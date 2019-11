Image 1 of 13 Chantal Blaak (Boel-Dolmans) beats Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) to win stage 2 at Energiewacht Tour (Image credit: dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 2 of 13 Boels Dolmans leads (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 3 of 13 The select lead group (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 4 of 13 Ellen van Dijk made the leading group (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 5 of 13 Ellen van Dijk with her Boels Dolmans teammates (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 6 of 13 The women battle the wind (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 7 of 13 Ellen van Dijk in yellow, Lisa Brennauer in the green jersey (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 8 of 13 Lisa Brennauer in the green jersey with Elena Cecchini and Barbar Guarischi (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 9 of 13 The peloton in tatters (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 10 of 13 Christine Majerus (Boels Dolmans) (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 11 of 13 Chloe Hosking (Wiggle-High5) (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 12 of 13 Amy PIeters refuels (Image credit: Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl) Image 13 of 13 Chantal Blaak (Boel-Dolmans) leads the Energiewacht Tour (Image credit: dcp-bertgeerts@xs4all.nl)

Chantal Blaak took the win on the second stage of the Energiewacht Tour, out-sprinting Lisa Brennauer (Canyon-SRAM) and race leader and Boels Dolmans teammate Ellen van Dijk.

"I'm really proud of the team," said Blaak. "This whole spring we've worked so well together. We understand each other. We don't need so much words. A look already is enough. That's such a nice feeling.

"We let each other in. We give each other space. We're always together in one spot in the peloton. We know if there's an attack and you cannot go with it, a teammate can and will. We work so, so well together, and that's why we win."

Blaak leads the general classification having taken the yellow jersey off van Dijk, who slips to second at six seconds, while Brennauer is third at 11 seconds ahead of the 131.8km stage 3 from Stadskanaal to Musselkanaal.

