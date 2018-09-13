Trending

Tour de l'Ardeche: Alexis Ryan wins opening stage

Sierra second, Jackson third

Alexis Ryan (Canyon-SRAM) before the start of Fleche Wallonne

Alexis Ryan (Canyon-SRAM) before the start of Fleche Wallonne
(Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Alexis Ryan (USA) Canyon - Sram Racing1:32:59
2Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
3Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank
4Susanne Andersen (Nor) Hitec Products - Birk Sport
5Tiffany Cromwell (Aus) Canyon - Sram Racing
6Ruth Winder (USA) Team Sunweb
7Eva Buurman (Ned) Netherlands
8Katia Ragusa (Ita) Bepink
9Thi That Nguyen (Vie)
10Demi Vollering (Ned)
11Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon - Sram Racing
12Mia Radotić (Cro) Btc City Ljubljana
13Janneke Ensing (Ned) Netherlands
14Greta Richioud (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
15Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
16Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
17Olga Shekel (Ukr) S.C. Michela Fanini
18Gyunel Mekhtieva (Rus)
19Margarita Victo Garcia Cañellas (Spa) Movistar Team Women
20Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
21Sara Mustonen (Swe) Experza-Footlogix
22Sara Bergen (Can) Rally Cycling
23Shara Gillow (Aus) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
24Stine Borgli (Nor)
25Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies
26Beate Zanner (Ger)0:00:07
27Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha Women
28Katherine Maine (Can) Rally Cycling
29Heidi Franz (USA) Rally Cycling
30Sarah Rijkes (Aut) Experza-Footlogix
31Marina Ivanyuk (Ukr)
32Emily Newsom (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
33Tereza Medvedova (Svk) Bepink
34Belle De Gast (Ned) Netherlands
35Karina Kasenova (Rus) Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
36Hannah Gruber-Stadler (Aut)
37Abigail Mickey (USA) Rally Cycling
38Marieke Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team
39Charlotte Bravard (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
40Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha Women
41Brodie Chapman (Aus) Team Tibco - Silicon Valley Bank
42Alice Cobb (GBr) Team Tibco - Silicon Valley Bank
43Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Cyclelive Team
44Tereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha Women
45Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling
46Tatiana Guderzo (Ita) Bepink
47Ema Cetkovská (Cze) Team Dukla Praha Women
48Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha Women
49Leah Thomas (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team
50Marion Bessone (Fra) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
51Maëlle Grossetete (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
52Kelly Van Den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies
53Teniel Campbell TTO Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
54Anabelle Dreville (Fra) Lotto Soudal Ladies
55Blanca Liliana Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
56Eider Merino Cortazar (Spa) Movistar Team Women
57Axelle Dubau-Prevot (Fra) Experza-Footlogix
58Silvia Valsecchi (Ita) Bepink
59Victorie Guilman (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
60Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
61Špela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team
62Nina Buijsman (Ned) Netherlands
63Anna Potokina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
64Hanna Nilsson (Swe) Btc City Ljubljana
65Katharine Hall (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team
66Polina Kirillova (Rus)
67Paula Andrea Patiño Bedoya (Col)
68Omer Shapira (Isr) Cylance Pro Cycling
69Eyeru Tesfoam Gebru (Eth)
70Senna Feron (Ned)
71Erica Magnaldi (Ita) Bepink
72Valerie Demey (Bel) Lotto Soudal Ladies
73Janelle Cole (USA)
74Galina Chernyshova (Rus)
75Valeriya Kononenko (Ukr)
76Esther Van Veen (Ned) Netherlands
77Evita Muzic (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
78Sofie De Vuyst (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
79Sylvia Gehnböck (Aut)
80Githa Michiels (Bel)
81Frederique Larose Gingras (Can)
82Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
83Lorena Llamas Garcia (Spa) Movistar Team Women
84Marissa Baks (Ned)
85Letizia Borghesi (Ita) Bepink
86Lexie Millard (USA) Team Illuminate
87Cristina Martinez Bonafe (Spa) Bizkaia Durango - Euskadi Murias
88Aida Nuño Palacio (Spa)
89Marlies Van Der Lugt (Ned)
90Shoko Kashiki (Jpn) Team Illuminate
91Iryna Semenova (Ukr)
92Kaat Hannes (Bel)
93Urska Pintar (Slo) Btc City Ljubljana
94Carolin Schiff (Ger)
95Jarmila Machačová (Cze) Team Dukla Praha Women
96Lara Defour (Bel) Health Mate - Cyclelive Team
97Kathrin Hammes (Ger) Trek - Drops
98Olena Sharga (Ukr)
99Marion Sicot (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
100Vita Heine (Nor) Hitec Products - Birk Sport
101Zsófia Szabó (Hun) Health Mate - Cyclelive Team
102Agua Marina Espinola (Par) Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
103Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team
104Lex Albrecht (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank
105Anna Gabrielle Traxler (Can)
106Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
107Gali Wallach (Isr)
108Angelika Tazreiter (Aut)
109Jacqueline Dietrich (Ger)
110Tayler Wiles (USA) Trek - Drops
111Tanja Erath (Ger) Canyon - Sram Racing
112Martina Ritter (Aut) Wiggle High5
113Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
114Fernanda Yapura (Arg)
115Sophie Enever (GBr)
116Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products - Birk Sport
117Marjolaine Bazin (Fra)
118Kathryn Buss (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
119Margot Clyne (USA) Twenty20 P/B Sho - Air
120Nerea Nuño Iglesias (Spa)
121Miriam Bar-On (Isr)
122Leah Thorvilson (USA) Canyon - Sram Racing0:00:29
123Veronika Anna Kormos (Hun)
124Sara Casasola (Ita) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
125Illi Gardner (GBr)
126Annina Jenal (Aut)
127Roni Fishman (Isr)
128Femke De Graaff (Ned)
129Mosana Debesay (Eri) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
130Tina Schulz (Ger)
131Tanja Elsner (Slo) Btc City Ljubljana
132Jessy Druyts (Bel) Experza-Footlogix
133Sara Olsson (Swe)0:00:39
134Kara Lilly (Can)0:00:41
135Marina Likhanova (Rus)
136Urška Žigart (Slo) Btc City Ljubljana
137Avital Gez (Isr)
138Eva Luca (Ger)
139Bérengère Staelens (Fra)0:00:56
140Seda Krylova (Rus)0:01:12
141Amit Moran (Isr)
142Karina Birkenes (Nor)
143Melanie Klement (Ned)0:13:36
DNSSabrina Stultiens (Ned) Netherlands
DNSGeorgia Catterick (NZl) Team Illuminate

