Image 1 of 38 Nairo Quintana (Movistar Team) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 2 of 38 Lloyd Mondory (Ag2r) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 3 of 38 Mikel Landa (Astana) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 4 of 38 Rinaldo Nocentini (Ag2r) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 5 of 38 Daniel Teklehaimanot (MTN) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 6 of 38 Juan José Oroz (Burgos BH) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 7 of 38 Blel Kadri (Ag2r) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 8 of 38 Rubén Plaza (Movistar Team) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 9 of 38 Tsgabu Grmay (MTN) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 10 of 38 Víctor Martín (Burgos BH) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 11 of 38 Johann Tschopp (IAM) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 12 of 38 David Belda (Burgos BH) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 13 of 38 Daniel Moreno (Katusha) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 14 of 38 Janez Brajkovic (Astana) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 15 of 38 Aleksejs Saramotins (IAM) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 16 of 38 Nairo Quintana (Movistar Team), winner of the Mountains Classification (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 17 of 38 Dani Moreno (Katusha) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 18 of 38 Lluís Mas (Caja Rural), winner of the Intermediate Sprints (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 19 of 38 Astana won the team prize (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 20 of 38 Sergei Klimov (Rusvelo) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 21 of 38 Daniel Teklehaimanot (MTN) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 22 of 38 This was the last race of Fundación Euskadi as Continental team after 21 years of history. Here, Mikel Iturria warms up. (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 23 of 38 Axel Domont (Ag2r) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 24 of 38 Giant-Shimano’s stagiaire Steven Lammertink (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 25 of 38 Ibai Salas (Burgos BH) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 26 of 38 Illart Zuazubiskar (Euskadi) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 27 of 38 Stage winner Aleksejs Saramotins (IAM) at the start of the race (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 28 of 38 Illart Zuazubiskar (Euskadi) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 29 of 38 Imanol Erviti (Movistar Team) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 30 of 38 Mikel Iturria (Euskadi) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 31 of 38 Marcel Aregger (IAM Cycling) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 32 of 38 Rafael Andriato (Neri Sottoli) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 33 of 38 Giuseppe Fonzi (Neri Sottoli) (Image credit: El Pedal de Frodo - www.elpedaldefrodo.com) Image 34 of 38 Colombian gang celebrating Quintana’s victory (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 35 of 38 Cheerful Nairo Quintana (Movistar Team) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 36 of 38 Final podium of the Vuelta a Burgos: Nairo Quintana (Movistar Team – center), Dani Moreno (Katusha – left) and Janez Brajkovic (Astana – right) (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 37 of 38 Aleksej Saramotins (IAM), winner of today’s time trial (Image credit: El Pedal de Frodo) Image 38 of 38 Family photo with Lluís Mas (Caja Rural, Intermediate Sprints winner – left), Dani Moreno (Katusha, Points Classification winner – center) and Nairo Quintana (Movistar Team, Overall winner – right) (Image credit: El Pedal de Frodo)

Nairo Quintana (Movistar) secured the overall honours in the Vuelta a Burgos after finishing in second place in the final stage, a 12.45 kilometre time trial in Aranda de Duero. The Giro d’Italia winner finished one second behind stage winner Aleksejs Saramotins (IAM Cycling), with Imanol Erviti (Movistar) a further second down, over the predominantly flat course.

"I knew Dani Moreno was going to be hard to beat - he might as well be a rival in the Vuelta," Quintana said after the stage. "I wasn't expecting to do such a good time, either. I started off calm, confident, and I took this TT also as a test for the Vuelta. I'm leaving this region happy with how I did - good form building up before the upcoming three weeks.

