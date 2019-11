Image 1 of 7 Fabian Giger (Giant Pro XC) wins stage 2 (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 2 of 7 A challenge of its own: LIMBC photographers hard at work (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 3 of 7 Riders on a big mountain climb (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 4 of 7 Lea Davison (Specialized Racing) en route to winning stage 2 (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 5 of 7 Kohei Yamamoto (Specialized Racing) (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 6 of 7 LIMBC stage 2 women's podium: Adelheid Morath, (3rd place), Lea Davison (1st place) and Maja Wloszczowska (2nd place) (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge) Image 7 of 7 LIMBC Men's stage 2 podium: Kristian Hynek, (3rd place), Fabian Giger, (1st place) and Emil Lindgren, (2nd place) with Tuan Haji Omar Haji Saad, President of Kedah Cycling Association, Rosnina Yaacob, Tourism Manager - LADA and Datuk Malik Mydin, CEO Human Voyage. (Image credit: Langkawi International Mountain Bike Challenge)

His GC chances in tatters following a flat tyre in stage 1, Fabian Giger (Giant Pro XC) bounced back to claim stage 2 in the men's category while Lea Davison (Specialized Racing) weaved her way back into contention for the women's title as the Langkawi International Mountain Bike Challenge (LIMBC) pack raised the tempo going into the toughest stage Thursday.

Giger, who could only managed a 46th placing after being floored by a flat tyre in stage 1, put in an impressive effort to win in a time of 1:55:49. The Swiss rider, who was the men's overall champion last year, was followed across the finish line by his teammate Emil Lindgren of Sweden in 1:58:14.

The second place finish was enough for Lindgren to take over the yellow jersey from France's Maxime Marotte (BH-SR Suntour-KMC), who finished fourth in stage 2.

"I am happy to bounce back from my stage 1 disappointment and win comfortably today," said Giger. "After being in the leading group, I attacked the climb on my own and held on to the lead until the end. Emil's second placing makes it a perfect day for my Giant Pro XC Team."

"I was disappointed on Tuesday as I was among the leaders when I had a flat tyre with 15km to go. I was unable to fix it immediately because the puncture was too big, and I lost more than 30 minutes," said Giger.

Lindgren was ecstatic to grab the yellow jersey, and vowed to hold on to it for as long as possible.

"I am surprised with myself over my good performance in this tough race, especially during the climb," said Lindgren. "I tried to keep pace with Fabian and succeeded in tailing him until the finish line."

"Stage 3 is another tough marathon course, but I hope to put on another beautiful show to hold on to the yellow jersey," said Lindgren.

In the women's race, LIMBC 2012 defending champion Davison of the United States won a final sprint against Poland's Maja Wloszczowska (Giant Pro XC) to take stage 2.

Davison, who said that she was "extremely disappointed" with her fourth placing in stage 1, won in 2:19:28, with Wloszczowska clocking 2:19:28 to take second spot.

Stage 1 winner Adelheid Morath of Germany was a distant third with a 2:23:46 finish.

"I am happy to make up for my stage 1 disappointment today. With this win, I am now in a good position to retain my overall title," said Davison.

"I made my move with Wloszczowska early in the race, and we managed to lead the whole time. She was faster than me during the downhill section, but I managed to overtake her towards the end," said Davison, who wrested the overall leader's pink jersey from Colnago Sudtirol's Eva Lechner of Italy.

Other categories





In the men's senior masters, Dane Mads Bodker was also denied a third win in a row after losing to New Zealand's Derek David Milne. Bodker, who rides for Davinci Specialized Team, is still the overall leader in the category.

Thursday's stage 3 will start and finish at the Oriental Village in Langkawi.

