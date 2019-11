Image 1 of 40 A happy Alexey Lutsenko after his third stage win at the 2019 Tour of Oman (Image credit: Getty Images) Image 2 of 40 The racing was intense on stage 5 (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 40 Alexey Lutsenko celebrates with Astana teammate Hugo Houle (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 40 Alexey Lutsenko (Astana) in the Tour of Oman red leader's jersey (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 40 Bahrain-Merida get ready to rumble (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 40 Team meeting are held in the open air (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 40 The race explodes on the slopes of the climb (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 40 Jesus Herrada (Cofidis) was strong on Green Mountain (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 40 Alexey Lutsenko (Astana) powers to the finish (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 40 Sprinter Niccolò Bonifazio was happy to stay in the bunch (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 40 (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 40 The riders go deep on the Green Mountain finish (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 40 Rui Costa (UAE Team Emirates) hit the line on Green Mountain (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 40 Alexey Lutsenko leads Domenico Pozzovivo on Green Mountain (Image credit: Getty Images) Image 15 of 40 Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) (Image credit: Getty Images) Image 16 of 40 Fabien Grellier finished second on stage 5 of the Tour of Oman (Image credit: Getty Images) Image 17 of 40 Fabien Grellier digs deep as the last man standing in the breakaway (Image credit: Getty Images) Image 18 of 40 Matteo Fabbro and Steff Cras recover after climbing Green Mountain (Image credit: Getty Images) Image 19 of 40 The tired face of Matteo Fabbro after climbing Green Mountain at the Tour of Oman (Image credit: Getty Images) Image 20 of 40 Alexey Lutsenko celebrates his win with his teammates (Image credit: Getty Images) Image 21 of 40 Alexey Lutsenko points to the sky (Image credit: Getty Images) Image 22 of 40 Alexey Lutsenko wins stage 5 of the 2019 Tour of Oman (Image credit: Getty Images) Image 23 of 40 Alexey Lutsenko rides to the line on Green Mountain (Image credit: Getty Images) Image 24 of 40 Alexey Lutsenko is congratulated after his win (Image credit: Getty Images) Image 25 of 40 Alexey Lutsenko wins stage 5 of the 2019 Tour of Oman (Image credit: Getty Images) Image 26 of 40 Andre Greipel (Arkea-Samsic) (Image credit: Getty Images) Image 27 of 40 Greg Van Avermaet and Oliver Naesen ride to sign on (Image credit: Getty Images) Image 28 of 40 Alexander Kristoff talks to Magnus Cort before the start (Image credit: Getty Images) Image 29 of 40 Ryan Gibbons wears the jersey of best young rider (Image credit: Getty Images) Image 30 of 40 Astana leads the peloton (Image credit: Getty Images) Image 31 of 40 Preben Van Hecke wears the gold jersey (Image credit: Getty Images) Image 32 of 40 Alexey Lutsenko does a television interview before the start (Image credit: Getty Images) Image 33 of 40 Greg Van Avermaet signs on (Image credit: Getty Images) Image 34 of 40 Yukiya Arashiro (Bahrain-Merida) (Image credit: Getty Images) Image 35 of 40 The rolling terrain of Oman (Image credit: Getty Images) Image 36 of 40 Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) (Image credit: Getty Images) Image 37 of 40 Alexey Lutsenko with Artyom Zakharov (Image credit: Getty Images) Image 38 of 40 Alexey Lutsenko talks with teammate Hugo Houle before the start (Image credit: Getty Images) Image 39 of 40 Astana protect their leader Alexey Lutsenko (Image credit: Getty Images) Image 40 of 40 Locals watch the peloton go by (Image credit: Getty Images)

Alexey Lutsenko (Astana) set up his second consecutive overall victory at the Tour of Oman by winning the queen stage on the slopes of Green Mountain.

The Kazakh national champion beat Fabien Grellier (Direct Energie), who was in the early break of the day, by seven seconds on the barren mountaintop finish, with Domenico Pozzovivo (Bahrain-Merida) third at 11 seconds. Rui Costa (UAE Team Emirates) was fourth at 19 seconds.

As Lutsenko crossed the finish line he again pointed to the sky. After recovering from his huge effort, he thanked his Astana teammates via radio.

Thanks to his third stage win of the race, Lutsenko has tightened his grip on the leader’s red jersey with just one stage left to race, having already won two stages in this year’s edition. He now leads Pozzovivo by 44 seconds, with Jesus Herrada (Cofidis) third overall at 47 seconds.

Thursday’s 135.5km sixth stage is from Al Mouj Muscat to the Matrah Corniche, where the riders cover three circuits before the expected final sprint finish.

