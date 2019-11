Image 1 of 44 Wiggins leading Team Sky during the team time trial (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 44 Rick Zabel is the best young rider after BMC won the team time trial (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 44 Giovanni Visconti on the comeback trial after breaking his leg in January (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 44 Astana cornering (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 44 Movistar out on course (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 44 BMC ride to victory (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 44 Cadel Evans is in a prime position for the win after BMC's win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 44 Green mountains jersey for Iker Camaño (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 44 Yellow Fluo (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 44 Bradley Wiggins (Team Sky) with reminders of his 2012 gold medal win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 44 Yellow Fluo (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 44 Daniel Oss is the first leader of the race (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 44 NetApp Endura (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 44 BMC (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 44 Colombia (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 44 Astana (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 44 Androni Giocattoli (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 44 Bradley Wiggins wears his Wiggo branded aero helmet (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 44 NetApp-Endura (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 44 Lampre-Merida (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 44 BMC take to the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 44 Bardiani CSF (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 44 Bradley Wiggins takes the intermediate sprints jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 24 of 44 Movistar (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 44 AG2R-La Mondiale (Image credit: Bettini Photo) Image 26 of 44 Cannondale (Image credit: Bettini Photo) Image 27 of 44 CCC Polsat (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 44 MTN-Qhubeka (Image credit: Bettini Photo) Image 29 of 44 Movistar (Image credit: Bettini Photo) Image 30 of 44 BMC (Image credit: Bettini Photo) Image 31 of 44 Iker Camaño takes the jersey for the king of the mountains competition (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 44 Movistar ride to fourth place (Image credit: Bettini Photo) Image 33 of 44 Adriano Malori wears the jersey of the most combative rider (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 44 BMC celebrate their victory (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 44 NetApp-Endura ride to an impressive second place (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 44 Daniel Oss (BMC) (Image credit: Bettini Photo) Image 37 of 44 Daniel Oss in the leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 38 of 44 RusVelo (Image credit: Bettini Photo) Image 39 of 44 Daniel Oss sprays the champagne (Image credit: Bettini Photo) Image 40 of 44 Ian Boswell does a big turn on the front for Sky (Image credit: Bettini Photo) Image 41 of 44 Rick Zabel wears the young rider's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 42 of 44 Astana (Image credit: Bettini Photo) Image 43 of 44 Sky (Image credit: Bettini Photo) Image 44 of 44 Bardiani CSF (Image credit: Bettini Photo)

BMC won the opening team time trial, from Riva del Garda to Arco, at the Giro del Trentino, ahead of second place NetApp-Endura. The American team was untouchable as they blasted around the 13.4km course in a time of 14:12.

BMC was one of the last of the 16 teams present to roll down the starting ramp. They came out of the gates flying and were the only team to dip under the seven-minute mark at the intermediate check.

Trentino born rider Daniel Oss crossed the line first and will start tomorrow's stage as the race leader. However, the Italian is likely to relinquish his race lead after tomorrow’s summit finish. His teammate Cadel Evans, who was second across the line, is sitting in prime position to be the one to assume the lead. His nine-second gap to Sky and Bradley Wiggins provides him with a small cushion.

Sky was already at a disadvantage before they even got to the start, with only six riders in their starting line-up. With Ian Boswell dropping off the back, the team finished with the minimum of five riders. Despite that, Wiggins was able to shepherd his team around the short course, to set the early pace. The team eventually finished in third.

Evans will have a challenger for the pink jersey tomorrow, in NetApp-Endura’s Leo König. Their second place was surely the surprise of the day. They are not known for their team time trialling abilities, but were only four seconds down on BMC’s time at the intermediate check. They were unable to keep up the pace and eventually finished 15 seconds down on BMC.

König has been out of action since the Tour of Oman with a knee injury. The Czech rider is a very strong climber and finished in the top 10 at the Vuelta a España last year, after winning a stage.

Of the general classification riders, the bigger losers of the day were Ivan Basso (Cannondale) and Michele Scarponi (Astana). The pair lost 13 and 21 seconds respectively. However it is still all to play for with three tough mountain stages to come.

Stage 2 will feature two classified climbs, before the summit finish on the first category San Giacomo di Brentonico.