Full Results

Men stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabian Peter Giger (Swi) Giant Pro XC Team 1:55:49 2 Emil Lindgren (Swe) Giant Pro XC Team 0:02:25 3 Kristian Hynek (Cze) Elettroveneta - Corratec 0:02:39 4 Maxime Marotte (Fra) BH SR Suntour KMC 0:03:08 5 Rourke Croeser (RSA) Kargo Mountain Bike Team 0:04:33 6 Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing 0:04:34 7 Thomas Dietsch (Fra) Bulls 0:08:49 8 Stephane Tempier (Fra) BH SR Suntour KMC 0:14:03 9 Shokri Faraz (IRI) Iran 0:14:15 10 Parviz Mardani (IRI) Iran 0:17:10 11 Bram Rood (Ned) Koga 0:17:14 12 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand 0:17:35 13 Nicola Rohrbach (Swi) Goldwurst-Power/ Stöckli 0:17:51 14 Ken Onodera (Jpn) Japan 0:18:05 15 Kazantsev Kirill (Kaz) KazaKHStan 0:18:28 16 Cory Wallace (Can) Kona 0:19:01 17 Dadi Nurcahyadi (Ina) Indonesia 18 Bengareth Tom Owen Roff (GBr) Orange Monkey Pro Team 0:19:11 19 Yuki Ikeda (Jpn) Topeak Ergon 0:19:23 20 Ryo Saito (Jpn) Japan 0:20:00 21 Nino Surban (Phi) Philippines 22 Robert Wardell (GBr) Trek Factory Racing 0:22:13 23 Ramezani Alavi Mohsen (IRI) Iran 0:23:28 24 Ajaya Pandit Chhetri (Nep) Nepal 0:24:41 25 Michael Smith (Aus) Polygon/Bicycle Online 0:25:29 26 Hamish Batchelor (GBr) Fluid Fin 27 Saiful Khohar Bin Abdul (Mas) Halendurace 0:26:42 28 Bandi Sugito (Ina) Indonesia 0:26:52 29 David William Fletcher (GBr) Orange Monkey Pro Team 0:27:09 30 Natawat Supachiwakun (Tha) Thailand 0:27:13 31 Alvin Benosa (Phi) Philippines 0:27:25 32 Shahrin Amir (Mas) Kedah SBS Giant 0:27:59 33 Muhammad Rafiuddin (Bru) Bin Zikbrunei 0:30:40 34 Victor Galvez Perez (Chi) Shot&Go-G-Shock 0:31:02 35 Ridolfi Riccardo (Ita) Scott Rc New Limits 36 Aayman Thing Tamang (Nep) Nepal 0:31:04 37 Shahrom Abdullah (Mas) Bike Connection 0:31:33 38 Yoshitaka Nakahara (Jpn) Japan 0:32:04 39 Narayan Gopal Maharjan (Nep) Nepal 0:32:07 40 Eusebio Quinones (Phi) Philippines 0:33:41 41 Muhammad Raihaan Bin Abd Brunei (Bru) 0:34:15 42 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) Kedah SBS Giant 0:34:24 43 Teeresak Boonchuay (Tha) Endurace 0:35:12 44 Mohd Shahrul Nizam Che (Mas) SamKHS Factory Team / ATM 0:36:58 45 Frisco Daniel (Mas) Sabah 0:36:59 46 Surakiat Boonsom (Tha) Thailand 0:37:16 47 Mohd Razif Bin Mohd (Mas) Salleh Endurace 0:38:00 48 Muhammad Nurjamri (Bru) Bin Joh Brunei 0:38:04 49 Buddhi Bahadur Tamang (Nep) Nepal 0:38:05 50 Zamzi Mohamad (Mas) Endurace 0:38:06 51 March Mc Quinn Aleonar (Phi) Philippines 0:44:00 52 Sai Aung Kham (Mya) Myanmar 0:45:09 53 Simon Gegenheimer (Ger) Ultra Rose Sport Racing 0:45:36 54 Mohd Zul Ashraf Bin (Mas) Zamlantriace Cycling Team 0:46:14 55 Philip Mawbey (Aus) Stevens Bikes 0:46:33 56 Jacinto Da Costa (TLs) Timor Leste 0:47:14 57 Muaz Abd Rahim (Mas) Navy 0:47:20 58 Mohd Zulhafiz Bin Saipuddin (Mas) Terengganu 0:47:56 59 Anuchit Angard (Tha) Thailand 0:49:40 60 Khodayari Farzad (IRI) Iran 0:52:12 61 Mohamad Khaniz Omar (Sin) Twenty9Er 0:52:27 62 Ahmad Fahmi Farhan Ahmad (Mas) Triace Cycling Team 0:54:37 63 Norshahriel Haizat Ahmad (Mas) Narus Polygon 0:55:40 64 Justin Price (NZl) New Zealand 0:55:49 65 Mohd Nor Rizuan Bin Zainal (Mas) KHS Factory Team / ATM 0:56:03 66 Antonio Martins (TLs) Timor Leste 0:57:33 67 Khairi Amin (Mas) Endurace 0:57:37 68 Fabien Halbwachs (Mri) Vcjcc 0:58:08 69 Zin Min Oo (Mya) Myanmar 0:58:43 70 Jr Stanly Jalip (Mas) Sabah 1:00:12 71 Amirol Amirsyam Alif (Mas) Navy 1:02:00 72 Zaenal Fanani (Ina) Indonesia 1:04:27 73 Izham Che Abdul Hamid (Mas) Endurace 1:06:11 74 Jose Almeida Aroujo (TLs) Timor Leste 1:06:50 75 Mohd Arif Bin Che Awang (Mas) Endurace 1:07:21 76 Steffen Thum (Ger) Ultra Rose Sport Racing 1:07:25 77 Mohd Zamri Bin Salleh (Mas) Arus Polygon 1:08:26 78 Adymartony Kaikin (Mas) Sabah 1:15:50 79 Nicklos Minol (Mas) Sabah 1:23:44 80 Nik Suharto Bin Nik Husin (Mas) Endurace 1:28:12 81 Muhammad Zakwan (Mas) Bin Jaafapsasct 1:28:25 82 Aung Phone (Mya) Myanmar 1:29:36 83 Teo Cherng Linn (Mas) 1:31:07 84 Nik Mohd Fariz Mohd Shar (Mas) Avanti Malaysia 2:06:56 85 Muhammad Azman Shahudin (Mas) Navy 2:07:22 86 Azmin Ngah Ibrahim Anuar (Mas) Avanti Malaysia 2:17:22 DNF Toki Sawada (Jpn) Japan DNF Megat Adam (Mas) Bin Megat Dazu Psasct

