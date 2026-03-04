Ronde van Brugge men past winners

Race-histories
By published

Past winners 1977-2025

DE PANNE BELGIUM MARCH 26 Juan Sebastian Molano of Colombia and UAE Team Emirates celebrates at finish line as race winner during the 49th Classic BruggeDe Panne 2025 Mens Elite a 1956km one day race from Brugge to De Panne UCIWT on March 26 2025 in De Panne Belgium Photo by Luc ClaessenGetty Images
Juan Sebastian Molano won the Classic Brugge-De Panne before the race changed names to Ronde van Brugge (Image credit: Getty Images)
Swipe to scroll horizontally
Past winners

Year

Rider Name (Country) Team

2025

Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates-XRG

2024

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

2023

Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck

2022

Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix

2021

Sam Bennett (IRL) Deceuninck-QuickStep

2020

Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep

2019

Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma

2018

Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors

2017

Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors

2016

Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team

2015

Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha

2014

Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma–Quick-Step

2013

Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma–Quick-Step

2012

Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma–Quick-Step

2011

Sébastien Rosseler (Bel) Team RadioShack

2010

David Millar (GBr) Garmin–Transitions

2009

Frederik Willems (Bel) Liquigas

2008

Joost Posthuma (Ned) Rabobank

2007

Alessandro Ballan (Ita) Lampre–Fondital

2006

Leif Hoste (Bel) Discovery Channel

2005

Stijn Devolder (Bel) Discovery Channel

2004

George Hincapie (USA) U.S. Postal Service

2003

Raivis Belohvošciks (Lat) Marlux-Wincor Nixdorf

2002

Peter Van Petegem (Bel) Lotto–Adecco

2001

Nico Mattan (Bel) Cofidis

2000

Viatcheslav Ekimov (Rus) U.S. Postal Service

1999

Peter Van Petegem (Bel) TVM-Farm Frites

1998

Michele Bartoli (Ita) Asics-C.G.A.

1997

Johan Museeuw (Bel) Mapei-GB

1996

Viatcheslav Ekimov (Rus) Rabobank

1995

Michele Bartoli (Ita) Mercatone Uno–Saeco

1994

Fabio Roscioli (Ita) Brescialat–Ceramiche Refin

1993

Eric Vanderaerden (Bel) WordPerfect–Colnago–Decca

1992

Frans Maassen (Ned) Buckler–Colnago–Decca

1991

Jelle Nijdam (Ned) Buckler–Colnago–Decca

1990

Erwin Nijboer (Ned) Stuttgart

1989

Eric Vanderaerden (Bel) Panasonic-Isostar

1988

Eric Vanderaerden (Bel) Panasonic-Isostar

1987

Eric Vanderaerden (Bel) Panasonic-Isostar

1986

Eric Vanderaerden (Bel) Panasonic

1985

Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) La Redoute

1984

Bert Oosterbosch (Ned) Panasonic

1983

Cees Priem (Ned) TI-Raleigh

1982

Gerrie Knetemann (Ned) TI-Raleigh

1981

Jan Bogaert (Bel) Vermeer Thijs

1980

Sean Kelly (Irl) Splendor-Admiral

1979

Gustave Van Roosbroeck (Bel) IJsboerke-Warncke

1978

Guido Van Sweevelt (Bel) IJsboerke-Gios

1977

Roger Rosiers (Bel) Frisol-Thirion-Gazelle

You must confirm your public display name before commenting

Please logout and then login again, you will then be prompted to enter your display name.