Results

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 0:14:12 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 0:14:24 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:16:54 2 Team Netapp - Endura 0:14:17 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team Netapp - Endura David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team Netapp - Endura Leopold Konig (Cze) Team Netapp - Endura José Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp - Endura Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp - Endura Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp - Endura Tiago Machado (Por) Team Netapp - Endura Scott Thwaites (GBr) Team Netapp - Endura 0:14:55 3 Team Sky 0:14:21 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky Dario Cataldo (Ita) Team Sky Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky Salvatore Puccio (Ita) Team Sky Philip Deignan (Irl) Team Sky Ian Boswell (USA) Team Sky 0:15:27 4 Movistar Team Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 0:14:24 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team Alex Dowsett (GBr) Movistar Team Enrique Sanz (Spa) Movistar Team Adriano Malori (Ita) Movistar Team Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team Dayer Uberne Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:15:57 5 Cannondale 0:14:25 Moreno Moser (Ita) Cannondale Ivan Basso (Ita) Cannondale Davide Formolo (Ita) Cannondale Elia Viviani (Ita) Cannondale George Bennett (NZl) Cannondale Damiano Caruso (Ita) Cannondale Cristiano Salerno (Ita) Cannondale 0:15:21 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 6 Astana Pro Team 0:14:31 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team Evan Huffman (USA) Astana Pro Team Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:14:42 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 0:15:44 7 Rusvelo 0:14:33 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo Sergey Firsanov (Rus) Rusvelo Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo Alexander Serov (Rus) Rusvelo Artur Ershov (Rus) Rusvelo Sergey Lagutin (Rus) Rusvelo 0:15:24 Sergey Klimov (Rus) Rusvelo 0:16:30 Andrei Solomennikov (Rus) Rusvelo 0:17:02 8 Lampre-Merida 0:14:35 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida Gang Xu (Chn) Lampre-Merida 0:14:53 Luca Dodi (Ita) Lampre-Merida 0:15:01 9 CCC Polsat Polkowice 0:14:38 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice Maciej Paterski (Pol) CCC Polsat Polkowice Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice Josef Cerny (Cze) CCC Polsat Polkowice 0:14:44 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:17:11 10 Colombia 0:14:39 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia Jarlinson Pantano (Col) Colombia Juan Esteba Arango Carvajal (Col) Colombia Carlos Julian Quintero (Col) Colombia Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia Duber Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:15:19 11 Neri Sottoli 0:14:40 Mauro Finetto (Ita) Neri Sottoli Francesco Failli (Ita) Neri Sottoli Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli Yonattah Monsalve (Ven) Neri Sottoli Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli Luigi Miletta (Ita) Neri Sottoli Giorgio Cecchinel (Ita) Neri Sottoli Samuele Conti (Ita) Neri Sottoli 0:15:10 12 MTN - Qhubeka 0:14:42 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN - Qhubeka Jim Songezo (RSA) MTN - Qhubeka 0:16:36 13 AG2R La Mondiale 0:14:46 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:14:52 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:14:59 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 14 Bardiani CSF 0:14:50 Marco Canola (Ita) Bardiani CSF Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF Stefano Locatelli (Ita) Bardiani CSF Donato De Ieso (Ita) Bardiani CSF Angelo Pagani (Ita) Bardiani CSF Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 0:15:03 15 Caja Rural - Seguros RGA 0:14:50 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA Ramon Domene Reyes (Spa) Caja Rural - Seguros RGA Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural - Seguros RGA Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:15:01 Antonio Molina (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:16:29 16 Androni Giocattoli 0:14:51 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli Patrick Facchini (Ita) Androni Giocattoli Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli Franco Pelizzotti (Ita) Androni Giocattoli Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli DNS Meron Russom (Eri) Androni Giocattoli DNF Ferekalsi Debesay Abrha (Eri) Androni Giocattoli

