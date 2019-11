Image 1 of 13 Lampre-ISD in action at the Giro di Padania team time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 13 Farnese Vini-Selle Italia in the Giro di Padania team time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 13 Liquigas-Cannondale in full flight. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 13 Vincenzo Nibali (Liquigas-Cannondale) during the Giro di Padania team time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 13 Sonny Colbrelli (Colnago-CSF Inox) moves into the overall lead after the team time trial. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 13 Sonny Colbrelli (Colnago-CSF Inox) in the blue jersey of Giro di Padania leader. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 13 Julien Kern (Leopard Trek). (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 13 Colnago-CSF Inox rocket to team time trial victory at the Giro di Padania. (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 13 Colnago-CSF Inox fully deserved their win. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 13 Colnago-CSF Inox celebrate atop the podium. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 13 All smiles in the Colnago-CSF Inox camp after the Giro di Padania TTT. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 13 Acqua&Sapone. (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 13 Meridiana-Kamen couldn't defend Enrico Rossi's blue jersey in the team time trial. (Image credit: Bettini Photo)

Colnago-CSF Inox put in a powerful display to claim victory in the 18km team time trial from San Giovanni in Persiceto to Crevalcore on stage 2a of the Giro di Padania. Bruno Reverberi’s squad saw off the challenge of Androni-Venezuela by 4 seconds, while Liquigas-Cannondale came home a further 3 seconds back in 3rd.

Sonny Colbrelli (Colnago-CSF Inox) leads the Giro di Padania overall ahead of the second day of racing.



Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Colnago - CSF Inox 0:20:23 2 Androni Giocattoli - Venezuela 0:00:04 3 Liquigas - Cannondale 0:00:07 4 Lampre - ISD 0:00:20 5 Acqua & Sapone 0:00:24 6 Farnese Vini Selle Italia 0:00:25 7 Itera Katusha 8 Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:26 9 Lokosphinx 10 Ccc Polsat Polkowice 0:00:32 11 Leopard - Trek Continental Team 0:00:38 12 Utensilnord Named 0:00:41 13 Team Idea 14 Adria Mobil 0:00:43 15 Colombia - Coldeportes 0:00:55 16 Meridiana Kamen Team 0:01:04 17 Team Vorarlberg 0:01:09 18 Team Specialized Concept Store 0:01:19 19 Team Nippo 0:01:27