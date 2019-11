Job done for Keisse and O'Shea (Image credit: Photopress.be)

Iljo Keisse and Glenn O'Shea won the Gent Six after their big rivals Kevin De Ketele and Gijs Van Hoecke crashed while making a hand sling with just three laps to go in the final and decisive Madison.

Keisse avoided the high-speed crash on the back straight and was able to sprint to the line to win his home event in front of a stunned but happy crowd.

Keisse and O'Shea topped the results with a total of 484 points. De Ketele and Van Hoecke finished battered and bruised with 472 points, on the same lap.

Roberto Barko and Silvan Dillier finished third with 245 points, while Steve Schets and Jonathan Breyne were fourth with 245 points, four laps down.

Full Results

Points race 1 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 20 pts 2 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 12 3 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 10 4 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 8 5 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 6 6 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 4 7 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 8 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 9 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 11 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 12 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 13 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas

Team elimination 1 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 20 pts 2 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 12 3 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 10 4 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 8 5 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 6 6 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 4 7 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 8 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 9 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 10 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 11 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 12 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 13 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales

Flying lap 1 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 0:00:08.67 2 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 0:00:08.71 3 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 0:00:08.76 4 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 0:00:08.77 5 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:08.83 6 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 0:00:08.94 7 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 0:00:08.98 8 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 0:00:08.99 9 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:09.01 10 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 0:00:09.02 11 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 0:00:09.12 12 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 0:00:09.22 13 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 0:00:09.38

Derny 1 1 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma 5 pts 2 Robert Bartko (Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 4 3 Peter Schep (Ned) ADMB 3 4 Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 2 5 Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 1 6 Nolan Hoffman (RSA) Oudendijk

Elimination 1 Gijs Van Hoecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 pts 2 Glenn O'Shea (Aus) Omega Pharma 6 3 Jasper De Buyst (Bel) Caruur 5 4 Max Stahr (Ger) Geka Kaas 4 5 Christian Grasmann (Ger) Oudendijk 3 6 Moreno De Pauw (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 2 7 Tosh Van der Sande (Bel) Lotto 8 Jonathan Breyne (Bel) AVS 9 Tristan Marguet (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 Steve Schets (Bel) AVS 11 Wim Stroetinga (Ned) ADMB 12 Marc Hester (Den) VDK 13 Vivien Brisse (Fra) Callant - Decoranda 14 Silvan Dillier (Swi) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey

Derny 2 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 pts 2 Lasse Hansen (Den) VDK 4 3 Tim Mertens (Bel) Caruur 3 4 Andres Muller (Ger) Geka Kaas 2 5 Leif Lampater (Ger) Lotto 1 6 Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales

500m Time Trial 1 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 0:00:27.30 2 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 0:00:27.87 3 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:28.08 4 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 0:00:28.13 5 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:28.20 6 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 0:00:28.42 7 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 0:00:28.56 8 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 0:00:28.91 9 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 0:00:28.98 10 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 0:00:29.23 11 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 0:00:29.49 12 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 0:00:29.87 13 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 0:00:30.97

Derny final 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 pts 2 Iljo Keisse (Bel) Omega Pharma 4 3 Peter Schep (Ned) ADMB 3 4 Tim Mertens (Bel) Caruur 2 5 Lasse Hansen (Den) VDK 1 6 Robert Bartko (Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey

Scratch 1 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 10 pts 2 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 8 3 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 7 4 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 5 5 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 7 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 8 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 9 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 11 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 12 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 13 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas