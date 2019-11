Alexander Porsev won the first stage at the Tour de Luxembourg. The Katusha rider beat MTN-Qhubeka's Gerald Ciolek and Juan Jose Lobato of Euskaltel-Euskadi in a sprint in Hautcharage. Prologue winner Jimmy Engoulvent (Sojasun) keeps the yellow leader's jersey.

The race started off fast and the first rider to attack was MTN-Qhubeka's Jay Thomson, but to no avail. After 20 kilometres and after several attempts to break away, Thomson tried again and this time he found the Colombia's Duber Quintero on his wheel. The two gained a maximum lead of six minutes in the 183.8 kilometre long stage, the longest at the Tour of Luxembourg.

Belgian rider Staf Scheirlinkx (Accent Jobs-Wanty) launched a counterattack but failed to bridge to the two leaders. "I was stuck in the peloton when the two riders went. I just started my attack too late. On your own against this wind, was just too much," he said.

The first stage started in Luxembourg in sunny conditions but halfway into the stage the weather changed. Temperatures plummeted to 13 degrees and the wind picked up. It was too much for Quintero, who dropped back to the peloton. South African champion Thomson continued but was caught 30 kilometres from the line.

The last kilometre was a battle against the wind and pouring rain on rolling terrain. It was 27-year-old Alexander Porsev who crossed the line just before Milan-Sanremo winner Gerald Ciolek and Juan Jose Lobato.

"We discussed this morning that the team would be working for me," Porsev told Cyclingnews. "And they did very well in the last kilometre. It feels good to beat Gerald Ciolek because he is a very strong rider."

Katusha took several fast men to Luxembourg with Rüdiger Selig, Alexey Tsatevich and Marco Haller. "Our DS Torsten Schmidt said today would be for me. We haven't discussed yet what tomorrow's game plan will be but the terrain will be hillier than today," Porsev said.

Danny van Poppel held on to the white jersey. The Vacansoleil-DCM youngster sprinted to a sixth place today. "The team worked well for me all day in this horrible weather," he told Cyclingnews. "Björn Leukemans did my lead-out but I had to start my sprint with 300 metres to go which was too early. At 200 metres I was already too tired but that is okay when you are a young rider like me. I will get another chance tomorrow," he said.

Friday's stage runs from Schifflange to Walferdange over 173.1 kilometres with six categorised climbs along the parcours.

Full Results 1 Alexander Porsev (Rus) Katusha 4:40:50 2 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 3 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 4 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 5 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 6 Danny van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 8 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 9 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs-Wanty 10 Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team 11 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 12 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 13 Jan Bakelants (Bel) RadioShack Leopard 14 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 16 Pier Paolo De Negri (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 17 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 18 Marco Haller (Aut) Katusha 19 Alexey Tsatevich (Rus) Katusha 20 Kevin Feiereisen (Lux) Luxembourg 21 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 22 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 23 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs-Wanty 24 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskaltel-Euskadi 25 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 26 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 27 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 28 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 29 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha 30 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 31 César Bihel (Fra) Team Differdange-Losch 32 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 33 Joël Zangerle (Lux) Luxembourg 34 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 35 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 36 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 37 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Solutions Credits 38 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 39 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 40 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 41 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 42 Julien El Fares (Fra) Sojasun 43 Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka 44 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 45 Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale 46 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 47 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka 48 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 49 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 50 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 51 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 52 Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team 53 Valentin Iglinskiy (Kaz) AG2R La Mondiale 54 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 55 Sascha Weber (Ger) Team Differdange-Losch 56 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 57 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 58 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 59 Maxim Belkov (Rus) Katusha 60 Rony Martias (Fra) Sojasun 61 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN-Qhubeka 62 Davy Commeyne (Bel) Accent Jobs-Wanty 63 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 64 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 65 Rémi Cusin (Fra) IAM Cycling 66 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 67 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 68 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 69 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 70 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 71 Kevin Hulsmans (Bel) Vini Fantini-Selle Italia 72 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 73 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 74 Jacobus Venter (RSA) MTN-Qhubeka 75 Stefano Borchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 76 Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs-Wanty 77 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 78 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 79 Janis Dakteris (Lat) Team Differdange-Losch 80 Gediminas Kaupas (Ltu) Team Differdange-Losch 81 Christian Helmig (Lux) Team Differdange-Losch 82 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Solutions Credits 83 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 84 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo-Tinkoff 85 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 86 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 87 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 88 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 89 Pit Schlechter (Lux) Luxembourg 90 Alex Kirsch (Lux) Luxembourg 91 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 92 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 93 Salvador Guardiola Tora (Spa) Team Differdange-Losch 94 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Credits 95 Marco Corti (Ita) Colombia 96 Tom Thill (Lux) Luxembourg 97 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 98 Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty 99 Ralph Diseviscourt (Lux) Luxembourg 100 Johan Coenen (Bel) Team Differdange-Losch 101 Jérôme Gilbert (Bel) Accent Jobs-Wanty 102 Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 103 Kevin Van Melsen (Bel) Accent Jobs-Wanty 104 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:00:22 105 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 106 Martin Reimer (Ger) MTN-Qhubeka 107 Sjef De Wilde (Bel) Team Differdange-Losch 0:00:24 108 Luigi Miletta (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:26 109 Mattia Pozzo (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:30 110 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 111 Jérôme Theis (Lux) Luxembourg 112 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:00:33 113 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:00:35 114 Dennis Van Winden (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:00:42 115 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:46 116 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 0:00:50 117 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:52 118 Timothy Duggan (USA) Team Saxo-Tinkoff 119 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 0:00:53 120 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 121 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 122 Timofey Kritskiy (Rus) Katusha 0:01:09 123 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 0:01:18 124 Mike Diener (Lux) Luxembourg 125 Steffen Radochla (Ger) Euskaltel-Euskadi 0:02:55 126 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 127 Rudiger Selig (Ger) Katusha 0:02:55 128 Ramon Carretero (Pan) Vini Fantini-Selle Italia 0:04:27 129 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:07:11 DNF André Schulze (Ger) Euskaltel-Euskadi

