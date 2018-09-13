Tour de l'Ardeche: Alexis Ryan wins opening stage
Sierra second, Jackson third
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Alexis Ryan (USA) Canyon - Sram Racing
|1:32:59
|2
|Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
|3
|Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|4
|Susanne Andersen (Nor) Hitec Products - Birk Sport
|5
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon - Sram Racing
|6
|Ruth Winder (USA) Team Sunweb
|7
|Eva Buurman (Ned) Netherlands
|8
|Katia Ragusa (Ita) Bepink
|9
|Thi That Nguyen (Vie)
|10
|Demi Vollering (Ned)
|11
|Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon - Sram Racing
|12
|Mia Radotić (Cro) Btc City Ljubljana
|13
|Janneke Ensing (Ned) Netherlands
|14
|Greta Richioud (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|15
|Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
|16
|Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|17
|Olga Shekel (Ukr) S.C. Michela Fanini
|18
|Gyunel Mekhtieva (Rus)
|19
|Margarita Victo Garcia Cañellas (Spa) Movistar Team Women
|20
|Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
|21
|Sara Mustonen (Swe) Experza-Footlogix
|22
|Sara Bergen (Can) Rally Cycling
|23
|Shara Gillow (Aus) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|24
|Stine Borgli (Nor)
|25
|Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies
|26
|Beate Zanner (Ger)
|0:00:07
|27
|Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha Women
|28
|Katherine Maine (Can) Rally Cycling
|29
|Heidi Franz (USA) Rally Cycling
|30
|Sarah Rijkes (Aut) Experza-Footlogix
|31
|Marina Ivanyuk (Ukr)
|32
|Emily Newsom (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|33
|Tereza Medvedova (Svk) Bepink
|34
|Belle De Gast (Ned) Netherlands
|35
|Karina Kasenova (Rus) Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
|36
|Hannah Gruber-Stadler (Aut)
|37
|Abigail Mickey (USA) Rally Cycling
|38
|Marieke Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team
|39
|Charlotte Bravard (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|40
|Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha Women
|41
|Brodie Chapman (Aus) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|42
|Alice Cobb (GBr) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|43
|Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Cyclelive Team
|44
|Tereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha Women
|45
|Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling
|46
|Tatiana Guderzo (Ita) Bepink
|47
|Ema Cetkovská (Cze) Team Dukla Praha Women
|48
|Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha Women
|49
|Leah Thomas (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team
|50
|Marion Bessone (Fra) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|51
|Maëlle Grossetete (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|52
|Kelly Van Den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies
|53
|Teniel Campbell TTO Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
|54
|Anabelle Dreville (Fra) Lotto Soudal Ladies
|55
|Blanca Liliana Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
|56
|Eider Merino Cortazar (Spa) Movistar Team Women
|57
|Axelle Dubau-Prevot (Fra) Experza-Footlogix
|58
|Silvia Valsecchi (Ita) Bepink
|59
|Victorie Guilman (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|60
|Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
|61
|Špela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team
|62
|Nina Buijsman (Ned) Netherlands
|63
|Anna Potokina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|64
|Hanna Nilsson (Swe) Btc City Ljubljana
|65
|Katharine Hall (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team
|66
|Polina Kirillova (Rus)
|67
|Paula Andrea Patiño Bedoya (Col)
|68
|Omer Shapira (Isr) Cylance Pro Cycling
|69
|Eyeru Tesfoam Gebru (Eth)
|70
|Senna Feron (Ned)
|71
|Erica Magnaldi (Ita) Bepink
|72
|Valerie Demey (Bel) Lotto Soudal Ladies
|73
|Janelle Cole (USA)
|74
|Galina Chernyshova (Rus)
|75
|Valeriya Kononenko (Ukr)
|76
|Esther Van Veen (Ned) Netherlands
|77
|Evita Muzic (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|78
|Sofie De Vuyst (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
|79
|Sylvia Gehnböck (Aut)
|80
|Githa Michiels (Bel)
|81
|Frederique Larose Gingras (Can)
|82
|Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
|83
|Lorena Llamas Garcia (Spa) Movistar Team Women
|84
|Marissa Baks (Ned)
|85
|Letizia Borghesi (Ita) Bepink
|86
|Lexie Millard (USA) Team Illuminate
|87
