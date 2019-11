Image 1 of 41 Dylan Groenewegen crosses the line for victory on stage 1 of the Dubai Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 41 Daniel Teklehaimanot made his debut for Cofidis (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 41 Dylan Groenewegen in the jersey for race leader (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 41 Dylan Groenewegen had several trips to the podium after his victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 41 Daniel Teklehaimanot in the intermediate sprints jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 41 Elia Viviani leaves for sign-on (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 41 Marcel Kittel on the start line (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 41 It was a lovely day for a bike ride (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 41 Christopher Williams gets some technical assistance (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 41 The peloton sets off (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 41 The Novo Nordisk riders await the start (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 41 Elia Viviani speaks on stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 41 Sven Erik Bystrom rides in front of Elia Viviani (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 41 The peloton has sight of Andy Fenn with 10 kilometres to go (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 41 Andy Fenn (Aqua Blue Sport) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 41 Andy Fenn is the last man standing from the breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 41 Katusha-Alpecin put in a huge effort on the front during stage 1 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 41 Quick-Step Floors working for Elia Viviani (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 41 It was a close fought battle for the victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 41 Dylan Groenewegen celebrates with his team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 41 The riders enter the city (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 41 Daniel Teklehaimanot made it into the break on his Cofidis debut (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 41 One of the UAE national riders admires Fabio Sabatini's bike (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 41 Dylan Groenewegen finds out he's won the stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 41 Alexander Kristoff in the kit of European champion (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 41 Dylan Teuns (BMC Racing) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 41 Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) waves to the crowd (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 41 Marcel Kittel and his Katusha-Alpecin teammates sign on at the Dubai Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 41 The first stage of the Dubai Tour in 2018 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 41 The first stage of the Dubai Tour in 2018 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 41 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 41 Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 41 The main break on stage 1 of the Dubai Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 41 The peloton on stage 1 of the Dubai Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 41 Cofidis riders at the Dubia Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 41 Niki Terpstra (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 41 Mark Cavendish (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 41 Mark Cavendish (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 41 Elia Viviani (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 41 Marcel Kittel (Katusha Alpecin) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 41 of 41 The Katusha-Alpecin team at the Dubai Tour (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) claimed stage 1 of the Dubai Tour ahead of Magnus Cort (Astana) and Elia Viviani (Quick-Step Floors).

The Dutchman hit the front inside the final 150 meters, and while the likes of Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), Mark Cavendish (Dimension Data) and Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) failed to be in the mix, Groenewegen timed his sprint perfectly. He held off the challenge of Viviani – who enjoyed a strong lead-out from his new team – and the fast finishing Cort to take the first leader’s jersey of this year’s race.

The front three finished well clear of the rest of the sprinters, with Marcel Kittel, who was making his debut in Katusha colours, banging his handlebars in frustration as he drifted over the line after a late mechanical. Until the final 300 metres, it looked as though both Kittel and Viviani would be in the mix, and the German was well marshalled into the sprint along with Nacer Bouhanni (Cofidis).

When Groenewegen hit the front, however, he instantly put distance into his rivals. Viviani, pinned to the barriers on the Dutchman’s right, was unable to squeeze through the small gap but Cort almost snatched the win. The Dane had to contest most of the sprint with a vastly reduced lead-out after several of his teammates were wiped out in a crash inside the final 10 kilometres. The former GreenEdge rider opened his sprint on the opposite side of the road to Groenewegen and was possibly stronger. He had to come from further back, however, and after spending so much time exposed to the wind, he was unable to draw level before the line.

"It's great to win here because there are a lot of good sprinters," Groenewegen said. "I came close every day last year but I didn't win. I came second twice and I'm glad to start this new season on the right foot, thanks to the good job by my team. Quick-Step made it a very hard sprint by setting a high speed from far out but I launched my sprint with 200m to go. It was very tight at the end but went in my favour. It feels good to win my first stage this year, especially with the high level of sprinters who are here.”

The flat stage had been marked by a five-man break that included Andy Fenn (Aqua Blue), Daniel Teklehaimanot (Cofidis), Mohammed Almansoori (United Arab Emirates), Nathan Van Hooydonck (BMC Racing) and Charles Planet (Novo Nordisk).

