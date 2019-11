Image 1 of 53 Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) powers to the stage win in the time trial (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 53 Bauke Mollema (Trek-Segafredo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 53 Tom-Jelte Slagter (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 53 Chad Haga (Sunweb) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 53 Damien Howson (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 53 Brendan Canty (EF Education-Drapac) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 53 Lachlan Morton (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 53 Moreno Moser (Astana) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 53 Anthony Perez (Cofidis) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 53 Sepp Kuss (LottoNL-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 53 Jai Hindley (Team Sunweb) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 53 Remy Mertz (Lotto Soudal) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 53 Igor Anton (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 53 Michael Matthews (Team Sunweb) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 53 Carlos Betancur (Movistar) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 53 Jan Polanc (UAE Team Emirates) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 53 Sergio Pardilla Bellon (Caja Rural-Seguros RGA) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 53 Ben King (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 53 Lucas Hamilton (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 53 Rob Power (Mitchelton-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 53 Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 53 Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 53 Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 53 Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 53 Enric Mas (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 53 Thomas De Gendt (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 53 Julian Alaphilippe (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 53 Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 53 Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 53 Bauke Mollema (Trek-Segafredo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 53 Enric Mas (Quick-Step) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 32 of 53 Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 33 of 53 Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 34 of 53 Nairo Quintana (Movistar) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 35 of 53 Rigoberto Uran (EF Drapac) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 36 of 53 David de la Cruz (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 53 Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 53 Russian champion Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 53 Hugh Carthy (EF Drapac) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 53 Michael Woods (EF Drapac) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 41 of 53 Dylan Teuns (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 42 of 53 Herman Pernsteiner (Bahrain-Merida) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 43 of 53 Toms Skujins (Trek-Segafredo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 44 of 53 Vasil Kiryienka (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 45 of 53 Patrick Bevin (BMC) raced to a solid second place (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 46 of 53 Richie Porte (BMC) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 47 of 53 Thomas De Gendt (Lotto Soudal) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 48 of 53 Daniel Teklehaimanot (Cofidis) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 49 of 53 British champion Stephen Cummings (Dimension Data) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 50 of 53 French champion Pierre Latour (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 51 of 53 Spanish champion Jonathan Castroviejo (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 52 of 53 Polish champion Michal Kwiatkowski (Team Sky) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 53 of 53 Ethiopian champion Tsgabu Grmay (Trek-Segafredo) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) stormed to victory in the stage 4 time trial at the Vuelta Ciclista al Pais Vasco and took the overall lead in Lodosa. He covered the 19.4km course with a winning time of 22:26 beating Patrick Bevin (BMC), an early starter who sat in the hot seat for most of the race, by nine seconds. Vasil Kiryienka (Team Sky) was third at 11 seconds.

"I knew that all eyes were on me as a pursuer in the GC and as time trial specialist," Roglic said. "That provided extra pressure. It was a flat time trial, but there was a lot of wind. At the finish I saw that I had the fastest time, which made me very happy of course."

Roglic placed second in the first two stages behind overnight leader Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors). He sat second overall heading into the time trial but only need to make up eight seconds to surpass Alaphilippe, and he did, with the Frenchman finishing eighth on the day and 42 seconds down.

Roglic now leads the overall classification with a 34-second advantage over Alaphilippe, while Bauke Mollema (Trek-Segafredo) moved up into third place at 1:33 back.

"We should not get ahead of ourselves. At the beginning of the course I already said that I want to take it one day at a time. It's not going to be easy, but I'm really looking forward to the last stages," Roglic said.

How it unfolded

Vuelta Ciclista al Pais Vasco's fourth stage was a mainly flat individual time trial, with one minor rise ahead of the run-in to the finish line.

Alaphilippe started the day in the leader's jersey after winning the opening stage in a two-man sprint ahead of Roglic. He extended his lead after winning the second stage, again beating Roglic, in Bermeo.

He retained the overall lead after stage 3 in Valdegovia, but the eight-second margin to Roglic likely wouldn't be enough to hold off the strong time triallist from taking the yellow jersey.

Of the early time trial starters, Bevin set the benchmark high with a 22:36. He waited patiently in the hot seat as rider after rider raced through the finish line unable to crack his time.

