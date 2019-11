Image 1 of 11 Stage 3 of the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 2 of 11 Stage 3 of the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 3 of 11 Stage 3 of the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 4 of 11 Rigoberto Uran (EF-Drapac) (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 5 of 11 Stage 3 of the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 6 of 11 Stage 3 of the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 7 of 11 Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo) (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 8 of 11 Rigoberto Uran (EF-Drapac) celebrates the stage win (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 9 of 11 Stage 3 of the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 10 of 11 Stage 3 of the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida) Image 11 of 11 Stage 3 of the Tour of Slovenia (Image credit: Vid Ponikvar/Sportida)

Rigoberto Uran (EF Education First-Drapac) won stage 3 of the Tour de Slovenie after late attacks by local riders Matej Mohoric (Bahrain-Merida) and Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) were pulled back on the climb to the finish.

Uran and several other riders caught Roglic almost in sight of the finishline, with the Colombian then beating Darryl Impey (Mitchelton-Scott) and Roglic in the uphill sprint.

Overnight leader Ben Hill (Ljubljana Gusto Xaurum) finished in a group several minutes behind and so Uran also took the overall race lead.

"I know that Roglic is pretty strong and so today for me the only tactic was follow him and then wait, wait, wait. I had good legs for the last climb and so could win it," Uran said, almost struggling to believe he had won so comfortably when he hit the line first.





LottoNL-Jumbo and Bahrain-Merida kept them in check for Roglic and Mohoric and finally swept them up mid-way up the major climb with 25km to go. Roglic was the first to attack and was chased by Rafal Majka (Bora-Hansgrohe), with a select group of ne riders joining them. Roglic attacked again and reached the top of the climb first but Mohoric used his descending skills on the narrow road to pass them both and hit out alone.

The former junior and under-23 world champion was strong and held off the chase until Luka Mezgec and Impey got back and worked to set up the South African for the finish.

Roglic tried yet again in the final metres of the climb to the line but had timed his move poorly. Impey was better and kicked past him but Uran was on his wheel and timed his own kick perfectly so he hit passed Impey on the outside and hit the line first.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 4:00:56 2 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 3 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 0:00:04 4 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 5 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:06 6 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:00:11 7 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:00:12 8 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 0:00:14 9 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 10 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:00:17 11 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 12 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:19 13 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 0:00:24 14 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 15 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:00:28 16 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:34 17 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:00:35 18 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:00:37 19 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:00:41 20 Josef Cerny (Cze) Elkov-Author 0:00:45 21 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:00:49 22 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:03 23 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:22 24 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:02:27 25 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 26 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 27 Jan Barta (Cze) Elkov-Author 28 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 0:02:34 29 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 30 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:03:22 31 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:03:25 32 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 33 Michele Gazzara (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 34 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 35 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 36 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 37 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 38 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 39 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:29 40 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 41 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:03:35 42 Péter Kusztor (Hun) My Bike Stevens 0:03:41 43 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:48 44 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 0:03:52 45 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 46 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:04:03 47 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 48 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:04:15 49 Julian Cardona Tabares (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:26 50 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:05:10 51 Jakub Otruba (Cze) Elkov-Author 0:05:32 52 Martin Lavric (Slo) Slovenia 0:05:35 53 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 54 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 55 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:37 56 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:05:39 57 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 58 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 59 Andi Bajc (Slo) My Bike Stevens 60 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:05:42 61 Tilen Finkst (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 62 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:05:45 63 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:05:46 64 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:05:48 65 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 66 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 67 Michael Kukrle (Cze) Elkov-Author 68 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 0:05:53 69 Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:05:55 70 Jiri Polnicky (Cze) Elkov-Author 0:06:00 71 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:10 72 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:06:18 73 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 0:06:31 74 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 75 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:06:42 76 Matic Veber (Slo) Slovenia 0:06:49 77 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 78 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 79 Marko Pavlic (Slo) Slovenia 0:07:14 80 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 0:08:00 81 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 82 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 83 Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 84 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 85 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 86 Tom Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 87 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 88 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 0:08:22 89 Rok Korosec (Slo) My Bike Stevens 0:08:31 90 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:10:38 91 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 92 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 0:11:18 93 Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy 94 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 95 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 96 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:11:32 97 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov-Author 0:12:09 98 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 99 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 100 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum 101 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 102 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 103 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 104 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 105 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 106 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 107 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 108 Gerd Fidler (Aut) My Bike Stevens 109 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 110 Alois Kankovsky (Cze) Elkov-Author 111 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 112 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 113 Martin Mahdar (Svk) Dukla Banska Bystrica 114 Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo 115 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 0:12:33 116 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 117 Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 118 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:13:07 119 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:13:12 120 Nik Cemazar (Slo) Slovenia 0:14:19 121 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 122 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 123 Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team 124 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 125 Martin Vlcák (Svk) Dukla Banska Bystrica 126 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 127 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 128 Attilio Viviani (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 129 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 130 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 131 Maximilian Kuen (Aut) My Bike Stevens 132 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 133 János Zsombor Pelikán (Hun) My Bike Stevens 134 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 135 David Per (Slo) Bahrain-Merida 136 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 137 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 138 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 139 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 140 Luka Cotar (Slo) Slovenia 141 Stefan Mastaller (Aut) My Bike Stevens 142 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 0:14:45 143 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 144 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 145 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 146 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 147 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:21:31 148 Antonino Schillaci Pugliese (Ita) Meridiana Kamen Team 0:22:05 DNF Deni Banicek (Cro) Meridiana Kamen Team DNF Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb

Sprint 1 - Sentjur, 61.7km # Rider Name (Country) Team Result 1 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 5 pts 2 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 3 3 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 1

Sprint 2 - Store, 68.2km # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 5 pts 2 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 3 3 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 1

Sprint 3 - Lasko, 150.4km # Rider Name (Country) Team Result 1 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 5 pts 2 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 3 3 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 1

Finish # Rider Name (Country) Team Result 1 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 pts 2 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 20 3 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 16 4 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 14 5 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 12 6 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 10 7 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 9 8 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 8 9 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 7 10 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 6 11 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 5 12 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 4 13 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 3 14 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 2 15 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 1

Mountain 1 - Praprece, 124km # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 1

Mountain 2 - Celjska Koca, 160km # Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 6 pts 2 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 4 3 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 2

Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Gazprom Rusvelo 12:05:31 2 Bora Hansgrohe 0:00:09 3 Sunweb 0:00:33 4 Adria Mobil Cycling Team 0:02:10 5 Androni Giocattoli - Sidermec 0:03:28 6 Bahrain Merida 0:03:33 7 Nippo Vinni Fantini Europa Ovini 0:04:42 8 Uae Team Emirates 0:05:06 9 Team Katusha Alpecin 0:05:18 10 Mitchelton-Scott 0:05:23 11 Elkov Author Cycling Team 0:06:01 12 Israel Cycling Academy 0:06:34 13 Team Ef Education First - Drapac P/B 0:07:25 14 Sangemini Mg.Kvis 0:07:32 15 Ljubljana Gusto Xaurum 0:09:11 16 Ccc Sprandi Polkowice 0:09:55 17 Meridiana Kamen Team 0:11:20 18 My Bike - Stevens 0:15:08 19 Team Dimension Data 0:15:35 20 Team Lotto Nl Jumbo 0:16:01 21 Slovenija National Team 0:16:55 22 Dukla Banska Bystrica 0:27:10

General classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 11:08:34 2 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 0:00:04 3 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 0:00:10 4 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 0:00:14 5 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:16 6 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 0:00:21 7 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:00:22 8 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 0:00:24 9 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 10 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 0:00:25 11 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:00:27 12 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:00:29 13 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 0:00:34 14 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 15 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:00:38 16 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:00:44 17 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 0:00:45 18 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:00:47 19 Michal Schlegel (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:00:51 20 Josef Cerny (Cze) Elkov-Author 0:00:55 21 Grega Bole (Slo) Bahrain-Merida 0:00:59 22 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:13 23 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:32 24 Awet Andemeskel (Eri) Israel Cycling Academy 0:02:37 25 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 26 Jan Barta (Cze) Elkov-Author 27 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 28 Christopher Hamilton (Aus) Team Sunweb 0:02:44 29 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 30 Przemyslaw Niemiec (Pol) UAE Team Emirates 0:03:32 31 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:03:35 32 Daniel Turek (Cze) Israel Cycling Academy 33 Marco Tizza (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 34 Guy Niv (Isr) Israel Cycling Academy 35 Michele Gazzara (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 36 Nicola Gaffurini (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 37 Alessandro Bisolti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 38 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 39 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:39 40 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 41 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:03:45 42 Péter Kusztor (Hun) My Bike Stevens 0:03:51 43 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:58 44 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:04:02 45 Kristijan Durasek (Cro) UAE Team Emirates 46 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:04:13 47 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 0:04:25 48 Julian Cardona Tabares (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:36 49 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:05:20 50 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 0:05:27 51 Jakub Otruba (Cze) Elkov-Author 0:05:42 52 Martin Lavric (Slo) Slovenia 0:05:45 53 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 54 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:05:47 55 Aleksandr Riabushenko (Blr) UAE Team Emirates 0:05:49 56 Michal Paluta (Pol) CCC Sprandi Polkowice 57 Andi Bajc (Slo) My Bike Stevens 58 Sergey Lagutin (Rus) Gazprom-Rusvelo 59 Tilen Finkst (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:05:52 60 Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 61 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 0:05:55 62 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:05:58 63 Michael Kukrle (Cze) Elkov-Author 64 Nicola Bagioli (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 65 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 66 Ziga Groselj (Slo) Adria Mobil 0:06:03 67 Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:06:05 68 Jiri Polnicky (Cze) Elkov-Author 0:06:10 69 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 0:06:20 70 Leszek Plucinski (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:06:28 71 Ruben Plaza (Spa) Israel Cycling Academy 0:06:41 72 Antonio Di Sante (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:06:52 73 Matic Veber (Slo) Slovenia 0:06:59 74 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 75 Yousif Mirza Al-Hammadi (UAE) UAE Team Emirates 76 Marko Pavlic (Slo) Slovenia 0:07:24 77 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 0:07:38 78 Paul Martens (Ger) LottoNL-Jumbo 0:08:09 79 Ziga Rucigaj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:08:10 80 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 81 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 82 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 83 Simone Ponzi (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 84 Valerio Agnoli (Ita) Bahrain-Merida 85 Matej Drinovec (Slo) Slovenia 0:08:32 86 Rok Korosec (Slo) My Bike Stevens 0:08:41 87 Martin Haring (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:08:48 88 Tom Scully (NZl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:09:01 89 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:10:48 90 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 91 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 0:11:28 92 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 93 Jan Tratnik (Slo) CCC Sprandi Polkowice 0:11:42 94 Luis Lemus (Mex) Israel Cycling Academy 95 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 0:11:53 96 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum 0:12:04 97 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:12:09 98 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:12:11 99 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:12:17 100 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:12:19 101 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 102 Alois Kankovsky (Cze) Elkov-Author 103 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 104 Lars Boom (Ned) LottoNL-Jumbo 105 Marko Kump (Slo) CCC Sprandi Polkowice 106 Marek Canecky (Svk) Dukla Banska Bystrica 107 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 108 Hiroki Nishimura (Jpn) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 109 Matteo Bono (Ita) UAE Team Emirates 110 Martin Mahdar (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:12:33 111 Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:12:43 112 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 113 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:56 114 Jan Andrej Cully (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:13:17 115 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 0:13:22 116 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov-Author 0:13:33 117 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 0:13:56 118 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 0:14:16 119 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 0:14:19 120 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:14:22 121 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 0:14:25 122 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 0:14:29 123 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 124 Maximilian Kuen (Aut) My Bike Stevens 125 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 126 Josip Rumac (Cro) Meridiana Kamen Team 127 Attilio Viviani (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 128 Cesare Benedetti (Ita) Bora-Hansgrohe 129 Maximilian Walscheid (Ger) Team Sunweb 130 Michal Kolár (Svk) Bora-Hansgrohe 131 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 132 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 133 Luka Cotar (Slo) Slovenia 134 Gerd Fidler (Aut) My Bike Stevens 0:14:31 135 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 0:14:47 136 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 0:14:48 137 Alex Dowsett (GBr) Katusha-Alpecin 0:14:55 138 Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe 139 Johann Van Zyl (RSA) Dimension Data 140 János Zsombor Pelikán (Hun) My Bike Stevens 0:15:21 141 Stefan Mastaller (Aut) My Bike Stevens 0:15:37 142 David Per (Slo) Bahrain-Merida 0:16:02 143 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 0:16:33 144 Nik Cemazar (Slo) Slovenia 0:16:40 145 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:16:41 146 Martin Vlcák (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:19:08 147 Frantisek Sisr (Cze) CCC Sprandi Polkowice 0:21:41 148 Antonino Schillaci Pugliese (Ita) Meridiana Kamen Team 0:23:13

