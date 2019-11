Image 1 of 38 Elia Viviani came back from a mechanical to win stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 2 of 38 A happy Elia Viviani (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 3 of 38 Elia Viviani gets his trophy for winning the stage (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 4 of 38 Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 38 The Bahrain-Merida riders have a laugh in the bunch (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 38 Niki Terpstra (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 38 Hello from the Astana team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 38 The roads were long and wide for the peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 38 It was a slow change for Elia Viviani (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 38 A mechanical problem for Elia Viviani almost signaled the end of his chances (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 38 Thumbs up from Marcel Kittel (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 38 Alexander Kristoff in the bunch (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 38 Dylan Groenewegen in blue after winning the opening stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 38 The Mitchelton-BikeExchange riders (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 38 Riders, staff and journalists mill around the paddock ahead of stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 16 of 38 Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 17 of 38 Mark Cavendish ahead of stage 2 of the Dubai Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 18 of 38 Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 19 of 38 Marcel Kittel prepares for the sun on stage 2 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 20 of 38 Alexander Kristoff with his new boss Carlo Sarroni (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 21 of 38 John Degenkolb chats with Mathias Brandle (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 22 of 38 Vincenzo NIbali gets himself ready for stage 2 of the Dubai Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 23 of 38 Simoni Consonni gives Elia Viviani a playful tug on the ear (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 24 of 38 Elia Viviani wins stage 2 of the Dubai Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 25 of 38 Some last-minute checks for Alexander Kristoff (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 26 of 38 The sprinters dive for the line on stage 2 of the Dubai Tour (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 27 of 38 The Dubai skyscrapers provide the backdrop for the start of the stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 38 Niki Terpstra enjoying himself in the peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 38 Former teammates Mark Cavendish and Fabio Sabatini pose for the camera (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 38 Fabio Sabatini (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 38 The UAE flag flies high above the peloton (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 38 Katusha-Alpecin, Trek-Segafredo and Rally Cycling amass at the front of the bunch (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 38 Yousef Mohammed Mirza of UAE Team Emirates on the front of the breakaway (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 38 Marcel Kittel sits at the back of the Katusha-Alpecin train (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 38 The peloton rides through the desert (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 38 The Qhubeka logo on the bottles of the Dimension Data team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 38 Novo Nordisk ride together (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 38 Race leader Dylan Groenewegen (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Elia Viviani (Quick-Step Floors) collected the best birthday present he could wish for with victory on stage 2 of the Dubai Tour. The Italian, who turned 29 today, edged out stage 1 winner Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) and Riccardo Minali (Astana) to take the spoils.

The stage was decided by another messy and chaotic sprint with none of the major leadout teams able to deliver their sprinter perfectly to the line. On stage 1 it was Groenewegen who picked his way through the crowd and 24 hours later it was Viviani who repeated the trick. He timed his acceleration perfectly, seeing off the challenge from Mark Cavendish (Dimenion Data) who took fourth, and then holding off a late charge from the faster-finishing Groenewegen.

Groenewegen remains the overall leader, with Viviani just two seconds in arrears. BMC Racing’s Nathan Van Hooydonck once again made it into the break and collected enough bonus seconds to finish the stage third overall, nine seconds down on the overall leader.

“Having my birthday today added to my motivation. Losing yesterday was also good for my head," explained Viviani. "Overnight we felt like we missed one chance that would never be given back. I feel I'm in good condition and have the legs for winning. I had a mechanical but luckily it was with 20km to go and I had time to come back. With 500m to go, my lead out man Fabio Sabatini closed the gap. I chose Kristoff's wheel. I saw Groenewegen coming back with 50 meters but finally the line was in the right place for me to win. I'm pretty happy.”

For the second day in a row, Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) failed to deliver his lines when the spotlight shone in his direction. The German rider had his team on the front for most of the stage, but they withdrew from the action in the closing stages only to rally with a desperate challenge inside the final two kilometres. However, with his train fragmented, Kittel was unable to find a way through the bunch.

Viviani, who replaced Kittel at Quick-Step over the winter, had his team to thank after a late puncture inside the final 25 kilometres threatened to derail the Italian’s chances. He was duly paced back to the front of the bunch and his squad diligently controlled affairs until the final few hundred meters, at which point it seemed as though it was every sprinter for himself. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) was in the mix but he was unable to hold his challenge when Viviani opened up the throttle. Mark Cavendish appeared to be well-placed to come around the Italian’s wheel but ran out of steam as the line drew closer. Minali enjoyed clean air when he began his kick but Viviani had the measure of everyone. Groenewegen’s late surge looked impressive but he gave himself too much to do in the final 100 meters.

