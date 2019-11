Image 1 of 24 Pello Bilbao (Astana) claimed stage 1 of the Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 24 Chris Froome and Team Sky at Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 24 Chris Froome (Team Sky) finishes 5th at stage 1 of the Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 24 Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) stage 1 Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 24 Quentin Jauregui (AG2R La Mondiale) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 24 Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 24 Pello Bilbao (Astana) on his way to winning stage 1 of the Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 24 Pello Bilbao (Astana) wins stage 1 of the Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 24 Pello Bilbao (Astana) makes a late attack to win stage 1 of the Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 24 Pello Bilbao (Astana) wins stage 1 of the Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 24 Chris Froome (Team Sky) at Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 24 Thibaut Pinot (Groupama FDJ) was fourth at stage 1 of Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 24 Pello Bilbao (Astana) celebrates his stage 1 win at the Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 24 Chris Froome and Team Sky at Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 24 Pello Bilbao (Astana) claimed stage 1 of the Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 24 Giulio Ciccone of Italy and Team Bardiani at Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 24 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 24 Giulio Ciccone of Italy and Team Bardiani at Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 24 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 24 Chris Froome (Team Sky) at Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 24 Chris Froome (Team Sky) at Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 24 Salvatore Puccio of Italy and Team Sky at Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 24 Kenny Elissonde of France and Team Sky at Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 24 Aleksejs Saramotins of Latvia and Team Bora - Hansgrohe during Tour of the Alps (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Pello Bilbao (Astana) claimed stage 1 of the Tour of the Alps and the first leader’s jersey of the race, after a well-timed attack little under five kilometres from the finish. The Astana rider jumped away from the leaders after the final climb and held off the chasers, with Luis Leon Sanchez (Astana) finishing second and Ivan Ramiro Sosa (Androni Giocattoli-Sidermec) taking third on the stage.

Giro d’Italia rivals Chris Froome (Team Sky), Thibaut Pinot (Groupama FDJ) and Fabio Aru (UAE Team Emirates), all locked horns on the final 19-kilometre ascent of Rovereto, with the Italian briefly distanced after Froome had launched a stinging attack before the summit. There was a re-grouping on the run-in to the line, and Astana showed their strength with five riders present. It was Bilbao who seized the opportunity, powering clear before the short rise to the finish.

The race was defined by the long 19-kilometre ascent before a six-kilometre descent to the line in Folgaria.

It was Pinot's Groupama team that sat on the front of the main field before the climb, and the French under set a steady pace on the lower slopes as they reduced the lead of the early break.

Aleksejs Saramotins (Bora-Hansgrohe), Natnael Berhane (Dimension Data), Aleksey Rybalkin (Gazprom), Davide Ballerini (Androni Giocattoli-Sidermec), Matthias Krizek (Team Felbermayr Simplon Wels), Pascal Eenkhoorn (LottoNL-Jumbo), Joan Bou (Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini) Marco Friedrich (Tirol Cycling Team) and Alex Turrin (Wilier Triestina-Selle Italia) had jumped clear earlier in the stage but with the foot of the final climb approaching, the lead had been reduced to under three minutes.

Solid tempo work from Pinot's men on the lower slopes saw the lead group splintered the leaders, and with 20km to go the gap was down to 2:23.

Six kilometres later, and with the break caught, Pinot fired Sebastien Reichenbach up the road with just over 12 kilometres remaining. Team Sky duly moved to the front in a bid to keep the Swiss rider under control but Giulio Ciccone attacked and soon after and moved to the front of the race as Reichenbach was reeled in. Just before the capture Pinot attacked but his move was quickly brought back as Froome's team set about shredding the peloton.

With just one teammate left to support Froome, and the summit of the climb fast approaching, Aru attacked. The Italian's move was nullified, with Froome responding in kind with a surging attack that drew out Pinot, George Bennett and Domenico Pozzovivo. The quartet caught on the descent, before a group containing Aru and Bilbao made contact.