Team Sky were the closest with quick times set by Michal Kwiatkowski, then Vasil Kiryienka and Jonathan Castroviejo. Kiryienka was the fastest but still 11 seconds shy of Bevin's time, and he slid into the runner-up spot.

When it was time for the overall contenders to roll off the start ramp, it was clear that Roglic was going to be Bevin's main opponent for the stage win, largely through his efforts to move into the overall lead.

Roglic set the third fastest time at the 11km time check, 11:19, but was able to hold his speed all the way to the finish line to beat Bevin by nine seconds.

It was up to Alaphilippe to defend his overall place, but after posting a slower check-point split, it was clear that he wasn't going to be able to hold off Roglic from taking the jersey. He finished 42 seconds slower and slid into second overall at 34 seconds down.

There were some changes to the overall classification after the time trial. Mollema finished ninth place on the day but moved up into third overall. Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe) moved up to fourth, Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) dropped to fifth, Emanuel Buchmann (Bora-Hansgrohe) moved up to sixth, and Mikel Landa (Movistar) dropped to seventh.

While Romain Bardet (AG2R La Mondiale) dropped out of the top 10, Nairo Quintana (Movistar) moved up into ninth, and Ion Izagirre (Bahrain-Merida) moved into tenth.

Vuelta Ciclista al Pais Vasco continues with stage 5's 164.7km between Gasteiz and Eibar.

THE HOLY WEEK - Trailer from Cyclingnews Films on Vimeo.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 0:22:26 2 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 0:00:09 3 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:00:11 4 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky 0:00:14 5 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:00:20 6 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:00:36 7 David De La Cruz (Spa) Team Sky 0:00:37 8 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:42 9 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:00:43 10 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 11 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:00:44 12 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:46 13 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:00:50 14 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:51 15 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 0:00:52 16 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 0:00:53 17 Bruno Armirail (Fra) FDJ 0:00:57 18 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:58 19 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 20 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:00:59 21 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:01:03 22 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:01:06 23 Léo Vincent (Fra) FDJ 24 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 25 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:07 26 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 27 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:11 28 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 29 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 30 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:01:14 31 Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:15 32 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:01:16 33 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 34 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 35 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:01:17 36 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 37 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:01:18 38 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:01:20 39 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:01:21 40 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:01:24 41 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:01:26 42 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 43 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 44 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:01:28 45 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 46 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 47 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:01:30 48 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:31 49 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:01:34 50 Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin 0:01:36 51 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:01:37 52 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:01:38 53 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:01:39 54 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:40 55 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 56 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:41 57 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 58 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:42 59 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 60 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:01:43 61 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:01:45 62 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:01:48 63 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:50 64 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:01:51 65 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 0:01:54 66 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:01:56 67 Benjamin King (USA) Dimension Data 68 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 0:01:57 69 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:58 70 Valentin Madouas (Fra) FDJ 0:01:59 71 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 72 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 73 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:00 74 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:02:01 75 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 0:02:03 76 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 77 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:02:04 78 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:02:05 79 Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team 80 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:02:09 81 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:02:10 82 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:11 83 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 84 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:02:12 85 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 86 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 87 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:02:16 88 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 0:02:17 89 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:19 90 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 91 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:02:20 92 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:02:22 93 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:02:23 94 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:24 95 Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo 0:02:30 96 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:02:31 97 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 98 Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott 99 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 100 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:02:33 101 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 102 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:02:34 103 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:35 104 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 105 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:02:36 106 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:38 107 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 0:02:40 108 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 109 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:02:41 110 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 111 Alex Howes (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:02:43 112 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 113 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:45 114 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 0:02:47 115 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 0:02:48 116 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:02:51 117 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:52 118 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:53 119 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 120 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 121 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:57 122 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 123 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:03:01 124 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 125 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 126 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:03:02 127 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:03:03 128 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 0:03:06 129 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:03:07 130 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:03:09 131 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:10 132 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:03:12 133 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:03:14 134 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:03:15 135 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 136 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:03:16 137 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:03:18 138 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:03:20 139 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 140 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 0:03:23 141 Winner Anacona (Col) Movistar Team 142 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:03:32 143 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 0:03:34 144 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:03:36 145 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:03:37 146 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 147 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 0:03:38 148 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos BH 0:03:42 149 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 0:03:54 150 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:04:20 151 Romain Seigle (Fra) FDJ 0:04:52

