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Tour de l'Ardeche: Winder wins stage 6 in Montboucher sur Jaborn

Niewiadoma takes overall lead with one stage remaining

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Ruth Winder (Sunweb) on the podium as the stage 5 winner at the Giro Rosa

Ruth Winder (Sunweb) on the podium as the stage 5 winner at the Giro Rosa
(Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)
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Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM)

Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM)
(Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

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#Rider Name (Country) TeamResult
1Ruth Winder (USA) United States of America3:17:27
2Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing
3Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:00:46
4Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
5Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl
6Erica Magnaldi (Ita) BePink
7Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
8Stine Borgli (Nor) Norway
9Julie Van De Velde (Bel) Belgium
10Katrine Aalerud (Nor) Norway
11Eider Merino Cortazar (Spa) Spain
12Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
13Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team
14Sofie Vuyst (Bel) Belgium
15Tatiana Guderzo (Ita) BePink
16Katharine Hall (USA) United States of America
17Marga Garcia Canellas (Spa) Spain
18Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana
19Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
20Kathrin Hammes (Ger) Germany
21Olga Shekel (Ukr) Ukraine
22Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
23Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
24Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
25Marion Sicot (Fra) Credit Mutuel0:01:50
26Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
27Angelika Tazreiter (Aut) Austria
28Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
29Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain
30Omer Shapira (Isr) Israel
31Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank0:02:01
32Jarmila Macha_ová (Cze) Team Dukla Praha0:02:31
33Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing
34Eva Buurman (Ned) Netherlands
35Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria
36Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team
37Lex Albrecht (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
38_pela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team
39Carolin Schiff (Ger) Germany
40Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium
41Maryna Ivanyuk (Ukr) Ukraine
42Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
43Nina Buijsman (Ned) Netherlands
44Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank
45Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
46Kaat Hannes (Bel) Belgium
47Silvia Gehnbock (Aut) Austria
48Marion Bessone (Fra) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
49Galina Chernycheva (Rus) Russia
50Githa Michiels (Bel) Belgium
51Vita Heine (Nor) Norway
52Olena Sharga (Ukr) Ukraine
53Blanc Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
54Jacqueline Dietrich (Ger) Germany
55Marlies Van Der Lugt (Ned) Swaboladies Nl
56Mosana Debesay (Eri) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
57Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine
58Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
59Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana
60Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
61Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
62Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team
63Katherine Maine (Can) Rally Cycling
64Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton
65Silvia Valsecchi (Ita) BePink
66Kathryn Buss (USA) Tibco - Silicon Valley Bank
67Beate Zanner (Ger) Germany0:00:46
68Tereza Medvedova (Svk) BePink0:05:31
69Leah Thomas (USA) United States of America
70Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team
71Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha
72Valerie Demey (Bel) Belgium
73Ingrid Lorvik (Nor) Norway
74Heidi Franz (USA) Rally Cycling
75Annabelle Dreville (Fra) Credit Mutuel
76Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
77fréd Larosse-Gringras (Can) Credit Mutuel
78Tayler Wiles (USA) United States of America
79Marina Likhanova (Rus) Russia0:06:20
80Mariek Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team0:07:20
81Aida Nuno Palacios (Spa) Spain0:10:54
82Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain
83Janneke Ensing (Ned) Netherlands0:11:36
84Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team0:14:17
85Margot Clyne (USA) United States of America0:17:06
86Esther Van Veen (Ned) Netherlands0:17:12
87Roni Fishman (Isr) Israel
88Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton
89Senna Feron (Ned) YRDP p/b Fred Whitton
90Paolina Kirilova (Rus) Russia
91Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing
92Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
93Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia0:19:10
94Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team0:19:43
95Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha0:20:13
96Tereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha
97Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl0:20:21
98Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha
99Susanne Andersen (Nor) Norway0:20:29
100Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana0:25:27
101Miriam Baron (Isr) Israel
102Iryna Semenova (Ukr) Ukraine
103Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine
104Leah Thorvilson (USA) Canyon-SRAM Racing
105Belle De Gast (Ned) Netherlands
106Avital Gez (Isr) Israel0:31:49
107Nerea Nuno Iglesias (Spa) Spain
108Amit Moran (Isr) Israel
109Gali Weinberg (Isr) Israel
110Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl
111Bérengère Staelens (Fra) Credit Mutuel
112Karina Birkenes (Nor) Norway
113Karina Kasenova (Rus) Russia0:32:21
Martina Ritter (Aut) Austria
Tina Schulz (Ger) Germany
Thi That Nguyen (Vie) WCC Women's Team
Emily Newsom (USA) Tibco - Silicon Valley Bank
Abigail Mickey (USA) Rally Cycling
Lara Defour (Bel) Health Mate - Cyclelive Team
Kathrina Schweinberger (Aut) Health Mate - Cyclelive Team
Veronika Kormos (Hun) Health Mate - Cyclelive Team
Zsófia Szabó (Hun) Health Mate - Cyclelive Team
Lexie Millard (USA) Team Illuminate
Sophie Enever (GBr) YRDP p/b Fred Whitton