General classification after stage 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Alexis Ryan (USA) Canyon - Sram Racing1:32:59
2Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team
3Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank
4Susanne Andersen (Nor) Hitec Products - Birk Sport
5Tiffany Cromwell (Aus) Canyon - Sram Racing
6Ruth Winder (USA) Team Sunweb
7Eva Buurman (Ned) Netherlands
8Katia Ragusa (Ita) Bepink
9Thi That Nguyen (Vie)
10Demi Vollering (Ned)
11Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon - Sram Racing
12Mia Radotić (Cro) Btc City Ljubljana
13Janneke Ensing (Ned) Netherlands
14Greta Richioud (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
15Mikayla Harvey (NZl) Team Illuminate
16Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
17Olga Shekel (Ukr) S.C. Michela Fanini
18Gyunel Mekhtieva (Rus)
19Margarita Victo Garcia Cañellas (Spa) Movistar Team Women
20Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team
21Sara Mustonen (Swe) Experza-Footlogix
22Sara Bergen (Can) Rally Cycling
23Shara Gillow (Aus) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
24Stine Borgli (Nor)
25Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies
26Beate Zanner (Ger)0:00:07
27Tereza Neumanová (Cze) Team Dukla Praha Women
28Katherine Maine (Can) Rally Cycling
29Heidi Franz (USA) Rally Cycling
30Sarah Rijkes (Aut) Experza-Footlogix
31Marina Ivanyuk (Ukr)
32Emily Newsom (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
33Tereza Medvedova (Svk) Bepink
34Belle De Gast (Ned) Netherlands
35Karina Kasenova (Rus) Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
36Hannah Gruber-Stadler (Aut)
37Abigail Mickey (USA) Rally Cycling
38Marieke Van Witzenburg (Ned) Health Mate - Cyclelive Team
39Charlotte Bravard (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
40Melissa Van Neck (Cze) Team Dukla Praha Women
41Brodie Chapman (Aus) Team Tibco - Silicon Valley Bank
42Alice Cobb (GBr) Team Tibco - Silicon Valley Bank
43Kathrin Schweinberger (Aut) Health Mate - Cyclelive Team
44Tereza Korvasová (Cze) Team Dukla Praha Women
45Katrine Aalerud (Nor) Team Virtu Cycling
46Tatiana Guderzo (Ita) Bepink
47Ema Cetkovská (Cze) Team Dukla Praha Women
48Nikola Bajgerová (Cze) Team Dukla Praha Women
49Leah Thomas (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team
50Marion Bessone (Fra) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
51Maëlle Grossetete (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
52Kelly Van Den Steen (Bel) Lotto Soudal Ladies
53Teniel Campbell TTO Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
54Anabelle Dreville (Fra) Lotto Soudal Ladies
55Blanca Liliana Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team
56Eider Merino Cortazar (Spa) Movistar Team Women
57Axelle Dubau-Prevot (Fra) Experza-Footlogix
58Silvia Valsecchi (Ita) Bepink
59Victorie Guilman (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
60Sara Poidevin (Can) Rally Cycling
61Špela Kern (Slo) Health Mate - Cyclelive Team
62Nina Buijsman (Ned) Netherlands