Points 1 Alexander Porsev (Rus) Katusha 20 pts 2 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 16 3 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 13 4 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 11 5 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 9 6 Danny van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 7 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 5 8 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 3 9 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs-Wanty 2 10 Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team 1

Mountain 1 - (Cat. 2) 33km 1 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 3 pts 2 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 2 3 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs-Wanty 1

Mountain 2 - (Cat. 1) 62.1km 1 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 5 pts 2 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 3 3 Sascha Weber (Ger) Team Differdange-Losch 2 4 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 1

Mountain 3 - (Cat. 1) 69.3km 1 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 5 pts 2 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 3 3 Sascha Weber (Ger) Team Differdange-Losch 2 4 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 1

Mountain 4 - (Cat. 2) 74.2km 1 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 3 pts 2 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 2 3 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

Mountain 5 - (Cat. 1) 79.7km 1 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 3 pts 2 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 2 3 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 1

Mountain 6 - (Cat. 1) 88.9km 1 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 5 pts 2 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 3 3 Sascha Weber (Ger) Team Differdange-Losch 2 4 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 1

Teams 1 Katusha 14:02:30 2 IAM Cycling 3 Euskaltel-Euskadi 4 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 5 RadioShack Leopard 6 Colombia 7 Ag2R La Mondiale 8 Sojasun 9 MTN-Qhubeka 10 Accent Jobs-Wanty 11 Vini Fantini-Selle Italia 12 Blanco Pro Cycling Team 13 Team Saxo-Tinkoff 14 Cofidis, Solutions Credits 15 Team Europcar 16 Luxembourg 17 Team Differdange-Losch

