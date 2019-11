Image 1 of 4 Race leader Angel Vicioso Arcos (Andalucia - Cajasur) helps out with the ribbon cutting ceremony at the start of the stage. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 2 of 4 The break of the day nearly pulled off the victory. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 3 of 4 Andalucia - Cajasur sets tempo in the peloton. (Image credit: Rafa Carbonero) Image 4 of 4 Joaquin Sobrino (Spanish National Team) celebrates his stage victory. (Image credit: Rafa Carbonero)

Joaquin Sobrino of the Spanish national team has won stage 3a of the Tour of Asturias. The 27-year-old won the mass sprint ahead of Javier Moreno (Andalucia-CajaSur) and Enrique Mata (Footon-Servetto).

The 88km stage from Gijon to Aviles saw a three-man escape group get away, which was caught with only two km to go, setting up the sprint finish.

There was no change in the general standings, as Angel Vicioso Arcos of Andalucia-CajaSur continues to lead Loule - Louletano teammates Santiago Pérez and Constantino Zaballa by 10 seconds and 12 seconds respectively.

The second half of the stage will be held Friday afternoon, a 14.2km time trial in Piedras Blancas.

Full Results 1 Joaquin Sobrino (Spa) Spain 2:09:08 2 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 3 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 4 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 5 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 6 Ricardo García (Spa) Orbea 7 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 8 Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano 9 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 10 Krzyszcof Szczawinski (Pol) Miche 11 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 12 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 13 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 14 Bruno Saraiva (Por) Loule - Louletano 15 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 16 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 17 José Herrada (Spa) Caja Rural 18 David García (Spa) Xacobeo Galicia 19 Roberto Cesaro (Ita) Miche 20 Pasquale Muto (Ita) Miche 21 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 22 Javier Etxarri (Spa) Spain 23 Gustavo Dominguez Lemos (Spa) Xacobeo Galicia 24 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 25 Egoitz García (Spa) Caja Rural 26 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 27 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 28 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 29 Bruno Pinto (Por) Loule - Louletano 30 José Carlos Lara (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 31 David Da Silva Livramento (Por) Palmeiras Resort - Tavira 32 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 33 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 34 Garikoitz Bravo (Spa) Caja Rural 35 Fortunato Baliani (Ita) Miche 36 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 37 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 38 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 39 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 40 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 41 Vladimir Isiachev (Rus) Xacobeo Galicia 42 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 43 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 44 Jon Izagirre (Spa) Orbea 45 David De La Cruz (Spa) Caja Rural 46 Celestino Pinho (Por) Loule - Louletano 47 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 48 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 49 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 50 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 51 Gustavo Rodriguez Iglesias (Spa) Xacobeo Galicia 52 Robinson Chalapud (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:00:07 53 Mikel Landa (Spa) Orbea 54 Daniel Plaza (Spa) Spain 55 Alberto Fernández Sainz (Spa) Xacobeo Galicia 56 Jhon E Martínez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 57 Eloy Carral (Spa) Spain 58 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 59 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 60 Jesús Merino Criado (Spa) Spain 61 Daniel Allonca (Spa) Spain 62 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 63 Ricardo Mestre (Por) Palmeiras Resort - Tavira 64 Guillermo Lana (Spa) Caja Rural 65 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira 66 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 67 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 68 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:17 69 Xabier Zabalo (Spa) Orbea 0:00:19 70 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 0:00:24 71 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia - Cajasur 0:00:26 72 Fader Ardila (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 73 Thomas Faiers (GBr) Footon-Servetto 74 Jonathan Perdiguero (Spa) Spain 75 Tomas Swift-Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - Tavira 76 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 77 Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 78 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia - Cajasur 79 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia - Cajasur 80 Carlos A Ibáñez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 81 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 82 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 83 Oscar Álvarez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 84 Rubén Reig (Spa) Caja Rural 85 Pedro Lopes (Por) Loule - Louletano 86 Jorge Montenegro (Arg) Andalucia - Cajasur 0:00:36 87 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 0:00:43 88 Daniel Ania (Spa) Spain 89 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:00:44 90 Andoni Blázquez (Spa) Orbea 91 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 0:00:48 92 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia - Cajasur 93 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:00:58 94 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 95 Nelson Victorino (Por) Palmeiras Resort - Tavira 0:01:09 96 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 97 Adrián Saez (Spa) Orbea 0:01:56 98 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea 99 Giampaolo Cheula (Ita) Footon-Servetto 0:02:56 100 Tiago Silva (Por) Loule - Louletano 0:10:49

