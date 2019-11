Image 1 of 10 A racer at the Whiskey Off-Road (Image credit: Devon Balet Photography) Image 2 of 10 Juli Furtado was honored at the Whiskey Off-Road (Image credit: Devon Balet Photography) Image 3 of 10 Music plays an important role at the Whiskey Off-Road (Image credit: Devon Balet Photography) Image 4 of 10 A concert at the Whiskey Off-road (Image credit: Devon Balet Photography) Image 5 of 10 A musician plays a concert (Image credit: Devon Balet Photography) Image 6 of 10 Amateur racers in action at the Whiskey Off-Road (Image credit: Devon Balet Photography) Image 7 of 10 Racing at the Whiskey Off-Road (Image credit: Devon Balet Photography) Image 8 of 10 A view of the Whiskey action from above (Image credit: Devon Balet Photography) Image 9 of 10 Racing at the Whiskey Off-Road (Image credit: Devon Balet Photography) Image 10 of 10 Amateur racers get ready to roll out. (Image credit: Devon Balet Photography)

The second day of the 2013 Whiskey Off-Road endurance mountain bike event in Prescott, Arizona brought warm temps, added challenge, a stellar concert, and successful pursuits in the Prescott National Forest. The Hi-Health Bike & Wellness Expo saw tens of thousands of visitors, the 25 and 50-proof events brought over 1,700 participants and thousands more spectators for a great day of amateur mountain biking. To top off the day, world-renowned cyclist, Juli Furtado, was honored during Cyclcefest presented by the Arizona High School Mountain Bike League. There was a full line-up of music with Arizona's own Roger Clyne & The Peacemakers headlining the day.

Whiskey Off Road Day 2 from Epic Rides on Vimeo.

