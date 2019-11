Image 1 of 9 Stage 3 winner Theo Bos (Rabobank) (Image credit: Sirotti) Image 2 of 9 The final sprint (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 9 Andre Greipel gets beat to the line by Theo Bos (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 9 The peloton on the final stage of the World Ports Classic (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 9 Theo Bos edges out Andre Greipel for the win in Rotterdam (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 9 Theo Bos (Rabobank) winner of the final World Ports Classic stage (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 9 Theo Bos (Rabobank) won the final stage (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 9 Greipel congratulates Theo Bos on the stage win (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 9 The final World Ports Tour podium topped by Tom Boonen (Image credit: Bettini Photo)

Theo Bos of Rabobank edged out Andre Greipel (Lotto Beilsol) at the line to win the mass sprint in the second and final stage of the World Ports Classic. First stage winner Tom Boonen was third on the stage, but took the overall title of the premiere edition of the Dutch-Belgian race.

Rabobank worked hard the entire stage to set up for the mass sprint in Rotterdam, and its efforts were paid off when Bos won the sprint by a half a bike length.

The final overall classification reflected the first stage finish results, with Boonen as first, Greipel second and Alexander Kristoff of Katusha third.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 3:30:06 2 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 3 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 4 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 5 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 6 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 7 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 8 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 9 Marco Benfatto (Ita) Liquigas-Cannondale 10 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 11 Steele Von Hoff (Aus) Garmin - Sharp 12 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 13 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 14 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 15 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 16 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's 17 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 18 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 19 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 20 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 21 Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team 22 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 23 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 24 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin - Sharp 25 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 26 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:04 27 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quickstep 28 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 29 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 30 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 31 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 32 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 33 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep 34 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 35 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 36 Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano 37 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 38 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 39 Robin Stenuit (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 40 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 41 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 42 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 43 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 44 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 45 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 46 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 0:00:10 47 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 48 Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-Quickstep 0:00:13 49 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:00:15 50 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quickstep 0:00:17 51 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 0:00:18 52 André Schulze (Ger) Team NetApp 0:00:20 53 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:24 54 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 55 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team 56 Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team 57 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:00:26 58 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 59 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 60 Roger Kluge (Ger) Argos - Shimano 61 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 62 Robert Hunter (RSA) Garmin - Sharp 63 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 64 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 65 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 66 Maxime Vantomme (Bel) Katusha Team 67 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 68 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 69 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 70 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Sharp 71 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 72 Matthias Krizek (Aut) Liquigas-Cannondale 73 Florian Senechal (Fra) Omega Pharma-Quickstep 74 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 0:00:40 75 Thomas Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:42 76 Kévin Thome (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:01:03 77 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 78 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 79 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 80 Tom Scully (NZl) Garmin - Sharp 81 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 0:01:17 82 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 83 Legrand Philippe (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:01:26 84 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:01:33 85 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quickstep 86 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team 87 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol Team 88 Daniele Aldegheri (Ita) Liquigas-Cannondale 89 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 90 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 91 Jacob Rathe (USA) Garmin - Sharp 92 Francois Parisien (Can) Spidertech Powered By C10 93 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:01:38 94 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 95 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp 0:01:50 96 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 97 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 0:02:06 98 Martin Gilbert (Can) Spidertech Powered By C10 99 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi 100 Christian Patron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:02:11 101 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 102 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin - Sharp 103 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 104 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 105 Jan Barta (Cze) Team NetApp 106 Simon Lambert-Lemay (Can) Spidertech Powered By C10 107 Daniele Colli (Ita) Team Type 1 - Sanofi 108 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 109 Ryan Anderson (Can) Spidertech Powered By C10 110 Guillaume Blot (Fra) Bretagne - Schuller 111 Markus Eichler (Ger) Team NetApp 112 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 113 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 114 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 115 Marco Haller (Aut) Katusha Team 116 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 117 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 118 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 119 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 120 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 121 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 122 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 123 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 124 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 125 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 126 Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 127 Reinier Honig (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 128 Bjorn Selander (USA) Spidertech Powered By C10 0:05:29 129 Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano 0:06:26 130 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 131 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:06:40 DNF Nathan Haas (Aus) Garmin - Sharp