The group held a minute’s lead with just over 40km of the stage remaining as Katusha and Quick-Step shared duties on the front of the peloton. Inside the final 20km only Fenn and Planet were willing and able to keep the break’s momentum going but even that alliance was short-lived. Sensing that his companion was beginning to flag, Fenn skipped clear and even drew out a few more seconds, leading the race by a minute as the final 15km approached.

The strain began to tell on Fenn’s face as Katusha and Quick-Step upped their game, sending fresh reinforcements to the front of the peloton, and with Dimension Data and LottoNL-Jumbo adding their weight to the chase, the gap soon disappeared.

Willer and Rally both made appearances at the head of the race but the pace was disrupted when two Bahrain-Merida riders appeared to touch wheels. Around ten riders hit the floor, with Cort’s lead-out operation clearly caught up in the melee of bodies.

Viviani’s lead-out train emerged through the carnage and had four men at the Italian’s disposal as the line approached. Adam Blythe, meanwhile, was pinned to Kittel’s wheel, as Cavendish’s lead-out fought to get on terms. Bouhanni and Kristoff had numbers too but as the pace increased it was LottoNL who emerged front and centre with Groenewegen taking the spoils.

If his win in Paris during last year’s Tour de France was a breakthrough then this triumph was a timely reminder of his class. Groenewegen has well and truly arrived among the elite sprinters and, at 24, is here to stay.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 3:51:35 2 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 3 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 4 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 5 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-Bikeexchange 7 Eric Young (USA) Rally Cycling 8 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 9 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 10 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 11 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 12 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 13 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 14 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 15 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 16 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 17 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 18 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 19 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 20 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 21 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 22 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 23 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 24 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 25 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 26 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 27 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 28 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 29 Brandon Mcnulty (USA) Rally Cycling 30 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 31 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 32 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 33 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 34 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 35 Tyler Magner (USA) Rally Cycling 36 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 37 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 38 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 39 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 40 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 41 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 42 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 43 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 44 Brad Huff (USA) Rally Cycling 45 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 46 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 47 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 48 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 49 Nazaerbieke Bieken (Chn) Mitchelton-BikeExchange 50 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 51 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:12 52 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 53 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 54 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 55 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:00:16 56 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:20 57 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 0:00:36 58 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 59 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 0:00:48 60 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:00:54 61 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:02 62 Jaber Almansoori (UAE) UAE National Team 0:01:11 63 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:01:15 64 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 0:01:30 65 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 66 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 67 Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:32 68 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 69 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:34 70 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:52 71 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:02:23 72 Majed Albloushi (UAE) UAE National Team 0:02:35 73 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 74 Moh Almaurawwi Alblooshi (UAE) UAE National Team 75 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:02:50 76 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 77 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 78 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 79 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 80 Samuel Jenner (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 81 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 82 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 0:03:16 83 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 84 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 85 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 86 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 0:03:28 87 Saif Alkaabi (UAE) UAE National Team 88 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 89 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 90 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 91 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 92 Danny Pate (USA) Rally Cycling 93 Simone Bevilacqua (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:03:31 94 Wenhui Bi (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 0:04:12 95 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 96 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:05:04 97 Xialong Sun (Chn) Mitchelton-BikeExchange 98 Nasser Almemari (UAE) UAE National Team 0:05:51 99 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:06:11 100 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 0:06:19 101 Khalid Mayouf (UAE) UAE National Team 0:06:47 102 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:06:50 103 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 104 Robin Carpenter (USA) Rally Cycling 105 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:06:55 106 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:07:12 107 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 0:07:45 108 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 109 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:08:29 110 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida DNS Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo DSQ Jesse Anthony (USA) Rally Cycling

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 25 pts 2 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 16 3 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 11 4 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 8 5 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 6 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-Bikeexchange 5 7 Eric Young (USA) Rally Cycling 4 8 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 3 9 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 2 10 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 1

Sprint 1 - Al Qudra Cycletrack, km. 46.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 5 pts 2 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 3 3 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 2 4 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 1

