Lisa Brennauer (Velocio-SRAM) took over the race lead in the Boels Rental Ladies Tour on stage 4 after claiming a narrow victory in the time trial over Ellen van Dijk (Boels Dolmans), with Trixi Worrack in third.

The reigning time trial world champion moved into the lead by one second over Lucinda Brand, who was fourth on the stage, with Van Dijk climbing into third overall at two seconds.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 0:14:38 2 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:02 3 Trixi Worrack (Ger) Velocio - SRAM 0:00:15 4 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:22 5 Alena Amialiusik (Blr) Velocio - SRAM 0:00:25 6 Katrin Garfoot (Aus) Orica - AIS 0:00:27 7 Karol-Ann Canuel (Can) Velocio - SRAM 0:00:28 8 Annemiek Van Vleuten (Ned) Bigla Pro Cycling Team 0:00:28 9 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:29 10 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 11 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:31 12 Allie Dragoo (USA) USA National Team 0:00:34 13 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:35 14 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:46 15 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:49 16 Annette Edmondson (Aus) Wiggle Honda 0:00:53 17 Jolien D'hoore (Bel) Wiggle Honda 0:00:53 18 Amy Pieters (Ned) Team Liv-Plantur 0:00:54 19 Danielle King (GBr) Wiggle Honda 0:00:55 20 Clara Koppenburg (Ger) Bigla Pro Cycling Team 0:00:57 21 Carmen Small (USA) Bigla Pro Cycling Team 0:00:59 22 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:00 23 Vera Koedooder (Ned) Bigla Pro Cycling Team 0:01:04 24 Lizzie Williams (Aus) Orica - AIS 0:01:04 25 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 0:01:05 26 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 0:01:05 27 Sarah Roy (Aus) Orica - AIS 0:01:05 28 Sofie De Vuyst (Bel) Lensworld.eu - Zannata 29 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:05 30 Kirsten Wild (Ned) Hitec Products 0:01:06 31 Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:01:07 32 Silvia Valsecchi (Ita) Italian National Team 0:01:08 33 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle Honda 0:01:08 34 Gracie Elvin (Aus) Orica - AIS 0:01:11 35 Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:11 36 Amanda Spratt (Aus) Orica - AIS 0:01:13 37 Minke Slingerland (Ned) De Jonge Renner 0:01:13 38 Lotte Kopecky (Bel) Belgian National Team 0:01:15 39 Lisa Klein (Ger) Bigla Pro Cycling Team 0:01:16 40 Coryn Rivera (USA) USA National Team 0:01:18 41 Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team 0:01:18 42 Jip Van Den Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:19 43 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products 0:01:19 44 Heather Fischer (USA) USA National Team 0:01:20 45 Lauren Hall (USA) USA National Team 0:01:25 46 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italian National Team 47 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 0:01:25 48 Chanella Stougje (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:26 49 Macey Stewart (Aus) Orica - AIS 0:01:27 50 Andrea Dvorak (USA) USA National Team 0:01:29 51 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:31 52 Elena Cecchini (Ita) Lotto Soudal Ladies 0:01:35 53 Silvija Latozaite (Ltu) National Team Lithuania 0:01:35 54 Thea Thorsen (Nor) Hitec Products 0:01:37 55 Monique Van De Ree (Ned) De Jonge Renner 0:01:39 56 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 0:01:41 57 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 0:01:43 58 Simona Frapporti (Ita) Italian National Team 0:01:43 59 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 0:01:43 60 Judith Bloem (Ned) GRC Jan van Arckel 0:01:44 61 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 0:01:45 62 Annelies Dom (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:01:45 63 Willeke Knol (Ned) Team Liv-Plantur 0:01:45 64 Sara Penton (Swe) De Jonge Renner 0:01:46 65 Eva Buurman (Ned) GRC Jan van Arckel 0:01:46 66 Rozanne Slik (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:47 67 Marijn De Vries (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:48 68 Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:48 69 Winanda Spoor (Ned) GRC Jan van Arckel 0:01:51 70 Marta Bastianelli (Ita) Italian National Team 0:01:51 71 Alexis Ryan (USA) USA National Team 0:01:54 72 Charlotte Becker (Ger) Hitec Products 0:01:54 73 Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:55 74 Leonie Lubbinge (Ned) Regioteam