Chloe Hosking (Alé Cipollini) took out the bunch sprint at the end of stage 2 at the Ladies Tour of Norway on Saturday, overcoming an interruption in the race when an opened bridge neutralised the peloton just 5km from the finish. Hosking won the bunch kick ahead of Marianne Vos (WM3) and Ellen van Dijk (Sunweb), while Vos benefited from the result by moving into the overall race lead.

A breakaway of four riders escaped late in the race on the finishing circuit in Frederikstad and had a 30-second gap when the escapees were stopped by the open bridge. The peloton soon caught them, and then re-started as a single group when the road was clear.

"Wonderful performance," said team director Fortunato Lacquaniti. "The team did the perfect job, it was superbe. Janneke [Ensing] has been intelligent to take the KOM points and get the jersey due to her best place in the GC. Well done, Chloe. The girls are fantastic."

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 3:34:26 2 Marianne Vos (Ned) WM3 Pro Cycling 3 Ellen Van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 4 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle High5 5 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 6 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 7 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 8 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 9 Claudia Koster (Ned) Team Veloconcept Women 10 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 11 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 12 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Kuota 13 Susanne Andersen (Nor) Hitec Products 14 Jessy Druyts (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 15 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 16 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 17 Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 18 Christina Siggaard (Den) Team Veloconcept Women 19 Kelly Van Den Steen (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 20 Demi De Jong (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 21 Moniek Tenniglo (Ned) WM3 Pro Cycling 22 Elisa Balsamo (Ita) Valcar PBM 23 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 24 Jip Van Den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 25 Gracie Elvin (Aus) Orica Scott Women 26 Jeanne Korevaar (Ned) WM3 Pro Cycling 27 Anouska Koster (Ned) WM3 Pro Cycling 28 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 29 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 30 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 31 Stine Borgli (Nor) National Team Norway 32 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 33 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 34 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 35 Katarzyna Niewiadoma (Pol) WM3 Pro Cycling 36 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 37 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 38 Daiva Tuslaite (Ltu) Alé Cipollini 39 Lucy Shaw (GBr) Drops Cycling Team 40 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam 41 Elizabeth Holden (GBr) Drops Cycling Team 42 Elise Delzenne (Fra) Lotto Soudal Ladies 43 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 44 Roxane Knetemann (Ned) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 45 Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini 46 Danielle King (GBr) Cylance Pro Cycling 47 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 48 Linda Villumsen (NZl) Team Veloconcept Women 49 Katrin Garfoot (Aus) Orica Scott Women 50 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 51 Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 52 Line Marie Gulliksen (Nor) National Team Norway 53 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 54 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 55 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 56 Romy Kasper (Ger) Alé Cipollini 57 Kirsten Wild (Ned) Cylance Pro Cycling 58 Thea Thorsen (Nor) Hitec Products 59 Christa Riffel (Ger) Canyon SRAM Racing 60 Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team 61 Malgorzata Jasinska (Pol) Cylance Pro Cycling 62 Alexandra Manly (Aus) Orica Scott Women 63 Abigail Van Twisk (GBr) Drops Cycling Team 64 Grace Brown (Aus) National Team Australia 65 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 66 Valerie Demey (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 67 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 68 Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 69 Yara Kastelijn (Ned) WM3 Pro Cycling 0:00:15 70 Tetiana Riabchenko (Ukr) Lensworld-Kuota 71 Pernille Mathiesen (Den) Team Veloconcept Women 72 Eri Yonamine (Jpn) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 73 Shannon Malseed (Aus) National Team Australia 74 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 75 Julie Leth (Den) Wiggle High5 76 Kirsti Ruud (Nor) National Team Norway 77 Kelly Druyts (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 78 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 79 Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing 80 Vita Heine (Nor) Hitec Products 81 Christina Perchtold (Aut) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 82 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 83 Annelies Dom (Bel) Lotto Soudal Ladies 84 Jenelle Crooks (Aus) Orica Scott Women 85 Rachel Neylan (Aus) Orica Scott Women 86 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 87 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 88 Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team 89 Sara Mustonen Lichan (Swe) Team Veloconcept Women 90 Claudia Lichtenberg (Ger) Wiggle High5 91 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 92 Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 93 Trine Schmidt (Den) Lotto Soudal Ladies 94 Vibeke Dybwad (Nor) National Team Norway 95 Julie Solvang (Nor) National Team Norway 96 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 97 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 98 Lucy Kennedy (Aus) National Team Australia 99 Lisen Hockings (Aus) National Team Australia 100 Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas 101 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 0:00:23 102 Francesca Pattaro (Ita) BePink Cogeas 0:00:41 103 Eileen Roe (GBr) Team WNT Pro Cycling 104 Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling 105 Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:15 106 Annette Edmondson (Aus) Wiggle High5 0:01:43 107 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 0:01:58 108 Ingvild Gåskjenn (Nor) Hitec Products 0:05:06 109 Ingrid Moe (Nor) National Team Norway 0:06:08 110 Louisa Lobigs (Aus) National Team Australia 111 Demmy Druyts (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 112 Katie Archibald (GBr) Team WNT Pro Cycling 0:06:42 113 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 114 Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 115 Daria Pikulik (Pol) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 116 Pauliena Rooijakkers (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:08:00 117 Georgia Williams (Aus) Orica Scott Women 0:10:44 118 Jessica Pratt (Aus) National Team Australia 119 Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing 120 Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies 121 Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling 122 Nathalie Verschelden (Bel) Lensworld-Kuota 123 Kim De Baat (Bel) Lensworld-Kuota 0:17:28 OTL Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling DNS Miriam Bjørnsrud (Nor) Hitec Products DNF Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team DNF Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team DNF Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling

Sprint 1 - km 51.4 - Rygge # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) WM3 Pro Cycling 3 pts 2 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 2 3 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam 1

Sprint 2 - km 84.8 - Spetalen # Rider Name (Country) Team Result 1 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 3 pts 2 Marianne Vos (Ned) WM3 Pro Cycling 2 3 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 1

Sprint 3 - km 117.7 - Fredrikstad # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) WM3 Pro Cycling 3 pts 2 Ellen Van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 2 3 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 1

Finish Line Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 7 pts 2 Marianne Vos (Ned) WM3 Pro Cycling 5 3 Ellen Van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 4 4 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle High5 3 5 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 2 6 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 1

Mountains 1 - km 14.3 - Svinndalveien # Rider Name (Country) Team Result 1 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 4 pts 2 Anouska Koster (Ned) WM3 Pro Cycling 3 3 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 2 4 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 1

General Classification after stage 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) WM3 Pro Cycling 6:04:31 2 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle High5 0:00:12 3 Ellen Van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 4 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:17 5 Katrin Garfoot (Aus) Orica Scott Women 0:00:19 6 Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 7 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 0:00:20 8 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:21 9 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 10 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 0:00:22 11 Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:24 12 Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing 0:00:25 13 Linda Villumsen (NZl) Team Veloconcept Women 0:00:26 14 Anouska Koster (Ned) WM3 Pro Cycling 15 Gracie Elvin (Aus) Orica Scott Women 0:00:27 16 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 17 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 0:00:28 18 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam 19 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 0:00:29 20 Katarzyna Niewiadoma (Pol) WM3 Pro Cycling 21 Kirsten Wild (Ned) Cylance Pro Cycling 22 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 0:00:30 23 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 24 Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing 25 Moniek Tenniglo (Ned) WM3 Pro Cycling 26 Emilia Fahlin (Swe) Wiggle High5 0:00:31 27 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 28 Elisa Balsamo (Ita) Valcar PBM 0:00:32 29 Danielle King (GBr) Cylance Pro Cycling 30 Elise Delzenne (Fra) Lotto Soudal Ladies 0:00:33 31 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Lensworld-Kuota 32 Claudia Koster (Ned) Team Veloconcept Women 0:00:34 33 Susanne Andersen (Nor) Hitec Products 34 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 35 Stine Borgli (Nor) National Team Norway 0:00:35 36 Demi De Jong (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 37 Sheyla Gutierrez (Spa) Cylance Pro Cycling 38 Alexandra Manly (Aus) Orica Scott Women 39 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:00:36 40 Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing 41 Emilie Moberg (Nor) Hitec Products 0:00:38 42 Romy Kasper (Ger) Alé Cipollini 0:00:39 43 Shara Gillow (Aus) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 44 Elizabeth Holden (GBr) Drops Cycling Team 0:00:40 45 Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5 46 Kelly Van Den Steen (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 47 Christina Siggaard (Den) Team Veloconcept Women 0:00:41 48 Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team 49 Jessy Druyts (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 50 Daiva Tuslaite (Ltu) Alé Cipollini 0:00:42 51 Barbara Guarischi (Ita) Canyon SRAM