When Bilbao eventually went clear, his Astana team disrupted the chase but the 28-year-old continued to extend his lead before taking a well-deserved victory.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 3:26:41 2 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:06 3 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:10 5 Christopher Froome (GBr) Team Sky 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 7 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 8 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 9 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 10 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:00:14 11 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 13 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 14 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 15 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:00:18 16 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:04 17 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 18 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:01:07 19 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 20 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 21 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 22 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 23 Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo 24 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 25 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:01:13 26 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 27 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 28 Amaro Manuel Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice 29 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:01:22 30 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:34 31 David de la Cruz (Spa) Team Sky 0:01:52 32 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:11 33 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:02:16 34 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 35 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 36 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:02:30 37 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:54 38 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:03:12 39 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 40 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 41 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 42 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 43 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 44 Francois Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 45 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 46 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:04:05 47 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 48 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data 0:04:11 49 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:04:12 50 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:04:14 51 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:04:18 52 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:04:38 53 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:43 54 Joan Bou (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:05:18 55 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:24 56 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 57 Daniel Lehner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 58 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 59 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 60 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 61 Alberto Amici (Ita) Italian National Team 62 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 63 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 64 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 65 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:06:14 66 Alexander Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:06:49 67 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 68 Awet Gebremedhin (Eri) Israel Cycling Academy 69 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:06:56 70 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:06:58 71 Jacques Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:07:01 72 Philip Deignan (Irl) Team Sky 73 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:24 74 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:09:27 75 Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 76 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 77 Diego Rosa (Ita) Team Sky 78 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 79 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 80 Mickael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:15 81 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:12:16 82 Alessandro Monaco (Ita) Italian National Team 0:12:19 83 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:13:00 84 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo 85 Luca Covili (Ita) Italian National Team 86 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 87 Georg Zimmermann (Ger) Tirol Cycling Team 88 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 89 Johannes Schinnagel (Ger) Tirol Cycling Team 90 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 91 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 92 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 93 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 94 Filippo Fortin (Ita) Team Felbermayr Simplon Wels 95 Lukas Schlemmer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 96 Markus Wildauer (Aut) Tirol Cycling Team 97 Benjamin Brkic (Aut) Tirol Cycling Team 98 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 99 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 100 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 101 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 102 Johannes Adamietz (Ger) Tirol Cycling Team 103 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 104 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 105 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 106 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 107 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 108 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 109 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 110 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 111 Matteo Sobrero (Ita) Italian National Team 112 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 113 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 114 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 115 Masakazu Ito (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 116 Michel Piccot (Ita) Italian National Team 117 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 118 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 119 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 120 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 121 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 122 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 123 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 124 Dmitrii Kozonchuk (Rus) Gazprom-Rusvelo 125 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 126 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 127 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 128 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 129 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 130 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:13:29 131 Marco Bernardinetti (Ita) Italian National Team 0:15:52 132 Jeremy Roy (Fra) Groupama-FDJ 0:16:04 133 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:16:45 134 Aleksey Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:18:57 135 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:20:03 136 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 137 Daniel Knapp (Aut) Tirol Cycling Team 0:21:04 138 Marco Friedrich (Aut) Tirol Cycling Team DNF Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe DNS Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 6 pts 2 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 4 3 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2

Mountain 1 - Valico di Andalo # Rider Name (Country) Team Result 1 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 3 pts 2 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 2 3 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 1

Mountain 2 - Serrada # Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 6 pts 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 4 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 2

Young rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 3:26:47 2 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 0:00:08 3 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 0:00:58 4 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:01:01 5 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:01:16 6 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:03:06 7 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:04:08 8 Joan Bou (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:05:12 9 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:05:18 10 Alexander Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:06:43 11 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 12 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 0:09:21 13 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 14 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:12:10 15 Alessandro Monaco (Ita) Italian National Team 0:12:13 16 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:54 17 Luca Covili (Ita) Italian National Team 18 Georg Zimmermann (Ger) Tirol Cycling Team 19 Johannes Schinnagel (Ger) Tirol Cycling Team 20 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 21 Lukas Schlemmer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 22 Markus Wildauer (Aut) Tirol Cycling Team 23 Benjamin Brkic (Aut) Tirol Cycling Team 24 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 25 Johannes Adamietz (Ger) Tirol Cycling Team 26 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 27 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 28 Matteo Sobrero (Ita) Italian National Team 29 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 30 Michel Piccot (Ita) Italian National Team 31 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 32 Daniel Knapp (Aut) Tirol Cycling Team 0:20:58 33 Marco Friedrich (Aut) Tirol Cycling Team

