Katie Archibald of Great Britain in the Women's Team Pursuit (Image credit: Michael Aisner)

The British women took out the first gold medal of UCI Track World Cup in Berlin on Friday, setting themselves up for a gold medal ride against Australia and then winning a tight race by less than half a second.

The British quartet of Katy Archibald, Emily Kay, Laura Kenny and Emily Nelson beat Australians Annette Edmondson, Ashlee Ankudinoff, Georgia Baker and Amy Cure for gold.

The Australian team got the best of the Britons in the qualifying round, where Australia set the fastest mark with a time of 4:19.073 to Great Britain's 4:19.683. But the Britons got the better of their rivals in round 1, beating the US with a time of 4:17.196, while the Australians moved into the gold medal heat by beating Canada in round 1 with a time of 4:19.683.

The teams were evenly matched in the final, with Great Britain crossing the line first with a time of 4:16.153 to Australia's 4:16.413. In the race for bronze, Canada took the medal by lapping Italy.

Australian men top Denmark for Team Pursuit gold

The Australian quartet of Sam Welsford, Kelland O'Brien, Alexander Porter and Leigh Howard put in a gold medal ride against Denmark to take top Team Pursuit honours in Berlin, taking out the Danes with a time of 3:51.210 to 3:54.703. In the race for bronze, Canada out-paced Huub Wattbike 3:56.339 to 3:57.094.

The Australians got off to a fast start in the day's competition, setting the quickest mark in qualifying with a time of 3:53.426 to Denmark's runner-up mark of 3:54.611. The Australians continued to dominate in round 1, again setting the fastest time in the round and knocking out Great Britain 3:53.033 to 3:55.124. Denmark qualified for the gold medal round by beating Germany 3:54.32 to 3:58.2.

Netherlands, Gazprom-Rusvelo take Team Sprint titles

The Team Sprints were also decided on Friday in Berlin, with the Dutch men and Gazprom-Rusvelo women coming away with gold after three rounds of racing.

In the women's event, the Russian duo of Daria Shmeleva and Anastasiia Voinova set the fastest qualifying time of 32.698 to start off the day. The Gazprom-Rusvelo riders dominated Mexico in the next round to set up the final with Germany, who moved to the gold medal race by beating Great Britain 32.931 to 34.430.

In the gold medal race, the Gazprom-Rusvelo women beat the Germans 32.633 to 32.922. In the race for bronze, China beat Netherlands 33.336 to 33.395.

The Dutch men also won the qualifying round with a time of 42.980 to runner-up Great Britain's time of 43.045. Netherlands moved into the gold medal round by beating Czech Republic 42.586 to 44.384.

In the gold medal race, the Dutch trio of Nils van Thoenderdaal, Harrie Lavreysen and Jeffrey Hoogland beat Great Britain with a time of 42.467 to 42.981. In the race for bronze, Germany topped Beat Cycling 43.788 to 44.220.

