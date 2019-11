Image 1 of 52 Mark Cavendish (Dimension Data) on the stage 2 podium at Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 2 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 3 of 52 Alessandro Vanotti (Astana) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 4 of 52 Tinkoff riders in the peloton (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 5 of 52 Alessandro Vanotti (Astana) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 6 of 52 Trek - Segafredo on the front of the peloton (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 7 of 52 Juraj Sagan (Tinkoff) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 8 of 52 A Tinkoff rider waits for the start (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 9 of 52 Michael Kolar (Tinkoff) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 10 of 52 Nicola Ruffoni (Bardiani - CSF) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 11 of 52 Matteo Pelucchi (IAM Cycling) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 12 of 52 Dias Omirzakov (Astana) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 13 of 52 Trek - Segafredo riders pull the peloton (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 14 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 15 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 16 of 52 Artyom Zakharov (Astana) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 17 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 18 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 19 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 20 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 21 of 52 Waiting for the finish at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 22 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 23 of 52 In the peloton during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 24 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 25 of 52 In the peloton during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 26 of 52 The peloton in action during stage 2 at the Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 27 of 52 Giacomo Nizzolo (Trek - Segafredo) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 28 of 52 IAM Cycling at the head of the peloton (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 29 of 52 Mark Cavendish (Dimension Data) on the stage 2 podium at Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 30 of 52 Nicola Boem (Bardiani - CSF) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 31 of 52 Nicola Boem (Bardiani - CSF) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 32 of 52 Mark Cavendish (Dimension Data) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 33 of 52 Nicola Boem (Bardiani - CSF) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 34 of 52 Marco Benfatto (Androni - Sidermec) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 35 of 52 (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 36 of 52 Erik Baska (Tinkoff) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 37 of 52 Astana (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 38 of 52 Erik Baska (Tinkoff) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 39 of 52 Astana (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 40 of 52 Mark Cavendish (Dimension Data) wins stage 2 at the Tour of croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 41 of 52 Mark Cavendish (Dimension Data) wins stage 2 at the Tour of croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 42 of 52 Arman Kamyshev (Astana) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 43 of 52 Juraj Sagan and Michael Kolar (Tinkoff) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 44 of 52 IAM Cycling (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 45 of 52 Jesper Hansen (Tinkoff) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 46 of 52 Andrea Guardini (Astana) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 47 of 52 Laurens De Vreese (Astana) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 48 of 52 Andrea Guardini (Astana) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 49 of 52 Tiziano DallÕAntonia (Androni - Sidermec) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 50 of 52 Mark Cavendish (Dimension Data) at Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 51 of 52 Mark Cavendish (Dimension Data) celebrates on the stage 2 podium at Tour of Croatia (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa) Image 52 of 52 Julian Arredondo (Trek - Segafredo) (Image credit: Courtesy of Polartec-Kometa)

Mark Cavendish reversed the sprint result of the opening Tour of Croatia stage, getting over on race leader Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) on the second stage. Cavendish's lead-out man Mark Renshaw sat up just before the line and took third.

It was Cavendish's first win since the Tour of Qatar in February, and a relief after finishing a frustratedly close second to Nizzolo on stage 1.

"I'm really happy to take the win today," Cavendish said. "Yesterday the team rode on the front from beginning and I just messed up a bit in the final, I just didn't have it yesterday really. So I was really glad the team kept the faith in me for today.

"Once again Jay [Thompson] spent all day in front, working super hard. The guys were then also really prominent in final."

The finishing kilometer had a pair of roundabouts that caused several riders to come to grief. Canadian champion Guillaume Boivin (Cycling Academy Team) was given the same time as the leaders after a crash inside the final 3km.

"The finishes here in Croatia are really technical and quite dangerous so it make it quite nervous," Cavendish said. "We had a good plan with Mark Renshaw to lead it out into the corners."

The win and time bonus puts Cavendish into the race lead on the same time as Nizzolo, with Renshaw moving into third at 10 seconds.

