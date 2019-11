Mads Pedersen at the Giro d'Italia (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Trek-Segafredo's Mads Pedersen stunned the peloton in the Tour du Poitou-Charentes, putting in a dominant performance in the stage 4 time trial to win by 26 seconds over the more established time trial specialist Jonathan Castroviejo (Movistar).

The victory put the 21-year-old in a prime position for the overall victory with just one stage remaining, now with a 35 second buffer on the Spaniard.

"I had hoped for top 10 but to win was not something that I, or the team, expected," Pedersen said. "The course was not technical at all, two corners in the beginning and then three in the finale, otherwise it was just a power course, a little bit up and down, but nothing special. My feeling was really good; I was quite confident to do a top 10, and I hoped to do a time similar to [teammate] Matthias [Brändle].

"This means a lot, it's my first victory for the team – yes there was the Nationals, but the first with the whole team here. To win the TT and tomorrow start in the leader's jersey and actually have a chance to win the GC also is just incredible."

Pedersen averaged 52.783kph, setting a time of 23:25 on the course in Neuville-de-Poitou. Behind Castroviejo was Martin Elmiger and Jempy Drucker (BMC), over half a minute back. Overnight race leader Elia Viviani (Sky) was a distant 1:18 behind.

Pedersen now has to hang onto the peloton for the final 157.8km stage from Roumazières to Poitiers to seal the overall victory.

"I have not won a stage race since Juniors, so if this turns out to be a win tomorrow, it's huge thing for me and for sure one of the biggest victories of my career next to Nationals, so it will be pretty nice," Pedersen said. "Now, I believe in it, and as a team, we believe in it because we have been riding very strong together."

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:23:25 2 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:00:26 3 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 0:00:34 4 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:00:35 5 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 0:00:39 6 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:00:40 7 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:47 8 Bruno Armirail (Fra) FDJ 0:00:50 9 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:54 10 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:00:58 11 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:01:02 12 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:01:08 13 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:01:10 14 Damien Gaudin (Fra) Armee de Terre 0:01:13 15 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:01:16 16 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:01:18 17 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:01:22 18 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:01:23 19 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:01:25 20 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:01:27 21 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:01:30 22 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix-Lille Metropole 0:01:36 23 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:01:38 24 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:01:43 25 Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:01:46 26 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 27 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:01:50 28 Thomas Rostollan (Fra) Armee de Terre 0:01:53 29 Romain Seigle (Fra) FDJ 0:01:54 30 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:02:04 31 Eduardo Sepulveda (Arg) Team Fortuneo - Oscaro 0:02:06 32 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:02:09 33 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:02:10 34 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 35 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:13 36 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:02:14 37 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 38 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:02:15 39 Arnaud Gerard (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:02:19 40 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:21 41 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 42 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:02:22 43 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:24 44 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 45 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:02:28 46 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber 93 0:02:29 47 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:30 48 Daniel Mclay (GBr) Team Fortuneo - Oscaro 0:02:32 49 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:33 50 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:02:35 51 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:39 52 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:02:40 53 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:41 54 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 0:02:42 55 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 56 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:02:43 57 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 0:02:44 58 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:47 59 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:51 60 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:52 61 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix-Lille Metropole 62 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:54 63 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:02:57 64 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:59 65 Ayden Toovey (Aus) Trek-Segafredo 0:03:03 66 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:03:04 67 Jeremy Bescond (Fra) HP BTP - Auber 93 0:03:12 68 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:03:18 69 Alo Jakin (Est) HP BTP - Auber 93 70 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:03:20 71 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:03:22 72 Bastien Duculty (Fra) Armee de Terre 73 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:03:27 74 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 0:03:28 75 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:30 76 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix-Lille Metropole 0:03:33 77 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:03:34 78 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 79 Ruben Pols (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:38 80 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 81 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 82 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:03:39 83 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:40 84 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:41 85 Clement Orceau (Fra) Direct Energie 0:03:42 86 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 0:03:43 87 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 88 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:44 89 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 90 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:45 91 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:46 92 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 0:03:47 93 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:03:48 94 Kevin Le Cunff (Fra) HP BTP - Auber 93 0:03:49 95 Jordan Levasseur (Fra) Armee de Terre 0:03:52 96 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 0:03:56 97 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:03:57 98 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:03:58 99 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:04:00 100 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:04:02 101 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 102 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 103 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina 0:04:04 104 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:04:06 105 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 0:04:07 106 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 107 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:04:10 108 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:04:12 109 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:04:18 110 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:21 111 Kevin Reza (Fra) FDJ 0:04:22 112 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 113 Emils Liepins (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:04:25 114 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:04:26 115 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 0:04:27 116 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:04:29 117 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 0:04:31 118 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:04:34 119 Armindo Fonseca (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:04:40 120 Romain Feillu (Fra) HP BTP - Auber 93 121 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:04:41 122 Bryan Alaphilippe (Fra) Armee de Terre 123 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix-Lille Metropole 0:04:43 124 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:52 125 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:05:04 126 Bram Welten (Ned) BMC Racing Team 0:05:07 127 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:05:08 128 Martin Laas (Est) Delko Marseille Provence KTM 0:05:14 129 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:05:19 130 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix-Lille Metropole 0:05:20 131 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:05:48 132 Julen Amezqueta (Spa) Wilier Triestina 0:06:21

