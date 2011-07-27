Schulze continues stellar season with prologue victory
German becomes first yellow jersey
Prologue: Warszawa - Sluzewiec
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowive
|0:02:58
|2
|Rudiger Selig (Ger)
|3
|Marcin Sapa (Pol)
|0:00:01
|4
|Blazej Janiaczyk (Pol) CCC Polsat Polkowive
|0:00:02
|5
|Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowive
|6
|Ivo Stronks (Ned)
|0:00:03
|7
|Robert Radosz (Pol)
|0:00:04
|8
|Wojciech Ziolkowski (Pol)
|9
|Krzysztof Jezowski (Pol) Bank BGZ
|10
|Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowive
|0:00:05
|11
|Wojciech Wrega (Pol)
|0:00:06
|12
|Nick Kweldam (Ned)
|13
|Mateusz Komar (Pol)
|14
|Piotr Sztobryn (Pol) Bank BGZ
|15
|Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowive
|16
|Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowive
|17
|Yauheni Shamsonau (Blr) Belarus
|0:00:07
|18
|Patrik Tybor (Svk) Dukla Trencin Merida
|19
|Dariusz Baranowski (Pol)
|20
|Kornel Sojka (Pol)
|21
|Damian Walczak (Pol)
|22
|Dariusz Rudnicki (Pol)
|23
|Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowive
|24
|Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowive
|25
|Artur Detko (Pol) Bank BGZ
|0:00:08
|26
|Andrei Holubeu (Blr) Belarus
|27
|Jaroslaw Rebiewski (Pol) Bank BGZ
|28
|Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus
|29
|Tomasz Lisowicz (Pol) Bank BGZ
|30
|Wojciech Skarzynski (Pol)
|31
|Sergiu Cioban (Mda) Tusnad Cycling Team
|32
|Leon Essink (Ned)
|0:00:09
|33
|Jakub Komar (Pol) Legia - Felt
|34
|Aleksander Fadeev (Rus)
|35
|Jaroslaw Kowalczyk (Pol)
|0:00:10
|36
|Grzegorz Haba (Pol)
|37
|Daan Van Den Esschert (Ned)
|38
|Wojciech Pszczolarski (Pol)
|39
|Konrad Czajkowski (Pol) Bank BGZ
|40
|Aliaksandr Antonau (Blr) Belarus
|41
|Daniel Dominguez Barragan (Spa) Tusnad Cycling Team
|42
|Lukasz Modzelewski (Pol) Legia - Felt
|43
|Marcin Urbanowski (Pol) Bank BGZ
|44
|Constantin Liebenow (Ger)
|0:00:11
|45
|Pawel Pac (Pol)
|46
|Dzmitryi Suravets (Blr) Belarus
|47
|Sascha Bauer (Ger)
|48
|Rick Ampler (Ger)
|49
|Robert Nagy (Svk) Dukla Trencin Merida
|0:00:12
|50
|Matej Jurco (Svk) Dukla Trencin Merida
|51
|Mateusz Majdanik (Pol)
|52
|Piotr Krajewski (Pol)
|53
|Max Walsleben (Ger)
|54
|Stanislav Beres (Svk) Dukla Trencin Merida
|0:00:13
|55
|Arne Kenzler (Ger)
|56
|Siarhei Artsimovich (Blr) Belarus
|57
|Bartosz Grochowski (Pol)
|58
|Mariusz Wiesiak (Pol)
|59
|Piotr Kirpsza (Pol)
|60
|Lukasz Ziemka (Pol)
|61
|Mariusz Woznicki (Pol) Legia - Felt
|0:00:14
|62
|Mark Olieman (Ned)
|63
|Dariusz Kolakowski (Pol)
|64
|Alexandr Braico (Mda) Tusnad Cycling Team
|65
|Lukasz Piwowski (Pol) Legia - Felt
|66
|Adrian Marciniak (Pol)
|0:00:15
|67
|Radoslaw Syrojc (Pol)
|68
|Dorian Bartkiewicz (Pol)
|69
|Przemyslaw Sobieraj (Pol)
|70
|Vladimir Belkin (Rus)
|71
|Martin Mahdar (Svk) Dukla Trencin Merida
|0:00:16
|72
|Bor Houwers (Ned)
|73
|Jakub Foltyn (Pol)
|74
|Jacek Kirpsza (Pol)
|0:00:17
|75
|Marcel Ternovsek (Slo) Tusnad Cycling Team
|76
|Timo Scholz (Ger)
|77
|Marc Janssen (Ned)
|78
|Piotr Antkowiak (Pol) Legia - Felt
|79
|Georgi Petrov Georgiev (Bul) Tusnad Cycling Team
|0:00:18
|80
|Marek Cichosz (Pol) Legia - Felt
|81
|Matej Vysna (Svk) Dukla Trencin Merida
|82
|Radoslaw Romianik (Pol) Bank BGZ
|83
|Chris Pachale (Ger)
|84
|Pawel Krzywania (Pol)
|85
|Adam Wadecki (Pol)
|0:00:19
|86
|Nandor Lazar (Rom) Tusnad Cycling Team
|87
|Konrad Tomaszewski (Pol)
|88
|Eduard Novak (Rom) Tusnad Cycling Team
|89
|Pawel Skrzeszewski (Pol)
|0:00:20
|90
|Szabolcs Sebestyen (Rom) Tusnad Cycling Team
|91
|Adam Kordus (Pol)
|0:00:22
|92
|Kamil Migdol (Pol)
|93
|Jacek Trojga (Pol)