Points 1 Joaquin Sobrino (Spa) Spain 25 pts 2 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 20 3 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 16 4 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 14 5 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 12 6 Ricardo García (Spa) Orbea 10 7 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 9 8 Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano 8 9 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 7 10 Krzyszcof Szczawinski (Pol) Miche 6 11 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 5 12 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 13 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 3 14 Bruno Saraiva (Por) Loule - Louletano 2 15 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 1

Sprint 1 - Posada de Llanera, 49.6km 1 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 3 pts 2 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 2 3 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 1

Sprint 2 - Santullano, 61.4km 1 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 3 pts 2 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 2 3 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 1

Intervuelta - Cancienes, 39.2km 1 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 4 pts 2 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 3 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 1

Mountain 1 - Alto de la Miranda (Cat. 3) 46.6km 1 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 6 pts 2 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 4 3 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 2 4 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 1

General classification after stage 3a 1 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 9:24:35 2 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 0:00:10 3 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 0:00:12 4 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 0:00:15 5 José Herrada (Spa) Caja Rural 0:00:16 6 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 7 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 8 Pasquale Muto (Ita) Miche 9 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 10 Aketza Peña (Spa) Caja Rural 11 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 12 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 13 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 0:00:18 14 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:00:21 15 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:00:22 16 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 17 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 18 Robinson Chalapud (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:00:29 19 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 20 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 21 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 0:00:50 22 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 0:00:54 23 David García (Spa) Xacobeo Galicia 24 Marcos García (Spa) Xacobeo Galicia 0:00:55 25 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:00:58 26 Jon Izagirre (Spa) Orbea 0:01:00 27 Javier Etxarri (Spa) Spain 0:01:01 28 Garikoitz Bravo (Spa) Caja Rural 29 Fortunato Baliani (Ita) Miche 30 David Da Silva Livramento (Por) Palmeiras Resort - Tavira 31 Celestino Pinho (Por) Loule - Louletano 32 David De La Cruz (Spa) Caja Rural 33 Damien Monier (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 34 Mikel Landa (Spa) Orbea 0:01:06 35 Daniel Plaza (Spa) Spain 0:01:08 36 Jesús Merino Criado (Spa) Spain 37 Jhon E Martínez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 38 Alberto Fernández Sainz (Spa) Xacobeo Galicia 39 Guillermo Lana (Spa) Caja Rural 40 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 0:01:25 41 Romain Sicard (Fra) Euskaltel - Euskadi 0:01:27 42 Egoitz García (Spa) Caja Rural 0:01:44 43 José Carlos Lara (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:01:50 44 Carlos A Ibáñez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 0:02:16 45 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 0:02:29 46 Ricardo García (Spa) Orbea 0:02:32 47 Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano 48 Krzyszcof Szczawinski (Pol) Miche 49 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 50 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 51 Gustavo Dominguez Lemos (Spa) Xacobeo Galicia 52 Vladimir Isiachev (Rus) Xacobeo Galicia 53 Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 54 Jorge Azanza Soto (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:02:38 55 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 56 Bruno Pinto (Por) Loule - Louletano 57 Gustavo Rodriguez Iglesias (Spa) Xacobeo Galicia 58 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:02:45 59 Ricardo Mestre (Por) Palmeiras Resort - Tavira 60 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 61 Eloy Carral (Spa) Spain 62 Jonathan Perdiguero (Spa) Spain 0:03:04 63 Fader Ardila (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 64 Iván Melero (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 65 Oscar Álvarez (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 66 Rubén Reig (Spa) Caja Rural 67 Antonio Piedra Perez (Spa) Andalucia - Cajasur 0:03:26 68 Jose Vicente Toribio Alcolea (Spa) Andalucia - Cajasur 0:03:33 69 Nelson Victorino (Por) Palmeiras Resort - Tavira 0:03:47 70 Giampaolo Cheula (Ita) Footon-Servetto 0:03:51 71 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 0:05:38 72 Roberto Cesaro (Ita) Miche 73 Daniel Allonca (Spa) Spain 0:05:42 74 Xabier Zabalo (Spa) Orbea 0:05:57 75 Joaquin Sobrino (Spa) Spain 0:07:40 76 Bruno Saraiva (Por) Loule - Louletano 0:07:48 77 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira 0:08:03 78 Tomas Swift-Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - Tavira 0:08:15 79 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 0:08:19 80 Pedro Lopes (Por) Loule - Louletano 0:08:22 81 Javier Ramirez Abeja (Spa) Andalucia - Cajasur 82 Thomas Faiers (GBr) Footon-Servetto 83 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 0:08:39 84 Andoni Blázquez (Spa) Orbea 0:08:40 85 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 86 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:09:03 87 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 88 Mikel Ilundain (Spa) Orbea 0:09:16 89 Javier Aramendia (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:09:20 90 Jesus Rosendo Prado (Spa) Andalucia - Cajasur 0:09:35 91 Jorge Montenegro (Arg) Andalucia - Cajasur 0:09:39 92 Daniel Ania (Spa) Spain 0:09:51 93 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia - Cajasur 0:09:57 94 Adrián Saez (Spa) Orbea 0:11:05 95 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:11:45 96 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:12:49 97 Jonathan Castroviejo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:13:16 98 Aritz Etxebarria (Spa) Orbea 0:13:59 99 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:15:03 100 Tiago Silva (Por) Loule - Louletano 0:23:44