UCI Track World Cup III Day 1 Results

Women's Team Pursuit Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Australia 0:04:19.073 Annette Edmondson (Aus) Australia Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia Georgia Baker (Aus) Australia Amy Cure (Aus) Australia 2 Great Britain 0:04:19.683 Katie Archibald (GBr) Great Britain Emily Kay (GBr) Great Britain Laura Kenny (GBr) Great Britain Emily Nelson (GBr) Great Britain 3 United States 0:04:25.760 Jennifer Valente (USA) United States Of America Christina Birch (USA) United States Of America Kelly Catlin (USA) United States Of America Kimberly Geist (USA) United States Of America 4 Canada 0:04:25.931 Ariane Bonhomme (Can) Canada Annie Foreman-Mackey (Can) Canada Kinley Gibson (Can) Canada Stephanie Roorda (Can) Canada 5 Republic of Korea 0:04:26.858 Hyunji Kim (Kor) Korea Youri Kim (Kor) Korea Jumi Lee (Kor) Korea Ahreum Na (Kor) Korea 6 Italy 0:04:27.974 Letizia Paternoster (Ita) Italy Rachele Barbieri (Ita) Italy Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy Martina Fidanza (Ita) Italy 7 Poland 0:04:28.896 Justyna Kaczkowska (Pol) Poland Lucja Pietrzak (Pol) Poland Daria Pikulik (Pol) Poland Nikol Plosaj (Pol) Poland 8 Germany 0:04:31.457 Tatjana Paller (Ger) Germany Franziska Brausse (Ger) Germany Gudrun Stock (Ger) Germany Laura Sussemilch (Ger) Germany 9 Belgium 0:04:31.782 Lotte Kopecky (Bel) Belgium Shari Bossuyt (Bel) Belgium Gilke Croket (Bel) Belgium Annelies Dom (Bel) Belgium 10 China 0:04:32.753 Xiaofei Wang (Chn) People's Republic of China Qiaolin Chen (Chn) People's Republic of China Jiali Liu (Chn) People's Republic of China Hong Wang (Chn) People's Republic of China 11 Ukraine 0:04:33.175 Anna Nahirna (Ukr) Ukraine Oksana Kliachina (Ukr) Ukraine Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine Ganna Solovei (Ukr) Ukraine 12 Ireland 0:04:33.296 Mia Griffin (Irl) Ireland Kelly Murphy (Irl) Ireland Alice Sharpe (Irl) Ireland Orla Walsh (Irl) Ireland 13 Russian Federation 0:04:34.291 Evgenia Augustinas (Rus) Russian Federation Tamara Balabolina (Rus) Russian Federation Anastasiia Iakovenko (Rus) Russian Federation Daria Malkova (Rus) Russian Federation 14 Belarus 0:04:36.491 Ina Savenka (Blr) Belarus Polina Pivovarova (Blr) Belarus Aksana Salauyeva (Blr) Belarus Hanna Tserakh (Blr) Belarus 15 Japan 0:04:38.119 Kie Furuyama (Jpn) Japan Yuya Hashimoto (Jpn) Japan Kisato Nakamura (Jpn) Japan Miho Yoshikawa (Jpn) Japan