Full Results

Men open 50-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenny Wehn 3:28:35 2 Ty Kady 0:03:04 3 Joshua McDowell 4 Shawn Bunnin 0:05:50 5 Rob Mcgee 0:07:50 6 Stosh Bankston 0:09:04 7 Joe Susco 0:12:33 8 Michael Cramer 0:17:00 9 Philip Wilson 0:17:26 10 Dustin Phillips 11 Bryce Phinney 0:17:35 12 Brad Wilhelm 0:17:55 13 Jens Beck 0:17:57 14 Riley Post 0:19:59 15 Adam Cornette 0:20:00 16 John Saliamonas 0:20:06 17 Dennis Barrett 0:20:18 18 Brock Dickie 0:21:02 19 John Beck 0:21:47 20 Benji Kozuch 0:22:04 21 James Rowan 0:22:16 22 Bjarke Refslund 0:23:03 23 Wes Rasmussen 0:24:06 24 Todd Shaffer 0:24:07 25 Garren Watkins 0:24:17 26 Cannon Shockley 0:25:07 27 Julian Gomez-villafane 0:26:12 28 Ken Hall 0:26:41 29 Paul Tocco 0:27:38 30 Brice Smith 31 Tim Allen 0:27:54 32 Shawn Brick 0:28:00 33 Shawn Harshman 0:28:02 34 James Stull 0:28:04 35 Travis Waldron 0:28:27 36 Neil Stitzer 0:28:54 37 Eric Smith 0:30:41 38 Mark Mccann 0:30:57 39 Todd Purdin 40 Tim Maddux 0:30:58 41 Brandon Turley 0:31:31 42 Ryan Clickner 0:32:24 43 Dax Kastrin 0:32:25 44 Matthew Mcgee 0:32:45 45 Matt Rossi 0:34:23 46 Chris Branson 0:34:24 47 Richard Biocca 0:35:08 48 Rick Bucher 49 Joshua Jacquot 0:35:25 50 Tom Torrance 0:36:15 51 Christian Maldonado 0:36:28 52 Aaron Foster 0:36:43 53 Kevin Ledwith 0:37:33 54 Michael Carroll 0:37:35 55 Charlie Roach 0:37:50 56 Matt Jones 0:38:13 57 Justin Taylor 0:38:15 58 Mark Messer 59 Jason Lamoreaux 0:38:32 60 Chris Brown 0:39:43 61 Kyles Akin-legs 0:39:44 62 Brandon Norem 0:40:44 63 Alexander Leonard 64 Rocky Gingg 0:40:45 65 Timothy Risley 0:41:42 66 Brian Slames 0:42:33 67 Kevin Carlson 0:42:34 68 Parmenides Orpinel 0:43:06 69 Benjamin Everton 0:44:36 70 Rast Dustin 71 Andrew Black 0:44:37 72 Timothy Kuipers 0:46:05 73 Joel Biederman 0:46:51 74 Ryan Fitzgerald 0:46:53 75 Thomas Faeh 0:47:23 76 Mauricio Prado 0:48:20 77 Michael Minton 78 Ezra Colman 0:48:45 79 Daniel Loghry 0:49:06 80 Dominic Petrocelli 0:50:18 81 Henry Svendblad 0:51:02 82 Dave Stockham 0:52:46 83 Justin Moreland 0:53:01 84 Jerrad Cooper 0:54:02 85 Peter Fralick 0:54:51 86 Gary Christensen 0:55:09 87 Charlie Harper 0:55:55 88 Jonathan Dickey 0:55:57 89 Matthew Liljenquist 0:56:24 90 Brian Rees 0:57:01 91 Brandon Frazier 92 Josh Robertson 0:57:08 93 Gordon Smith 0:58:03 94 Stephen Waits 0:59:04 95 Jared Nelson 0:59:07 96 Travis Clater 0:59:37 97 Jashua Lavietes 0:59:58 98 Erik Bakke 1:01:05 99 Shane Breinholt 1:01:41 100 Brian Murphy 1:01:43 101 David Sawyer 1:01:55 102 Jason Welborn 1:02:08 103 Phil Panipinto 1:02:34 104 Eliseo Alonzo 1:02:37 105 Brian Heit 1:02:41 106 Sean Stephenson 1:03:12 107 Alvin Chen 1:03:42 108 Anthony Slater 1:03:49 109 John Shumaker 1:04:28 110 Scott Wortendyke 1:05:19 111 Craig Boydell 1:05:20 112 David Mandley 1:06:59 113 Mike Rice 1:08:19 114 Drizzt Cook 1:09:05 115 matt sniegowski 1:09:10 116 Fergus Breck 1:09:23 117 Kevin Chandler 1:09:25 118 Kelly Feagans 1:10:24 119 Christopher Cone 1:11:03 120 Steve Floyd 1:12:02 121 Rich Krueger 1:12:04 122 Craig Halls 1:12:05 123 Brian Ellis 1:12:38 124 Jon Gorman 1:13:03 125 Donovan Meyer 1:13:56 126 Charlie Marinko 1:14:16 127 Richard Fiske 1:14:43 128 brian kinnare 1:15:10 129 James Bruce 1:15:23 130 Karl Lippisch 1:16:23 131 Christopher Brennan 1:17:26 132 Paul Nelson 1:17:49 133 Chris Yanke 1:18:04 134 Brandon Gough 1:19:03 135 Trevor Brown 1:19:35 136 Sean Colonello 1:20:28 137 Wes Biesen 1:21:41 138 Bart Leyko 1:21:48 139 Sean Evans 1:22:30 140 Mark Torowus 1:22:55 141 Kyle Gandy 1:23:59 142 Ben Swenka 1:24:17 143 Ray Sullivan 1:24:28 144 Benjamin Molina 1:25:07 145 Brian Kleinman 1:25:43 146 Greg Branam 1:27:28 147 Chris Weber 1:28:16 148 Jordan Lancaster 1:30:16 149 Bud Heintz 1:30:18 150 Kevin Larochelle 1:30:24 151 Matt Kwain 152 Ryan Siegel 1:30:46 153 Craig Morris 1:31:14 154 Matthew Pacheco 1:31:15 155 Ed Fryatt 1:31:18 156 Geoff Gloceri 1:31:23 157 Rich Kubista 1:32:46 158 Eric Ulman 1:32:49 159 Matthew Holland 1:32:52 160 Jason Meador 1:32:55 161 Karl Stummer 1:34:30 162 Scott Dean 1:34:56 163 Brandon Barrett 1:34:57 164 Hayes Mcneil 1:35:13 165 Marshall Evans 1:36:03 166 Julius Charlie 1:38:00 167 Dustyn Ladewig 1:38:04 168 John Adams 1:38:21 169 Daniel Soto 1:38:22 170 John Smey 1:38:28 171 Bryan Vogel 1:40:17 172 Scott Warren 1:40:25 173 Peter Chagaris 1:41:12 174 Thian Hundert 1:41:15 175 James Boddeker 1:43:15 176 Jeffrey Speicher 1:44:04 177 Brooks Hart 1:44:55 178 Corey Defrancesco 1:45:24 179 Dan Carroll 1:46:06 180 Ming Hwang 1:46:22 181 Neil Adams 1:48:22 182 Clinton Hodges Iii 1:48:26 183 Chad Laswell 1:50:06 184 Jorge Schiller 1:51:12 185 Eduardo Ochoa 1:51:13 186 Gem Pham 1:51:14 187 Eric Eagar 1:51:15 188 Kevin Dierschke 1:51:49 189 Jeryl Detmer 1:51:50 190 Gregory Allen 1:52:48 191 Michael Sowers 1:52:54 192 Bradley Arnold 1:54:58 193 Manny Chavez 1:55:26 194 Chris Schroeder 1:55:28 195 Micah Clinger 1:55:47 196 Garth Cummings 1:58:33 197 Greg Kilroy 1:58:45 198 Alex Aldridge 1:58:53 199 Travis Jones 2:01:49 200 David Jackson 2:03:56 201 Gonzalo Reyes 2:04:24 202 Carlos Uranga 2:05:47 203 Eric Rogge 2:07:24 204 Andy Gracyalny 2:07:48 205 Luke Pierpont 2:08:18 206 Nick Phipers 2:08:43 207 Mike Mysse 2:08:45 208 Mike Burns 2:09:22 209 Jamie Jeffries 2:10:06 210 Zac Tucker 2:10:30 211 Jon meeker 2:10:31 212 Andy Jasper 2:10:42 213 Tyler Williams 2:11:34 214 Stephen Marshall 2:11:49 215 Brandon Johnson 2:12:04 216 Alexander Stewart 217 David Croteau 2:13:03 218 Juan Astorga 2:13:57 219 Brad Mitcheltree 2:14:32 220 Justin Baisch 2:16:44 221 Michael Schaffner 222 Aaron Rothman 2:16:45 223 Damien Hill 2:16:46 224 Ike Ayre 2:17:51 225 Ryan Davis 2:18:29 226 Rick Delong 2:21:13 227 Jason Chiodo 2:21:21 228 Cody Wood 2:21:40 229 Erin Morley 2:22:54 230 Robert Paulsen 2:23:46 231 Craig Wagenaar 2:28:15 232 Chris Neal 2:30:35 233 Carlos Loya 2:31:18 234 Terry Mcavoy 2:32:11 235 Trevor Turcott 2:33:57 236 Michael Braun 2:34:01 237 Frankie Cates 2:34:58 238 Jeff Renteria 2:35:10 239 Brian Mcgoldrick 2:36:43 240 Steven Scherck 2:37:17 241 Bill Woolf 2:39:32 242 Louis Fidel 2:39:51 243 Chris Muller 2:41:20 244 Brian Barton 2:46:45 245 Darren Engels 2:50:20 246 Rob Davenport 2:50:21 247 Mickey Taylor 2:50:28 248 Robert Eagar 2:52:44 249 Dave Leary 2:53:26 250 Chris Hayes 2:55:33 251 Matthew Watson 2:55:43 252 Chris Hummel 2:59:28 253 Mark Palma 2:59:36 254 Matt Murphy 3:05:17 255 Mark Labelle 3:05:26 256 Jeffrey Popelka 3:08:30 257 John Olson 3:08:42 258 Justin Littell 3:12:37 259 Elliott Jones 3:12:53 260 Tim Holden 3:12:55 261 Ryan Randazzo 3:17:01 262 Mark Stiles 3:18:31 263 Michael Fogelquist 3:18:37 264 Kenrick Buchanan 3:19:49 265 Joseph Gamboa 3:22:12 266 Chris Peters 3:23:35 267 Richard Dietzman 3:26:31 268 Shannon Macdougall 3:27:48 269 John Conkell 3:27:50 270 Julian Gonzalez 3:27:51 271 Andrew Fernandez 3:30:17 272 Tony Arroyos 3:35:56 273 Andrew Beadle 3:37:04 274 Rob Ladousier 3:39:28 275 Ralf Knoesel 3:40:56 276 Chad Dunham 3:42:35 277 James Mccaw 3:46:22 278 Todd Mabry 3:46:23 279 Lee Gordon 3:46:42 280 Pete Smith 3:47:52 281 Ian Murphy 3:48:08 282 Travis Barman 3:54:34 283 Joseph Ruston 3:58:54 284 Scott Thomas 3:59:38 285 Nathan Schulz 4:14:52 286 John Watkins 4:17:02 287 Robert Reed 4:17:32 288 Peter Fisher 4:45:46

Women open 50-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Joey Lythgoe 4:09:20 2 Rebecca Hodgetts 0:07:11 3 Melissa Ross 0:27:50 4 Cathy Yndestad 0:46:07 5 Stephanie Jones 0:46:26 6 Terrin Lane 0:46:31 7 Pam Seidler 0:48:42 8 Shannon Tupa 0:48:57 9 Meredith Ford 0:49:41 10 La Kelly 0:54:24 11 Danielle Pellicano 1:05:02 12 Emily Villadsen 1:09:53 13 Tricia Davis 1:14:34 14 Aj Sura 1:22:53 15 Katie Johnson 1:24:57 16 Anne Whetzel 1:26:06 17 Christie Simon 1:28:34 18 Amber Naughton 1:31:56 19 Sonja Mitchell 1:40:27 20 Rosy Sanchez 1:41:34 21 Michelle Allen 1:44:03 22 Carolina Chavez 1:47:11 23 Patti Schmidt-Iverson 1:50:22 24 Mandy Mctavish 1:51:01 25 Angela Diberardino 2:00:06 26 Stephanie Hawthorne 2:13:50 27 Heather Anderson 2:33:56 28 Wendy Chan 2:39:43 29 Crystal Mendez 2:45:48 30 Wendy Tien 2:49:15 31 Regina Jefferies 3:06:05 32 Lisa Clark 3:16:03