General classification after stage 1 1 Jimmy Engoulvent (Fra) Sojasun 4:44:32 2 Danny van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:01 3 Jonathan Hivert (Fra) Sojasun 4 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs-Wanty 0:00:02 5 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:03 6 Paul Martens (Ger) Blanco Pro Cycling Team 0:00:04 7 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 0:00:06 8 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 0:00:07 9 Rémi Cusin (Fra) IAM Cycling 10 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 11 Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:00:08 12 Robert Gesink (Ned) Blanco Pro Cycling Team 13 Rony Martias (Fra) Sojasun 14 Maarten Wynants (Bel) Blanco Pro Cycling Team 0:00:09 15 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 16 Sébastien Hinault (Fra) IAM Cycling 0:00:10 17 Alex Kirsch (Lux) Luxembourg 18 Jan Bakelants (Bel) RadioShack Leopard 19 Will Routley (Can) Accent Jobs-Wanty 20 Alexander Porsev (Rus) Katusha 0:00:11 21 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:12 22 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 23 Julien El Fares (Fra) Sojasun 24 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Solutions Credits 25 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo-Tinkoff 0:00:13 26 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 27 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 28 Maarten Tjallingii (Ned) Blanco Pro Cycling Team 29 Marco Haller (Aut) Katusha 0:00:14 30 Jacobus Venter (RSA) MTN-Qhubeka 31 Wouter Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 32 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 33 Nico Sijmens (Bel) Cofidis, Solutions Credits 34 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 35 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 0:00:15 36 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 37 Pablo Urtasun Perez (Spa) Euskaltel-Euskadi 38 Johan Coenen (Bel) Team Differdange-Losch 0:00:16 39 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 40 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 41 Karsten Kroon (Ned) Team Saxo-Tinkoff 42 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 43 Pirmin Lang (Swi) IAM Cycling 44 Alexey Tsatevich (Rus) Katusha 45 Davy Commeyne (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:00:17 46 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 47 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 48 Bruno Pires (Por) Team Saxo-Tinkoff 49 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 50 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:00:18 51 Egoitz Garcia Echeguibel (Spa) Cofidis, Solutions Credits 52 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 53 Pit Schlechter (Lux) Luxembourg 54 Romain Zingle (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:00:19 55 Christian Helmig (Lux) Team Differdange-Losch 56 Laurens Ten Dam (Ned) Blanco Pro Cycling Team 57 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 58 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN-Qhubeka 59 Valentin Iglinskiy (Kaz) AG2R La Mondiale 60 Leonardo Fabio Duque (Col) Colombia 0:00:20 61 Jérémie Galland (Fra) Sojasun 62 Juan Esteban Arango Carvajal (Col) Colombia 63 Dominic Klemme (Ger) IAM Cycling 0:00:21 64 Yukiya Arashiro (Jpn) Team Europcar 65 Tom Thill (Lux) Luxembourg 66 Manuel Belletti (Ita) AG2R La Mondiale 67 Ioannis Tamouridis (Gre) Euskaltel-Euskadi 68 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha 0:00:22 69 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 70 Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale 71 Andreas Stauff (Ger) MTN-Qhubeka 72 Danilo Hondo (Ger) RadioShack Leopard 0:00:23 73 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 74 Kevin Van Melsen (Bel) Accent Jobs-Wanty 75 Pier Paolo De Negri (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:24 76 Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs-Wanty 77 Mads Christensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 78 César Bihel (Fra) Team Differdange-Losch 0:00:25 79 Laurent Didier (Lux) RadioShack Leopard 80 Tiago Machado (Por) RadioShack Leopard 81 Maxim Belkov (Rus) Katusha 0:00:26 82 Joël Zangerle (Lux) Luxembourg 83 Ralph Diseviscourt (Lux) Luxembourg 0:00:27 84 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 85 Perrig Quemeneur (Fra) Team Europcar 86 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 0:00:28 87 Stefano Borchi (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 88 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:00:29 89 Gediminas Kaupas (Ltu) Team Differdange-Losch 90 Sergio Pardilla Bellon (Spa) MTN-Qhubeka 91 Salvador Guardiola Tora (Spa) Team Differdange-Losch 0:00:30 92 Chris Anker Sörensen (Den) Team Saxo-Tinkoff 0:00:31 93 Janis Dakteris (Lat) Team Differdange-Losch 94 James Vanlandschoot (Bel) Accent Jobs-Wanty 95 Kevin Feiereisen (Lux) Luxembourg 96 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha 0:00:32 97 Kevin Hulsmans (Bel) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:33 98 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 99 Jérôme Gilbert (Bel) Accent Jobs-Wanty 100 Sascha Weber (Ger) Team Differdange-Losch 0:00:35 101 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 102 Ignatas Konovalovas (Ltu) MTN-Qhubeka 0:00:37 103 Marco Corti (Ita) Colombia 0:00:39 104 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:41 105 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 0:00:43 106 Sjef De Wilde (Bel) Team Differdange-Losch 0:00:45 107 Mattia Pozzo (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:46 108 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:00:47 109 Martin Reimer (Ger) MTN-Qhubeka 0:00:50 110 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:00:51 111 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 112 Rafael Valls Ferri (Spa) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:54 113 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs-Wanty 114 Luigi Miletta (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:57 115 Dennis Van Winden (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:01:01 116 Steve Chainel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:02 117 Gert Joeaar (Est) Cofidis, Solutions Credits 118 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 0:01:05 119 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 120 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 0:01:06 121 Jérôme Theis (Lux) Luxembourg 0:01:09 122 Timothy Duggan (USA) Team Saxo-Tinkoff 0:01:29 123 Timofey Kritskiy (Rus) Katusha 0:01:30 124 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 0:01:45 125 Mike Diener (Lux) Luxembourg 0:01:57 126 Rudiger Selig (Ger) Katusha 0:03:17 127 Steffen Radochla (Ger) Euskaltel-Euskadi 128 Ramon Carretero (Pan) Vini Fantini-Selle Italia 0:05:10 129 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:07:49

