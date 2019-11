Nairo Quintana (Movistar) in the race leader's jersey (Image credit: La Route du Sud)

Nairo Quintana (Movistar) showed again that his Tour de France preparation is on track, demonstrating his improved time trialing abilities by beating multi-time French national champion Sylvain Chavanel (Direct Energie) by six seconds on the technical circuit. Imanol Erviti was third.

Related Articles Quintana draws level with Jose Maria Jimenez victory tally

With the win, Quintana moved into the overall race lead over Chavanel by 11 seconds, with Bryan Coquard (Direct Energie), the winner of the first two stages, in third at the same time.

Quintana's performance was a surprise, considering he spent 150km in the breakaway on the previous day's stage.

"I was a bit tired, but my legs really went well today," Quintana said. "I was confident about my chances and it helped me really much to have this new Canyon Speedmax with me today. It works really well, it's going to be perfect for me, a huge bonus. I hadn't really worked that much for TTs, just what I thought I needed to reach the two time trials in the Tour de France in a good position. Let's just hope these efforts don't weigh on me before tomorrow's mountains; fortunately, we've brought an excellent squad to this race, so I hope we can keep control of the situation well and not find any problems.

Quintana will carry the leader's jersey into the queen stage, which passes over the Col du Tourmalet and ends on the category 1 Col du Couraduque. He dedicated today's win to his wife.

"This victory is a tribute to my wife, which is celebrating her birthday today. It's already two times bringing her a victory on 17 June. I just want to say her I love her; she's a wonderful person, who loves and takes care of me and our daughters. A superb woman. Have a good one, Pao!"

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 0:15:45 2 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:00:06 3 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 0:00:17 4 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:00:22 5 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 6 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:25 7 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 0:00:29 8 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:30 9 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:36 10 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:39 11 Yoann Offredo (Fra) FDJ 0:00:41 12 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:00:43 13 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 14 Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 0:00:46 15 Daniel Martínez (Col) Wilier Triestina-Southeast 16 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 17 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 0:00:47 18 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 19 José Herrada (Spa) Movistar Team 0:00:48 20 Alexander Serov (Rus) Gazprom-Rusvelo 21 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:50 22 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 23 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 24 Hugh Carthy (GBr) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:51 25 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:53 26 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 0:00:54 27 Bruno Armirail (Fra) Armee de Terre 0:00:55 28 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:57 29 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:58 30 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:59 31 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:01:00 32 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:01 33 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:01:02 34 Imanol Estevez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:03 35 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:04 36 Julien Duval (Fra) Armee de Terre 0:01:06 37 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:01:07 38 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:08 39 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:09 40 Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group 41 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:10 42 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 43 Viktor Manakov (Rus) Gazprom-Rusvelo 44 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 45 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:11 46 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:12 47 Benat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:13 48 Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:14 49 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 50 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:01:15 51 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:01:16 52 Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 53 Marc Sarreau (Fra) FDJ 54 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:17 55 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 0:01:18 56 Mamyr Stash (Rus) Gazprom-Rusvelo 57 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:01:22 58 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 59 Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre 0:01:25 60 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 61 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:26 62 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:01:28 63 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 64 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 0:01:29 65 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:30 66 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 0:01:31 67 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 68 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:01:32 69 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 70 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:33 71 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 72 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 0:01:34 73 Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:35 74 Aritz Bagües (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:36 75 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:37 76 Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 0:01:39 77 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:40 78 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 79 Frederico Figueiredo (Por) Radio Popular - Boavista 0:01:41 80 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:42 81 David Menut (Fra) HP-BTP Auber 93 82 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 83 Aleksey Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:45 84 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 85 Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 0:01:46 86 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 87 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:01:47 88 Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre 0:01:48 89 David Miguel Costa Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 0:01:49 90 Enrique Sanz (Spa) Wilier Triestina-Southeast 91 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 92 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular - Boavista 0:01:53 93 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:55 94 Pierre Gouault (Fra) HP-BTP Auber 93 0:01:57 95 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina-Southeast 96 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:59 97 Samuele Conti (Ita) Wilier Triestina-Southeast 98 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:07 99 Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group 100 Yann Guyot (Fra) Armee de Terre 0:02:08 101 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 0:02:09 102 Clément Penven (Fra) Armee de Terre 0:02:12 103 Yoann Barbas (Fra) Armee de Terre 0:02:17 104 Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM 105 Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:18 106 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:21 107 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 108 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:23 109 Guillaume De Almeida (Fra) Radio Popular - Boavista 0:02:43 110 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:02:48 111 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:50 112 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular - Boavista 0:02:53 113 Victor Etxebarria Carrasco (Spa) Radio Popular - Boavista 0:03:23

