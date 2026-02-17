Kuurne-Brussel-Kuurne Past Winners
Champions 1945-2025
Year
Rider Name (Country) Team
2025
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
2024
Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike
2023
Tiesj Benoot (Bel) Jumbo-Visma
2022
Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep
2021
Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo
2020
Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-Quickstep
2019
Bob Jungels (Lux) Deceuninck-Quickstep
2018
Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNL-Jumbo
2017
Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
2016
Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo
2015
Mark Cavendish (GBr) Etixx–Quick-Step
2014
Tom Boonen (Bel) Omega Pharma–Quick-Step
2013
No race due to snow
2012
Mark Cavendish (GBr) Team Sky
2011
Christopher Sutton (Aus) Team Sky
2010
Bobbie Traksel (Ned) Vacansoleil
2009
Tom Boonen (Bel) Quick-Step
2008
Steven de Jongh (Ned) Quick-Step
2007
Tom Boonen (Bel) Quick-Step–Innergetic
2006
Nick Nuyens (Bel) Quick-Step–Innergetic
2005
George Hincapie (USA) Discovery Channel
2004
Steven de Jongh (Ned) Rabobank
2003
Roy Sentjens (Ned) Rabobank
2002
Jaan Kirsipuu (Est) AG2R Prévoyance
2001
Peter Van Petegem (Bel) Mercury-Viatel
2000
Andrei Tchmil (Bel) Lotto-Adecco
1999
Jo Planckaert (Bel) Lotto-Mobistar
1998
Andrei Tchmil (Bel) Lotto-Mobistar
1997
Johan Museeuw (Bel) Mapei-GB
1996
Rolf Sørensen (Den) Rabobank
1995
Frédéric Moncassin (Fra) Novell
1994
Johan Museeuw (Bel) GB-MG Maglificio
1993
No race
1992
Olaf Ludwig (Ger) Panasonic-Sportlife
1991
Johnny Dauwe (Bel) Tulip Computers
1990
Hendrik Redant (Bel) Lotto-Super Club
1989
Edwig Van Hooydonck (Bel) Superconfex-Yoko
1988
Hendrik Redant (Bel) Isoglass-Robland
1987
Ludo Peeters (Bel) Superconfex-Yoko
1986
No race
1985
William Tackaert (Bel) Fangio-Ecoturbo
1984
Jos Lammertink (Ned) Panasonic
1983
Jan Raas (Ned) TI-Raleigh
1982
Gregor Braun (Ger) Capri Sonne
1981
Jos Jacobs (Bel) Capri Sonne
1980
Jan Raas (Ned) TI-Raleigh
1979
Walter Planckaert (Bel) Mini Flat-V.D.B.
1978
Patrick Lefevere (Bel) Marc Zeepcentrale-Superia
1977
Patrick Sercu (Bel) Fiat France
1976
Frans Verhaegen (Bel) Flandria–Velda
1975
Frans Verhaegen (Bel) IJsboerke-Colner
1974
Wilfried Wesemael (Bel) MIC-Ludo-De Gribaldy
1973
Walter Planckaert (Bel) Watney-Maes
1972
Gustaaf Van Roosbroeck (Bel) Watneys-Avia
1971
Roger De Vlaeminck (Bel) Flandria–Mars
1970
Roger De Vlaeminck (Bel) Flandria–Mars
1969
Freddy Decloedt (Bel) Pull Over Centrale-Tasmania
1968
Eric Leman (Bel) Flandria–De Clerck
1967
Daniel Van Rijckeghem (Bel) Mann-Grundig
1966
Gustaaf Desmet (Bel) Wiel's-Groene Leeuw
1965
Guido Reybrouck (Bel) Flandria–Romeo
1964
Arthur De Cabooter (Bel) Solo-Superia
1963
Noël Foré (Bel) Faema-Flandria
1962
Piet Rentmeester (Ned) Gitane-Leroux
1961
Alfred De Bruyne (Bel)/Leon Van Daele (Bel) Baratti-Milano
1960
Joseph Planckaert (Bel) Wiel's–Flandria
1959
Gentiel Saelens (Bel) Flandria-Dr. Mann
1958
Gilbert Desmet (Bel) Faema-Guerra
1957
Joseph Verhelts (Bel) Faema-Guerra
1956
Henri Denijs (Bel) Bertin-Huret
1955
Joseph Planckaert (Bel) Elvé-Peugeot
1954
Leon Van Daele (Bel) Bertin-d'Alessandro
1953
Leopold De Graeveleyn (Bel) Mercier-Hutchinson
1952
André Maelbrancke (Bel) Devos Sport
1951
André Declerck (Bel) Bertin-Wolber
1950
Valère Ollivier (Bel) Bertin-Wolber
1949
Albert Decin (Bel) La Française-Dunlop
1948
Achiel Buysse (Bel) Thompson
1947
André Pieters (Bel) Celta-Erka
1946
Henri Delmuylle (Bel) individual
1945
Valère Ollivier (Bel) individual
