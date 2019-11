Image 1 of 5 Santiago Martínez (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 2 of 5 Nicolas Prudencio & Juan Garcia (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 3 of 5 A rider in action on stage 2 singletrack (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 4 of 5 Andrés Correa (Image credit: Trans Andes Challenge) Image 5 of 5 A rider on stage 2 (Image credit: Trans Andes Challenge)

Local Chilean rider Javier Püschel took first place in the demanding 62km second stage of the Trans Andes in Southern Chile.

Püschel crossed the line in three hours, eight minutes and 20 seconds. Stage 1 winner Joao Marinho of Portugal was second in 3:19:48, fast enough to retain his overall lead. Men's duo team Matthew Hadley and Benoit Simard from Canada were third on the day.

Americans Mary MacConnleoug and Michael Broderick were again the fastest mixed team, finishing in 3:44:10 while their compatriot Rebecca Rusch continues to top the solo women's standings.

The stage began with a long, steep climb into the mountains and finished up at the Coñaripe Hot Springs, where competitors could soak their tired muscles in the stone pools.

Tomorrow's stage 3 will cover 77km from Termas de Coñaripe to Termas de Menetue. The course will go through the Ruta Transvolcanica in the Villarrica National Park.



Full Results

Solo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Javier Püschel (Chi) 3:08:20 2 João Marinho (Por) 0:11:28 3 Saul Novoa (Chi) 0:20:25 4 Rolando Garay (Chi) 0:35:22 5 Javier López (PRc) 0:42:53 6 Tiago Silva (Por) 0:46:45 7 Matthew Gilbert (Gal) 0:55:38 8 Robert Spies (USA) 1:10:25 9 Christopher Latura (USA) 1:10:39 10 Klauss Shulz (Chi) 1:23:18 11 Simon Sharp (GBr) 1:28:16 12 Mariano Ortiz (Arg) 1:30:04 13 Harrison Precourt (USA) 1:30:25 14 Juan Jacob Cerón (Col) 1:34:29 15 James Williamson (USA) 1:36:08 16 Patricio Ayerza (Arg) 1:39:01 17 Aaron Nygren (USA) 1:53:08 18 Marc Brummelhuis (Ned) 2:22:17 19 Nicholas Allain Saraiva (Bra) 2:31:34 20 Víctor Espinoza (Per) 2:48:51 21 Wayne Rice (RSA) 2:50:55 22 Erik Simpson (USA) 2:51:54 23 Liberty Moore (Can) 3:48:31 24 Andrés Correa (Chi) 3:52:02 25 Rodrigo Hevia (Chi) 4:12:34 26 Gonzalo Moya (Chi) 4:32:32 27 Abe Valdez (USA) 4:50:12

Solo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Rebecca Rusch (USA) 4:06:02 2 Merce Petit Llop (Spa) 0:11:59 3 Rita Esteves (Por) 0:35:59 4 Denisse Van Sint Jan (Chi) 0:56:21 5 La Kelley (USA) 0:56:37 6 Martine Nel (RSA) 1:14:04 7 Amy Smith (USA) 1:32:25 8 Diana Pico Rueda (Ecu) 2:12:21 9 Sarah Tona (USA) 2:40:28