How it happened

The stage to Green Mountain is always about the climb to the finish line, which is fixed 5.7km up the twisting road to the mountain resort in the Oman desert, with an average gradient of 10 per cent.

The road to the mountain is rolling but fast, with a deviation to visit several Wadi oases along this year’s 152km route after the start in Samayil.

The overall contenders were again happy for a breakaway to go clear, with Julien Duval (AG2R La Mondiale), Romain Cardis and Fabien Grellier (Direct Energie), Stijn Steels (Roompot-Charles), Julien Mortier (Wallonie Bruxelles) and Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise) accepting the challenge.

Their gap quickly reached three minutes after 20km, five minutes after 40km and then six at the halfway point. It was only then that the Astana team began to drive the chase in the hope of setting up Lutsenko and defending his race lead.

Van Rooy swept up the two intermediate sprints and with six riders in the break, they shared the work and made it hard for Astana and the peloton. Their lead was still at 4:10 with 20km, meaning someone in the break had a chance of a prestigious stage victory.

However, the climb to the finish is hard and comes after a hot ride in the desert. The climb is officially only 5.7km long but the gradient kicks up before that, with a steep ramp at a check-point. After an easier section, the road snakes up the side of the mountain, with the gradient at double figures.

It was here that the breakaway lost much of its lead and was soon swept up, with only Grellier left out front. He gave his all as he tried to hold off the charge of Lutsenko, Pozzovivo and Herrada but the three were stronger and fresher.

Lutsenko and Pozzovivo cracked Herrada and then Lutsenko surged again, catching Greillier on the final sweeping curve that leads up to the finish line. Lutsenko then distanced him with just 100 metres to race, giving Astana their ninth win of the season in just the last 10 days.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 3:44:03 2 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:00:07 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:11 4 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:19 5 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 6 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 7 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:23 8 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 0:00:30 9 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:00:39 10 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:00:44 11 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 12 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 0:00:46 13 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 14 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 0:00:51 15 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:01:03 16 Jacques Willem Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:01:06 17 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:01:07 18 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:36 19 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:01:39 20 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:01:43 21 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 22 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 23 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:01:50 24 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 0:01:58 25 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:05 26 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 0:02:08 27 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 28 Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin 29 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:02:26 30 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 31 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 0:02:32 32 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:02:40 33 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 34 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 0:02:42 35 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:02:48 36 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 37 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:12 38 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 0:03:19 39 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country 0:03:29 40 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:03:36 41 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 0:03:48 42 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country 0:03:50 43 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:04:16 44 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:04:42 45 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 0:05:02 46 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country 0:05:07 47 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskadi Basque Country 48 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:05:19 49 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:05:43 50 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 51 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:06:07 52 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 53 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 54 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 55 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:06:25 56 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:06:39 57 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 58 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:06:44 59 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:06:49 60 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:06:56 61 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:01 62 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:07:08 63 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 0:07:16 64 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:07:25 65 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:07:37 66 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 0:07:55 67 Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic 68 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:08:06 69 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 0:08:08 70 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 0:08:28 71 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 0:08:35 72 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:08:46 73 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:08:56 74 Benoit Jarrier (Fra) Arkéa Samsic 0:09:01 75 Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 76 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert 0:09:12 77 Julien Morice (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 78 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 79 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 80 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 81 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 82 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 83 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 84 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:09:26 85 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 86 Evan Huffman (USA) Rally UHC Cycling 0:09:49 87 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:03 88 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 0:10:12 89 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 90 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:10:16 91 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:10:25 92 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:10:42 93 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:48 94 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:53 95 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 96 Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling 97 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 98 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:10:57 99 Robert Thomas Wagner (Ger) Arkéa Samsic 0:11:06 100 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 101 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:12:18 102 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:12:27 103 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:12:49 104 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 105 Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling 106 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 107 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country 0:12:53 108 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 0:12:58 109 John Murphy (USA) Rally UHC Cycling 0:13:12 110 Tyler Magner (USA) Rally UHC Cycling 111 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:13:22 112 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 113 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 114 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 115 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 0:13:24 116 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 0:13:27 117 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 0:13:28 118 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 0:13:40 119 Jose Daniel Viejo Redondo (Spa) Euskadi Basque Country 0:15:11 DNS Huub Duijn (Ned) Roompot-Charles

Sprint 1 - Wadi Squt - 90km # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 3 pts 2 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 2 3 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 1

Sprint 2 - Birkat al Mouz - 141km # Rider Name (Country) Team Result 1 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 3 pts 2 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 2 3 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 1

