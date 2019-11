Image 1 of 32 Dylan Groenewegen wins the Paris-Nice opening stage (Image credit: Getty Images) Image 2 of 32 Ivan Sosa finishes stage 1 at Paris-Nice after a crash (Image credit: Getty Images) Image 3 of 32 Dylan Groenewgen gets the best of Caleb Ewan at the end of stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 4 of 32 Dylan Groenewgen gets the best of Caleb Ewan at the end of stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 5 of 32 Dylan Groenewgen in the green jersey after stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 6 of 32 Caleb Ewan in the Paris-Nice white jersey (Image credit: Getty Images) Image 7 of 32 France's Damien Gaudin in the mountains jersey at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 8 of 32 Dylan Groenewgen tosses a bouquet from the stage 1 podium at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 9 of 32 Dylan Groenewgen gets the best of Caleb Ewan at the end of stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 10 of 32 The sprinters close in on the line at the end of stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 11 of 32 Dimension data's Louis Meintjes (Image credit: Getty Images) Image 12 of 32 Sergio Henao's torn jersey after stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 13 of 32 Ion Izaguirre was among those losing time during stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 14 of 32 Phlippe Gilbert put in a final attack before the sprinters took over at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 15 of 32 Jarlinson Pantano (Image credit: Getty Images) Image 16 of 32 Dimension Data's Mark Cavendish (Image credit: Getty Images) Image 17 of 32 Team Sky on the sign-in stage for Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 18 of 32 EF-Education First on stage 1 of Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 19 of 32 Team Movistar ahead of stage 1of Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 20 of 32 Team Sunweb ahead of stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 21 of 32 AG2R ahead of stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 22 of 32 Jonathan Hivert (Direct Energie) on his feet after a crash (Image credit: Getty Images) Image 23 of 32 Nicolas Edet was involved in an early crash (Image credit: Getty Images) Image 24 of 32 The Paris-Nice peloton (Image credit: Getty Images) Image 25 of 32 Crosswinds caused splits on the Paris-Nice peloton (Image credit: Getty Images) Image 26 of 32 The Paris-Nice peloton (Image credit: Getty Images) Image 27 of 32 Team Sky lead the peloton on stage 1 of Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 28 of 32 Scenery along the route of stage 1 at Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 29 of 32 Protecting Romain Bardet on stage 1 of Paris-NIce (Image credit: Getty Images) Image 30 of 32 Delko Marseille Provence's Romain Combaud, Direct Energie's Damien Gaudin and Team Arkea-Samsic's Amael Moinard break clear during stage 1 in Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 31 of 32 Delko Marseille Provence's Romain Combaud, Direct Energie's Damien Gaudin and Team Arkea-Samsic's Amael Moinard break clear during stage 1 in Paris-Nice (Image credit: Getty Images) Image 32 of 32 Stijn Vandenbergh gets going after a mechanical (Image credit: Getty Images)

Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) came out on top in a pulsating opening stage at Paris-Nice with a win ahead of Caleb Ewan (Lotto Soudal) and Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep).

Last year's overall winner Marc Soler (Movistar) lost time, finishing in a second group, while other potential GC rivals also finished well down after the race was peppered with cross winds and crashes.

Groenewegen and his Jumbo-Visma team were well-placed throughout the race, and the Dutchman was too strong in the finale, taking his third win of the season. He came around Sonny Colbrelli (Bahrain Merida) in the final 100 meters, after the Italian had opened his sprint far too early. Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) looked to be in the mix, but he had no response when Groenewegen hit the front. Ewan started his sprint further back, and although he came through the field, he was unable to challenge Groenewegen, who now leads the race lead.

"It was really hard finale and a really hard day. It was a short day, but hard. Did I enjoy it? I don't know about that. It was windy, very open, and we know about that being from Holland. It was a great day," Groenewegen said.

