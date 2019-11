Image 1 of 27 Enrico Rossi (Meridiana Kamen) on the podium. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 27 Danilo Hondo (Lampre-ISD). (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 27 Filippo Baggio (Utensilnord-Named). (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 27 Eugenio Alafaci (Leopard Trek). (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 27 It was a wet morning in Emilia at the Giro di Padania. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 27 Michele Scarponi (Lampre-ISD) reports for duty. (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 27 Franco Pellizotti (Androni-Venezuela). (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 27 Enrico Battaglin (Colnago-CSF Inox). (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 27 Michele Scarponi (Lampre-ISD) is in action at the Giro di Padania. (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 27 The peloton shelters before the off at the Giro di Padania. (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 27 The peloton crosses the line at the end of stage 1a of the Giro di Padania. (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 27 Vincenzo Nibali (Liquigas-Cannondale). (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 27 Enrico Rossi (Meridiana Kamen). (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 27 Fabio Felline (Androni-Venezuela). (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 27 Enrico Rossi (Meridiana Kamen) leads the Giro di Padania. (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 27 Enrico Rossi (Meridiana Kamen) celebrates the win. (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 27 Luca Wackerman is a stagiare with Lampre-ISD. (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 27 Enrico Rossi (Meridiana Kamen) wins the sprint. (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 27 Vincenzo Nibali (Liquigas-Cannondale) in action at the Giro di Padania. (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 27 Elia Favilli (Farnese Vini-Selle Italia). (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 27 Elia Favilli (Farnese Vini-Selle Italia). (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 27 Julian Kern (Leopard Trek) is best young rider. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 27 Enrico Rossi (Meridiana Kamen) in the blue leader's jersey. (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 27 Adriano Malori (Lampre-ISD). (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 27 Enrico Rossi (Meridiana Kamen) wins the opening stage of the 2012 Giro di Padania. (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 27 Enrico Rossi (Meridiana Kamen) in the points jersey. (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 27 Danilo Napolitano (Acqua&Sapone). (Image credit: Bettini Photo)

Enrico Rossi (Merdiana-Kamen) won the opening stage of the Giro di Padania in pouring rain in Bondeno, beating Massimo Graziato (Lampre-ISD) and Filippo Baggio (Utensilnord-Named) in a bunch finish.

Rossi, brother-in-law of the banned Riccardo Riccò, showed considerable nous in the final kilometre to drift into the perfect position to launch his winning sprint. After first following Danilo Napolitano (Acqua&Sapone), Rossi latched on to the Lampre-ISD train after Napolitano skidded in the greasy conditions.

Alessandro Petacchi was assigned to lead out Graziato, but when he hesitated on the final, slippery bend, Rossi seized his opportunity. “Petacchi was slow into the final corner, so I moved up ahead of him,” Rossi explained. “I knew in these conditions that it would be difficult to pass me out as there were only 150 metres from there to the finish line.”

Rossi was arrested by Italian police in 2010 following a search of his house during the “Operation Cobra-Red” doping investigation. He was suspended by his then Flaminia team and the inquiry has yet to come an end. “With the time justice takes, it will go on a long time,” Rossi said. “But I find myself in the same situation as other athletes, not just in cycling.”