Solo men 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Hans Dielacher (Aus) 3:56:54 2 Ignacio Torres (Chi) 0:08:33 3 Raul Navarro (Ven) 0:09:29 4 Carles Arias-Aguilar (Spa) 0:19:27 5 Thomas Tetz (Can) 0:22:36 6 Zbigniew Wizner (Pol) 0:26:16 7 Michael Lella (Ger) 0:27:18 8 Fabián Pereyra (Arg) 0:31:28 9 Anthony Richard D'Amico (USA) 0:37:09 10 Michael Talbert (USA) 0:38:16 11 Scott Rake (USA) 0:39:08 12 Ned Barnett (USA) 0:42:55 13 Javier Moracho (Spa) 0:45:50 14 Neil Bremmer (USA) 0:47:35 15 Greg Mckennis (USA) 0:47:57 16 José Antonio Celsi (Chi) 0:53:20 17 Lood Rabie (RSA) 0:55:43 18 Don Sissons (Can) 0:59:22 19 Marcello Cenci (Bra) 1:05:57 20 José Gerstle (Chi) 1:22:42 21 Rodrigo Picó (Chi) 1:22:46 22 Alasdair Condie (RSA) 1:37:05 23 Miguel Arciniegas (Col) 1:39:52 24 Paulo Coelho (Bra) 2:06:35 25 Carlos Rivera (Mex) 2:24:43 26 Ludwik Zon (USA) 2:38:34 27 Bernie Verrills (GBr) 2:47:52 28 Kevin Maldonado (USA) 3:00:01 DNF Rob Westerink (Cur) DNF Fernando Delorenzo (Chi)

Solo women 45+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Debbie Hunter (USA) 5:26:09 2 Jana Morris (USA) 1:09:19

Duo men # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoit Simard (Can) & Matthew Hadley (Can) 3:25:51 2 Nicolas Prudencio (Chi) & Juan Garcia (Chi) 0:11:02 3 Robert Schmitt (Lux) & Joe Kirch (Lux) 0:24:11 4 Fuzzy John Milne (USA) & Peter Butt (Aus) 0:47:06 5 Ricardo Püschel (Chi) & Alberto Rotger (Chi) 0:47:10 6 Hans Tapia (Chi) & Andre Calderon (Chi) 1:38:25 7 Pablo Fredes (Chi) & Eduardo Bustos (Chi) 2:23:02 8 Sander Van Beest (Cur) & Guido Zwanniken (Cur) 3:15:39 9 Juan Pablo Donetch (Chi) & Francisco Donetch (Chi) 4:06:03

Duo men 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Francisco Llerena (Ecu) & Esteban Carrion (Ecu) 3:50:14 2 Renato Cisneros (Ecu) & Eran Hayoun (Ecu) 0:01:48 3 Cristóbal García-Huidobro (Chi) & Tomás Baeza (Chi) 0:04:49 4 Alfonso Cossio (Chi) & Jorge Moya (Chi) 0:44:28 5 Eduardo Santos (Bra) & Jhon Bermudez (Bra) 1:02:36 6 Rodolpho Mattheis (Bra) & Rodrigo Freitas (Bra) 1:14:28 7 Andre Stander (RSA) & Matt Jerram (GBr) 1:43:45

Duo men 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Cardemil (Chi) & Patricio Diaz (Chi) 4:03:56 2 Santiago Martínez (Col) & Alejandro Vila (Col) 0:29:15 3 Pablo Urzua (Chi) & Gonzalo Urzua (Chi) 0:55:05 4 Erik Smuts (RSA) & Klaus Hass (RSA) 0:56:07 5 Herivelto Paiva (Bra) & Rodrigo Argenta (Bra) 1:05:15 6 Julio Trillos (Col) & Iván Rincón (Col) 1:19:36 7 Juan Lopez (Col) & Santiago Ramírez (Col) 1:37:20 8 Jean Halle (Can) & Nelson Jr Moreau (Can) 1:45:17 9 Antonio Casucci (Arg) & Ariel Roncayolo (Arg) 1:54:25 10 Clive Leader (RSA) & Anthony Jankovich (RSA) 1:55:02

Duo men 100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Danneley Danneley (USA) & Bill Glore (USA) 4:14:00 2 Otta Matousek (Cze) & Ales Kilnar (Cze) 0:10:06 3 Greg Kidd (USA) & Erik Westra (NZl) 2:36:32

Duo women # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary Danelley (USA) & Laura Knight (USA) 6:05:32 2 Alison Jones (Can) & Michele White (Can) 1:37:07

Duo mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug (USA) & Michael Broderick (USA) 3:44:10 2 Elisa García (Chi) & Claus Plaut (Chi) 0:39:44 3 Julyana Machado (Bra) & Weimar Pettengill (Bra) 1:26:31 4 Anne Whetzel (USA) & Scott Warren (USA) 1:33:06 DNF Carlos Roberto Zanini (Bra) & Joana Guttler (Bra)