Women stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lea Davison (USA) Specialized Factory Racing 2:19:28 2 Maja Wloszczowska (Pol) Giant Pro XC Team 3 Adelheid Morath (Ger) Sabine Spitz Haibike Pro Team 0:04:18 4 Eva Lechner (Ita) Colnago Sudtirol 0:09:38 5 Elisabeth Sveum (Nor) Raufoss & Gjovik Sk 0:09:43 6 Jovana Crnogorac (Srb) Serbia National Team 0:12:59 7 Mariske Strauss (RSA) Orange Monkey Pro Team 0:14:34 8 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Sudtirol 0:17:37 9 Naomi Hansen (Aus) Subaru-MarathonMTB.Com 0:29:07 10 Eszter Dosa (Hun) Vitalitas Se 0:30:12 11 Masziyaton Mohd Radzi (Mas) Kedah SBS Giant 0:30:24 12 Aurelie Halbwachs (Mri) Vcjcc 0:31:00 13 Blaza Klemencic (Slo) Calort Bike Team 0:31:06 14 Siriluck Warapiang (Tha) Thailand 0:31:49 15 Kusmawati Yazid (Ina) Indonesia 0:37:10 16 Jutamas Wongpadklang (Tha) Thailand 0:49:55 17 Junaidah Juss (Mas) Arus Polygon 0:56:42 18 Tin Win Kyi (Mya) Myanmar 1:04:37 19 Maria Teresa Abumohor (Chi) Shot&Go-G-Shock 1:17:22 20 Noor Fadilah Saiedin (Mas) Kedah SBS Giant 1:20:57 21 Ainnurulhuda Rusli (Mas) Endurace 1:32:36 22 Jacklyn Diana Andrew (Mas) KHS Factory Team / ATM 1:32:38 23 Francelina Marques Cabral (TLs) Timor Leste 1:51:56 24 Junainah Asma (Mas) Endurace 2:09:47 25 Laura Liong (Sin) Singapore 2:19:47 26 Sharina Shafie (Mas) Endurace 2:24:47

