Tour de l'Ardeche: Winder wins stage 6 in Montboucher sur Jaborn
Niewiadoma takes overall lead with one stage remaining
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|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Ruth Winder (USA) United States of America
|3:17:27
|2
|Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing
|3
|Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:00:46
|4
|Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
|5
|Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl
|6
|Erica Magnaldi (Ita) BePink
|7
|Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
|8
|Stine Borgli (Nor) Norway
|9
|Julie Van De Velde (Bel) Belgium
|10
|Katrine Aalerud (Nor) Norway
|11
|Eider Merino Cortazar (Spa) Spain
|12
|Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|13
|Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team
|14
|Sofie Vuyst (Bel) Belgium
|15
|Tatiana Guderzo (Ita) BePink
|16
|Katharine Hall (USA) United States of America
|17
|Marga Garcia Canellas (Spa) Spain
|18
|Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana
|19
|Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|20
|Kathrin Hammes (Ger) Germany
|21
|Olga Shekel (Ukr) Ukraine
|22
|Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
|23
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|24
|Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|25
|Marion Sicot (Fra) Credit Mutuel
|0:01:50
|26
|Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
|27
|Angelika Tazreiter (Aut) Austria
|28
|Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|29
|Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain
|30
|Omer Shapira (Isr) Israel
|31
|Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:02:01
|32
|Jarmila Macha_ová (Cze) Team Dukla Praha
|0:02:31
|33
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing
|34
|Eva Buurman (Ned) Netherlands
|35
|Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria
|36
|Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team
|37
|Lex Albrecht (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|38
|_pela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team
|39
|Carolin Schiff (Ger) Germany
|40
|Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium
|41
|Maryna Ivanyuk (Ukr) Ukraine
|42
|Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|43
|Nina Buijsman (Ned) Netherlands
|44
|Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank
|45
|Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
|46
|Kaat Hannes (Bel) Belgium
|47
|Silvia Gehnbock (Aut) Austria
|48
|Marion Bessone (Fra) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|49
|Galina Chernycheva (Rus) Russia
|50
|Githa Michiels (Bel) Belgium
|51
|Vita Heine (Nor) Norway
|52
|Olena Sharga (Ukr) Ukraine
|53
|Blanc Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
|54
|Jacqueline Dietrich (Ger) Germany
|55
|Marlies Van Der Lugt (Ned) Swaboladies Nl
|56
|Mosana Debesay (Eri) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|57
|Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine
|58
|Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|59
|Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana
|60
|Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|61
|Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|62
|Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team
|63
|Katherine Maine (Can) Rally Cycling
|64
|Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton
|65
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink
|66
|Kathryn Buss (USA) Tibco - Silicon Valley Bank
|67
|Beate Zanner (Ger) Germany
|0:00:46
|68
|Tereza Medvedova (Svk) BePink
|0:05:31
|69
|Leah Thomas (USA) United States of America
|70
|Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team
|71
|Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha
|72
|Valerie Demey (Bel) Belgium
|73
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway
|74
|Heidi Franz (USA) Rally Cycling
|75
|Annabelle Dreville (Fra) Credit Mutuel
|76
|Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
|77
|fréd Larosse-Gringras (Can) Credit Mutuel
|78
|Tayler Wiles (USA) United States of America
|79
|Marina Likhanova (Rus) Russia
|0:06:20
|80
|Mariek Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team
|0:07:20
|81
|Aida Nuno Palacios (Spa) Spain
|0:10:54
|82
|Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain
|83
|Janneke Ensing (Ned) Netherlands
|0:11:36
|84
|Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team
|0:14:17
|85
|Margot Clyne (USA) United States of America
|0:17:06
|86
|Esther Van Veen (Ned) Netherlands
|0:17:12
|87
|Roni Fishman (Isr) Israel
|88
|Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton
|89
|Senna Feron (Ned) YRDP p/b Fred Whitton
|90
|Paolina Kirilova (Rus) Russia
|91
|Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing
|92
|Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|93
|Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia
|0:19:10
|94
|Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team
|0:19:43
|95
|Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha
|0:20:13
|96
|Tereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha
|97
|Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl
|0:20:21
|98
|Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha
|99
|Susanne Andersen (Nor) Norway
|0:20:29
|100
|Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana
|0:25:27
|101
|Miriam Baron (Isr) Israel
|102
|Iryna Semenova (Ukr) Ukraine
|103
|Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine
|104
|Leah Thorvilson (USA) Canyon-SRAM Racing
|105
|Belle De Gast (Ned) Netherlands
|106
|Avital Gez (Isr) Israel
|0:31:49
|107
|Nerea Nuno Iglesias (Spa) Spain
|108
|Amit Moran (Isr) Israel
|109
|Gali Weinberg (Isr) Israel
|110
|Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl
|111
|Bérengère Staelens (Fra) Credit Mutuel
|112
|Karina Birkenes (Nor) Norway
|113
|Karina Kasenova (Rus) Russia
|0:32:21
|Martina Ritter (Aut) Austria
|Tina Schulz (Ger) Germany
|Thi That Nguyen (Vie) WCC Women's Team
|Emily Newsom (USA) Tibco - Silicon Valley Bank
|Abigail Mickey (USA) Rally Cycling
|Lara Defour (Bel) Health Mate - Cyclelive Team
|Kathrina Schweinberger (Aut) Health Mate - Cyclelive Team
|Veronika Kormos (Hun) Health Mate - Cyclelive Team
|Zsófia Szabó (Hun) Health Mate - Cyclelive Team
|Lexie Millard (USA) Team Illuminate
|Sophie Enever (GBr) YRDP p/b Fred Whitton
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing
|17:43:04
|2
|Marga Garcia Canellas (Spa) Spain
|0:00:41
|3
|Eider Merino Cortazar (Spa) Spain
|0:01:14
|4
|Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
|0:01:18
|5
|Ruth Winder (USA) United States of America
|0:02:07
|6
|Katharine Hall (USA) United States of America
|7
|Erica Magnaldi (Ita) BePink
|0:03:33
|8
|Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:03:47
|9
|Katrine Aalerud (Nor) Norway
|0:04:04
|10
|Olga Shekel (Ukr) Ukraine
|0:05:45
|11
|Sofie Vuyst (Bel) Belgium
|0:05:54
|12
|Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana
|0:06:01
|13
|Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team
|0:07:32
|14
|Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
|0:07:52
|15
|Kathrin Hammes (Ger) Germany
|0:08:14
|16
|Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:08:20
|17
|Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl
|0:12:54
|18
|Julie Van De Velde (Bel) Belgium
|0:13:04
|19
|Angelika Tazreiter (Aut) Austria
|0:15:28
|20
|Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:16:17
|21
|Omer Shapira (Isr) Israel
|0:16:24
|22
|Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:16:45
|23
|Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
|0:16:57
|24
|Githa Michiels (Bel) Belgium
|0:17:36
|25
|Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium
|0:18:56
|26
|Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:19:08
|27
|Tatiana Guderzo (Ita) BePink
|0:19:34
|28
|Marion Sicot (Fra) Credit Mutuel
|0:21:21
|29
|Nina Buijsman (Ned) Netherlands
|0:22:14
|30
|Stine Borgli (Nor) Norway
|0:23:15
|31
|Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
|0:24:16
|32
|Blanc Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
|0:26:15
|33
|Janneke Ensing (Ned) Netherlands
|0:27:26
|34
|Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain
|0:28:12
|35
|Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|0:28:24
|36
|_pela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team
|0:29:01
|37
|Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
|0:31:13
|38
|Tayler Wiles (USA) United States of America
|0:34:00
|39
|Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine
|0:34:14
|40
