Hayter overcomes crash to keep Volta ao Algarve lead

Image 1 of 5 Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) in the leader's jersey (Image credit: Getty Images Sport) Image 2 of 5 Ethan Hayter (Ineos Grenadiers) bloodied in a crash, still managed to keep his race lead (Image credit: Getty Images Sport) Image 3 of 5 Kasper Asgreen won the time trial (Image credit: Getty Images Sport) Image 4 of 5 Sean Quinn (Hagens Berman Axeon) moved into the top 10 overall (Image credit: Getty Images Sport) Image 5 of 5 Joao Rodrigues (W52/FC Porto) held onto second overall (Image credit: Getty Images Sport)

Kasper Asgreen (Deceuninck-Quickstep) dominated in the stage 4 individual time trial in the Volta ao Algarve, winning the stage by three seconds over Rafael Reis (Efapel) with Benjamin Thomas (Groupama-FDJ) taking third.

The story of the day, however, was that of race leader Ethan Hayter who, despite sliding out in a sharp turn and finishing the stage with blood running down his left arm and leg, extended his race lead over João Rodrigues (W52/FC Porto) to 12 seconds.

Asgreen's ride was strong enough to move him into third overall behind Rodrigues at 21 seconds from Hayter, setting up an interesting battle on the final stage to the Alto do Malhão.

