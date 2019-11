Ellen Van Dijk (Boels-Dolmans) wins time trial and moves into overall lead at Energiewacht Tour (Image credit: dcp-bertgeerts@xs4all.nl)

Kirsten Wild (Hitec Products) won her second stage of the Energiewacht Tour, this time the finale stage 5 in Borkum. The Dutchwoman stormed to the finish line ahead of Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) and Christine Majerus (Boels-Dolmans).

Ellen Van Dijk (Boels-Dolmans) finished ninth in the stage and sealed the overall title at the Energiewacht Tour. She won the title by 36 seconds over Annemiek Van Vleuten (Orica-AIS) and an additional second over Brennauer in third.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Kirsten Wild (Ned) Hitec Products 3:01:03 2 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 3 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 4 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata 5 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 6 Monique Van De Ree (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 7 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata 8 Kelly Markus (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 9 Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 10 Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 11 Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS 12 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 13 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 14 Sarah Ingelbrecht (Bel) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 15 Lise Marie Henzelin (Swi) National Team Switzerland 16 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 17 Christina Siggaard (Den) National Team Denmark 18 Holly Breck (USA) National Team U.S.A. 19 Leonie Lubbinge (Ned) de Kannibaal - Adelaar 20 Nina Kessler (Ned) Lensworld-Zannata 21 Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur 22 Marjolein Van 'T Geloof (Ned) Jan van Arckel 23 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 24 Claudia Koster (Ned) Jan van Arckel 25 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 26 Sara Penton (Swe) Lares-Waowdeals 27 Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 28 Paulien Koster (Ned) NWV Groningen 29 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 30 Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur 31 Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team 32 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 33 Sofie Van Horik (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 34 Ingrid Tempert (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 35 Britt Teunissen (Ned) Jan van Arckel 36 Anne Huinen (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 37 Rixt Meijer (Ned) Meteoor-Assen-Roden 38 Tayler Wiles (USA) Orica-AIS 39 Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur 40 Sanne Bouwmeester (Ned) Meteoor-Assen-Roden 41 Evy Kuijpers (Ned) Jan van Arckel 42 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 43 Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 44 Oxana Kozonchuk (Rus) Lensworld-Zannata 45 Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 46 Natalie Grinczer (GBr) Team WNT 47 Simone De Vries (Ned) de Kannibaal - Adelaar 48 Julie Leth (Den) Hitec Products 49 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam 50 Esther Van Veen (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 51 Annet Pit (Ned) de Kannibaal - Adelaar 0:00:14 52 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 53 Linda Melanie Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 54 Druyts Lenny (Bel) National Team Belgium 55 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 56 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products 57 Annie Ewart (Can) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 58 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 59 Gilke Croket (Bel) National Team Belgium 60 Pernille Mathiesen (Den) National Team Denmark 61 Celine Van Severen (Bel) National Team Belgium 62 Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 63 Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS 64 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 65 Emily Nelson (GBr) National Team Great Britain 66 Amy Roberts (GBr) Wiggle High5 67 Melissa Lowther (GBr) National Team Great Britain 68 Sandra Weiss (Swi) National Team Switzerland 69 Lisa Klein (Ger) National Team Germany 70 Minke Van Dongen (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 71 Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 72 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 73 Wendy Oosterwoud (Ned) NWV Groningen 74 Ivana Tiessens (Ned) de Kannibaal - Adelaar 0:00:51 75 Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing 0:00:54 76 Anne Marijn Van Der Graaf (Ned) NWV Groningen 0:08:52 77 Sarah Rijkes (Aut) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 0:08:55 78 Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Zannata 79 Karen Elzing (Ned) Jan van Arckel 80 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 81 Allie Dragoo (USA) National Team U.S.A. 82 Gretchen Stumhofer (USA) National Team U.S.A.

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam 3 pts 2 Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 2 3 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam 3 pts 2 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 2 3 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam 3 pts 2 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 2 3 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 1