Masters men stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicholas Craig (GBr) Scott 2:16:23 2 Marzio Deho (Ita) Cicli Olympia 0:01:21 3 Patrick Jansen (Ned) Ten Tusscher 0:05:06 4 Prasoet Chitmart (Tha) Endurace 0:21:08 5 Anthony White (GBr) MT Zoom/XCracer.Com 0:22:18 6 Mark Mcinnes (Aus) Progresive Coaching System 0:26:53 7 Suriya Sangboon (Tha) Endurace 0:29:23 8 Ton De Haan (Ned) WV Ede 0:29:48 9 Andrew Paul Davison (Aus) Marathon MTB 0:35:11 10 Shaharin Bin Razali (Mas) KHS Factory Team / ATM 0:54:29 11 Muhammad Rafi Raviandran (Mas) Endurace 1:04:01 12 Richard Ben Hendy (Aus) 1:05:12 13 Azmar Bin Mohd Nor (Mas) Endurace 1:20:49 14 Mohd Yusof Bin Ilah (Mas) Endurace 1:27:25 15 Leong Shyh Chije (Mas) 1:33:49 16 Roslee A. Hamid (Sin) Twenty9Er 1:38:17 17 Faisal Bin Meskam (Sin) Twenty9Er 18 Nor Mohamed Bin Ismail (Sin) Twenty9Er 1:49:31 19 Ridzuan Abd Rahim (Mas) DTMC Team 1:59:03 20 Mohd Sahak Zaini (Mas) DTMC Team 2:24:45 21 Rider 341 2:39:45 DNF Azman Bin Jamludin (Sin) Twenty9Er

Senior master men stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Derek David Milne (NZl) Nelson MTB Club 2:30:39 2 Mads Bodker (Den) Davinci Specialized 0:00:01 3 Jirawat Chulak (Tha) Endurace 0:09:15 4 Deon Wilkins (RSA) 0:12:16 5 Trisit Chin Anan (Tha) Endurace 0:19:49 6 Craig Peacock (Aus) Chase Racing Team 0:25:40 7 Douglas John Sharland (NZl) Nelson MTB Club 0:27:55 8 John Ray Funk (Can) Dead Goat Racing 0:39:20 9 Harmut Hofmann (Ger) Bulls Senior Master 0:45:45 10 Ronie Mabatid Adlawan (Phi) Admorload 0:52:33 11 Charles Stander (RSA) Concept Cyclery 1:28:47 12 Zamani Supartin (Mas) Le Tua Protua 1:41:00 13 Frank - Dieter Viermann (Ger) CCI 1:51:00 DNF Borlase Warren Douglas (NZl) Fat Albert Racing Team

