Image 1 of 16 Alvaro Hodeg, Florian Senechal and Philippe Gilbert took the top three spots (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 16 Mark Cavendish (Dimension Data) (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 16 Simone Velasco (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM) leads in the gravel (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 16 Florian Senechal leads the front group (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 16 Marco Canola leads a groupSe (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 16 Sep Vanmarcke (EF Education First) marking the moves (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 16 Deceuninck-Quickstep in the lead (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 16 Alvaro Hodeg, Florian Senechal and Philippe Gilbert took the top three spots (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 16 Alvaro Hodeg, Florian Senechal and Philippe Gilbert took the top three spots (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 16 The front group (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 16 Alvaro Hodeg celebrates his win (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 16 Etienne Van Empel (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 16 The first stage of Adriatica Ionica (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 16 A happy Alvaro Hodeg (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 16 The first stage of Adriatica Ionica (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 16 The gravel roads took their toll (Image credit: Bettini Photo)

Deceuninck-Quick Step claimed the opening stage of the Adriatica Ionica Race, with Colombian Alvaro Hodeg sprinting to victory with Florian Senechal and Philippe Gilbert at his side for second and third.

The Belgian team made its presence known on the 23km of gravel roads in the 189km stage.

"I want to share this win with all my teammates," Hodeg said. "We controlled the front of the peloton for the whole day. I even crashed twice today, at the beginning of the stage and then with 25 kilometres to go, together with Gilbert, Honoré and Evenepoel. Nevertheless, we managed to win".

A five-man breakaway made waves in the first part of the stage, with Mauricio Moreira (CajaRural-Seguros RGA), Guy Niv (Israel Cycling Academy), Etienne Van Empel (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM), Thimo Willems (Sport Vlaanderen-Baloise) and Umberto Poli (Team Novo Nordisk) getting up to five minutes on the peloton. But with five gravel sectors coming, they were reeled in with 70km remaining.

There were a flurry of attacks until Philippe Gilbert (Deceuninck Quick Step) and Sep Vanmarcke (EF Education First) whittled down the front group to 22 riders then delivered Hodeg to the stage victory.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 4:09:58 2 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 3 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 4 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 5 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 6 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Charles 7 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 8 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 9 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 10 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 11 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 12 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 13 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 14 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 15 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 16 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 17 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 18 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 19 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 20 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 21 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 22 Filippo Fiorelli (Ita) Italy 0:00:07 23 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:28 24 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 25 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 26 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 27 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 28 Riccardo Stacchiotti (Ita) Italy 29 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 30 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 31 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 32 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 33 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 34 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 35 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 36 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 37 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 38 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 39 Mathias De Witte (Bel) Roompot-Charles 40 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 41 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 42 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 43 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 44 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 45 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 46 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 47 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 48 Roberto González (Pan) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 49 Alberto Dainese (Ita) Italy 50 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 51 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 52 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 53 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 54 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 55 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 56 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 57 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 58 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 59 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 60 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 61 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 62 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 63 Winner Anacona (Col) Movistar Team 64 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 65 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 66 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 67 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 68 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 69 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 70 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 71 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 72 Sebastian Mora Vedri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:40 73 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 0:02:21 74 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 0:07:04 75 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:14 76 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:07:53 77 Mattia Bais (Ita) Cycling Team Friuli 0:09:12 78 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 0:09:13 79 Jonathan Milan (Ita) Cycling Team Friuli 80 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli 81 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 82 James Whelan (Aus) EF Education First 83 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 84 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 85 Gregorio Ferri (Ita) Italy 86 Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk 87 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 88 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 89 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 90 Etienne van Empel (Ned) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 91 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 92 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 93 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 94 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 95 Xavier Cañellas Sanchez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 96 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 97 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Dimension Data 98 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 99 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 100 Giovanni Aleotti (Ita) Cycling Team Friuli 101 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 102 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 103 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 104 Emanuele Amadio (Ita) Cycling Team Friuli 105 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 106 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 107 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 108 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 109 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 110 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 111 Emanuele Barison (Ita) Italy 112 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 113 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 114 Alan Banaszek (Pol) Caja Rural-Seguros RGA 115 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 116 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 117 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 118 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 0:13:51 119 Nicolas dalla Valle (Ita) Italy 120 Massimo Orlandi (Ita) Cycling Team Friuli 121 Michele Gazzoli (Ita) Italy 122 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 123 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 124 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 125 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 126 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 0:13:57 127 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 0:14:07 DNF Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane DNF Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Mathias Van Gompel (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise DNF Nicola Venchiarutti (Ita) Cycling Team Friuli DNS Daniele Bennati (Ita) Movistar Team

Intermediate sprint - Aquileia # Rider Name (Country) Team Result 1 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 10 pts 2 Filippo Fiorelli (Ita) Italy 6 3 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 3 4 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 5 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 25 pts 2 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 18 3 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 12 4 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 8 5 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 6 6 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Charles 5 7 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 4 8 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 3 9 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 2 10 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Deceuninck-QuickStep 12:29:54 2 EF Education First 3 Bahrain-Merida 0:01:28 4 UAE Team Emirates 5 Roompot-Charles 0:02:56 6 Nippo-Vini Fantini-Faizane 7 Sport Vlaanderen-Baloise 8 Astana Pro Team 9 Movistar Team 10 Israel Cycling Academy 11 Caja Rural-Seguros RGA 12 Trek-Segafredo 13 Androni Giocattoli-Sidermec 14 Italy 0:03:03 15 Team Novo Nordisk 0:04:24 16 Bardiani CSF 17 Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 18 Dimension Data 19 Cycling Team Friuli Asd 0:27:38