The early phase of the stage saw another break slip clear in the opening kilometres with Nathan Van Hooydonck (BMC Racing), Nicolas Edet (Cofidis Solutions Crédit), Fuwen Xue (Mitchelton-BikeExchange), Charles Planet (Team Novo Nordisk), Mohamed Al Mansouri (United Arab Emirates) and Yousif Mirza (UAE Team Emirates).

Van Hooydonck and Planet had been on the attack the day before, while Edet was Cofidis’ second representative in the main break after Daniel Teklehaimanot had marked his debut for the team with an attack on stage 1.

The leaders built up a near seven-minute advantage at one stage but Katusha initiated the chase and reduced the gap to a minute with just over an hour of racing remaining. There was a volley of defiance from the break as they Xue, Planet and Edet dropped their companions and restored the lead to over two minutes but, with under 15 kilometres to go, the peloton were in complete control.

The win marks Viviani’s second triumph of the season after the former Team Sky rider claimed an equally impressive stage victory at the Tour Down Under in January. The season is only a few weeks old but Quick-Step have already won five times, and if their Dubai performance is anything to go by, Viviani is set to enjoy the best years of his career as part of the Patrick Lefevere’s blue train. As for Kittel, it’s back to the drawing board for him and his lead out.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 4:34:31 2 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 3 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 4 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 5 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 6 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 7 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 8 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 9 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 10 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 11 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 13 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-Bikeexchange 14 Eric Young (USA) Rally Cycling 15 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 16 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 17 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 18 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 19 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 20 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 21 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 22 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 23 Nazaerbieke Bieken (Chn) Mitchelton-BikeExchange 24 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 25 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 26 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 27 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 28 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 29 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 30 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 31 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 32 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 33 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 34 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 35 Robin Carpenter (USA) Rally Cycling 36 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 37 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 38 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 39 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 40 Nasser Almemari (UAE) UAE National Team 41 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 42 Xialong Sun (Chn) Mitchelton-BikeExchange 43 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 44 Danny Pate (USA) Rally Cycling 45 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 46 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 47 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 48 Brad Huff (USA) Rally Cycling 49 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 50 Jaber Almansoori (UAE) UAE National Team 51 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 52 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 53 Brandon Mcnulty (USA) Rally Cycling 54 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 55 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 56 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 57 Moh Almaurawwi Alblooshi (UAE) UAE National Team 58 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 59 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 60 Samuel Jenner (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 61 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 62 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 63 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 64 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 65 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 66 Majed Albloushi (UAE) UAE National Team 67 Tyler Magner (USA) Rally Cycling 68 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 69 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 70 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 71 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 72 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 73 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 74 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:20 75 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 76 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:00:23 77 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:00:26 78 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 79 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 80 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:00:31 81 Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 82 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:00:32 83 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:00:36 84 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 0:00:42 85 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 86 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 87 Khalid Mayouf (UAE) UAE National Team 88 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:00:44 89 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 90 Simone Bevilacqua (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 91 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 92 David Per (Slo) Bahrain-Merida 93 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 0:00:51 94 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:00:58 95 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:01:18 96 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:01:37 97 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 98 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:01:40 99 Saif Alkaabi (UAE) UAE National Team 0:01:43 100 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:01:47 101 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 102 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:02:06 103 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:02:12 104 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 105 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 106 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 0:03:31 107 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 108 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 0:05:08 109 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:05:36 DNS Wenhui Bi (Chn) Mitchelton-Bikeexchange

Sprint 1 - Dubai Design District, km 19.3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 5 pts 2 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 3 3 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 2 4 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 1

Sprint 2 - Ajman Corniche, km 94.9 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 5 pts 2 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 3 3 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 2 4 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 1

Points - Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 25 pts 2 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 16 3 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 11 4 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 8 5 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 7 6 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 7 7 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 6 8 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 6 9 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 5 10 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 4 11 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 3 12 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 2 13 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 2 14 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 1

Teams # Rider Name (Country) Team 2 BMC Racing Team 3 Aqua Blue Sport 4 Team Novo Nordisk 5 Quick-Step Floors 6 Mitchelton-BikeExchange 7 Trek-Segafredo 8 Bahrain-Merida 9 Cofidis, Solutions Credits 10 Rally Cycling 11 LottoNL-Jumbo 12 Katusha-Alpecin 13 Dimension Data 14 UAE Team Emirates 15 Wilier Triestina-Selle Italia 16 UAE National Team