Sprint 3 - Green Mountain - 152km # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 15 pts 2 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 12 3 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 9 4 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 7 5 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 6 6 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 5 7 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 4 8 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 3 9 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 2 10 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 1

Youth Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 3:44:10 2 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 0:00:12 3 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:00:37 4 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 0:00:44 5 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:00:56 6 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:29 7 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:01:36 8 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:58 9 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 0:02:35 10 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:05 11 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 0:03:12 12 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country 0:03:22 13 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:06:49 14 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:07:01 15 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 0:07:48 16 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:08:39 17 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:08:49 18 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:09:05

Team Classification # Rider Name (Country) Team Result 2 Team Katusha Alpecin 0:00:42 3 Wanty - Gobert Cycling Team 0:01:26 4 Team Dimension Data 0:01:44 5 Roompot - Charles 0:02:01 6 Astana Pro Team 0:03:43 7 Bahrain - Merida 0:05:02 8 AG2R La Mondiale 0:05:16 9 Wallonie Bruxelles 0:05:58 10 CCC Team 0:05:59 11 UAE Team Emirates 0:06:55 12 Sport Vlaanderen - Baloise 0:07:23 13 Euskadi Basque Country - Murias 0:09:13 14 Vital Concept - B&B Hotels 0:09:37 15 Direct Energie 0:11:29 16 Team Arkea - Samsic 0:12:56 17 Rally UHC Cycling 0:13:34 18 Delko Marseille Provence 0:16:31

General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 18:38:39 2 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 0:00:44 3 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:00:47 4 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 0:00:53 5 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 0:01:03 6 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:14 7 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 0:01:25 8 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 0:01:31 9 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 0:01:43 10 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:01:51 11 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:01:53 12 Jacques Willem Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 0:01:54 13 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:02:00 14 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 0:02:18 15 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:02:23 16 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 0:02:27 17 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:03:04 18 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:03:18 19 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:35 20 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:05:20 21 Enrico Gasparotto (Ita) Dimension Data 0:05:27 22 Lukasz Wisniowski (Pol) CCC Team 0:06:00 23 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskadi Basque Country 0:06:49 24 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:07:00 25 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 0:07:38 26 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:08:31 27 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:08:52 28 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 0:09:08 29 Luis Angel Mate Mardones (Spa) Cofidis, Solutions Credits 0:09:42 30 Thomas Degand (Bel) Wanty-Gobert 0:10:12 31 Tom-Jelte Slagter (Ned) Dimension Data 0:10:23 32 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 0:10:58 33 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 0:11:04 34 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 0:11:06 35 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 0:11:07 36 Maurits Lammertink (Ned) Roompot-Charles 0:12:14 37 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:12:17 38 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 0:12:36 39 Jesper Asselman (Ned) Roompot-Charles 0:12:48 40 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 0:12:58 41 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 0:13:54 42 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 0:14:41 43 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:14:54 44 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 0:15:13 45 Rob Britton (Can) Rally UHC Cycling 0:15:34 46 Gijs Van Hoecke (Bel) CCC Team 0:16:55 47 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:17:53 48 Bart De Clercq (Bel) Wanty-Gobert 0:18:24 49 Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin 50 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 51 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:19:31 52 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 0:19:46 53 Marco Minnaard (Ned) Wanty-Gobert 54 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:20:16 55 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:20:28 56 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:20:31 57 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:20:59 58 Pieter Weening (Ned) Roompot-Charles 0:21:12 59 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:21:13 60 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:21:30 61 Pim Ligthart (Ned) Direct Energie 0:22:16 62 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:22:17 63 Zhandos Bizhigitov (Kaz) Astana Pro Team 0:22:19 64 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) CCC Team 0:22:24 65 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 0:22:28 66 Andrea Garosio (Ita) Bahrain-Merida 0:22:37 67 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 0:22:53 68 Hector Saez Benito (Spa) Euskadi Basque Country 0:24:04 69 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 0:24:14 70 Yukiya Arashiro (Jpn) Bahrain-Merida 0:24:31 71 Antonio Nibali (Ita) Bahrain-Merida 0:24:40 72 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:24:50 73 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 0:24:52 74 Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic 0:26:32 75 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:26:44 76 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:27:10 77 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 0:27:15 78 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:27:21 79 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:27:33 80 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:28:52 81 Adam De Vos (Can) Rally UHC Cycling 0:29:11 82 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 0:29:40 83 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country 0:29:57 84 Evan Huffman (USA) Rally UHC Cycling 0:30:55 85 Javier Moreno Bazan (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:31:39 86 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country 0:32:13 87 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:32:34 88 Kenny Dehaes (Bel) Wallonie Bruxelles 0:32:46 89 Kamil Gradek (Pol) CCC Team 0:33:26 90 Artyom Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 0:33:59 91 Julien Morice (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:34:23 92 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:34:34 93 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 0:35:16 94 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:36:05 95 Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:36:11 96 Tyler Magner (USA) Rally UHC Cycling 0:37:03 97 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert 98 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:38:35 99 Sergio Rodriguez Reche (Spa) Euskadi Basque Country 0:39:45 100 Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling 0:40:09 101 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:40:34 102 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:41:23 103 Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM 0:41:33 104 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:41:47 105 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 0:42:57 106 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 0:43:27 107 Bagdonas Gediminas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:44:08 108 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 0:44:23 109 Benoit Jarrier (Fra) Arkéa Samsic 0:44:25 110 Robert Thomas Wagner (Ger) Arkéa Samsic 0:46:10 111 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:49:54 112 John Murphy (USA) Rally UHC Cycling 0:49:55 113 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 0:50:11 114 Jose Daniel Viejo Redondo (Spa) Euskadi Basque Country 0:51:26 115 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:52:05 116 Johan Le Bon (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 0:53:00 117 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 0:55:17 118 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 0:56:40 119 Boris Vallee (Bel) Wanty-Gobert 0:56:49