Final general classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 11:45:23 2 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 0:00:36 3 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 0:00:37 4 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 0:01:19 5 Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 0:01:34 6 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:38 7 Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS 8 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:42 9 Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur 0:02:06 10 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam 0:02:30 11 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 0:03:09 12 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:04:47 13 Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:04:52 14 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 0:05:17 15 Julie Leth (Den) Hitec Products 0:05:23 16 Tayler Wiles (USA) Orica-AIS 0:05:26 17 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 0:06:03 18 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:06:15 19 Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team 0:06:17 20 Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:06:25 21 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:06:27 22 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 0:06:44 23 Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur 0:06:59 24 Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:07:03 25 Sara Penton (Swe) Lares-Waowdeals 0:07:05 26 Linda Melanie Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:07:10 27 Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:07:15 28 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata 0:07:37 29 Nina Kessler (Ned) Lensworld-Zannata 30 Kirsten Wild (Ned) Hitec Products 31 Pernille Mathiesen (Den) National Team Denmark 0:07:40 32 Alena Amialiusik (Blr) Canyon SRAM Racing 0:07:58 33 Lisa Klein (Ger) National Team Germany 0:08:04 34 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 35 Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 0:08:14 36 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products 0:08:19 37 Christina Siggaard (Den) National Team Denmark 38 Rixt Meijer (Ned) Meteoor-Assen-Roden 0:08:20 39 Monique Van De Ree (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 0:08:27 40 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:08:34 41 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 0:08:40 42 Evy Kuijpers (Ned) Jan van Arckel 0:08:43 43 Annie Ewart (Can) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 0:09:47 44 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 0:10:57 45 Amy Roberts (GBr) Wiggle High5 0:13:07 46 Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur 0:13:35 47 Minke Van Dongen (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 0:13:59 48 Claudia Koster (Ned) Jan van Arckel 0:14:09 49 Esther Van Veen (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 0:14:14 50 Natalie Grinczer (GBr) Team WNT 0:14:16 51 Kelly Markus (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 0:14:19 52 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata 0:14:25 53 Allie Dragoo (USA) National Team U.S.A. 0:14:29 54 Sarah Ingelbrecht (Bel) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 0:14:35 55 Oxana Kozonchuk (Rus) Lensworld-Zannata 56 Gilke Croket (Bel) National Team Belgium 0:14:49 57 Leonie Lubbinge (Ned) de Kannibaal - Adelaar 0:14:50 58 Simone De Vries (Ned) de Kannibaal - Adelaar 0:15:25 59 Ingrid Tempert (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 0:15:36 60 Paulien Koster (Ned) NWV Groningen 0:15:41 61 Sanne Bouwmeester (Ned) Meteoor-Assen-Roden 0:15:55 62 Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS 0:15:57 63 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:16:26 64 Melissa Lowther (GBr) National Team Great Britain 0:17:42 65 Marjolein Van 'T Geloof (Ned) Jan van Arckel 0:18:30 66 Druyts Lenny (Bel) National Team Belgium 0:18:53 67 Lise Marie Henzelin (Swi) National Team Switzerland 0:19:03 68 Sofie Van Horik (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 0:19:04 69 Holly Breck (USA) National Team U.S.A. 0:19:12 70 Britt Teunissen (Ned) Jan van Arckel 0:19:25 71 Ivana Tiessens (Ned) de Kannibaal - Adelaar 0:19:30 72 Celine Van Severen (Bel) National Team Belgium 0:19:39 73 Anne Huinen (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 0:19:43 74 Wendy Oosterwoud (Ned) NWV Groningen 0:20:10 75 Sandra Weiss (Swi) National Team Switzerland 0:20:27 76 Gretchen Stumhofer (USA) National Team U.S.A. 0:21:14 77 Annet Pit (Ned) de Kannibaal - Adelaar 0:21:27 78 Sarah Rijkes (Aut) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 0:24:22 79 Emily Nelson (GBr) National Team Great Britain 0:24:24 80 Karen Elzing (Ned) Jan van Arckel 0:24:32 81 Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Zannata 0:27:49 82 Anne Marijn Van Der Graaf (Ned) NWV Groningen 0:32:15

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur 11:47:29 2 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 0:03:57 3 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:04:09 4 Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:04:19 5 Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur 0:04:53 6 Pernille Mathiesen (Den) National Team Denmark 0:05:34 7 Lisa Klein (Ger) National Team Germany 0:05:58 8 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 9 Christina Siggaard (Den) National Team Denmark 0:06:13 10 Evy Kuijpers (Ned) Jan van Arckel 0:06:37 11 Amy Roberts (GBr) Wiggle High5 0:11:01 12 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata 0:12:19 13 Simone De Vries (Ned) de Kannibaal - Adelaar 0:13:19 14 Paulien Koster (Ned) NWV Groningen 0:13:35 15 Sanne Bouwmeester (Ned) Meteoor-Assen-Roden 0:13:49 16 Melissa Lowther (GBr) National Team Great Britain 0:15:36 17 Marjolein Van 'T Geloof (Ned) Jan van Arckel 0:16:24 18 Druyts Lenny (Bel) National Team Belgium 0:16:47 19 Britt Teunissen (Ned) Jan van Arckel 0:17:19 20 Anne Huinen (Ned) Swift - Avanti - Bollenstreek 0:17:37 21 Wendy Oosterwoud (Ned) NWV Groningen 0:18:04 22 Emily Nelson (GBr) National Team Great Britain 0:22:18

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam 15 pts 2 Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 6 3 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 3 4 Sara Penton (Swe) Lares-Waowdeals 3 5 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 3 6 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 3 7 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 2 8 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 2 9 Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 2 10 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 2 11 Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 2 12 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 1 13 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 1 14 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 1 15 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 1

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing 67 pts 2 Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 58 3 Kirsten Wild (Ned) Hitec Products 52 4 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 38 5 Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS 33 6 Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 30 7 Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur 26 8 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 26 9 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 23 10 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 21 11 Julie Leth (Den) Hitec Products 20 12 Monique Van De Ree (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 19 13 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata 17 14 Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing 16 15 Kelly Markus (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 16 16 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 14 17 Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 14 18 Tayler Wiles (USA) Orica-AIS 14 19 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata 14 20 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 12 21 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 12 22 Sara Penton (Swe) Lares-Waowdeals 10 23 Linda Melanie Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team 7 24 Christina Siggaard (Den) National Team Denmark 7 25 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam 6 26 Evy Kuijpers (Ned) Jan van Arckel 6 27 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 4 28 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 4 29 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 3 30 Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur 3 31 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 2 32 Sarah Ingelbrecht (Bel) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 2 33 Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur 1 34 Leonie Lubbinge (Ned) de Kannibaal - Adelaar 1 35 Lise Marie Henzelin (Swi) National Team Switzerland 1