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 10 pts 2 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 9 3 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 8 4 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 7 5 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 6 6 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 5 7 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 4 8 Bruno Armirail (Fra) FDJ 3 9 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2 10 Owain Doull (GBr) Team Sky 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 BMC Racing Team 1:12:04 2 Trek-Segafredo 0:00:23 3 Movistar Team 0:01:20 4 Armee De Terre 0:01:56 5 Team Sky 0:02:05 6 FDJ 0:02:17 7 Team Fortuneo - Oscaro 0:03:53 8 AG2R La Mondiale 0:03:54 9 Cofidis, Solutions Credits 0:04:51 10 Gazprom – Rusvelo 0:05:49 11 Hp Btp - Auber 93 0:06:06 12 Roubaix - Lille Metropole 0:06:12 13 Sport Vlaanderen - Baloise 0:06:33 14 Direct Energie 0:06:50 15 Wanty - Groupe Gobert 0:07:06 16 Bardiani CSF 0:07:28 17 Wilier Triestina 0:08:56 18 Delko Marseille Provence KTM 0:09:00

General classification after stage 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 11:38:01 2 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 0:00:35 3 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 0:00:42 4 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 0:00:48 5 Bruno Armirail (Fra) FDJ 0:00:59 6 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:01:05 7 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:01:07 8 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:01:17 9 Damien Gaudin (Fra) Armee de Terre 0:01:22 10 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:01:32 11 Winner Anacona (Col) Movistar Team 0:01:36 12 Jesus Herrada (Spa) Movistar Team 0:01:39 13 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:01:59 14 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:02:08 15 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:19 16 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:22 17 Arnaud Gerard (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:02:28 18 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:33 19 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:02:34 20 Michal Golas (Pol) Team Sky 0:02:40 21 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 0:02:47 22 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 0:02:49 23 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 0:02:55 24 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:01 25 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:03:02 26 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:03 27 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:03:04 28 Victor De La Parte (Spa) Movistar Team 0:03:20 29 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:30 30 Artur Ershov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:03:37 31 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina 32 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:53 33 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 0:03:56 34 Jordan Levasseur (Fra) Armee de Terre 0:04:01 35 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:04:05 36 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 37 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:16 38 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:19 39 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina 0:04:21 40 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:04:27 41 Daniele Bennati (Ita) Movistar Team 0:04:30 42 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 0:04:35 43 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:04:36 44 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:04:39 45 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 0:04:41 46 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix-Lille Metropole 0:04:52 47 Nicola Boem (Ita) Bardiani CSF 0:04:56 48 Romain Seigle (Fra) FDJ 0:05:02 49 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:05:08 50 Cyril Gautier (Fra) AG2R La Mondiale 0:05:12 51 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:05:13 52 Fabio Felline (Ita) Trek-Segafredo 0:05:18 53 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber 93 0:05:37 54 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:05:51 55 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:06:06 56 Kevin Le Cunff (Fra) HP BTP - Auber 93 0:06:10 57 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 