Image 1 of 7 Ed Clancy (JLT Condor) in action at the Jayco Herald Sun Tour prologue (Image credit: heraldsuntour) Image 2 of 7 Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) (Image credit: Con Chronis) Image 3 of 7 The first podium of the 2018 Herald Sun Tour (Image credit: Con Chronis) Image 4 of 7 Mads Pedersen (Trek-Segafredo) (Image credit: Con Chronis) Image 5 of 7 Ed Clancy (JTL Condor) in the leader's yellow jersey (Image credit: Con Chronis) Image 6 of 7 Tim Ariesen (Roompot-Nederlandse Loterij) (Image credit: Con Chronis) Image 7 of 7 Matt Gibson (JTL Condor) leads the best young rider competition (Image credit: Con Chronis)

Ed Clancy (JLT Condor) has started his 2018 season with a bang, clocking an average speed over 50km/h to win the Herald Sun Tour prologue in Melbourne.

On the 1.6 kilometre course, Clancy’s time of 1:54 minutes was just under a second quicker than Danish duo of Mads Pedersen (Trek-Segafredo) and Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport).

A three-time Olympic gold medallist and five-time world champion on the track, the win is Clancy's first professional victory on the road. The shortening of the prologue from previous years played very much to his strengths.

The 10th starter of 101 riders, Clancy endured a long but ultimately successful wait in the hot seat. For JLT Condor, the start of the Herald Sun Tour has yielded podiums, but until Wednesday evening no victories.

Clancy will now wear the leader's yellow jersey in the first of four road stages, with the peloton heading west from Colac along the Great Ocean Road to Warrnambool. The possibilities of crosswinds are sure to result in a nervous day for Clancy and JLT Condor.

"This is the biggest thing I have won on the road. It is unusual for a stage race of this calibre to start off with such a short prologue. It suits the track with my physical assets," Clancy said.

In recent editions of the race, a challenging stage 1 has seen the yellow jersey change hands. With two tough stages to come before the GC deciding Lake Mountains, Clancy admitted he isn't dreaming of joining Brad Wiggins and Chris Froome as overall winners. He is simply focused on enjoying his first leader's jersey.

"This is big for a guy like me and perhaps as big as it is going to get. I am over the moon and I can't wait to ride around in the yellow jersey tomorrow. I think everyone here knows what I am about and no one is expecting me to take on Chaves on stage 3 so I am going to enjoy my day in yellow."

As the first starter of the prologue, Reece Tucknott was also the first rider into the hot seat but would soon give up his place to Clancy who was a full nine seconds faster. The JLT Condor rider stayed in the hot seat for over an hour until all his rivals failed to beat his time and his victory was confirmed.

Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) was significantly slower than Clancy, as expected, crossing the line with a 2:08 minute time. His time loss though unlikely to be decisive in the battle for the overall victory.

In the race for the prologue win, Clancy's teammate Graham Briggs pushing Clancy close and provisionally taking second place. It was then Pedersen who came closer, finishing point six of second slower. Compatriot Lasse Norman Hansen (Aqua Blue Sport) was also within one second of Clancy.