Racing 0:00:43 52 Roxane Knetemann (Ned) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:00:44 53 Anna Trevisi (Ita) Alé Cipollini 0:00:45 54 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 55 Charlotte Bravard (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:00:50 56 Lucy Kennedy (Aus) National Team Australia 0:00:52 57 Rachel Neylan (Aus) Orica Scott Women 58 Tatiana Guderzo (Ita) Lensworld-Kuota 0:00:55 59 Claudia Lichtenberg (Ger) Wiggle High5 0:00:56 60 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:00:59 61 Eri Yonamine (Jpn) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:01:00 62 Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:01:04 63 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:01:09 64 Soraya Paladin (Ita) Alé Cipollini 0:01:14 65 Jip Van Den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 66 Marta Tagliaferro (Ita) Cylance Pro Cycling 0:01:15 67 Malgorzata Jasinska (Pol) Cylance Pro Cycling 68 Pernille Mathiesen (Den) Team Veloconcept Women 0:01:21 69 Line Marie Gulliksen (Nor) National Team Norway 0:01:24 70 Abigail Van Twisk (GBr) Drops Cycling Team 71 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 0:01:26 72 Tetiana Riabchenko (Ukr) Lensworld-Kuota 73 Lucy Shaw (GBr) Drops Cycling Team 74 Valerie Demey (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 75 Vita Heine (Nor) Hitec Products 0:01:29 76 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:01:30 77 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 0:01:33 78 Shannon Malseed (Aus) National Team Australia 0:01:36 79 Christina Perchtold (Aut) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:01:37 80 Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas 81 Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team 0:01:42 82 Lisen Hockings (Aus) National Team Australia 83 Julie Leth (Den) Wiggle High5 0:01:43 84 Jenelle Crooks (Aus) Orica Scott Women 0:01:46 85 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 0:01:48 86 Dalia Muccioli (Ita) Valcar PBM 0:01:50 87 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:56 88 Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling 0:01:58 89 Jeanne Korevaar (Ned) WM3 Pro Cycling 0:01:59 90 Grace Brown (Aus) National Team Australia 0:02:00 91 Francesca Pattaro (Ita) BePink Cogeas 0:02:05 92 Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:02:21 93 Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas 0:02:40 94 Thea Thorsen (Nor) Hitec Products 0:02:49 95 Eileen Roe (GBr) Team WNT Pro Cycling 96 Annette Edmondson (Aus) Wiggle High5 0:02:51 97 Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas 0:03:05 98 Kelly Druyts (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 0:03:09 99 Sara Mustonen Lichan (Swe) Team Veloconcept Women 100 Christa Riffel (Ger) Canyon SRAM Racing 0:03:28 101 Trine Schmidt (Den) Lotto Soudal Ladies 0:03:43 102 Julie Solvang (Nor) National Team Norway 0:03:47 103 Yara Kastelijn (Ned) WM3 Pro Cycling 0:03:49 104 Kirsti Ruud (Nor) National Team Norway 105 Annelies Dom (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:03:52 106 Julie Van De Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:04:13 107 Vibeke Dybwad (Nor) National Team Norway 0:04:59 108 Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:07:40 109 Katie Archibald (GBr) Team WNT Pro Cycling 0:07:49 110 Ingvild Gåskjenn (Nor) Hitec Products 0:08:02 111 Demmy Druyts (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 0:08:50 112 Ingrid Moe (Nor) National Team Norway 0:09:36 113 Daria Pikulik (Pol) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:10:17 114 Georgia Williams (Aus) Orica Scott Women 0:11:12 115 Louisa Lobigs (Aus) National Team Australia 0:11:18 116 Jessica Pratt (Aus) National Team Australia 0:11:22 117 Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:11:29 118 Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling 0:12:15 119 Pauliena Rooijakkers (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:12:38 120 Nathalie Verschelden (Bel) Lensworld-Kuota 0:13:49 121 Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing 0:15:32 122 Isabelle Beckers (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:15:59 123 Kim De Baat (Bel) Lensworld-Kuota 0:22:09

