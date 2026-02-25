Volta Ciclista a Catalunya past winners
The latest race content, interviews, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
You are now subscribed
Your newsletter sign-up was successful
Year
Rider Name (Country) Team
2025
Primož Roglič (Slo) Red Bull-Bora-Hansgrohe
2024
Tadej Pogačar (Slo) UAE Team Emirates
2023
Primož Roglič (Slo) Jumbo-Visma
2022
Sergio Higuita (Col) Bora-Hansgrohe
2021
Adam Yates (GBr) Ineos Grenadiers
2020
Not held (COVID-19 pandemic)
2019
Miguel Ángel López (Col) Astana
2018
Alejandro Valverde (Esp) Movistar
2017
Alejandro Valverde (Esp) Movistar
2016
Nairo Quintana (Col) Movistar Team
2015
Richie Porte (Aus) Team Sky
2014
Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha
2013
Dan Martin (Irl) Garmin–Sharp
2012
Michael Albasini (Sui) GreenEdge
2011
Michele Scarponi (Ita) Lampre–ISD
2010
Joaquim Rodríguez (Esp) Team Katusha
2009
Alejandro Valverde (Esp) Caisse d'Epargne
2008
Gustavo César (Esp) Karpin–Galicia
2007
Vladimir Karpets (Rus) Caisse d'Epargne
2006
David Cañada (Esp) Saunier Duval–Prodir
2005
Yaroslav Popovych (UKR) Discovery Channel
2004
Miguel Ángel Martín Perdiguero (Esp) Phonak
2003
José Antonio Pecharromán (Esp) Costa de Almería-Paternina
2002
Roberto Heras (Esp) U.S. Postal Service
2001
Joseba Beloki (Esp) ONCE–Eroski
2000
José Maria Jimenez (Esp) Banesto
1999
Manuel Beltrán (Esp) Banesto
1998
Hernan Buenahora (Col) Vitalicio Seguros
1997
Fernando Escartín (Esp) Kelme–Costa Blanca
1996
Alex Zülle (Sui) ONCE
1995
Laurent Jalabert (Fra) ONCE
1994
Claudio Chiappucci (Ita) Carrera Jeans–Tassoni
1993
Álvaro Mejía (Col) Motorola
1992
Miguel Indurain (Esp) Banesto
1991
Miguel Indurain (Esp) Banesto
1990
Laudelino Cubino (Esp) BH
1989
Marino Lejarreta (Esp) Caja Rural
1988
Miguel Indurain (Esp) Reynolds
1987
Álvaro Pino (Esp) BH
1986
Sean Kelly (Irl) KAS
1985
Robert Millar (GBr) Peugeot
1984
Sean Kelly (Irl) Skil-Sem
1983
Josep Recio (Esp) Kelme
1982
Alberto Fernández (Esp) Teka
1981
Faustino Ruperez (Esp) Zor
1980
Marino Lejarreta (Esp) Teka
1979
Vicente Belda (Esp)
1978
Francesco Moser (Ita)
1977
Freddy Maertens (Bel)
1976
Enrique Martínez (Esp)
1975
Fausto Bertoglio (Ita)
1974
Bernard Thévenet (Fra)
1973
Domingo Perurena (Esp)
1972
Felice Gimondi (Ita)
1971
Luis Ocaña (Esp)
1970
Franco Bitossi (Ita)
1969
Mariano Díaz (Esp)
1968
Eddy Merckx (Bel)
1967
Jacques Anquetil (Fra)
1966
Arie Den Hartog (Ned)
1965
Antonio Gómez del Moral (Esp)
1964
Joseph Carrara (Fra)
1963
Joseph Novales (Fra)
1962
Antonio Karmany (Esp)
1961
Henri Duez (Fra)
1960
Miguel Poblet (Esp)
1959
Salvador Botella (Esp)
1958
Richard Van Genechten (Bel)
1957
Jesús Loroño (Esp)
1956
Aniceto Utset (Esp) Mobylette-Coabania
1955
José Gómez del Moral (Esp) Minaco
1954
Walter Serena (Ita) Bottecchia-Ursus
1953
Salvador Botella (Esp) individual
1952
Miguel Poblet (Esp) Canals & Nubiola
1951
Primo Volpi (Ita) Arbos-Talbot
1950
Antonio Gelabert (Esp) individual
1949
Emile Rol (Fra) La Perle-Hutchinson
1948
Emilio Rodríguez (Esp) U.D. Sans-Alas Color
1947
Emilio Rodríguez (Esp) U.D. Sans-Alas Color-Minaco
1946
Julián Berrendero (Esp) Chiclès-Tabay
1945
Bernardo Ruiz (Esp) individual
1944
Miguel Casas (Esp) individual
1943
Julián Berrendero (Esp) F.C. Barcelona
1942
Fédérico Ezquerra (Esp) individual
1941
Antonio Andrés Sancho (Esp) individual
1940
Christophe Didier (Lux) Alcyon-Dunlop
1939
Mariano Cañardo (Esp) individual
1937-38
No race held
1936
Mariano Cañardo (Esp) Colin-Wolber
1935
Mariano Cañardo (Esp) Orbea
1934
Bernardo Rogora (Ita) Gloria
1933
Alfredo Bovet (Ita) Bianchi
1932
Mariano Cañardo (Esp) individual
1931
Salvador Cardona (Esp) individual
1930
Mariano Cañardo (Esp) Styl
1929
Mariano Cañardo (Esp) F.C. Barcelona
1928
Mariano Cañardo (Esp) Elvish-Wolber
1927
Víctor Fontan (Fra) individual
1926
Víctor Fontan (Fra) individual
1925
Miquel Mucio (Esp) U.D. Sans
1924
Miquel Mucio (Esp) U.D. Sans
1923
Maurice Ville (Fra) Automoto-Hutchinson
1921-22
No race held
1920
José Pelletier (Fra)
1914–19
No race held
1913
Juan Martí (Esp)
1912
Josép Magdalena (Esp)
1911
Sebastià Masdeu (Esp)
The latest race content, interviews, features, reviews and expert buying guides, direct to your inbox!
You must confirm your public display name before commenting
Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.