"We have the leader’s jersey now which means it will be another long day on the front for Jay tomorrow but he has been so strong and is riding really well," Cavendish said. "The stage definitely isn't for me tomorrow but Reinie [Reinardt Janse van Rensburg] can be up there so as a team we will remain prominent in the race."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 5:32:56 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 3 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 4 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 5 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 6 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 7 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 8 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom-Rusvelo 9 Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 10 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 11 Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project 12 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 13 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 14 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 15 Pawel Franczak (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 16 Jure Miskulin (Slo) Radenska - Ljubljana 17 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 18 Elia Favilli (Ita) Meridiana Kamen Team 19 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 20 Rok Korosec (Slo) Radenska - Ljubljana 21 Coen Vermeltfoort (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 22 Bruno Maltar (Cro) Radenska - Ljubljana 23 Jetse Bol (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 24 Michele Viola (Ita) Meridiana Kamen Team 25 Maksym Averin (Aze) Synergy Baku Cycling Project 26 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 27 Alexey Kurbatov (Rus) Gazprom-Rusvelo 28 Daniel Schorn (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 29 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 30 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 31 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 32 David Per (Slo) Adria Mobil 33 Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 34 Felix Grosschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 35 Jonas Vangenechten (Bel) IAM Cycling 36 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 37 Robbert De Greef (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 38 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 39 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 40 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 41 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 42 Emanuel Piaskowy (Pol) Cycling Academy Team 43 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 44 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 45 Matija Kvasina (Cro) Synergy Baku Cycling Project 46 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 47 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 48 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 49 Jordi Simon (Spa) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 50 James Oram (NZl) ONE Pro Cycling 51 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 52 Matej Mugerli (Slo) Synergy Baku Cycling Project 53 Jan Ghyselinck (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 54 Jiri Polnicky (Cze) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 55 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff Team 56 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 57 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:00:13 58 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team 0:00:24 59 Kamil Gradek (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 60 Boy Van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 61 Jesper Hansen (Den) Tinkoff Team 0:00:51 62 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 63 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 64 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project 65 Víctor De La Parte (Spa) CCC Sprandi Polkowice 66 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 67 Dias Omirzakaov (Kaz) Astana Pro Team 68 Scott Davies (GBr) Team WIGGINS 69 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 70 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff Team 71 Daniel Turek (Cze) Cycling Academy Team 72 Julian Arredondo (Col) Trek-Segafredo 73 Luuc Bugter (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 74 Riccardo Zoidl (Aut) Trek-Segafredo 75 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 76 Matej Drinovec (Slo) Adria Mobil 77 Mark Christian (GBr) Team WIGGINS 78 Adam Stachowiak (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 79 Wouter Mol (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 80 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 81 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 82 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 83 Marcin Mrozek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 84 Marko Pavlic (Slo) Cycling Academy Team 85 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom-Rusvelo 86 George Harper (GBr) ONE Pro Cycling 87 Daniel Pearson (GBr) Team WIGGINS 88 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 89 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 90 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 91 Izidor Penko (Slo) Radenska - Ljubljana 92 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 93 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 94 Ziga Rucigaj (Slo) Radenska - Ljubljana 95 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 96 Tilen Finkst (Slo) Radenska - Ljubljana 97 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 98 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 99 Andrew Tennant (GBr) Team WIGGINS 100 Guillaume Boivin (Can) Cycling Academy Team 0:00:00 101 Brecht Dhaene (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:01:51 102 Richard Handley (GBr) ONE Pro Cycling 0:00:51 103 Daniel Patten (GBr) Team WIGGINS 0:02:27 104 Artym Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 105 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 106 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 107 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Cycling Team 0:02:50 108 Daniel Biedermann (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 109 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 110 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 111 Daan Meijers (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 112 Taco Van Der Hoorn (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 113 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 114 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 115 Chris Opie (GBr) ONE Pro Cycling 116 Yanto Barker (GBr) ONE Pro Cycling 117 Mihkel Raim (Est) Cycling Academy Team 118 Aviv Yechezkel (Isr) Cycling Academy Team 119 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 120 Alberto Nardin (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:03:41 121 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:04:13 122 James McLaughlin (GBr) Team Felbermayr - Simplon Wels 123 Liam Holohan (GBr) Team WIGGINS 0:04:31 124 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:04:40 125 Nicolas Lefrancois (Fra) Team Novo Nordisk 0:05:33 126 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 127 Robert Jenko (Slo) Radenska - Ljubljana 128 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 129 Josip Rumac (Cro) Synergy Baku Cycling Project 130 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 131 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff Team 132 Andreas Walzel (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 133 Lukas Zeller (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 134 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 135 Johannes Schinnagel (Ger) Team Felbermayr - Simplon Wels 136 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 137 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 138 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 139 Samuel Lowe (GBr) Team WIGGINS 140 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom-Rusvelo 141 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom-Rusvelo 142 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 143 Simon Pellaud (Swi) IAM Cycling 144 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 145 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 146 Josef Cerny (Cze) CCC Sprandi Polkowice 147 Lukasz Bodnar (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 148 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 149 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 150 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 151 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 152 Joeri Calleeuw (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:07:04 153 Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:07:20 154 Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling 0:09:46 155 Chris Butler (USA) Cycling Academy Team 156 Joshua Hunt (GBr) ONE Pro Cycling 157 Jonas Koch (Ger) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 0:11:20 158 Guy Sagiv (Isr) Cycling Academy Team 0:12:39 DNF Owain Doull (GBr) Team WIGGINS DNS Davide Vigano (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 25 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 20 3 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 16 4 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 14 5 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 12 6 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 10 7 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 9 8 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom-Rusvelo 8 9 Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 7 10 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 6 11 Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project 5 12 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 4 13 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 3 14 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 2 15 Pawel Franczak (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 1