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:14:12 2 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 3 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 4 Steve Morabito (Swi) BMC Racing Team 5 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 6 Yannick Eijssen (Bel) BMC Racing Team 7 Iker Camano Ortuzar (Spa) Team Netapp - Endura 0:00:05 8 David De La Cruz Melgarejo (Spa) Team Netapp - Endura 9 Leopold Konig (Cze) Team Netapp - Endura 10 José Pimenta Costa Mendes (Por) Team Netapp - Endura 11 Cesare Benedetti (Ita) Team Netapp - Endura 12 Bartosz Huzarski (Pol) Team Netapp - Endura 13 Tiago Machado (Por) Team Netapp - Endura 14 Bradley Wiggins (GBr) Team Sky 0:00:09 15 Dario Cataldo (Ita) Team Sky 16 Kanstantsin Siutsou (Blr) Team Sky 17 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 18 Philip Deignan (Irl) Team Sky 19 Eros Capecchi (Ita) Movistar Team 0:00:12 20 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 21 Igor Anton Hernandez (Spa) Movistar Team 22 Alex Dowsett (GBr) Movistar Team 23 Enrique Sanz (Spa) Movistar Team 24 Adriano Malori (Ita) Movistar Team 25 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 26 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 27 Moreno Moser (Ita) Cannondale 0:00:13 28 Ivan Basso (Ita) Cannondale 29 Davide Formolo (Ita) Cannondale 30 Elia Viviani (Ita) Cannondale 31 George Bennett (NZl) Cannondale 32 Damiano Caruso (Ita) Cannondale 33 Michele Scarponi (Ita) Astana Pro Team 0:00:19 34 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 35 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 36 Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 37 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 38 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 39 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo 0:00:21 40 Sergey Firsanov (Rus) Rusvelo 41 Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo 42 Alexander Serov (Rus) Rusvelo 43 Artur Ershov (Rus) Rusvelo 44 Winner Anacona Gomez (Col) Lampre-Merida 0:00:23 45 Roberto Ferrari (Ita) Lampre-Merida 46 Elia Favilli (Ita) Lampre-Merida 47 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 48 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Lampre-Merida 49 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre-Merida 50 Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:00:26 51 Jaroslaw Marycz (Pol) CCC Polsat Polkowice 52 Maciej Paterski (Pol) CCC Polsat Polkowice 53 Marek Rutkiewicz (Pol) CCC Polsat Polkowice 54 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 55 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 56 Fabio Andres Duarte Arevalo (Col) Colombia 0:00:27 57 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 58 Juan Esteba Arango Carvajal (Col) Colombia 59 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 60 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 61 Mauro Finetto (Ita) Neri Sottoli 0:00:28 62 Francesco Failli (Ita) Neri Sottoli 63 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli 64 Yonattah Monsalve (Ven) Neri Sottoli 65 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli 66 Luigi Miletta (Ita) Neri Sottoli 67 Giorgio Cecchinel (Ita) Neri Sottoli 68 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:30 69 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 70 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 71 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 72 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN - Qhubeka 73 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 74 Josef Cerny (Cze) CCC Polsat Polkowice 0:00:32 75 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:00:34 76 Patrick Gretsch (Ger) AG2R La Mondiale 77 Maxime Bouet (Fra) AG2R La Mondiale 78 Domenico Pozzovivo (Ita) AG2R La Mondiale 79 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 80 Marco Canola (Ita) Bardiani CSF 0:00:38 81 Edoardo Zardini (Ita) Bardiani CSF 82 Stefano Pirazzi (Ita) Bardiani CSF 83 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 84 Stefano Locatelli (Ita) Bardiani CSF 85 Donato De Ieso (Ita) Bardiani CSF 86 Angelo Pagani (Ita) Bardiani CSF 87 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 88 Ramon Domene Reyes (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 89 Marcos Garcia (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 90 Antonio Piedra Perez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 91 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 92 Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 93 Diego Rosa (Ita) Androni Giocattoli 0:00:39 94 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 95 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 96 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 97 Patrick Facchini (Ita) Androni Giocattoli 98 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 99 Franco Pelizzotti (Ita) Androni Giocattoli 100 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 101 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:40 102 Gang Xu (Chn) Lampre-Merida 0:00:41 103 Scott Thwaites (GBr) Team Netapp - Endura 0:00:43 104 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:47 105 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 106 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:49 107 Luca Dodi (Ita) Lampre-Merida 108 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF 0:00:51 109 Samuele Conti (Ita) Neri Sottoli 0:00:58 110 Duber Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:01:07 111 Cristiano Salerno (Ita) Cannondale 0:01:09 112 Fabio Sabatini (Ita) Cannondale 113 Sergey Lagutin (Rus) Rusvelo 0:01:12 114 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:15 115 Mikel Landa Meana (Spa) Astana Pro Team 0:01:32 116 Dayer Uberne Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:01:45 117 Antonio Molina (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:17 118 Sergey Klimov (Rus) Rusvelo 0:02:18 119 Jim Songezo (RSA) MTN - Qhubeka 0:02:24 120 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:02:42 121 Andrei Solomennikov (Rus) Rusvelo 0:02:50 122 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:02:59

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Rick Zabel (Ger) BMC Racing Team 0:14:12 2 Moreno Moser (Ita) Cannondale 0:00:13 3 Davide Formolo (Ita) Cannondale 4 George Bennett (NZl) Cannondale 5 Fabio Aru (Ita) Astana Pro Team 0:00:19 6 Evan Huffman (USA) Astana Pro Team 7 Artur Ershov (Rus) Rusvelo 0:00:21 8 Valerio Conti (Ita) Lampre-Merida 0:00:23 9 Lukasz Owsian (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:00:26 10 Louis Meintjes (RSA) MTN - Qhubeka 0:00:30 11 Josef Cerny (Cze) CCC Polsat Polkowice 0:00:32 12 Hugo Houle (Can) AG2R La Mondiale 0:00:34 13 Francesco Bongiorno (Ita) Bardiani CSF 0:00:38 14 Ramon Domene Reyes (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 15 Omar Fraile Matarranza (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 16 Ruben Fernandez (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 17 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 0:00:39 18 Yonder Godoy (Ven) Androni Giocattoli 19 Gianfranco Zilioli (Ita) Androni Giocattoli 20 Scott Thwaites (GBr) Team Netapp - Endura 0:00:43 21 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:00:49 22 Samuele Conti (Ita) Neri Sottoli 0:00:58 23 Duber Quintero Artunduaga (Col) Colombia 0:01:07 24 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:01:15 25 Dayer Uberne Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:01:45 26 Antonio Molina (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:17 27 Jim Songezo (RSA) MTN - Qhubeka 0:02:24 28 Sebastian Lander (Den) BMC Racing Team 0:02:42