Singlespeed men 50-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Tullous 3:35:43 2 Hunter Keating 0:05:04 3 Kirby Bryant 0:07:55 4 Jonathan Falkowski 0:09:09 5 Will Black 0:13:10 6 Kyle Reedy 0:15:04 7 Yuri Hauswald 0:16:38 8 Mike Hileman 0:18:15 9 Cesar Chavez 0:22:15 10 Daryl Roberts 0:25:55 11 Eric Walecki 0:26:45 12 Jason Betz 0:27:00 13 Nathan Heaps 0:27:05 14 Dejay Birtch 0:27:38 15 Brian Barrett 0:28:05 16 Adam Kroger 0:31:34 17 Ian Broughton 0:33:38 18 Bob Treadwell 0:34:51 19 Mathieu Brown 0:37:06 20 Eddie Urcadez 0:37:51 21 James Upshaw 0:38:46 22 Neil Becwar 0:40:07 23 Steve Larson 0:41:25 24 Mike Haas 0:43:21 25 David Wilson 0:48:37 26 Jake Billings 0:49:32 27 Terry Schmidtknecht 0:50:47 28 Zach Stanford 0:51:32 29 Neal Helfman 0:55:55 30 Paul Dunn 0:58:52 31 Tim Cannard 1:01:16 32 Chad Hancock 1:04:08 33 Carlyle Naylor 1:04:41 34 Andy Stevenson 1:08:40 35 Peter Marshall 1:10:30 36 James Bailey Iii 1:11:39 37 Mark Eikenberry 1:11:43 38 Gregory Bury 1:12:36 39 Joseph Fortin 1:16:36 40 Mykyta Yurtyn 1:18:57 41 Chris Carothers 1:24:34 42 Matt Killeen 1:25:10 43 Chad Christian 1:26:21 44 Cody Kukulski 1:27:12 45 Jeff Dambrun 1:27:27 46 Michael Lin 1:29:32 47 Richard Emery 1:36:46 48 Andrew Rounseville 1:43:44 49 Cyrus Miller 1:43:57 50 Tim Leighton 1:45:45 51 Pat Murrish 1:49:32 52 Quincy Haarer 1:51:51 53 Jerry Hency 1:52:51 54 Michael Grosso 1:57:13 55 Rob Peterson 1:59:31 56 Joe Lozon 2:02:22 57 Tony Trevino 2:02:35 58 Patrick Schutte 2:16:04 59 Jesse Peck 2:28:06 60 Charles Helmke 2:29:30 61 Nicholas Conroy 2:30:46 62 Byron Mcclurg 2:33:27 63 Jeff Kellum 2:46:36 64 Mark Hawthorne 2:47:27 65 Randy Harris 2:48:19 66 Wayne Fernandez 3:28:07

Singlespeed women 50-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Melissa Liebling 4:33:56 2 Kaitlyn Boyle 0:06:14 3 Cathy Watson 0:16:05 4 Susan Sherman 0:42:35 5 Kimmi Runner 1:07:59 6 Nicole Eikenberry 1:17:22 7 Jennie Rounseville 2:26:00

Junior men 50-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Pablo Fernandez 3:46:08 2 Taylor Squillaci 0:17:14 3 Jake Yackle 0:18:43 4 Connor Barrett 0:33:31 5 Benjamin Duncan 0:42:33 6 Cody Jutovsky 0:52:15 7 Leo Oneill 1:33:19 8 Connor Adkisson 1:47:56 9 Ryan Brunswick 2:35:38 10 Kyle Helmke 3:44:32