General Classification after stage 6
#Rider Name (Country) TeamResult
1Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing17:43:04
2Marga Garcia Canellas (Spa) Spain0:00:41
3Eider Merino Cortazar (Spa) Spain0:01:14
4Sara Poidevin (Can) Rally Cycling0:01:18
5Ruth Winder (USA) United States of America0:02:07
6Katharine Hall (USA) United States of America
7Erica Magnaldi (Ita) BePink0:03:33
8Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:03:47
9Katrine Aalerud (Nor) Norway0:04:04
10Olga Shekel (Ukr) Ukraine0:05:45
11Sofie Vuyst (Bel) Belgium0:05:54
12Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana0:06:01
13Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team0:07:32
14Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team0:07:52
15Kathrin Hammes (Ger) Germany0:08:14
16Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank0:08:20
17Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl0:12:54
18Julie Van De Velde (Bel) Belgium0:13:04
19Angelika Tazreiter (Aut) Austria0:15:28
20Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:16:17
21Omer Shapira (Isr) Israel0:16:24
22Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:16:45
23Grace Anderson (NZl) Team Illuminate0:16:57
24Githa Michiels (Bel) Belgium0:17:36
25Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium0:18:56
26Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank0:19:08
27Tatiana Guderzo (Ita) BePink0:19:34
28Marion Sicot (Fra) Credit Mutuel0:21:21
29Nina Buijsman (Ned) Netherlands0:22:14
30Stine Borgli (Nor) Norway0:23:15
31Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team0:24:16
32Blanc Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team0:26:15
33Janneke Ensing (Ned) Netherlands0:27:26
34Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain0:28:12
35Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc0:28:24
36_pela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team0:29:01
37Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate0:31:13
38Tayler Wiles (USA) United States of America0:34:00
39Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine0:34:14
40Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing0:35:06
41Leah Thomas (USA) United States of America0:35:49
42Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team0:39:09
43Annabelle Dreville (Fra) Credit Mutuel0:39:43
44Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing0:40:06
45Katherine Maine (Can) Rally Cycling0:42:10
46Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana0:42:50
47Ingrid Lorvik (Nor) Norway0:43:02
48Heidi Franz (USA) Rally Cycling0:43:36
49Beate Zanner (Ger) Germany0:44:14
50Kathryn Buss (USA) Tibco - Silicon Valley Bank0:44:55
51Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:45:16
52Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team0:45:55
53Eva Buurman (Ned) Netherlands0:48:05
54Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank0:48:34
55Jarmila Macha_ová (Cze) Team Dukla Praha0:48:51
56Lex Albrecht (Can) Tibco - Silicon Valley Bank0:50:58
57Silvia Valsecchi (Ita) BePink0:51:03
58Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team0:51:11
59Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana0:51:35
60Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:51:39
61Marion Bessone (Fra) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc0:55:19
62Olena Sharga (Ukr) Ukraine0:56:45
63Silvia Gehnbock (Aut) Austria0:56:49
64Marina Likhanova (Rus) Russia0:57:36
65Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling0:59:54
66Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team1:02:10
67Carolin Schiff (Ger) Germany1:03:23
68Aida Nuno Palacios (Spa) Spain1:04:17
69Maryna Ivanyuk (Ukr) Ukraine1:10:53
70Vita Heine (Nor) Norway1:11:28
71Esther Van Veen (Ned) Netherlands1:11:45
72Kaat Hannes (Bel) Belgium1:12:41
73Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton1:13:53
74Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc1:14:35
75Marlies Van Der Lugt (Ned) Swaboladies Nl1:16:23
76Mariek Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team1:16:53
77Galina Chernycheva (Rus) Russia1:17:35
78Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria1:18:09
79Jacqueline Dietrich (Ger) Germany1:20:15
80Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain1:23:39
81Valerie Demey (Bel) Belgium1:23:54
82Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha1:25:15
83Tereza Medvedova (Svk) BePink1:31:03
84Paolina Kirilova (Rus) Russia1:31:40
85fréd Larosse-Gringras (Can) Credit Mutuel1:32:38
86Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha1:32:54
87Iryna Semenova (Ukr) Ukraine1:37:25
88Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team1:39:08
89Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton1:40:03
90Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine1:42:28
91Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope1:43:20
92Margot Clyne (USA) United States of America1:43:32
93Belle De Gast (Ned) Netherlands1:44:44
94Senna Feron (Ned) YRDP p/b Fred Whitton1:48:35
95Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha1:50:39
96Roni Fishman (Isr) Israel1:57:30
97Susanne Andersen (Nor) Norway1:59:35
98Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing2:04:11
99Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia2:06:21
100Karina Kasenova (Rus) Russia2:09:25
101Karina Birkenes (Nor) Norway2:09:49
102Mosana Debesay (Eri) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc2:12:24
103Miriam Baron (Isr) Israel2:16:46
104Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana2:17:01
105Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl2:17:15
106Tereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha2:20:42
107Nerea Nuno Iglesias (Spa) Spain2:37:13
108Leah Thorvilson (USA) Canyon-SRAM Racing2:39:33
109Bérengère Staelens (Fra) Credit Mutuel2:39:42
110Avital Gez (Isr) Israel3:19:16
111Gali Weinberg (Isr) Israel3:19:44
112Amit Moran (Isr) Israel3:20:45
113Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl3:58:43

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