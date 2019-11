Image 1 of 2 Jonas Ahlstrand (Cofidis) wins by a hair Image 2 of 2 Jonas Ahlstrand (Cofidis)

Swede Jonas Ahlstrand won the second stage of the 2015 Four Days of Dunkirk in a photo finish bunch sprint over race leader Bryan Coquard (Europcar) and Team Marseille's Benjamin Giraud. Ahlstrand hit out first in the chaotic dash to the line, but the hard-charging Coquard violently wrestled his bike into second, denying Giraud and nabbing another eight seconds in time bonuses on the stage to extend his race lead over Edward Theuns (Topsport Vlaanderen).

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 4:13:50 2 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 3 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 4 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 5 Edward Theuns (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 6 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 7 Baptiste Planckaert (Bel) Roubaix Lille Metropole 8 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 9 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 11 Timothy Dupont (Bel) Roubaix Lille Metropole 12 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Pro Cycling 13 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 14 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale 15 Leonardo Duque (Col) Colombia 16 André Looij (Ned) Team Roompot 17 Alexis Bodiot (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 18 Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr 19 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 20 Anthony Maldonado (Fra) Auber 93 21 Ignatas Konovalovas (Ltu) Team Marseille 13 KTM 22 Ralf Matzka (Ger) Bora-Argon 18 23 Steve Chainel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 24 Alexandre Blain (Fra) Team Marseille 13 KTM 25 Julien El Fares (Fra) Team Marseille 13 KTM 26 David Menut (Fra) Auber 93 27 Tim Kerkhof (Ned) Team Roompot 28 Wesley Kreder (Ned) Team Roompot 29 José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 30 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 31 Miguel Angel Rubiano (Col) Colombia 32 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 33 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar 34 David Boucher (Fra) FDJ.fr 35 Steven Tronet (Fra) Auber 93 36 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 0:00:09 37 Bjorn Thurau (Ger) Bora-Argon 18 38 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 39 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 40 Guillaume Levarlet (Fra) Auber 93 41 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 42 Evaldas Siskevicius (Ltu) Team Marseille 13 KTM 43 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale 44 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 45 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 46 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 47 Julien Duval (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 48 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 49 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 50 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole 51 Brice Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 52 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Lille Metropole 53 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement 54 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 55 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 56 Oliver Naesen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 57 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 58 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 59 Quentin Pacher (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 60 Michael Reihs (Den) Cult Energy Pro Cycling 61 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 62 Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 63 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 64 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr 65 Matthieu Boulo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 66 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 67 Marc Sarreau (Fra) FDJ.fr 68 Troels Ronning Vinther (Den) Cult Energy Pro Cycling 69 Alo Jakin (Est) Auber 93 70 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 71 César Bihel (Fra) Auber 93 72 Jan Barta (Cze) Bora-Argon 18 73 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 74 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Argon 18 75 Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 76 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 77 Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Lille Metropole 78 Rodolfo Torres (Col) Colombia 79 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 80 Fabien Canal (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 81 Romain Le Roux (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 82 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 83 William Bonnet (Fra) FDJ.fr 84 Thomas Damuseau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:20 85 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:21 86 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:00:33 87 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:39 88 Julien Loubet (Fra) Team Marseille 13 KTM 89 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:13 90 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:39 91 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 92 Martin Mortensen (Den) Cult Energy Pro Cycling 0:01:51 93 Reinier Honig (Ned) Team Roompot 0:02:23 94 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 95 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 96 Clement Saint Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 97 Walter Pedraza (Col) Colombia 98 Fabio Duarte (Col) Colombia 99 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 100 Heiner Parra (Col) Caja Rural-Seguros RGA 101 Cayetano Sarmiento (Col) Colombia 102 Daniel Schorn (Aut) Bora-Argon 18 103 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 104 Jorge Castiblanco (Col) Colombia 105 Brayan Ramirez (Col) Colombia 106 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 107 Maxime Renault (Fra) Auber 93 108 Johan Van Summeren (Bel) AG2R La Mondiale 109 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 110 Russell Downing (GBr) Cult Energy Pro Cycling 111 Tim De Troyer (Bel) Wanty - Groupe Gobert 112 Kevin Lebreton (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 113 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 114 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 115 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 116 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:04:58 117 Julien Morice (Fra) Team Europcar 118 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 119 Benjamin Thomas (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre DNF Luis Mas (Spa) Caja Rural-Seguros RGA