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 8:25:50 2 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 0:00:02 3 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:00:09 4 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:00:10 5 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:00:12 6 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:00:16 7 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 9 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 10 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-Bikeexchange 11 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 12 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 13 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 14 Eric Young (USA) Rally Cycling 15 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 16 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 17 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 18 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 19 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 20 Michel Kreder (Ned) Aqua Blue Sport 21 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 22 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 23 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 24 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 25 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 26 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 27 Nazaerbieke Bieken (Chn) Mitchelton-BikeExchange 28 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 29 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 30 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 31 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 32 Brandon Mcnulty (USA) Rally Cycling 33 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 34 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 35 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 36 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 37 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 38 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 39 Brad Huff (USA) Rally Cycling 40 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 41 Tyler Magner (USA) Rally Cycling 42 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 43 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 44 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 45 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:00:28 46 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 47 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 48 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:36 49 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 50 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:00:42 51 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:00:47 52 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 0:00:52 53 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 54 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:00 55 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:01:10 56 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:12 57 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:01:16 58 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 0:01:18 59 Jaber Almansoori (UAE) UAE National Team 0:01:27 60 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:38 61 Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team 0:01:46 62 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 63 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:01:48 64 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 0:01:55 65 Mekseb Debesay (Eri) Dimension Data 0:02:03 66 Thomas Leezer (Ned) LottoNL-Jumbo 0:02:19 67 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:02:29 68 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:02:34 69 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:02:51 70 Moh Almaurawwi Alblooshi (UAE) UAE National Team 71 Majed Albloushi (UAE) UAE National Team 72 Samuel Jenner (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 0:03:06 73 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 74 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 0:03:29 75 Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors 0:03:33 76 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:03:38 77 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:03:44 78 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 79 Danny Pate (USA) Rally Cycling 80 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 81 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 82 Jay Thomson (RSA) Dimension Data 0:03:48 83 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 84 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:03:55 85 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:03:58 86 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:04:16 87 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:04:20 88 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 0:04:25 89 Simone Bevilacqua (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:04:31 90 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 0:04:43 91 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:04:46 92 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:05:20 93 Xialong Sun (Chn) Mitchelton-BikeExchange 94 Saif Alkaabi (UAE) UAE National Team 0:05:27 95 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:05:44 96 Nasser Almemari (UAE) UAE National Team 0:06:07 97 Robin Carpenter (USA) Rally Cycling 0:07:06 98 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:07:11 99 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 0:07:17 100 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:07:28 101 Khalid Mayouf (UAE) UAE National Team 0:07:45 102 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:08:45 103 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 0:08:52 104 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:09:12 105 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:09:18 106 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:10:03 107 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 0:11:28 108 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 0:11:29 109 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:11:59

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 41 pts 2 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 36 3 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 21 4 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 12 5 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 12 6 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 11 7 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 8 8 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 8 9 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 7 10 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 11 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 6 12 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 5 13 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 5 14 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 5 15 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-Bikeexchange 5 16 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 5 17 Eric Young (USA) Rally Cycling 4 18 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 3 19 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 2 20 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 2 21 Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport 1 22 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 8:25:50 2 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:00:09 3 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:00:10 4 Riccardo Minali (Ita) Astana Pro Team 0:00:12 5 Jacob Hennessy (GBr) Mitchelton-Bikeexchange 0:00:16 6 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 7 Mehdi Benhamouda (Fra) Team Novo Nordisk 8 Brian Kamstra (Ned) Team Novo Nordisk 9 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 10 Nazaerbieke Bieken (Chn) Mitchelton-BikeExchange 11 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 12 Fabio Jakobsen (Ned) Quick-Step Floors 13 Brandon Mcnulty (USA) Rally Cycling 14 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 15 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 16 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 17 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 18 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:00:28 19 Luca Pacioni (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 20 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 0:00:52 21 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 22 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:00 23 Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates 0:01:10 24 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:01:16 25 Samuel Jenner (Aus) Mitchelton-Bikeexchange 0:03:06 26 Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team 0:03:44 27 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 28 Quentin Valognes (Fra) Team Novo Nordisk 0:03:48 29 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 0:03:55 30 Simone Bevilacqua (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:04:31 31 Xialong Sun (Chn) Mitchelton-BikeExchange 0:05:20 32 Saif Alkaabi (UAE) UAE National Team 0:05:27 33 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 0:07:28 34 Khalid Mayouf (UAE) UAE National Team 0:07:45 35 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:08:45 36 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 0:08:52 37 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:09:12 38 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 0:11:29 39 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:11:59

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 12 pts 2 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 8 3 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 7 4 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 5 5 Mohammed Almansoori (UAE) UAE National Team 5 6 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 5 7 Fuwen Xue (Chn) Mitchelton-Bikeexchange 2