Full Results 1 Enrico Rossi (Ita) Meridiana Kamen Team 1:55:12 2 Massimo Graziato (Ita) Lampre - ISD 3 Filippo Baggio (Ita) Utensilnord Named 4 Fabio Taborre (Ita) Acqua & Sapone 5 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 6 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 7 Maximiliano Ariel Richeze (Arg) Team Nippo 8 Jonas Koch (Ger) Team Specialized Concept Store 9 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 10 Aljaz Hocevar (Slo) Adria Mobil 11 Dominik Hrinkow (Aut) Team Vorarlberg 12 Florian Bissinger (Ger) Team Vorarlberg 13 Riccardo Chiarini (Ita) Androni Giocattoli 14 Fabio Silvestre (Por) Leopard - Trek Continental Team 15 Nikodemus Holler (Ger) Team Specialized Concept Store 16 Simone Campagnaro (Ita) Team Nippo 17 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Arthur Van Overberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 19 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polkowice 20 Gianluca Maggiore (Ita) Utensilnord Named 21 Grzegorz Stepniak (Pol) CCC Polkowice 22 Jarlinson Pantano (Col) Colombia - Coldeportes 23 Andreas Hofer (Aut) Team Vorarlberg 24 Matthias Krizek (Aut) Liquigas-Cannondale 25 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polkowice 26 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polkowice 27 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 28 Igor Boev (Rus) Itera - Katusha 29 Maxim Pokidov (Rus) Itera - Katusha 30 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 31 Roberto Cesaro (Ita) Meridiana Kamen Team 32 Andrea Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 33 Alexander Grigoriev (Rus) Itera - Katusha 34 Elchin Asadov (Aze) Team Specialized Concept Store 35 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 36 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 37 Nikolay Mihaylov (Bul) CCC Polkowice 38 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 39 Tobias Jenny (Aut) Team Vorarlberg 40 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 41 Stefano Borchi (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 42 Francesco Reda (Ita) Acqua & Sapone 43 Alessandro Bisolti (Ita) Team Idea 44 Kevin De Jonghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 45 Pieter Jacobs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 46 Davide Rebellin (Ita) Meridiana Kamen Team 47 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 48 Sander Armee (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 49 Luca Barla (Ita) Team Idea 50 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 51 Pieter Serry (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 52 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 53 Frederico Rocchetti (Ita) Utensilnord Named 54 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 55 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 56 Johan Esteban Chaves Rubio (Col) Colombia - Coldeportes 57 Carlos Alberto Betancur Gomez (Col) Acqua & Sapone 58 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 59 Danilo Hondo (Ger) Lampre - ISD 60 Fabio Nappa (Ger) Team Specialized Concept Store 61 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli 62 Patxi Javier Vila Errandonea (Spa) Utensilnord Named 63 Sergey Belykh (Rus) Lokosphinx 64 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 65 Luca Wackermann (Ita) Lampre - ISD 66 Paolo Bailetti (Ita) Utensilnord Named 67 Luis Felipe Laverde Jimenez (Col) Colombia - Coldeportes 68 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 69 Andrei Solomennikov (Rus) Itera - Katusha 70 Anton Vorobyev (Rus) Itera - Katusha 71 Marco Frapporti (Ita) Team Idea 72 Matej Mugerli (Slo) Adria Mobil 73 Luca Dodi (Ita) Team Idea 74 Alexandr Prishpetnyy (Rus) Itera - Katusha 75 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 76 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 77 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia - Coldeportes 78 Vincenzo Garofolo (Ita) Team Nippo 79 Dominik Brändle (Aut) Team Vorarlberg 80 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 81 Davide Mucelli (Ita) Utensilnord Named 82 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre - ISD 83 Kristijan Durasek (Cro) Adria Mobil 84 Alexandr Pliuschin (Mda) Leopard - Trek Continental Team 85 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 86 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polkowice 87 Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone 88 Giorgio Brambilla (Ita) Leopard - Trek Continental Team 89 Alberto Di Lorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 90 Maksim Razumov (Rus) Itera - Katusha 91 Aleksey Rybalkin (Rus) Lokosphinx 92 Dmitry Sokolov (Rus) Lokosphinx 93 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 94 Andrea Cismondi (Ita) Team Specialized Concept Store 95 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 96 Matteo Busato (Ita) Team Idea 97 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polkowice 98 Tural Isgandarov (Aze) Team Specialized Concept Store 99 Mikhail Antonov (Rus) Lokosphinx 100 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Team Nippo 101 Wilson Alexander Marentes Torres (Col) Colombia - Coldeportes 102 Alessandro Proni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 103 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 104 Sergey Shilov (Rus) Lokosphinx 105 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 106 Piero Baffi (Ita) Leopard - Trek Continental Team 0:00:32 107 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 108 Javier Gonzalez Barrera (Col) Colombia - Coldeportes 109 Darwin Atapuma Hurtado (Col) Colombia - Coldeportes 110 Dalivier Ospina Navarro (Col) Colombia - Coldeportes 111 Joel Zangerle (Lux) Leopard - Trek Continental Team 112 Josef Benetseder (Aut) Team Vorarlberg 113 Fortunato Baliani (Ita) Team Nippo 114 Cristian Cominelli (Ita) Team Idea 115 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 116 Henry Frusto (Ita) Team Nippo 117 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 118 Emanuel Buchmann (Ger) Team Specialized Concept Store 119 Marco Canola (Ita) Colnago - CSF Inox 120 Kirill Sveshnikov (Rus) Lokosphinx 121 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 122 Gabriele Bosisio (Ita) Utensilnord Named 123 Piotr Gawronski (Pol) CCC Polkowice 124 Aristide Ratti (Ita) Team Idea 125 Robert Vrecer (Slo) Team Vorarlberg 0:00:32 126 Sergio Lagana (Ita) Utensilnord Named 127 Federico Canuti (Ita) Liquigas-Cannondale 128 Ryohei Komori (Jpn) Team Nippo 129 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 0:00:46 130 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 131 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 132 Blaz Bonca (Slo) Meridiana Kamen Team 133 Luka Grubic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:01:17 134 Maurizio Biondo (Ita) Meridiana Kamen Team 135 Andrea Palini (Ita) Team Idea 136 Danilo Napolitano (Ita) Acqua & Sapone 137 Fabian Schnaidt (Ger) Team Specialized Concept Store 138 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 139 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 140 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:02:09 141 Evgeny Shalunov (Rus) Lokosphinx 0:02:10 142 Mikhail Akimov (Rus) Itera - Katusha 143 Jan Hirt (Cze) Leopard - Trek Continental Team 0:02:12 144 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 145 Julian Kern (Ger) Leopard - Trek Continental Team 0:02:48 146 Pavel Ptashkin (Rus) Lokosphinx 0:03:45 147 Mariano Giallorenzo (Ita) Meridiana Kamen Team 0:03:50 148 Pavel Gorenc (Slo) Adria Mobil 0:04:03 149 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 0:04:09 150 Mauro Abel Richeze (Arg) Team Nippo 151 Eugenio Alafaci (Ita) Leopard - Trek Continental Team