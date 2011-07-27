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Schulze continues stellar season with prologue victory

German becomes first yellow jersey

Full Results
#Rider Name (Country) TeamResult
1André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowive0:02:58
2Rudiger Selig (Ger)
3Marcin Sapa (Pol)0:00:01
4Blazej Janiaczyk (Pol) CCC Polsat Polkowive0:00:02
5Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowive
6Ivo Stronks (Ned)0:00:03
7Robert Radosz (Pol)0:00:04
8Wojciech Ziolkowski (Pol)
9Krzysztof Jezowski (Pol) Bank BGZ
10Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowive0:00:05
11Wojciech Wrega (Pol)0:00:06
12Nick Kweldam (Ned)
13Mateusz Komar (Pol)
14Piotr Sztobryn (Pol) Bank BGZ
15Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowive
16Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowive
17Yauheni Shamsonau (Blr) Belarus0:00:07
18Patrik Tybor (Svk) Dukla Trencin Merida
19Dariusz Baranowski (Pol)
20Kornel Sojka (Pol)
21Damian Walczak (Pol)
22Dariusz Rudnicki (Pol)
23Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowive
24Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowive
25Artur Detko (Pol) Bank BGZ0:00:08
26Andrei Holubeu (Blr) Belarus
27Jaroslaw Rebiewski (Pol) Bank BGZ
28Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus
29Tomasz Lisowicz (Pol) Bank BGZ
30Wojciech Skarzynski (Pol)
31Sergiu Cioban (Mda) Tusnad Cycling Team
32Leon Essink (Ned)0:00:09
33Jakub Komar (Pol) Legia - Felt
34Aleksander Fadeev (Rus)
35Jaroslaw Kowalczyk (Pol)0:00:10
36Grzegorz Haba (Pol)
37Daan Van Den Esschert (Ned)
38Wojciech Pszczolarski (Pol)
39Konrad Czajkowski (Pol) Bank BGZ
40Aliaksandr Antonau (Blr) Belarus
41Daniel Dominguez Barragan (Spa) Tusnad Cycling Team
42Lukasz Modzelewski (Pol) Legia - Felt
43Marcin Urbanowski (Pol) Bank BGZ
44Constantin Liebenow (Ger)0:00:11
45Pawel Pac (Pol)
46Dzmitryi Suravets (Blr) Belarus
47Sascha Bauer (Ger)
48Rick Ampler (Ger)
49Robert Nagy (Svk) Dukla Trencin Merida0:00:12
50Matej Jurco (Svk) Dukla Trencin Merida
51Mateusz Majdanik (Pol)
52Piotr Krajewski (Pol)
53Max Walsleben (Ger)
54Stanislav Beres (Svk) Dukla Trencin Merida0:00:13
55Arne Kenzler (Ger)
56Siarhei Artsimovich (Blr) Belarus
57Bartosz Grochowski (Pol)
58Mariusz Wiesiak (Pol)
59Piotr Kirpsza (Pol)
60Lukasz Ziemka (Pol)
61Mariusz Woznicki (Pol) Legia - Felt0:00:14
62Mark Olieman (Ned)
63Dariusz Kolakowski (Pol)
64Alexandr Braico (Mda) Tusnad Cycling Team
65Lukasz Piwowski (Pol) Legia - Felt
66Adrian Marciniak (Pol)0:00:15
67Radoslaw Syrojc (Pol)
68Dorian Bartkiewicz (Pol)
69Przemyslaw Sobieraj (Pol)
70Vladimir Belkin (Rus)
71Martin Mahdar (Svk) Dukla Trencin Merida0:00:16
72Bor Houwers (Ned)
73Jakub Foltyn (Pol)
74Jacek Kirpsza (Pol)0:00:17
75Marcel Ternovsek (Slo) Tusnad Cycling Team
76Timo Scholz (Ger)
77Marc Janssen (Ned)
78Piotr Antkowiak (Pol) Legia - Felt
79Georgi Petrov Georgiev (Bul) Tusnad Cycling Team0:00:18
80Marek Cichosz (Pol) Legia - Felt
81Matej Vysna (Svk) Dukla Trencin Merida
82Radoslaw Romianik (Pol) Bank BGZ
83Chris Pachale (Ger)
84Pawel Krzywania (Pol)
85Adam Wadecki (Pol)0:00:19
86Nandor Lazar (Rom) Tusnad Cycling Team
87Konrad Tomaszewski (Pol)
88Eduard Novak (Rom) Tusnad Cycling Team
89Pawel Skrzeszewski (Pol)0:00:20
90Szabolcs Sebestyen (Rom) Tusnad Cycling Team
91Adam Kordus (Pol)0:00:22
92Kamil Migdol (Pol)
93Jacek Trojga (Pol)0:00:26
94Radoslaw Swiatek (Pol)0:00:29
95Dawid Klimczyk (Pol)0:00:31

General Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1André Schulze (Ger) CCC Polsat Polkowive0:02:58
2Rudiger Selig (Ger)
3Marcin Sapa (Pol)0:00:01
4Blazej Janiaczyk (Pol) CCC Polsat Polkowive0:00:02
5Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowive
6Ivo Stronks (Ned)0:00:03
7Robert Radosz (Pol)0:00:04
8Wojciech Ziolkowski (Pol)
9Krzysztof Jezowski (Pol) Bank BGZ
10Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowive0:00:05
11Wojciech Wrega (Pol)0:00:06
12Nick Kweldam (Ned)
13Mateusz Komar (Pol)
14Piotr Sztobryn (Pol) Bank BGZ
15Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowive
16Mariusz Witecki (Pol) CCC Polsat Polkowive
17Yauheni Shamsonau (Blr) Belarus0:00:07
18Patrik Tybor (Svk) Dukla Trencin Merida
19Dariusz Baranowski (Pol)
20Kornel Sojka (Pol)
21Damian Walczak (Pol)
22Dariusz Rudnicki (Pol)
23Mateusz Taciak (Pol) CCC Polsat Polkowive
24Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowive
25Artur Detko (Pol) Bank BGZ0:00:08
26Andrei Holubeu (Blr) Belarus
27Jaroslaw Rebiewski (Pol) Bank BGZ
28Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus
29Tomasz Lisowicz (Pol) Bank BGZ
30Wojciech Skarzynski (Pol)
31Sergiu Cioban (Mda) Tusnad Cycling Team
32Leon Essink (Ned)0:00:09
33Jakub Komar (Pol) Legia - Felt
34Aleksander Fadeev (Rus)
35Jaroslaw Kowalczyk (Pol)0:00:10
36Grzegorz Haba (Pol)
37Daan Van Den Esschert (Ned)
38Wojciech Pszczolarski (Pol)
39Konrad Czajkowski (Pol) Bank BGZ
40Aliaksandr Antonau (Blr) Belarus
41Daniel Dominguez Barragan (Spa) Tusnad Cycling Team
42Lukasz Modzelewski (Pol) Legia - Felt
43Marcin Urbanowski (Pol) Bank BGZ
44Constantin Liebenow (Ger)0:00:11
45Pawel Pac (Pol)
46Dzmitryi Suravets (Blr) Belarus
47Sascha Bauer (Ger)
48Rick Ampler (Ger)
49Robert Nagy (Svk) Dukla Trencin Merida0:00:12
50Matej Jurco (Svk) Dukla Trencin Merida
51Mateusz Majdanik (Pol)
52Piotr Krajewski (Pol)
53Max Walsleben (Ger)
54Stanislav Beres (Svk) Dukla Trencin Merida0:00:13
55Arne Kenzler (Ger)
56Siarhei Artsimovich (Blr) Belarus
57Bartosz Grochowski (Pol)
58Mariusz Wiesiak (Pol)
59Piotr Kirpsza (Pol)
60Lukasz Ziemka (Pol)
61Mariusz Woznicki (Pol) Legia - Felt0:00:14
62Mark Olieman (Ned)
63Dariusz Kolakowski (Pol)
64Alexandr Braico (Mda) Tusnad Cycling Team
65Lukasz Piwowski (Pol) Legia - Felt
66Adrian Marciniak (Pol)0:00:15
67Radoslaw Syrojc (Pol)
68Dorian Bartkiewicz (Pol)
69Przemyslaw Sobieraj (Pol)
70Vladimir Belkin (Rus)
71Martin Mahdar (Svk) Dukla Trencin Merida0:00:16
72Bor Houwers (Ned)
73Jakub Foltyn (Pol)
74Jacek Kirpsza (Pol)0:00:17
75Marcel Ternovsek (Slo) Tusnad Cycling Team
76Timo Scholz (Ger)
77Marc Janssen (Ned)
78Piotr Antkowiak (Pol) Legia - Felt
79Georgi Petrov Georgiev (Bul) Tusnad Cycling Team0:00:18
80Marek Cichosz (Pol) Legia - Felt
81Matej Vysna (Svk) Dukla Trencin Merida
82Radoslaw Romianik (Pol) Bank BGZ
83Chris Pachale (Ger)
84Pawel Krzywania (Pol)
85Adam Wadecki (Pol)0:00:19
86Nandor Lazar (Rom) Tusnad Cycling Team
87Konrad Tomaszewski (Pol)
88Eduard Novak (Rom) Tusnad Cycling Team
89Pawel Skrzeszewski (Pol)0:00:20
90Szabolcs Sebestyen (Rom) Tusnad Cycling Team
91Adam Kordus (Pol)0:00:22
92Kamil Migdol (Pol)
93Jacek Trojga (Pol)0:00:26
94Radoslaw Swiatek (Pol)0:00:29
95Dawid Klimczyk (Pol)0:00:31

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