Sprint 1 - Troisvilles # Rider Name (Country) Team Result 1 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 4 pts 2 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 2 3 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1

Sprint 2 - Glageon # Rider Name (Country) Team Result 1 Maxime Renault (Fra) Auber 93 4 pts 2 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2 3 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 1

Sprint 3 - Rousies # Rider Name (Country) Team Result 1 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 4 pts 2 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 3 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 20 pts 2 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 17 3 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 15 4 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 13 5 Edward Theuns (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 11 6 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 10 7 Baptiste Planckaert (Bel) Roubaix Lille Metropole 9 8 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 8 9 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 10 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 6 11 Timothy Dupont (Bel) Roubaix Lille Metropole 5 12 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Pro Cycling 4 13 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 3 14 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale 2 15 Leonardo Duque (Col) Colombia 1

Mountain 1 - Solre Le Château # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 3 pts 2 Maxime Renault (Fra) Auber 93 2 3 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Mountain 2 - Eccles # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 3 pts 2 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2 3 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 1

Mountain 3 - Jeumont # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 3 pts 2 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 2 3 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 4:13:50 2 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 3 Edward Theuns (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 4 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 6 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Pro Cycling 7 André Looij (Ned) Team Roompot 8 Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr 9 Anthony Maldonado (Fra) Auber 93 10 David Menut (Fra) Auber 93 11 Tim Kerkhof (Ned) Team Roompot 12 Wesley Kreder (Ned) Team Roompot 13 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 14 Julien Duval (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:00:09 15 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 16 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 17 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole 18 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Lille Metropole 19 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 20 Oliver Naesen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 21 Quentin Pacher (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 22 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 23 Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 24 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 25 Marc Sarreau (Fra) FDJ.fr 26 Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 27 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 28 Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Lille Metropole 29 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 30 Romain Le Roux (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 31 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:39 32 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:13 33 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:39 34 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:02:23 35 Clement Saint Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 36 Heiner Parra (Col) Caja Rural-Seguros RGA 37 Brayan Ramirez (Col) Colombia 38 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 39 Tim De Troyer (Bel) Wanty - Groupe Gobert 40 Kevin Lebreton (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 41 Julien Morice (Fra) Team Europcar 0:04:58 42 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 43 Benjamin Thomas (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Cofidis, Solutions Credits 12:41:30 2 Team Marseille 13 KTM 3 Team Roompot Oranje Peloton 4 Auber 93 5 Bora-Argon 18 0:00:09 6 Roubaix Lille Metropole 7 AG2R La Mondiale 8 Topsport Vlaanderen - Baloise 9 Team Europcar 10 Bretagne-Séché Environnement 11 FDJ.fr 12 Colombia 13 Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:00:18 14 Caja Rural-Seguros RGA 15 Cult Energy Pro Cycling 16 Wanty - Groupe Gobert 0:00:30