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 10 pts 2 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 9 3 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 8 4 Arnaud Demare (Fra) FDJ 7 5 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 6 6 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 7 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 4 8 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 3 9 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 10 Marc Soler (Spa) Movistar Team 1

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 0:48:11 2 Direct Energie 0:00:19 3 FDJ 0:00:50 4 Fortuneo - Vital Concept 5 Caja Rural-Seguros RGA 0:01:18 6 Cofidis, Solutions Credits 0:01:34 7 Gazprom-Rusvelo 0:01:48 8 Wilier Triestina-Southeast 0:02:07 9 Euskadi Basque Country - Murias 0:02:25 10 Armee de Terre 0:02:30 11 Delko Marseille Provence KTM 0:02:44 12 Stölting Service Group 0:02:51 13 AG2R La Mondiale 0:03:06 14 HP-BTP Auber 93 0:03:11 15 Radio Popular - Boavista 0:04:27

General classification after stage # Rider Name (Country) Team Result 1 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 7:16:44 2 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:00:11 3 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 4 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:00:21 5 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 0:00:22 6 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:30 7 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 0:00:34 8 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:35 9 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:41 10 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:44 11 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:00:47 12 Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 0:00:51 13 Daniel Martínez (Col) Wilier Triestina-Southeast 14 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 15 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 0:00:52 16 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 17 José Herrada (Spa) Movistar Team 0:00:53 18 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:00:55 19 Arnaud Gerard (Fra) Fortuneo - Vital Concept 20 Hugh Carthy (GBr) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:56 21 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 0:01:01 22 Francis Mourey (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:02 23 Ricardo Vilela (Por) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:04 24 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:06 25 Matteo Busato (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:01:07 26 Yoann Offredo (Fra) FDJ 0:01:09 27 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 28 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:01:12 29 Mikel Bizkarra (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:13 30 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:14 31 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:15 32 Garikoitz Bravo Oiarbide (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 33 Viktor Manakov (Rus) Gazprom-Rusvelo 34 Yoann Bagot (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:16 35 Aitor Gonzalez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:17 36 Benat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:18 37 Delio Fernandez Cruz (Spa) Delko Marseille Provence KTM 0:01:19 38 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:01:20 39 Sergio Pardilla (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 40 Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:21 41 Marc Sarreau (Fra) FDJ 42 Mamyr Stash (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:23 43 Mickael Delage (Fra) FDJ 0:01:25 44 Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre 0:01:30 45 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 46 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:31 47 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:01:33 48 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 0:01:36 49 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 50 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 51 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:01:37 52 Rory Sutherland (Aus) Movistar Team 53 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 54 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:38 55 Bruno Armirail (Fra) Armee de Terre 56 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 57 Arnold Jeannesson (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:40 58 Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 0:01:44 59 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:45 60 Frederico Figueiredo (Por) Radio Popular - Boavista 0:01:46 61 Imanol Estevez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 62 David Arroyo (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:47 63 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 64 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:01:50 65 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:51 66 Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre 0:01:53 67 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 68 David Miguel Costa Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 0:01:54 69 Enrique Sanz (Spa) Wilier Triestina-Southeast 70 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 71 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular - Boavista 0:01:58 72 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:00 73 Pierre Gouault (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:02 74 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 75 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:04 76 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 0:02:10 77 Sergey Firsanov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:11 78 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:12 79 Romain Lemarchand (Fra) Stölting Service Group 0:02:13 80 Michael Reihs (Den) Stölting Service Group 0:02:21 81 Yoann Barbas (Fra) Armee de Terre 0:02:22 82 Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM 83 Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:23 84 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:26 85 Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:29 86 Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:30 87 Julien Duval (Fra) Armee de Terre 0:02:32 88 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:40 89 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:02:42 90 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:51 91 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:02:53 92 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:55 93 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular - Boavista 0:02:58 94 Alexander Serov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:03 95 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina-Southeast 0:03:18 96 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:03:22 97 Victor Etxebarria Carrasco (Spa) Radio Popular - Boavista 0:03:28 98 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:03:37 99 Aleksey Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:00 100 Guillaume De Almeida (Fra) Radio Popular - Boavista 0:04:04 101 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:04:07 102 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:04:09 103 David Menut (Fra) HP-BTP Auber 93 0:04:15 104 Yann Guyot (Fra) Armee de Terre 0:04:27 105 Samuele Conti (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:04:52 106 Thomas Koep (Ger) Stölting Service Group 0:05:00 107 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:05:03 108 Clément Penven (Fra) Armee de Terre 0:05:54 109 Aritz Bagües (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:06:09 110 Javier Moreno (Spa) Movistar Team 0:06:27 111 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:15 112 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:07:34 113 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:08:09