"I'm really happy to be in the leader's jersey, and it gives you extra motivation to do better every day but winning the overall is not my first goal. I want to race well every day and make the best out of it with the whole team. We'll see what happens. If we keep riding like this, results come naturally," added Blaak.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 2:55:40 2 Lisa Brennauer (Ger) Canyon-SRAM 3 Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 4 Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS 5 Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS 6 Elena Cecchini (Ita) Canyon-SRAM 7 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 8 Floortje Mackaij (Ned) Team Liv-Plantur 9 Amy Pieters (Ned) Wiggle High5 0:00:05 10 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 11 Barbara Guarischi (Ita) Canyon-SRAM 0:00:06 12 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:19 13 Julia Soek (Ned) Team Liv-Plantur 0:03:34 14 Kirsten Wild (Ned) Hitec Products 15 Riejanne Markus (Ned) Team Liv-Plantur 0:04:06 16 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cycling Team 17 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 18 Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 19 Natalie Van Gogh (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 20 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM 21 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 22 Vera Koedooder (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:04:10 23 Tayler Wiles (USA) Orica-AIS 24 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 25 Lisa Klein (Ger) Germany 26 Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team 27 Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 28 Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 29 Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:05:14 30 Monique Van De Ree (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 31 Rixt Meijer (Ned) 32 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Zannata 33 Nina Kessler (Ned) Lensworld-Zannata 34 Evy Kuijpers (Ned) 35 Sara Penton (Swe) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 36 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 37 Linda Melanie Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Women 38 Eileen Roe (GBr) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 39 Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Women 40 Julie Leth (Den) Hitec Products 41 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 42 Sara Mustonen (Swe) Team Liv-Plantur 43 Pernille Mathiesen (Den) Denmark 44 Christina Siggaard (Den) Denmark 45 Annie Ewart (Can) UnitedHealthcare Women 0:05:19 46 Alena Amialiusik (Blr) Canyon-SRAM 47 Chloe Hosking (Aus) Wiggle High5 48 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products 49 Allie Dragoo (USA) United States of America 50 Gretchen Stumhofer (USA) United States of America 0:10:02 51 Allison Arensman (USA) United States of America 0:10:52 52 Oxana Kozonchuk (Rus) Lensworld-Zannata 53 Nel De Crits (Bel) Belgium 54 Paulien Koster (Ned) 55 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld-Zannata 56 Kelly Markus (Ned) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 57 Minke Van Dongen (Ned) 58 Gilke Croket (Bel) Belgium 59 Céline Van Severen (Bel) Belgium 60 Winanda Spoor (Ned) Lensworld-Zannata 61 Simone De Vries (Ned) 62 Ingrid Tempert (Ned) 63 Natalie Grinczer (GBr) 64 Claudia Koster (Ned) 65 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) Denmark 66 Sarah Inghelbrecht (Bel) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 67 Sanne Bouwmeester (Ned) 68 Esther Van Veen (Ned) 69 Rikke Lønne (Den) Denmark 70 Leonie Lubbinge (Ned) 71 Katrin Garfoot (Aus) Orica-AIS 72 Ivana Tiessens (Ned) 73 Sarah Rijkes (Aut) Lares-Waowdeals Women Cycling Team 74 Lucy Garner (GBr) Wiggle High5 75 Loren Rowney (Aus) Orica-AIS 76 Amy Roberts (GBr) Wiggle High5 77 Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS 78 Rozanne Slik (Ned) Team Liv-Plantur 79 Karen Elzing (Ned) 0:11:24 80 Judith Bloem (Ned) 0:11:31 81 Danielle Khan (GBr) Great Britain 0:14:46 82 Marjolein Van 'T Geloof (Ned) 0:14:48 83 Emily Nelson (GBr) Great Britain 84 Jenny Hofmann (Ger) 85 Lenny Druyts (Bel) Belgium 86 Anne Huinen (Ned) 87 Corinna Lechner (Ger) GER 88 Holly Breck (USA) United States of America 89 Manon Lloyd (GBr) Great Britain 90 Lise-Marie Henzelin (Swi) Switzerland 91 Sofie Van Horik (Ned) 92 Britt Teunissen (Ned) 93 Sandra Weiss (Swi) Switzerland 94 Melissa Lowther (GBr) Great Britain 95 Corrine Clarke (GBr) 96 Wendy Oosterwoud (Ned) 97 Kaat Hannes (Bel) Lensworld-Zannata 98 Anne Marijn Van Der Graaf (Ned) 99 Annet Pit (Ned) 0:15:26 100 Mareille Meijering (Ned) 0:15:41 DNF Anna Christian (GBr) Wiggle High5 DNF Charlotte Becker (Ger) Hitec Products DNF Tone Hatteland Lima (Nor) Hitec Products DNF Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Women DNF Katie Hall (USA) UnitedHealthcare Women DNF Diana Peñuela (Col) UnitedHealthcare Women DNF Chanella Stougje (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team DNF Alya Traficante (USA) United States of America DNF Madeleine Boutet (USA) United States of America DNF Abigail Dentus (GBr) Great Britain DNF Megan Barker (GBr) Great Britain DNF Fenna Vanhoutte (Bel) Belgium DNF Nathalie Verschelden (Bel) Belgium DNF Jacqueline Dietrich (Ger) Germany DNF Laura Süßemilch (Ger) Germany DNF Sofie Mangertseder (Ger) Germany DNF Caroline Schiff (Ger) Germany DNF Caroline Baur (Swi) Switzerland DNF Michelle Andres (Swi) Switzerland DNF Jutta Stienen (Swi) Switzerland DNF Martina Weiss (Swi) Switzerland DNF Dyann Veenstra (Ned) DNF Fianna Stenveld (Ned) DNF Irene Lako (Ned) DNF Marleen Pardon (Ned) DNF Melanie Klement (Ned) DNF Melissa Steenhof (Ned) DNF Elaine Jansen (Ned) DNF Liena De Jong (Ned) DNF Josefine Dreier (Ger) DNF Michaela Ebert (Ger) DNF Sandra Klotz (Ger) DNF Emily Schmidt (Ger) DNF Johanna Peters (Ger) DNF Hannah Walker (GBr) DNF Jo Tindley (GBr) DNF Lydia Boylan (Irl) DNF Keira Mcvitty (GBr) DNS Nikki Harris (GBr) Boels Dolmans Cycling Team DNS Janieke Kalsbeek (Ned)