Men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Emil Lindgren (Swe) Giant Pro XC Team 4:23:00 2 Maxime Marotte (Fra) BH SR Suntour KMC 0:00:40 3 Kristian Hynek (Cze) Elettroveneta - Corratec 0:01:25 4 Kohei Yamamoto (Jpn) Specialized Racing 0:02:14 5 Stephane Tempier (Fra) BH SR Suntour KMC 0:15:31 6 Thomas Dietsch (Fra) Bulls 0:16:50 7 Nicola Rohrbach (Swi) Goldwurst-Power/ Stöckli 0:18:27 8 Kazantsev Kirill (Kaz) KazaKHStan 0:23:43 9 Rourke Croeser (RSA) Kargo Mountain Bike Team 0:29:30 10 Bram Rood (Ned) Koga 0:30:12 11 Cory Wallace (Can) Kona 0:30:16 12 Fabian Peter Giger (Swi) Giant Pro XC Team 0:31:06 13 Yuki Ikeda (Jpn) Topeak Ergon 0:38:18 14 Robert Wardell (GBr) Trek Factory Racing 0:38:26 15 Ramezani Alavi Mohsen (IRI) Iran 0:40:03 16 Bandi Sugito (Ina) Indonesia 0:40:40 17 Parviz Mardani (IRI) Iran 0:43:19 18 Natawat Supachiwakun (Tha) Thailand 0:44:15 19 Bengareth Tom Owen Roff (GBr) Orange Monkey Pro Team 0:45:03 20 Alvin Benosa (Phi) Philippines 0:45:04 21 Michael Smith (Aus) Polygon/Bicycle Online 0:45:27 22 Nino Surban (Phi) Philippines 0:45:41 23 Ajaya Pandit Chhetri (Nep) Nepal 0:45:55 24 Shahrin Amir (Mas) Kedah SBS Giant 0:46:12 25 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand 0:47:53 26 Saiful Khohar Bin Abdul (Mas) Halendurace 0:49:56 27 David William Fletcher (GBr) Orange Monkey Pro Team 0:51:47 28 Muhammad Raihaan Bin Abd Brunei (Bru) 0:52:05 29 Narayan Gopal Maharjan (Nep) Nepal 0:55:49 30 Ryo Saito (Jpn) Japan 0:56:37 31 Hamish Batchelor (GBr) Fluid Fin 0:57:30 32 Shahrom Abdullah (Mas) Bike Connection 0:57:42 33 Dadi Nurcahyadi (Ina) Indonesia 0:57:57 34 Mohd Razif Bin Mohd (Mas) Salleh Endurace 0:59:33 35 Ridolfi Riccardo (Ita) Scott Rc New Limits 0:59:55 36 Mohd Shafari Abd Malik (Mas) Kedah SBS Giant 1:00:11 37 Aayman Thing Tamang (Nep) Nepal 1:01:44 38 Shokri Faraz (IRI) Iran 39 Yoshitaka Nakahara (Jpn) Japan 1:02:15 40 Ken Onodera (Jpn) Japan 1:03:33 41 Surakiat Boonsom (Tha) Thailand 1:03:44 42 Frisco Daniel (Mas) Sabah 1:03:49 43 Victor Galvez Perez (Chi) Shot&Go-G-Shock 1:04:36 44 Teeresak Boonchuay (Tha) Endurace 1:06:23 45 Mohd Zulhafiz Bin Saipuddin (Mas) Terengganu 1:09:29 46 Buddhi Bahadur Tamang (Nep) Nepal 1:09:59 47 Muhammad Rafiuddin (Bru) Bin Zikbrunei 1:10:07 48 Mohd Zul Ashraf Bin (Mas) Zamlantriace Cycling Team 1:10:19 49 Zamzi Mohamad (Mas) Endurace 1:13:27 50 Khodayari Farzad (IRI) Iran 1:13:33 51 Mohd Shahrul Nizam Che (Mas) SamKHS Factory Team / ATM 1:14:15 52 Justin Price (NZl) New Zealand 1:17:35 53 Zaenal Fanani (Ina) Indonesia 1:18:08 54 Eusebio Quinones (Phi) Philippines 1:19:25 55 Sai Aung Kham (Mya) Myanmar 1:22:36 56 Muhammad Nurjamri (Bru) Bin Joh Brunei 1:22:56 57 Steffen Thum (Ger) Ultra Rose Sport Racing 1:25:47 58 Muaz Abd Rahim (Mas) Navy 1:26:40 59 March Mc Quinn Aleonar (Phi) Philippines 1:27:34 60 Simon Gegenheimer (Ger) Ultra Rose Sport Racing 1:29:07 61 Philip Mawbey (Aus) Stevens Bikes 1:34:55 62 Khairi Amin (Mas) Endurace 1:37:17 63 Anuchit Angard (Tha) Thailand 1:38:23 64 Ahmad Fahmi Farhan Ahmad (Mas) Triace Cycling Team 1:39:41 65 Jr Stanly Jalip (Mas) Sabah 1:40:32 66 Jacinto Da Costa (TLs) Timor Leste 1:41:22 67 Mohd Nor Rizuan Bin Zainal (Mas) KHS Factory Team / ATM 1:42:22 68 Antonio Martins (TLs) Timor Leste 1:43:46 69 Mohamad Khaniz Omar (Sin) Twenty9Er 1:44:44 70 Mohd Zamri Bin Salleh (Mas) Arus Polygon 1:52:22 71 Mohd Arif Bin Che Awang (Mas) Endurace 1:52:38 72 Fabien Halbwachs (Mri) Vcjcc 2:01:36 73 Amirol Amirsyam Alif (Mas) Navy 2:01:47 74 Norshahriel Haizat Ahmad (Mas) Narus Polygon 2:05:58 75 Zin Min Oo (Mya) Myanmar 2:09:43 76 Nicklos Minol (Mas) Sabah 2:10:00 77 Aung Phone (Mya) Myanmar 2:19:15 78 Jose Almeida Aroujo (TLs) Timor Leste 2:27:55 79 Nik Suharto Bin Nik Husin (Mas) Endurace 2:34:08 80 Adymartony Kaikin (Mas) Sabah 2:46:26 81 Izham Che Abdul Hamid (Mas) Endurace 2:49:35 82 Teo Cherng Linn (Mas) 3:05:08 83 Muhammad Zakwan (Mas) Bin Jaafapsasct 3:28:08 84 Muhammad Azman Shahudin (Mas) Navy 3:47:16 85 Nik Mohd Fariz Mohd Shar (Mas) Avanti Malaysia 3:54:14 86 Azmin Ngah Ibrahim Anuar (Mas) Avanti Malaysia 4:32:17

