Image 1 of 48 Serge Pauwels and Omar Fraile finish first and second during the final stage at the Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 48 Gary Verity and Christian Prudhomme observe (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 48 Tao Geoghegan Hart (Team Sky) with a black armband in memory of former teammate Chad Young (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 48 Thomas Voeckler (Direct Energie) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 48 Nacer Bouhanni about to sign on (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 48 iago Machado (Katusha-Alpecin) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 48 UCI president Brian Cookson (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 48 Thierry Hupond (Delko Marseille Provence KTM) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 48 Svein Tuft and Mitch Docker (Orica-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 48 Mat Hayman and teammate Caleb Ewan (Orica-Scott) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 48 Søren Kragh Andersen (Team Sunweb) (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 48 Mathew Hayman (Orica-Scott) at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 48 Bernhard Eisel on the front at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 48 Team Sky's Tao Geoghegan Hart (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 48 Ian Stannard and Bernhard Eisel (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 48 The peloton in action during the final stage at the 2017 Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 48 The peloton in action during the final stage at the 2017 Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 18 of 48 Gatis Smukulis, Steven Lammertink, Pieter Weening and Mathew Hayman (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 19 of 48 Steven Lammertink and Peter Weening (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 20 of 48 Steve Lampier and Ian Bibby (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 21 of 48 The peloton in action at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 22 of 48 Serge Pauwels celebrates winning the final stage at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 23 of 48 BMC's Joey Rosskopf finished 10th on the final stage and 10th overall at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 24 of 48 CalebEwan in the green sprint jersey at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 25 of 48 Pieter Weening in the climber's jersey at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 26 of 48 Dexter Gardias (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 27 of 48 Omar Fraile, Serge Pauwels and Jonathan Hivert on the final Tour de Yorkshire podium (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 28 of 48 Overall Tour de Yorkshire winner Serge Pauwels (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 29 of 48 The peloton in action at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 30 of 48 Caleb Ewan before the start of the final stage at the Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 31 of 48 Race leader Caleb Ewan (l) of Australia and Orica-Scott rides through Howarth during stage 3 of the 2017 Tour de Yorkshire Image 32 of 48 Fans encourage the riders during stage 3 of the 2017 Tour de Yorkshire Image 33 of 48 The peloton in action on the summet of the Cote de Deepcar during stage 3 of the 2017 Tour de Yorkshire Image 34 of 48 The peloton in action on the summet of the Cote de Deepcar during stage 3 of the 2017 Tour de Yorkshire Image 35 of 48 Pieter Weening of the Netherlands and Roompot-Nederlandse Loterij leads the breakaway up the Cote de Howarth during stage 3 of the 2017 Tour de Yorkshire Image 36 of 48 Serge Pauwels and Omar Fraile finish first and second on the final day at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 37 of 48 Serge Pauwels and Omar Fraile finish first and second on the final day at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 38 of 48 Brent Bookwalter and Jonathan Hivert cross the line for fourth and third at the Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 39 of 48 The peloton in action at the Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 40 of 48 Serge Pauwels on the Tour de Yorkshire podium after winning the final stage (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 41 of 48 Caleb Ewan beats Luke Rowe across the line during the final stage at the Tpur de Yorkshire. Ewan lost his leader's jersey on the hilly stage. (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 42 of 48 Joey Rosskopf finishes 10th on the final day at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 43 of 48 Lennard Hofstede finishes the final stage at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 44 of 48 The jersey winners at the 2017 Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 45 of 48 Team Sky's Tao Geoghegan Hart finishes the final stage at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 46 of 48 Serge Pauwels on the podium after winning the final stage at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 47 of 48 Serge Pauwels in the final leader's jersey at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 48 of 48 Brent Bookwalter finishes fourth behind Jonathan Hivert at Tour de Yorkshire (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Serge Pauwels won the third edition of the Tour de Yorkshire, taking victory on the third-and-final stage to cap a fine team display that saw Dimension Data finish with a one-two on the stage and GC through Omar Fraile.

With four short-but-tough climbs in the final 20 kilometres of the run from Bradford to Sheffield, the strongest contenders began to emerge, and Jacques Ranse Van Rensburg (Dimension Data) put the group into difficulty on the Cote de Wigtwizzle, teeing up an attack from Pauwels over the top. The Belgian extended his advantage to half a minute over the climbs of Ewden Height and Midhopestones as Fraile marked moves, disrupted pace and generally gave a textbook demonstration of how to race behind a solo teammate.

So strong was Fraile, he was the only rider in the thinning chase group of eight riders strong enough to make it across to Pauwels after the final climb, and it was almost cruel the way he left them behind and joined up with his teammate inside the final two kilometres.

