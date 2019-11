Image 1 of 18 Iljo Keisse (Omega Pharma) (Image credit: Photopress.be) Image 2 of 18 Gianni Meersman (Omega Pharma-Quick Step) and road world champion Philippe Gilbert (BMC) raced a 3km pursuit match. (Image credit: Photopress.be) Image 3 of 18 World Champion Philippe Gilbert was the honorary starter in Gent (Image credit: Photopress.be) Image 4 of 18 World Champion Philippe Gilbert was the honorary starter in Gent (Image credit: Photopress.be) Image 5 of 18 Iljo Keisse and Glenn O'Shea in Gent (Image credit: Photopress.be) Image 6 of 18 World Champion Philippe Gilbert was the honorary starter in Gent (Image credit: Photopress.be) Image 7 of 18 Philippe Gilbert meets legendary Six Day rider and promoter Patrick Sercu (Image credit: Photopress.be) Image 8 of 18 (Image credit: Photopress.be) Image 9 of 18 World Madison champions Kenny De Ketele and Gijs Van Hoecke sign in (Image credit: Photopress.be) Image 10 of 18 Philippe Gilbert and Six Day legend Patrick Sercu (Image credit: Photopress.be) Image 11 of 18 The Madison World Champions pose with their prizes (Image credit: Photopress.be) Image 12 of 18 Philippe Gilbert rides the track in Gent, Belgium (Image credit: Photopress.be) Image 13 of 18 Iljo Keisse signs in for the Gent Six Day (Image credit: Photopress.be) Image 14 of 18 Gijs van Hoecke in the Gent Six Day (Image credit: Photopress.be) Image 15 of 18 Kenny de Ketele sporting his Movember moustache (Image credit: Photopress.be) Image 16 of 18 Glenn O'Shea on the Omega Pharma team in the Gent Six Day (Image credit: Photopress.be) Image 17 of 18 Glenn O'Shea partnered with Iljo Keisse for the Gent Six Day (Image credit: Photopress.be) Image 18 of 18 Iljo Keisse back in action in the Gent SIx Day (Image credit: Photopress.be)

Kenny De Ketele and Gijs Van Hoecke are the first leaders of the Ghent Six after a high-speed first night of racing that saw world champion Philippe Gilbert fire the starting gun and swap his road bike for a few laps of the track.

Local hero Iljo Keisse and Australia's Glenn O'Shea battled with De Ketele and Van Hoecke but had to be content with second place, six points in arrears.

Keisse and O'Shea were the early leaders after winning the Elimination while de Ketele and Van Hoecke won the Points Race.

Keisse and O'Shea then combined to win the first Madison race of the event to take a narrow one-point lead over De Ketele and Van Hoecke midway through the opening evening. The rest of the night's racing remained a close battle for supremacy between the two teams.





Two other teams also finished the first night on the lead lap: Denmark's Marc Hester and Lasse Hansen, who won the final Madison, hold third with 53 points while the Dutch pair of Wim Stroetinga and Peter Schep ended the evening in fourth having tallied 39 points. Switzerland's Tristan Marguet and Franco Marvulli managed to earn 66 points on the first night but lost a lap, leaving them in fifth on the standings. Four other teams also remain one lap off the pace.

Before the serious racing began, Philippe Gilbert was the star of the show as he fired the start gun and then took on fellow Belgian Gianni Meersman in a 3km pursuit race.

Gilbert won the friendly race but struggled with the switch from the road. Meersman competed for the first time in the Omega Pharma-Quick Step colours after quitting Lotto-Belisol to join the rival Flemish team last week.

"Many people don't realize it, but this is totally different than on the road. You can't compare it: there's no gears, no brakes and you've still to pedal," Gilbert said.