Master men 50-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Scott Conover 3:38:54 2 Dean Shreiner 0:18:52 3 Joe Burtoni 0:20:55 4 Jason Sparks 0:22:17 5 James Matt 0:25:42 6 David Donatoni 0:27:55 7 Russ Scott 0:29:00 8 Andrew Duenow 0:29:25 9 Ronald Celaya 0:35:46 10 Robert Laroche 0:36:42 11 Rj Weibly 0:37:05 12 Robert Mueller 0:37:16 13 Tyler Ford 0:38:54 14 Darrin Permenter 0:39:28 15 Paul Elkins 0:40:06 16 David Kelsey 0:42:41 17 Anthony Brown 0:44:21 18 David Nicholls 0:45:34 19 Tony Farrar 0:46:11 20 Bill Lenhart 0:46:23 21 David Spelger 0:46:39 22 Tom Calton 0:46:53 23 chad Carson 0:46:54 24 Peter Marshall 0:47:46 25 John Chambers 0:48:05 26 Trent Hovenga 0:52:16 27 Chuck Ensign 0:52:18 28 Charles Shaw 0:52:19 29 Kirk Boylston 0:52:25 30 Steve Stuart 0:53:32 31 Michael Mckenna 0:56:04 32 Mike Morgan 0:58:06 33 Tod Thornton 0:59:31 34 David Herzog 1:00:12 35 Brian Dunn 1:00:30 36 Jon Pulley 1:00:33 37 John Smith 1:01:34 38 John Camoriano 1:01:48 39 Jim Gibson 1:01:52 40 Steve Becker 1:01:56 41 John Squillaci 1:04:41 42 Randy Ulmer 1:04:45 43 Bart Knaggs 1:06:22 44 Adrian Schumacher 1:06:40 45 Manny Ortiz 1:06:51 46 Rodney Ward 1:07:19 47 Tod Turley 1:08:03 48 Toby Jones 1:08:39 49 Todd Brown 1:09:16 50 Kevin Mckenna 1:10:55 51 Waldo Ramirez 1:12:10 52 Mark Delaney 1:12:25 53 Paul Boudreaux 1:13:52 54 Rudi Nadler 1:13:57 55 Peter Sobrero 1:14:00 56 John Plain 1:14:53 57 Mike Park 1:15:09 58 Al Iverson 1:15:21 59 Brian Hayden 1:15:40 60 Don Hull 1:16:42 61 Mike Sanchez 1:16:53 62 Dennis Davis 1:18:12 63 Jerry Sanders 1:23:24 64 Duane Heinrichs 1:23:53 65 Bob Badgett 1:24:26 66 Gregg Mcleod 1:24:36 67 Scott Dalecio 1:24:41 68 Dave Bourland 1:25:41 69 Dale Delaney 1:25:42 70 Frank Brummer 1:27:04 71 Vincent Hunt 1:27:57 72 Chuck Mills 1:28:04 73 Scot Hink 1:31:00 74 Jim Fuller 1:31:02 75 Al Ramirez 1:31:04 76 Rob Belz 1:31:08 77 Steve Carlson 1:31:33 78 Jonathan Sandberg 1:32:54 79 Kevin Sternitzky 1:33:49 80 Kenneth Johnson 1:34:27 81 Danny Hill 1:34:32 82 Brad Sneed 1:35:28 83 Derek Russey 1:35:42 84 Chris Dunn 1:35:44 85 Colin Trueman 1:37:29 86 Brent Vandeman 1:37:56 87 Richard Schneider 1:38:17 88 Marc Saulnier 1:40:07 89 Fred Uttke 1:40:12 90 Tracy Webster 1:40:37 91 Steve Colford 1:41:01 92 Terrell Richards 1:41:20 93 James Isbell 1:42:10 94 Rob Bauer 1:42:17 95 Darron Manley 1:43:39 96 Mike Miller 1:44:51 97 Craig Hatton 1:49:18 98 Jeff Strong 1:50:12 99 Eric Skalski 1:50:17 100 Tyson Hall 1:50:23 101 Mike Hughes 1:52:19 102 Ed Sherline 1:54:37 103 Mark W. Sherline 1:54:38 104 Marcos Reyes 1:54:45 105 Mike Hartman 1:57:04 106 Doug Hanna 1:59:01 107 Robin Brown 1:59:43 108 Carmelo Herrero 2:02:47 109 Ron Wolfe 2:04:26 110 Randy Inglis 2:06:00 111 Alan Floyd 2:06:05 112 Randy Wiesner 2:07:14 113 Robert Trombley 2:07:38 114 Lorne Trezise 2:09:04 115 David Griffis 2:09:40 116 Ron Price 2:10:09 117 Alex Mlawsky 2:11:41 118 Grabiel Gonzalez 2:11:54 119 Ken Keister 2:11:56 120 Scott Sampson 2:11:57 121 Jeff Currey 2:14:19 122 Steve Wallace 2:14:21 123 Davin Keith 2:14:54 124 Marco Breceda 2:15:07 125 Steven Van Coillie 2:16:17 126 Steve Alward 127 Steve Kutina 2:17:10 128 John Flanigan 2:17:29 129 Gabriel Lucero 2:20:21 130 Neil Barrett 2:20:58 131 Chris Schultz 2:22:04 132 Ronald Sheahan 2:22:21 133 Frank Milstead 2:22:48 134 Todd Church 2:24:42 135 Anthony Ruggeroli 2:26:19 136 Julian Coupland 2:27:25 137 Chris Smith 2:27:46 138 Stuart Ratner 2:30:02 139 Robert Williams 2:33:39 140 Cary Colt Payne 2:33:42 141 Samir Powar 2:33:43 142 Benjamin Guiney 2:34:18 143 Michael Campagna 2:35:15 144 Kurt Mindy 2:37:56 145 William Lamb 2:43:07 146 Dave Sewell 2:43:55 147 Mark Lawson 2:46:05 148 Thom Porterfield 2:47:07 149 Yves Fioux 2:47:54 150 Dave Lorenson 2:48:51 151 Brent Lee 2:49:47 152 John Urkuski 2:50:10 153 Charlie Gerhardt 2:51:38 154 Peter Hodap 2:52:00 155 Rick Peterson 2:52:58 156 Jerry Ferrill 2:53:01 157 Bryant Johnston 2:55:39 158 Thomas Oneil 2:57:17 159 Kerry Yndestad 2:57:52 160 Bill Straw 2:58:58 161 Charles Fernald 2:59:21 162 Ed Baker 3:00:40 163 Richard F Baker Ii 3:00:47 164 José De Jesús Valenzuela 3:02:28 165 Erik Weissenberger 3:03:17 166 Umberto Santoni 3:05:24 167 Jim Sweet 3:08:15 168 Steve Lummer 3:08:22 169 Mike Bellows 3:08:51 170 Michael Shanks 3:09:30 171 Victor Sternberg Jr 3:11:54 172 Jeffrey Strizich 3:13:14 173 Marco Ovalles 3:16:13 174 Jeff Heiskala 3:18:22 175 Jeff Coleman 3:19:03 176 Bill Miller 3:22:30 177 Bill Oleary 3:25:26 178 Clinton Dorwart 3:26:28 179 Mike Sawyer 3:27:12 180 Ron Barrett 3:28:38 181 Michael Taylor 3:29:42 182 David Thissen 3:31:33 183 Jason Liberman 3:32:16 184 Tommy Collins 3:35:00 185 Todd Hoekstra 3:36:30 186 John Tully 3:44:23 187 Michael Bailey 3:46:36 188 David Sadorf 3:46:37 189 Eric Swenson 3:48:18 190 Brad Peterson 3:48:32 191 David Poirier 3:49:35 192 Chris Brown 3:50:04 193 Bill Bellville 3:53:27 194 Ahmed Stowers 3:56:23 195 Jack Brunk 4:02:25 196 Wade Ward 4:04:26 197 Gary York 4:07:11 198 Kevin Beyer 4:10:12 199 Jeff Silvyn 4:34:12

Masters women 50-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Danelle Winn 4:23:34 2 Tammy Tabeek 0:28:13 3 Molly Behunin 0:37:54 4 Debbie Hunter 0:52:25 5 Julie Urlaub 0:56:11 6 Roxanne Hall 1:05:43 7 Deborah Pulley 1:52:43 8 Michelle Helmke 2:02:26 9 Collette Haney 2:11:55 10 Micaela Leighton 2:19:46 11 Julie Bass 2:20:33

