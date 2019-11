Image 1 of 46 Tom Dumoulin in the Giro d'Italia's final time trial (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 46 Nairo Quintana finishes as runner-up in the 2017 Giro d'Italia. Image 3 of 46 Nairo Quintana congratulates Tom Dumoulin after the Giro d'Italia. Image 4 of 46 Nairo Quintana ceded the pink jersey on the Giro d'Italia's final stage. Image 5 of 46 Tom Dumoulin en route to the overall title at the Giro d'Italia Image 6 of 46 Champagne for the final podium at the Giro d'Italia Image 7 of 46 Team Sunweb after Tom Dumoulin's Giro d'Italia victory (Image credit: Stephen Farrand) Image 8 of 46 Tom Dumoulin celebrates his first Grand Tour title. Tom Dumoulin (Sunweb) put in a nearly perfect time trial to win the 100th Giro d'Italia. He finished second on Sunday's 21st and final stage to claim the overall victory. Nairo Quintana (Movistar) was able to rescue second place in the general classification, 31 seconds down, with Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) third at 40 seconds. FDJ's Thibaut Pinot, who began the day in third on GC, dropped off the final podium to finish in fourth place overall.

It was a double victory for the Netherlands, as Jos van Emden (LottoNL-Jumbo) took the stage win. He put in an early good time of 33:08 on the 29.3km course into Milan, finishing 15 seconds ahead of Dumoulin's time. BMC's Manuel Quinziato, retiring at the end of the year, was third at 27 seconds.

"It's great, it's really crazy," Dumoulin said as he came to terms with the overall win, which marked his first time finishing on a Grand Tour podium, let alone the top step. "I cannot describe it with words. It's incredible. It was such a nerve-wracking day. I was super nervous from the beginning and I needed to stay calm but I almost couldn't. I had good legs and I just went for it."

Giuseppe Fonzi (Willier Triestina) was the first off under the cheerful sun at the Monza race track. For the next few hours, rider followed rider at one-minute intervals, with many of them concerned only with making it to the finish line within the time limits, and looking forward to a well-deserved rest and celebration for having survived the Giro until the end.

The early lead changed hands from Marcin Bialablocki (CCC) to Quinziato, riding his last Giro ever. The Italian wouldn't stay in the lead for long, however, as van Emden bumped him off the hot seat with a blistering time of just over 33 minutes. The Dutchman would not relinquish control of hot seat for the rest of the day. Only Dumoulin came close to his compatriot's time.

Former world champion Vasil Kiryienka (Sky) put in a strong showing, but the course was too flat for the Belarusian and he crossed the line as third, 31 seconds slower than van Emden, ultimately bumped to fourth by Dumoulni.

Midway through the stage, Adam Hansen (Lotto Soudal) finished with a rather leisurely 37:34 to wrap up his 17th consecutive Grand Tour.

Excitement picked up as those in the GC top 10 took to the road. Dumoulin set his first mark at the 8.8km time check, coming in second at only two seconds down on van Emden. Pinot was surprisingly slow there, 26 seconds down. Nibali was 19 seconds back, and Quintana 31 seconds.

Dumoulin repeated it at the second time check, still two seconds behind van Emden. Pinot was continuing to lose time, Nibali was 43 seconds down and Quintana at 1:08, putting Dumoulin provisionally into pink.

One by one the top 10 came across the line. Jungels topped rival Yates by a significant amount to wrap up the young riders jersey. The other GC riders did their best after an exhausting three weeks but were unable to match time trial specialist Dumoulin.

"I didn't know any time gaps, because I just wanted to focus on my own TT. Then I spoke to my sports director, and he told me not to take risks anymore in the corners. He said that already at halfway, and then in the last kilometres he told me to be really safe," Dumoulin said. "When I crossed the line, everybody told me, 'You've won, you've won.' But then I looked at the TV and the gap was only three seconds, and I was so angry with everyone. 'How can you say I've won it?' And I'd already celebrated too ... But eventually it all came good."