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 8:30:06 2 Edward Theuns (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:12 3 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 0:00:18 4 Ignatas Konovalovas (Ltu) Team Marseille 13 KTM 5 Bjorn Thurau (Ger) Bora-Argon 18 0:00:40 6 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale 7 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Pro Cycling 0:00:44 8 Steve Chainel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 Alexandre Blain (Fra) Team Marseille 13 KTM 10 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 0:00:50 11 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:52 12 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:00:53 13 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 14 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 15 Alo Jakin (Est) Auber 93 16 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 17 Ralf Matzka (Ger) Bora-Argon 18 0:00:55 18 Florian Vachon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:01:04 19 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:01:07 20 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:01:22 21 Wesley Kreder (Ned) Team Roompot 22 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar 23 Brice Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:01:27 24 Baptiste Planckaert (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:01:31 25 José Gonçalves (Por) Caja Rural-Seguros RGA 26 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 27 Sébastien Minard (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:40 28 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:02:21 29 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:25 30 Julien El Fares (Fra) Team Marseille 13 KTM 31 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Argon 18 0:02:28 32 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:34 33 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:38 34 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 35 Tim Kerkhof (Ned) Team Roompot 36 Miguel Angel Rubiano (Col) Colombia 37 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 38 Steven Tronet (Fra) Auber 93 39 David Menut (Fra) Auber 93 40 David Boucher (Fra) FDJ.fr 41 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:46 42 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:47 43 Evaldas Siskevicius (Ltu) Team Marseille 13 KTM 44 Julien Duval (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 45 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 46 Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 47 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 48 Matthieu Boulo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 49 Fabien Canal (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 50 Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 51 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 52 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:55 53 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Argon 18 0:02:56 54 Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr 0:03:13 55 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 0:03:14 56 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 57 William Bonnet (Fra) FDJ.fr 0:03:44 58 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:55 59 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:23 60 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:27 61 Benoit Jarrier (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:05:01 62 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 63 Oliver Naesen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:09:03 64 Anthony Geslin (Fra) FDJ.fr 0:09:14 65 Michael Reihs (Den) Cult Energy Pro Cycling 66 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 67 Leonardo Duque (Col) Colombia 0:10:40 68 Quentin Pacher (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:10:49 69 Marc Sarreau (Fra) FDJ.fr 70 Rodolfo Torres (Col) Colombia 71 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 0:11:08 72 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:11:13 73 Timothy Dupont (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:11:18 74 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:19 75 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:25 76 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:11:27 77 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 78 Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Lille Metropole 79 Yohann Gene (Fra) Team Europcar 0:11:28 80 Alexis Bodiot (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:11:33 81 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:39 82 Sébastien Chavanel (Fra) FDJ.fr 0:11:42 83 Martin Mortensen (Den) Cult Energy Pro Cycling 0:12:31 84 André Looij (Ned) Team Roompot 0:12:41 85 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:12:59 86 Johan Van Summeren (Bel) AG2R La Mondiale 0:13:03 87 Jorge Castiblanco (Col) Colombia 88 Julien Loubet (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:13:04 89 Daniel Schorn (Aut) Bora-Argon 18 0:13:41 90 Maxime Renault (Fra) Auber 93 0:13:53 91 Reinier Honig (Ned) Team Roompot 0:13:56 92 Clement Saint Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 93 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 94 Brayan Ramirez (Col) Colombia 95 Kevin Lebreton (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 96 Tim De Troyer (Bel) Wanty - Groupe Gobert 97 Julien Morice (Fra) Team Europcar 0:14:03 98 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:14:44 99 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:16:31 100 Romain Le Roux (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:17:46 101 Anthony Maldonado (Fra) Auber 93 0:19:00 102 Guillaume Levarlet (Fra) Auber 93 0:19:09 103 César Bihel (Fra) Auber 93 104 Troels Ronning Vinther (Den) Cult Energy Pro Cycling 105 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 106 Jan Barta (Cze) Bora-Argon 18 107 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 108 Thomas Damuseau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:19:13 109 Jan Ghyselinck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:19:21 110 Jérôme Baugnies (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:19:47 111 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:21:19 112 Walter Pedraza (Col) Colombia 0:21:23 113 Cayetano Sarmiento (Col) Colombia 114 Heiner Parra (Col) Caja Rural-Seguros RGA 115 Fabio Duarte (Col) Colombia 116 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 117 Russell Downing (GBr) Cult Energy Pro Cycling 118 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:23:58 119 Benjamin Thomas (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:24:36