Point classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matteo Pelucchi (Ita) Bora-Hansgrohe 41 pts 2 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 39 3 Rigoberto Uran (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 25 4 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 25 5 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum 24 6 Daryl Impey (RSA) Mitchelton-Scott 20 7 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 16 8 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 16 9 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 16 10 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 15 11 Rok Korosec (Slo) My Bike Stevens 15 12 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 14 13 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 13 14 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 13 15 Ildar Arslanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 12 16 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 12 17 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 12 18 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 12 19 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 11 20 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 11 21 Paolo Totò (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 11 22 Robert Kiserlovski (Cro) Katusha-Alpecin 10 23 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 10 24 Sondre Enger (Nor) Israel Cycling Academy 10 25 Marco Canola (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 9 26 Matej Mohoric (Slo) Bahrain-Merida 9 27 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 9 28 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 9 29 Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo 9 30 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 8 31 Damiano Cima (Ita) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 8 32 Davide Formolo (Ita) Bora-Hansgrohe 7 33 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 7 34 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 5 35 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli-Sidermec 4 36 Janez Brajkovic (Slo) Adria Mobil 3 37 Adrian Kurek (Pol) CCC Sprandi Polkowice 3 38 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov-Author 3 39 Attilio Viviani (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 3 40 Amanuel Ghebreigzabhier (Eri) Dimension Data 2 41 Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida 2 42 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 2 43 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 1 44 Nik Cemazar (Slo) Slovenia

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Primoz Roglic (Slo) LottoNL-Jumbo 6 pts 2 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 4 3 Benjamin Hill (Aus) Ljubljana Gusto Xaurum 4 4 Rafal Majka (Pol) Bora-Hansgrohe 2 5 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 2 6 Vojtech Hacecky (Cze) Elkov-Author 1 7 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Storer (Aus) Team Sunweb 11:08:58 2 Tadej Pogacar (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:00:03 3 Jai Hindley (Aus) Team Sunweb 0:00:14 4 Dario Puccioni (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:03:11 5 Ivan Sosa (Col) Androni Giocattoli-Sidermec 0:03:15 6 Joan Bou Company (Spa) Nippo-Vini Fantini-Europa Ovini 0:03:34 7 Julian Cardona Tabares (Col) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:04:12 8 Jakub Otruba (Cze) Elkov-Author 0:05:18 9 Martin Lavric (Slo) Slovenia 0:05:21 10 Tilen Finkst (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:05:28 11 Izidor Penko (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:05:41 12 Matic Veber (Slo) Slovenia 0:06:35 13 Matic Groselj (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 14 Omer Goldstein (Isr) Israel Cycling Academy 0:07:46 15 Jaka Primozic (Slo) Slovenia 0:11:04 16 Juraj Bellan (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:11:53 17 Luca Colnaghi (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:11:55 18 Ziga Jerman (Slo) Ljubljana Gusto Xaurum 0:12:19 19 Dusan Rajovic (Srb) Adria Mobil 20 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:13:58 21 Attilio Viviani (Ita) Sangemini-Mg. K Vis-Vega 0:14:05 22 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 23 Luka Cotar (Slo) Slovenia 24 Gerd Fidler (Aut) My Bike Stevens 0:14:07 25 Nik Cemazar (Slo) Slovenia 0:16:16 26 Samuel Oros (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:16:17 27 Martin Vlcák (Svk) Dukla Banska Bystrica 0:18:44