Points classification 1 Alexander Porsev (Rus) Katusha 20 pts 2 Gerald Ciolek (Ger) MTN-Qhubeka 16 3 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 13 4 Yauheni Hutarovich (Blr) AG2R La Mondiale 11 5 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 9 6 Danny van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 7 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 5 8 Rafael Andriato (Bra) Vini Fantini-Selle Italia 3 9 Jean-Pierre Drucker (Lux) Accent Jobs-Wanty 2 10 Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team 1

Mountains classification 1 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 21 pts 2 Jay Robert Thomson (RSA) MTN-Qhubeka 18 3 Sascha Weber (Ger) Team Differdange-Losch 6 4 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 2 5 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 2 6 Staf Scheirlinckx (Bel) Accent Jobs-Wanty 1 7 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

Young riders classification 1 Danny van Poppel (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4:44:33 2 Matthias Brandle (Aut) IAM Cycling 0:00:02 3 Bob Jungels (Lux) RadioShack Leopard 0:00:06 4 Moreno Hofland (Ned) Blanco Pro Cycling Team 0:00:07 5 Maxime Daniel (Fra) Sojasun 0:00:08 6 Alex Kirsch (Lux) Luxembourg 0:00:09 7 Julian Kern (Ger) AG2R La Mondiale 0:00:11 8 Marko Kump (Slo) Team Saxo-Tinkoff 9 Jan Ghyselinck (Bel) Cofidis, Solutions Credits 10 Marco Haller (Aut) Katusha 0:00:13 11 Willem Wauters (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 Juan Jose Lobato Del Valle (Spa) Euskaltel-Euskadi 13 Jonathan Fumeaux (Swi) IAM Cycling 0:00:14 14 Angelo Tulik (Fra) Team Europcar 15 Patrick Schelling (Swi) IAM Cycling 0:00:15 16 Alexey Tsatevich (Rus) Katusha 17 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack Leopard 0:00:16 18 Benjamin King (USA) RadioShack Leopard 0:00:17 19 Pit Schlechter (Lux) Luxembourg 20 Tom Thill (Lux) Luxembourg 0:00:20 21 Edwin Alcibiades Avila Vanegas (Col) Colombia 0:00:21 22 Davide Appollonio (Ita) AG2R La Mondiale 23 Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira (Por) RadioShack Leopard 0:00:22 24 Tim De Troyer (Bel) Accent Jobs-Wanty 0:00:23 25 César Bihel (Fra) Team Differdange-Losch 0:00:24 26 Joël Zangerle (Lux) Luxembourg 0:00:25 27 Bjorn Thurau (Ger) Team Europcar 0:00:26 28 Jarlinson Pantano (Col) Colombia 0:00:28 29 Gediminas Kaupas (Ltu) Team Differdange-Losch 30 Salvador Guardiola Tora (Spa) Team Differdange-Losch 0:00:29 31 Janis Dakteris (Lat) Team Differdange-Losch 0:00:30 32 Kevin Feiereisen (Lux) Luxembourg 33 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha 0:00:31 34 Matteo Pelucchi (Ita) IAM Cycling 0:00:32 35 Sascha Weber (Ger) Team Differdange-Losch 0:00:34 36 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Euskaltel-Euskadi 0:00:40 37 Mattia Pozzo (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:45 38 Juan Pablo Valencia (Col) Colombia 0:00:46 39 Evaldas Siskevicius (Ltu) Sojasun 0:00:50 40 Luigi Miletta (Ita) Vini Fantini-Selle Italia 0:00:56 41 Jean-Lou Paiani (Fra) Sojasun 0:01:04 42 Jérôme Theis (Lux) Luxembourg 0:01:08 43 Mike Diener (Lux) Luxembourg 0:01:56 44 Rudiger Selig (Ger) Katusha 0:03:16 45 Ramon Carretero (Pan) Vini Fantini-Selle Italia 0:05:09 46 Carlos Julian Quintero (Col) Colombia 0:07:48