Ronde van Brugge men past winners
Past winners 1977-2025
Year
Rider Name (Country) Team
2025
Juan Sebastian Molano (Col) UAE Team Emirates-XRG
2024
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
2023
Jasper Philipsen (Bel) Alpecin-Deceuninck
2022
Tim Merlier (Bel) Alpecin-Fenix
2021
Sam Bennett (IRL) Deceuninck-QuickStep
2020
Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-QuickStep
2019
Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma
2018
Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors
2017
Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors
2016
Lieuwe Westra (Ned) Astana Pro Team
2015
Alexander Kristoff (Nor) Team Katusha
2014
Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma–Quick-Step
2013
Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma–Quick-Step
2012
Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma–Quick-Step
2011
Sébastien Rosseler (Bel) Team RadioShack
2010
David Millar (GBr) Garmin–Transitions
2009
Frederik Willems (Bel) Liquigas
2008
Joost Posthuma (Ned) Rabobank
2007
Alessandro Ballan (Ita) Lampre–Fondital
2006
Leif Hoste (Bel) Discovery Channel
2005
Stijn Devolder (Bel) Discovery Channel
2004
George Hincapie (USA) U.S. Postal Service
2003
Raivis Belohvošciks (Lat) Marlux-Wincor Nixdorf
2002
Peter Van Petegem (Bel) Lotto–Adecco
2001
Nico Mattan (Bel) Cofidis
2000
Viatcheslav Ekimov (Rus) U.S. Postal Service
1999
Peter Van Petegem (Bel) TVM-Farm Frites
1998
Michele Bartoli (Ita) Asics-C.G.A.
1997
Johan Museeuw (Bel) Mapei-GB
1996
Viatcheslav Ekimov (Rus) Rabobank
1995
Michele Bartoli (Ita) Mercatone Uno–Saeco
1994
Fabio Roscioli (Ita) Brescialat–Ceramiche Refin
1993
Eric Vanderaerden (Bel) WordPerfect–Colnago–Decca
1992
Frans Maassen (Ned) Buckler–Colnago–Decca
1991
Jelle Nijdam (Ned) Buckler–Colnago–Decca
1990
Erwin Nijboer (Ned) Stuttgart
1989
Eric Vanderaerden (Bel) Panasonic-Isostar
1988
Eric Vanderaerden (Bel) Panasonic-Isostar
1987
Eric Vanderaerden (Bel) Panasonic-Isostar
1986
Eric Vanderaerden (Bel) Panasonic
1985
Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) La Redoute
1984
Bert Oosterbosch (Ned) Panasonic
1983
Cees Priem (Ned) TI-Raleigh
1982
Gerrie Knetemann (Ned) TI-Raleigh
1981
Jan Bogaert (Bel) Vermeer Thijs
1980
Sean Kelly (Irl) Splendor-Admiral
1979
Gustave Van Roosbroeck (Bel) IJsboerke-Warncke
1978
Guido Van Sweevelt (Bel) IJsboerke-Gios
1977
Roger Rosiers (Bel) Frisol-Thirion-Gazelle