After finishing with the second best time on the stage, the Dutchman refused to believe he had won while the others were still out on the road. Even as Quintana struggled along, Dumoulin stared intently and worriedly at the television. He finally realized his victory before the Colombian crossed the finish line. As Dumoulin celebrated his overall victory, his compatriot van Emden sobbed in happiness and relief at claiming his first career Grand Tour stage win.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jos van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:33:08 2 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:00:15 3 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:00:27 4 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:00:31 5 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:35 6 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 0:00:39 7 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 0:00:51 8 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:00:54 9 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:00:57 10 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:01:02 11 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:04 12 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 13 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:01:09 14 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 15 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 0:01:13 16 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:14 17 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:01:16 18 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:01:17 19 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 20 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 0:01:18 21 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:01:21 22 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 0:01:31 23 Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott 0:01:36 24 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 25 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:37 26 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 27 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:01:39 28 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:01:42 29 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:44 30 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:46 31 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 32 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:01:48 33 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:49 34 Jérémy Roy (Fra) FDJ 35 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 36 Diego Rosa (Ita) Team Sky 0:01:50 37 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:01:54 38 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 39 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:01:57 40 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 0:01:58 41 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 0:02:06 42 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:02:15 43 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 44 Mikel Landa (Spa) Team Sky 45 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:02:16 46 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 0:02:18 47 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:02:21 48 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 0:02:24 49 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 0:02:25 50 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:27 51 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:02:28 52 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 53 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 0:02:31 54 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:02:32 55 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:02:35 56 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 0:02:37 57 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:02:39 58 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:02:48 59 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:02:49 60 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 61 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:02:55 62 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:02:57 63 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:02:58 64 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 65 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 66 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:03:00 67 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 0:03:01 68 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 69 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 70 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:03:02 71 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 0:03:03 72 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 73 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 0:03:05 74 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 0:03:09 75 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 76 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:03:10 77 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:03:11 78 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:03:12 79 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 80 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 0:03:15 81 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 82 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:03:17 83 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 0:03:28 84 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:03:29 85 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:03:30 86 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:03:31 87 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 0:03:33 88 Michal Golas (Pol) Team Sky 89 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:03:35 90 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:03:37 91 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:03:39 92 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 93 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 94 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:03:40 95 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:03:42 96 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 0:03:43 97 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:44 98 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 99 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 100 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:03:46 101 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 102 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:48 103 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 104 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 105 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 0:03:49 106 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:03:50 107 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:03:52 108 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:56 109 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:03:58 110 Igor Anton (Spa) Dimension Data 111 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:03:59 112 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 113 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:04:03 114 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 115 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:04:04 116 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:04:06 117 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 118 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:08 119 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 120 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 0:04:15 121 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:04:17 122 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 0:04:20 123 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:04:22 124 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 0:04:23 125 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:25 126 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 0:04:26 127 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 128 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 129 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 0:04:27 130 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 0:04:29 131 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:04:30 132 Steve Morabito (Swi) FDJ 0:04:31 133 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 0:04:32 134 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 0:04:33 135 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:04:34 136 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:04:36 137 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 138 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 0:04:38 139 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:04:41 140 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 0:04:45 141 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:04:47 142 Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac 0:04:48 143 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:53 144 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:04:54 145 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 0:05:02 146 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 0:05:11 147 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 148 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 0:05:12 149 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:05:14 150 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 0:05:15 151 Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo 0:05:19 152 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:05:23 153 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:24 154 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 0:05:27 155 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:05:29 156 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 0:05:37 157 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 0:05:40 158 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:05:41 159 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:05:43 160 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 0:05:50 161 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:06:44 DNS Ángel Vicioso (Spa) Katusha-Alpecin

Team classification # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 1:41:43 2 Team Sunweb 0:00:03 3 Team LottoNl-Jumbo 0:00:12 4 CCC Sprandi Polkowice 0:01:39 5 Bora-Hansgrohe 0:01:41 6 Orica-Scott 0:01:48 7 Trek-Segafredo 0:02:02 8 Team Sky 0:02:17 9 FDJ 0:02:21 10 Katusha-Alpecin 0:03:00 11 Movistar Team 0:03:23 12 Quick-Step Floors 0:04:27 13 Lotto Soudal 0:04:30 14 UAE Team Emirates 0:04:33 15 Bahrain-Merida 0:04:56 16 Astana Pro Team 0:04:57 17 AG2R La Mondiale 0:06:03 18 Gazprom – Rusvelo 0:06:56 19 Dimension Data 0:07:15 20 Cannondale-Drapac 0:07:17 21 Wilier Triestina 0:10:09 22 Bardiani CSF 0:11:34

