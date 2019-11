Image 1 of 53 Rinaldo Nocentini (AG2r-La Mondiale) (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 53 Vino gives the boys the low-down on the stage (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 53 Astana wait for the start (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 53 Dimitri Champion (AG2r-La Mondiale) (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 53 Christophe Le Mevel (Francaise de Jeux) (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 53 Alexandre Vinokourov (Astana) has had a good start to his year in France (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 53 Lucien Aimar (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 53 Alexandre Vinokourov (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 9 of 53 Rabobank ready themselves on a (finally) a clear day in southern France (Image credit: Bettini Photo) Image 10 of 53 French Champion Dimitri Champion (AG2r-La Mondiale) (Image credit: Bettini Photo) Image 11 of 53 AG2r's Kuotas lined up ready for the final stage (Image credit: Bettini Photo) Image 12 of 53 Gorazd Stangelj (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 13 of 53 Matteo Carrara (Vacansoleil) adjusts his sunnies (Image credit: Bettini Photo) Image 14 of 53 Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) at the start of the fifth stage (Image credit: Bettini Photo) Image 15 of 53 Alan Davis (Astana) (Image credit: Bettini Photo) Image 16 of 53 Robert Gesink (Rabobank) sets off towards Mont Faron (Image credit: Bettini Photo) Image 17 of 53 Rinaldo Nocentini makes his way to the start of the final stage (Image credit: Bettini Photo) Image 18 of 53 Astana teammates Mirko Selvaggi and Enrico Gasparotto (Image credit: Bettini Photo) Image 19 of 53 Rinaldo Nocentini (AG2r La-Mondiale) (Image credit: Bettini Photo) Image 20 of 53 Race organiser Lucien Aimar (Image credit: Bettini Photo) Image 21 of 53 Matteo Carrara (Vacansoleil) at the start (Image credit: Bettini Photo) Image 22 of 53 Francesco Masciarelli (Acqua & Sapone) won the final stage of the Tour Mediterranean. (Image credit: Bettini Photo) Image 23 of 53 Riders make their way up the narrow roads of Mont Faron (Image credit: Sirotti) Image 24 of 53 Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne), the overall winner of the 2010 Tour Mediterranean. (Image credit: Bettini Photo) Image 25 of 53 An elated Francesco Masciarelli (Acqua & Sapone) (Image credit: Sirotti) Image 26 of 53 Francesco Masciarelli (Acqua & Sapone) salutes his win (Image credit: Sirotti) Image 27 of 53 Alejandro Valverde dons the final leader's jersey of the Tour Mediterranean. (Image credit: Bettini Photo) Image 28 of 53 Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) finishes second (Image credit: Sirotti) Image 29 of 53 Valverde and Nocentini come across the line (Image credit: Sirotti) Image 30 of 53 Francesco Masciarelli (Acqua & Sapone) just moments after claiming his stage win (Image credit: Sirotti) Image 31 of 53 Francesco Masciarelli (Acqua & Sapone) won on Mont Faron in the Tour Mediterranean finale. (Image credit: Bettini Photo) Image 32 of 53 Francesco Masciarelli (Acqua & Sapone) with his winner's trophy (Image credit: Sirotti) Image 33 of 53 Francesco Masciarelli (Acqua & Sapone) (Image credit: Sirotti) Image 34 of 53 Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) takes home the overall win in the Tour Mediterranean. (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 53 Masciarelli was a happy chappy on the podium (Image credit: Sirotti) Image 36 of 53 Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) gets some assistance with the yellow tunic (Image credit: Sirotti) Image 37 of 53 Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) snatched the yellow jersey on the final stage (Image credit: Sirotti) Image 38 of 53 Overall winner Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) and final stage victor Francesco Masciarelli (Acqua & Sapone) together on the podium (Image credit: Sirotti) Image 39 of 53 Francesco Masciarelli (Acqua & Sapone) during his successful attack (Image credit: Sirotti) Image 40 of 53 Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) looks ahead as he goes in search of victory (Image credit: Sirotti) Image 41 of 53 Rinaldo Nocentini (AG2r-La Mondiale) glued to Valverde's wheel as Johnny Hoogerland (Vacansoleil) tries to close the gap (Image credit: Sirotti) Image 42 of 53 Vinokourov (Astana) makes his bid for glory inside the final 3 kilometres of the stage (Image credit: Sirotti) Image 43 of 53 Alexander Vinokourov (Astana) was agressive but faded in the finale (Image credit: Sirotti) Image 44 of 53 Stefano Garzelli (Aqua & Sapone) feels the burn on Mont Faron (Image credit: Sirotti) Image 45 of 53 Tom Danielson (Garmin-Transitions) (Image credit: Sirotti) Image 46 of 53 Irish national Champion Nicholas Roche (AG2r-La Mondiale) (Image credit: Sirotti) Image 47 of 53 Jussi Veikkanen (Française Des Jeux) tucked into a small chase group. The Fin couldn't defend against the challenge from Valverde (Image credit: Sirotti) Image 48 of 53 Dimitri Champion (AG2r-La Mondiale) makes is way up Mont Faron alone (Image credit: Sirotti) Image 49 of 53 Snow falls as Rabobank take charge of a small group on the road (Image credit: Sirotti) Image 50 of 53 The climb broke the peloton into a number of smaller groups (Image credit: Sirotti) Image 51 of 53 The group continues on its way towards the summit (Image credit: Sirotti) Image 52 of 53 No time for the peloton to take in the epic scenery from the slopes of Mont Faron (Image credit: Sirotti) Image 53 of 53 Riders make their way up Mont Faron as the sun sets over Toulon (Image credit: Sirotti)