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 25 pts 2 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 22 3 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 20 4 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 18 5 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 16 6 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 15 7 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 14 8 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 9 Marco Benfatto (Ita) Liquigas-Cannondale 12 10 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 11 11 Steele Von Hoff (Aus) Garmin - Sharp 10 12 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 9 13 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 8 14 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 7 15 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 16 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's 5 17 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 4 18 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 3 19 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 20 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 1

Sprint 1 - Brecht # Rider Name (Country) Team Result 1 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 3 pts 2 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 2 3 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 1

Sprint 2 - Heijningen # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 3 pts 2 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 2 3 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 3:30:06 2 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 3 Marco Benfatto (Ita) Liquigas-Cannondale 4 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 5 Steele Von Hoff (Aus) Garmin - Sharp 6 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 7 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 8 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 10 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 11 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 12 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin - Sharp 13 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:04 14 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quickstep 15 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 16 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 17 Robin Stenuit (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 18 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 19 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quickstep 0:00:17 20 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:00:26 21 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 23 Matthias Krizek (Aut) Liquigas-Cannondale 24 Florian Senechal (Fra) Omega Pharma-Quickstep 25 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 0:00:40 26 Kévin Thome (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:01:03 27 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 28 Tom Scully (NZl) Garmin - Sharp 29 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 0:01:17 30 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:01:33 31 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol Team 32 Daniele Aldegheri (Ita) Liquigas-Cannondale 33 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 34 Jacob Rathe (USA) Garmin - Sharp 35 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 0:01:38 36 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 0:01:50 37 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi 0:02:06 38 Christian Patron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:02:11 39 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 40 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 41 Simon Lambert-Lemay (Can) Spidertech Powered By C10 42 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 43 Ryan Anderson (Can) Spidertech Powered By C10 44 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 45 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 46 Marco Haller (Aut) Katusha Team 47 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 48 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 49 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 50 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 51 Bjorn Selander (USA) Spidertech Powered By C10 0:05:29 52 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 0:06:26 53 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:06:40

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Accent Jobs - Willems Veranda's 10:30:18 2 Rabobank Cycling Team 0:00:04 3 Omega Pharma - Quickstep 4 Topsport Vlaanderen - Mercator 5 Team Saxo Bank - Tinkoff Bank 6 Team Type 1 - Sanofi 0:00:08 7 Cofidis, Le Credit En Ligne 8 Bretagne - Schuller 9 Argos - Shimano 0:00:22 10 Garmin-Sharp 0:00:26 11 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:30 12 BMC Racing Team 13 Liquigas-Cannondale 14 Lotto Belisol Team 0:00:48 15 Landbouwkrediet-Euphony 0:00:50 16 Katusha Team 0:00:52 17 Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:02:10 18 Team NetApp 0:02:36 19 Spidertech powered by C10 0:03:39