Super team classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Team LottoNl-Jumbo 50 pts 2 Team Sunweb 45 3 BMC Racing Team 39 4 Team Sky 18 5 Bora-Hansgrohe 12 6 CCC Sprandi Polkowice 12 7 Quick-Step Floors 8 8 Movistar Team 6 9 Trek-Segafredo 4 10 Bahrain-Merida 3 11 FDJ 2 12 Orica-Scott 1 13 Katusha-Alpecin 14 Astana Pro Team 15 Lotto Soudal 16 UAE Team Emirates 17 Cannondale-Drapac 18 Gazprom – Rusvelo 19 AG2R La Mondiale 20 Dimension Data 21 Wilier Triestina 22 Bardiani CSF

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 90:34:54 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:00:31 3 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:00:40 4 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 0:01:17 5 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:01:56 6 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 0:03:11 7 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:03:41 8 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 0:07:04 9 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:08:10 10 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:15:17 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:18:06 12 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:20:49 13 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:21:59 14 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:24:40 15 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 0:28:11 16 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:35:50 17 Mikel Landa (Spa) Team Sky 0:37:09 18 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 0:37:49 19 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:38:45 20 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 0:57:13 21 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:59:43 22 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 1:12:55 23 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 1:14:00 24 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 1:20:00 25 Winner Anacona (Col) Movistar Team 1:26:41 26 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 1:29:34 27 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 1:33:17 28 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 1:34:21 29 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 1:35:49 30 Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott 1:36:26 31 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 1:36:28 32 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 1:36:32 33 Sebastian Henao (Col) Team Sky 1:44:04 34 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 1:47:24 35 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 1:52:02 36 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 1:58:49 37 Philip Deignan (Irl) Team Sky 2:00:45 38 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 2:02:20 39 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 2:09:03 40 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 2:09:30 41 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 2:12:34 42 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 2:14:18 43 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 2:16:12 44 Rudy Molard (Fra) FDJ 2:17:12 45 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 2:18:19 46 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 2:19:20 47 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 2:20:09 48 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 2:23:54 49 Jesus Hernandez (Spa) Trek-Segafredo 2:24:32 50 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 2:25:08 51 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2:25:28 52 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 2:27:56 53 Steve Morabito (Swi) FDJ 2:28:42 54 Simon Geschke (Ger) Team Sunweb 2:30:05 55 Diego Rosa (Ita) Team Sky 2:33:01 56 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 2:33:47 57 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 2:34:13 58 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 2:35:30 59 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 2:36:41 60 José Gonçalves (Por) Katusha-Alpecin 2:38:06 61 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 2:41:01 62 Igor Anton (Spa) Dimension Data 2:50:11 63 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 2:56:15 64 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 2:56:17 65 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 3:00:21 66 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 3:01:22 67 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 3:02:38 68 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 3:05:10 69 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 3:07:39 70 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 3:07:54 71 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 3:09:18 72 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 3:10:39 73 Jérémy Roy (Fra) FDJ 3:12:11 74 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 3:13:22 75 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 3:15:44 76 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida 3:16:27 77 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 3:17:51 78 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 3:19:04 79 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 3:23:35 80 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 3:26:47 81 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 3:27:08 82 Chad Haga (USA) Team Sunweb 3:28:41 83 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 3:28:53 84 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 3:28:55 85 Tobias Ludvigsson (Swe) FDJ 3:30:09 86 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 3:30:11 87 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 3:33:28 88 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3:37:32 89 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 3:37:43 90 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 3:41:19 91 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Team LottoNl-Jumbo 3:44:13 92 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 3:46:09 93 Adam James Hansen (Aus) Lotto Soudal 3:46:52 94 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 3:46:55 95 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 3:49:24 96 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 3:52:44 97 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 3:54:19 98 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 3:54:52 99 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 3:56:48 100 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 3:58:19 101 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 4:02:55 102 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 4:05:01 103 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 4:10:25 104 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 4:10:33 105 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 4:11:00 106 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 4:11:13 107 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 4:11:59 108 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 4:12:42 109 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 4:13:51 110 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 4:13:59 111 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 4:14:04 112 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 4:15:18 113 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 4:15:19 114 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 4:17:05 115 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 4:17:22 116 Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4:18:36 117 Jos van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4:18:47 118 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 4:20:06 119 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 4:20:36 120 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 4:22:58 121 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 4:23:31 122 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott 4:23:34 123 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 4:23:42 124 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 4:25:05 125 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 4:26:36 126 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 4:26:46 127 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 4:27:24 128 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac 4:29:57 129 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 4:30:27 130 Twan Castelijns (Ned) Team LottoNl-Jumbo 4:30:36 131 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 4:31:11 132 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 4:31:58 133 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 4:32:10 134 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 4:33:02 135 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 4:34:06 136 Alex Howes (USA) Cannondale-Drapac 4:36:21 137 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4:36:56 138 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 4:37:52 139 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 4:39:29 140 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 4:40:05 141 Michal Golas (Pol) Team Sky 4:40:34 142 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 4:44:25 143 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 4:44:35 144 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 4:51:25 145 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 4:57:48 146 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4:58:43 147 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 5:02:25 148 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 5:03:27 149 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 5:04:06 150 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 5:04:10 151 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 5:04:57 152 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 5:05:32 153 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 5:06:02 154 Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb 5:06:10 155 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 5:11:02 156 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 5:14:16 157 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 5:14:55 158 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 5:18:56 159 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 5:26:00 160 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 5:26:28 161 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 5:48:40