Full Results

Team elimination # Rider Name (Country) Team Result 1 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 20 pts 2 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 12 3 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 10 4 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 8 5 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 6 6 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 4 7 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 8 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 9 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 11 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 12 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 13 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB

Points race # Rider Name (Country) Team Result 1 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 20 pts 2 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 12 3 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 4 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 8 5 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 6 6 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 4 7 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 8 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 9 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 10 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 11 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 12 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 13 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto

Lap record # Rider Name (Country) Team Result 1 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 0:00:08.73 2 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:08.83 3 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 0:00:08.89 4 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 0:00:08.94 5 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 6 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 0:00:09.03 7 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 0:00:09.06 8 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:09.08 9 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 0:00:09.09 10 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 0:00:09.18 11 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 0:00:09.20 12 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 0:00:09.22 13 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 0:00:09.45

Madison # Rider Name (Country) Team Result 1 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 20 pts 2 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 12 3 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 4 (-1 lap) Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 8 5 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 6 6 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 4 7 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 8 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 9 (-2 laps) Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 10 (-3 laps) Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 11 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 12 (-5 laps) Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 13 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas

Mid-evening standings # Rider Name (Country) Team Result 1 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 49 pts 2 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 48 3 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 24 4 (-1 lap) Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 20 5 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 16 6 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 14 7 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 14 8 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 11 9 (-2 laps) Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 8 10 (-3 laps) Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 11 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 12 (-5 laps) Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 6 pts 13 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS

Derny 1 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 pts 2 Robert Bartko (Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 4 3 Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 3 4 Jonathan Breyne (Bel) AVS 2 5 Lasse Hansen (Den) VDK 1 6 Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales

Elimination 1 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 pts 2 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 6 3 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 5 4 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 4 5 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 3 6 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 2 7 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 8 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 9 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 10 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 11 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 12 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 13 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma

Derny 2 1 Wim Stroetinga (Ned) ADMB 5 pts 2 Tim Mertens (Bel) Caruur 4 3 Glenn O'Shea (Aus) Omega Pharma 3 4 Moreno De Pauw (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 2 5 Leif Lampater (Ger) Lotto 1 6 Nolan Hoffman (RSA) Oudendijk

500m Time Trial 1 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 0:00:27.45 2 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 0:00:27.73 3 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:27.97 4 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 0:00:28.15 5 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 0:00:28.17 6 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 0:00:28.30 7 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 8 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 0:00:28.38 9 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 0:00:28.53 10 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 0:00:29.12 11 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 0:00:29.14 12 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 13 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 0:00:29.35

Derny Final 1 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 pts 2 Wim Stroetinga (Ned) ADMB 4 3 Robert Bartko (Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 3 4 Glenn O'Shea (Aus) Omega Pharma 2 5 Tim Mertens (Bel) Caruur 1 6 Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda

Scratch 1 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 10 pts 2 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 6 3 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 5 4 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 4 5 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 3 6 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 2 7 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 9 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 10 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 11 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 12 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 13 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur

Supersprint 1 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 20 pts 2 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 12 3 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS 10 4 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 8 5 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 6 6 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 4 7 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 8 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas 9 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 11 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 12 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 13 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK

Madison 1 Marc Hester / Lasse Hansen (Den) VDK 20 pts 2 Vivien Brisse / Morgan Kneisky (Fra) Callant - Decoranda 12 3 Gijs Van Hoecke / Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 10 -1lap 4 Glenn O'Shea / Iljo Keisse (Aus/Bel) Omega Pharma 8 5 Moreno De Pauw / Nicky Cocquyt (Bel) Provincie Oost-Vlaanderen 6 6 Silvan Dillier / Robert Bartko (Swi/Ger) Mega Doe-Het-Zelf - John Saey 4 7 Wim Stroetinga / Peter Schep (Ned) ADMB 8 Leif Lampater / Tosh Van der Sande (Ger/Bel) Lotto 9 Tim Mertens / Jasper De Buyst (Bel) Caruur 10 Nolan Hoffman / Christian Grasmann (RSA/Ger) Oudendijk 11 Tristan Marguet / Franco Marvulli (Swi) Eurotyre Bandencentrales 12 Andres Muller / Max Stahr (Ger) Geka Kaas -2laps 13 Steve Schets / Jonathan Breyne (Bel) AVS -3laps