From there the victory was in the bag, with a lead of around 10 seconds, but the question was which one of them would be taking it. Fraile quickly informed Pauwels he wouldn't be getting in the way, and the two riders raised their arms in unison as they crossed the line.

"Omar has been a fantastic roommate this week, he's a great guy, he basically gave me the victory today. That makes him a great person," said Pauwels in his television interview after the stage.

Jonathan Hivert (Direct Energie) won the dash for third place from the group of seven several seconds later, clinching third overall, one second behind Fraile and seven behind Pauwels, who took 10 bonus seconds for the stage win.

Also in the select group were Brent Bookwallter (BMC Racing), Tao Geoghegan Hart (Team Sky), Maurits Lammertink (LottoNL-Jumbo), Matthew Holmes (Madison Genesis), Mark Christian (Aqua Blue Sport), and Lennard Hofstede (Delko Marseille).

"This was above all a team performance," Pauwels said. "We had Bernie Eisel pulling all day for us, then it was up to me, Jacques, and Omar to be up there in the final. There was a bit of hesitation after the first climb, so I chose the right moment to try and jump, then I had Omar and Jacques doing a fantastic job behind me.

"I didn't know a lot. Once I got 25 seconds I had [directeur sportif] Roger Hammond telling me I wasn't allowed to look behind. I tried to time trial for the last 10 kilometres and I didn't look behind. It was only at the last moment I saw an Enve wheel next to me, but it was only Omar. It's fantastic to get the win with a team performance."

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 4:57:47 2 Omar Fraile Matarranz (Spa) Dimension Data 3 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:00:06 4 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 5 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 0:00:08 6 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 7 Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis 8 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 9 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 10 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:23 11 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:32 12 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 13 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 0:00:50 14 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 15 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 16 Jacques Willem Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 17 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:01:22 18 Robert Kišerlovski (Cro) Katusha-Alpecin 19 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 20 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:25 21 Ian Bibby (GBr) JLT Condor 0:01:43 22 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 23 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 24 Thomas Stewart (GBr) One Pro Cycling 25 Richard Handley (GBr) Madison Genesis 26 Max Stedman (GBr) Bike Channel Canyon 27 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 28 Ben O'connor (Aus) Dimension Data 29 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:53 30 Ethan Hayter (GBr) Great Britain 0:03:00 31 Hayden Mccormick (NZl) One Pro Cycling 0:04:07 32 Floris Gerfs (Ned) BMC Racing Team 33 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 34 Alistair Slater (GBr) JLT Condor 35 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 36 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 37 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 38 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 39 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:04:56 40 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:05:53 41 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:05:57 42 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:05:58 43 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 0:06:44 44 Joey Walker (GBr) Great Britain 45 Adam Hartley (GBr) Great Britain 46 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 47 Adrià Moreno Sala (Spa) Team Raleigh GAC 48 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 49 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 50 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 51 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 52 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 53 Joshua Hunt (GBr) One Pro Cycling 54 Jack Pullar (GBr) Bike Channel Canyon 55 Connor Swift (GBr) Madison Genesis 56 Adam Kenway (GBr) Team Raleigh GAC 57 Thomas Moses (GBr) JLT Condor 58 Ryan Perry (GBr) Team Raleigh GAC 59 Alex Frame (NZl) JLT Condor 60 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 61 Steve Lampier (GBr) JLT Condor 62 Taylor Karl Gunman (NZl) Madison Genesis 63 Kamil Gradek (Pol) One Pro Cycling 64 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 65 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 66 Sebastian Mora Vedri (Spa) Team Raleigh GAC 0:09:32 67 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 0:09:40 68 Luke Rowe (GBr) Team Sky 69 Enrique Sanz Unzue (Spa) Team Raleigh GAC 0:09:44 70 Jacob Hennessy (GBr) Great Britain 0:10:28 71 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 72 Robert Partridge (GBr) Bike Channel Canyon 73 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 74 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 75 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 76 Chris Opie (GBr) Bike Channel Canyon 77 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 78 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 79 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 80 Jonathan Mcevoy (GBr) Madison Genesis 81 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 82 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:11:46 83 Kristian House (GBr) One Pro Cycling 84 Tristan Robbins (GBr) Team Raleigh GAC 85 James Gullen (GBr) JLT Condor 86 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:37 87 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 88 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 89 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 90 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 91 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 92 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 93 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 94 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 95 James Knox (GBr) Great Britain 0:13:43 96 Steele Von Hoff (Aus) One Pro Cycling 0:17:28 97 Harry Tanfield (GBr) Bike Channel Canyon 0:18:10 98 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 99 Dexter Gardias (GBr) Bike Channel Canyon 100 Jonathan Diebben (GBr) Team Sky DNF Fraser Martin (GBr) Team Raleigh GAC DNF Matthew Cronshaw (GBr) Madison Genesis DNF Tobyn Horton (GBr) Madison Genesis DNF Erick Rowsell (GBr) Madison Genesis DNF Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin DNF Brenton Jones (Aus) JLT Condor DNF Adam Blythe (GBr) Aqua Blue Sport DNF Etienne Van Empel (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNF James Lowsley Williams (GBr) Bike Channel Canyon DNF Rory Townsend (GBr) Bike Channel Canyon DNF Peter Williams (GBr) One Pro Cycling DNF Martijn Keizer (Ned) Team LottoNl-Jumbo DNF Tony Hurel (Fra) Direct Energie DNF Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data DNF Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott DNF Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport DNF Matthew Bostock (GBr) Great Britain DNF Mark Mcnally (GBr) Great Britain DNF Ian Stannard (GBr) Team Sky DNF Christian Knees (Ger) Team Sky DNF Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Clement Venturini (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Danny Van Poppel (Ned) Team Sky DNS Martijn Tusveld (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij DNS Roger Kluge (Ger) Orica-Scott DNS Steven Kruijswijk (Ned) Team LottoNl-Jumbo DNS Karol Domagalski (Pol) One Pro Cycling