"There are a lot of really good sprinters here. It was really close, but we won, so I'm really happy. Caleb Ewan came really close I maybe beat him by one millimetre but it was enough. I already have a yellow jersey but now the real yellow jersey, so I'm really happy."

The stage was marked by series of splits and crashes with Jumbo-Visma, Team Sky, Groupama-FDJ and AG2r La Mondiale all looking to put their rivals under pressure early on in the race.

A three-man group of Damien Gaudin (Direct Energie), Amael Moinard (Team Arkea-Samsic), and Romain Combaud (Delko Marseille Provence) had gone clear inside the opening kilometres, but with the battle for both the stage and the first yellow jersey of the race, it was unlikely that any attack would go the distance.

With 55km to go, and after Michael Matthews (Team Sunweb) had crashed out, the trio at the front of the race saw their lead dip to under two minutes. Back in the peloton, the pressure was consistently applied whenever the race hit a section of cross winds, with Ivan Sosa (Team Sky) and Rigoberto Uran (EF Education First) both losing contact - although the EF Education First rider was able to regain a place in the main field before the finish.

AG2R's Oliver Naesen, Stijn Vandenbergh and Tony Gallopin drove the race on, while Team Sky were well represented by Luke Rowe, with the Welshman almost singlehandedly protecting Egan Bernal before Team Sky dispatched reinforcements.

When the peloton split again, with just over 40km to go, several key GC riders including Domenico Pozzovio (Bahrain-Merida) found themselves on the wrong side of the fence. Marcel Kittel (Katusha-Alpecin) and Mark Cavendish (Dimension Data) - two riders who would have suited the flat finish - were also distanced as Team Sky, EF Education First and Jumbo-Visma patrolled the front of the bunch.

On the final climb of the stage, Warren Barguil (Team Arkea-Samsic) launched an optimistic attack, but even though he was joined by two more riders the attack failed to gain traction. A second group containing Simon Yates (Mitchelton-Scott) made it back just after Luis Leon Sanchez (Astana) had cleverly taken three bonuses seconds, but it was Team Sky and then QuickStep that threatened the sprinters' chances inside the final 10 kilometres.

First Team Sky, with Rowe, Bernal and Kwiatowski, created a gap on an already relentlessly fast peloton, before QuickStep's Philippe Gilbert launched a late attack with just over 2km remaining. Both moves were caught, with Jumbo-Visma well represented as the lead group positioned itself for the sprint.

A further two seconds in the final intermediate sprint gave Sanchez another bonus on his GC rivals, but the day belonged to Groenewegen, who leads the race from Ewan by four seconds, with Sanchez in third.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 3:17:35 2 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 3 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 4 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 5 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 6 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 7 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 8 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 9 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 10 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 11 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 12 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 13 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 14 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 15 Egan Bernal (Col) Team Sky 16 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 17 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 18 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 19 Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 20 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 21 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 22 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 23 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 24 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 25 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 26 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 27 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 28 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 29 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 30 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 31 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 32 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 33 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 34 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 35 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 36 Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic 37 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 38 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 39 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 40 Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 41 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 42 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 43 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 44 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 45 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 46 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 47 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 48 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 49 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 50 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 51 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 52 Tom Scully (NZl) EF Education First 53 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 54 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 55 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 56 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 57 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 58 Luke Rowe (GBr) Team Sky 59 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 60 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 61 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:00:16 62 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:00:24 63 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:00:26 64 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:01:00 65 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 66 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:01 67 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 68 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 69 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 70 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:02 71 Amaro Antunes (Por) CCC Team 72 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 73 Winner Anacona (Col) Movistar Team 74 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 75 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 76 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:01:03 77 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Mitchelton-Scott 78 Daniel Martinez (Col) EF Education First 79 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 80 Marc Soler (Spa) Movistar Team 81 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:01:04 82 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 83 Lawson Craddock (USA) EF Education First 84 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 85 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:01:33 86 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:02:42 87 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:02:43 88 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 89 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 90 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:02:44 91 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 92 Lars Ytting Bak (Den) Dimension Data 93 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 94 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 95 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:45 96 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 97 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 98 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 99 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:02:46 100 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 101 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 102 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 103 Maxime Bouet (Fra) Arkéa Samsic 104 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 105 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:47 106 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 107 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 108 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 109 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:48 110 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 111 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 112 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 113 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 114 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 115 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 116 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 117 Sebastian Henao (Col) Team Sky 118 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 119 Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic 120 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 121 Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic 0:02:49 122 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 123 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 124 Rafael Valls (Spa) Movistar Team 125 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 0:02:50 126 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 127 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 128 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 129 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 130 Tejay Van Garderen (USA) EF Education First 0:02:51 131 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 132 Scott Davies (GBr) Dimension Data 133 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 134 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:02:52 135 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 136 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 0:02:53 137 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:04:30 138 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 139 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 0:04:31 140 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 141 Will Barta (USA) CCC Team 142 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 143 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:04:32 144 Ivan Sosa (Col) Team Sky 145 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 146 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 147 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:04:33 148 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 149 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 150 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:04:34 151 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:07:36 152 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:08:49 153 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:08:50 154 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 155 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 156 Daniel McLay (GBr) EF Education First 0:08:51 157 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence KTM 158 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 0:12:59