Men's Team Pursuit Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Australia 0:03:53.426 Sam Welsford (Aus) Australia Leigh Howard (Aus) Australia Kelland O'Brien (Aus) Australia Alexander Porter (Aus) Australia 2 Denmark 0:03:54.611 Julius Johansen (Den) Denmark Lasse Norman Hansen (Den) Denmark Rasmus Pedersen (Den) Denmark Casper Von Folsach (Den) Denmark 3 Germany 0:03:55.467 Felix Gross (Ger) Germany Theo Reinhardt (Ger) Germany Leon Rohde (Ger) Germany Domenic Weinstein (Ger) Germany 4 Great Britain 0:03:56.318 Oliver Wood (GBr) Great Britain Edward Clancy (GBr) Great Britain Kian Emadi (GBr) Great Britain Charlie Tanfield (GBr) Great Britain 5 Canada 0:03:57.684 Derek Gee (Can) Canada Michael Foley (Can) Canada Adam Jamieson (Can) Canada Jay Lamoureux (Can) Canada 6 Huub Wattbike Test team 0:03:58.086 John Archibald (GBr) Huub Wattbike Test Team Daniel Bigham (GBr) Huub Wattbike Test Team Harry Tanfield (GBr) Huub Wattbike Test Team Jonathan Wale (GBr) Huub Wattbike Test Team 7 Belgium 0:04:00.020 Robbe Ghys (Bel) Belgium Kenny De Ketele (Bel) Belgium Moreno De Pauw (Bel) Belgium Lindsay De Vylder (Bel) Belgium 8 Russian Federation 0:04:00.313 Lev Gonov (Rus) Russian Federation Alexandr Smirnov (Rus) Russian Federation Ivan Smirnov (Rus) Russian Federation Gleb Syritsa (Rus) Russian Federation 9 Italy 0:04:00.440 Elia Viviani (Ita) Italy Francesco Lamon (Ita) Italy Davide Plebani (Ita) Italy Michele Scartezzini (Ita) Italy 10 Republic of Korea 0:04:01.721 Jaeyeon Im (Kor) Korea Kyeongho Min (Kor) Korea Keonwoo Park (Kor) Korea Dongin Shin (Kor) Korea 11 Poland 0:04:05.088 David Czubak (Pol) Poland Adrian Kaiser (Pol) Poland Bartosz Rudyk (Pol) Poland Daniel Staniszewski (Pol) Poland 12 Lokosphinx 0:04:05.711 Arseny Nikiforov (Rus) Lokosphinx Savva Novikov (Rus) Lokosphinx Sergei Shilov (Rus) Lokosphinx Dmitrii Sokolov (Rus) Lokosphinx 13 Belarus 0:04:06.918 Raman Tsishkou (Blr) Belarus Yauheni Akhramenka (Blr) Belarus Yauheni Karaliok (Blr) Belarus Raman Ramanau (Blr) Belarus 14 Track-Team Brandenburg 0:04:07.195 Moritz Malcharek (Ger) Track Team Brandenburg Richard Banusch (Ger) Track Team Brandenburg Jonas Bokeloh (Ger) Track Team Brandenburg Milan Henkelmann (Ger) Track Team Brandenburg 15 Switzerland 0:04:08.173 Claudio Imhof (Swi) Switzerland Frank Pasche (Swi) Switzerland Thery Schir (Swi) Switzerland Cyrille Thiery (Swi) Switzerland 16 Ukraine 0:04:09.631 Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine Volodymyr Dzhus (Ukr) Ukraine Timur Maleev (Ukr) Ukraine Vladyslav Shcherban (Ukr) Ukraine 17 Kazakhstan 0:04:16.601 Artyom Zakharov (Kaz) Kazakhstan Assylkhan Turar (Kaz) Kazakhstan Roman Vassilenkov (Kaz) Kazakhstan Alisher Zhumakan (Kaz) Kazakhstan 18 Marathon-Tula Cycling Team 0:04:18.393 Evgeny Kovalev (Rus) Marathon-Tula Cycling Team Andrey Prostokishin (Rus) Marathon-Tula Cycling Team Maxim Sukhov (Rus) Marathon-Tula Cycling Team Nikolay Zhurkin (Rus) Marathon-Tula Cycling Team

Women's Team Pursuit Round 1, Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Italy 0:04:24.912 Letizia Paternoster (Ita) Italy Simona Frapporti (Ita) Italy Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy Martina Fidanza (Ita) Italy 2 Poland 0:04:27.587 Justyna Kaczkowska (Pol) Poland Lucja Pietrzak (Pol) Poland Daria Pikulik (Pol) Poland Nikol Plosaj (Pol) Poland

Women's Team Pursuit Round 1, Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Republic of Korea 0:04:25.506 Hyunji Kim (Kor) Korea Youri Kim (Kor) Korea Jumi Lee (Kor) Korea Ahreum Na (Kor) Korea 2 Germany 0:04:31.425 Tatjana Paller (Ger) Germany Franziska Brausse (Ger) Germany Gudrun Stock (Ger) Germany Laura Sussemilch (Ger) Germany

Women's Team Pursuit Round 1, Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 0:04:17.196 Katie Archibald (GBr) Great Britain Emily Kay (GBr) Great Britain Laura Kenny (GBr) Great Britain Jessica Roberts (GBr) Great Britain 2 United States 0:04:25.088 Jennifer Valente (USA) United States Of America Christina Birch (USA) United States Of America Kelly Catlin (USA) United States Of America Kimberly Geist (USA) United States Of America

Women's Team Pursuit Round 1, Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Australia 0:04:18.083 Annette Edmondson (Aus) Australia Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia Georgia Baker (Aus) Australia Amy Cure (Aus) Australia 2 Canada 0:04:20.153 Ariane Bonhomme (Can) Canada Annie Foreman-Mackey (Can) Canada Kinley Gibson (Can) Canada Allison Beveridge (Can) Canada

Men's Team Pursuit Round 1, Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Huub Wattbike Test Team 0:03:54.411 John Archibald (GBr) Huub Wattbike Test Team Daniel Bigham (GBr) Huub Wattbike Test Team Ashton Lambie (USA) Huub Wattbike Test Team Jonathan Wale (GBr) Huub Wattbike Test Team 2 Belgium 0:03:58.911 Robbe Ghys (Bel) Belgium Kenny De Ketele (Bel) Belgium Moreno De Pauw (Bel) Belgium Lindsay De Vylder (Bel) Belgium

Men's Team Pursuit Round 1, Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Canada 0:03:54.682 Derek Gee (Can) Canada Michael Foley (Can) Canada Aidan Caves (Can) Canada Jay Lamoureux (Can) Canada 2 Russian Federation 0:04:14.697 Lev Gonov (Rus) Russian Federation Alexandr Smirnov (Rus) Russian Federation Ivan Smirnov (Rus) Russian Federation Gleb Syritsa (Rus) Russian Federation

Men's Team Pursuit Round 1, Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Denmark 0:03:54.320 Julius Johansen (Den) Denmark Lasse Norman Hansen (Den) Denmark Rasmus Pedersen (Den) Denmark Casper Von Folsach (Den) Denmark 2 Germany 0:03:58.200 Felix Gross (Ger) Germany Theo Reinhardt (Ger) Germany Leon Rohde (Ger) Germany Domenic Weinstein (Ger) Germany

Men's Team Pursuit Round 1, Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Australia 0:03:53.033 Sam Welsford (Aus) Australia Cameron Scott (Aus) Australia Kelland O'Brien (Aus) Australia Alexander Porter (Aus) Australia 2 Great Britain 0:03:55.124 Oliver Wood (GBr) Great Britain Edward Clancy (GBr) Great Britain Kian Emadi (GBr) Great Britain Charlie Tanfield (GBr) Great Britain

Women's Team Sprint Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Gazprom-Rusvelo 0:00:32.698 Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo 2 Netherlands 0:00:33.181 Kyra Lamberink (Ned) Netherlands Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 3 China 0:00:33.200 Junhong Lin (Chn) People's Republic of China Tianshi Zhong (Chn) People's Republic of China 4 Germany 0:00:33.569 Miriam Welte (Ger) Germany Pauline Sophie Grabosch (Ger) Germany 5 Great Britain 0:00:33.615 Katy Marchant (GBr) Great Britain Lauren Bate (GBr) Great Britain 6 Ukraine 0:00:33.763 Olena Starikova (Ukr) Ukraine Liubov Basova (Ukr) Ukraine 7 Russian Federation 0:00:33.765 Natalia Antonova (Rus) Russian Federation Ekaterina Gnidenko (Rus) Russian Federation 8 Mexico 0:00:33.872 Jessica Salazar Valles (Mex) Mexico Yuli Verdugo Osuna (Mex) Mexico 9 Poland 0:00:33.893 Marlena Karwacka (Pol) Poland Urszula Los (Pol) Poland 10 Lithuania 0:00:33.900 Migle Marozaite (Ltu) Lithuania Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania 11 Republic of Korea 0:00:33.996 Soohyun Kim (Kor) Korea Hyejin Lee (Kor) Korea 12 Spain 0:00:34.022 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain Helena Casas Roige (Spa) Spain 13 Canada 0:00:34.129 Amelia Walsh (Can) Canada Lauriane Genest (Can) Canada 14 Italy 0:00:34.581 Gloria Manzoni (Ita) Italy Miriam Vece (Ita) Italy 15 India 0:00:35.689 Deborah Deborah (Ind) India Sonali Chanu (Ind) India 16 Hong Kong 0:00:35.719 Yin Yin Li (HKg) Hong Kong, China Hoi Yan Jesica Lee (HKg) Hong Kong, China