Alex Frame (Trek-Segafredo) and Alex Edmondson (Mitchelton-Scott) keep the suspense high until the final minute. However, at the end of the long wait, it was Clancy raising his arms in triumph on the podium. Post stage, Pedersen and Hansen both explained their teams will look to exploit any crosswinds on stage 1 to Warrnambool. Both stopping short though of explaining their plans in detail.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Edward Clancy (GBr) JLT Condor 0:01:54 2 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:00:01 3 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 4 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 5 Anthony Giacoppo (Aus) Bennelong SwissWellness 0:00:02 6 Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott 7 Ian Bibby (GBr) JLT Condor 0:00:04 8 Michael Hepburn (Aus) Mitchelton-Scott 9 Graham Briggs (GBr) JLT Condor 10 Matthew Gibson (GBr) JLT Condor 11 Cameron Meyer (Aus) Mitchelton-Scott 12 Tim Ariesen (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:00:05 13 Cameron Bayly (Aus) Bennelong SwissWellness 14 Sam Crome (Aus) Bennelong SwissWellness 15 Shane Archbold (NZl) Aqua Blue Sport 0:00:06 16 Thomas Stuart (GBr) JLT Condor 17 Michael Potter (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 18 Toby Orchard (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 19 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 20 Liam Magennis (Aus) Drapac–EF p/b Cannondale 0:00:07 21 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 22 Ryan Thomas (Aus) Brisbane Continental Cycling Team 23 Michael Vink (NZl) Brisbane Continental Cycling Team 24 Theodore Yates (Aus) Drapac–EF p/b Cannondale 25 Koen De Kort (Ned) Trek-Segafredo 26 Alistair Slater (GBr) JLT Condor 27 Michael Rice (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 28 Steele von Hoff (Aus) Bennelong SwissWellness 29 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:08 30 Casper Pedersen (Den) Aqua Blue Sport 31 Brad Evans (NZl) Mobius BridgeLane 32 Callum Scotson (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 33 Chris Harper (Aus) Bennelong SwissWellness 34 Dylan Sunderland (Aus) Bennelong SwissWellness 35 August Jensen (Nor) Israel Cycling Academy 36 Liam White (Aus) Drapac–EF p/b Cannondale 37 Edmund Bradbury (GBr) JLT Condor 38 Cyrus Monk (Aus) Drapac–EF p/b Cannondale 0:00:09 39 Matt Ross (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 40 Angus Lyons (Aus) Mobius BridgeLane 41 Pat Lane (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 42 Martijn Budding (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 43 James Whelan (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 44 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 45 Sean Whitfield (Aus) Olivers Real Food Racing 46 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 47 Reece Tucknott (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 48 Lionel Mawdit (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 49 Joseph Cooper (NZl) Bennelong SwissWellness 0:00:10 50 Tyler Williams (USA) Israel Cycling Academy 51 Robbert De Greef (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 52 Kane Richards (Aus) Team McDonalds Downunder 53 Ryan Christensen (Aus) Olivers Real Food Racing 54 Benjamin Andrews (Aus) Olivers Real Food Racing 55 Ruben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 56 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 57 Thomas Kaesler (Aus) Drapac–EF p/b Cannondale 58 Alexander Ray (Aus) Team McDonalds Downunder 0:00:11 59 Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 60 Thomas Robinson (Aus) Brisbane Continental Cycling Team 61 Freddy Ovett (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 62 Hamish Schreurs (NZl) Israel Cycling Academy 63 Robert Power (Aus) Mitchelton-Scott 64 Jack Sutton (Aus) Olivers Real Food Racing 65 Peter Koning (Ned) Aqua Blue Sport 66 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 0:00:12 67 Yuan Tang Peng (Tpe) Team McDonalds Downunder 68 Jesse Coyle (Aus) Mobius BridgeLane 69 Oliver Kent-Spark (Aus) Drapac–EF p/b Cannondale 70 Ken-Levi Eikeland (Nor) Interpro Stradalli Cycling 71 Rien Schuurhuis (Ned) Olivers Real Food Racing 72 Alistair Donohoe (Aus) Mobius BridgeLane 73 Amarni Drake (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 74 Jesse Featonby (Aus) Drapac–EF p/b Cannondale 75 Nick Miler (Aus) Team McDonalds Downunder 76 Nicholas Reddish (Aus) Olivers Real Food Racing 0:00:13 77 Stu Shaw (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 78 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 79 Nicholas White (Aus) Olivers Real Food Racing 80 Jonathan Noble (Aus) Brisbane Continental Cycling Team 81 Aidan Kampers (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 82 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 0:00:14 83 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 84 Peter Livingstone (Aus) Mobius BridgeLane 85 Ashley Mackay (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 86 Oliver Martin (Aus) Brisbane Continental Cycling Team 87 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 0:00:15 88 Calan White (Aus) Brisbane Continental Cycling Team 89 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 90 Alexander Evans (Aus) Mobius BridgeLane 91 Joel Strachan (Aus) Team McDonalds Downunder 0:00:16 92 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 93 Ross Freeman (Aus) Team McDonalds Downunder 94 Dylan Newbery (Aus) Mobius BridgeLane 95 Jayson Rousseau (Fra) Interpro Stradalli Cycling 0:00:17 96 Cameron Layton (Aus) Team McDonalds Downunder 97 Jokin Extabe (Spa) Interpro Stradalli Cycling 0:00:19 98 Daniel Whitehouse (GBr) Interpro Stradalli Cycling 99 Mitch Neumann (Aus) Brisbane Continental Cycling Team 0:00:21 100 Jonas Hjorth (Nor) Interpro Stradalli Cycling 0:00:22 101 Yukinori Hishira (Jpn) Interpro Stradalli Cycling 0:00:23

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Matthew Gibson (GBr) JLT Condor 0:01:58 2 Michael Potter (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 0:00:02 3 Toby Orchard (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 4 Liam Magennis (Aus) Drapac–EF p/b Cannondale 0:00:03 5 Michael Rice (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 6 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:04 7 Casper Pedersen (Den) Aqua Blue Sport 8 Callum Scotson (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 9 Dylan Sunderland (Aus) Bennelong SwissWellness 10 Cyrus Monk (Aus) Drapac–EF p/b Cannondale 0:00:05 11 Matt Ross (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 12 Angus Lyons (Aus) Mobius BridgeLane 13 James Whelan (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 14 Reece Tucknott (Aus) KordaMentha Real Estate - Australia 15 Kane Richards (Aus) Team McDonalds Downunder 0:00:06 16 Ryan Christensen (Aus) Olivers Real Food Racing 17 Benjamin Andrews (Aus) Olivers Real Food Racing 18 Amarni Drake (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 0:00:08 19 Nicholas Reddish (Aus) Olivers Real Food Racing 0:00:09 20 Nicholas White (Aus) Olivers Real Food Racing 21 Jonathan Noble (Aus) Brisbane Continental Cycling Team 22 Aidan Kampers (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 23 Peter Livingstone (Aus) Mobius BridgeLane 0:00:10 24 Ashley Mackay (Aus) ACA - Ride Sunshine Coast 25 Calan White (Aus) Brisbane Continental Cycling Team 0:00:11 26 Alexander Evans (Aus) Mobius BridgeLane 27 Dylan Newbery (Aus) Mobius BridgeLane 0:00:12