Mont Faron lived up to its legendary early-season status as Francesco Masciarelli (Acqua e Sapone) rode to victory atop its famed summit on the fifth and final stage of the 2010 Tour Méditerranéen. The Italian was followed across the line by Alejandro Valverde (Caisse d'Epargne) and Rinaldo Nocentini (AG2r-La Mondiale).

For Valverde, his second place result was enough to secure overall victory as he wiped out his pre-stage 10 second deficit to Finland's Jussi Veikkanen (Française Des Jeux).

Masciarelli set up his victory as he attacked the peloton as part of a group three kilometres from the finish. After catching and subsequently passing the remnants of an earlier breakaway the Italian then set off in lone pursuit of the finish line with his cartoon Tasmanian devil scarf draped around his neck.

For Masciarelli, who has ridden for Aqua a Sapone since the start of his professional career in 2005, the victory was only the fourth added to his palmares and his first since the 2008 Giro del Lazio.

Weather picks up where it left off on stage four, Di Gregorio determined

With the weather apparently playing ball at the start in La Ciotat, three riders grabbed their lottery tickets and took their leave from the peloton. Mathieu Perget (Caisse d'Epargne), Remy Di Gregorio (Française Des Jeux) and Thierry Hupond (Skil-Shimano) forming part of the first escape of the day.

But the wild weather experienced by the peloton continued and perhaps heeding the omen, the trio were brought back to the group in time for organisers to reduced the course length due to a small snow storm. Fortunately for the fans and riders the disruption was short-lived and the journey towards Toulon could resume in earnest.

Di Gregorio once again went on the attack, this time with Brice Feillu (Vacansoleil). The two Frenchmen worked hard to establish an advantage and despite the later presence of another ten companions, the break was once again cancelled by the determined peloton.

Clearly unhappy to accept his fate, Di Gregorio took off for a third time along with teammate Mikael Cherel, Ludovic Turpin (AG2R La Mondiale), Leonardo Duque (Cofidis), Paul Martens (Rabobank) and Dimtriy Fofonov (Astana). This time, the break stuck. It moved out to an advantage of almost three minutes as the final summit loomed.

With a number of riders locked in the battle for the final overall, the break's advantage was sucked rapidly away as they hit the foot of the Faron with less than a minute of their earlier gains.

Turpin, Di Gregorio and Fofonov proved to be the strongest in the lead group as they dispatched their companions. But, as their advantage ticked closer to single digits a group including Remi Pauriol (Cofidis), Alexandre Vinokourov (Astana) and Francesco Masciarelli (Acqua e Sapone) emerged from the bunch behind.

As Vinokorov and Pauriol joined forces with Turpin, Di Gregorio and Fofonov, it was Masciarelli who took the initiative as he built his own advantage. While the others were consumed close to the line Masciarelli held firm to take the summit finish.

