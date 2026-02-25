Volta Ciclista a Catalunya past winners

Race-histories
By published
Team Bora&#039;s Primoz Roglic celebrates as he crosses the finish line to win the 7th and final stage of the 2025 Volta a Catalunya cycling tour of Catalonia race, a 88,2 km loop between Barcelona and Barcelona, on March 30, 2025. Roglic won the Vuelta a Catalunya on Sunday, soloing through the seventh and final stage in Barcelona, where his main rival Juan Ayuso (UAE) fell behind in the final. Roglic, who was a second behind Ayuso at the start of this final stage, broke away with 20 km to go and managed to maintain his lead to secure his second Volta a Catalunya victory. (Photo by Josep LAGO / AFP)
Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe) won the Volta a Catalunya in 2025 (Image credit: Getty Images)
Swipe to scroll horizontally

Year

Rider Name (Country) Team

2025

Primož Roglič (Slo) Red Bull-Bora-Hansgrohe

2024

Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates

2023

Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma

2022

Sergio Higuita (Col) Bora-Hansgrohe

2021

Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers

2020

Not held (COVID-19 pandemic)

2019

Miguel Ángel López (Col) Astana

2018

Alejandro Valverde (Esp) Movistar

2017

Alejandro Valverde (Esp) Movistar

2016

Nairo Quintana (Col) Movistar Team

2015

Richie Porte (Aus) Team Sky

2014

Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha

2013

Dan Martin (Irl) Garmin–Sharp

2012

Michael Albasini (Sui) GreenEdge

2011

Michele Scarponi (Ita) Lampre–ISD

2010

Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha

2009

Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne

2008

Gustavo César (Esp) Karpin–Galicia

2007

Vladimir Karpets (Rus) Caisse d'Epargne

2006

David Cañada (Esp) Saunier Duval–Prodir

2005

Yaroslav Popovych (UKR) Discovery Channel

2004

Miguel Ángel Martín Perdiguero (Esp) Phonak

2003

José Antonio Pecharromán (Esp) Costa de Almería-Paternina

2002

Roberto Heras (Esp) U.S. Postal Service

2001

Joseba Beloki (Esp) ONCE–Eroski

2000

José Maria Jimenez (Esp) Banesto

1999

Manuel Beltrán (Esp) Banesto

1998

Hernan Buenahora (Col) Vitalicio Seguros

1997

Fernando Escartín (Esp) Kelme–Costa Blanca

1996

Alex Zülle (Sui) ONCE

1995

Laurent Jalabert (Fra) ONCE

1994

Claudio Chiappucci (Ita) Carrera Jeans–Tassoni

1993

Álvaro Mejía (Col) Motorola

1992

Miguel Indurain (Esp) Banesto

1991

Miguel Indurain (Esp) Banesto

1990

Laudelino Cubino (Esp) BH

1989

Marino Lejarreta (Esp) Caja Rural

1988

Miguel Indurain (Esp) Reynolds

1987

Álvaro Pino (Esp) BH

1986

Sean Kelly (Irl) KAS

1985

Robert Millar (GBr) Peugeot

1984

Sean Kelly (Irl) Skil-Sem

1983

Josep Recio (Esp) Kelme

1982

Alberto Fernández (Esp) Teka

1981

Faustino Ruperez (Esp) Zor

1980

Marino Lejarreta (Esp) Teka

1979

Vicente Belda (Esp)

1978

Francesco Moser (Ita)

1977

Freddy Maertens (Bel)

1976

Enrique Martínez (Esp)

1975

Fausto Bertoglio (Ita)

1974

Bernard Thévenet (Fra)

1973

Domingo Perurena (Esp)

1972

Felice Gimondi (Ita)

1971

Luis Ocaña (Esp)

1970

Franco Bitossi (Ita)

1969

Mariano Díaz (Esp)

1968

Eddy Merckx (Bel)

1967

Jacques Anquetil (Fra)

1966

Arie Den Hartog (Ned)

1965

Antonio Gómez del Moral (Esp)

1964

Joseph Carrara (Fra)

1963

Joseph Novales (Fra)

1962

Antonio Karmany (Esp)

1961

Henri Duez (Fra)

1960

Miguel Poblet (Esp)

1959

Salvador Botella (Esp)

1958

Richard Van Genechten (Bel)

1957

Jesús Loroño (Esp)

1956

Aniceto Utset (Esp) Mobylette-Coabania

1955

José Gómez del Moral (Esp) Minaco

1954

Walter Serena (Ita) Bottecchia-Ursus

1953

Salvador Botella (Esp) individual

1952

Miguel Poblet (Esp) Canals & Nubiola

1951

Primo Volpi (Ita) Arbos-Talbot

1950

Antonio Gelabert (Esp) individual

1949

Emile Rol (Fra) La Perle-Hutchinson

1948

Emilio Rodríguez (Esp) U.D. Sans-Alas Color

1947

Emilio Rodríguez (Esp) U.D. Sans-Alas Color-Minaco

1946

Julián Berrendero (Esp) Chiclès-Tabay

1945

Bernardo Ruiz (Esp) individual

1944

Miguel Casas (Esp) individual

1943

Julián Berrendero (Esp) F.C. Barcelona

1942

Fédérico Ezquerra (Esp) individual

1941

Antonio Andrés Sancho (Esp) individual

1940

Christophe Didier (Lux) Alcyon-Dunlop

1939

Mariano Cañardo (Esp) individual

1937-38

No race held

1936

Mariano Cañardo (Esp) Colin-Wolber

1935

Mariano Cañardo (Esp) Orbea

1934

Bernardo Rogora (Ita) Gloria

1933

Alfredo Bovet (Ita) Bianchi

1932

Mariano Cañardo (Esp) individual

1931

Salvador Cardona (Esp) individual

1930

Mariano Cañardo (Esp) Styl

1929

Mariano Cañardo (Esp) F.C. Barcelona

1928

Mariano Cañardo (Esp) Elvish-Wolber

1927

Víctor Fontan (Fra) individual

1926

Víctor Fontan (Fra) individual

1925

Miquel Mucio (Esp) U.D. Sans

1924

Miquel Mucio (Esp) U.D. Sans

1923

Maurice Ville (Fra) Automoto-Hutchinson

1921-22

No race held

1920

José Pelletier (Fra)

1914–19

No race held

1913

Juan Martí (Esp)

1912

Josép Magdalena (Esp)

1911

Sebastià Masdeu (Esp)

 

TOPICS

You must confirm your public display name before commenting

Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.