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 7:26:47 2 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 0:00:01 3 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 0:00:11 4 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 0:00:13 5 Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team 0:00:14 6 Steele Von Hoff (Aus) Garmin - Sharp 0:00:16 7 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 8 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 9 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 11 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 12 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 13 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 14 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 0:00:17 15 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quickstep 0:00:18 16 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:00:19 17 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:20 18 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 19 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 20 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 21 Bert De Backer (Bel) Argos - Shimano 22 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 23 Geoffroy Lequatre (Fra) Bretagne - Schuller 24 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 0:00:25 25 Gerald Ciolek (Ger) Omega Pharma-Quickstep 0:00:29 26 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 0:00:34 27 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:40 28 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 0:00:42 29 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 30 Florian Senechal (Fra) Omega Pharma-Quickstep 31 Murilo Antonio Fischer (Bra) Garmin - Sharp 32 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:46 33 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Belisol Team 0:00:48 34 Thomas Leezer (Ned) Rabobank Cycling Team 0:00:58 35 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 0:01:05 36 Roger Kluge (Ger) Argos - Shimano 0:01:29 37 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quickstep 0:01:38 38 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 0:01:49 39 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 0:02:27 40 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 41 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 42 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 43 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 44 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 45 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 0:02:44 46 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:02:54 47 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 0:10:57 48 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:11:35 49 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 50 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 51 Robin Stenuit (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:11:39 52 Tim Mertens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 53 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 54 Alessandro Vanotti (Ita) Liquigas-Cannondale 0:12:01 55 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 56 Tom Scully (NZl) Garmin - Sharp 0:12:38 57 Jacob Rathe (USA) Garmin - Sharp 0:13:08 58 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol Team 59 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin - Sharp 0:13:46 60 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 0:18:01 61 Tom Stamsnijder (Ned) Argos - Shimano 62 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 0:26:33 63 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's 64 Marco Benfatto (Ita) Liquigas-Cannondale 65 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 66 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 67 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 68 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 69 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin - Sharp 70 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 0:26:37 71 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale 72 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 73 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 74 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 75 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 76 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 0:26:43 77 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 0:26:48 78 André Schulze (Ger) Team NetApp 0:26:53 79 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:26:57 80 Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team 81 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:26:59 82 Maxime Vantomme (Bel) Katusha Team 83 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 84 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 85 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 86 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 87 Matthias Krizek (Aut) Liquigas-Cannondale 88 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 89 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 90 Robert Hunter (RSA) Garmin - Sharp 91 Kévin Thome (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:27:36 92 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 93 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team 94 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 95 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 0:27:50 96 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 97 Legrand Philippe (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:27:59 98 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:28:04 99 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team 0:28:06 100 Daniele Aldegheri (Ita) Liquigas-Cannondale 101 Francois Parisien (Can) Spidertech Powered By C10 102 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 103 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team 0:28:11 104 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 0:28:23 105 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp 106 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi 0:28:39 107 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team 108 Martin Gilbert (Can) Spidertech Powered By C10 109 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 0:28:41 110 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:28:43 111 Christian Patron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:28:44 112 Jan Barta (Cze) Team NetApp 113 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 114 Markus Eichler (Ger) Team NetApp 115 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 116 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team 117 Guillaume Blot (Fra) Bretagne - Schuller 118 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 119 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 120 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 121 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 122 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 123 Daniele Colli (Ita) Team Type 1 - Sanofi 124 Reinier Honig (Ned) Landbouwkrediet-Euphony 125 Marco Haller (Aut) Katusha Team 126 Maxim Belkov (Rus) Katusha Team 127 Ryan Anderson (Can) Spidertech Powered By C10 128 Simon Lambert-Lemay (Can) Spidertech Powered By C10 129 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 130 Bjorn Selander (USA) Spidertech Powered By C10 0:32:02 131 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:33:13

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 47 pts 2 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 47 3 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 39 4 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 25 5 Steele Von Hoff (Aus) Garmin - Sharp 25 6 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 21 7 Mark Renshaw (Aus) Rabobank Cycling Team 18 8 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 18 9 Jonathan Cantwell (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 17 10 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 16 11 Tom Veelers (Ned) Argos - Shimano 15 12 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 15 13 Stefan Van Dijk (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's 15 14 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 14 15 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 11 16 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 11 17 Renaud Dion (Fra) Bretagne - Schuller 10 18 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 8 19 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 7 20 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 7 21 Roy Curvers (Ned) Argos - Shimano 6 22 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 5 23 Michael Morkov (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 3 24 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 25 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quickstep 2 26 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 2 27 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep 1 28 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 1 29 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 1 30 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi -11 31 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team -12 32 Marco Benfatto (Ita) Liquigas-Cannondale -13 33 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator -19 34 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs - Willems Veranda's -20 35 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank -22 36 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony -23 37 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team -24 38 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's -25 39 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank -25 40 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin - Sharp -25 41 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team -25 42 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Cannondale -25 43 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne -25 44 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne -25 45 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi -25 46 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator -25 47 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank -25 48 Sjef De Wilde (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's -25 49 André Schulze (Ger) Team NetApp -25 50 Kurt Hovelynck (Bel) Landbouwkrediet-Euphony -25 51 Greg Henderson (NZl) Lotto Belisol Team -25 52 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony -25 53 Maxime Vantomme (Bel) Katusha Team -25 54 Dirk Bellemakers (Ned) Landbouwkrediet-Euphony -25 55 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller -25 56 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale -25 57 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team -25 58 Matthias Krizek (Aut) Liquigas-Cannondale -25 59 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team -25 60 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team -25 61 Robert Hunter (RSA) Garmin - Sharp -25 62 Kévin Thome (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole -25 63 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole -25 64 Martin Kohler (Swi) BMC Racing Team -25 65 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne -25 66 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team -25 67 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team -25 68 Legrand Philippe (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole -25 69 Kenny De Haes (Bel) Lotto Belisol Team -25 70 Daniele Aldegheri (Ita) Liquigas-Cannondale -25 71 Francois Parisien (Can) Spidertech Powered By C10 -25 72 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team -25 73 Jos Van Emden (Ned) Rabobank Cycling Team -25 74 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp -25 75 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp -25 76 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi -25 77 Maarten Wynants (Bel) Rabobank Cycling Team -25 78 Martin Gilbert (Can) Spidertech Powered By C10 -25 79 Christian Patron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole -25 80 Jan Barta (Cze) Team NetApp -25 81 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team -25 82 Markus Eichler (Ger) Team NetApp -25 83 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole -25 84 Marcus Burghardt (Ger) BMC Racing Team -25 85 Guillaume Blot (Fra) Bretagne - Schuller -25 86 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale -25 87 Arnoud Van Groen (Ned) Accent Jobs - Willems Veranda's -25 88 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet-Euphony -25 89 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller -25 90 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale -25 91 Daniele Colli (Ita) Team Type 1 - Sanofi -25 92 Reinier Honig (Ned) Landbouwkrediet-Euphony -25 93 Marco Haller (Aut) Katusha Team -25 94 Maxim Belkov (Rus) Katusha Team -25 95 Ryan Anderson (Can) Spidertech Powered By C10 -25 96 Simon Lambert-Lemay (Can) Spidertech Powered By C10 -25 97 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank -25 98 Bjorn Selander (USA) Spidertech Powered By C10 -25 99 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne -25