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 13:41:26 2 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 0:00:34 3 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 0:01:33 4 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 0:01:36 5 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 0:01:42 6 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:48 7 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 0:01:57 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:02:08 9 Jon Izaguirre Insausti (Spa) Bahrain-Merida 0:02:11 10 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 11 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 0:02:14 12 David De La Cruz (Spa) Team Sky 0:02:16 13 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:02:24 14 Rudy Molard (Fra) FDJ 0:02:27 15 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:02:29 16 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:30 17 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:03:05 18 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 0:03:20 19 Igor Anton (Spa) Dimension Data 0:03:22 20 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:03:27 21 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 0:03:28 22 Jesper Hansen (Den) Astana Pro Team 0:03:30 23 Pieter Serry (Bel) Quick-Step Floors 0:03:37 24 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 0:03:40 25 Hugh Carthy (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:03:51 26 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:09 27 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:04:12 28 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:04:15 29 Peter Stetina (USA) Trek-Segafredo 0:04:40 30 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 0:04:42 31 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 0:04:57 32 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 33 Hermann Pernsteiner (Aut) Bahrain-Merida 0:05:01 34 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:05:06 35 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:05:16 36 Jose Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:05:19 37 Luis Guillermo Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:40 38 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:48 39 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 0:05:57 40 Alex Aranburu Deba (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:01 41 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 0:06:05 42 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 0:06:17 43 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:06:29 44 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 0:06:39 45 Vincenzo Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:06:51 46 Neilson Powless (USA) LottoNL-Jumbo 0:07:00 47 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:07:04 48 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:07:08 49 Omar Fraile (Spa) Astana Pro Team 0:07:09 50 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:07:23 51 Nathan Brown (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:07:32 52 Tsgabu Grmay (Eth) Trek-Segafredo 0:07:48 53 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:07:49 54 Rafael Valls Ferri (Spa) Movistar Team 0:08:03 55 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:08:05 56 Felix Grossschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 0:08:53 57 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 0:09:12 58 Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo 0:09:15 59 Jan Bakelants (Bel) AG2R La Mondiale 0:10:01 60 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos BH 0:10:02 61 Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin 0:10:30 62 Valentin Madouas (Fra) FDJ 0:10:49 63 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 0:11:09 64 Lucas Hamilton (Aus) Mitchelton-Scott 0:11:19 65 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:11:44 66 Rob Power (Aus) Mitchelton-Scott 0:11:50 67 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:12:00 68 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 0:12:24 69 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 70 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:12:27 71 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:13:18 72 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:13:25 73 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 0:13:32 74 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:13:38 75 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:13:46 76 Alex Howes (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:13:56 77 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 0:14:03 78 Pablo Torres Muiño (Spa) Burgos BH 0:14:17 79 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 80 Simon Gerrans (Aus) BMC Racing Team 0:14:35 81 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 0:15:11 82 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:15:14 83 Benjamin King (USA) Dimension Data 0:15:34 84 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:15:47 85 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:15:49 86 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:15:51 87 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:15:52 88 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:16:03 89 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 0:16:17 90 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky 0:16:18 91 Franco Pellizotti (Ita) Bahrain-Merida 0:16:22 92 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:16:49 93 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:16:51 94 Julen Amezqueta Moreno (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:17:16 95 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 0:17:48 96 Lawson Craddock (USA) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:17:54 97 Anass Ait El Abdia (Mar) UAE Team Emirates 98 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 99 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:18:12 100 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 0:18:32 101 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:18:33 102 Daniel Navarro Garcia (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:18:44 103 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 0:18:59 104 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 0:19:17 105 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:19:26 106 Johannes Fröhlinger (Ger) Team Sunweb 0:19:59 107 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:20:20 108 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:20:35 109 Igor Merino Kortazar (Spa) Burgos BH 0:21:17 110 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:21:21 111 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 0:21:25 112 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 0:21:29 113 Daniel Teklehaimanot (Eri) Cofidis, Solutions Credits 0:21:30 114 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 115 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:23:02 116 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos BH 0:23:16 117 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:23:31 118 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 0:23:48 119 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 0:23:50 120 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 0:23:56 121 Richie Porte (Aus) BMC Racing Team 0:24:15 122 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:24:31 123 Floris De Tier (Bel) LottoNL-Jumbo 0:24:43 124 Chad Haga (USA) Team Sunweb 0:24:44 125 James Knox (GBr) Quick-Step Floors 0:25:16 126 Brendan Canty (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:25:29 127 Bert-Jan Lindeman (Ned) LottoNL-Jumbo 128 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 0:25:39 129 Laurens ten Dam (Ned) Team Sunweb 0:26:05 130 Damien Howson (Aus) Mitchelton-Scott 0:26:12 131 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:26:25 132 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:26:31 133 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:26:48 134 Sergei Chernetski (Rus) Astana Pro Team 0:26:58 135 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 0:27:01 136 Jhonatan Narvaez (Ecu) Quick-Step Floors 0:27:06 137 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:27:57 138 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:28:05 139 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:30:07 140 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 0:31:07 141 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 0:31:31 142 Michael Gogl (Aut) Trek-Segafredo 0:31:46 143 Romain Seigle (Fra) FDJ 0:32:19 144 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:33:48 145 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 0:34:48 146 Bruno Armirail (Fra) FDJ 0:35:58 147 Moreno Moser (Ita) Astana Pro Team 0:37:50 148 Nelson Andres Soto Martinez (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:37:55 149 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:39:35 150 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:39:53 151 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 0:42:12

