rahim (Mas) DTMC Team 0:02:40 22 Mohd Sahak Zaini (Mas) DTMC Team 0:02:49 23 Che Mansor Kamis (Mas) Endurace 0:04:22 DNS Azman Abu Hassan (Mas) DTMC Team DNS Yuttana Chukaew (Tha) Endurace