Duo mixed 60+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexandre Silva (Bra) & Gabriela Venier (Bra) 4:58:53 2 Kirk Nordgren (USA) & Angie Rake (USA) 0:39:14 3 Gustavo Mendes (Bra) & Amanda Lopes (Bra) 2:23:25 DNF Osmar Telis (Uru) & Gabriela Cabrera (Uru)

Duo Mixed 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Sandra Termes (Spa) & Pepe Quer (Spa) 5:09:21 2 Hans Bensik (Ned) & Corinne Bos (Ned) 0:57:12 3 María Teresa Armendariz (Arg) & Mario Rodolfo Martínez (Arg) 1:22:04

Solo men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 João Marinho (Por) 6:56:21 2 Javier Püschel (Chi) 0:23:41 3 Tiago Silva (Por) 0:53:38 4 Saul Novoa (Chi) 0:53:39 5 Rolando Garay (Chi) 1:01:38 6 Javier López (PRc) 1:27:41 7 Matthew Gilbert (Gal) 1:43:48 8 Christopher Latura (USA) 2:16:16 9 Juan Jacob Cerón (Col) 2:23:24 10 Robert Spies (USA) 2:29:16 11 Klauss Shulz (Chi) 2:29:33 12 Simon Sharp (GBr) 2:51:19 13 Harrison Precourt (USA) 2:56:49 14 Mariano Ortiz (Arg) 3:05:54 15 Aaron Nygren (USA) 3:46:24 16 James Williamson (USA) 3:55:07 17 Patricio Ayerza (Arg) 4:18:27 18 Wayne Rice (RSA) 5:03:31 19 Marc Brummelhuis (Ned) 5:05:27 20 Nicholas Allain Saraiva (Bra) 5:18:06 21 Víctor Espinoza (Per) 5:21:34 22 Erik Simpson (USA) 6:02:37 23 Andrés Correa (Chi) 7:26:07 24 Rodrigo Hevia (Chi) 7:46:39 25 Liberty Moore (Can) 8:16:23 26 Gonzalo Moya (Chi) 9:40:32 27 Abe Valdez (USA) 9:41:57

Solo women general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rebecca Rusch (USA) 8:35:40 2 Merce Petit Llop (Spa) 0:45:53 3 Rita Esteves (Por) 1:47:40 4 Denisse Van Sint Jan (Chi) 2:02:15 5 La Kelley (USA) 2:16:41 6 Martine Nel (RSA) 2:29:29 7 Amy Smith (USA) 3:19:35 8 Diana Pico Rueda (Ecu) 4:03:44 9 Sarah Tona (USA) 5:03:20

Solo men 45+ general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Hans Dielacher (Aus) 8:08:49 2 Ignacio Torres (Chi) 0:46:33 3 Raul Navarro (Ven) 0:50:33 4 Carles Arias-Aguilar (Spa) 0:53:37 5 Michael Lella (Ger) 1:00:30 6 Thomas Tetz (Can) 1:06:49 7 Zbigniew Wizner (Pol) 1:25:04 8 Anthony Richard D'Amico (USA) 1:35:57 9 Scott Rake (USA) 1:43:50 10 Fabián Pereyra (Arg) 1:46:11 11 Don Sissons (Can) 1:50:40 12 Michael Talbert (USA) 1:50:49 13 Javier Moracho (Spa) 2:00:54 14 Greg Mckennis (USA) 2:07:00 15 José Antonio Celsi (Chi) 2:10:59 16 Lood Rabie (RSA) 2:21:52 17 Neil Bremmer (USA) 2:30:34 18 Ned Barnett (USA) 2:35:30 19 Marcello Cenci (Bra) 2:37:50 20 Rodrigo Picó (Chi) 3:16:50 21 José Gerstle (Chi) 3:17:04 22 Alasdair Condie (RSA) 3:49:25 23 Miguel Arciniegas (Col) 4:04:02 24 Carlos Rivera (Mex) 5:11:04 25 Ludwik Zon (USA) 5:25:35 26 Paulo Coelho (Bra) 5:29:16 27 Kevin Maldonado (USA) 6:15:37 28 Bernie Verrills (GBr) 6:25:38