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 68 pts 2 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 65 3 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 32 4 Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 28 5 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 28 6 Jay McCarthy (Aus) Bora-Hansgrohe 25 7 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 25 8 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 21 9 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 20 10 Patrick Bevin (NZl) BMC Racing Team 20 11 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb 19 12 Rudy Molard (Fra) FDJ 17 13 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 16 14 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 16 15 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 15 16 Jonathan Castroviejo (Spa) Team Sky 14 17 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 14 18 David De La Cruz (Spa) Team Sky 12 19 Enrique Sanz Unzue (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 12 20 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 11 21 Eduard Prades Reverter (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 11 22 Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredo 10 23 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 10 24 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 8 25 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Soudal 8 26 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos BH 8 27 Damiano Caruso (Ita) BMC Racing Team 8 28 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 6 29 Ion Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 6 30 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 6 31 Dylan Teuns (Bel) BMC Racing Team 5 32 Jordi Simon Casulleras (Spa) Burgos BH 5 33 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 4 34 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 3 35 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 3 36 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 3 37 Jon Irisarri Rincon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 3 38 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 3 39 Dario Cataldo (Ita) Astana Pro Team 3 40 Bjorg Lambrecht (Bel) Lotto Soudal 2 41 Winner Anacona (Col) Movistar Team 2 42 José Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 2 43 Pierre Latour (Fra) AG2R La Mondiale 2 44 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 1 45 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 1 46 Stephen Cummings (GBr) Dimension Data 1 47 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 1 48 Willie Smit (RSA) Katusha-Alpecin 1 49 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country-Murias -5

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 16 pts 2 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 12 3 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 11 4 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 9 5 Julian Alaphilippe (Fra) Quick-Step Floors 7 6 David Lopez Garcia (Spa) Team Sky 7 7 Gorka Izagirre (Spa) Bahrain-Merida 6 8 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 6 9 Carlos Verona (Spa) Mitchelton-Scott 6 10 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 5 11 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 5 12 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 5 13 Pavel Sivakov (Rus) Team Sky 5 14 Emanuel Buchmann (Ger) Bora-Hansgrohe 4 15 Mikel Landa (Spa) Movistar Team 4 16 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 4 17 Ibai Salas Zorrozua (Spa) Burgos BH 4 18 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 3 19 Benjamin King (USA) Dimension Data 3 20 Enric Mas (Spa) Quick-Step Floors 1 21 Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 1 22 Aitor Gonzalez Prieto (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 1