Full Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:23:52 2 Rafael Reis (Por) Efapel 0:00:03 3 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 0:00:09 4 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:19 5 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:00:28 6 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:00:37 7 Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates 0:00:52 8 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma 0:00:53 9 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 0:01:02 10 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 0:01:13 11 João Rodrigues (Por) W52/FC Porto 0:01:14 12 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 0:01:16 13 Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ 14 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:18 15 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:01:23 16 Daniel Mestre (Por) W52/FC Porto 17 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:24 18 Joey Rosskopf (USA) Rally Cycling 0:01:27 19 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:28 20 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:01:30 21 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 22 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 23 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 0:01:32 24 Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:01:39 25 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 0:01:40 26 Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:01:44 27 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 28 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:01:45 29 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 0:01:46 30 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:01:47 31 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:01:51 32 Sean Quinn (USA) Hagens Berman Axeon 33 Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Boavista 0:01:52 34 Michael Garrison (USA) Hagens Berman Axeon 0:01:53 35 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 0:01:54 36 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 37 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:02:00 38 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:02:02 39 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 40 José Fernandes (Por) W52/FC Porto 41 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:02:05 42 Jóni Brandão (Por) W52/FC Porto 43 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 0:02:06 44 Alejandro Marque Porto (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 45 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:02:09 46 Matthew Riccitello (USA) Hagens Berman Axeon 0:02:11 47 Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma 0:02:12 48 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Antarte-Feirense 0:02:15 49 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 0:02:22 50 Emanuel Duarte (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:02:24 51 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 52 Marijn van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:02:25 53 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 54 Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH 0:02:26 55 Aleksandr Grigorev (Rus) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 56 Shane Archbold (NZl) Deceuninck-QuickStep 57 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:27 58 Gaspar Gonçalves (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 59 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:28 60 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:02:29 61 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 62 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 0:02:30 63 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 0:02:32 64 Javier Moreno Bazan (Spa) Efapel 0:02:33 65 Clément Carisey (Fra) Delko 66 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 67 Gavin Mannion (USA) Rally Cycling 0:02:34 68 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 69 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 0:02:36 70 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 0:02:37 71 Kyle Murphy (USA) Rally Cycling 72 Marc Sarreau (Fra) AG2R Citroën Team 73 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 0:02:40 74 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:41 75 Gonçalo Amado (Por) Antarte-Feirense 76 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 77 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 78 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 0:02:43 79 Carlos Oyarzún (Chi) Louletano-Loulé Concelho 80 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:02:44 81 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 82 Fábio Costa (Por) Efapel 0:02:45 83 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma 84 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Euskaltel-Euskadi 85 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:48 86 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 87 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:02:49 88 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:02:50 89 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:51 90 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 91 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:02:52 92 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:02:53 93 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:55 94 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:58 95 Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Boavista 0:02:59 96 César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UDO 97 Iúri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:03:00 98 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:03:02 99 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 0:03:03 100 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon 101 Alberto Gallego Ruiz (Spa) Radio Popular-Boavista 0:03:05 102 Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team 0:03:06 103 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 104 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 0:03:07 106 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:08 107 Pedro Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:03:12 108 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 109 Brandon Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:03:13 110 Afonso Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:03:16 111 Alessandro Fedeli (Ita) Delko 0:03:17 112 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:20 113 João Salgado (Por) Kelly-Simoldes-UDO 114 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 0:03:21 115 André Domingues (Por) Efapel 0:03:25 116 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:26 117 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 0:03:30 118 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:32 119 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 120 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko 121 André Ramalho (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:03:34 122 Nathan Brown (USA) Rally Cycling 0:03:40 123 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Louletano-Loulé Concelho 0:03:41 124 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:45 125 Keegan Swirbul (USA) Rally Cycling 126 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:03:47 127 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:03:49 128 Pedro Paulinho (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 129 Alvaro Trueba Diego (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:03:55 130 César Martingil (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:03:56 131 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 132 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 0:03:58 133 Pedro Silva (Por) Radio Popular-Boavista 134 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel-Euskadi 0:03:59 135 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense 0:04:01 136 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense 137 David De La Fuente Rasilla (Spa) Louletano-Loulé Concelho 0:04:02 138 Enrique Sanz Unzue (Spa) Equipo Kern Pharma 139 Hélder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:04:10 140 João Medeiros (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:04:11 141 Carlos Salgueiro (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:04:13 142 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho 0:04:14 143 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense 144 Rui Rodrigues (Por) Louletano-Loulé Concelho 0:04:16 145 Emerson Oronte (USA) Rally Cycling 0:04:20 146 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 0:04:22 147 Karel Hnik (Cze) Efapel 0:04:23 148 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:04:24 149 Mikel Alonso Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:04:27 150 Rafael Lourenço (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:04:30 151 João Macedo (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:04:32 152 Raul Garcia Pierna (Spa) Equipo Kern Pharma 0:04:33 153 Marvin Scheulen (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:04:34 154 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko 0:04:36 155 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Louletano-Loulé Concelho 0:04:39 156 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:04:42 157 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:04:59 158 Fábio Oliveira (Por) Antarte-Feirense 0:05:00 159 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 0:05:10 160 Mauro Finetto (Ita) Delko 0:05:14 162 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense 0:05:38 163 Marcelo Salvador (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:05:40 164 Nuno Meireles (Por) Louletano-Loulé Concelho 0:05:41 165 Fábio Fernandes (Por) Efapel 0:07:39 166 Danny van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:09:53 DNF Andres Camilo Ardila Ordoñez (Col) UAE Team Emirates DNF Thomas Boudat (Fra) Team Arkea-Samsic

Teams Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Groupama-FDJ 1:14:17 2 Team Arkea-Samsic 0:00:20 3 UAE Team Emirates 0:00:33 4 Bora-Hansgrohe 0:00:45 5 W52/FC Porto 0:01:26 6 Ineos Grenadiers 0:01:34 7 Deceuninck-QuickStep 0:01:47 8 Equipo Kern Pharma 0:02:03 9 Hagens Berman Axeon 0:02:35 10 Efapel 0:02:40 11 AG2R Citroën Team 0:02:47 12 Burgos-BH 0:02:48 13 Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:03:55 14 Rally Cycling 0:03:57 15 Euskaltel-Euskadi 0:04:11 16 Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:04:15 17 Caja Rural-Seguros RGA 0:04:42 18 Radio Popular-Boavista 0:04:50 19 Delko 0:04:55 20 Kelly-Simoldes-UDO 0:04:56 21 Tavfer-Measindot-Mortágua 0:05:11 22 Antarte-Feirense 0:06:16 23 Bingoal WB 0:07:13 24 Louletano-Loulé Concelho 0:07:45 25 L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:09:17