0:06:11 58 Peter Kennaugh (GBr) Team Sky 0:06:13 59 Eduardo Sepulveda (Arg) Team Fortuneo - Oscaro 0:06:22 60 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:06:25 61 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 0:06:26 62 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 0:06:43 63 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:06:45 64 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:06:50 65 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 0:07:00 66 Armindo Fonseca (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:07:01 67 Jose Herrada (Spa) Movistar Team 0:07:15 68 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 0:07:56 69 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:07:57 70 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:08 71 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:08:22 72 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix-Lille Metropole 0:08:27 73 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 74 Daniel Mclay (GBr) Team Fortuneo - Oscaro 0:08:31 75 Pierre Luc Perichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 76 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 77 Romain Feillu (Fra) HP BTP - Auber 93 0:08:32 78 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:08:42 79 Bryan Alaphilippe (Fra) Armee de Terre 80 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:08:52 81 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:08:58 82 Jeremy Bescond (Fra) HP BTP - Auber 93 0:08:59 83 Filippo Pozzato (Ita) Wilier Triestina 0:09:00 84 Kevin Reza (Fra) FDJ 0:09:03 85 Alo Jakin (Est) HP BTP - Auber 93 0:09:05 86 Bastien Duculty (Fra) Armee de Terre 0:09:09 87 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:09:13 88 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:09:14 89 Bram Welten (Ned) BMC Racing Team 0:09:23 90 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:09:32 91 Dmitriy Kozontchuk (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:09:33 92 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:09:43 93 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:10:04 94 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:10:18 95 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix-Lille Metropole 0:10:19 96 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:30 97 Alberto Cecchin (Ita) Wilier Triestina 0:11:23 98 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF 0:11:37 99 Matthias Brändle (Aut) Trek-Segafredo 0:11:47 100 Thomas Rostollan (Fra) Armee de Terre 0:11:50 101 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina 0:11:52 102 Emils Liepins (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:12:02 103 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:05 104 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix-Lille Metropole 105 Eugenio Alafaci (Ita) Trek-Segafredo 0:12:34 106 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 0:12:35 107 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:13:26 108 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:13:53 109 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:14:02 110 Jérémy Roy (Fra) FDJ 0:14:30 111 Ruben Pols (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:14:37 112 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:14:53 113 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:15:37 114 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:15:58 115 Ayden Toovey (Aus) Trek-Segafredo 0:16:17 116 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:16:39 117 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix-Lille Metropole 0:16:55 118 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:17:41 119 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:18:08 120 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:18:15 121 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:17 122 Daniel Diaz (Arg) Delko Marseille Provence KTM 0:18:45 123 Martin Laas (Est) Delko Marseille Provence KTM 0:19:21 124 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:19:58 125 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 0:20:36 126 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:20:40 127 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:21:38 128 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:22:08 129 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:30:37 130 Christophe Riblon (Fra) AG2R La Mondiale 0:32:43 131 Clement Orceau (Fra) Direct Energie 0:34:52