Women general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lea Davison (USA) Specialized Factory Racing 5:12:15 2 Maja Wloszczowska (Pol) Giant Pro XC Team 0:00:04 3 Adelheid Morath (Ger) Sabine Spitz Haibike Pro Team 0:05:00 4 Eva Lechner (Ita) Colnago Sudtirol 0:09:32 5 Mariske Strauss (RSA) Orange Monkey Pro Team 0:18:54 6 Elisabeth Sveum (Nor) Raufoss & Gjovik Sk 0:23:30 7 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Sudtirol 0:23:41 8 Blaza Klemencic (Slo) Calort Bike Team 0:31:15 9 Jovana Crnogorac (Srb) Serbia National Team 0:31:19 10 Aurelie Halbwachs (Mri) Vcjcc 0:49:55 11 Eszter Dosa (Hun) Vitalitas Se 12 Naomi Hansen (Aus) Subaru-MarathonMTB.Com 0:50:18 13 Kusmawati Yazid (Ina) Indonesia 0:59:10 14 Siriluck Warapiang (Tha) Thailand 1:03:25 15 Jutamas Wongpadklang (Tha) Thailand 1:10:43 16 Masziyaton Mohd Radzi (Mas) Kedah SBS Giant 1:15:15 17 Junaidah Juss (Mas) Arus Polygon 1:22:16 18 Tin Win Kyi (Mya) Myanmar 1:56:03 19 Maria Teresa Abumohor (Chi) Shot&Go-G-Shock 2:00:01 20 Noor Fadilah Saiedin (Mas) Kedah SBS Giant 2:15:04 21 Ainnurulhuda Rusli (Mas) Endurace 2:36:16 22 Jacklyn Diana Andrew (Mas) KHS Factory Team / ATM 2:51:04 23 Francelina Marques Cabral (TLs) Timor Leste 3:19:56 24 Junainah Asma (Mas) Endurace 3:42:46 25 Laura Liong (Sin) Singapore 4:01:50 26 Sharina Shafie (Mas) Endurace 4:15:43

Masters men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marzio Deho (Ita) Cicli Olympia 4:52:52 2 Nicholas Craig (GBr) Scott 0:00:03 3 Patrick Jansen (Ned) Ten Tusscher 0:15:06 4 Prasoet Chitmart (Tha) Endurace 0:41:31 5 Suriya Sangboon (Tha) Endurace 0:49:27 6 Mark Mcinnes (Aus) Progresive Coaching System 0:52:04 7 Anthony White (GBr) MT Zoom/XCracer.Com 1:01:03 8 Ton De Haan (Ned) WV Ede 1:04:20 9 Andrew Paul Davison (Aus) Marathon MTB 1:14:41 10 Shaharin Bin Razali (Mas) KHS Factory Team / ATM 1:48:56 11 Richard Ben Hendy (Aus) 2:02:52 12 Azmar Bin Mohd Nor (Mas) Endurace 2:22:55 13 Muhammad Rafi Raviandran (Mas) Endurace 2:24:18 14 Leong Shyh Chije (Mas) 2:54:48 15 Roslee A. Hamid (Sin) Twenty9Er 2:56:32 16 Mohd Yusof Bin Ilah (Mas) Endurace 3:00:36 17 Faisal Bin Meskam (Sin) Twenty9Er 3:17:46 18 Nor Mohamed Bin Ismail (Sin) Twenty9Er 3:23:08 19 Ridzuan Abd Rahim (Mas) DTMC Team 4:11:08 20 Mohd Sahak Zaini (Mas) DTMC Team 4:36:51 21 Rider 341 4:43:24