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 45 pts 2 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 33 3 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 21 4 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 20 5 Jesus Herrada (Spa) Cofidis, Solutions Credits 18 6 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 17 7 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 15 8 Rui Costa (Por) UAE Team Emirates 14 9 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 12 10 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 12 11 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 11 12 Clement Venturini (Fra) AG2R La Mondiale 11 13 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 10 14 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 9 15 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 8 16 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 8 17 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 7 18 Giacomo Nizzolo (Ita) Dimension Data 7 19 Ian Boswell (USA) Katusha-Alpecin 6 20 Preben Van Hecke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 6 21 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 6 22 Michael Schär (Swi) CCC Team 5 23 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 5 24 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 5 25 Eliot Lietaer (Bel) Wallonie Bruxelles 5 26 Mikel Aristi Gardoki (Spa) Euskadi Basque Country 5 27 Alexis Guerin (Fra) Delko Marseille Provence KTM 4 28 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 4 29 Enrico Battaglin (Ita) Katusha-Alpecin 4 30 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 4 31 Boy van Poppel (Ned) Roompot-Charles 4 32 Fabien Doubey (Fra) Wanty-Gobert 3 33 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 3 34 Baptiste Planckaert (Bel) Wallonie Bruxelles 3 35 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 3 36 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 3 37 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 3 38 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 2 39 Darwin Atapuma (Col) Cofidis, Solutions Credits 2 40 Stijn Steels (Bel) Roompot-Charles 2 41 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 2 42 Jérémy Leveau (Fra) Delko Marseille Provence KTM 2 43 Aritz Bagues Kalparsoro (Spa) Euskadi Basque Country 2 44 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 1 45 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 1 46 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 1 47 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 1 48 Magnus Cort Nielsen (Den) Astana Pro Team 1 49 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 1 50 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 1 51 Jerome Baugnies (Bel) Wanty-Gobert 1 52 Emils Liepins (Lat) Wallonie Bruxelles 1

Youth Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 18:39:42 2 Brandon McNulty (USA) Rally UHC Cycling 0:00:40 3 Steff Cras (Bel) Katusha-Alpecin 0:00:50 4 Matteo Fabbro (Ita) Katusha-Alpecin 0:00:57 5 Ryan Gibbons (RSA) Dimension Data 0:01:20 6 Benjamin Declercq (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:32 7 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:07:28 8 Julien Mortier (Bel) Wallonie Bruxelles 0:07:49 9 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 0:10:01 10 Milan Menten (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:13:51 11 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:17:21 12 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:18:28 13 Davide Ballerini (Ita) Astana Pro Team 0:20:10 14 Arjen Livyns (Bel) Roompot-Charles 0:21:50 15 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:26:07 16 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:26:30 17 Yevgeniy Gidich (Kaz) Astana Pro Team 0:27:49 18 Julen Irizar Laskurain (Spa) Euskadi Basque Country 0:31:10 19 Lukas Spengler (Swi) Wallonie Bruxelles 0:34:13 20 Pier Andre Cote (Can) Rally UHC Cycling 0:39:06 21 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:40:20 22 Clément Russo (Fra) Arkéa Samsic 0:41:54 23 Lionel Taminiaux (Bel) Wallonie Bruxelles 0:48:51 24 Jose Daniel Viejo Redondo (Spa) Euskadi Basque Country 0:50:23