Sprint 1 - 108.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 5 pts 2 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 3 3 Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis 1

Sprint 2 - 175km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 5 pts 2 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 3 3 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 1

Finish Line - 194.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 15 pts 2 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 12 3 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 9 4 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 7 5 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 6 6 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 5 7 Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis 4 8 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 3 9 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 2 10 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 1

KOM 1 - 64.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4 pts 2 Dexter Gardias (GBr) Bike Channel Canyon 2 3 Peter Williams (GBr) One Pro Cycling 1

KOM 2 - 76km # Rider Name (Country) Team Result 1 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4 pts 2 Peter Williams (GBr) One Pro Cycling 2 3 Dexter Gardias (GBr) Bike Channel Canyon 1

KOM 3 - 83.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Dexter Gardias (GBr) Bike Channel Canyon 4 pts 2 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 2 3 Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis 1

KOM 4 - 98.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4 pts 2 Dexter Gardias (GBr) Bike Channel Canyon 2 3 Mathew Hayman (Aus) Orica-Scott 1

KOM 5 - 178.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 4 pts 2 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 2 3 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 1

KOM 6 - 183km # Rider Name (Country) Team Result 1 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 4 pts 2 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 2 3 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 1

KOM 7 - 185.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 4 pts 2 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 2 3 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 1

KOM 8 - 189.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 4 pts 2 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 2 3 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 1

Most Combative Rider # Rider Name (Country) Team 1 Dexter Gardias (GBr) Bike Channel Canyon