Solo women 45+ general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Debbie Hunter (USA) 11:36:23 2 Jana Morris (USA) 1:58:01

Duo men general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Benoit Simard (Can) & Matthew Hadley (Can) 7:13:45 2 Nicolas Prudencio (Chi) & Juan Garcia (Chi) 0:34:14 3 Robert Schmitt (Lux) & Joe Kirch (Lux) 1:05:20 4 Ricardo Püschel (Chi) & Alberto Rotger (Chi) 1:22:29 5 Fuzzy John Milne (USA) & Peter Butt (Aus) 1:44:40 6 Hans Tapia (Chi) & Andre Calderon (Chi) 3:23:33 7 Pablo Fredes (Chi) & Eduardo Bustos (Chi) 4:53:54 8 Sander Van Beest (Cur) & Guido Zwanniken (Cur) 6:30:10 9 Juan Pablo Donetch (Chi) & Francisco Donetch (Chi) 7:42:59

Duo men 60+ general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Francisco Llerena (Ecu) & Esteban Carrion (Ecu) 8:14:37 2 Cristóbal García-Huidobro (Chi) & Tomás Baeza (Chi) 0:17:47 3 Renato Cisneros (Ecu) & Eran Hayoun (Ecu) 0:29:20 4 Alfonso Cossio (Chi) & Jorge Moya (Chi) 2:01:25 5 Eduardo Santos (Bra) & Jhon Bermudez (Bra) 2:27:07 6 Rodolpho Mattheis (Bra) & Rodrigo Freitas (Bra) 2:33:32 7 Andre Stander (RSA) & Matt Jerram (GBr) 3:28:04

Duo men 80+ general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Carlos Cardemil (Chi) & Patricio Diaz (Chi) 9:06:18 2 Santiago Martínez (Col) & Alejandro Vila (Col) 0:47:08 3 Pablo Urzua (Chi) & Gonzalo Urzua (Chi) 1:35:58 4 Erik Smuts (RSA) & Klaus Hass (RSA) 1:41:30 5 Herivelto Paiva (Bra) & Rodrigo Argenta (Bra) 2:04:03 6 Juan Lopez (Col) & Santiago Ramírez (Col) 2:41:48 7 Julio Trillos (Col) & Iván Rincón (Col) 2:51:54 8 Antonio Casucci (Arg) & Ariel Roncayolo (Arg) 3:08:33 9 Jean Halle (Can) & Nelson Jr Moreau (Can) 3:28:06 10 Clive Leader (RSA) & Anthony Jankovich (RSA) 4:04:16

Duo men 100+ general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Danneley Danneley (USA) & Bill Glore (USA) 8:45:57 2 Otta Matousek (Cze) & Ales Kilnar (Cze) 0:40:37 3 Greg Kidd (USA) & Erik Westra (NZl) 5:55:13

Duo women general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary Danelley (USA) & Laura Knight (USA) 12:26:33 2 Alison Jones (Can) & Michele White (Can) 2:43:28

Duo mixed general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary McConneloug (USA) & Michael Broderick (USA) 7:57:04 2 Elisa García (Chi) & Claus Plaut (Chi) 1:18:21 3 Julyana Machado (Bra) & Weimar Pettengill (Bra) 3:14:17 4 Anne Whetzel (USA) & Scott Warren (USA) 3:27:23

Duo mixed 60+ general classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexandre Silva (Bra) & Gabriela Venier (Bra) 10:21:25 2 Kirk Nordgren (USA) & Angie Rake (USA) 1:22:12 3 Gustavo Mendes (Bra) & Amanda Lopes (Bra) 4:32:36