Men open 25-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Nick Skaggs 2:22:43 2 Adam Nichols 0:08:26 3 Benjamin Webster 0:08:47 4 Bryan Vahjen 0:09:15 5 Nick Thomas 0:09:55 6 Steve Price 0:12:15 7 Brian Tallmadge 0:12:58 8 Ivan Volkov 0:14:35 9 Oakley Jackson 0:15:11 10 Jared Gervais 0:15:40 11 Paul Broaderip 0:16:40 12 Brandon Schmidt 0:16:45 13 Brad Knox 0:17:32 14 Ian Wilkey 0:17:52 15 Adrian Montgomery 0:18:17 16 Brent Graham 0:19:45 17 Gerrit Mack 0:20:26 18 Dave Thompson 0:21:35 19 Michael Mazura 0:21:38 20 Jason Downing 0:21:39 21 Brad Scott 0:22:23 22 Michael Mcafee 0:22:30 23 Aaron Stone 0:22:32 24 Fletcher Schuler 0:24:00 25 Nate Bloser 0:25:28 26 Dan Hight 0:26:54 27 Lars Romig 0:27:33 28 Dan Mellady 29 Bryan Little 0:28:21 30 Allen Sacra 0:28:55 31 Dan Streeter 0:31:57 32 Bart Teuscher 33 Matt Sopeland 0:32:21 34 Geoffrey Demers 0:32:23 35 Luke Angel 0:33:03 36 Brett Wham 37 Mike Nolan 0:33:43 38 Colton Taylor 0:33:47 39 Robert Haze 0:34:58 40 John Paladino 0:36:14 41 Jeff Hughes 0:36:37 42 Mike Vakula 0:37:00 43 Stephen Holmes 0:37:16 44 Ken Simonelic 0:37:50 45 Tim Mellady 0:38:27 46 Jeff Thompson 0:39:03 47 Thomas Stotler 0:39:09 48 Matthew Bolley 0:39:18 49 Kyle Ligon 0:39:26 50 Peter Drozdowicz 0:40:17 51 Joe Harter 0:40:56 52 George Hackett 0:41:43 53 Guillermo Cortes 0:41:45 54 Dave Mcnaught 0:41:49 55 Dustin Gillespie 0:42:04 56 Ryan Lowe 0:43:39 57 Patrick Murphy 0:44:17 58 Jeff Henderson 0:44:18 59 Le Le 0:44:38 60 Jeremy Cox 0:44:42 61 Carson Foss 0:45:13 62 Hunter Mcanally 0:45:14 63 Reinhold Staudinger 0:45:52 64 Kyle Scott 0:47:41 65 Landis Abrams 0:48:00 66 Phillip Roberts 0:48:12 67 Peter Hall 0:48:32 68 Matt Banwart 0:49:03 69 Cory Kempton 0:49:15 70 Marcus Rasmussen 0:49:22 71 John Ross Peckardt 0:49:57 72 Ryan Zilka 0:50:59 73 Clay Bishop 0:52:06 74 Scott Givens 0:52:50 75 Donald Laury 0:53:46 76 Rob Walpole 0:54:19 77 Robb Green 0:54:33 78 Micah Caudle 0:54:35 79 Zach Smith 0:55:50 80 Clint Sparks 0:56:45 81 Filip Martin 0:56:46 82 Simon Marshall 0:56:47 83 John Woodson 0:57:03 84 Antonio Cortes 0:57:41 85 Jeff Harrison 86 Kevin Duwe 0:58:26 87 Adan Casillas 0:59:49 88 Seth Turner 1:00:16 89 Jeff Smith 1:00:22 90 Matt Todd 1:00:27 91 John Tennant 1:00:41 92 Jason Wieser 1:00:47 93 Nathan Andrews 1:01:02 94 Benjamin Wendorf 1:01:06 95 Alex Paterson 1:01:53 96 Chad Salsbury 1:02:56 97 Greg Rogers 1:03:06 98 Zach King 1:03:12 99 Josue Lopez 1:03:16 100 Michael Zachary 1:04:42 101 Ari Goldstein 1:04:48 102 Matt Reed 1:04:59 103 George Galindo 1:05:34 104 John Pollard 1:06:02 105 Kevin Kraus 1:06:14 106 Scott Geare 1:06:29 107 Richard Cartledge 1:06:33 108 Brad Vanderley 1:06:39 109 Eddie Berzoza 1:06:57 110 Steve Rice 1:08:03 111 David Fonseca 1:08:28 112 Rick Rosales 1:08:36 113 Albert Hong 1:08:42 114 Pret Wongmanee 1:09:04 115 John Egelhoff 1:09:25 116 Israel Tilman 1:10:07 117 Bret Parke 118 Giovanni Aguas 1:10:17 119 Scott Reading 1:11:11 120 Ryan Winkelman 1:11:14 121 Aaron Kerth 1:11:20 122 Kevin Kiel 1:12:36 123 David Plotkin 1:13:37 124 Mark Strasser 1:14:01 125 Daniel Alasu 1:14:03 126 Shawn Vaca 1:14:11 127 Patrick Bixby 1:14:18 128 Clint Rusing 1:15:23 129 Lance Wells 1:15:26 130 Joshua Peterson 1:16:24 131 Scott Foreman 1:16:29 132 Mike Wilda 1:17:46 133 Jeff Torp 1:17:52 134 Mike Youngberg 1:18:14 135 Mike Willingham 1:18:37 136 Alan Boyett 137 Brent Fuhrmann 1:19:12 138 Josef Paluch 1:19:33 139 Mike Hudson 1:19:42 140 Wesley Lane 1:19:58 141 Josh Puntenney 1:21:00 142 Josh Crothers 1:21:30 143 Louis Dicamillo 1:22:17 144 Chris Fuhrmann 1:22:29 145 Carl Anton 1:22:48 146 Chad Lusk 1:23:34 147 Sean Moreau 1:23:42 148 Josh Goddard 1:23:55 149 Matthew De La Pena 1:24:35 150 Alex Harris 1:24:57 151 Jimmy Cinalli 1:25:52 152 Wilson Burwell 1:26:18 153 Jim Deboer 1:26:32 154 Greg Tonkin 1:26:55 155 James Robinson 1:27:02 156 Marcus Richter 1:27:04 157 Kevin Crozier 1:27:09 158 William Mathis 1:27:27 159 Jon Bush 1:28:31 160 Travis Carter 1:28:38 161 Oryan Salberg 1:30:08 162 Edwin Mann 1:33:25 163 Sahib Khalsa 1:33:38 164 John Myers 1:34:27 165 Morgan Niehus 1:35:19 166 Kevin Vislusky 1:36:25 167 Cliff Dawson 1:37:00 168 Tim Vangilder 1:37:07 169 Jeff Leroy 1:37:40 170 Chris Janick 1:39:46 171 Bryan Rains 1:40:16 172 Brandon Ebert 1:42:37 173 Justin Gingg 1:43:13 174 Ryan Williams 1:43:26 175 Johnathan Meade 1:43:38 176 Brandon Nelson 1:43:39 177 Sean Calhoun 1:43:50 178 Chad Lange 1:44:00 179 Shad Kelly 1:44:19 180 Craig Bengtson 1:44:54 181 Freddie Perches 1:45:16 182 Brian Fox 1:46:32 183 Nicholas Linehan 1:46:35 184 Jeff Welch 1:47:18 185 Steve Haider 1:47:52 186 Mark Decker 1:49:47 187 Scott Cnockaert 1:50:01 188 Anthony Clemente 1:50:14 189 Zach Williams 1:51:11 190 Tom Crosetti 1:51:20 191 Penn Little 1:51:25 192 John Healy 1:51:29 193 Justin Stallings 1:52:06 194 Thierry Bousquet 1:52:35 195 Dov Brandis 1:53:08 196 Kyle Wesley 1:53:23 197 Tyler Pingel 1:53:26 198 Richard Nieves 199 aaron neill 1:53:37 200 Fabian Garro 1:53:59 201 Chad Phelps 1:54:47 202 John Odd 1:54:48 203 Phillip Maenner 1:54:59 204 Leonard Hainz 1:55:07 205 Tim Leroy 1:57:15 206 James Schembri 1:58:13 207 Chad Smith 1:58:24 208 Kirk Irvine 1:58:28 209 Larry North 1:59:07 210 Mark Rao 1:59:27 211 Dave Tavares 1:59:33 212 Dustin Ojeda 1:59:44 213 Adam Lu 1:59:56 214 Ben Kruse 2:00:17 215 Dana Devito 2:00:37 216 Kyle Vesely 2:00:46 217 Luke Lamers 2:01:27 218 Don Mellow 2:01:54 219 Ian Jay 2:02:02 220 Mark Phillips 2:02:15 221 Mike Quijada 2:02:45 222 James Dantonio 2:02:48 223 Jeremy Kuhn 2:02:57 224 Lane Mondeau 2:03:22 225 Nathan Dahl 2:03:36 226 Jp Pullaro 2:03:39 227 Andy Cailliau 2:03:43 228 Jeff Strom 2:04:11 229 Patrick Allcock 2:04:12 230 Jayson Robertson 2:04:54 231 Pio Moniz 2:06:01 232 Seth Gering 2:06:21 233 Christophe Warin 234 Andrew Shroads 2:06:54 235 Mark Haughwout 2:07:03 236 Garrett Lodewyck 2:07:07 237 Dan Lavender 2:07:10 238 Paul Remlinger 2:07:34 239 Johnny Maynes 2:07:49 240 David Calleja 2:08:53 241 Chuck Gibson 2:09:15 242 Chris Dugan 2:10:31 243 David Sheinbein 2:10:38 244 Stephen Clark 245 Jeff Barber 2:13:45 246 Matt Muncy 2:14:40 247 Noel Ortiz 2:14:55 248 Colin Price 2:15:25 249 Jason Humphrey 2:15:38 250 Mike Capuzzo 2:15:48 251 Jeremy Wolfe 2:16:40 252 Jake Psenka 2:16:45 253 Nicholas Slater 2:20:12 254 Justin Setter 2:20:24 255 Keith Christofferson 2:20:58 256 Jaime Barnett 2:21:38 257 Chad Woolgar 2:21:50 258 Matthew Bauer 2:21:54 259 Kent Dudek 2:22:26 260 Aaron Applegate 2:22:27 261 Louis Newell 2:22:46 262 Marc Schlaud 2:22:51 263 Eric Sommers 2:22:57 264 Ethan Kleefisch 2:23:22 265 James Mandolini 2:23:35 266 Cody Teeples 2:24:46 267 Dennis Stevens 2:24:48 268 David Lindsay 2:24:58 269 Chad Simpson 2:25:12 270 Joshua Buckheister 2:26:20 271 Trent Arnold 2:27:57 272 David Hanson 2:28:03 273 Jason Mitchell 2:29:41 274 Blair Burton 2:32:50 275 Houston Jensen 2:33:23 276 Grant Slezak 2:33:25 277 Keith Novak 2:33:39 278 Matthew Morrison 2:34:29 279 Lane Johnson 2:34:36 280 Don Crandall 2:35:13 281 Brock Mellema 2:36:44 282 Sean Vincent 2:37:36 283 Jay Tomerlin 2:37:40 284 Jeff Williams 2:37:54 285 Vernie Aikins 2:38:37 286 Kris Dimon-sunday Cycles 2:38:50 287 Rick Fee 2:39:28 288 Wade Eagar 2:39:33 289 Robert Walker 2:40:16 290 Doug Johnson 2:40:35 291 Carlos Justiniano 2:41:20 292 Logan White 2:42:09 293 Andrew Brand 2:42:24 294 Greg Kaczmarek 2:43:39 295 Matt Bigham 2:44:18 296 Terry Vincent 2:44:30 297 Keith Charvonia 2:45:05 298 James Holbert 2:45:18 299 Jeff Schwartz 2:45:41 300 Jeff Williams 2:45:57 301 Jack Smith 2:45:58 302 Arthur Korupczynski 2:46:01 303 Anthony Buerman 2:46:03 304 Logan Harman 2:46:05 305 Willie Sommers 2:46:34 306 Jeff Ocampo 2:46:39 307 Brian Coltrin 2:47:08 308 Chris Franceschelli 2:47:41 309 Robert Mills 2:47:47 310 Steve Harsha 2:49:36 311 Chaise Colwell 2:50:32 312 Beau Wilson 2:50:36 313 Danny Cartagena 2:50:47 314 Darien Humbert 2:52:02 315 Charlie Scarpulla 2:52:22 316 Scott Smith 2:52:48 317 Javier Garcia 2:53:14 318 Tim Connolly 2:53:38 319 Scott Sharples 2:54:10 320 Charles Towler 2:54:11 321 Joe Chitester 2:54:13 322 Justin Sarles 2:55:22 323 Arthur Studley 2:55:33 324 Ted Tucker 2:55:50 325 John Craft 2:57:11 326 Deano Cowan 2:57:21 327 Dan Mcfarland 2:58:07 328 Jason Siegel 2:59:37 329 Tom Fischer 2:59:38 330 Sterling Margetts 2:59:44 331 Todd Fanciullo 2:59:48 332 Damon Turner 2:59:51 333 Derek Pittam 3:00:23 334 Aaron Ocampo 335 David Caddick 3:01:56 336 Richard Heen 3:01:58 337 Tim Reed 3:02:41 338 Russell James 3:03:04 339 Vincent Scales 3:03:14 340 Tom Lindsay 3:04:15 341 Benjamin Gilman 3:04:30 342 Martin Czerwonka 3:04:37 343 Joe Ingermanson 3:04:49 344 Eric Pawelski 3:05:21 345 Zack George 3:05:25 346 David Poe 3:05:54 347 Matthew Miner 3:05:58 348 John Carroll 3:06:52 349 Scott Samplin 3:06:54 350 Ajay Madhvani 3:07:30 351 Brian Payne 3:09:10 352 Andrew Coffey 3:09:24 353 Tyler Markus 3:10:07 354 Mike Sparks 3:10:58 355 Jesse Frye 3:12:32 356 Rowan Smith 3:12:42 357 Russ Patzer 3:13:19 358 Brian Downey 3:14:02 359 Mikail Lane 3:14:03 360 Clayton Rietz 3:18:24 361 Eric Riehl 3:20:35 362 Josh Madrid 3:20:41 363 Richard Eddings 3:21:14 364 Corey Lieber 3:21:55 365 Jeremy Hall 3:22:44 366 Chris Mills 3:22:49 367 Chris Coppola 3:23:01 368 Carlos Garcia 3:24:00 369 Travis Lass 3:25:02 370 Kenneth Skinner 3:26:27 371 Yih Shyang Boon 3:26:33 372 Michael Thibodeaux 3:27:27 373 Marc Carson 3:27:58 374 Lawrence Mendez 3:33:01 375 Chris Kennedy 3:33:15 376 Alex Tiberi 3:34:09 377 Justin Vogt 3:34:42 378 Brett Young 3:36:58 379 Mark Parker 3:37:06 380 Matt Savidge 3:37:44 381 Andy Drescher 3:39:16 382 Adam Jordan 3:39:18 383 Brian Bertsch 3:41:35 384 Bill Hines 3:44:36 385 Jack Carpenter 3:45:47 386 Julio Santiago 3:48:30 387 Sean Kearney 3:57:10 388 Voltaire Cao 4:19:29 389 Greg Snediker 4:20:56 390 Ricky Roseburgh 4:26:30 391 Martin Debono 4:39:25 392 Jack Croissant 5:02:46 393 Salim Chain 5:46:38