Full Results 1 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 3:17:40 2 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne 0:00:08 3 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 4 Robert Gesink (Ned) Rabobank 5 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:11 6 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana 7 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:00:22 8 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 0:00:28 9 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:00:30 10 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 11 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 0:00:35 12 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:00:36 13 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 14 Thomas Danielson (USA) Garmin - Transitions 0:00:43 15 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:00:51 16 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:00:57 17 Pieter Weening (Ned) Rabobank 0:01:02 18 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:01:07 19 Yannick Talabardon (Fra) Saur-Sojasun 0:01:08 20 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 0:01:22 21 Julien Mazet (Fra) BigMat Auber 93 0:01:30 22 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 23 Thierry Hupond (Fra) Skil-Shimano 24 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 25 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 26 Alexandre Pichot (Fra) Bouygues Telecom 0:01:32 27 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 0:01:41 28 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:01:45 29 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 0:01:57 30 Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:02:08 31 Jean Marc Marino (Fra) Saur-Sojasun 32 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 33 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:14 34 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 0:02:27 35 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 36 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 0:02:39 37 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche - Silver Cross - Selle Italia 0:02:42 38 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 0:02:45 39 William Bonnet (Fra) Bouygues Telecom 0:03:23 40 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 0:03:45 41 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:03:54 42 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 0:04:08 43 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:04:30 44 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:04:39 45 Stef Clement (Ned) Rabobank 0:04:42 46 Paul Martens (Ger) Rabobank 47 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 48 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 49 Johan Mombaerts (Fra) BigMat Auber 93 50 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 51 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 52 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 53 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 0:06:04 54 Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano 0:06:49 55 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:07:36 56 Jérémie Galland (Fra) Saur-Sojasun 0:07:37 57 Cyril Bessy (Fra) Saur-Sojasun 58 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche - Silver Cross - Selle Italia 0:08:37 59 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 0:12:05 60 Trent Lowe (Aus) Garmin - Transitions 0:17:48 61 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:20:24 62 Yauheni Hutarovich (Blr) Française Des Jeux 63 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 64 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 65 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 66 Sébastien Turgot (Fra) Bouygues Telecom 67 Han Feng (Chn) Skil-Shimano 68 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 69 Yohann Gene (Fra) Bouygues Telecom 0:20:28 70 Floris Goesinnen (Ned) Skil-Shimano 71 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 0:20:30 72 Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing 0:20:31 DNF Juan Jose Cobo Acebo (Spa) Caisse d'Epargne DNF Mathieu Drujon (Fra) Caisse d'Epargne DNF José Vicente Garcia Acosta (Spa) Caisse d'Epargne DNF Arnaud Coyot (Fra) Caisse d'Epargne DNF David Lopez Garcia (Spa) Caisse d'Epargne DNF Francisco Perez Sanchez (Spa) Caisse d'Epargne DNF Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale DNF Anthony Charteau (Fra) Bouygues Telecom DNF Steve Chainel (Fra) Bouygues Telecom DNF Damien Gaudin (Fra) Bouygues Telecom DNF Stéphane Auge (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne DNF Mickaël Buffaz (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne DNF Damien Monier (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne DNF Allan Davis (Aus) Astana DNF Assan Bazayev (Kaz) Astana DNF Enrico Gasparotto (Ita) Astana DNF Gorazd Stangelj (Slo) Astana DNF Mirko Selvaggi (Ita) Astana DNF Olivier Bonnaire (Fra) Française Des Jeux DNF Rick Flens (Ned) Rabobank DNF Timothy Duggan (USA) Garmin - Transitions DNF Daniel Martin (Irl) Garmin - Transitions DNF Dario Andriotto (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo DNF Paolo Ciavatta (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo DNF Ross Creber (GBr) Endura Racing DNF Robert Partridge (GBr) Endura Racing DNF Gary Hand (GBr) Endura Racing DNF Alexandre Blain (Fra) Endura Racing DNF Noan Lelarge (Fra) Bretagne - Schuller DNF Gael Malacarne (Fra) Bretagne - Schuller DNF Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller DNF Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller DNF Yukihiro Doi (Jpn) Skil-Shimano DNF Koen De Kort (Ned) Skil-Shimano DNF Dominique Cornu (Bel) Skil-Shimano DNF Pasquale Muto (Ita) Miche - Silver Cross - Selle Italia DNF Roberto Cesaro (Ita) Miche - Silver Cross - Selle Italia DNF Simone Campagnaro (Ita) Miche - Silver Cross - Selle Italia DNF Luigi Gitto (Ita) Miche - Silver Cross - Selle Italia DNF Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Stéphane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team DNF Sébastien Joly (Fra) Saur-Sojasun DNF Jonathan Hivert (Fra) Saur-Sojasun DNF Niels Brouzes (Fra) BigMat Auber 93 DNF Fabien Bacquet (Fra) BigMat Auber 93 DNF Nadir Haddou (Fra) BigMat Auber 93 DNF Romain Lemarchand (Fra) BigMat Auber 93 DNF Jonathan Thire (Fra) BigMat Auber 93