Mountain 1 (Cat. 3) Knezevici, km. 84 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 3 pts 2 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 2 3 Joshua Hunt (GBr) ONE Pro Cycling 1

Mountain 2 (Cat 2) Polaca, km. 143 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 6 pts 2 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 4 3 Joshua Hunt (GBr) ONE Pro Cycling 2

Sprint 1 - Korenica, km. 14.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 5 pts 2 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 3 3 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team 1

Sprint 2 - Digopolje, km. 220.5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 5 pts 2 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 3 3 Lukasz Bodnar (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Gazprom-Rusvelo 16:38:48 2 Dimension Data 3 Radenska - Ljubljana 4 Bardiani CSF 5 Veranda's Willems Cycling Team 6 Synergy Baku Cycling Project 7 Cyclingteam Join-S / De Rijke 8 Meridiana Kamen Team 9 Adria Mobil 10 CCC Sprandi Polkowice 11 IAM Cycling 12 Verva ActiveJet Pro Cycling Team 13 Tinkoff Team 24 pts 14 Astana Pro Team 51 15 ONE Pro Cycling 51 16 Team Felbermayr Simplon Wels 51 17 Cycling Academy Team 18 Trek-Segafredo 1:15:00 19 Team Novo Nordisk 1:42:00 20 Team WIGGINS 2:33:00 21 Androni Giocattoli - Sidermec 3:41:00

General classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 11:00:27 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 3 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:00:10 4 Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:00:12 5 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 0:00:13 6 Alexey Kurbatov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:15 7 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 0:00:16 8 Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project 9 Pawel Franczak (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 10 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 11 Jure Miskulin (Slo) Radenska - Ljubljana 12 Coen Vermeltfoort (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 13 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 14 Maciej Paterski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 15 Elia Favilli (Ita) Meridiana Kamen Team 16 Rok Korosec (Slo) Radenska - Ljubljana 17 Michele Viola (Ita) Meridiana Kamen Team 18 Marco Benfatto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 19 Maksym Averin (Aze) Synergy Baku Cycling Project 20 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 21 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 22 Ivan Savitskiy (Rus) Gazprom-Rusvelo 23 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 24 David Per (Slo) Adria Mobil 25 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 26 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 27 Jetse Bol (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 28 Daniel Schorn (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 29 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 30 Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 31 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 32 Matej Mugerli (Slo) Synergy Baku Cycling Project 33 Emanuel Piaskowy (Pol) Cycling Academy Team 34 Jordi Simon (Spa) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 35 Felix Grosschartner (Aut) CCC Sprandi Polkowice 36 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 37 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 38 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 39 Lukasz Owsian (Pol) CCC Sprandi Polkowice 40 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 41 Robbert De Greef (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 42 Reinardt Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 43 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 44 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 45 Karol Domagalski (Pol) ONE Pro Cycling 46 Bruno Maltar (Cro) Radenska - Ljubljana 47 Matija Kvasina (Cro) Synergy Baku Cycling Project 48 James Oram (NZl) ONE Pro Cycling 49 Stephan Rabitsch (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 50 Jonas Vangenechten (Bel) IAM Cycling 51 Jiri Polnicky (Cze) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 52 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff Team 53 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 54 Marcel Aregger (Swi) IAM Cycling 55 Jan Ghyselinck (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 56 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:00:29 57 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff Team 0:00:39 58 Kamil Gradek (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 0:00:40 59 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 0:01:07 60 Jesper Hansen (Den) Tinkoff Team 61 Daniel Turek (Cze) Cycling Academy Team 62 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 63 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 64 Juraj Sagan (Svk) Tinkoff Team 65 Víctor De La Parte (Spa) CCC Sprandi Polkowice 66 Adam Stachowiak (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 67 Tilen Finkst (Slo) Radenska - Ljubljana 68 Wouter Mol (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 69 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 70 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 71 Julian Arredondo (Col) Trek-Segafredo 72 Markus Eibegger (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 73 Scott Davies (GBr) Team WIGGINS 74 Andrew Tennant (GBr) Team WIGGINS 75 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 76 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 77 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 78 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 79 Kirill Pozdnyakov (Rus) Synergy Baku Cycling Project 80 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 81 Marcin Mrozek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 82 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 83 Riccardo Zoidl (Aut) Trek-Segafredo 84 Mark Christian (GBr) Team WIGGINS 85 Richard Handley (GBr) ONE Pro Cycling 86 Luuc Bugter (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 87 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 88 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 89 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom-Rusvelo 90 Marko Pavlic (Slo) Cycling Academy Team 91 Izidor Penko (Slo) Radenska - Ljubljana 92 Daniel Pearson (GBr) Team WIGGINS 93 Ziga Rucigaj (Slo) Radenska - Ljubljana 94 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 95 Boy Van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 0:01:08 96 Dias Omirzakaov (Kaz) Astana Pro Team 0:01:45 97 George Harper (GBr) ONE Pro Cycling 98 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 99 Brecht Dhaene (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:02:07 100 Matej Drinovec (Slo) Adria Mobil 0:02:13 101 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:02:29 102 Guillaume Boivin (Can) Cycling Academy Team 0:02:38 103 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:02:43 104 Artym Zakharov (Kaz) Astana Pro Team 105 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 106 Chris Opie (GBr) ONE Pro Cycling 0:03:06 107 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 108 Aviv Yechezkel (Isr) Cycling Academy Team 109 Daan Meijers (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 110 Yanto Barker (GBr) ONE Pro Cycling 111 Tiziano Dall'Antonia (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 112 Taco Van Der Hoorn (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 113 Mihkel Raim (Est) Cycling Academy Team 114 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Cycling Team 0:03:44 115 Daniel Patten (GBr) Team WIGGINS 0:03:45 116 Alberto Nardin (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:03:57 117 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 0:04:27 118 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 0:04:42 119 Sondre Holst Enger (Nor) IAM Cycling 0:04:45 120 Liam Holohan (GBr) Team WIGGINS 0:04:47 121 James McLaughlin (GBr) Team Felbermayr - Simplon Wels 0:05:07 122 Daniel Biedermann (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 0:05:19 123 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:05:33 124 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:05:46 125 Lukasz Bodnar (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 0:05:48 126 Josip Rumac (Cro) Synergy Baku Cycling Project 0:05:49 127 Robert Jenko (Slo) Radenska - Ljubljana 128 Leigh Howard (Aus) IAM Cycling 129 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 130 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 131 Josef Cerny (Cze) CCC Sprandi Polkowice 132 Alessandro Vanotti (Ita) Astana Pro Team 133 Johannes Schinnagel (Ger) Team Felbermayr - Simplon Wels 134 Lukas Zeller (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 135 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 136 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom-Rusvelo 137 Kirill Sveshnikov (Rus) Gazprom-Rusvelo 138 Nicolas Lefrancois (Fra) Team Novo Nordisk 0:06:27 139 Sergio Paulinho (Por) Tinkoff Team 140 Andreas Walzel (Aut) Team Felbermayr - Simplon Wels 141 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 142 Samuel Lowe (GBr) Team WIGGINS 143 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 144 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 0:06:48 145 Stanislaw Aniolkowski (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 0:06:59 146 Nathan Haas (Aus) Dimension Data 0:07:09 147 Joeri Calleeuw (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:07:20 148 Jay Robert Thomson (RSA) Dimension Data 0:07:25 149 Marco Bandiera (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:02 150 Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 151 Grégory Rast (Swi) Trek-Segafredo 0:08:15 152 Simon Pellaud (Swi) IAM Cycling 0:09:11 153 Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:09:49 154 Joshua Hunt (GBr) ONE Pro Cycling 0:10:02 155 Chris Butler (USA) Cycling Academy Team 156 Jonas Koch (Ger) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 0:11:36 157 Marcin Bialoblocki (Pol) ONE Pro Cycling 0:12:15 158 Guy Sagiv (Isr) Cycling Academy Team 0:15:18

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 45 pts 2 Giacomo Nizzolo (Ita) Trek-Segafredo 45 3 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani CSF 23 4 Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 23 5 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 19 6 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 16 7 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 14 8 Chris Opie (GBr) ONE Pro Cycling 14 9 Ioannis Tamouridis (Gre) Synergy Baku Cycling Project 12 10 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 12 11 Coen Vermeltfoort (Ned) Continental Team Join-S de Rijke 10 12 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 10 13 Pawel Franczak (Pol) Verva ActiveJet Pro Cycling Team 9 14 Guillaume Boivin (Can) Cycling Academy Team 8 15 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 8

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 8 pts 2 Kevin De Mesmaeker (Bel) Team Novo Nordisk 7 3 Joshua Hunt (GBr) ONE Pro Cycling 3 4 Guillaume Boivin (Can) Cycling Academy Team 1

U23 classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alexey Kurbatov (Rus) Gazprom-Rusvelo 11:00:42 2 Jure Miskulin (Slo) Radenska - Ljubljana 0:00:01 3 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 4 David Per (Slo) Adria Mobil 5 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 6 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 7 Bruno Maltar (Cro) Radenska - Ljubljana 8 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:00:14