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Astana Pro Team 10:20:23 2 Bahrain-Merida 0:01:17 3 UAE Team Emirates 0:02:05 4 Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:54 5 Team Sky 0:03:16 6 Grouplama-FDJ 0:05:02 7 Bardiani CSF 0:06:14 8 Dimension Data 0:06:20 9 LottoNL-Jumbo 0:06:21 10 AG2R La Mondiale 0:06:35 11 Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:08:27 12 Israel-Cycling Academy 0:09:51 13 Team Felbermayr Simplon Wels 0:11:35 14 CCC Sprandi Polkowice 0:15:00 15 Wilier Triestina-Selle Italia 0:15:58 16 Euskadi Basque Country-Murias 0:18:03 17 Italy 0:18:27 18 Bora-Hansgrohe 0:21:52 19 Gazprom-Rusvelo 0:24:53 20 Tirol 0:38:40

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pello Bilbao (Spa) Astana Pro Team 3:26:31 2 Luis León Sánchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:10 3 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:12 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 0:00:20 5 Christopher Froome (GBr) Team Sky 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 7 George Bennett (NZl) LottoNL-Jumbo 8 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 9 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 10 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 0:00:24 11 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 13 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 14 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 15 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:00:28 16 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:01:14 17 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 18 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:01:17 19 Simone Petilli (Ita) UAE Team Emirates 20 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 21 Riccardo Zoidl (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 22 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 23 Koen Bouwman (Ned) LottoNL-Jumbo 24 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 25 Damiano Cunego (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:01:23 26 Alexandre Geniez (Fra) AG2R La Mondiale 27 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain-Merida 28 Amaro Manuel Antunes (Por) CCC Sprandi Polkowice 29 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:01:32 30 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:44 31 David de la Cruz (Spa) Team Sky 0:02:02 32 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 0:02:21 33 Ivan Santaromita (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:02:26 34 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 35 Sebastian Henao Gomez (Col) Team Sky 36 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 0:02:40 37 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:03:04 38 Simone Andreetta (Ita) Bardiani CSF 0:03:22 39 Nathan Earle (Aus) Israel Cycling Academy 40 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 41 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 42 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 43 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 44 Francois Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 45 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 46 Georg Preidler (Aut) Groupama-FDJ 0:04:15 47 Edoardo Zardini (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 48 Merhawi Kudus Ghebremedhin (Eri) Dimension Data 0:04:21 49 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 0:04:22 50 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:04:24 51 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:04:28 52 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:04:48 53 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:04:53 54 Joan Bou (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:05:28 55 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:05:34 56 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 57 Daniel Lehner (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 58 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 59 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 60 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 61 Alberto Amici (Ita) Italian National Team 62 Enrico Battaglin (Ita) LottoNL-Jumbo 63 Steve Morabito (Swi) Groupama-FDJ 64 Manuel Senni (Ita) Bardiani CSF 65 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 0:06:24 66 Alexander Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:06:59 67 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 68 Awet Gebremedhin (Eri) Israel Cycling Academy 69 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 0:07:06 70 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:07:08 71 Jacques Janse van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:07:11 72 Philip Deignan (Irl) Team Sky 73 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:07:34 74 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:09:37 75 Hideto Nakane (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 76 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 77 Diego Rosa (Ita) Team Sky 78 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 79 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 80 Mickael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:25 81 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:12:26 82 Alessandro Monaco (Ita) Italian National Team 0:12:29 83 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:13:10 84 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo 85 Luca Covili (Ita) Italian National Team 86 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 87 Georg Zimmermann (Ger) Tirol Cycling Team 88 Tobias Ludvigsson (Swe) Groupama-FDJ 89 Johannes Schinnagel (Ger) Tirol Cycling Team 90 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 91 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 92 Daan Olivier (Ned) LottoNL-Jumbo 93 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 94 Filippo Fortin (Ita) Team Felbermayr Simplon Wels 95 Lukas Schlemmer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 96 Markus Wildauer (Aut) Tirol Cycling Team 97 Benjamin Brkic (Aut) Tirol Cycling Team 98 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 99 Patryk Stosz (Pol) CCC Sprandi Polkowice 100 Igor Anton Hernandez (Spa) Dimension Data 101 Beñat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 102 Johannes Adamietz (Ger) Tirol Cycling Team 103 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 104 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 105 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 106 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 107 Sepp Kuss (USA) LottoNL-Jumbo 108 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 109 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF 110 Gijs Van Hoecke (Bel) LottoNL-Jumbo 111 Matteo Sobrero (Ita) Italian National Team 112 Wang Meiyin (Chn) Bahrain-Merida 113 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 114 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 115 Masakazu Ito (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 116 Michel Piccot (Ita) Italian National Team 117 Clément Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 118 Lachlan Morton (Aus) Dimension Data 119 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 120 Jonas Koch (Ger) CCC Sprandi Polkowice 121 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 122 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 123 William Bonnet (Fra) Groupama-FDJ 124 Dmitrii Kozonchuk (Rus) Gazprom-Rusvelo 125 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 126 Gotzon Udondo Santamaria (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 127 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 128 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 129 Mateusz Taciak (Pol) CCC Sprandi Polkowice 130 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:13:39 131 Marco Bernardinetti (Ita) Italian National Team 0:16:02 132 Jeremy Roy (Fra) Groupama-FDJ 0:16:14 133 Chun Kai Feng (Tpe) Bahrain-Merida 0:16:55 134 Aleksey Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:19:07 135 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 0:20:13 136 Lukas Pöstlberger (Aut) Bora-Hansgrohe 137 Daniel Knapp (Aut) Tirol Cycling Team 0:21:14 138 Marco Friedrich (Aut) Tirol Cycling Team