63Anna Potokina (Rus) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
64Hanna Nilsson (Swe) Btc City Ljubljana
65Katharine Hall (USA) Unitedhealthcare Pro Cycling Team
66Polina Kirillova (Rus)
67Paula Andrea Patiño Bedoya (Col)
68Omer Shapira (Isr) Cylance Pro Cycling
69Eyeru Tesfoam Gebru (Eth)
70Senna Feron (Ned)
71Erica Magnaldi (Ita) Bepink
72Valerie Demey (Bel) Lotto Soudal Ladies
73Janelle Cole (USA)
74Galina Chernyshova (Rus)
75Valeriya Kononenko (Ukr)
76Esther Van Veen (Ned) Netherlands
77Evita Muzic (Fra) Fdj Nouvelle-Aquitaine Futuroscope
78Sofie De Vuyst (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
79Sylvia Gehnböck (Aut)
80Githa Michiels (Bel)
81Frederique Larose Gingras (Can)
82Gillian Ellsay (Can) Rally Cycling
83Lorena Llamas Garcia (Spa) Movistar Team Women
84Marissa Baks (Ned)
85Letizia Borghesi (Ita) Bepink
86Lexie Millard (USA) Team Illuminate
87Cristina Martinez Bonafe (Spa) Bizkaia Durango - Euskadi Murias
88Aida Nuño Palacio (Spa)
89Marlies Van Der Lugt (Ned)
90Shoko Kashiki (Jpn) Team Illuminate
91Iryna Semenova (Ukr)
92Kaat Hannes (Bel)
93Urska Pintar (Slo) Btc City Ljubljana
94Carolin Schiff (Ger)
95Jarmila Machačová (Cze) Team Dukla Praha Women
96Lara Defour (Bel) Health Mate - Cyclelive Team
97Kathrin Hammes (Ger) Trek - Drops
98Olena Sharga (Ukr)
99Marion Sicot (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
100Vita Heine (Nor) Hitec Products - Birk Sport
101Zsófia Szabó (Hun) Health Mate - Cyclelive Team
102Agua Marina Espinola (Par) Cogeas - Mettler Pro Cycling Team
103Natalya Saifutdinova (Kaz) Astana Women's Team
104Lex Albrecht (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank
105Anna Gabrielle Traxler (Can)
106Grace Anderson (NZl) Team Illuminate
107Gali Wallach (Isr)
108Angelika Tazreiter (Aut)
109Jacqueline Dietrich (Ger)
110Tayler Wiles (USA) Trek - Drops
111Tanja Erath (Ger) Canyon - Sram Racing
112Martina Ritter (Aut) Wiggle High5
113Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling
114Fernanda Yapura (Arg)
115Sophie Enever (GBr)
116Ingrid Lorvik (Nor) Hitec Products - Birk Sport
117Marjolaine Bazin (Fra)
118Kathryn Buss (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
119Margot Clyne (USA) Twenty20 P/B Sho - Air
120Nerea Nuño Iglesias (Spa)
121Miriam Bar-On (Isr)
122Leah Thorvilson (USA) Canyon - Sram Racing0:00:29
123Veronika Anna Kormos (Hun)
124Sara Casasola (Ita) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
125Illi Gardner (GBr)
126Annina Jenal (Aut)
127Roni Fishman (Isr)
128Femke De Graaff (Ned)
129Mosana Debesay (Eri) Servetto-Stradalli Cycle-Alurecycling
130Tina Schulz (Ger)
131Tanja Elsner (Slo) Btc City Ljubljana
132Jessy Druyts (Bel) Experza-Footlogix
133Sara Olsson (Swe)0:00:39
134Kara Lilly (Can)0:00:41
135Marina Likhanova (Rus)
136Urška Žigart (Slo) Btc City Ljubljana
137Avital Gez (Isr)
138Eva Luca (Ger)
139Bérengère Staelens (Fra)0:00:56
140Seda Krylova (Rus)0:01:12
141Amit Moran (Isr)
142Karina Birkenes (Nor)
143Melanie Klement (Ned)0:13:36

Latest on Cyclingnews