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 46 pts 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ 31 3 Jose Joaquin Rojas (Spa) Movistar Team 28 4 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 26 5 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 23 6 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 22 7 Manuel Belletti (Ita) Wilier Triestina-Southeast 21 8 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 19 9 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 12 10 Mickael Delage (Fra) FDJ 12 11 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 10 12 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 10 13 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 10 14 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 9 15 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 9 16 Marc Sarreau (Fra) FDJ 9 17 Imanol Erviti Ollo (Spa) Movistar Team 8 18 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 19 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 6 20 Igor Boev (Rus) Gazprom-Rusvelo 6 21 Luis Mas Bonet (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 22 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 4 23 Anthony Delaplace (Fra) Fortuneo - Vital Concept 3 24 Yoann Offredo (Fra) FDJ 3 25 Luis Angel Mate (Spa) Cofidis, Solutions Credits 3 26 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 2 27 Marc Soler (Spa) Movistar Team 1 28 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 1 29 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 1 30 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 15 pts 2 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 8 3 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 7 4 Axel Domont (Fra) AG2R La Mondiale 5 5 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 6 Vegard Breen (Nor) Fortuneo - Vital Concept 3 7 Mickael Delage (Fra) FDJ 2 8 Yoann Offredo (Fra) FDJ 1 9 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Bryan Coquard (Fra) Direct Energie 7:16:55 2 Arnaud Demare (Fra) FDJ 0:00:10 3 Eduardo Sepulveda (Arg) Fortuneo - Vital Concept 0:00:23 4 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:33 5 Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 0:00:40 6 Daniel Martínez (Col) Wilier Triestina-Southeast 7 Artem Nych (Rus) Gazprom-Rusvelo 8 Hugh Carthy (GBr) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:45 9 Antonio Molina (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:03 10 Jonathan Lastra Martinez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:04 11 Viktor Manakov (Rus) Gazprom-Rusvelo 12 Benat Txoperena Matxikote (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:07 13 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:01:09 14 Alex Aranburu (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:10 15 Marc Sarreau (Fra) FDJ 16 Mamyr Stash (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:12 17 Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:01:19 18 Mikel Iturria Segurola (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 0:01:20 19 Christian Mager (Ger) Stölting Service Group 0:01:22 20 Alexander Kamp (Den) Stölting Service Group 0:01:25 21 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 22 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 23 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 0:01:26 24 Bruno Armirail (Fra) Armee de Terre 0:01:27 25 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 26 Loïc Chetout (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:34 27 Frederico Figueiredo (Por) Radio Popular - Boavista 0:01:35 28 Imanol Estevez (Spa) Euskadi Basque Country - Murias 29 Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre 0:01:42 30 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 31 David Miguel Costa Rodrigues (Por) Radio Popular - Boavista 0:01:43 32 Pablo Guerrero Bonilla (Spa) Radio Popular - Boavista 0:01:47 33 Maxime Daniel (Fra) AG2R La Mondiale 0:01:49 34 Pierre Gouault (Fra) HP-BTP Auber 93 0:01:51 35 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:01 36 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:02:31 37 Daniel Mclay (GBr) Fortuneo - Vital Concept 0:02:42 38 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:44 39 Ricardo Ferreira (Por) Radio Popular - Boavista 0:02:47 40 Cristian Rodriguez (Spa) Wilier Triestina-Southeast 0:03:07 41 Victor Etxebarria Carrasco (Spa) Radio Popular - Boavista 0:03:17 42 Aleksey Rybalkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:49 43 Mads Pedersen (Den) Stölting Service Group 0:03:56 44 David Menut (Fra) HP-BTP Auber 93 0:04:04 45 Samuele Conti (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:04:41 46 Carlos Barbero (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:04:52 47 Quentin Jauregui (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:04 48 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 0:07:23 49 Matteo Draperi (Ita) Wilier Triestina-Southeast 0:07:58