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 39 pts 2 Edward Theuns (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 28 3 Jonas Ahlstrand (Swe) Cofidis, Solutions Credits 20 4 Ignatas Konovalovas (Ltu) Team Marseille 13 KTM 15 5 Benjamin Giraud (Fra) Team Marseille 13 KTM 15 6 Damien Gaudin (Fra) AG2R La Mondiale 13 7 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 13 8 Bjorn Thurau (Ger) Bora-Argon 18 11 9 Yauheni Hutarovich (Blr) Bretagne-Séché Environnement 10 10 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Pro Cycling 10 11 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 12 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 10 13 Baptiste Planckaert (Bel) Roubaix Lille Metropole 9 14 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement 8 15 Alo Jakin (Est) Auber 93 8 16 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 8 17 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 7 18 Steve Chainel (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 19 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 7 20 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 6 21 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 5 22 Alexandre Blain (Fra) Team Marseille 13 KTM 5 23 Timothy Dupont (Bel) Roubaix Lille Metropole 5 24 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 4 25 Maxime Renault (Fra) Auber 93 4 26 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 4 27 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 4 28 Michael Van Staeyen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 3 29 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 3 30 Pierrick Fedrigo (Fra) Bretagne-Séché Environnement 2 31 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 32 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 33 Sébastien Turgot (Fra) AG2R La Mondiale 2 34 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 35 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 1 36 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Argon 18 1 37 Leonardo Duque (Col) Colombia 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 9 pts 2 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 7 3 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 7 4 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 5 5 Arnaud Gerard (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 6 Maxime Renault (Fra) Auber 93 2 7 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 2

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Caja Rural-Seguros RGA 10 pts 2 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 3 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 7 4 Maxime Renault (Fra) Auber 93 6 5 Laurent Pichon (Fra) FDJ.fr 4 6 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 2 7 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bryan Coquard (Fra) Team Europcar 8:30:06 2 Edward Theuns (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:00:12 3 Mads Pedersen (Den) Cult Energy Pro Cycling 0:00:44 4 Antoine Duchesne (Can) Team Europcar 0:00:53 5 Wesley Kreder (Ned) Team Roompot 0:01:22 6 Clément Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:25 7 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:34 8 Roy Jans (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:38 9 Tim Kerkhof (Ned) Team Roompot 10 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 11 David Menut (Fra) Auber 93 12 Julien Duval (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:02:47 13 Omar Fraile (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 14 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 15 Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 16 Olivier Le Gac (Fra) FDJ.fr 0:03:13 17 Phil Bauhaus (Ger) Bora-Argon 18 0:03:14 18 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:55 19 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:27 20 Oliver Naesen (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:09:03 21 Yoann Paillot (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:09:14 22 Quentin Pacher (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:10:49 23 Marc Sarreau (Fra) FDJ.fr 24 Alexis Gougeard (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:19 25 Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Lille Metropole 0:11:27 26 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Argon 18 27 Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Lille Metropole 28 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:39 29 André Looij (Ned) Team Roompot 0:12:41 30 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:12:59 31 Clement Saint Martin (Fra) Team Marseille 13 KTM 0:13:56 32 Théo Vimpere (Fra) Auber 93 33 Brayan Ramirez (Col) Colombia 34 Kevin Lebreton (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 35 Tim De Troyer (Bel) Wanty - Groupe Gobert 36 Julien Morice (Fra) Team Europcar 0:14:03 37 Romain Le Roux (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:17:46 38 Anthony Maldonado (Fra) Auber 93 0:19:00 39 Christian Mager (Ger) Cult Energy Pro Cycling 0:19:09 40 Rudy Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 41 Heiner Parra (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:21:23 42 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:23:58 43 Benjamin Thomas (Fra) Equipe Cycliste de l'Armee de Terre 0:24:36