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing
|0:35:06
|41
|Leah Thomas (USA) United States of America
|0:35:49
|42
|Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team
|0:39:09
|43
|Annabelle Dreville (Fra) Credit Mutuel
|0:39:43
|44
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|0:40:06
|45
|Katherine Maine (Can) Rally Cycling
|0:42:10
|46
|Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:42:50
|47
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway
|0:43:02
|48
|Heidi Franz (USA) Rally Cycling
|0:43:36
|49
|Beate Zanner (Ger) Germany
|0:44:14
|50
|Kathryn Buss (USA) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:44:55
|51
|Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:45:16
|52
|Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team
|0:45:55
|53
|Eva Buurman (Ned) Netherlands
|0:48:05
|54
|Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:48:34
|55
|Jarmila Macha_ová (Cze) Team Dukla Praha
|0:48:51
|56
|Lex Albrecht (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:50:58
|57
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink
|0:51:03
|58
|Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team
|0:51:11
|59
|Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana
|0:51:35
|60
|Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:51:39
|61
|Marion Bessone (Fra) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|0:55:19
|62
|Olena Sharga (Ukr) Ukraine
|0:56:45
|63
|Silvia Gehnbock (Aut) Austria
|0:56:49
|64
|Marina Likhanova (Rus) Russia
|0:57:36
|65
|Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
|0:59:54
|66
|Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team
|1:02:10
|67
|Carolin Schiff (Ger) Germany
|1:03:23
|68
|Aida Nuno Palacios (Spa) Spain
|1:04:17
|69
|Maryna Ivanyuk (Ukr) Ukraine
|1:10:53
|70
|Vita Heine (Nor) Norway
|1:11:28
|71
|Esther Van Veen (Ned) Netherlands
|1:11:45
|72
|Kaat Hannes (Bel) Belgium
|1:12:41
|73
|Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton
|1:13:53
|74
|Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|1:14:35
|75
|Marlies Van Der Lugt (Ned) Swaboladies Nl
|1:16:23
|76
|Mariek Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team
|1:16:53
|77
|Galina Chernycheva (Rus) Russia
|1:17:35
|78
|Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria
|1:18:09
|79
|Jacqueline Dietrich (Ger) Germany
|1:20:15
|80
|Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain
|1:23:39
|81
|Valerie Demey (Bel) Belgium
|1:23:54
|82
|Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha
|1:25:15
|83
|Tereza Medvedova (Svk) BePink
|1:31:03
|84
|Paolina Kirilova (Rus) Russia
|1:31:40
|85
|fréd Larosse-Gringras (Can) Credit Mutuel
|1:32:38
|86
|Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha
|1:32:54
|87
|Iryna Semenova (Ukr) Ukraine
|1:37:25
|88
|Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team
|1:39:08
|89
|Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton
|1:40:03
|90
|Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine
|1:42:28
|91
|Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|1:43:20
|92
|Margot Clyne (USA) United States of America
|1:43:32
|93
|Belle De Gast (Ned) Netherlands
|1:44:44
|94
|Senna Feron (Ned) YRDP p/b Fred Whitton
|1:48:35
|95
|Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha
|1:50:39
|96
|Roni Fishman (Isr) Israel
|1:57:30
|97
|Susanne Andersen (Nor) Norway
|1:59:35
|98
|Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing
|2:04:11
|99
|Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia
|2:06:21
|100
|Karina Kasenova (Rus) Russia
|2:09:25
|101
|Karina Birkenes (Nor) Norway
|2:09:49
|102
|Mosana Debesay (Eri) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|2:12:24
|103
|Miriam Baron (Isr) Israel
|2:16:46
|104
|Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana
|2:17:01
|105
|Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl
|2:17:15
|106
|Tereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha
|2:20:42
|107
|Nerea Nuno Iglesias (Spa) Spain
|2:37:13
|108
|Leah Thorvilson (USA) Canyon-SRAM Racing
|2:39:33
|109
|Bérengère Staelens (Fra) Credit Mutuel
|2:39:42
|110
|Avital Gez (Isr) Israel
|3:19:16
|111
|Gali Weinberg (Isr) Israel
|3:19:44
|112
|Amit Moran (Isr) Israel
|3:20:45
|113
|Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl
|3:58:43
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