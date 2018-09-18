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Niewiadoma wins Tour de l'Ardeche

Magnaldi takes final stage win

Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) in the bunch

Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) in the bunch
(Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Erica Magnaldi (Ita) BePink2:43:52
2Sofie Vuyst (Bel) Belgium
3Kathrin Hammes (Ger) Germany0:00:03
4Omer Shapira (Isr) Israel0:00:05
5Nina Buijsman (Ned) Netherlands
6Julie Van De Velde (Bel) Belgium0:00:08
7Ingrid Lorvik (Nor) Norway
8Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain0:00:17
9Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team0:00:37
10Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl
11Ruth Winder (USA) United States of America
12Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing
13Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana0:00:49
14Katharine Hall (USA) United States of America0:01:09
15Eider Merino Cortazar (Spa) Spain0:01:10
16Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team
17Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:01:21
18Marga Garcia Canellas (Spa) Spain0:01:24
19Leah Thomas (USA) United States of America0:01:49
20Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank0:01:52
21Katrine Aalerud (Nor) Norway0:01:55
22Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank0:02:04
23Sara Poidevin (Can) Rally Cycling0:02:08
24Eva Buurman (Ned) Netherlands
25Angelika Tazreiter (Aut) Austria0:02:12
26Olga Shekel (Ukr) Ukraine0:03:31
27Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank0:04:07
28Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team0:04:12
29Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
30Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
31Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
32Stine Borgli (Nor) Norway
33Tatiana Guderzo (Ita) BePink
34Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium0:04:17
35Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
36Katherine Maine (Can) Rally Cycling0:04:34
37Silvia Valsecchi (Ita) BePink0:05:03
38Vita Heine (Nor) Norway
39Marion Sicot (Fra) Credit Mutuel0:05:12
40Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team
41Githa Michiels (Bel) Belgium0:05:48
42Marion Bessone (Fra) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
43Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing
44Maryna Ivanyuk (Ukr) Ukraine
45Blanc Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
46Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
47Tereza Medvedova (Svk) BePink0:05:55
48Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria
49Marlies Van Der Lugt (Ned) Swaboladies Nl
50Carolin Schiff (Ger) Germany
51Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha0:06:06
52Beate Zanner (Ger) Germany
53Heidi Franz (USA) Rally Cycling0:06:18
54Iryna Semenova (Ukr) Ukraine
55Paolina Kirilova (Rus) Russia
56Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team0:06:27
57Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling0:07:08
58Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton0:07:24
59Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate0:08:37
60Silvia Gehnbock (Aut) Austria
61Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine
62Olena Sharga (Ukr) Ukraine
63Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc0:08:43
64Senna Feron (Ned) YRDP p/b Fred Whitton0:09:06
65Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana0:09:25
66Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
67Jarmila Macha_ová (Cze) Team Dukla Praha
68Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana0:09:44
69Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine
70Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
71Galina Chernycheva (Rus) Russia0:09:51
72Aida Nuno Palacios (Spa) Spain0:09:53
73Marina Likhanova (Rus) Russia0:09:56
74Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha0:10:02
75Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha
76Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
77Valerie Demey (Bel) Belgium
78Kaat Hannes (Bel) Belgium
79fréd Larosse-Gringras (Can) Credit Mutuel
80Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia0:10:39
81Esther Van Veen (Ned) Netherlands0:10:59
82Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton0:11:06
83Lex Albrecht (Can) Tibco - Silicon Valley Bank0:11:34
84Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl0:12:03
85Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team
86Kathryn Buss (USA) Tibco - Silicon Valley Bank0:13:00
87Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain
88Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing0:13:31
89Margot Clyne (USA) United States of America0:16:41
90Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team0:20:17
91Karina Kasenova (Rus) Russia0:20:52
92Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:21:26
93Leah Thorvilson (USA) Canyon-SRAM Racing0:22:40
94Mariek Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team
95Belle De Gast (Ned) Netherlands
96Jacqueline Dietrich (Ger) Germany
97Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana0:23:19
98Susanne Andersen (Nor) Norway0:25:04
99Karina Birkenes (Nor) Norway
100Roni Fishman (Isr) Israel0:26:55
101Miriam Baron (Isr) Israel
102Gali Weinberg (Isr) Israel
103Mosana Debesay (Eri) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc0:27:10
104Bérengère Staelens (Fra) Credit Mutuel0:27:14
105Nerea Nuno Iglesias (Spa) Spain
106Avital Gez (Isr) Israel0:28:41
107Amit Moran (Isr) Israel
108Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl
DNFTayler Wiles (USA) United States of America
DNSJanneke Ensing (Ned) Netherlands
DNFPela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team
DNSTereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha
DNSAnnabelle Dreville (Fra) Credit Mutuel