Quintana’s performance was enough to nudge ahead of overnight race leader Daniel Moreno (Katusha), who had taken the race lead with one stage to go. The Spaniard finished second overall at three seconds, with Astana’s Janez Brajkovic in third, 55 second down on Quintana.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 0:14:00 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 3 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 4 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 5 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha 6 Rubén Plaza (Spa) Movistar Team 7 Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo 8 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 9 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo 10 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 11 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 0:01:00 12 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 13 Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 14 Sergio Pardilla Bellón (Spa) MTN - Qhubeka 15 Daan Oliver (Ned) Team Giant-Shimano 16 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 17 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli 18 Sebastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 19 Steven Lammertink (Ned) Team Giant-Shimano 20 Peio Bilbao (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 21 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 22 José Herrada (Spa) Movistar Team 23 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 24 Linus Gerdemann (Ger) MTN - Qhubeka 25 Alberto Losada (Spa) Team Katusha 26 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 27 Ilya Davidenok (Kaz) Astana Pro Team 28 Juan José Oroz (Spa) Burgos - BH 29 Ivan Balykin (Rus) Rusvelo 30 Igor Merino (Spa) Burgos - BH 31 Illart Zuazubiskar (Spa) Euskadi 32 Miguel Minguez (Spa) Euskadi 33 Sergey Lagutin (Rus) Rusvelo 34 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli 35 Dmitry Kozontchuk (Rus) Team Katusha 36 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 37 Sergei Pomoshinikov (Rus) Rusvelo 38 Beñat Txoperena (Spa) Euskadi 39 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 40 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 41 Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha 42 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 43 Mattia Pozzo (Ita) Neri Sottoli 44 Francesco Failli (Ita) Neri Sottoli 45 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 46 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 47 Kirill Pozdnyakov (Rus) Rusvelo 48 Jacques Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 49 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural - Seguros RGA 50 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 51 Egor Silin (Rus) Team Katusha 52 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 53 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 54 Aleksandr Kuschynski (Blr) Team Katusha 55 Vicente Reynes (Spa) IAM Cycling 56 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 57 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 58 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 59 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 60 Bakhtiyar Kozhataye (Kaz) Astana Pro Team 61 Igor Anton (Spa) Movistar Team 62 Serguei Klimov (Rus) Rusvelo 63 Mirko Tedeschi (Ita) Neri Sottoli 64 Tsgabu Grmay (Eth) MTN - Qhubeka 65 Andrei Solomennikov (Rus) Rusvelo 66 Giorgio Cecchinel (Ita) Neri Sottoli 67 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 68 Víctor Martín (Spa) Burgos - BH 0:02:00 69 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 70 Guiseppe Fonzi (Ita) Neri Sottoli 71 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN - Qhubeka 72 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 73 Mikel Landa (Spa) Astana Pro Team 74 Pablo Lechuga (Spa) Euskadi 75 Sebastien Minard (Fra) Ag2r La Mondiale 76 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 77 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 78 David Arroyo (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 79 Moisés Dueñas (Spa) Burgos - BH 80 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 81 Dario Hernandez (Spa) Burgos - BH 82 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 83 Blel Kadri (Fra) Ag2r La Mondiale 84 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 85 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 86 Tom Peterson (USA) Team Giant-Shimano 87 David Belda (Spa) Burgos - BH 88 Pablo Torres (Spa) Burgos - BH 89 Rafael Andriato (Bra) Neri Sottoli 90 Víctor Etxeberria (Spa) Euskadi 91 Ibai Salas (Spa) Burgos - BH 92 Carlos Alberto Betancur (Col) Ag2r La Mondiale 0:03:00

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 25 pts 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 20 3 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 16 4 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 14 5 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha 12 6 Rubén Plaza (Spa) Movistar Team 10 7 Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo 9 8 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 8 9 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo 7 10 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 6 11 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 5 12 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 4 13 Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 3 14 Sergio Pardilla Bellón (Spa) MTN - Qhubeka 2 15 Daan Oliver (Ned) Team Giant-Shimano 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 0:44:32 2 Team Giant-Shimano 0:00:35 3 Rusvelo 0:00:52 4 Astana Pro Team 0:01:04 5 MTN - Qhubeka 0:01:09 6 Team Katusha 0:01:28 7 AG2R La Mondiale 8 Caja Rural - Seguros RGA 0:01:36 9 IAM Cycling 0:01:38 10 Neri Sottoli 0:02:06 11 Euskadi 0:02:20 12 Burgos-BH 0:02:33