Men's Team Sprint Qualifying # Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:42.980 Nils Van Thoenderd (Ned) Netherlands Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands Sam Ligtlee (Ned) Netherlands 2 Great Britain 0:00:43.045 Ryan Owens (GBr) Great Britain Jack Carlin (GBr) Great Britain Jason Kenny (GBr) Great Britain 3 France 0:00:43.570 Sebastien Vigier (Fra) France Rayan Helal (Fra) France Quentin Lafargue (Fra) France 4 Poland 0:00:43.725 Maciej Bielecki (Pol) Poland Mateusz Rudyk (Pol) Poland Krzysztof Maksel (Pol) Poland 5 Germany 0:00:43.744 Timo Bichler (Ger) Germany Stefan Botticher (Ger) Germany Maximilian Levy (Ger) Germany 6 Beat Cycling Club 0:00:43.808 Roy Van Den Berg (Ned) Beat Cycling Club Theo Bos (Ned) Beat Cycling Club Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club 7 China 0:00:44.293 Shuai Guo (Chn) People's Republic of China Chao Xu (Chn) People's Republic of China Yu Zhou (Chn) People's Republic of China 8 Czech Republic 0:00:44.296 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic Tomas Babek (Cze) Czech Republic Robin Wagner (Cze) Czech Republic 9 Japan 0:00:44.328 Kazuki Amagai (Jpn) Japan Yudai Nitta (Jpn) Japan Tomohiro Fukaya (Jpn) Japan 10 Trinidad and Tobago 0:00:44.353 Njisane Phillip (Tto) Trinidad and Tobago Nicholas Paul (Tto) Trinidad and Tobago Kwesi Browne (Tto) Trinidad and Tobago 11 Russian Federation 0:00:44.459 Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation Pavel Yakushevskiy (Rus) Russian Federation Shane Alan Perkins (Rus) Russian Federation 12 Spain 0:00:44.777 Alejandro Martinez Chorro (Spa) Spain Juan Peralta Gascon (Spa) Spain Jose Moreno Sanchez (Spa) Spain 13 Malaysia 0:00:45.134 Mohd Azizulhasini Awang (Mas) Malaysia Muhammad Shah Firdaus Sahrom (Mas) Malaysia Muhammad Fadhil Mohd Zonis (Mas) Malaysia 14 Track-Team Brandenburg 0:00:45.391 Eric Engler (Ger) Track Team Brandenburg Carl Hinze (Ger) Track Team Brandenburg Anton Hohne (Ger) Track Team Brandenburg 15 Kazakhstan 0:00:45.767 Maxim Nalyotov (Kaz) Kazakhstan Pavel Vorzhev (Kaz) Kazakhstan Andrey Chugay (Kaz) Kazakhstan

Women's Team Pursuit Final Round - Gold # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 0:04:16.153 Katie Archibald (GBr) Great Britain Emily Kay (GBr) Great Britain Laura Kenny (GBr) Great Britain Emily Nelson (GBr) Great Britain 2 Australia 0:04:16.413 Annette Edmondson (Aus) Australia Ashlee Ankudinoff (Aus) Australia Georgia Baker (Aus) Australia Amy Cure (Aus) Australia

Women's Team Pursuit Final Round - Bronze # Rider Name (Country) Team Result 3 Canada OVL Allison Beveridge (Can) Canada Ariane Bonhomme (Can) Canada Annie Foreman-Mackey (Can) Canada Stephanie Roorda (Can) Canada 4 Italy OVL Rachele Barbieri (Ita) Italy Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy Martina Fidanza (Ita) Italy Simona Frapporti (Ita) Italy

Women's Team Sprint Round 1, Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:00:32.931 Miriam Welte (Ger) Germany Emma Hinze (Ger) Germany 2 Great Britain 0:00:33.430 Katy Marchant (GBr) Great Britain Lauren Bate (GBr) Great Britain

Women's Team Sprint Round 1, Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 China 0:00:33.265 Junhong Lin (Chn) People's Republic of China Tianshi Zhong (Chn) People's Republic of China 2 Ukraine 0:00:33.720 Olena Starikova (Ukr) Ukraine Liubov Basova (Ukr) Ukraine