Final General Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing20:27:33
2Marga Garcia Canellas (Spa) Spain0:01:28
3Eider Merino Cortazar (Spa) Spain0:01:47
4Ruth Winder (USA) United States of America0:02:07
5Katharine Hall (USA) United States of America0:02:39
6Sara Poidevin (Can) Rally Cycling0:02:49
7Erica Magnaldi (Ita) BePink0:02:56
8Sofie Vuyst (Bel) Belgium0:05:17
9Katrine Aalerud (Nor) Norway0:05:22
10Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana0:06:13
11Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:07:27
12Kathrin Hammes (Ger) Germany0:07:40
13Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team0:07:52
14Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team0:08:05
15Olga Shekel (Ukr) Ukraine0:08:39
16Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank0:09:35
17Julie Van De Velde (Bel) Belgium0:12:35
18Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl0:12:54
19Omer Shapira (Isr) Israel0:15:52
20Angelika Tazreiter (Aut) Austria0:17:03
21Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:20:20
22Grace Anderson (NZl) Team Illuminate0:20:32
23Nina Buijsman (Ned) Netherlands0:21:42
24Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium0:22:36
25Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank0:22:38
26Githa Michiels (Bel) Belgium0:22:47
27Tatiana Guderzo (Ita) BePink0:23:09
28Marion Sicot (Fra) Credit Mutuel0:25:56
29Stine Borgli (Nor) Norway0:26:50
30Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team0:27:51
31Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain0:27:52
32Blanc Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team0:31:26
33Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc0:36:30
34Leah Thomas (USA) United States of America0:37:01
35Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:37:06
36Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate0:39:13
37Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing0:40:17
38Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine0:42:14
39Ingrid Lorvik (Nor) Norway0:42:33
40Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team0:44:59
41Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing0:45:17
42Katherine Maine (Can) Rally Cycling0:46:07
43Heidi Franz (USA) Rally Cycling0:49:17
44Eva Buurman (Ned) Netherlands0:49:36
45Beate Zanner (Ger) Germany0:49:43
46Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank0:50:01
47Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team0:50:30
48Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana0:51:57
49Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:52:23
50Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:54:04
51Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team0:54:46
52Silvia Valsecchi (Ita) BePink0:55:29
53Kathryn Buss (USA) Tibco - Silicon Valley Bank0:57:18
54Jarmila Macha_ová (Cze) Team Dukla Praha0:57:39
55Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana1:00:23
56Marion Bessone (Fra) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc1:00:30
57Lex Albrecht (Can) Tibco - Silicon Valley Bank1:01:55
58Olena Sharga (Ukr) Ukraine1:04:45
59Silvia Gehnbock (Aut) Austria1:04:49
60Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling1:06:25
61Marina Likhanova (Rus) Russia1:06:55
62Carolin Schiff (Ger) Germany1:08:41
63Aida Nuno Palacios (Spa) Spain1:13:33
64Vita Heine (Nor) Norway1:15:54
65Maryna Ivanyuk (Ukr) Ukraine1:16:04
66Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton1:20:40
67Marlies Van Der Lugt (Ned) Swaboladies Nl1:21:41
68Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team1:21:50
69Kaat Hannes (Bel) Belgium1:22:06
70Esther Van Veen (Ned) Netherlands1:22:07
71Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria1:23:27
72Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc1:24:00
73Galina Chernycheva (Rus) Russia1:26:49
74Valerie Demey (Bel) Belgium1:33:19
75Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha1:34:40
76Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain1:36:02
77Tereza Medvedova (Svk) BePink1:36:21
78Paolina Kirilova (Rus) Russia1:37:21
79Mariek Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team1:38:56
80fréd Larosse-Gringras (Can) Credit Mutuel1:42:03
81Jacqueline Dietrich (Ger) Germany1:42:18
82Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha1:42:19
83Iryna Semenova (Ukr) Ukraine1:43:06
84Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton1:50:32
85Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team1:50:34
86Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine1:51:35
87Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope1:52:27
88Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha1:56:08
89Senna Feron (Ned) YRDP p/b Fred Whitton1:57:04
90Margot Clyne (USA) United States of America1:59:36
91Belle De Gast (Ned) Netherlands2:06:47
92Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia2:16:23
93Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing2:17:05
94Roni Fishman (Isr) Israel2:23:48
95Susanne Andersen (Nor) Norway2:24:02
96Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl2:28:41
97Karina Kasenova (Rus) Russia2:29:40
98Karina Birkenes (Nor) Norway2:34:16
99Mosana Debesay (Eri) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc2:38:57
100Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana2:39:43
101Miriam Baron (Isr) Israel2:43:04
102Leah Thorvilson (USA) Canyon-SRAM Racing3:01:36
103Nerea Nuno Iglesias (Spa) Spain3:03:50
104Bérengère Staelens (Fra) Credit Mutuel3:06:19
105Gali Weinberg (Isr) Israel3:46:02
106Avital Gez (Isr) Israel3:47:20
107Amit Moran (Isr) Israel3:48:49
108Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl4:26:47