Women open 25-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Crystal Petrocelli 2:53:33 2 Ashlie Angel 0:02:14 3 Amy Nolan 0:16:51 4 Darci Komac 0:22:01 5 Shandra Lee 0:22:35 6 Karen Lewis 0:25:29 7 Debra Doss 0:26:14 8 Jessie Andrews 0:27:38 9 Jennifer Camoriano 0:28:01 10 Marieke Taney 0:28:10 11 Vickie Nelson 0:30:34 12 Katie Dalton 0:33:35 13 Marisol Walpole 0:36:52 14 Leilah Krohn 0:39:00 15 Rebecca Tschider 0:41:26 16 Cassi Morelock 0:41:35 17 Alexis Ault 0:48:53 18 Titiana Shostak-kinker 0:49:28 19 Emily Streeter 0:55:02 20 Virginia Fretz 0:56:28 21 Rachel Alter 0:59:51 22 Megan Holdsworth 0:59:54 23 Michelle Vangilder 1:06:16 24 Sarah Nossiter 1:07:02 25 Stephanie Scott 1:11:47 26 Keri Hatley 1:19:33 27 Amber Halvorson 1:37:42 28 Regina Bailey 1:37:56 29 Kelly Williams 1:49:15 30 Lea Hout 1:50:43 31 Suzanne Robert 1:50:49 32 Corrie Carr 1:52:25 33 Hillary Cooper 1:57:34 34 Stephanie Wortendyke 2:10:55 35 Senta Givens 2:14:33 36 Judy Strickler 2:15:09 37 Dawn Cook 38 Patricia Gilbert 2:15:40 39 Lindsay Nohl 2:21:22 40 Helen Wanamaker 2:21:31 41 Kathleen Scholes 2:22:15 42 Melissa Garner 2:24:33 43 Katie Radavich 2:29:28 44 Stephanie Griffin 2:30:00 45 Kellie Porter 2:30:08 46 Sarah Schleeter 2:31:06 47 Julie Mcguire 2:33:47 48 Ana Dyreson 2:41:24 49 Jennifer Kubista 2:44:44 50 Tamara Coleman 2:45:25 51 Holly Agajanian 2:51:06 52 Joanna Del Castillo 2:52:39 53 Rachel Medlin 3:04:28 54 Karla Aragon De Fow 3:07:25 55 Kelly Drescher 3:08:26 56 Chelsea Carpenter 3:14:57 57 Chrissy Shumaker 3:20:47 58 Christy Grace 3:36:15 59 Liberty Lucken 4:39:08

