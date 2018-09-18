Niewiadoma wins Tour de l'Ardeche
Magnaldi takes final stage win
Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Erica Magnaldi (Ita) BePink
|2:43:52
|2
|Sofie Vuyst (Bel) Belgium
|3
|Kathrin Hammes (Ger) Germany
|0:00:03
|4
|Omer Shapira (Isr) Israel
|0:00:05
|5
|Nina Buijsman (Ned) Netherlands
|6
|Julie Van De Velde (Bel) Belgium
|0:00:08
|7
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway
|8
|Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain
|0:00:17
|9
|Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
|0:00:37
|10
|Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl
|11
|Ruth Winder (USA) United States of America
|12
|Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing
|13
|Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana
|0:00:49
|14
|Katharine Hall (USA) United States of America
|0:01:09
|15
|Eider Merino Cortazar (Spa) Spain
|0:01:10
|16
|Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team
|17
|Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:01:21
|18
|Marga Garcia Canellas (Spa) Spain
|0:01:24
|19
|Leah Thomas (USA) United States of America
|0:01:49
|20
|Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:01:52
|21
|Katrine Aalerud (Nor) Norway
|0:01:55
|22
|Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:02:04
|23
|Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
|0:02:08
|24
|Eva Buurman (Ned) Netherlands
|25
|Angelika Tazreiter (Aut) Austria
|0:02:12
|26
|Olga Shekel (Ukr) Ukraine
|0:03:31
|27
|Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:04:07
|28
|Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team
|0:04:12
|29
|Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
|30
|Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|31
|Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
|32
|Stine Borgli (Nor) Norway
|33
|Tatiana Guderzo (Ita) BePink
|34
|Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium
|0:04:17
|35
|Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|36
|Katherine Maine (Can) Rally Cycling
|0:04:34
|37
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink
|0:05:03
|38
|Vita Heine (Nor) Norway
|39
|Marion Sicot (Fra) Credit Mutuel
|0:05:12
|40
|Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team
|41
|Githa Michiels (Bel) Belgium
|0:05:48
|42
|Marion Bessone (Fra) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|43
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing
|44
|Maryna Ivanyuk (Ukr) Ukraine
|45
|Blanc Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
|46
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|47
|Tereza Medvedova (Svk) BePink
|0:05:55
|48
|Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria
|49
|Marlies Van Der Lugt (Ned) Swaboladies Nl
|50
|Carolin Schiff (Ger) Germany
|51
|Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha
|0:06:06
|52
|Beate Zanner (Ger) Germany
|53
|Heidi Franz (USA) Rally Cycling
|0:06:18
|54
|Iryna Semenova (Ukr) Ukraine
|55
|Paolina Kirilova (Rus) Russia
|56
|Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team
|0:06:27
|57
|Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
|0:07:08
|58
|Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton
|0:07:24
|59
|Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
|0:08:37
|60
|Silvia Gehnbock (Aut) Austria
|61
|Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine
|62
|Olena Sharga (Ukr) Ukraine
|63
|Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|0:08:43
|64
|Senna Feron (Ned) YRDP p/b Fred Whitton
|0:09:06
|65
|Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana
|0:09:25
|66
|Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|67
|Jarmila Macha_ová (Cze) Team Dukla Praha
|68
|Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:09:44
|69
|Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine
|70
|Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|71
|Galina Chernycheva (Rus) Russia
|0:09:51
|72
|Aida Nuno Palacios (Spa) Spain
|0:09:53
|73
|Marina Likhanova (Rus) Russia
|0:09:56
|74
|Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha
|0:10:02
|75
|Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha
|76
|Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|77
|Valerie Demey (Bel) Belgium
|78
|Kaat Hannes (Bel) Belgium
|79
|fréd Larosse-Gringras (Can) Credit Mutuel
|80
|Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia
|0:10:39
|81
|Esther Van Veen (Ned) Netherlands
|0:10:59
|82
|Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton
|0:11:06
|83
|Lex Albrecht (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:11:34
|84
|Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl
|0:12:03
|85
|Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team
|86
|Kathryn Buss (USA) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:13:00
|87
|Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain
|88
|Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing
|0:13:31
|89
|Margot Clyne (USA) United States of America
|0:16:41
|90
|Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team
|0:20:17
|91
|Karina Kasenova (Rus) Russia
|0:20:52
|92
|Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:21:26
|93
|Leah Thorvilson (USA) Canyon-SRAM Racing
|0:22:40
|94
|Mariek Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team
|95
|Belle De Gast (Ned) Netherlands
|96
|Jacqueline Dietrich (Ger) Germany
|97
|Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana
|0:23:19
|98
|Susanne Andersen (Nor) Norway
|0:25:04
|99
|Karina Birkenes (Nor) Norway
|100
|Roni Fishman (Isr) Israel
|0:26:55
|101
|Miriam Baron (Isr) Israel
|102
|Gali Weinberg (Isr) Israel
|103
|Mosana Debesay (Eri) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|0:27:10
|104
|Bérengère Staelens (Fra) Credit Mutuel
|0:27:14
|105
|Nerea Nuno Iglesias (Spa) Spain
|106
|Avital Gez (Isr) Israel
|0:28:41
|107
|Amit Moran (Isr) Israel
|108
|Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl
|DNF
|Tayler Wiles (USA) United States of America
|DNS
|Janneke Ensing (Ned) Netherlands
|DNF
|Pela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team
|DNS
|Tereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha
|DNS
|Annabelle Dreville (Fra) Credit Mutuel
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing
|20:27:33
|2
|Marga Garcia Canellas (Spa) Spain
|0:01:28
|3
|Eider Merino Cortazar (Spa) Spain
|0:01:47
|4
|Ruth Winder (USA) United States of America
|0:02:07
|5
|Katharine Hall (USA) United States of America
|0:02:39
|6
|Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
|0:02:49
|7
|Erica Magnaldi (Ita) BePink
|0:02:56
|8
|Sofie Vuyst (Bel) Belgium
|0:05:17
|9
|Katrine Aalerud (Nor) Norway
|0:05:22
|10
|Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana
|0:06:13
|11
|Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:07:27
|12
|Kathrin Hammes (Ger) Germany
|0:07:40
|13
|Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
|0:07:52
|14
|Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team
|0:08:05
|15
|Olga Shekel (Ukr) Ukraine
|0:08:39
|16
|Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:09:35
|17
|Julie Van De Velde (Bel) Belgium
|0:12:35
|18
|Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl
|0:12:54
|19
|Omer Shapira (Isr) Israel
|0:15:52
|20
|Angelika Tazreiter (Aut) Austria
|0:17:03
|21
|Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:20:20
|22
|Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
|0:20:32
|23
|Nina Buijsman (Ned) Netherlands
|0:21:42
|24
|Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium
|0:22:36
|25
|Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:22:38
|26
|Githa Michiels (Bel) Belgium
|0:22:47
|27
|Tatiana Guderzo (Ita) BePink
|0:23:09
|28
|Marion Sicot (Fra) Credit Mutuel
|0:25:56
|29
|Stine Borgli (Nor) Norway
|0:26:50
|30
|Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
|0:27:51
|31
|Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain
|0:27:52
|32
|Blanc Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
|0:31:26
|33
|Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|0:36:30
|34
|Leah Thomas (USA) United States of America
|0:37:01
|35
|Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:37:06
|36
|Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
|0:39:13
|37
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing
|0:40:17
|38
|Tetiana Riabchenko (Ukr) Ukraine
|0:42:14
|39
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway
|0:42:33
|40
|Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team
|0:44:59
|41
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|0:45:17
|42
|Katherine Maine (Can) Rally Cycling
|0:46:07
|43
|Heidi Franz (USA) Rally Cycling
|0:49:17
|44
|Eva Buurman (Ned) Netherlands
|0:49:36
|45
|Beate Zanner (Ger) Germany
|0:49:43