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marianne Vos (Ned) WM3 Pro Cycling 28 pts 2 Chloe Hosking (Aus) Alé Cipollini 13 3 Jolien D'Hoore (Bel) Wiggle High5 11 4 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 8 5 Ellen Van Dijk (Ned) Team Sunweb Women 7 6 Christine Majerus (Lux) Boels Dolmans Cyclingteam 5 7 Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 5 8 Gracie Elvin (Aus) Orica Scott Women 5 9 Elisa Balsamo (Ita) Valcar PBM 3 10 Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam 1 11 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 1 12 Roxane Fournier (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 1 13 Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing 1

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Janneke Ensing (Ned) Alé Cipollini 7 pts 2 Rossella Ratto (Ita) Cylance Pro Cycling 7 3 Anouska Koster (Ned) WM3 Pro Cycling 5 4 Malgorzata Jasinska (Pol) Cylance Pro Cycling 4 5 Megan Guarnier (USA) Boels Dolmans Cyclingteam 3 6 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 2 7 Alison Jackson (Can) BePink Cogeas 1 8 Sabrina Stultiens (Ned) Team Sunweb Women 1

Best Young Rider # Rider Name (Country) Team Result 1 Lisa Klein (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 6:04:50 2 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 0:00:03 3 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 0:00:08 4 Amalie Dideriksen (Den) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:11 5 Elisa Balsamo (Ita) Valcar PBM 0:00:13 6 Susanne Andersen (Nor) Hitec Products 0:00:15 7 Demi De Jong (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:00:16 8 Alexandra Manly (Aus) Orica Scott Women 9 Elizabeth Holden (GBr) Drops Cycling Team 0:00:21 10 Kelly Van Den Steen (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 11 Chiara Zanettin (Ita) Valcar PBM 0:00:26 12 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 0:00:40 13 Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team 0:00:45 14 Silvia Persico (Ita) Valcar PBM 0:00:50 15 Jip Van Den Bos (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 0:00:55 16 Pernille Mathiesen (Den) Team Veloconcept Women 0:01:02 17 Abigail Van Twisk (GBr) Drops Cycling Team 0:01:05 18 Katia Ragusa (Ita) BePink Cogeas 0:01:07 19 Lucy Shaw (GBr) Drops Cycling Team 20 Clara Koppenburg (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:01:11 21 Marta Cavalli (Ita) Valcar PBM 0:01:14 22 Silvia Pollicini (Ita) Valcar PBM 0:01:29 23 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 0:01:37 24 Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling 0:01:39 25 Jeanne Korevaar (Ned) WM3 Pro Cycling 0:01:40 26 Francesca Pattaro (Ita) BePink Cogeas 0:01:46 27 Christa Riffel (Ger) Canyon SRAM Racing 0:03:09 28 Yara Kastelijn (Ned) WM3 Pro Cycling 0:03:30 29 Ingvild Gåskjenn (Nor) Hitec Products 0:07:43 30 Demmy Druyts (Bel) Sport Vlaanderen-Etixx 0:08:31 31 Daria Pikulik (Pol) Cervelo Bigla Pro Cycling Team 0:09:58 32 Jessica Pratt (Aus) National Team Australia 0:11:03 33 Greta Richioud (Fra) FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 0:11:10