Mountain 1 - Col de Ceyreste (Cat 2) 1 Alexandre Pichot (Fra) BBox Bouygues Telecom 5 pts 2 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 3 3 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 2 4 Eduardo Gonzalo (Spa) Bretagne - Schuller 1

Mountain 2 - Col de l'Espegoulier (Cat 1) 1 Olivier Bonnaire (Fra) Française Des Jeux 10 pts 2 Brice Feillu (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 7 3 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 5 4 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 3

Mountain 3 - Col du Corps de Garde (Cat 2) 1 Rémy Di Gregoria (Fra) Française Des Jeux 5 pts 2 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 3 3 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 2 4 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 1

Mountain 4 - Mont Faron (Cat 1) 1 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 10 pts 2 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 7 3 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 5 4 Robert Gesink (Ned) Rabobank 3

Final General classification 1 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Caisse d'Epargne 14:55:17 2 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 0:00:02 3 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana 0:00:05 4 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:00:09 5 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:00:35 6 Yannick Talabardon (Fra) Saur-Sojasun 0:01:13 7 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 0:01:18 8 Robert Gesink (Ned) Rabobank 0:02:11 9 Jean Marc Marino (Fra) Saur-Sojasun 0:02:13 10 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:02:18 11 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 0:02:39 12 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 13 Thomas Danielson (USA) Garmin - Transitions 0:02:46 14 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:02:54 15 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:03:00 16 Pieter Weening (Ned) Rabobank 0:03:05 17 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 0:03:06 18 William Bonnet (Fra) Bouygues Telecom 0:03:15 19 Alexandre Pichot (Fra) Bouygues Telecom 0:03:28 20 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:33 21 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 22 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:41 23 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 0:04:00 24 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:04:23 25 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 0:04:42 26 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 0:04:48 27 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 0:05:00 28 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 0:05:11 29 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 0:05:48 30 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:05:50 31 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 0:06:12 32 Johan Mombaerts (Fra) BigMat Auber 93 0:06:34 33 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:06:38 34 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 35 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 0:06:45 36 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 37 Amaël Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:06:52 38 Thierry Hupond (Fra) Skil-Shimano 0:07:52 39 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 0:08:49 40 Simon Geschke (Ger) Skil-Shimano 0:08:52 41 Jérémie Galland (Fra) Saur-Sojasun 0:09:33 42 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 0:10:35 43 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone - Caffe Mokambo 0:11:04 44 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 0:13:33 45 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:13:51 46 Alexandre Geniez (Fra) Skil-Shimano 0:14:32 47 Paul Martens (Ger) Rabobank 0:14:36 48 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 0:15:11 49 Christophe Kern (Fra) Cofidis, Le Credit en Ligne 0:15:19 50 Rémy Di Gregorio (Fra) Française Des Jeux 0:15:26 51 Julien Mazet (Fra) BigMat Auber 93 0:15:34 52 Stef Clement (Ned) Rabobank 0:16:10 53 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche - Silver Cross - Selle Italia 0:16:46 54 Eduardo Gonzalo Ramirez (Spa) Bretagne - Schuller 0:17:02 55 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 0:20:37 56 Sébastien Turgot (Fra) Bouygues Telecom 0:21:45 57 Cyril Bessy (Fra) Saur-Sojasun 0:21:48 58 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 0:22:20 59 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 60 Yauheni Hutarovich (Blr) Française Des Jeux 0:22:26 61 Yohann Gene (Fra) Bouygues Telecom 0:22:31 62 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche - Silver Cross - Selle Italia 0:24:17 63 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:26:32 64 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 0:26:52 65 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 0:29:24 66 Trent Lowe (Aus) Garmin - Transitions 0:31:05 67 Floris Goesinnen (Ned) Skil-Shimano 0:32:34 68 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 0:34:21 69 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 0:49:22 70 Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing 0:52:25 71 Evan Oliphant (GBr) Endura Racing 0:56:49 72 Han Feng (Chn) Skil-Shimano 0:59:54