Noord 0:01:57 75 Ema Manikaite (Ltu) National Team Lithuania 0:01:59 76 Valerie Demey (Bel) Belgian National Team 0:02:00 77 Kaat Hannes (Bel) Belgian National Team 0:02:01 78 Marjolein Van 'T Geloof (Ned) GRC Jan van Arckel 0:02:01 79 Danique Braam (Ned) Regioteam Noord 0:02:02 80 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:02:02 81 Ingrid Tempert (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:02:02 82 Esther Van Veen (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:02:04 83 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 0:02:09 84 Annet Pit (Ned) Regioteam Noord 0:02:09 85 Céline Van Severen (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:02:14 86 Simone De Vries (Ned) Regioteam Noord 0:02:14 87 Mary Maroon (USA) NWVG Bathoorn Autoschade 0:02:20 88 Nike Beckeringh (Ned) GRC Jan van Arckel 0:02:20 89 Anne Marijn Van Der Graaf (Ned) NWVG Bathoorn Autoschade 0:02:22 90 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 0:02:28 91 Annalisa Cucinotta (Ita) Italian National Team 0:02:34 92 Tone Hatteland (Nor) Hitec Products 0:02:35 93 Sofie Van Horik (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:02:53 94 Veerle Goossens (Ned) De Jonge Renner 0:02:59 95 Melissa Steenhof (Ned) Regioteam Noord 0:03:03 96 Ashlynn Van Baarle (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:03:06 DNS Shara Gillow (Aus) Rabo Liv Women Cycling Team DNS Elise Delzenne (Fra) Velocio - SRAM DNS Nina Kessler (Ned) Lensworld.eu - Zannata

Bonus sprint # Rider Name (Country) Team Result 1 Amy Pieters (Ned) Team Liv-Plantur 12 pts 2 Lauren Hall (USA) USA National Team 5 3 Marta Bastianelli (Ita) Italian National Team 5 4 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 5 5 Jolien D'hoore (Bel) Wiggle Honda 2 6 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 2 7 Gracie Elvin (Aus) Orica - AIS 2 8 Vera Koedooder (Ned) Bigla Pro Cycling Team 1 9 Sofie De Vuyst (Bel) Lensworld.eu - Zannata 1 10 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:15:08 2 Clara Koppenburg (Ger) Bigla Pro Cycling Team 0:00:27 3 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:36 4 Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:37 5 Lotte Kopecky (Bel) Belgian National Team 0:00:45 6 Lisa Klein (Ger) Bigla Pro Cycling Team 0:00:47 7 Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team 0:00:48 8 Jip Van Den Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:50 9 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italian National Team 0:00:56 10 Chanella Stougje (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:57 11 Macey Stewart (Aus) Orica - AIS 0:00:58 12 Silvija Latozaite (Ltu) National Team Lithuania 0:01:06 13 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 0:01:12 14 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 0:01:13 15 Eva Buurman (Ned) GRC Jan van Arckel 0:01:17 16 Alexis Ryan (USA) USA National Team 0:01:24 17 Ema Manikaite (Ltu) National Team Lithuania 0:01:29 18 Valerie Demey (Bel) Belgian National Team 0:01:31 19 Marjolein Van 'T Geloof (Ned) GRC Jan van Arckel 0:01:32 20 Danique Braam (Ned) Regioteam Noord 0:01:32 21 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:01:33 22 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 0:01:39 23 Annet Pit (Ned) Regioteam Noord 0:01:40 24 Céline Van Severen (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:01:45 25 Simone De Vries (Ned) Regioteam Noord 0:01:45 26 Nike Beckeringh (Ned) GRC Jan van Arckel 0:01:51 27 Veerle Goossens (Ned) De Jonge Renner 0:02:30 28 Melissa Steenhof (Ned) Regioteam Noord 0:02:33 29 Ashlynn Van Baarle (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:02:37

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Velocio - SRAM 0:44:34 2 Boels Dolmans Cycling Team 0:00:40 3 Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:46 4 Wiggle Honda 0:01:34 5 Bigla Pro Cycling Team 0:01:44 6 Orica - AIS 0:01:56 7 USA National Team 0:02:32 8 Team Liv-Plantur 0:03:00 9 Italian National Team 0:03:11 10 Parkhotel Valkenburg Continental Team 0:03:16 11 Hitec Products 0:03:22 12 Lotto Soudal Ladies 0:03:51 13 De Jonge Renner 0:03:58 14 Lensworld.eu - Zannata 0:04:12 15 Belgian National Team 0:04:36 16 GRC Jan van Arckel 0:04:41 17 Regioteam Noord 0:05:28 18 Regioteam Zuid Holland 0:06:19