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 6 pts 2 Aleksejs Saramotins (Lat) Bora-Hansgrohe 4 3 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 2

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani CSF 6 pts 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJ 4 3 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 3 4 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 2 5 Matthias Krizek (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 2 6 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ivan Ramiro Sosa Cuervo (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 3:26:43 2 Mark Padun (Ukr) Bahrain-Merida 0:00:12 3 Nicola Conci (Ita) Italian National Team 0:01:02 4 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:01:05 5 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:01:20 6 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF 0:03:10 7 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:04:12 8 Joan Bou (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:05:16 9 Simone Velasco (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 0:05:22 10 Alexander Vlasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:06:47 11 Luca Raggio (Ita) Wilier Triestina-Selle Italia 12 Miguel Eduardo Florez Lopez (Col) Wilier Triestina-Selle Italia 0:09:25 13 Filippo Zaccanti (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 14 Jose Manuel Diaz (Spa) Israel Cycling Academy 0:12:14 15 Alessandro Monaco (Ita) Italian National Team 0:12:17 16 Evgeny Kobernyak (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:58 17 Luca Covili (Ita) Italian National Team 18 Georg Zimmermann (Ger) Tirol Cycling Team 19 Johannes Schinnagel (Ger) Tirol Cycling Team 20 Nikolay Cherkasov (Rus) Gazprom-Rusvelo 21 Lukas Schlemmer (Aut) Team Felbermayr Simplon Wels 22 Markus Wildauer (Aut) Tirol Cycling Team 23 Benjamin Brkic (Aut) Tirol Cycling Team 24 Fernando Barcelo Aragon (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 25 Johannes Adamietz (Ger) Tirol Cycling Team 26 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 27 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 28 Matteo Sobrero (Ita) Italian National Team 29 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Euskadi Basque Country-Murias 30 Michel Piccot (Ita) Italian National Team 31 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 32 Daniel Knapp (Aut) Tirol Cycling Team 0:21:02 33 Marco Friedrich (Aut) Tirol Cycling Team