Points classification 1 Yauheni Hutarovich (Blr) Française Des Jeux 51 pts 2 William Bonnet (Fra) BBox Bouygues Telecom 47 3 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 34 4 Alejandro Valverde (Spa) Caisse d'Epargne 30 5 Jussi Veikkanen (Fin) Française Des Jeux 27 6 Maxim Iglinskiy (Kaz) Astana 27 7 Francesco Masciarelli (Ita) Acqua & Sapone 26 8 Rinaldo Nocentini (Ita) AG2R La Mondiale 22 9 Leonardo-Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 21 10 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 20 11 Jean-Marc Marino (Fra) Saur - Sojasun 17 12 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 17 13 Michel Kreder (Ned) Garmin - Transitions 17 14 Robert Gesink (Ned) Rabobank 15 15 Yannick Talabardon (Fra) Saur - Sojasun 12 16 Alexandre Pichot (Fra) BBox Bouygues Telecom 11 17 Alessandro Donati (Ita) Acqua & Sapone 10 18 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 9 19 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 9 20 Amael Moinard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 8 21 Jérémie Galland (Fra) Saur - Sojasun 7 22 Stefano Garzelli (Ita) Acqua & Sapone 6 23 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 5 24 Ludovic Turpin (Fra) AG2R La Mondiale 4 25 Alexander Efimkin (Rus) AG2R La Mondiale 4 26 Thomas Danielson (USA) Garmin - Transitions 3 27 Michal Golas (Pol) Vacansoleil Pro Cycling Team 3 28 Clément Lhotellerie (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 29 Renaud Dion (Fra) Roubaix Lille Metropole 2 30 Rémi Pauriol (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 1 31 Pieter Weening (Ned) Rabobank 1 32 Cyril Dessel (Fra) AG2R La Mondiale 1 33 Christophe Le Mevel (Fra) Française Des Jeux 1 34 Dmitriy Fofonov (Kaz) Astana 1 35 Cédric Pineau (Fra) Roubaix Lille Metropole 1 36 Mikael Cherel (Fra) Française Des Jeux 1 37 Wesley Sulzberger (Aus) Française Des Jeux 1 38 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 1 39 Thomas Peterson (USA) Garmin - Transitions 1 40 Mathieu Perget (Fra) Caisse d'Epargne 1 41 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 1 42 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 1 43 Peter Stetina (USA) Garmin - Transitions 1 44 Simon Geschke (Ger) Skil - Shimano 1 45 Lilian Jegou (Fra) Bretagne - Schuller 1 46 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 1 47 Dimitri Champion (Fra) AG2R La Mondiale 1 48 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 1 49 Rémy Di Gregoria (Fra) Française Des Jeux 1 50 Julien Mazet (Fra) Big Mat - Auber 93 1 51 Przemyslaw Niemiec (Pol) Miche 1 52 Eduardo Gonzalo (Spa) Bretagne - Schuller 1 53 Mickael Larpe (Fra) Roubaix Lille Metropole 1 54 Sébastien Turgot (Fra) BBox Bouygues Telecom 1 55 Dennis Van Winden (Ned) Rabobank 1 56 Yohann Gene (Fra) BBox Bouygues Telecom 1 57 Edwin Carvajal Jaramillo (Col) Miche 1 58 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 1 59 Dmitry Kozontchuk (Rus) Rabobank 1 60 Anthony Roux (Fra) Française Des Jeux 1 61 Trent Lowe (Aus) Garmin - Transitions 1 62 Floris Goesinnen (Ned) Skil - Shimano 1 63 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 1 64 Jos Van Emden (Ned) Rabobank 1 65 Ian Wilkinson (GBr) Endura Racing 1