General classification after stage 4 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 14:53:34 2 João Rodrigues (Por) W52/FC Porto 0:00:12 3 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 0:00:21 4 Thibault Guernalec (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:22 5 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:42 6 Maxime Bouet (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:53 7 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 0:00:56 8 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 0:01:18 9 Sean Quinn (USA) Hagens Berman Axeon 0:01:37 10 Daniel Navarro Garcia (Spa) Burgos-BH 0:01:43 11 Jóni Brandão (Por) W52/FC Porto 12 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 0:01:50 13 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko 0:01:57 14 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 0:01:58 15 Joey Rosskopf (USA) Rally Cycling 0:02:09 16 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 17 Alejandro Marque Porto (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 18 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:02:13 19 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 0:02:14 20 Marti Marquez Roman (Spa) Equipo Kern Pharma 0:02:15 21 Joaquim Silva (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:02:28 22 Georg Zimmermann (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 23 Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Boavista 0:02:32 24 Oliver Naesen (Bel) AG2R Citroën Team 25 Matthew Riccitello (USA) Hagens Berman Axeon 0:02:53 26 Vicente Garcia De Mateos Rubio (Spa) Antarte-Feirense 0:03:02 27 César Fonte (Por) Kelly-Simoldes-UDO 28 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Equipo Kern Pharma 0:03:04 29 Jose Manuel Diaz Gallego (Spa) Delko 0:03:07 30 Diego Rosa (Ita) Team Arkea-Samsic 0:03:20 31 Joan Bou Company (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:03:24 32 José Fernandes (Por) W52/FC Porto 0:03:28 33 Emanuel Duarte (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:03:33 34 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 0:04:03 35 Jesus Ezquerra Muela (Spa) Burgos-BH 36 Sergio Roman Martin Galan (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:17 37 Luís Gomes (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:04:21 38 Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates 0:04:26 39 Gonçalo Amado (Por) Antarte-Feirense 0:04:38 40 Maurits Lammertink (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:04:45 41 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 0:04:57 42 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 0:05:12 43 Cesar Nicolas Paredes Avellaneda (Col) Louletano-Loulé Concelho 0:05:34 44 Alberto Gallego Ruiz (Spa) Radio Popular-Boavista 0:05:38 45 Nils Politt (Ger) Bora-Hansgrohe 0:05:49 46 João Benta (Por) Radio Popular-Boavista 0:06:07 47 Gaspar Gonçalves (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:06:50 48 Pedro Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:06:57 49 Dimitri Peyskens (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:07:32 50 Remy Mertz (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:07:52 51 Keegan Swirbul (USA) Rally Cycling 0:08:14 52 Diego Lopez Fuentes (Spa) Equipo Kern Pharma 0:09:07 53 Rafael Reis (Por) Efapel 0:09:09 54 Lennard Kämna (Ger) Bora-Hansgrohe 0:09:42 55 Mathijs Paasschens (Ned) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:10:29 56 Jonas Koch (Ger) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:10:30 57 Javier Moreno Bazan (Spa) Efapel 0:10:36 58 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 0:10:47 59 Aritz Bagües Kalparsoro (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:11:02 60 Leonardo Basso (Ita) Ineos Grenadiers 0:11:09 61 Nuno Meireles (Por) Louletano-Loulé Concelho 0:11:13 62 Daniel Mestre (Por) W52/FC Porto 0:11:24 63 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:11:31 64 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 0:11:33 65 Daniel Freitas (Por) Radio Popular-Boavista 0:11:53 66 João Medeiros (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:11:56 67 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon 68 Kyle Murphy (USA) Rally Cycling 0:12:03 69 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 0:12:44 70 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:12:49 71 Rafael Silva (Por) Antarte-Feirense 0:13:14 72 Jesus Del Pino Corrochano (Spa) Louletano-Loulé Concelho 0:13:38 73 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense 0:13:40 74 Afonso Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:13:56 75 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 0:14:06 76 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 0:14:18 77 Nathan Brown (USA) Rally Cycling 0:14:32 78 João Macedo (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:14:33 79 Boy van Poppel (Ned) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:14:36 80 André Ramalho (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:14:38 81 Mauro Finetto (Ita) Delko 0:15:15 82 Baptiste Planckaert (Bel) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 0:15:19 83 Karel Hnik (Cze) Efapel 0:15:49 84 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 0:16:23 85 Aleksandr Grigorev (Rus) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:16:47 86 Anthony Jullien (Fra) AG2R Citroën Team 0:16:48 87 Venceslau Fernandes (Por) Antarte-Feirense 0:17:04 88 Jelle Vanendert (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:17:14 89 Alessandro Fedeli (Ita) Delko 0:17:38 90 David De La Fuente Rasilla (Spa) Louletano-Loulé Concelho 0:17:42 91 Ivo Oliveira (Por) UAE Team Emirates 0:17:49 92 Michael Garrison (USA) Hagens Berman Axeon 0:18:07 93 Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:18:32 94 Carlos Oyarzún (Chi) Louletano-Loulé Concelho 0:18:37 95 Marijn van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:18:39 96 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:18:42 97 Gijs Van Hoecke (Bel) AG2R Citroën Team 0:18:43 98 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:18:44 99 Kévin Geniets (Lux) Groupama-FDJ 0:18:48 100 Alexys Brunel (Fra) Groupama-FDJ 101 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 0:18:55 102 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:18:57 103 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:19:20 104 Emerson Oronte (USA) Rally Cycling 105 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 0:19:27 106 Gavin Mannion (USA) Rally Cycling 0:19:31 108 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 0:19:47 109 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:02 110 David Gonzalez Lopez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:20:13 111 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:20:17 112 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:20:29 113 Cameron Wurf (Aus) Ineos Grenadiers 114 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:20:42 115 César Martingil (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:21:08 116 Brandon Rivera Vargas (Col) Ineos Grenadiers 0:21:13 117 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:21:25 118 Rafael Lourenço (Por) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:21:27 119 Alvaro Trueba Diego (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:21:31 120 Pedro Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:21:34 121 Bruno Silva (Por) Antarte-Feirense 0:21:37 122 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:21:46 123 Carlos Salgueiro (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:21:49 124 Leangel Ruben Linarez Meneses (Ven) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:21:56 125 Hélder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:22:19 126 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 0:22:26 127 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 0:22:28 128 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 129 Fábio Oliveira (Por) Antarte-Feirense 0:22:36 130 Martin Laas (Est) Bora-Hansgrohe 0:23:23 131 Clément Carisey (Fra) Delko 0:23:55 132 Fábio Costa (Por) Efapel 0:24:12 133 Peio Goikoetxea Goiogana (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:24:13 134 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:24:19 135 Benjamin Thomas (Fra) Groupama-FDJ 136 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 0:24:29 137 Christophe Noppe (Bel) Team Arkea-Samsic 0:24:31 138 Marcelo Salvador (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:24:32 139 Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH 0:25:23 140 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:25:39 141 Bert Van Lerberghe (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:25:42 142 Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates 0:25:58 143 Iúri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:26:07 144 Clément Davy (Fra) Groupama-FDJ 0:26:46 145 Rui Rodrigues (Por) Louletano-Loulé Concelho 0:27:06 146 Enrique Sanz Unzue (Spa) Equipo Kern Pharma 0:27:09 147 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe 0:27:25 148 Shane Archbold (NZl) Deceuninck-QuickStep 0:28:13 149 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 0:28:46 150 André Domingues (Por) Efapel 0:29:18 151 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:29:49 152 Mikel Alonso Flores (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:30:06 153 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko 154 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 0:30:30 155 Tomas Contte (Arg) Louletano-Loulé Concelho 0:30:35 156 Marvin Scheulen (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:31:12 157 Gabriel Muller (Fra) Burgos-BH 0:31:13 158 Pedro Paulinho (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:31:27 159 Dzmitry Zhyhunou (Blr) Euskaltel-Euskadi 0:31:37 160 João Salgado (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:32:20 161 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:32:27 162 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:34:03 164 Julien Duval (Fra) AG2R Citroën Team 0:40:38