Points classification 1 Angel Vicioso Arcos (Spa) Andalucia - Cajasur 48 pts 2 Joaquin Sobrino (Spa) Spain 41 3 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 34 4 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 28 5 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 27 6 Oscar Grau (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 26 7 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 25 8 Pedro M Soeiro (Por) Loule - Louletano 22 9 Ricardo García (Spa) Orbea 19 10 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 19 11 Constantino Zaballa (Spa) Loule - Louletano 17 12 David Blanco Rodriguez (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 14 13 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Euskaltel - Euskadi 12 14 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 12 15 Luis Felipe Laverde (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 12 16 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 11 17 José Herrada (Spa) Caja Rural 10 18 Krzyszcof Szczawinski (Pol) Miche 10 19 Pedro Merino (Spa) Footon-Servetto 8 20 Pasquale Muto (Ita) Miche 7 21 Jorge Montenegro (Arg) Andalucia - Cajasur 6 22 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 5 23 Alejandro Marques Porto (Spa) Palmeiras Resort - Tavira 5 24 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 5 25 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 4 26 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, le Credit en Ligne 4 27 Bruno Saraiva (Por) Loule - Louletano 4 28 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 3 29 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 3 30 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 3 31 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 3 32 Gregory Obando (CRc) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 3 33 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 3 34 Mikel Landa (Spa) Orbea 2 35 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 2 36 Egoitz García (Spa) Caja Rural 2 37 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 1 38 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, le Credit en Ligne 1 39 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 1

Sprint classification 1 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 14 pts 2 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 4 3 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 4 4 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 4 5 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 3 6 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 2 7 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 2 8 Bruno Saraiva (Por) Loule - Louletano 2 9 Mikel Landa (Spa) Orbea 2 10 Javier Moreno Bazan (Spa) Andalucia - Cajasur 2 11 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 1 12 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 1 13 Enrique Mata Cabello (Spa) Footon-Servetto 1

Intervuelta classification 1 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 pts 2 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 4 3 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 4 4 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 2 5 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel - Euskadi 2 6 Luis Mas (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 1 7 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 1 8 Daniel Ania (Spa) Spain 1

Mountains classification 1 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 22 pts 2 Alex Norberto Cano (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 7 3 Mikel Landa (Spa) Orbea 6 4 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 6 5 David Gutierrez Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 6 6 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 5 7 Fabio Duarte (Col) Cafe De Colombia - Colombia Es Pasion 5 8 Marco Corti (Ita) Footon-Servetto 4 9 David Gutierrez Palacios (Spa) Footon-Servetto 4 10 Ezequiel Mosquera Miguez (Spa) Xacobeo Galicia 3 11 Andre Fernando S Martins Cardoso (Por) Palmeiras Resort - Tavira 2 12 Diego Gallego (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 2 13 Luis Filipe Albino Silva (Por) Palmeiras Resort - Tavira 2 14 Jorge Montenegro (Arg) Andalucia - Cajasur 2 15 Gonzalo Rabunal Rios (Spa) Xacobeo Galicia 1 16 Tomas Swift-Metcalfe (GBr) Palmeiras Resort - Tavira 1 17 Sergio Carrasco Garcia (Spa) Andalucia - Cajasur 1 18 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

Regional rider classification 1 Santiago Pérez (Spa) Loule - Louletano 9:24:45 2 Andrés A Antuña (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:00:19 3 Raúl Santamarta (Spa) Burgos 2016 - Castilla Y Leon 0:00:48 4 Higinio Fernández (Spa) Caja Rural 0:02:28 5 Daniel Allonca (Spa) Spain 0:05:32 6 Joaquin Sobrino (Spa) Spain 0:07:30 7 Daniel Ania (Spa) Spain 0:09:41