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Elia Viviani (Ita) Team Sky 70 pts 2 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 65 3 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 37 4 Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert 33 5 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 24 6 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 22 7 Benjamin Giraud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 19 8 Daniel Mclay (GBr) Team Fortuneo - Oscaro 18 9 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 16 10 Kiel Reijnen (USA) Trek-Segafredo 15 11 Marc Sarreau (Fra) FDJ 14 12 Carlos Barbero (Spa) Movistar Team 14 13 Jordan Levasseur (Fra) Armee de Terre 14 14 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 12 15 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 10 16 Jonathan Castroviejo (Spa) Movistar Team 9 17 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 9 18 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix-Lille Metropole 9 19 Martin Elmiger (Swi) BMC Racing Team 8 20 Owain Doull (GBr) Team Sky 7 21 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 7 22 Bram Welten (Ned) BMC Racing Team 7 23 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 6 24 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber 93 6 25 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 6 26 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 5 27 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 5 28 Fumiyuki Beppu (Jpn) Trek-Segafredo 5 29 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 5 30 Bryan Alaphilippe (Fra) Armee de Terre 5 31 Emils Liepins (Lat) Delko Marseille Provence KTM 5 32 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 4 33 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 4 34 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 4 35 Bruno Armirail (Fra) FDJ 3 36 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 3 37 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 3 38 Romain Feillu (Fra) HP BTP - Auber 93 3 39 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix-Lille Metropole 3 40 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2 41 Yoann Offredo (Fra) Wanty - Groupe Gobert 2 42 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 2 43 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 2 44 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 2 45 Aleksei Tcatevich (Rus) Gazprom – Rusvelo 1 46 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix-Lille Metropole 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix-Lille Metropole 16 pts 2 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix-Lille Metropole 10 3 Flavien Dassonville (Fra) HP BTP - Auber 93 10 4 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 8 5 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 7 6 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 3 7 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 3 8 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 3 9 Igor Boev (Rus) Gazprom – Rusvelo 2

Young riders classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 11:38:01 2 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 0:00:48 3 Bruno Armirail (Fra) FDJ 0:00:59 4 Owain Doull (GBr) Team Sky 0:01:07 5 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 0:01:32 6 Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team 0:02:08 7 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:02:22 8 Stepan Kuriyanov (Rus) Gazprom – Rusvelo 0:02:33 9 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 0:02:47 10 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:01 11 Léo Vincent (Fra) FDJ 0:03:02 12 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:03:04 13 Maxime Farazijn (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:03:53 14 Jordan Levasseur (Fra) Armee de Terre 0:04:01 15 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:04:19 16 Héctor Carretero (Spa) Movistar Team 0:04:27 17 Rúben Guerreiro (Por) Trek-Segafredo 0:04:36 18 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:04:39 19 Romain Seigle (Fra) FDJ 0:05:02 20 Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina 0:05:13 21 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina 0:06:26 22 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:06:50 23 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 0:08:08 24 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 0:08:27 25 Daniel Mclay (GBr) Team Fortuneo - Oscaro 0:08:31 26 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:08:42 27 Bryan Alaphilippe (Fra) Armee de Terre 28 Bastien Duculty (Fra) Armee de Terre 0:09:09 29 Bram Welten (Ned) BMC Racing Team 0:09:23 30 Luca Wackermann (Ita) Bardiani CSF 0:09:32 31 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:10:04 32 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix-Lille Metropole 0:10:19 33 Emils Liepins (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:12:02 34 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:12:05 35 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix-Lille Metropole 36 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:13:26 37 Ruben Pols (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:14:37 38 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:14:53 39 Marco Maronese (Ita) Bardiani CSF 0:15:37 40 Ayden Toovey (Aus) Trek-Segafredo 0:16:17 41 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF 0:16:39 42 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix-Lille Metropole 0:16:55 43 Loic Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:17:41 44 Fabien Grellier (Fra) Direct Energie 0:18:15 45 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:18:17 46 Martin Laas (Est) Delko Marseille Provence KTM 0:19:21 47 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 0:20:36 48 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:20:40 49 Paolo Simion (Ita) Bardiani CSF 0:22:08 50 Clement Orceau (Fra) Direct Energie 0:34:52