Sprint 1 - 119.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 3 pts 2 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 2 3 Egan Bernal (Col) Team Sky 1

Sprint 2 - 135.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 3 pts 2 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 2 3 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 1

Finish - 138.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 15 pts 2 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 12 3 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 9 4 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 7 5 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 6 6 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 5 7 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 4 8 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 3 9 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 10 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 1

KOM 1 - 20.5km # Rider Name (Country) Team Result 1 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 4 pts 2 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 2 3 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 1

KOM 2 - 112km # Rider Name (Country) Team Result 1 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 4 pts 2 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 2 3 Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic 1

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 3:17:35 2 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 3 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 4 Egan Bernal (Col) Team Sky 5 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 6 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 7 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 8 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 9 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 10 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 3:17:51 11 Daniel Martinez (Col) EF Education First 3:18:38 12 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 3:18:39 13 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 3:20:18 14 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 3:20:19 15 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 3:20:22 16 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:20:23 17 Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic 3:20:24 18 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 3:20:26 19 Scott Davies (GBr) Dimension Data 20 Will Barta (USA) CCC Team 3:22:06 21 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 22 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 3:22:07 23 Ivan Sosa (Col) Team Sky 24 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 25 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 3:22:08 26 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 3:26:25 27 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence KTM 3:26:26

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Bora - Hansgrohe 9:52:45 2 Direct Energie 3 Groupama - Fdj 4 Vital Concept - B&B Hotels 5 Team Jumbo - Visma 6 Astana Pro Team 7 Deceuninck - Quick - Step 8 Ag2R La Mondiale 9 Team Sky 10 Lotto Soudal 11 Mitchelton - Scott 12 Movistar Team 13 Trek - Segafredo 14 Ef Education First 15 Bahrain - Merida 9:53:01 16 Team Arkea - Samsic 9:55:31 17 Ccc Team 9:55:48 18 Cofidis, Solutions Credits 9:56:31 19 Delko Marseille Provence 20 Team Katusha Alpecin 9:58:13 21 Uae Team Emirates 9:58:17 22 Team Dimension Data 9:59:14 23 Team Sunweb 10:00:04

General Classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 3:17:25 2 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 0:00:04 3 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:05 4 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 5 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 0:00:06 6 Egan Bernal (Col) Team Sky 0:00:09 7 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 8 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 0:00:10 9 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 10 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 11 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 12 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 13 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 14 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 15 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 16 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 17 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 18 André Greipel (Ger) Arkéa Samsic 19 Jean-Pierre Drucker (Lux) Bora-Hansgrohe 20 Felix Großschartner (Aut) Bora-Hansgrohe 21 Dylan Teuns (Bel) Bahrain-Merida 22 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 23 Nairo Quintana (Col) Movistar Team 24 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 25 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 26 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 27 Niki Terpstra (Ned) Direct Energie 28 Mike Teunissen (Ned) Team Jumbo-Visma 29 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 30 Jurgen Roelandts (Bel) Movistar Team 31 Quentin Pacher (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 32 Florian Senechal (Fra) Deceuninck-QuickStep 33 Ignatas Konovalovas (Ltu) Groupama-FDJ 34 Rigoberto Uran (Col) EF Education First 35 Gorka Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 36 Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic 37 Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb 38 Simon Yates (GBr) Mitchelton-Scott 39 Arthur Vichot (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 40 Kevin Reza (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 41 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 42 George Bennett (NZl) Team Jumbo-Visma 43 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 44 Bob Jungels (Lux) Deceuninck-QuickStep 45 Romain Bardet (Fra) AG2R La Mondiale 46 Ilnur Zakarin (Rus) Katusha-Alpecin 47 Philippe Gilbert (Bel) Deceuninck-QuickStep 48 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 49 Edward Theuns (Bel) Trek-Segafredo 50 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 51 Maxime Monfort (Bel) Lotto Soudal 52 Tom Scully (NZl) EF Education First 53 Mitchell Docker (Aus) EF Education First 54 Fabio Sabatini (Ita) Deceuninck-QuickStep 55 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 56 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 57 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 58 Luke Rowe (GBr) Team Sky 59 Alex Kirsch (Lux) Trek-Segafredo 60 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 61 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 62 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 0:00:26 63 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 0:00:34 64 Ramon Sinkeldam (Ned) Groupama-FDJ 0:00:36 65 Magnus Cort (Den) Astana Pro Team 0:01:10 66 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 67 Julien Bernard (Fra) Trek-Segafredo 0:01:11 68 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 69 Jesper Hansen (Den) Cofidis, Solutions Credits 70 Francisco Ventoso (Spa) CCC Team 71 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:01:12 72 Amaro Antunes (Por) CCC Team 73 Patrick Konrad (Aut) Bora-Hansgrohe 74 Winner Anacona (Col) Movistar Team 75 Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scott 76 Michael Schwarzmann (Ger) Bora-Hansgrohe 77 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 0:01:13 78 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Mitchelton-Scott 79 Daniel Martinez (Col) EF Education First 80 Ramunas Navardauskas (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 81 Marc Soler (Spa) Movistar Team 82 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 0:01:14 83 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Jumbo-Visma 84 Lawson Craddock (USA) EF Education First 85 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 0:01:43 86 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 0:02:52 87 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:02:53 88 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-Hansgrohe 89 Mauro Finetto (Ita) Delko Marseille Provence KTM 90 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 0:02:54 91 Louis Meintjes (RSA) Dimension Data 92 Lars Ytting Bak (Den) Dimension Data 93 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 94 Pawel Poljanski (Pol) Bora-Hansgrohe 95 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:55 96 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 97 Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin 98 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 99 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 0:02:56 100 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 101 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 102 Jack Bauer (NZl) Mitchelton-Scott 103 Maxime Bouet (Fra) Arkéa Samsic 104 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 105 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 0:02:57 106 Mathias Frank (Swi) AG2R La Mondiale 107 Jens Debusschere (Bel) Katusha-Alpecin 108 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 109 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 0:02:58 110 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 111 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-QuickStep 112 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain-Merida 113 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 114 Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida 115 Simon Spilak (Slo) Katusha-Alpecin 116 Victor De La Parte (Spa) CCC Team 117 Sebastian Henao (Col) Team Sky 118 Pierre Luc Perichon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 119 Laurent Pichon (Fra) Arkéa Samsic 120 Olivier Le Gac (Fra) Groupama-FDJ 121 Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic 0:02:59 122 Cyril Gautier (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 123 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 124 Rafael Valls (Spa) Movistar Team 125 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 0:03:00 126 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 127 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 128 Ion Izagirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 129 Iljo Keisse (Bel) Deceuninck-QuickStep 130 Tejay Van Garderen (USA) EF Education First 0:03:01 131 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 132 Scott Davies (GBr) Dimension Data 133 Niccolò Bonifazio (Ita) Direct Energie 134 Jacopo Guarnieri (Ita) Groupama-FDJ 0:03:02 135 Kris Boeckmans (Bel) Vital Concept-B&B Hotel 136 Laurens ten Dam (Ned) CCC Team 0:03:03 137 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 0:04:40 138 Rory Sutherland (Aus) UAE Team Emirates 139 Sergio Henao (Col) UAE Team Emirates 0:04:41 140 Nicolas Edet (Fra) Cofidis, Solutions Credits 141 Will Barta (USA) CCC Team 142 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 143 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 0:04:42 144 Ivan Sosa (Col) Team Sky 145 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 146 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 147 Thomas De Gendt (Bel) Lotto Soudal 0:04:43 148 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 149 Eduard-Michael Grosu (Rom) Delko Marseille Provence KTM 150 Jonathan Hivert (Fra) Direct Energie 0:04:44 151 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:07:46 152 Julien Vermote (Bel) Dimension Data 0:08:59 153 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 0:09:00 154 Mark Cavendish (GBr) Dimension Data 155 Roger Kluge (Ger) Lotto Soudal 156 Daniel McLay (GBr) EF Education First 0:09:01 157 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence KTM 158 Jan Bakelants (Bel) Team Sunweb 0:13:09