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 90:41:58 2 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 0:01:06 3 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 0:08:13 4 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:11:02 5 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 1:12:56 6 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 1:22:30 7 Sebastian Henao (Col) Team Sky 1:37:00 8 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 2:01:59 9 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 2:02:26 10 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 2:05:30 11 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 2:07:14 12 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 2:11:15 13 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina 2:20:52 14 Carlos Verona (Spa) Orica-Scott 2:27:09 15 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 2:58:06 16 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 3:08:40 17 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 3:12:00 18 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 3:16:31 19 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 3:19:43 20 Clement Chevrier (Fra) AG2R La Mondiale 3:20:04 21 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin 3:26:24 22 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 3:34:15 23 Hugh Carthy (GBr) Cannondale-Drapac 3:39:05 24 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 3:42:20 25 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 3:47:48 26 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 3:49:44 27 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 3:51:15 28 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 4:10:01 29 Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Team Sunweb 4:15:54 30 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 4:16:38 31 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 4:23:23 32 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 4:27:02 33 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 4:30:48 34 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 4:57:53 35 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 4:58:58 36 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 5:07:12

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 325 pts 2 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 192 3 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 117 4 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 100 5 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 98 6 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 80 7 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 76 8 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 76 9 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 70 10 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 70 11 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 68 12 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 67 13 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 64 14 Mikel Landa (Spa) Team Sky 63 15 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 62 16 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 61 17 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 58 18 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 52 19 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 50 20 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 48 21 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 47 22 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 42 23 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 41 24 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 41 25 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 40 26 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 40 27 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 38 28 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 34 29 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 33 30 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 32 31 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 32 32 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 32 33 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 30 34 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 27 35 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 24 36 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 24 37 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 22 38 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 22 39 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 22 40 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 20 41 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 20 42 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 20 43 Jos van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 18 44 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 18 45 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 16 46 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 16 47 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 15 48 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 15 49 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 14 50 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 13 51 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 12 52 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 12 53 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 12 54 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 12 55 Igor Anton (Spa) Dimension Data 11 56 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 11 57 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 11 58 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 10 59 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 10 60 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 10 61 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 10 62 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 10 63 Philip Deignan (Irl) Team Sky 9 64 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 9 65 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 9 66 Diego Rosa (Ita) Team Sky 8 67 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 8 68 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 8 69 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 8 70 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 7 71 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 7 72 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 7 73 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 7 74 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 6 75 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 6 76 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 6 77 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 6 78 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 6 79 Sebastian Henao (Col) Team Sky 6 80 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 6 81 Jérémy Roy (Fra) FDJ 6 82 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 6 83 Sébastien Reichenbach (Swi) FDJ 5 84 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 5 85 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 5 86 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 4 87 Georg Preidler (Aut) Team Sunweb 4 88 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 4 89 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 4 90 Christopher Juul Jensen (Den) Orica-Scott 4 91 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 4 92 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 4 93 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 3 94 José Mendes (Por) Bora-Hansgrohe 3 95 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 3 96 Rudy Molard (Fra) FDJ 2 97 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 2 98 Simone Ponzi (Ita) CCC Sprandi Polkowice 2 99 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 2 100 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 2 101 Davide Martinelli (Ita) Quick-Step Floors 2 102 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 1 103 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 1 104 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 1 105 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 1 106 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 1 107 Luka Mezgec (Slo) Orica-Scott 1 108 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 1 109 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 1 110 Winner Anacona (Col) Movistar Team -1 111 Jose Rojas (Spa) Movistar Team -1 112 Chad Haga (USA) Team Sunweb -1 113 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal -4 114 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal -4 115 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb -5 116 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina -5 117 Steve Morabito (Swi) FDJ -5 118 Enrico Gasparotto (Ita) Bahrain-Merida -5 119 Matvey Mamykin (Rus) Katusha-Alpecin -5 120 Michael Hepburn (Aus) Orica-Scott -5 121 Kristijan Koren (Slo) Cannondale-Drapac -5