Final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 15:07:09 2 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha 0:00:03 3 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 0:00:55 4 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli 0:01:32 5 Sergio Pardilla Bellón (Spa) MTN - Qhubeka 0:01:35 6 Peio Bilbao (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:40 7 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:01:41 8 Daan Oliver (Ned) Team Giant-Shimano 0:01:57 9 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:01:58 10 David Arroyo (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:59 11 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:18 12 Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo 0:02:22 13 Alberto Losada (Spa) Team Katusha 0:02:29 14 José Herrada (Spa) Movistar Team 0:02:39 15 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 0:03:11 16 Juan José Oroz (Spa) Burgos - BH 0:03:23 17 Sergey Lagutin (Rus) Rusvelo 0:03:31 18 Miguel Minguez (Spa) Euskadi 0:03:32 19 David Belda (Spa) Burgos - BH 0:03:59 20 Moisés Dueñas (Spa) Burgos - BH 0:05:10 21 Dmitry Kozontchuk (Rus) Team Katusha 0:05:22 22 Petr Ignatenko (Rus) Team Katusha 0:05:25 23 Jacques Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 0:06:25 24 Mikel Landa (Spa) Astana Pro Team 0:07:36 25 Igor Merino (Spa) Burgos - BH 0:08:34 26 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:09:43 27 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:11:36 28 Igor Anton (Spa) Movistar Team 0:11:46 29 Bakhtiyar Kozhataye (Kaz) Astana Pro Team 0:12:25 30 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 0:13:19 31 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 0:13:36 32 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 0:13:48 33 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 0:13:55 34 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 0:14:15 35 Sebastien Minard (Fra) Ag2r La Mondiale 0:14:28 36 Aleksandr Kuschynski (Blr) Team Katusha 0:14:52 37 Francesco Failli (Ita) Neri Sottoli 0:15:36 38 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 0:15:59 39 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli 0:16:34 40 Vicente Reynes (Spa) IAM Cycling 0:16:43 41 Ivan Balykin (Rus) Rusvelo 0:16:48 42 Sebastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 0:16:55 43 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 0:17:21 44 Karol Domagalski (Pol) Caja Rural - Seguros RGA 0:17:35 45 Linus Gerdemann (Ger) MTN - Qhubeka 0:18:19 46 Blel Kadri (Fra) Ag2r La Mondiale 0:18:28 47 Sylvester Szmyd (Pol) Movistar Team 0:18:30 48 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:19:10 49 Sergei Pomoshinikov (Rus) Rusvelo 0:19:30 50 Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 0:19:46 51 Tsgabu Grmay (Eth) MTN - Qhubeka 0:20:06 52 Rubén Plaza (Spa) Movistar Team 0:20:21 53 Giorgio Cecchinel (Ita) Neri Sottoli 0:20:44 54 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:21:04 55 Víctor Martín (Spa) Burgos - BH 0:21:48 56 Dario Hernandez (Spa) Burgos - BH 0:22:07 57 Tom Peterson (USA) Team Giant-Shimano 0:22:09 58 Andrei Solomennikov (Rus) Rusvelo 0:22:13 59 Dennis Van Niekerk (RSA) MTN - Qhubeka 0:22:14 60 Ilya Davidenok (Kaz) Astana Pro Team 0:22:15 61 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 0:23:07 62 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:23:22 63 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo 0:23:24 64 Vladimir Gusev (Rus) Team Katusha 0:23:57 65 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 0:25:23 66 Serguei Klimov (Rus) Rusvelo 0:25:41 67 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 0:26:29 68 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:26:31 69 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 0:26:56 70 Beñat Txoperena (Spa) Euskadi 0:27:25 71 Kirill Pozdnyakov (Rus) Rusvelo 0:28:51 72 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 0:29:14 73 Steven Lammertink (Ned) Team Giant-Shimano 0:29:37 74 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 0:30:00 75 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 0:31:04 76 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 0:31:10 77 Ibai Salas (Spa) Burgos - BH 0:32:30 78 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 0:33:10 79 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:33:56 80 Rafael Andriato (Bra) Neri Sottoli 0:35:48 81 Víctor Etxeberria (Spa) Euskadi 0:36:43 82 Pablo Lechuga (Spa) Euskadi 0:37:08 83 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 0:38:19 84 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 0:41:06 85 Pablo Torres (Spa) Burgos - BH 0:44:33 86 Mirko Tedeschi (Ita) Neri Sottoli 0:45:12 87 Guiseppe Fonzi (Ita) Neri Sottoli 0:45:28 88 Illart Zuazubiskar (Spa) Euskadi 0:47:30 89 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 0:48:23 90 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 0:54:19 91 Mattia Pozzo (Ita) Neri Sottoli 0:54:38 92 Carlos Alberto Betancur (Col) Ag2r La Mondiale 0:55:13

Sprints classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 19 pts 2 Ibai Salas (Spa) Burgos - BH 15 3 Pablo Torres (Spa) Burgos - BH 12 4 Mirko Tedeschi (Ita) Neri Sottoli 5 5 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli 4 6 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 4 7 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 4 8 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 1 9 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 52 pts 2 Mirko Tedeschi (Ita) Neri Sottoli 46 3 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha 34 4 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 26 5 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 20 6 José Herrada (Spa) Movistar Team 20 7 Ilya Davidenok (Kaz) Astana Pro Team 20 8 Serguei Klimov (Rus) Rusvelo 19 9 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 16 10 David Arroyo (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 16 11 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 15 12 Igor Anton (Spa) Movistar Team 13 13 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 11 14 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 11 15 Blel Kadri (Fra) Ag2r La Mondiale 10 16 Ibai Salas (Spa) Burgos - BH 10 17 Beñat Txoperena (Spa) Euskadi 10 18 Pablo Torres (Spa) Burgos - BH 10 19 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli 8 20 Miguel Minguez (Spa) Euskadi 8 21 Axel Domont (Fra) Ag2r La Mondiale 7 22 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 7 23 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 6 24 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 6 25 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 6 26 Adrien Niyonshuti (Rwa) MTN - Qhubeka 5 27 Peio Bilbao (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 4 28 Sebastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 4 29 Sergio Pardilla Bellón (Spa) MTN - Qhubeka 3 30 Daan Oliver (Ned) Team Giant-Shimano 3 31 Sergei Pomoshinikov (Rus) Rusvelo 3 32 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 3 33 Mikel Landa (Spa) Astana Pro Team 2 34 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 2 35 Rubén Plaza (Spa) Movistar Team 2 36 Bakhtiyar Kozhataye (Kaz) Astana Pro Team 1 37 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 1 38 Fabio Taborre (Ita) Neri Sottoli 1 39 Víctor Etxeberria (Spa) Euskadi 1 40 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 1