Singlespeed men 25-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Nick Thelen 2:32:17 2 Tobias Corwin 0:10:21 3 Mark Horrocks 0:11:26 4 Corey Obrien 0:14:45 5 Sheldon Lindsey 0:21:22 6 Shayne Peterson 0:25:48 7 Martin Apolinar 0:27:56 8 Brian Teed 0:29:32 9 Alec Offner 0:32:02 10 C. Kevin Utley 0:32:35 11 Dan Whitehill 0:33:13 12 Stuart May 0:34:37 13 Tom Contini 0:39:04 14 Andrew Mahoney 0:42:31 15 Guy Bell 0:43:00 16 Scott Mccreery 0:45:18 17 Taylor Thomas 0:46:48 18 Ryan Smith 0:49:21 19 Kevin Brumfield 0:50:29 20 Joshua Smith 0:51:35 21 Cory Foster 0:52:19 22 Pacer Bryan 0:53:33 23 Doug Korell 0:54:02 24 David Fellows 1:00:15 25 Tim Claus 1:02:16 26 Butch Nelson 1:02:37 27 Ryan Orr 1:04:46 28 Steve Liddell 1:09:16 29 Robert Mccoy 1:10:34 30 Bret Underhill 1:11:08 31 Cooper Carr 1:11:50 32 Matt Meierbachtol 1:12:06 33 Manuel Heredia 1:13:34 34 John Holbert 1:17:07 35 Richard Swedbergh 1:17:35 36 Joshua Wells 1:19:56 37 Rene Guerrero 1:24:18 38 Joseph Schneider 1:28:22 39 Balin Strickler 1:28:41 40 Bob Harrison 1:34:28 41 Justin Salamon 1:35:30 42 Alex Iniguez 1:42:25 43 David Denhartog 1:49:42 44 Eric Newville 1:53:09 45 Richard Dominguez 1:55:56 46 Richard Bogan 1:56:46 47 Jim Drake 1:59:17 48 Christopher Moore 2:07:12 49 Scot Wilson 2:10:51 50 Tristen Junkins 2:11:00 51 Alex Sunseri 2:18:39 52 Jamie Seegert 2:20:29 53 Hans Drolshagen 2:32:48 54 Chris Palmer 2:37:04 55 Johnny Stevens 2:37:39 56 Rex Noble 2:55:10 57 Art Cantrell 3:02:25 58 Brad Green 3:07:50 59 Christian Nelson 3:16:38 60 Kyle Robertson 3:29:48 61 Joshua Dopko 3:58:52 62 John Beck 5:01:39

Singlespeed women 25-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Sara Stanford 3:07:11 2 Cina Mcconaughy 0:50:24 3 Martha Handford 0:53:07 4 Emily Wilson 1:00:31 5 Kate Phelan 1:08:53 6 Jeanette Wesley 1:09:17 7 Alison Kate Kopinto 1:11:57 8 Alexandria Fabbro 1:29:43 9 Shelly Helmken 1:33:43 10 Robb Bryan 1:34:14

Junior women 25-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Kaylee Blevins 2:40:40 2 Camryn Sippy 0:32:26 3 Silvia Dominguez 0:48:19 4 Morgan Fortin 1:41:58 5 Zoe Dunn 1:43:26 6 Drew Shumaker 3:33:40

Junior men 25-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Keegan Swirbul 2:14:03 2 Stephan Davoust 0:01:54 3 Levi Kurlander 0:05:35 4 Cal Skilsky 0:16:34 5 Clayton Stone 0:20:53 6 Sam Wilson 0:23:54 7 Andrew Myrick 0:31:49 8 Keiran Eagen 0:37:22 9 Jon Jon Drain 0:39:29 10 Dilyn Sheber 0:45:37 11 Nye Yackle 0:49:05 12 Jared Samuelson 1:02:12 13 Ryan Neuwirt 1:14:55 14 Eli Jones 1:38:26 15 Jakob Carlson-maier 1:46:36 16 Vince Porter 1:55:08 17 Kyle Johnson 2:49:58 18 Bailey Bridge 3:02:14 19 Marquisse Meade 3:02:34 20 Axel Wadlund 3:16:19 21 Alexander Moniuszko 3:31:17 22 Donald Kolt 4:01:36 23 Matthew Palermo 1

