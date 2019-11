Image 1 of 11 2013 La Ruta de los Conquistadores winner Marconi Durán (Coopenae-Movistat-Eonomy) (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 2 of 11 Pua Mata (Team Sho-Air/Cannondale) atop the women's 2013 La Ruta podium (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 3 of 11 Paolo Montoya leads Todd Wells across the railroad bridge (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 4 of 11 Paolo Montoya leads Alex Grant (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 5 of 11 Todd Wells (Specialized Racing) (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 6 of 11 Paolo Montoya (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 7 of 11 Paolo Montoya on a railroad bridge (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 8 of 11 Paolo Montoya leads Alex Grant (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 9 of 11 The top elite men cross a railroad bridge in stage 3 (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 10 of 11 Alex Grant on a railroad bridge crossing (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores) Image 11 of 11 Marconi Durán (Coopenae-Movistat-Eonomy) tops the 2013 men's La Ruta podium (Image credit: La Ruta de Los Conquistadores)

Federico "Lico" Ramírez (Grupo Orosi-Trek) and Pua Mata (Sho-Air/Cannondale) won the third and final stage of La Ruta de los Conquistadores on Saturday. The 121km stage went from Turrialba to Limón. Marconi Durán (Coopenae-Movistat-Eonomy), who was fifth in the final stage, won the men's overall title while Mata defended her 2012 victory in the women's category.

Costa Rican Ramírez crossed the line in 4:05:24, winning the sprint among a final lead group of eight men. First time La Ruta racer Durán won the race with an overall time of 12:19:09.

Second overall went to Alex Grant (Sho-Air/Cannondale), who took second for the fourth time in five years. He was 11:31 behind Durán. Costa Rican Paolo Montoya, who was last year's winner, finished third at 17:40.

The key to winning La Ruta for Durán was a strong first stage, during which he gained more than 11 minutes over his top rivals.

"I think I did a good job from beginning to end," said Durán. "I was very well prepared, and I wasn't one of the favorites, so maybe that helped me surprise everyone. All my team is happy, they had wanted to win the race several times, but it had not happened. La Ruta de los Conquistadores is a great race, I am very thankful."

Grant joked about his second place win. "I hava won second place four times, so next year I'm not coming to win, I'm coming for my fifth second place win, which will set a record. I have no regrets, I'm just going to keep on training for next year."

Last year's champ and stage 2 winner Montoya said, "The first day was key. I got overconfident, and it was a huge lesson learned for me. Yesterday and today, I gave it my all, but I was followed very closely by a lot of competitors, so I understood what was going to happen early on."

"At the end of the day I'm happy I placed third, although I know it was because Todd Wells got a flat tire, if he hadn't, I wouldn't have made the pódium. All three stages were won by Costa Ricans and everyone gave a really tough fight."

Stage 3 winner Ramirez was happy with the day's victory even though he did not make pódium. "I came to this race to fight, but I had some very tough rivals, I knew there were at least 20 competitors that were in great shape to win. The first day Marconi surprised us by getting a huge advantage time-wise. I had said from the beginning that both Marconi and [Jonathan] Carballo were very dangerous."

Mata won all three stages in the women's race and the overall.

"It is hard to believe that it is already over, but I am leaving Costa Rica as a Conquistador and the 2013 La Ruta Champion!" said Mata on Facebook. "This week had been filled with lots of riding, physical and mental challenges, amazing people, great company, phenomenal support and a beautiful country."

More than 450 racers from 32 countries competed in La Ruta de los Conquistadores.