General classification after stage # Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 4:09:48 2 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 0:00:04 3 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:06 4 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 0:00:10 5 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 6 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Charles 7 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 8 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 9 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 10 Eduard Prades (Spa) Movistar Team 11 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 12 James Knox (GBr) Deceuninck-QuickStep 13 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 14 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 15 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 16 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First 17 Jonathan Caicedo (Ecu) EF Education First 18 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 19 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 20 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 21 Filippo Fiorelli (Ita) Italy 0:00:17 22P Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:00:20 23 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:38 24 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 25 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 26 Matteo Malucelli (Ita) Caja Rural-Seguros RGA 27 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 28 Riccardo Stacchiotti (Ita) Italy 29 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 30 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 31 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 32 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 33 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 34 Simone Velasco (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 35 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 36 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 37 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 38 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 39 Mathias De Witte (Bel) Roompot-Charles 40 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 41 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 42 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 43 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 44 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 45 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 46 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 47 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 48 Roberto González (Pan) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 49 Alberto Dainese (Ita) Italy 50 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 51 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 52 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 53 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 54 Marcel Sieberg (Ger) Bahrain-Merida 55 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 56 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 57 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 58 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 59 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 60 Markel Irizar (Spa) Trek-Segafredo 61 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 62 Phil Bauhaus (Ger) Bahrain-Merida 63 Winner Anacona (Col) Movistar Team 64 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 65 Danilo Wyss (Swi) Dimension Data 66 Edoardo Zardini (Ita) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 67 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 68 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 69 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 70 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 71 Dayer Quintana (Col) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 72 Sebastian Mora Vedri (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:50 73 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 0:02:31 74 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 0:07:14 75 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:24 76 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:08:03 77 Mattia Bais (Ita) Cycling Team Friuli 0:09:22 78 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 0:09:23 79 Jonathan Milan (Ita) Cycling Team Friuli 80 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli 81 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 82 James Whelan (Aus) EF Education First 83 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 84 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 85 Gregorio Ferri (Ita) Italy 86 Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk 87 Moreno Hofland (Ned) EF Education First 88 Sebastian Schönberger (Aut) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 89 Joe Dombrowski (USA) EF Education First 90 Etienne van Empel (Ned) Neri Sottoli–Selle Italia–KTM 91 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 92 Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates 93 Alex Frame (NZl) Trek-Segafredo 94 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 95 Xavier Cañellas Sanchez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 96 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 97 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Dimension Data 98 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 99 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 100 Giovanni Aleotti (Ita) Cycling Team Friuli 101 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 102 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 103 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 104 Emanuele Amadio (Ita) Cycling Team Friuli 105 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 106 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 107 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 108 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 109 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 110 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 111 Emanuele Barison (Ita) Italy 112 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 113 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 114 Alan Banaszek (Pol) Caja Rural-Seguros RGA 115 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 116 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 117 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 118 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 0:14:01 119 Nicolas dalla Valle (Ita) Italy 120 Massimo Orlandi (Ita) Cycling Team Friuli 121 Michele Gazzoli (Ita) Italy 122 Matteo Badilatti (Swi) Israel Cycling Academy 123 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 124 Mauricio Moreira (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 125 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF 126 Conor Dunne (Irl) Israel Cycling Academy 0:14:07 127 Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates 0:14:17

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 25 pts 2 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 18 3 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 12 4 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 11 5 Sacha Modolo (Ita) EF Education First 8 6 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 6 7 Filippo Fiorelli (Ita) Italy 6 8 Sjoerd van Ginneken (Ned) Roompot-Charles 5 9 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 3 10 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 3 11 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 2 12 Matteo Busato (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2 13 Davide Martinelli (Ita) Deceuninck-QuickStep 1 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Hodeg (Col) Deceuninck-QuickStep 4:09:48 2 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:00:10 3 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 4 Mikkel Frølich Honoré (Den) Deceuninck-QuickStep 5 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 6 Joel Nicolau Beltran (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 7 Nicola Conci (Ita) Trek-Segafredo 8 Giovanni Lonardi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Faizane 0:01:38 9 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 10 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 11 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Faizane 12 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 13 Alberto Dainese (Ita) Italy 14 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 15 Daniel Muñoz Giraldo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 16 Julius van den Berg (Ned) EF Education First 0:07:14 17 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:24 18 Yuriy Natarov (Kaz) Astana Pro Team 0:08:03 19 Mattia Bais (Ita) Cycling Team Friuli 0:09:22 20 Jonathan Milan (Ita) Cycling Team Friuli 0:09:23 21 Davide Bais (Ita) Cycling Team Friuli 22 James Whelan (Aus) EF Education First 23 Gregorio Ferri (Ita) Italy 24 Oliver Behringer (Swi) Team Novo Nordisk 25 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli-Sidermec 26 Xavier Cañellas Sanchez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 27 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 28 Rasmus Fossum Tiller (Nor) Dimension Data 29 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 30 Giovanni Aleotti (Ita) Cycling Team Friuli 31 Emanuele Amadio (Ita) Cycling Team Friuli 32 Emanuele Barison (Ita) Italy 33 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF 34 Alan Banaszek (Pol) Caja Rural-Seguros RGA 35 Nicolas dalla Valle (Ita) Italy 0:14:01 36 Massimo Orlandi (Ita) Cycling Team Friuli 37 Michele Gazzoli (Ita) Italy