Master men 25-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Gaige Sippy 2:34:23 2 Scott Paulsel 0:06:10 3 Michael Lugo 0:06:25 4 John Colaiacovo 0:07:05 5 Jim Young 0:11:00 6 Jack Adams 0:11:34 7 Jay Guyot 0:12:14 8 Darin Andsager 0:14:03 9 Mark Vandiver 0:16:46 10 Dewet Marais 0:16:56 11 Grant Taylor 0:19:18 12 Jacques Theron 0:20:15 13 Don Beale 0:21:21 14 Shawn Bolduc 15 Jeff Doss 0:24:57 16 Sean Hahn 0:24:59 17 Michael Whitehead 0:25:10 18 Rick Volk 0:26:02 19 Tracy Hrach 0:26:57 20 Eric Wilkey 0:29:44 21 Dan Moat 0:30:12 22 Bob Carlin 0:30:43 23 Ramon Garcia 0:35:35 24 Tom Harant 0:37:03 25 Wilhelm Leichtfried 0:38:17 26 Mark Challoner 0:40:39 27 Richard Meyers 0:41:03 28 Tim Mackrain 0:41:51 29 Dale Jensen 0:42:36 30 Bill Strickler 0:46:03 31 Ken Hughes 0:46:16 32 Tony Beck 0:46:56 33 Mike Knowles 0:47:19 34 Andy Weiner 0:48:56 35 Anthony Yaniro 0:49:05 36 Lance Rifenburg 0:49:24 37 Matt Teller 0:49:59 38 Dorian ruiz 0:52:56 39 Daniel Chitwood 0:53:32 40 Javier Diaz 0:53:52 41 Stan Graves 0:54:21 42 Michael Stull 0:56:26 43 Shawn Tringham 0:59:50 44 James Madura 1:00:29 45 Chris Manny 1:02:05 46 Kevin Krieg 1:02:47 47 John Peckardt 1:04:19 48 James Williams 1:04:54 49 Keith Fry 1:04:55 50 Scott Reynolds 1:05:01 51 Pat Maldonado 1:05:45 52 James Kominski 1:06:00 53 Sam Holmes 1:06:03 54 David Vanyo 1:09:55 55 Dale Mckendrick 1:11:21 56 David Helzer 1:11:45 57 James Dickerson 1:11:53 58 Paul Carbone 1:11:54 59 Paul Schmidt 1:12:04 60 Bruce Tonkin 1:13:31 61 Tom Cox 1:13:40 62 William Rainaldi 1:13:47 63 Bob Kinsie 1:14:12 64 David Cross 1:15:19 65 Jay Eagen 1:15:32 66 Seth Curtis 1:16:04 67 David Mckinley 1:16:22 68 Tom Beechey 1:17:04 69 Terry Sims 1:18:11 70 Kiral Thompson 1:18:58 71 Thomas Jander 1:20:37 72 Bill Lindberg 73 Timothy Bohan 1:20:40 74 Jay Norris 1:20:53 75 Danny Fitch 1:21:23 76 David Woodhams 1:22:01 77 Blaine Brunson 1:22:22 78 Paul Moehring 1:25:12 79 Kelly Macauley 1:25:24 80 Brian Dallas 1:25:35 81 John Porter 1:25:37 82 David Olson 1:25:52 83 Matt Hobaica 1:26:00 84 Kevin Christopherson 1:28:13 85 Andrew Palafox 1:31:01 86 Ted Geare 1:32:13 87 Christopher Macintyre 1:33:06 88 Jeff Sellers 1:34:01 89 Tony Duran 1:35:07 90 Bruce Hagberg 1:35:38 91 Michael Young 1:36:22 92 Kevin Perlak 93 David Saunders 1:36:55 94 Sal Difonzo 1:37:21 95 Phil Graves 1:38:09 96 Rob Wilson 1:38:43 97 Phil Swafford 1:39:45 98 Douglas Gauntt 1:39:47 99 Bryan Vogel 1:40:33 100 Stephen Bohn 1:41:51 101 Mark Barnes 1:41:53 102 Brad Berryman 103 William Swafford 1:41:57 104 Matt Mullet 1:42:47 105 Raymond Gardner 1:43:19 106 Joe Schuler 1:43:22 107 Michael Kaczocha 1:44:32 108 Scott Hansen 1:45:29 109 Jamie Stack 1:45:57 110 Phil Richards 1:47:57 111 Bruce Hustedt 1:48:17 112 Tom Chapman 1:49:28 113 Guy Gunther 1:49:30 114 Matt Halverson 1:49:48 115 Rick Seidel 1:52:07 116 E. Paul Koury 1:52:25 117 Monty Owen 1:54:21 118 Bill Moore 119 Greg Wandersee 1:54:22 120 Michael Rither 1:54:42 121 James Moreno 1:55:19 122 Ian Miller 1:55:33 123 Phil Tiemeier 1:55:53 124 David Mckenna 1:56:58 125 Robert DeLong 1:57:04 126 Rob Arend 1:57:20 127 Stephen Troth 1:59:33 128 Mike Rasmussen 1:59:43 129 Jeff Gordon 2:01:55 130 Bruce Lein 2:02:24 131 Ben Gingg 2:02:59 132 Rocky Gingg 2:03:01 133 James Cordiak 2:05:04 134 Carl Noeding 2:05:34 135 Ronald Hertz 2:06:52 136 Brad Usherwood 2:07:13 137 Bruce Walls 2:07:27 138 Scott Golden 2:08:02 139 C l Morris 2:08:19 140 Tom Hadinger 2:10:38 141 Brian Hagberg 2:11:06 142 Daniel Christianson 2:11:14 143 Gerald Biehle 2:11:57 144 Richard Sharp 2:12:44 145 Scott O\\\'donnell 2:13:06 146 David Culp 2:13:14 147 Todd Pierce 2:13:39 148 Timothy Messer 2:13:45 149 Craig Hay 2:14:41 150 Charles Kurre 2:15:08 151 Bill Bennett 2:15:49 152 Paul Hicks 2:16:32 153 Ken Murray 154 Dennis Ryan 2:20:32 155 David Zaitz 2:20:44 156 Robert Coombs 2:20:45 157 Kevin Kent 2:21:09 158 Chris Halverson 2:21:41 159 Bill Horvath 2:23:00 160 Richard Taylor 2:24:02 161 Carl Poplawsky 2:25:21 162 Jay Goswick 2:26:00 163 Gary Behlen 2:26:05 164 Patrick Smith 2:26:20 165 Wade Weiss 2:29:39 166 John Markham 167 Glen Caby 2:29:42 168 Thomas Harmon 2:30:11 169 Steven Conolly 2:30:29 170 Gary Brand 2:30:44 171 Jim Deeke 2:33:19 172 Mike Carlson 2:33:48 173 Michael Mcpherson 2:33:59 174 William Velthaus 2:34:17 175 Todd Wilson 2:36:14 176 Paul Ruchlin 2:36:20 177 Lem Mequi 2:37:48 178 Aaron Sublett 2:38:43 179 Ron Madler 2:39:12 180 Chuck Dicksen 2:39:44 181 Carlos Gastelum 2:40:20 182 Gene Scholes 2:41:26 183 Kyle York 2:44:52 184 Les Stukenberg 2:48:39 185 Jim Norton 2:50:59 186 James Stayberg 2:51:31 187 Denis Martineau 2:52:57 188 Rob Walker 2:52:58 189 Arthur Veyna 2:53:19 190 joseph krofchek 2:54:19 191 Robert Stanfill 2:55:16 192 Rob Wilson 2:56:13 193 James Bailey 194 Bruce Rudder 2:58:12 195 Stephen Lawrence 3:00:20 196 Brian Smith 3:01:02 197 Rick Hay 3:04:13 198 Alex Vakula 3:04:24 199 Jim Norton 200 Chuck Chinberg 3:05:39 201 Steve Parris 3:06:44 202 Danny Jaime 3:08:38 203 Joe Vernier 3:08:58 204 Michael Moniuszko 3:10:59 205 Maurice Farneti 3:11:21 206 Tom Shay 3:11:48 207 George Toro 208 Jim Steffes 3:13:26 209 Frank Wolf 3:13:57 210 David Zamler 3:15:25 211 Jack Panosian 3:15:28 212 Chuck Landin 3:17:38 213 Dwayne Lund 3:19:13 214 Don Stapleton 3:19:15 215 Kevan Millstein 3:28:02 216 Allen Birmingham 3:34:22 217 Paul Tsong 3:35:42 218 Michael Smith 3:39:29 219 Michael Strasser 4:05:06

Masters women 25-miler # Rider Name (Country) Team Result 1 Christine Irelan 2:51:33 2 Laurel Arndt 0:37:21 3 Krista Gibson 0:56:28 4 Solange Whitehead 0:59:22 5 Deanna Lopus 1:13:48 6 Diane Rogalcheck 1:17:08 7 Rachel Schmidt 1:24:28 8 Denise Barron 1:30:44 9 Debbie Drain 1:43:51 10 Lynn Oliva 1:50:09 11 Sharon Tywoniuk 1:57:18 12 Kathy Sanders 2:15:37 13 Peggy Dennis 2:26:10 14 Cathy Cope 2:27:42 15 Patricia Woodhams 2:30:15 16 Lynn Van Hulse 2:41:34 17 Cathy Walls 2:56:16 18 Wendy Skean 3:04:24