Sprint 2 - Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Sport Complex, km. 75.2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 5 pts 2 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 3 3 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 2 4 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Novo Nordisk 11:34:45 2 BMC Racing Team 3 Astana Pro Team 4 Dimension Data 5 UAE Team Emirates 6 Bahrain-Merida 7 Quick-Step Floors 8 Mitchelton-BikeExchange 9 Rally Cycling 10 Trek-Segafredo 11 Katusha-Alpecin 12 Wilier Triestina-Selle Italia 0:00:24 13 LottoNL-Jumbo 0:00:36 14 Cofidis, Solutions Credits 0:01:22 15 Aqua Blue Sport 0:03:16 16 UAE National Team 0:06:21

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 3:51:25 2 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:00:04 3 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 0:00:06 4 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:00:07 5 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:10 6 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-Bikeexchange 8 Eric Young (USA) Rally Cycling 9 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 10 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 11 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 12 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 13 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 14 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 15 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 16 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 17 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 18 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 19 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 20 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 21 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 22 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 23 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 24 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 25 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 26 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 27 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 28 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 29 Brandon Mcnulty (USA) Rally Cycling 30 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 31 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 32 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 33 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 34 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 35 Tyler Magner (USA) Rally Cycling 36 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 37 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 38 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 39 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 40 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 41 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 42 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 43 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 44 Brad Huff (USA) Rally Cycling 45 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 46 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 47 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 48 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 49 Nazaerbieke Bieken (Chn) Mitchelton-BikeExchange 50 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 51 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 0:00:22 52 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 53 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 54 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 55 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:00:26 56 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:30 57 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 0:00:46 58 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 59 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 0:00:58 60 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:01:04 61 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:12 62 Jaber Almansoori (UAE) UAE National Team 0:01:21 63 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:01:25 64 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 0:01:40 65 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 66 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 67 Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:42 68 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 69 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:44 70 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:02 71 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:02:33 72 Majed Albloushi (UAE) UAE National Team 0:02:45 73 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 74 Moh Almaurawwi Alblooshi (UAE) UAE National Team 75 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:03:00 76 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 77 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 78 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 79 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 80 Samuel Jenner (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 81 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 82 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 0:03:23 83 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:03:26 84 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 85 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 86 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 0:03:38 87 Saif Alkaabi (UAE) UAE National Team 88 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 89 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 90 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 91 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 92 Danny Pate (USA) Rally Cycling 93 Simone Bevilacqua (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:03:41 94 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 0:04:19 95 Wenhui Bi (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 0:04:22 96 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:05:14 97 Xialong Sun (Chn) Mitchelton-BikeExchange 98 Nasser Almemari (UAE) UAE National Team 0:06:01 99 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:06:21 100 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 0:06:29 101 Khalid Mayouf (UAE) UAE National Team 0:06:57 102 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:07:00 103 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 104 Robin Carpenter (USA) Rally Cycling 105 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:07:05 106 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:07:22 107 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 0:07:52 108 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 0:07:55 109 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:08:39 110 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 25 pts 2 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 16 3 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 11 4 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 8 5 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 6 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 5 7 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 5 8 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 5 9 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-Bikeexchange 5 10 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 5 11 Eric Young (USA) Rally Cycling 4 12 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 3 13 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 2 14 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 2 15 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 5 pts 2 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 5 3 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 5 4 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 5 5 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 2

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 2 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:04:00 3 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:07:00 4 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-Bikeexchange 0:10:00 5 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 6 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 7 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 8 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 9 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 10 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 11 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 12 Brandon Mcnulty (USA) Rally Cycling 13 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 14 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 15 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 16 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 17 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 18 Nazaerbieke Bieken (Chn) Mitchelton-BikeExchange 19 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 20 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:22:00 21 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 22 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:26:00 23 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 0:46:00 24 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 1:04:00 25 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 3:00:00 26 Samuel Jenner (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 27 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 3:26:00 28 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 3:38:00 29 Saif Alkaabi (UAE) UAE National Team 30 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 31 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 32 Simone Bevilacqua (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 3:41:00 33 Wenhui Bi (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 4:22:00 34 Xialong Sun (Chn) Mitchelton-BikeExchange 5:14:00 35 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 6:21:00 36 Khalid Mayouf (UAE) UAE National Team 6:57:00 37 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 7:00:00 38 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 7:22:00 39 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 7:52:00 40 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 8:39:00