Points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Bennett (Irl) Deceuninck-QuickStep 50 2 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 29 3 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 24 4 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 17 5 João Rodrigues (Por) W52/FC Porto 13 6 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Bingoal Pauwels Sauzen WB 13 7 Iúri Leitão (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 12 8 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 9 Pascal Ackermann (Ger) Bora-Hansgrohe 10 10 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 8 11 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 8 12 Rui Oliveira (Por) UAE Team Emirates 8 13 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko 8 14 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UDO 7 15 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 7 16 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 6 17 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 6 18 Javier Moreno Bazan (Spa) Efapel 6 19 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 6 20 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 5 21 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 5 22 Amaro Antunes (Por) W52/FC Porto 4 23 Ricardo Mestre (Por) W52/FC Porto 3 24 Odd Christian Eiking (Nor) Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux 3 25 Marvin Scheulen (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 3 26 Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Boavista 2 27 José Fernandes (Por) W52/FC Porto 2 28 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 2 29 Gustavo Cesar Veloso (Spa) Atum General/Tavira/Maria Nova Hotel 2 30 Nicolas Prodhomme (Fra) AG2R Citroën Team 1 31 Ryan Gibbons (RSA) UAE Team Emirates 1 32 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 1 33 Clément Carisey (Fra) Delko 1 34 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskaltel-Euskadi 1