Final General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 11:53:04 2 Omar Fraile Matarranz (Spa) Dimension Data 0:00:06 3 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:00:07 4 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 0:00:18 5 Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis 0:00:20 6 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 7 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 8 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 9 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 10 Joseph Rosskopf (USA) BMC Racing Team 0:00:35 11 Tiago Machado (Por) Katusha-Alpecin 0:00:44 12 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 13 Lawrence Warbasse (USA) Aqua Blue Sport 0:01:02 14 Amael Moinard (Fra) BMC Racing Team 15 Jacques Willem Janse Van Rensburg (RSA) Dimension Data 16 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 17 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:34 18 Robert Kišerlovski (Cro) Katusha-Alpecin 19 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 20 Nick Van Der Lijke (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:01:55 21 Thomas Stewart (GBr) One Pro Cycling 22 Ben O'connor (Aus) Dimension Data 23 Max Stedman (GBr) Bike Channel Canyon 24 Daniel Pearson (GBr) Aqua Blue Sport 25 Anthony Perez (Fra) Cofidis, Solutions Credits 26 Richard Handley (GBr) Madison Genesis 27 Ian Bibby (GBr) JLT Condor 28 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:57 29 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:05 30 Ethan Hayter (GBr) Great Britain 0:03:12 31 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 0:04:18 32 Floris Gerfs (Ned) BMC Racing Team 0:04:19 33 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 34 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 35 Andrew Fenn (GBr) Aqua Blue Sport 36 Hayden Mccormick (NZl) One Pro Cycling 37 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 0:05:08 38 Alistair Slater (GBr) JLT Condor 0:05:42 39 Romain Sicard (Fra) Direct Energie 0:06:05 40 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:06:10 41 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:06:56 42 Alex Frame (NZl) JLT Condor 43 Ryan Perry (GBr) Team Raleigh GAC 44 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 45 Adam Kenway (GBr) Team Raleigh GAC 46 Brian Nauleau (Fra) Direct Energie 47 Adam Hartley (GBr) Great Britain 48 Adrià Moreno Sala (Spa) Team Raleigh GAC 49 Jeremy Cornu (Fra) Direct Energie 50 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 51 Joshua Hunt (GBr) One Pro Cycling 52 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:07:02 53 Scott Thwaites (GBr) Dimension Data 0:07:30 54 Thomas Moses (GBr) JLT Condor 0:07:47 55 Joey Walker (GBr) Great Britain 0:07:49 56 Steve Lampier (GBr) JLT Condor 0:08:07 57 Stef Clement (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:08:38 58 Mitch Docker (Aus) Orica-Scott 0:08:45 59 Jack Pullar (GBr) Bike Channel Canyon 0:08:50 60 Manuel Quinziato (Ita) BMC Racing Team 0:09:14 61 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 0:09:40 62 Perrig Quemeneur (Fra) Direct Energie 63 Luke Rowe (GBr) Team Sky 0:09:52 64 Enrique Sanz Unzue (Spa) Team Raleigh GAC 0:09:56 65 Taylor Karl Gunman (NZl) Madison Genesis 0:09:58 66 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:10:30 67 Chris Opie (GBr) Bike Channel Canyon 0:10:36 68 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:10:38 69 Jonathan Mcevoy (GBr) Madison Genesis 0:10:39 70 Jacob Hennessy (GBr) Great Britain 0:10:40 71 Pieter Weening (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 72 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 73 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 74 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 75 Robert Partridge (GBr) Bike Channel Canyon 76 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:10:52 77 Thomas Leezer (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:11:03 78 Connor Swift (GBr) Madison Genesis 0:11:25 79 Angel Madrazo Ruiz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:11:56 80 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:13:49 81 Jonas Van Genechten (Bel) Cofidis, Solutions Credits 82 James Knox (GBr) Great Britain 0:13:55 83 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:15:33 84 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:15:46 85 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 0:15:52 86 Kamil Gradek (Pol) One Pro Cycling 0:15:53 87 James Gullen (GBr) JLT Condor 0:16:27 88 Steele Von Hoff (Aus) One Pro Cycling 0:17:40 89 Jonathan Diebben (GBr) Team Sky 0:18:22 90 Dexter Gardias (GBr) Bike Channel Canyon 91 Sebastian Mora Vedri (Spa) Team Raleigh GAC 0:18:24 92 Conor Dunne (Irl) Aqua Blue Sport 0:18:47 93 Svein Tuft (Can) Orica-Scott 0:18:53 94 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:19:01 95 Steven Lammertink (Ned) Team LottoNl-Jumbo 0:19:33 96 Tristan Robbins (GBr) Team Raleigh GAC 0:20:43 97 Kristian House (GBr) One Pro Cycling 0:22:33 98 Miles Scotson (Aus) BMC Racing Team 0:22:34 99 Harry Tanfield (GBr) Bike Channel Canyon 0:22:51 100 Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin 0:31:48

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Orica-Scott 24 pts 2 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 23 3 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 22 4 Serge Pauwels (Bel) Dimension Data 18 5 Omar Fraile (Spa) Dimension Data 12 6 Kamil Gradek (Pol) One Pro Cycling 10 7 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 10 8 Chris Opie (GBr) Bike Channel Canyon 9 9 Sebastian Mora Vedri (Spa) Team Raleigh GAC 8 10 Harry Tanfield (GBr) Bike Channel Canyon 8 11 Brent Bookwalter (USA) BMC Racing Team 7 12 Matthew Holmes (GBr) Madison Genesis 6 13 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 6 14 Christopher Lawless (GBr) Great Britain 6 15 Steele Von Hoff (Aus) One Pro Cycling 6 16 Maurits Lammertink (Ned) Katusha-Alpecin 5 17 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 4 18 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 4 19 Mark Christian (GBr) Aqua Blue Sport 3 20 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 3 21 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 3 22 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 2 23 Baptiste Planckaert (Bel) Katusha-Alpecin 2 24 Joey Rosskopf (USA) BMC Racing Team 1 25 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 1 26 Enrique Sanz Unzue (Spa) Team Raleigh GAC 1 27 Jonathan McEvoy (GBr) Madison Genesis 1 28 Connor Swift (GBr) Madison Genesis 1 29 James Gullen (GBr) JLT Condor 1