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 8:11:18 2 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:01 3 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:02 4 Trixi Worrack (Ger) Velocio - SRAM 0:00:09 5 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:21 6 Alena Amialiusik (Blr) Velocio - SRAM 0:00:25 7 Jolien D'hoore (Bel) Wiggle Honda 8 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 0:00:29 9 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:32 10 Karol-Ann Canuel (Can) Velocio - SRAM 0:00:33 11 Amy Pieters (Ned) Team Liv-Plantur 0:00:36 12 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:38 13 Katrin Garfoot (Aus) Orica - AIS 14 Annemiek Van Vleuten (Ned) Bigla Pro Cycling Team 0:00:39 15 Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:46 16 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cycling Team 17 Carmen Small (USA) Bigla Pro Cycling Team 0:00:53 18 Lauren Hall (USA) USA National Team 19 Danielle King (GBr) Wiggle Honda 0:00:55 20 Kirsten Wild (Ned) Hitec Products 0:00:56 21 Lizzie Williams (Aus) Orica - AIS 0:00:58 22 Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:01:01 23 Allie Dragoo (USA) USA National Team 0:01:02 24 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 0:01:03 25 Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:01:05 26 Gracie Elvin (Aus) Orica - AIS 0:01:09 27 Sofie De Vuyst (Bel) Lensworld.eu - Zannata 28 Sarah Roy (Aus) Orica - AIS 0:01:10 29 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 30 Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:11 31 Lotte Kopecky (Bel) Belgian National Team 0:01:13 32 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle Honda 33 Claudia Lichtenberg (Ger) Team Liv-Plantur 0:01:16 34 Coryn Rivera (USA) USA National Team 0:01:18 35 Marta Bastianelli (Ita) Italian National Team 36 Jip Van Den Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:19 37 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italian National Team 0:01:25 38 Susanna Zorzi (Ita) Lotto Soudal Ladies 39 Chanella Stougje (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:26 40 Lisa Klein (Ger) Bigla Pro Cycling Team 0:01:27 41 Vera Koedooder (Ned) Bigla Pro Cycling Team 0:01:28 42 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 0:01:31 43 Macey Stewart (Aus) Orica - AIS 0:01:32 44 Andrea Dvorak (USA) USA National Team 0:01:40 45 Clara Koppenburg (Ger) Bigla Pro Cycling Team 0:01:41 46 Tatiana Guderzo (Ita) Hitec Products 0:01:44 47 Sara Penton (Swe) De Jonge Renner 0:01:46 48 Simona Frapporti (Ita) Italian National Team 0:01:48 49 Monique Van De Ree (Ned) De Jonge Renner 0:01:50 50 Alexis Ryan (USA) USA National Team 0:01:54 51 Eva Buurman (Ned) GRC Jan van Arckel 0:01:57 52 Kaat Hannes (Bel) Belgian National Team 0:01:59 53 Winanda Spoor (Ned) GRC Jan van Arckel 0:02:02 54 Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team 0:02:04 55 Amanda Spratt (Aus) Orica - AIS 0:02:08 56 Leonie Lubbinge (Ned) Regioteam Noord 57 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 0:02:10 58 Jessie Daams (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:02:11 59 Esther Van Veen (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:02:15 60 Charlotte Becker (Ger) Hitec Products 0:02:19 61 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 0:02:21 62 Annelies Dom (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:02:31 63 Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:02:35 64 Marjolein Van 'T Geloof (Ned) GRC Jan van Arckel 0:02:41 65 Rozanne Slik (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:02:52 66 Valerie Demey (Bel) Belgian National Team 0:02:54 67 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 0:03:10 68 Simone De Vries (Ned) Regioteam Noord 0:03:20 69 Silvia Valsecchi (Ita) Italian National Team 0:03:42 70 Willeke Knol (Ned) Team Liv-Plantur 0:03:49 71 Annette Edmondson (Aus) Wiggle Honda 0:05:26 72 Heather Fischer (USA) USA National Team 0:05:33 73 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:06:15 74 Minke Slingerland (Ned) De Jonge Renner 0:06:20 75 Céline Van Severen (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:06:21 76 Nike Beckeringh (Ned) GRC Jan van Arckel 0:06:33 77 Annet Pit (Ned) Regioteam Noord 0:06:35 78 Annalisa Cucinotta (Ita) Italian National Team 0:06:39 79 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 0:06:40 80 Chantal Hoffmann (Lux) Lotto Soudal Ladies 0:06:54 81 Marijn De Vries (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:06:55 82 Elena Cecchini (Ita) Lotto Soudal Ladies 0:07:10 83 Veerle Goossens (Ned) De Jonge Renner 0:07:12 84 Danique Braam (Ned) Regioteam Noord 0:07:33 85 Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:07:53 