|0:00:26
|94
|Radoslaw Swiatek (Pol)
|0:00:29
|95
|Dawid Klimczyk (Pol)
|0:00:31
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowive
|0:02:58
|2
|Rudiger Selig (Ger)
|3
|Marcin Sapa (Pol)
|0:00:01
|4
|Blazej Janiaczyk (Pol) CCC Polsat Polkowive
|0:00:02
|5
|Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowive
|6
|Ivo Stronks (Ned)
|0:00:03
|7
|Robert Radosz (Pol)
|0:00:04
|8
|Wojciech Ziolkowski (Pol)
|9
|Krzysztof Jezowski (Pol) Bank BGZ
|10
|Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowive
|0:00:05
|11
|Wojciech Wrega (Pol)
|0:00:06
|12
|Nick Kweldam (Ned)
|13
|Mateusz Komar (Pol)
|14
|Piotr Sztobryn (Pol) Bank BGZ
|15
|Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowive
|16
|Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowive
|17
|Yauheni Shamsonau (Blr) Belarus
|0:00:07
|18
|Patrik Tybor (Svk) Dukla Trencin Merida
|19
|Dariusz Baranowski (Pol)
|20
|Kornel Sojka (Pol)
|21
|Damian Walczak (Pol)
|22
|Dariusz Rudnicki (Pol)
|23
|Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowive
|24
|Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowive
|25
|Artur Detko (Pol) Bank BGZ
|0:00:08
|26
|Andrei Holubeu (Blr) Belarus
|27
|Jaroslaw Rebiewski (Pol) Bank BGZ
|28
|Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus
|29
|Tomasz Lisowicz (Pol) Bank BGZ
|30
|Wojciech Skarzynski (Pol)
|31
|Sergiu Cioban (Mda) Tusnad Cycling Team
|32
|Leon Essink (Ned)
|0:00:09
|33
|Jakub Komar (Pol) Legia - Felt
|34
|Aleksander Fadeev (Rus)
|35
|Jaroslaw Kowalczyk (Pol)
|0:00:10
|36
|Grzegorz Haba (Pol)
|37
|Daan Van Den Esschert (Ned)
|38
|Wojciech Pszczolarski (Pol)
|39
|Konrad Czajkowski (Pol) Bank BGZ
|40
|Aliaksandr Antonau (Blr) Belarus
|41
|Daniel Dominguez Barragan (Spa) Tusnad Cycling Team
|42
|Lukasz Modzelewski (Pol) Legia - Felt
|43
|Marcin Urbanowski (Pol) Bank BGZ
|44
|Constantin Liebenow (Ger)
|0:00:11
|45
|Pawel Pac (Pol)
|46
|Dzmitryi Suravets (Blr) Belarus
|47
|Sascha Bauer (Ger)
|48
|Rick Ampler (Ger)
|49
|Robert Nagy (Svk) Dukla Trencin Merida
|0:00:12
|50
|Matej Jurco (Svk) Dukla Trencin Merida
|51
|Mateusz Majdanik (Pol)
|52
|Piotr Krajewski (Pol)
|53
|Max Walsleben (Ger)
|54
|Stanislav Beres (Svk) Dukla Trencin Merida
|0:00:13
|55
|Arne Kenzler (Ger)
|56
|Siarhei Artsimovich (Blr) Belarus
|57
|Bartosz Grochowski (Pol)
|58
|Mariusz Wiesiak (Pol)
|59
|Piotr Kirpsza (Pol)
|60
|Lukasz Ziemka (Pol)
|61
|Mariusz Woznicki (Pol) Legia - Felt
|0:00:14
|62
|Mark Olieman (Ned)
|63
|Dariusz Kolakowski (Pol)
|64
|Alexandr Braico (Mda) Tusnad Cycling Team
|65
|Lukasz Piwowski (Pol) Legia - Felt
|66
|Adrian Marciniak (Pol)
|0:00:15
|67
|Radoslaw Syrojc (Pol)
|68
|Dorian Bartkiewicz (Pol)
|69
|Przemyslaw Sobieraj (Pol)
|70
|Vladimir Belkin (Rus)
|71
|Martin Mahdar (Svk) Dukla Trencin Merida
|0:00:16
|72
|Bor Houwers (Ned)
|73
|Jakub Foltyn (Pol)
|74
|Jacek Kirpsza (Pol)
|0:00:17
|75
|Marcel Ternovsek (Slo) Tusnad Cycling Team
|76
|Timo Scholz (Ger)
|77
|Marc Janssen (Ned)
|78
|Piotr Antkowiak (Pol) Legia - Felt
|79
|Georgi Petrov Georgiev (Bul) Tusnad Cycling Team
|0:00:18
|80
|Marek Cichosz (Pol) Legia - Felt
|81
|Matej Vysna (Svk) Dukla Trencin Merida
|82
|Radoslaw Romianik (Pol) Bank BGZ
|83
|Chris Pachale (Ger)
|84
|Pawel Krzywania (Pol)
|85
|Adam Wadecki (Pol)
|0:00:19
|86
|Nandor Lazar (Rom) Tusnad Cycling Team
|87
|Konrad Tomaszewski (Pol)
|88
|Eduard Novak (Rom) Tusnad Cycling Team
|89
|Pawel Skrzeszewski (Pol)
|0:00:20
|90
|Szabolcs Sebestyen (Rom) Tusnad Cycling Team
|91
|Adam Kordus (Pol)
|0:00:22
|92
|Kamil Migdol (Pol)
|93
|Jacek Trojga (Pol)
|0:00:26
|94
|Radoslaw Swiatek (Pol)
|0:00:29
|95
|Dawid Klimczyk (Pol)
|0:00:31
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