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 7:26:58 2 Steele Von Hoff (Aus) Garmin - Sharp 0:00:05 3 Guillaume Boivin (Can) Spidertech Powered By C10 4 Michael Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 Adam Blythe (GBr) BMC Racing Team 6 Benjamin Verraes (Bel) Accent Jobs - Willems Veranda's 7 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Omega Pharma-Quickstep 8 Andrew Fenn (GBr) Omega Pharma-Quickstep 0:00:07 9 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:09 10 Blaz Jarc (Slo) Team NetApp 0:00:31 11 Florian Senechal (Fra) Omega Pharma-Quickstep 12 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Belisol Team 0:00:54 13 Matteo Trentin (Ita) Omega Pharma-Quickstep 0:01:27 14 Marcel Kittel (Ger) Argos - Shimano 0:01:38 15 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 0:02:16 16 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 17 Pieter Vanspeybrouck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Ramon Sinkeldam (Ned) Argos - Shimano 0:02:33 19 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:11:24 20 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 21 Robin Stenuit (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:11:28 22 Tom Scully (NZl) Garmin - Sharp 0:12:27 23 Jacob Rathe (USA) Garmin - Sharp 0:12:57 24 Frederique Robert (Bel) Lotto Belisol Team 25 Patrick Gretsch (Ger) Argos - Shimano 0:17:50 26 Marco Benfatto (Ita) Liquigas-Cannondale 0:26:22 27 Tom Van Asbroeck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 28 Sep Vanmarcke (Bel) Garmin - Sharp 29 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 0:26:26 30 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 31 Alexander Serebryakov (Rus) Team Type 1 - Sanofi 32 Jonathan Breyne (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:26:48 33 Matthias Krizek (Aut) Liquigas-Cannondale 34 Nikita Novikov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 35 Kévin Thome (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:27:25 36 Olivier Chevalier (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 37 Rudiger Selig (Ger) Katusha Team 0:27:39 38 Kevin Claeys (Bel) Landbouwkrediet-Euphony 0:27:53 39 Daniele Aldegheri (Ita) Liquigas-Cannondale 0:27:55 40 Michael Schwarzmann (Ger) Team NetApp 0:28:12 41 Vegard Stake Laengen (Nor) Team Type 1 - Sanofi 0:28:28 42 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 0:28:30 43 Christian Patron (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 0:28:33 44 Quentin Bertholet (Bel) Wallonie Bruxelles - Credit Agricole 45 Juraj Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 46 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 47 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 48 Marco Haller (Aut) Katusha Team 49 Ryan Anderson (Can) Spidertech Powered By C10 50 Simon Lambert-Lemay (Can) Spidertech Powered By C10 51 Christopher Juul Jensen (Den) Team Saxo Bank-Tinkoff Bank 52 Bjorn Selander (USA) Spidertech Powered By C10 0:31:51 53 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:33:02