|46
|Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:50:01
|47
|Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team
|0:50:30
|48
|Urska Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:51:57
|49
|Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:52:23
|50
|Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:54:04
|51
|Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team
|0:54:46
|52
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink
|0:55:29
|53
|Kathryn Buss (USA) Tibco - Silicon Valley Bank
|0:57:18
|54
|Jarmila Macha_ová (Cze) Team Dukla Praha
|0:57:39
|55
|Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana
|1:00:23
|56
|Marion Bessone (Fra) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|1:00:30
|57
|Lex Albrecht (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|1:01:55
|58
|Olena Sharga (Ukr) Ukraine
|1:04:45
|59
|Silvia Gehnbock (Aut) Austria
|1:04:49
|60
|Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
|1:06:25
|61
|Marina Likhanova (Rus) Russia
|1:06:55
|62
|Carolin Schiff (Ger) Germany
|1:08:41
|63
|Aida Nuno Palacios (Spa) Spain
|1:13:33
|64
|Vita Heine (Nor) Norway
|1:15:54
|65
|Maryna Ivanyuk (Ukr) Ukraine
|1:16:04
|66
|Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton
|1:20:40
|67
|Marlies Van Der Lugt (Ned) Swaboladies Nl
|1:21:41
|68
|Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team
|1:21:50
|69
|Kaat Hannes (Bel) Belgium
|1:22:06
|70
|Esther Van Veen (Ned) Netherlands
|1:22:07
|71
|Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria
|1:23:27
|72
|Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|1:24:00
|73
|Galina Chernycheva (Rus) Russia
|1:26:49
|74
|Valerie Demey (Bel) Belgium
|1:33:19
|75
|Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha
|1:34:40
|76
|Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain
|1:36:02
|77
|Tereza Medvedova (Svk) BePink
|1:36:21
|78
|Paolina Kirilova (Rus) Russia
|1:37:21
|79
|Mariek Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team
|1:38:56
|80
|fréd Larosse-Gringras (Can) Credit Mutuel
|1:42:03
|81
|Jacqueline Dietrich (Ger) Germany
|1:42:18
|82
|Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha
|1:42:19
|83
|Iryna Semenova (Ukr) Ukraine
|1:43:06
|84
|Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton
|1:50:32
|85
|Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team
|1:50:34
|86
|Valeriya Kononenko (Ukr) Ukraine
|1:51:35
|87
|Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|1:52:27
|88
|Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha
|1:56:08
|89
|Senna Feron (Ned) YRDP p/b Fred Whitton
|1:57:04
|90
|Margot Clyne (USA) United States of America
|1:59:36
|91
|Belle De Gast (Ned) Netherlands
|2:06:47
|92
|Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia
|2:16:23
|93
|Tanja Erath (Ger) Canyon-SRAM Racing
|2:17:05
|94
|Roni Fishman (Isr) Israel
|2:23:48
|95
|Susanne Andersen (Nor) Norway
|2:24:02
|96
|Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl
|2:28:41
|97
|Karina Kasenova (Rus) Russia
|2:29:40
|98
|Karina Birkenes (Nor) Norway
|2:34:16
|99
|Mosana Debesay (Eri) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|2:38:57
|100
|Tanja Elsner (Slo) BTC City Ljubljana
|2:39:43
|101
|Miriam Baron (Isr) Israel
|2:43:04
|102
|Leah Thorvilson (USA) Canyon-SRAM Racing
|3:01:36
|103
|Nerea Nuno Iglesias (Spa) Spain
|3:03:50
|104
|Bérengère Staelens (Fra) Credit Mutuel
|3:06:19
|105
|Gali Weinberg (Isr) Israel
|3:46:02
|106
|Avital Gez (Isr) Israel
|3:47:20
|107
|Amit Moran (Isr) Israel
|3:48:49
|108
|Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl
|4:26:47
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
|20:30:22
|2
|Paula Patino Bedoya (Col) WCC Women's Team
|0:05:16
|3
|Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl
|0:10:05
|4
|Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:17:31
|5
|Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
|0:17:43
|6
|Nina Buijsman (Ned) Netherlands
|0:18:53
|7
|Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
|0:25:02
|8
|Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:34:17
|9
|Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
|0:36:24
|10
|Agua Marina Espinola (Par) WCC Women's Team
|0:42:10
|11
|Katherine Maine (Can) Rally Cycling
|0:43:18
|12
|Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team
|0:47:41
|13
|Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|0:49:34
|14