Full results

Elite men stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Federico Ramirez (CRc) Grupo Orosi-Trek 4:05:24 2 Todd Wells (USA) Cannondale 3 Paolo Montoya (CRc) Frijoles Los Tierniticos-Focus 4 Alex Grant (USA) ShoAir-Cannondale 5 Marconi Duran (CRc) Coopenae-Movistar-Economy 6 Alexander Sanchez (CRc) Specialized 0:00:03 7 Moises Hernandez (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 0:00:17 8 Jose Montoya (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 0:05:57 9 Andrey Fonseca (CRc) BCR-Pizza Hut 0:13:35 10 Jonathan Carballo (CRc) Coopenae-Movistar-Economy 0:13:55 11 Gustavo Orellana (Per) Ciclismo El Valle 0:25:06 12 Dennis Porras (CRc) Coopenae-Movistar-Economy 0:25:27 13 Jeffrey Herrera (CRc) Puro MTB-Niner Bikes 0:25:28 14 Dax Jaikel (CRc) Seven Capital 0:29:05 15 Miguel Gutierrez (Mex) Farmacia Paris 0:33:33 16 Esteban Rodriguez (CRc) 0:37:13 17 Trevor Deruis (USA) Bloody Rose MTB Hillclimb 0:44:57 18 Yanan Briceno (CRc) Santa Cruz Bike 0:46:29 19 Maikol Artavia (CRc) 0:55:49 20 Kenneth Sanabria (CRc) Navarro y Aviles 0:58:07 21 Jean Moraga (CRc) Mi Empleo-Adobe Rent a Car- Dr Frank 1:09:48 22 Ibrahin Iturriaga (CRc) Banco Lafise-Toyota Rent A Car-Oakley-Optica Ver + 1:12:40 23 Luis Marin (CRc) Arpo-Bikenology-Araya 1:13:09 24 Douglas Dijeres (CRc) 1:15:08 25 Cristian Barquero (CRc) Palmares 1:31:47 26 Leonardo Rutt (CRc) Coreco 1:34:59 27 Gabriel Cespedes (CRc) Pollo Racing Team 1:45:16 28 Roy Campos (CRc) Chito Cars 1:52:26 29 Alvaro Maya (Col) Sportlab 1:53:23

Elite women stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Pua Mata (USA) 4:42:40 2 Adriana Rojas (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 0:20:46 3 Cheryl Sornson (USA) Team CF 0:20:47 4 Milagro Mena (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 0:20:49 5 Cristine De-Mezerville (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 0:43:09 6 Nancy Amores (CRc) Ciclo Corea Bike Santa Cruz 0:43:22 7 Natalia Navarro (CRc) Liote-Bicicletas Focus 0:44:58 8 Sof?A Howell (CRc) Laboratorio Prostodent 0:51:43 9 Ariadna Gutierrez (Mex) Farmacia Paris 1:10:59 10 Ivannia Fonseca (CRc) Aerodiva 1:14:02 11 Silvia Cespedes (CRc) 1:16:33 12 Rocio Monge (CRc) 1:17:53 13 Cinthya Coto (CRc) Fox CR 1:20:15 14 Sigrid Miller (CRc) Avimil 1:24:10