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha 59 pts 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 54 3 Lloyd Mondory (Fra) Ag2r La Mondiale 49 4 Thomas Damuseau (Fra) Team Giant-Shimano 42 5 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 35 6 Vicente Reynes (Spa) IAM Cycling 34 7 Aleksejs Saramotins (Lat) IAM Cycling 32 8 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 31 9 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 25 10 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 23 11 Steven Lammertink (Ned) Team Giant-Shimano 20 12 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 18 13 Daan Oliver (Ned) Team Giant-Shimano 18 14 Chad Haga (USA) Team Giant-Shimano 18 15 Sebastien Turgot (Fra) Ag2r La Mondiale 17 16 Mikel Landa (Spa) Astana Pro Team 16 17 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 16 18 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 15 19 David Arroyo (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 14 20 Sergey Lagutin (Rus) Rusvelo 13 21 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 12 22 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 12 23 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 12 24 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2r La Mondiale 10 25 Rubén Plaza (Spa) Movistar Team 10 26 Rafael Andriato (Bra) Neri Sottoli 10 27 Matteo Rabottini (Ita) Neri Sottoli 9 28 Peio Bilbao (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 9 29 Ilnur Zakarin (Rus) Rusvelo 9 30 Fredrik Kessiakoff (Swe) Astana Pro Team 9 31 Sergio Pardilla Bellón (Spa) MTN - Qhubeka 8 32 Ivan Balykin (Rus) Rusvelo 8 33 Linus Gerdemann (Ger) MTN - Qhubeka 8 34 Damien Gaudin (Fra) Ag2r La Mondiale 8 35 Artem Ovechkin (Rus) Rusvelo 7 36 Daniel Teklehaimanot (Eri) MTN - Qhubeka 5 37 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 4 38 Igor Anton (Spa) Movistar Team 3 39 Alberto Losada (Spa) Team Katusha 2 40 David Belda (Spa) Burgos - BH 2 41 Alexandr Kolobnev (Rus) Team Katusha 2 42 Johann Tschopp (Swi) IAM Cycling 1 43 Francesco Failli (Ita) Neri Sottoli 1

Spanish riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daniel Moreno (Spa) Team Katusha 15:07:12 2 Peio Bilbao (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:37 3 David Arroyo (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:01:56 4 Amets Txurruka (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:02:15 5 Alberto Losada (Spa) Team Katusha 0:02:26 6 José Herrada (Spa) Movistar Team 0:02:36 7 David Belda (Spa) Burgos - BH 0:03:56 8 Moisés Dueñas (Spa) Burgos - BH 0:05:07 9 Mikel Landa (Spa) Astana Pro Team 0:07:33 10 Antonio Piedra (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:11:33 11 Vicente Reynes (Spa) IAM Cycling 0:16:40 12 Rubén Plaza (Spa) Movistar Team 0:20:18 13 Víctor Martín (Spa) Burgos - BH 0:21:45 14 Dario Hernandez (Spa) Burgos - BH 0:22:04 15 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:26:28 16 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 0:26:53 17 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 0:29:11 18 Juan Jose Lobato (Spa) Movistar Team 0:33:07 19 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:33:53 20 Víctor Etxeberria (Spa) Euskadi 0:36:40 21 Jon Larrinaga (Spa) Euskadi 0:41:03 22 Pablo Torres (Spa) Burgos - BH 0:44:30 23 Illart Zuazubiskar (Spa) Euskadi 0:47:27

Castellano y Leones classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Moisés Dueñas (Spa) Burgos - BH 15:12:19 2 Víctor Martín (Spa) Burgos - BH 0:16:38 3 Fernando Grijalba (Spa) Caja Rural - Seguros RGA 0:21:21 4 Carlos Barbero (Spa) Euskadi 0:24:04

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Daan Oliver (Ned) Team Giant-Shimano 15:09:06 2 Bakhtiyar Kozhataye (Kaz) Astana Pro Team 0:10:28 3 Lawson Craddock (USA) Team Giant-Shimano 0:17:13 4 Ilya Davidenok (Kaz) Astana Pro Team 0:20:18 5 Mikel Iturria (Spa) Euskadi 0:24:59 6 Steven Lammertink (Ned) Team Giant-Shimano 0:27:40 7 Víctor Etxeberria (Spa) Euskadi 0:34:46