Women's Team Sprint Round 1, Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:33.123 Kyra Lamberink (Ned) Netherlands Shanne Braspennincx (Ned) Netherlands 2 Russian Federation 0:00:33.818 Natalia Antonova (Rus) Russian Federation Ekaterina Gnidenko (Rus) Russian Federation

Women's Team Sprint Round 1, Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gazprom-Rusvelo 0:00:32.432 Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo 2 Mexico 0:00:33.832 Jessica Salazar Valles (Mex) Mexico Daniela Gaxiola Gonzalez (Mex) Mexico

Men's Team Pursuit Final Round - Gold # Rider Name (Country) Team Result 1 Australia 0:03:51.210 Sam Welsford (Aus) Australia Kelland O'Brien (Aus) Australia Alexander Porter (Aus) Australia Leigh Howard (Aus) Australia 2 Denmark 0:03:54.703 Julius Johansen (Den) Denmark Lasse Norman Hansen (Den) Denmark Rasmus Pedersen (Den) Denmark Casper Von Folsach (Den) Denmark

Men's Team Pursuit Final Round - Bronze # Rider Name (Country) Team Result 3 Canada 0:03:56.339 Derek Gee (Can) Canada Aidan Caves (Can) Canada Michael Foley (Can) Canada Jay Lamoureux (Can) Canada 4 Huub Wattbike Test Team 0:03:57.094 John Archibald (GBr) Huub Wattbike Test Team Daniel Bigham (GBr) Huub Wattbike Test Team Ashton Lambie (USA) Huub Wattbike Test Team Jonathan Wale (GBr) Huub Wattbike Test Team

Men's Team Sprint Round 1, Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Germany 0:00:43.731 Timo Bichler (Ger) Germany Stefan Botticher (Ger) Germany Maximilian Levy (Ger) Germany 2 Poland 0:00:46.674 Maciej Bielecki (Pol) Poland Mateusz Rudyk (Pol) Poland Krzysztof Maksel (Pol) Poland

Men's Team Sprint Round 1, Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Beat Cycling Club 0:00:43.420 Roy Van Den Berg (Ned) Beat Cycling Club Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club Theo Bos (Ned) Beat Cycling Club 2 France 0:00:43.807 Sebastien Vigier (Fra) France Rayan Helal (Fra) France Quentin Lafargue (Fra) France

Men's Team Sprint Round 1, Heat 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Great Britain 0:00:42.803 Ryan Owens (GBr) Great Britain Jack Carlin (GBr) Great Britain Jason Kenny (GBr) Great Britain 2 China 0:00:43.864 Shuai Guo (Chn) People's Republic of China Chao Xu (Chn) People's Republic of China Yu Zhou (Chn) People's Republic of China

Men's Team Sprint Round 1, Heat 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:42.586 Nils Van Thoenderd (Ned) Netherlands Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 2 Czech Republic 1065:12:57.600 Pavel Kelemen (Cze) Czech Republic Tomas Babek (Cze) Czech Republic Robin Wagner (Cze) Czech Republic

Women's Team Sprint Finals - Gold # Rider Name (Country) Team Result 1 Gazprom-Rusvelo 0:00:32.633 Daria Shmeleva (Rus) Gazprom-Rusvelo Anastasiia Voinova (Rus) Gazprom-Rusvelo 2 Germany 0:00:32.922 Miriam Welte (Ger) Germany Emma Hinze (Ger) Germany

Women's Team Sprint Finals - Bronze # Rider Name (Country) Team Result 3 China 0:00:33.336 Junhong Lin (Chn) People's Republic of China Tianshi Zhong (Chn) People's Republic of China 4 Netherlands 0:00:33.395 Kyra Lamberink (Ned) Netherlands Elis Ligtlee (Ned) Netherlands

Men's Team Sprint Finals - Gold # Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 0:00:42.467 Nils Van Thoenderd (Ned) Netherlands Harrie Lavreysen (Ned) Netherlands Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 2 Great Britain 0:00:42.981 Ryan Owens (GBr) Great Britain Philip Hindes (GBr) Great Britain Jason Kenny (GBr) Great Britain