Best Young Rider
#Rider Name (Country) TeamResult
1Sara Poidevin (Can) Rally Cycling20:30:22
2Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team0:05:16
3Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl0:10:05
4Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:17:31
5Grace Anderson (NZl) Team Illuminate0:17:43
6Nina Buijsman (Ned) Netherlands0:18:53
7Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team0:25:02
8Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:34:17
9Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate0:36:24
10Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team0:42:10
11Katherine Maine (Can) Rally Cycling0:43:18
12Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team0:47:41
13Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope0:49:34
14Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team0:51:57
15Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana0:57:34
16Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling1:03:36
17Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton1:17:51
18Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria1:20:38
19Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc1:21:11
20Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha1:31:51
21Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain1:33:13
22Tereza Medvedova (Svk) BePink1:33:32
23Paolina Kirilova (Rus) Russia1:34:32
24Jacqueline Dietrich (Ger) Germany1:39:29
25Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha1:39:30
26Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton1:47:43
27Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team1:47:45
28Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope1:49:38
29Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia2:13:34
30Roni Fishman (Isr) Israel2:20:59
31Susanne Andersen (Nor) Norway2:21:13
32Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl2:25:52
33Karina Kasenova (Rus) Russia2:26:51
34Gali Weinberg (Isr) Israel3:43:13
35Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl4:23:58

Points Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Ruth Winder (USA) United States of America51pts
2Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team43
3Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing42
4Marga Garcia Canellas (Spa) Spain28
5Erica Magnaldi (Ita) BePink27
6Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing25
7Katharine Hall (USA) United States of America20
8Sara Poidevin (Can) Rally Cycling17
9Eider Merino Cortazar (Spa) Spain16
10Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank15
11Susanne Andersen (Nor) Norway15
12Sofie Vuyst (Bel) Belgium10
13Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl10
14Kathrin Hammes (Ger) Germany9
15Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope8
16Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope7
17Julie Van De Velde (Bel) Belgium7
18Omer Shapira (Isr) Israel7
19Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team7
20Olga Shekel (Ukr) Ukraine6
21Nina Buijsman (Ned) Netherlands6
22Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing6
23Kaat Hannes (Bel) Belgium6
24Katrine Aalerud (Nor) Norway5
25Stine Borgli (Nor) Norway4
26Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain4
27Ingrid Lorvik (Nor) Norway4
28Katherine Maine (Can) Rally Cycling4
29Eva Buurman (Ned) Netherlands4
30Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana2

Mountains Classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing68pts
2Erica Magnaldi (Ita) BePink52
3Marga Garcia Canellas (Spa) Spain41
4Olga Shekel (Ukr) Ukraine35
5Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team20
6Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc20
7Katharine Hall (USA) United States of America19
8Sofie Vuyst (Bel) Belgium17
9Eider Merino Cortazar (Spa) Spain16
10Sara Poidevin (Can) Rally Cycling16
11Katrine Aalerud (Nor) Norway11
12Beate Zanner (Ger) Germany10
13Ingrid Lorvik (Nor) Norway9
14Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana7
15Kathrin Hammes (Ger) Germany7
16Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain7
17Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank7
18Julie Van De Velde (Bel) Belgium6
19Aida Nuno Palacios (Spa) Spain6
20Ruth Winder (USA) United States of America5
21Omer Shapira (Isr) Israel5
22Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank5
23Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team3
24Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank3
25Tatiana Guderzo (Ita) BePink3
26Heidi Franz (USA) Rally Cycling3
27Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope2
28Stine Borgli (Nor) Norway2
29Leah Thomas (USA) United States of America2
30Silvia Valsecchi (Ita) BePink2
31Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling2
32Kaat Hannes (Bel) Belgium2
33Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope2
34Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium1

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