Men 30-39 stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Santos Corea (CRc) Ciclo Corea Bike Santa Cruz 4:30:29 2 Manuel Prado (CRc) ShoAir-Cannondale-IGeniusCR.com 0:00:01 3 Luis Chaverri (CRc) AMPM-Credomatic 4 Galo Tamayo (Ecu) Continental-Cikla-Laeuropea 0:00:03 5 Randall Aguilar (CRc) Taller RJ Paraiso 0:03:50 6 Pablo Sanchez (CRc) Seven Capital 0:04:05 7 Mario Araya (CRc) Grupo Orosi-Trek 0:08:29 8 Marcos Azofeifa (CRc) Liote-Bicicletas Focus 0:11:00 9 Christopher Case (USA) VeloNews 0:12:26 10 Lucas Yacovino (Spa) Yaco Bikes/Bicicosta 0:13:42 11 Erick Barboza (CRc) Enertel 0:14:08 12 Victor Araya (CRc) Xerox-Roes-Fluid 0:21:17 13 Esteban Pacheco (CRc) ITG 0:24:08 14 Jose Blandon (CRc) 0:27:43 15 Bryan Obando (CRc) Farmacia La Economica 0:30:41 16 William Valverde (CRc) Navarro y Aviles First Endurance 0:31:31 17 Roy Rojas (CRc) AM-PM Credomatic 0:33:01 18 Rodrigo Herrera (CRc) Seven Capital 0:33:02 19 Allan Padilla (CRc) 7C-Gallo 0:33:13 20 Luis Garcia (CRc) Costas y Monta?as 0:34:59 21 Paulo Arce (CRc) Ciclo Brenes 0:37:54 22 Adrian Solis (CRc) Clinica Dr. Solis 0:45:50 23 Andres Gamboa (CRc) 0:46:02 24 Marco Moreno (CRc) Ciclo Moreno-Bikenology 0:47:04 25 Mauricio Salas (CRc) Autos Salas 0:49:35 26 Eduardo Saenz (CRc) Grupo Oncologico Hope 0:50:06 27 Edgar Zumbado (CRc) Coreco 0:51:29 28 Bruno Negri (Ita) 0:54:39 29 Johann Ramberg (Per) 0:54:44 30 Minor Castro (CRc) 0:55:07 31 Juan Piedra (CRc) Pozuelo DCR SA 0:55:12 32 Juan Contreras (CRc) Independiente 0:57:13 33 Pablo Castrillo (CRc) Xerox-Roes 0:58:44 34 Wagner Salazar (CRc) 0:59:37 35 Carlos Azofeifa (CRc) Farmacia La Economica 1:10:14 36 Christian Palomo (CRc) BMG-Too Late 1:11:54 37 Asdrubal Salazar (CRc) Alografico y Salazar 1:11:55 38 Alejandro Lopez (CRc) Alografico Cycling Team 1:11:59 39 Erick Ballestero (CRc) BMG-Alografico Salazar-2Late 1:12:03 40 Irving Matthews (CRc) 1:15:18 41 Miguel Hernandez (CRc) 1:16:45 42 Jose Lopez (CRc) Cane Creek - Fluid 1:19:01 43 Alfonso Quesada (CRc) Fluid-Cane Creek 44 Omar Roman (CRc) Sin Derecho a Rendirse 1:20:10 45 Daniel Casta?O (CRc) 1:20:58 46 Javier Vega (CRc) Universal de Alimentos/Piratas MTB 1:21:25 47 Jonathan Sanchez (CRc) 1:23:47 48 Andres Bruna (CRc) Hypoxic 1:24:06 49 Juan Isaza (Col) Sportlab 1:28:01 50 Mauricio Odio (CRc) SmartLiving-Garnier 1:34:01 51 Carlos Ledezma (CRc) Ciclismo Piratas MTB 1:34:37 52 Ariel Amaral (Bra) 1:37:07 53 Geovanni Bernini (CRc) Ciclo Aro Nicoya 1:37:23 54 Alejandro Lopez (CRc) Mi Empleo-Adobe Rent a Car- Dr Frank 1:38:56

Men 40-49 stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Gerald Pflug (USA) Team CF 4:43:02 2 Alfredo Peralta (CRc) AMPM 0:02:14 3 Fernando Salazar (CRc) AM-PM 0:02:18 4 Luis Hidalgo (CRc) Scotiabank-Ciclo Guilly 0:04:17 5 Joel Mischke (USA) Basalt Bike & Ski 0:15:14 6 Harold Alfaro (CRc) Cosecha Dorada 0:21:37 7 Willy Quiros (CRc) Casa de Empe?o Puriscal 0:26:59 8 Marco Sol?S (CRc) 0:33:57 9 Federico Gonzalez (CRc) 0:34:04 10 Alvaro Lang (CRc) CRN2 0:35:05 11 Federico Amador (CRc) AMPM 0:35:13 12 Ronald Obando (CRc) 0:37:30 13 Roy Soto (CRc) 0:42:17 14 Erick Mu?Oz (CRc) PZ 0:47:05 15 Carlos Calvo (CRc) Sin Derecho a Rendirse 0:47:56 16 Carlos Cespedes (CRc) Gordos en Cleta 0:49:02 17 Diego Bernini (CRc) 0:51:31 18 Juan Mondragon (Col) Sportlab 0:54:07 19 Arnaldo Brenes (CRc) Grupo Orosi 0:59:23 20 Carlos Cabezas (CRc) 0:59:28 21 Juan Villegas (Col) Sportlab 1:01:02 22 Modesto Jimenez (CRc) Carbuncos-Guapiles 1:02:33 23 Ronald Calvo (CRc) Costas y Monta?as 1:06:37 24 Francisco Aljure (Col) Sportlab 1:12:58 25 Roy Padilla (CRc) AM-PM/Nitidos/Credomatic 1:15:03 26 Juan Velasco (Col) Sportlab 1:15:44 27 Jimmy Gomez (Col) Sportlab 1:15:45 28 Federico Escalante (CRc) 1:19:40 29 Mateo Martinez (Mex) Tequila Bike Jalisco 1:21:34 30 Elemer Hidalgo (CRc) Enertel-CIE 1:22:51 31 Gonzalo Cascante (CRc) 1:26:15