Mountains classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 João Rodrigues (Por) W52/FC Porto 11 2 Ethan Hayter (GBr) Ineos Grenadiers 10 3 Kenny Molly (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 8 4 Javier Moreno Bazan (Spa) Efapel 7 5 Henrique Casimiro (Por) Kelly-Simoldes-UDO 7 6 Luís Fernandes (Por) Radio Popular-Boavista 6 7 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 8 Damien Touze (Fra) AG2R Citroën Team 6 9 Jon Irisarri Ricon (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 4 10 Kasper Asgreen (Den) Deceuninck-QuickStep 4 11 Elie Gesbert (Fra) Team Arkea-Samsic 4 12 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 3 13 Sebastian Henao Gomez (Col) Ineos Grenadiers 2 14 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Ineos Grenadiers 2 15 Hugo Nunes (Por) Radio Popular-Boavista 2 16 Samuel Caldeira (Por) W52/FC Porto 2 17 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 18 Jetse Bol (Ned) Burgos-BH 2

Young riders classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Sean Quinn (USA) Hagens Berman Axeon 14:55:11 2 Matthew Riccitello (USA) Hagens Berman Axeon 0:01:16 3 Pedro Andrade (Por) Hagens Berman Axeon 0:02:26 4 Carlos Rodriguez Cano (Spa) Ineos Grenadiers 0:03:20 5 Pedro Lopes (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:05:20 6 Jarrad Drizners (Aus) Hagens Berman Axeon 0:09:56 7 João Medeiros (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:10:19 8 Diogo Barbosa (Por) Hagens Berman Axeon 9 António Ferreira (Por) Antarte-Feirense 0:12:03 10 Afonso Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:12:19 11 Matis Louvel (Fra) Team Arkea-Samsic 0:12:29 12 Carlos Canal Blanco (Spa) Burgos-BH 0:12:41 13 João Macedo (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:12:56 14 Michael Garrison (USA) Hagens Berman Axeon 0:16:30 15 Danny van der Tuuk (Ned) Equipo Kern Pharma 0:16:55 16 Marijn van den Berg (Ned) Groupama-FDJ 0:17:02 17 Pedro Pinto (Por) Tavfer-Measindot-Mortágua 0:18:52 18 José Sousa (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:19:48 19 Pedro Silva (Por) Radio Popular-Boavista 0:19:57 20 Carlos Salgueiro (Por) L.A. Alumínios/L.A. Sport 0:20:12 21 Hélder Gonçalves (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:20:42 22 Fábio Costa (Por) Efapel 0:22:35 23 Vojtech Repa (Cze) Equipo Kern Pharma 0:27:09 24 André Domingues (Por) Efapel 0:27:41 25 Xabier Mikel Azparren Irurzun (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:28:12 26 João Salgado (Por) Kelly-Simoldes-UDO 0:30:43