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa (Spa) Team Sky 224 pts 2 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 118 3 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 104 4 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 70 5 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 70 6 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 66 7 Igor Anton (Spa) Dimension Data 56 8 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 55 9 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 54 10 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 53 11 Diego Rosa (Ita) Team Sky 49 12 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 46 13 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 35 14 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 34 15 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 33 16 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 31 17 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 30 18 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 27 19 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 26 20 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 24 21 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 23 22 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 23 23 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 23 24 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 22 25 Sebastian Henao (Col) Team Sky 21 26 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 20 27 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 19 28 Philip Deignan (Irl) Team Sky 18 29 Winner Anacona (Col) Movistar Team 16 30 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 16 31 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 16 32 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 15 33 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 15 34 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 15 35 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 14 36 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 12 37 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 11 38 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 10 39 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 10 40 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 9 41 Rudy Molard (Fra) FDJ 9 42 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 9 43 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 8 44 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 7 45 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 6 46 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 6 47 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 6 48 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 5 49 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 5 50 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 4 51 Ruben Plaza (Spa) Orica-Scott 4 52 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 4 53 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 4 54 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 55 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 3 56 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 3 57 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 3 58 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 3 59 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 2 60 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2 61 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 2 62 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 2 63 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 2 64 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 1 65 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 1 66 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 1 67 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 1 68 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom – Rusvelo 1 69 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 1 70 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 1 71 Branislau Samoilau (Blr) CCC Sprandi Polkowice 1 72 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 1 73 Alberto Losada (Spa) Katusha-Alpecin 1 74 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 1 75 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 1

Intermediate sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 55 pts 2 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 54 3 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 39 4 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 32 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 28 6 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 23 7 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 20 8 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 20 9 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 20 10 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 19 11 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 19 12 Mikel Landa (Spa) Team Sky 18 13 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 18 14 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 17 15 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 17 16 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 16 17 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 16 18 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 14 19 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 14 20 Philip Deignan (Irl) Team Sky 13 21 Igor Anton (Spa) Dimension Data 13 22 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 13 23 Diego Rosa (Ita) Team Sky 12 24 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 12 25 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 12 26 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 12 27 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 11 28 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 11 29 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 10 30 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 10 31 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 10 32 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 10 33 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 9 34 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 9 35 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 9 36 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 9 37 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 8 38 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 8 39 Winner Anacona (Col) Movistar Team 7 40 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 7 41 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 6 42 Jérémy Roy (Fra) FDJ 6 43 Chad Haga (USA) Team Sunweb 6 44 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 6 45 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 6 46 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 5 47 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 5 48 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 4 49 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 4 50 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 4 51 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 4 52 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 4 53 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 4 54 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 55 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4 56 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 3 57 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 3 58 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 3 59 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 3 60 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 61 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 3 62 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 3 63 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 3 64 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 3 65 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 3 66 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 2 67 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 2 68 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 2 69 Sebastian Henao (Col) Team Sky 2 70 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 2 71 Rudy Molard (Fra) FDJ 2 72 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2 73 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 2 74 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 1 75 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 1 76 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 1 77 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 1