|Maria Fer Yapura Plaza (Arg) WCC Women's Team
|0:51:57
|15
|Urska Zigart (Slo) BTC City Ljubljana
|0:57:34
|16
|Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
|1:03:36
|17
|Gabrielle Traxler (Can) YRDP p/b Fred Whitton
|1:17:51
|18
|Hannh Gruber-Stadler (Aut) Austria
|1:20:38
|19
|Sara Casasola (Ita) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|1:21:11
|20
|Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha
|1:31:51
|21
|Cristi Martinez Bonafe (Spa) Spain
|1:33:13
|22
|Tereza Medvedova (Svk) BePink
|1:33:32
|23
|Paolina Kirilova (Rus) Russia
|1:34:32
|24
|Jacqueline Dietrich (Ger) Germany
|1:39:29
|25
|Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha
|1:39:30
|26
|Illi Gardner (GBr) YRDP p/b Fred Whitton
|1:47:43
|27
|Teniel Campbell (Tri) WCC Women's Team
|1:47:45
|28
|Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|1:49:38
|29
|Gunnel Mekhtieva (Rus) Russia
|2:13:34
|30
|Roni Fishman (Isr) Israel
|2:20:59
|31
|Susanne Andersen (Nor) Norway
|2:21:13
|32
|Marissa Baks (Ned) Swaboladies Nl
|2:25:52
|33
|Karina Kasenova (Rus) Russia
|2:26:51
|34
|Gali Weinberg (Isr) Israel
|3:43:13
|35
|Femke De Graaff (Ned) Swaboladies Nl
|4:23:58
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Ruth Winder (USA) United States of America
|51
|pts
|2
|Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
|43
|3
|Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing
|42
|4
|Marga Garcia Canellas (Spa) Spain
|28
|5
|Erica Magnaldi (Ita) BePink
|27
|6
|Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing
|25
|7
|Katharine Hall (USA) United States of America
|20
|8
|Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
|17
|9
|Eider Merino Cortazar (Spa) Spain
|16
|10
|Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|15
|11
|Susanne Andersen (Nor) Norway
|15
|12
|Sofie Vuyst (Bel) Belgium
|10
|13
|Demi Vollering (Ned) Swaboladies Nl
|10
|14
|Kathrin Hammes (Ger) Germany
|9
|15
|Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|8
|16
|Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|7
|17
|Julie Van De Velde (Bel) Belgium
|7
|18
|Omer Shapira (Isr) Israel
|7
|19
|Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
|7
|20
|Olga Shekel (Ukr) Ukraine
|6
|21
|Nina Buijsman (Ned) Netherlands
|6
|22
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon-SRAM Racing
|6
|23
|Kaat Hannes (Bel) Belgium
|6
|24
|Katrine Aalerud (Nor) Norway
|5
|25
|Stine Borgli (Nor) Norway
|4
|26
|Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain
|4
|27
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway
|4
|28
|Katherine Maine (Can) Rally Cycling
|4
|29
|Eva Buurman (Ned) Netherlands
|4
|30
|Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana
|2
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-SRAM Racing
|68
|pts
|2
|Erica Magnaldi (Ita) BePink
|52
|3
|Marga Garcia Canellas (Spa) Spain
|41
|4
|Olga Shekel (Ukr) Ukraine
|35
|5
|Eyeru Tesfoam Gebru (Eth) WCC Women's Team
|20
|6
|Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto - Stradalli Cycle - Alurecyc
|20
|7
|Katharine Hall (USA) United States of America
|19
|8
|Sofie Vuyst (Bel) Belgium
|17
|9
|Eider Merino Cortazar (Spa) Spain
|16
|10
|Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
|16
|11
|Katrine Aalerud (Nor) Norway
|11
|12
|Beate Zanner (Ger) Germany
|10
|13
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway
|9
|14
|Hanna Nilsson (Swe) BTC City Ljubljana
|7
|15
|Kathrin Hammes (Ger) Germany
|7
|16
|Lorena Llamas Garcia (Spa) Spain
|7
|17
|Alice Cobb (GBr) Tibco - Silicon Valley Bank
|7
|18
|Julie Van De Velde (Bel) Belgium
|6
|19
|Aida Nuno Palacios (Spa) Spain
|6
|20
|Ruth Winder (USA) United States of America
|5
|21
|Omer Shapira (Isr) Israel
|5
|22
|Alison Jackson (Can) Tibco - Silicon Valley Bank
|5
|23
|Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
|3
|24
|Brodie Chapman (Aus) Tibco - Silicon Valley Bank
|3
|25
|Tatiana Guderzo (Ita) BePink
|3
|26
|Heidi Franz (USA) Rally Cycling
|3
|27
|Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|2
|28
|Stine Borgli (Nor) Norway
|2
|29
|Leah Thomas (USA) United States of America
|2
|30
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink
|2
|31
|Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
|2
|32
|Kaat Hannes (Bel) Belgium
|2
|33
|Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|2
|34
|Kelly Van Den Steen (Bel) Belgium
|1
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