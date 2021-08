Remco Evenepoel wins Tour of Denmark

Image 1 of 1 Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) at the Tour of Denmark (Image credit: Getty Images)

Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep) secured the overall victory at the Tour of Denmark after winning the stage 5 final time trial in Frederiksberg. Evenepoel covered the 10.8km time trial in 12:13 beating runner-up Søren Kragh Andersen (Team DSM) by one second and third placed Mads Pedersen (Trek-Segafredo) by six seconds.

Evenepoel, who also won stage 3, finished the five-day race with the overall victory by 1:42 over Pedersen and two minutes over third placed in the overall classification Mike Teunissen (Team Jumbo-Visma).

More to follow...

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Remco Evenepoel (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:12:13 2 Søren Kragh Andersen (Den) Team DSM 0:00:01 3 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 0:00:06 4 Edoardo Affini (Ita) Jumbo-Visma 0:00:07 5 Jannik Steimle (Ger) Deceuninck-QuickStep 0:00:14 6 Mike Teunissen (Ned) Jumbo-Visma 0:00:20 7 Mattias Skjelmose (Den) Trek-Segafredo 0:00:23 8 Morten Hulgaard (Den) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:28 9 Mark Cavendish (GBr) Deceuninck-QuickStep 0:00:31 10 Adam Holm Jørgensen (Den) BHS-PL Beton Bornholm 0:00:33 11 Tim van Dijke (Ned) Jumbo-Visma 0:00:34 12 Frederik Muff (Den) Team Coloquick 0:00:35 13 Cees Bol (Ned) Team DSM 0:00:36 14 Nick van der Lijke (Ned) Riwal Cycling Team 15 Michael Mørkøv (Den) Deceuninck-QuickStep 0:00:38 16 Rasmus Quaade (Ned) Riwal Cycling Team 0:00:39 17 Andreas Stokbro (Den) Qhubeka NextHash 0:00:42 18 Timo Roosen (Ned) Jumbo-Visma 0:00:43 19 Giacomo Nizzolo (Ita) Qhubeka NextHash 0:00:44 20 Pier Andre Cote (Can) Rally Cycling 21 Louis Bendixen (Den) Denmark 0:00:45 22 Antonio Puppio (Ita) Qhubeka NextHash 0:00:47 23 Michael Gogl (Aut) Qhubeka NextHash 24 Mads Kristensen (Den) Team Coloquick 25 Magnus Bak Klaris (Den) Denmark 26 Dylan Groenewegen (Ned) Jumbo-Visma 27 Rasmus Pedersen (Den) Denmark 28 Nils Lau Broge (Den) BHS-PL Beton Bornholm 0:00:48 29 Anders Skaarseth (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:00:49 30 Kenneth Van Rooy (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 31 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 0:00:50 32 Shane Archbold (NZl) Deceuninck-QuickStep 0:00:51 33 Alexander Kamp (Den) Trek-Segafredo 0:00:53 34 Jeppe Aaskov Pallesen (Den) Team Coloquick 0:00:54 35 Rick Pluimers (Ned) Jumbo-Visma 0:00:55 36 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:00:56 37 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:00:57 38 Mathias Bregnhøj (Den) BHS-PL Beton Bornholm 39 Mads Andersen (Den) Team Coloquick 0:00:58 40 Jesper Hansen (Den) Riwal Cycling Team 41 Mads Rahbek (Den) BHS-PL Beton Bornholm 42 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:00:59 43 Tobias Kongstad (Den) Riwal Cycling Team 0:01:02 44 Frederik Jensen (Den) BHS-PL Beton Bornholm 0:01:03 45 Laurenz Rex (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:01:05 46 Colin Joyce (USA) Rally Cycling 0:01:06 47 Chris Harper (Aus) Jumbo-Visma 0:01:07 48 Sébastien Grignard (Bel) Lotto Soudal 0:01:08 49 Lucas Eriksson (Swe) Riwal Cycling Team 0:01:09 50 Ruben Apers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 51 Milan Menten (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:01:12 52 Robin Carpenter (USA) Rally Cycling 0:01:13 53 Joris Nieuwenhuis (Ned) Team DSM 0:01:15 54 Pawel Bernals (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:01:16 55 Aaron Van Poucke (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:17 56 Lasse Norman Hansen (Den) Qhubeka NextHash 0:01:18 57 Jelle Declerck (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 58 Gerben Thijssen (Bel) Lotto Soudal 59 Daniel Stampe (Den) Denmark 0:01:19 60 Adrian Kurek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:01:20 61 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane' 62 Adam De Vos (Can) Rally Cycling 63 Morten Nørtoft (Den) Riwal Cycling Team 64 Alexander Salby (Den) Team Coloquick 0:01:22 65 Kasper Andersen (Den) Team Coloquick 66 Tim Naberman (Ned) Team DSM 0:01:23 67 Jordi Warlop (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 68 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 69 Martin Salmon (Ger) Team DSM 0:01:25 70 Jakub Kaczmarek (Pol) Mazowsze Serce Polski 71 Jakob Egholm (Den) Trek-Segafredo 0:01:26 72 Mirco Maestri (Ita) Bardiani CSF Faizane' 73 Thimo Willems (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:27 74 Samuele Zoccarato (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:30 75 Nickolas Zukowsky (Can) Rally Cycling 76 Davide Orrico (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:01:32 77 Dorian De Maeght (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:01:34 78 Emil Toudal (Den) BHS-PL Beton Bornholm 79 Mathias Larsen (Den) Restaurant Suri Carl Ras 0:01:35 80 Anthon Charmig (Den) Uno-X Pro Cycling Team 81 Rasmus Tiller (Nor) Uno-X Pro Cycling Team 0:01:36 82 Rasmus Bøgh Wallin (Den) Denmark 0:01:37 83 Simon Bak (Den) Denmark 0:01:42 84 Péter Kusztor (Hun) Team Novo Nordisk 85 Kamil Malecki (Pol) Lotto Soudal 0:01:43 86 David Lozano Riba (Spa) Team Novo Nordisk 0:01:46 87 Christian Lindquist (Den) Restaurant Suri Carl Ras 0:01:48 88 Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 89 Timothy Dupont (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:01:49 90 Arvid de Kleijn (Ned) Rally Cycling 91 Nicolai Brochner (Den) Team Coloquick 0:01:52 92 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF Faizane' 93 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:01:54 94 Norbert Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:01:56 95 Sebastian Nielsen (Den) Restaurant Suri Carl Ras 0:01:58 96 Sam Brand (GBr) Team Novo Nordisk 0:02:01 97 Matteo Pelucchi (Ita) Qhubeka NextHash 98 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:02:02 99 Adrian Banaszek (Pol) Mazowsze Serce Polski 0:02:03 100 Riccardo Stacchiotti (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:02:05 101 Jakub Mareczko (Ita) Vini Zabu' Brado KTM 0:02:11 102 Nathan Vandepitte (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:02:19 103 Anders Foldager (Den) Denmark 104 Umberto Poli (Ita) Team Novo Nordisk 105 Jonas Castrique (Bel) Bingoal Pauwels Sauzen WB 0:02:36 OTL Declan Irvine (Aus) Team Novo Nordisk 0:04:47