|Cristina Martinez Bonafe (Spa) Bizkaia Durango - Euskadi Murias
|88
|Aida Nuño Palacio (Spa)
|89
|Marlies Van Der Lugt (Ned)
|90
|Shoko Kashiki (Jpn) Team Illuminate
|91
|Iryna Semenova (Ukr)
|92
|Kaat Hannes (Bel)
|93
|Urska Pintar (Slo) Btc City Ljubljana
|94
|Carolin Schiff (Ger)
|95
|Jarmila Machačová (Cze) Team Dukla Praha Women
|96
|Lara Defour (Bel) Health Mate - Cyclelive Team
|97
|Kathrin Hammes (Ger) Trek - Drops
|98
|Olena Sharga (Ukr)
|99
|Marion Sicot (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
|100
|Vita Heine (Nor) Hitec Products - Birk Sport
|101
|Zsófia Szabó (Hun) Health Mate - Cyclelive Team
|102
|Agua Marina Espinola (Par) Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
|103
|Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team
|104
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|105
|Anna Gabrielle Traxler (Can)
|106
|Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
|107
|Gali Wallach (Isr)
|108
|Angelika Tazreiter (Aut)
|109
|Jacqueline Dietrich (Ger)
|110
|Tayler Wiles (USA) Trek - Drops
|111
|Tanja Erath (Ger) Canyon - Sram Racing
|112
|Martina Ritter (Aut) Wiggle High5
|113
|Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
|114
|Fernanda Yapura (Arg)
|115
|Sophie Enever (GBr)
|116
|Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products - Birk Sport
|117
|Marjolaine Bazin (Fra)
|118
|Kathryn Buss (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|119
|Margot Clyne (USA) Twenty20 P/B Sho - Air
|120
|Nerea Nuño Iglesias (Spa)
|121
|Miriam Bar-On (Isr)
|122
|Leah Thorvilson (USA) Canyon - Sram Racing
|0:00:29
|123
|Veronika Anna Kormos (Hun)
|124
|Sara Casasola (Ita) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|125
|Illi Gardner (GBr)
|126
|Annina Jenal (Aut)
|127
|Roni Fishman (Isr)
|128
|Femke De Graaff (Ned)
|129
|Mosana Debesay (Eri) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|130
|Tina Schulz (Ger)
|131
|Tanja Elsner (Slo) Btc City Ljubljana
|132
|Jessy Druyts (Bel) Experza-Footlogix
|133
|Sara Olsson (Swe)
|0:00:39
|134
|Kara Lilly (Can)
|0:00:41
|135
|Marina Likhanova (Rus)
|136
|Urška Žigart (Slo) Btc City Ljubljana
|137
|Avital Gez (Isr)
|138
|Eva Luca (Ger)
|139
|Bérengère Staelens (Fra)
|0:00:56
|140
|Seda Krylova (Rus)
|0:01:12
|141
|Amit Moran (Isr)
|142
|Karina Birkenes (Nor)
|143
|Melanie Klement (Ned)
|0:13:36
|DNS
|Sabrina Stultiens (Ned) Netherlands
|DNS
|Georgia Catterick (NZl) Team Illuminate
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Alexis Ryan (USA) Canyon - Sram Racing
|1:32:59
|2
|Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
|3
|Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|4
|Susanne Andersen (Nor) Hitec Products - Birk Sport
|5
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon - Sram Racing
|6
|Ruth Winder (USA) Team Sunweb
|7
|Eva Buurman (Ned) Netherlands
|8
|Katia Ragusa (Ita) Bepink
|9
|Thi That Nguyen (Vie)
|10
|Demi Vollering (Ned)
|11
|Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon - Sram Racing
|12
|Mia Radotić (Cro) Btc City Ljubljana
|13
|Janneke Ensing (Ned) Netherlands
|14
|Greta Richioud (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|15
|Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
|16
|Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|17
|Olga Shekel (Ukr) S.C. Michela Fanini
|18
|Gyunel Mekhtieva (Rus)
|19
|Margarita Victo Garcia Cañellas (Spa) Movistar Team Women
|20
|Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
|21
|Sara Mustonen (Swe) Experza-Footlogix
|22
|Sara Bergen (Can) Rally Cycling
|23
|Shara Gillow (Aus) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|24
|Stine Borgli (Nor)
|25
|Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies
|26
|Beate Zanner (Ger)
|0:00:07
|27
|Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha Women
|28
|Katherine Maine (Can) Rally Cycling
|29
|Heidi Franz (USA) Rally Cycling
|30
|Sarah Rijkes (Aut) Experza-Footlogix
|31
|Marina Ivanyuk (Ukr)
|32
|Emily Newsom (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|33
|Tereza Medvedova (Svk) Bepink
|34
|Belle De Gast (Ned) Netherlands
|35
|Karina Kasenova (Rus) Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
|36
|Hannah Gruber-Stadler (Aut)
|37
|Abigail Mickey (USA) Rally Cycling
|38
|Marieke Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team
|39
|Charlotte Bravard (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|40
|Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha Women
|41
|Brodie Chapman (Aus) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|42
|Alice Cobb (GBr) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|43
|Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Cyclelive Team
|44
|Tereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha Women
|45
|Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling
|46
|Tatiana Guderzo (Ita) Bepink
|47
|Ema Cetkovská (Cze) Team Dukla Praha Women
|48
|Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha Women
|49
|Leah Thomas (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team
|50
|Marion Bessone (Fra) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|51
|Maëlle Grossetete (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|52
|Kelly Van Den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies
|53
|Teniel Campbell TTO Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
|54
|Anabelle Dreville (Fra) Lotto Soudal Ladies
|55
|Blanca Liliana Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
|56
|Eider Merino Cortazar (Spa) Movistar Team Women
|57
|Axelle Dubau-Prevot (Fra) Experza-Footlogix
|58
|Silvia Valsecchi (Ita) Bepink
|59
|Victorie Guilman (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|60
|Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
|61
|Špela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team
|62
|Nina Buijsman (Ned) Netherlands
|63
|Anna Potokina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|64
|Hanna Nilsson (Swe) Btc City Ljubljana
|65
|Katharine Hall (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team
|66
|Polina Kirillova (Rus)
|67
|Paula Andrea Patiño Bedoya (Col)
|68
|Omer Shapira (Isr) Cylance Pro Cycling
|69
|Eyeru Tesfoam Gebru (Eth)
|70
|Senna Feron (Ned)
|71
|Erica Magnaldi (Ita) Bepink
|72
|Valerie Demey (Bel) Lotto Soudal Ladies
|73
|Janelle Cole (USA)
|74
|Galina Chernyshova (Rus)
|75
|Valeriya Kononenko (Ukr)
|76
|Esther Van Veen (Ned) Netherlands
|77
|Evita Muzic (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
|78
|Sofie De Vuyst (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
|79
|Sylvia Gehnböck (Aut)
|80
|Githa Michiels (Bel)
|81
|Frederique Larose Gingras (Can)
|82
|Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
|83
|Lorena Llamas Garcia (Spa) Movistar Team Women
|84
|Marissa Baks (Ned)
|85
|Letizia Borghesi (Ita) Bepink
|86
|Lexie Millard (USA) Team Illuminate
|87
|Cristina Martinez Bonafe (Spa) Bizkaia Durango - Euskadi Murias
|88
|Aida Nuño Palacio (Spa)
|89
|Marlies Van Der Lugt (Ned)
|90
|Shoko Kashiki (Jpn) Team Illuminate
|91
|Iryna Semenova (Ukr)
|92
|Kaat Hannes (Bel)
|93
|Urska Pintar (Slo) Btc City Ljubljana
|94
|Carolin Schiff (Ger)
|95
|Jarmila Machačová (Cze) Team Dukla Praha Women
|96
|Lara Defour (Bel) Health Mate - Cyclelive Team
|97
|Kathrin Hammes (Ger) Trek - Drops
|98
|Olena Sharga (Ukr)
|99
|Marion Sicot (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
|100
|Vita Heine (Nor) Hitec Products - Birk Sport
|101
|Zsófia Szabó (Hun) Health Mate - Cyclelive Team
|102
|Agua Marina Espinola (Par) Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
|103
|Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team
|104
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|105
|Anna Gabrielle Traxler (Can)
|106
|Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
|107
|Gali Wallach (Isr)
|108
|Angelika Tazreiter (Aut)
|109
|Jacqueline Dietrich (Ger)
|110
|Tayler Wiles (USA) Trek - Drops
|111
|Tanja Erath (Ger) Canyon - Sram Racing
|112
|Martina Ritter (Aut) Wiggle High5
|113
|Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
|114
|Fernanda Yapura (Arg)
|115
|Sophie Enever (GBr)
|116
|Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products - Birk Sport
|117
|Marjolaine Bazin (Fra)
|118
|Kathryn Buss (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|119
|Margot Clyne (USA) Twenty20 P/B Sho - Air
|120
|Nerea Nuño Iglesias (Spa)
|121
|Miriam Bar-On (Isr)
|122
|Leah Thorvilson (USA) Canyon - Sram Racing
|0:00:29
|123
|Veronika Anna Kormos (Hun)
|124
|Sara Casasola (Ita) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|125
|Illi Gardner (GBr)
|126
|Annina Jenal (Aut)
|127
|Roni Fishman (Isr)
|128
|Femke De Graaff (Ned)
|129
|Mosana Debesay (Eri) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
|130
|Tina Schulz (Ger)
|131
|Tanja Elsner (Slo) Btc City Ljubljana
|132
|Jessy Druyts (Bel) Experza-Footlogix
|133
|Sara Olsson (Swe)
|0:00:39
|134
|Kara Lilly (Can)
|0:00:41
|135
|Marina Likhanova (Rus)
|136
|Urška Žigart (Slo) Btc City Ljubljana
|137
|Avital Gez (Isr)
|138
|Eva Luca (Ger)
|139
|Bérengère Staelens (Fra)
|0:00:56
|140
|Seda Krylova (Rus)
|0:01:12
|141
|Amit Moran (Isr)
|142
|Karina Birkenes (Nor)
|143
|Melanie Klement (Ned)
|0:13:36
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