86 Ashlynn Van Baarle (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:08:02 87 Silvija Latozaite (Ltu) National Team Lithuania 0:08:06 88 Ema Manikaite (Ltu) National Team Lithuania 0:08:30 89 Thea Thorsen (Nor) Hitec Products 0:08:32 90 Melissa Steenhof (Ned) Regioteam Noord 0:11:35 91 Sofie Van Horik (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:12:41 92 Ingrid Tempert (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:12:48 93 Anne Marijn Van Der Graaf (Ned) NWVG Bathoorn Autoschade 0:13:10 94 Tone Hatteland (Nor) Hitec Products 0:13:25 95 Mary Maroon (USA) NWVG Bathoorn Autoschade 0:13:35 96 Judith Bloem (Ned) GRC Jan van Arckel 0:13:45

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolien D'hoore (Bel) Wiggle Honda 60 pts 2 Lucinda Brand (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 57 3 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 41 4 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cycling Team 40 5 Trixi Worrack (Ger) Velocio - SRAM 36 6 Marta Bastianelli (Ita) Italian National Team 30 7 Lauren Hall (USA) USA National Team 25 8 Kirsten Wild (Ned) Hitec Products 21 9 Amy Pieters (Ned) Team Liv-Plantur 18 10 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 16 11 Coryn Rivera (USA) USA National Team 14 12 Lizzie Williams (Aus) Orica - AIS 12 13 Lisa Brennauer (Ger) Velocio - SRAM 10 14 Ellen Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 9 15 Carmen Small (USA) Bigla Pro Cycling Team 9 16 Elena Cecchini (Ita) Lotto Soudal Ladies 9 17 Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 8 18 Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cycling Team 8 19 Barbara Guarischi (Ita) Velocio - SRAM 8 20 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italian National Team 7 21 Alena Amialiusik (Blr) Velocio - SRAM 6 22 Katrin Garfoot (Aus) Orica - AIS 5 23 Lotte Kopecky (Bel) Belgian National Team 5 24 Jip Van Den Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg 5 25 Monique Van De Ree (Ned) De Jonge Renner 5 26 Karol-Ann Canuel (Can) Velocio - SRAM 4 27 Kaat Hannes (Bel) Belgian National Team 4 28 Annemiek Van Vleuten (Ned) Bigla Pro Cycling Team 3 29 Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg 3 30 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 2 31 Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle Honda 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elena Cecchini (Ita) Lotto Soudal Ladies 10 pts 2 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italian National Team 6 3 Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 2 4 Alena Amialiusik (Blr) Velocio - SRAM 1 5 Gracie Elvin (Aus) Orica - AIS 1 6 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cycling Team 1 7 Karol-Ann Canuel (Can) Velocio - SRAM 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thalita De Jong (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 8:11:39 2 Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cycling Team 0:00:40 3 Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team 0:00:49 4 Lotte Kopecky (Bel) Belgian National Team 0:00:52 5 Jip Van Den Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:00:58 6 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italian National Team 0:01:04 7 Chanella Stougje (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:01:05 8 Lisa Klein (Ger) Bigla Pro Cycling Team 0:01:06 9 Lucy Garner (GBr) Team Liv-Plantur 0:01:10 10 Macey Stewart (Aus) Orica - AIS 0:01:11 11 Clara Koppenburg (Ger) Bigla Pro Cycling Team 0:01:20 12 Alexis Ryan (USA) USA National Team 0:01:33 13 Eva Buurman (Ned) GRC Jan van Arckel 0:01:36 14 Beatrice Bartelloni (Ita) Italian National Team 0:01:43 15 Marjolein Van 'T Geloof (Ned) GRC Jan van Arckel 0:02:20 16 Valerie Demey (Bel) Belgian National Team 0:02:33 17 Molly Weaver (GBr) Team Liv-Plantur 0:02:49 18 Simone De Vries (Ned) Regioteam Noord 0:02:59 19 Kaat Van Der Meulen (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:05:54 20 Céline Van Severen (Bel) Lensworld.eu - Zannata 0:06:00 21 Nike Beckeringh (Ned) GRC Jan van Arckel 0:06:12 22 Annet Pit (Ned) Regioteam Noord 0:06:14 23 Kyara Stijns (Ned) Team Liv-Plantur 0:06:19 24 Veerle Goossens (Ned) De Jonge Renner 0:06:51 25 Danique Braam (Ned) Regioteam Noord 0:07:12 26 Ashlynn Van Baarle (Ned) Regioteam Zuid Holland 0:07:41 27 Silvija Latozaite (Ltu) National Team Lithuania 0:07:45 28 Ema Manikaite (Ltu) National Team Lithuania 0:08:09 29 Melissa Steenhof (Ned) Regioteam Noord 0:11:14