UnitedHealthcare's Ruth Winder took top honours Thursday during the opening time trial at the Joe Martin Stage Race, covering the 4.8km uphill race against the clock in 10:56, less than a second faster than runner-up Lauren Stephens (Tibco-Silicon Valley Bank). Stephens' teammate Kathryn Buss was third, five seconds back.

"I'm really happy, surprised and pleased," Winder said. "The course was hard. I liked the rolling hills, they suited me and my power. Tomorrow's stage will be hard and I'm looking forward to it."

Starting just 25 riders into the 80-rider field, Winder had a long, nervous day on the hot seat as rider after rider failed to surpass her time. Stephens, starting second to last, brought the drama to a crescendo when she finished just four-tenths of a second behind the winner.

With no time bonuses for the stage, Winder now takes her slight advantage into the stage 2 road race, a 99.6km day that starts and finishes in Fayetteville.

"We have three riders in the top 6 so it gives us some options," said UnitedHealthcare director Rachel Heal. "Tibco is sitting just .4 of a second behind us, so it's going to be a good battle and it's one we're looking forward to."

# Rider Name (Country) Team Result 1 Ruth Winder (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:10:56 2 Lauren Stephens (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:00:00 3 Kathryn Buss (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:00:05 4 Claire Rose (Visit Dallas Dna Cycling) 0:00:20 5 Katharine Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:00:25 6 Tayler Wiles (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:00:27 7 Sara Bergen (Rally Cycling) 0:00:33 8 Ingrid Drexel (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:00:35 9 Emma White (Rally Cycling) 0:00:41 10 Stefanie Sydlik (Qcw Cycling) 0:00:41 11 Melinda Mccutcheon (Visit Dallas Dna Cycling) 0:00:42 12 Lauretta Hanson (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:00:45 13 Scotti Lechuga (Hagens Berman | Supermint) 0:00:46 14 Marie-Soleil Blais (Team Elevate Racing) 0:00:50 15 Lauren Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:00:51 16 Lindsay Bayer (Hagens Berman | Supermint) 0:00:53 17 Kathryn Donovan (Visit Dallas Dna Cycling) 0:00:55 18 Amy Benner (Rally Cycling) 0:00:55 19 Tarah Cole (Qcw Cycling) 0:00:56 20 Nicolle Bruderer (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:01:02 21 Lily Williams (Sun And Ski Elite Women Team) 0:01:04 22 Jennifer Luebke (Visit Dallas Dna Cycling) 0:01:05 23 Diana Penuela (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:01:05 24 Caitlin Laroche (Rally Cycling) 0:01:09 25 Emily Newsom (Team Elevate Racing) 0:01:13 26 Kate Sherwin (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:01:13 27 Erica Allar (Rally Cycling) 0:01:13 28 Peta