Combativity classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mikel Landa (Spa) Team Sky 60 pts 2 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 57 3 Pierre Rolland (Fra) Cannondale-Drapac 36 4 Daniel Teklehaimanot (Eri) Dimension Data 34 5 Pavel Brutt (Rus) Gazprom – Rusvelo 34 6 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 33 7 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 32 8 Thibaut Pinot (Fra) FDJ 31 9 Luis Leon Sanchez (Spa) Astana Pro Team 29 10 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 28 11 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 28 12 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 28 13 Matej Mohoric (Slo) UAE Team Emirates 23 14 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 22 15 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 22 16 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 20 17 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 19 18 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 19 19 Dries Devenyns (Bel) Quick-Step Floors 17 20 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 17 21 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 17 22 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 16 23 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 15 24 Diego Rosa (Ita) Team Sky 14 25 Igor Anton (Spa) Dimension Data 14 26 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 14 27 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 14 28 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom – Rusvelo 14 29 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 13 30 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 13 31 Gorka Izagirre (Spa) Movistar Team 12 32 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 12 33 Bob Jungels (Lux) Quick-Step Floors 11 34 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 11 35 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 10 36 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom – Rusvelo 10 37 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 10 38 Tejay van Garderen (USA) BMC Racing Team 9 39 Philip Deignan (Irl) Team Sky 9 40 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 9 41 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina 9 42 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 8 43 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 8 44 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 8 45 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 8 46 Sebastian Henao (Col) Team Sky 7 47 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 7 48 Ivan Rovny (Rus) Gazprom – Rusvelo 7 49 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 7 50 Ilia Koshevoy (Blr) Wilier Triestina 7 51 Jos van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 6 52 Jan Hirt (Cze) CCC Sprandi Polkowice 6 53 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 6 54 Jérémy Roy (Fra) FDJ 6 55 Tom-Jelte Slagter (Ned) Cannondale-Drapac 6 56 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 6 57 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 6 58 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 6 59 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 5 60 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 5 61 Manuele Boaro (Ita) Bahrain-Merida 5 62 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 5 63 Adam Yates (GBr) Orica-Scott 5 64 Winner Anacona (Col) Movistar Team 5 65 Enrico Battaglin (Ita) Team LottoNl-Jumbo 5 66 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 5 67 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 5 68 Maxim Belkov (Rus) Katusha-Alpecin 5 69 Jan Bárta (Cze) Bora-Hansgrohe 5 70 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 4 71 Laurens De Plus (Bel) Quick-Step Floors 4 72 Michael Woods (Can) Cannondale-Drapac 4 73 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 4 74 Rudy Molard (Fra) FDJ 4 75 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 4 76 Jose Rojas (Spa) Movistar Team 4 77 Chad Haga (USA) Team Sunweb 4 78 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 4 79 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 4 80 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 4 81 Marcin Bialoblocki (Pol) CCC Sprandi Polkowice 4 82 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 3 83 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 3 84 Felix Großschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 3 85 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 3 86 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 87 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 3 88 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 3 89 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 3 90 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 3 91 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 2 92 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 2 93 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2 94 Joe Dombrowski (USA) Cannondale-Drapac 2 95 Davide Villella (Ita) Cannondale-Drapac 2 96 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 2 97 Davide Formolo (Ita) Cannondale-Drapac 1 98 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 1 99 Andrey Amador (CRc) Movistar Team 1 100 Kanstantsin Siutsou (Blr) Bahrain-Merida 1 101 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 1

Team Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 272:21:54 2 AG2R La Mondiale 0:59:46 3 FDJ 1:19:56 4 Bahrain-Merida 1:24:52 5 Cannondale-Drapac 1:27:19 6 UAE Team Emirates 1:59:31 7 Team Sky 1:59:41 8 Astana Pro Team 2:09:05 9 Trek-Segafredo 2:23:12 10 Team Sunweb 2:41:45 11 Orica-Scott 2:49:34 12 Quick-Step Floors 2:51:09 13 Katusha-Alpecin 2:53:55 14 BMC Racing Team 3:02:58 15 Team LottoNl-Jumbo 3:13:00 16 Bora-Hansgrohe 3:59:12 17 CCC Sprandi Polkowice 4:09:42 18 Dimension Data 4:20:44 19 Lotto Soudal 4:56:46 20 Wilier Triestina 7:28:47 21 Gazprom – Rusvelo 8:07:36 22 Bardiani CSF 10:56:57