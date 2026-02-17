Kuurne-Brussel-Kuurne Past Winners

Race-histories
By published

Champions 1945-2025

Alpecin-Deceuninck team Belgium&#039;s Jasper Philipsen celebrates on the podium after winning the Kuurne-Brussels-Kuurne one day cycling race, 196,9 km from Kuurne to Kuurne via Brussels, on March 2, 2025. (Photo by ERIC LALMAND / Belga / AFP) / Belgium OUT
Alpecin-Deceuninck 's Jasper Philipsen celebrates on the podium after winning the Kuurne-Brussels-Kuurne (Image credit: Getty Images)
Swipe to scroll horizontally
Past winners

Year

Rider Name (Country) Team

2025

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

2024

Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike

2023

Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma

2022

Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep

2021

Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo

2020

Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep

2019

Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep

2018

Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL-Jumbo

2017

Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe

2016

Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo

2015

Mark Cavendish (GBr) Etixx–Quick-Step

2014

Tom Boonen (Bel) Omega Pharma–Quick-Step

2013

No race due to snow

2012

Mark Cavendish (GBr) Team Sky

2011

Christopher Sutton (Aus) Team Sky

2010

Bobbie Traksel (Ned) Vacansoleil

2009

Tom Boonen (Bel) Quick-Step

2008

Steven de Jongh (Ned) Quick-Step

2007

Tom Boonen (Bel) Quick-Step–Innergetic

2006

Nick Nuyens (Bel) Quick-Step–Innergetic

2005

George Hincapie (USA) Discovery Channel

2004

Steven de Jongh (Ned) Rabobank

2003

Roy Sentjens (Ned) Rabobank

2002

Jaan Kirsipuu (Est) AG2R Prévoyance

2001

Peter Van Petegem (Bel) Mercury-Viatel

2000

Andrei Tchmil (Bel) Lotto-Adecco

1999

Jo Planckaert (Bel) Lotto-Mobistar

1998

Andrei Tchmil (Bel) Lotto-Mobistar

1997

Johan Museeuw (Bel) Mapei-GB

1996

Rolf Sørensen (Den) Rabobank

1995

Frédéric Moncassin (Fra) Novell

1994

Johan Museeuw (Bel) GB-MG Maglificio

1993

No race

1992

Olaf Ludwig (Ger) Panasonic-Sportlife

1991

Johnny Dauwe (Bel) Tulip Computers

1990

Hendrik Redant (Bel) Lotto-Super Club

1989

Edwig Van Hooydonck (Bel) Superconfex-Yoko

1988

Hendrik Redant (Bel) Isoglass-Robland

1987

Ludo Peeters (Bel) Superconfex-Yoko

1986

No race

1985

William Tackaert (Bel) Fangio-Ecoturbo

1984

Jos Lammertink (Ned) Panasonic

1983

Jan Raas (Ned) TI-Raleigh

1982

Gregor Braun (Ger) Capri Sonne

1981

Jos Jacobs (Bel) Capri Sonne

1980

Jan Raas (Ned) TI-Raleigh

1979

Walter Planckaert (Bel) Mini Flat-V.D.B.

1978

Patrick Lefevere (Bel) Marc Zeepcentrale-Superia

1977

Patrick Sercu (Bel) Fiat France

1976

Frans Verhaegen (Bel) Flandria–Velda

1975

Frans Verhaegen (Bel) IJsboerke-Colner

1974

Wilfried Wesemael (Bel) MIC-Ludo-De Gribaldy

1973

Walter Planckaert (Bel) Watney-Maes

1972

Gustaaf Van Roosbroeck (Bel) Watneys-Avia

1971

Roger De Vlaeminck (Bel) Flandria–Mars

1970

Roger De Vlaeminck (Bel) Flandria–Mars

1969

Freddy Decloedt (Bel) Pull Over Centrale-Tasmania

1968

Eric Leman (Bel) Flandria–De Clerck

1967

Daniel Van Rijckeghem (Bel) Mann-Grundig

1966

Gustaaf Desmet (Bel) Wiel's-Groene Leeuw

1965

Guido Reybrouck (Bel) Flandria–Romeo

1964

Arthur De Cabooter (Bel) Solo-Superia

1963

Noël Foré (Bel) Faema-Flandria

1962

Piet Rentmeester (Ned) Gitane-Leroux

1961

Alfred De Bruyne (Bel)/Leon Van Daele (Bel) Baratti-Milano

1961

Alfred De Bruyne (Bel)/Leon Van Daele (Bel) Baratti-Milano

1960

Joseph Planckaert (Bel) Wiel's–Flandria

1959

Gentiel Saelens (Bel) Flandria-Dr. Mann

1958

Gilbert Desmet (Bel) Faema-Guerra

1957

Joseph Verhelts (Bel) Faema-Guerra

1956

Henri Denijs (Bel) Bertin-Huret

1955

Joseph Planckaert (Bel) Elvé-Peugeot

1954

Leon Van Daele (Bel) Bertin-d'Alessandro

1953

Leopold De Graeveleyn (Bel) Mercier-Hutchinson

1952

André Maelbrancke (Bel) Devos Sport

1951

André Declerck (Bel) Bertin-Wolber

1950

Valère Ollivier (Bel) Bertin-Wolber

1949

Albert Decin (Bel) La Française-Dunlop

1948

Achiel Buysse (Bel) Thompson

1947

André Pieters (Bel) Celta-Erka

1946

Henri Delmuylle (Bel) individual

1945

Valère Ollivier (Bel) individual

 

TOPICS

You must confirm your public display name before commenting

Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.