Mullens (Hagens Berman | Supermint) 0:01:14 29 Lizzie Williams (Hagens Berman | Supermint) 0:01:14 30 Breanne Nalder (Visit Dallas Dna Cycling) 0:01:15 31 Lindsay Meyers (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:01:17 32 Leigh Ann Ganzar (Sun And Ski Elite Women Team) 0:01:17 33 Katherine Maine (Rally Cycling) 0:01:20 34 Madeleine Park (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:01:22 35 Heather Fischer (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:01:22 36 Mandy Heintz (Visit Dallas Dna Cycling) 0:01:23 37 Katie Kantzes (Sun And Ski Elite Women Team) 0:01:23 38 Anna Sanders (Visit Dallas Dna Cycling) 0:01:26 39 Beth Ann Orton (Hagens Berman | Supermint) 0:01:30 40 Ivy Audrain (Hagens Berman | Supermint) 0:01:30 41 Danielle Clark (Rto National Women's Cycling) 0:01:37 42 Liza Rachetto (Hagens Berman | Supermint) 0:01:39 43 Ryan Kendall (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:01:41 44 Emily Jordan (Qcw Cycling) 0:01:42 45 Emily Spence (Qcw Cycling) 0:01:45 46 Hannah Shell (Pastaria - Big Shark Racing) 0:01:46 47 Danielys del Vallegarcia (Sun And Ski Elite Women Team) 0:01:50 48 Starla Teddergreen (Hagens Berman | Supermint) 0:01:51 49 Laura Jorgensen (Rto National Women's Cycling) 0:01:53 50 Jennifer Hale (Orion Racing) 0:01:54 51 Janelle Cole (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:01:54 52 Courteney Lowe (Rto National Women's Cycling) 0:01:55 53 Regina Legge (Qcw Cycling) 0:01:56 54 Flora Yan (Sun And Ski Elite Women Team) 0:01:57 55 Holly Mathews (Pastaria - Big Shark Racing) 0:01:57 56 Christy Keely (Team Elevate Racing) 0:02:02 57 Bri Clark (Pastaria - Big Shark Racing) 0:02:02 58 Emily Houtchens (Orion Racing) 0:02:12 59 Gabrielle Russell (Orion Racing) 0:02:12 60 Sarah Matchett (Rto National Women's Cycling) 0:02:15 61 Ashley Weaver (Pastaria - Big Shark Racing) 0:02:16 62 Vanessa Curtis (Orion Racing) 0:02:19 63 Tabitha Sherwood (Pastaria - Big Shark Racing) 0:02:21 64 Caroline Baur (Team Elevate Racing) 0:02:22 65 Jennifer Wagner (Team Elevate Racing) 0:02:23 66 Aliya Traficante (Qcw Cycling) 0:02:31 67 Carlyn Jackson (Orion Racing) 0:02:32 68 Kate Kirkpatrick (Rto National Women's Cycling) 0:02:33 69 Sarah Guilbert (Rto National Women's Cycling) 0:02:38 70 Belen Garza (Sun And Ski Elite Women Team) 0:02:45 71 Judah Sencebaugh (Pastaria - Big Shark Racing) 0:02:52 72 Amber Smolik (Team Elevate Racing) 0:02:54 73 Amy Mcclintock (Pastaria - Big Shark Racing) 0:02:55 74 Jennifer Wakeman (Rto National Women's Cycling) 0:03:03 75 Alison Atkinson (Sun And Ski Elite Women Team) 0:03:04 76 Diedre Ribbens (Orion Racing) 0:03:05 77 Alijah Beatty (Orion Racing) 0:03:20 78 Lindsey Durst (Pastaria - Big Shark Racing) 0:03:22 79 Solymar Rivera (Sun And Ski Elite Women Team) 0:03:32 DNS Sara Youmans (Qcw Cycling)

General Classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ruth Winder (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:10:56 2 Lauren Stephens (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 3 Kathryn Buss (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:00:05 4 Claire Rose (Visit Dallas Dna Cycling) 0:00:20 5 Katharine Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:00:25 6 Tayler Wiles (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:00:27 7 Sara Bergen (Rally Cycling) 0:00:33 8 Ingrid Drexel (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:00:35 9 Emma White (Rally Cycling) 0:00:41 10 Stefanie Sydlik (Qcw Cycling) 11 Melinda Mccutcheon (Visit Dallas Dna Cycling) 0:00:42 12 Lauretta Hanson (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:00:45 13 Scotti Lechuga (Hagens Berman | Supermint) 0:00:46 14 Marie-Soleil Blais (Team Elevate Racing) 0:00:49 15 Lauren Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:00:51 16 Lindsay Bayer (Hagens Berman | Supermint) 0:00:53 17 Kathryn Donovan (Visit Dallas Dna Cycling) 0:00:54 18 Amy Benner (Rally Cycling) 0:00:55 19 Tarah Cole (Qcw Cycling) 20 Nicolle Bruderer (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:01:02 21 Lily Williams (Sun And Ski Elite Women Team) 0:01:04 22 Jennifer Luebke (Visit Dallas Dna Cycling) 0:01:05 23 Diana Penuela (Unitedhealthcare Pro Cycling) 24 Caitlin Laroche (Rally Cycling) 0:01:09 25 Emily Newsom (Team Elevate Racing) 0:01:13 26 Kate Sherwin (Unitedhealthcare Pro Cycling) 27 Erica Allar (Rally Cycling) 28 Peta Mullens (Hagens Berman | Supermint) 0:01:14 29 Lizzie Williams (Hagens Berman | Supermint) 30 Breanne Nalder (Visit Dallas Dna Cycling) 0:01:15 31 Lindsay Meyers (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:01:17 32 Leigh Ann Ganzar (Sun And Ski Elite Women Team) 33 Katherine Maine (Rally Cycling) 0:01:20 34 Madeleine Park (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:01:22 35 Heather Fischer (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 36 Mandy Heintz (Visit Dallas Dna Cycling) 37 Katie Kantzes (Sun And Ski Elite Women Team) 0:01:23 38 Anna Sanders (Visit Dallas Dna Cycling) 0:01:26 39 Beth Ann Orton (Hagens Berman | Supermint) 0:01:30 40 Ivy Audrain (Hagens Berman | Supermint) 41 Danielle Clark (Rto National Women's Cycling) 0:01:37 42 Liza Rachetto (Hagens Berman | Supermint) 0:01:38 43 Ryan Kendall (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:01:40 44 Emily Jordan (Qcw Cycling) 0:01:42 45 Emily Spence (Qcw Cycling) 0:01:45 46 Hannah Shell (Pastaria - Big Shark Racing) 47 Danielys del Vallegarcia (Sun And Ski Elite Women Team) 0:01:49 48 Starla Teddergreen (Hagens Berman | Supermint) 0:01:51 49 Laura Jorgensen (Rto National Women's Cycling) 0:01:53 50 Jennifer Hale (Orion Racing) 0:01:54 51 Janelle Cole (Unitedhealthcare Pro Cycling) 52 Courteney Lowe (Rto National Women's Cycling) 0:01:55 53 Regina Legge (Qcw Cycling) 0:01:56 54 Flora Yan (Sun And Ski Elite Women Team) 55 Holly Mathews (Pastaria - Big Shark Racing) 0:01:57 56 Christy Keely (Team Elevate Racing) 0:02:01 57 Bri Clark (Pastaria - Big Shark Racing) 0:02:02 58 Emily Houtchens (Orion Racing) 0:02:11 59 Gabrielle Russell (Orion Racing) 0:02:12 60 Sarah Matchett (Rto National Women's Cycling) 0:02:15 61 Ashley Weaver (Pastaria - Big Shark Racing) 0:02:16 62 Vanessa Curtis (Orion Racing) 0:02:18 63 Tabitha Sherwood (Pastaria - Big Shark Racing) 0:02:21 64 Caroline Baur (Team Elevate Racing) 0:02:22 65 Jennifer Wagner (Team Elevate Racing) 0:02:23 66 Aliya Traficante (Qcw Cycling) 0:02:31 67 Carlyn Jackson (Orion Racing) 0:02:32 68 Kate Kirkpatrick (Rto National Women's Cycling) 0:02:33 69 Sarah Guilbert (Rto National Women's Cycling) 0:02:38 70 Belen Garza (Sun And Ski Elite Women Team) 0:02:45 71 Judah Sencebaugh (Pastaria - Big Shark Racing) 0:02:52 72 Amber Smolik (Team Elevate Racing) 0:02:54 73 Amy Mcclintock (Pastaria - Big Shark Racing) 74 Jennifer Wakeman (Rto National Women's Cycling) 0:03:02 75 Alison Atkinson (Sun And Ski Elite Women Team) 0:03:04 76 Diedre Ribbens (Orion Racing) 0:03:05 77 Alijah Beatty (Orion Racing) 0:03:19 78 Lindsey Durst (Pastaria - Big Shark Racing) 0:03:22 79 Solymar Rivera (Sun And Ski Elite Women Team) 0:03:32

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Katharine Hall (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:11:21 2 Emma White (Rally Cycling) 0:00:16 3 Katherine Maine (Rally Cycling) 0:00:55 4 Madeleine Park (Team Tibco - Silicon Valley Bank) 0:00:57 5 Danielle Clark (Rto National Women's Cycling) 0:01:12 6 Janelle Cole (Unitedhealthcare Pro Cycling) 0:01:29 7 Flora Yan (Sun And Ski Elite Women Team) 0:01:32 8 Aliya Traficante (Qcw Cycling) 0:02:06 9 Alijah Beatty (Orion Racing) 0:02:55