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 15 pts 2 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 12 3 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 9 4 Sam Bennett (Irl) Bora-Hansgrohe 7 5 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 6 6 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 5 7 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Sky 5 8 Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott 5 9 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 4 10 Sonny Colbrelli (Ita) Bahrain-Merida 3 11 Bryan Coquard (Fra) Vital Concept-B&B Hotel 2 12 Egan Bernal (Col) Team Sky 1 13 Rudy Molard (Fra) Groupama-FDJ 1 14 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 1

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Damien Gaudin (Fra) Direct Energie 8 pts 2 Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM 2 3 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 2 4 Warren Barguil (Fra) Arkéa Samsic 1 5 Amael Moinard (Fra) Arkéa Samsic 1

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Lotto Soudal 3:17:29 2 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-QuickStep 3:17:31 3 Egan Bernal (Col) Team Sky 3:17:34 4 Anthony Turgis (Fra) Direct Energie 3:17:35 5 Patrick Müller (Swi) Vital Concept-B&B Hotel 6 Valentin Madouas (Fra) Groupama-FDJ 7 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Sky 8 Jhonatan Manuel Narvaez Prado (Ecu) Team Sky 9 Amund Grøndahl Jansen (Nor) Team Jumbo-Visma 10 Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida 3:17:51 11 Daniel Martinez (Col) EF Education First 3:18:38 12 Miguel Angel Lopez (Col) Astana Pro Team 3:18:39 13 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 3:20:18 14 Giulio Ciccone (Ita) Trek-Segafredo 3:20:19 15 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 3:20:22 16 Mathias Le Turnier (Fra) Cofidis, Solutions Credits 3:20:23 17 Bram Welten (Ned) Arkéa Samsic 3:20:24 18 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 3:20:26 19 Scott Davies (GBr) Dimension Data 20 Will Barta (USA) CCC Team 3:22:06 21 Jakub Mareczko (Ita) CCC Team 22 Hector Carretero (Spa) Movistar Team 3:22:07 23 Ivan Sosa (Col) Team Sky 24 Elie Gesbert (Fra) Arkéa Samsic 25 Casper Pedersen (Den) Team Sunweb 3:22:08 26 Domen Novak (Slo) Bahrain-Merida 3:26:25 27 Alessandro Fedeli (Ita) Delko Marseille Provence KTM 3:26:26