Men 50+ stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Matt Luhn (USA) Gopher Gulch Cyclery 5:17:24 2 Manuel Avila (CRc) Avimil 0:03:36 3 Enrico Moreno (CRc) Asociacion de Sobrevivientes del Cancer Int 0:04:32 4 Wilberth Quesada (CRc) Ciclo Keka-Carniceria EL Sur 0:20:37 5 Anthony D'amico (USA) 0:35:25

Unlicensed stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Diane Johnson (USA) 4:34:34 2 Andrew Mock (Aus) Enduro Magazine Australia 0:02:25 3 Juan Calderon (CRc) Scott-Shimano 0:03:57 4 Elias Van-Hoeydonk (Bel) Coreco 0:04:19 5 Luis Sojo (CRc) Aerodiva 0:04:25 6 Travis Donn (USA) 0:06:50 7 Pablo Leiva (CRc) Aerodiva 0:10:08 8 Alec Petro (USA) 0:17:12 9 Carl Reilly (USA) 0:20:47 10 Ilya Cantor (USA) 0:20:48 11 James Meyer (USA) 0:26:30 12 Jason Molina (CRc) Ciclo Corea Bike Santa Cruz 0:27:28 13 Keylor Quiros (CRc) Atun Bikes 0:28:55 14 Renato Uma?A (CRc) 0:31:28 15 Tom Smets (Bel) O2 Bikers-Green Force 0:32:30 16 Wayne Morris (USA) 0:35:04 17 Mark Stephany (USA) 0:37:29 18 Harry Johnson (USA) Team Rockford/Clif 0:40:03 19 Mauricio Martinez (CRc) 0:40:47 20 Jose Martinez (CRc) ITG Group-MTB Puntarenas 0:41:17 21 Nat Grew (CRc) 0:42:08 22 Hugo Gonzalez (Mex) Farmacia Paris 0:43:07 23 Victor Rodriguez (CRc) 0:43:40 24 Daniel Grew (CRc) Coreco 0:47:28 25 Robert Campbell (USA) 0:48:01 26 Brad Marshall (USA) B&L Bike and Sport 0:49:27 27 Cesar Arias (CRc) Aerodiva 0:50:27 28 Juan Casalvolone (CRc) Scott-Shimano 0:50:29 29 Tab Tollett (USA) Moots 0:50:30 30 Julian Buelvas (Col) 0:50:34 31 Andres Bonelli (Uru) 32 Andrew Bennett (USA) 0:50:43 33 Jostein Alvestad (USA) Lucky Brake 0:51:16 34 Alexander Arias (CRc) Aerodiva 0:51:34 35 Juan Vargas (CRc) Team Vargas Racing 0:53:01 36 Juan Almeida (Ecu) Continental-Cikla-Laeuropea 0:54:02 37 Fernando Barros (Ecu) Continental-Cikla-Laeuropea 38 Henry Jimenez (CRc) 0:54:47 39 Michael Borrero (CRc) At?n Bikes 0:54:57 40 Charles Madison (CRc) Coreco 0:57:50 41 Gabriel Baeza (Uru) Ethos 0:58:06 42 Luis Pena (Mex) 1:01:12 43 Chris Carmichael (USA) 1:01:44 44 Ricardo Piedra (CRc) Ciclo Villalobos 1:03:29 45 Rick Schopp (USA) 1:06:39 46 Fred Winney (USA) 1:06:40 47 Mario Zaghloul (CRc) Lubnan 1:06:45 48 Luis Conejo (CRc) 1:07:04 49 Alejandro Arias (CRc) 1:08:55 50 Victor Arguello (CRc) 1:09:13 51 Fredrik Strang (Swe) Crescent 1:11:21 52 Luis Nu?Ez (CRc) 1:12:36 53 Marianela Quesada (CRc) 1:12:39 54 Roberto Quesada (CRc) 1:14:55 55 Pablo Mora (CRc) 1:16:45 56 Sergio Aldegheri (Arg) 1:17:02 57 Henry Ag?Ero (CRc) Coreco 1:17:06 58 Mauricio Monge (CRc) Coreco-Acoci 1:17:07 59 Juan Sanchez (CRc) At?n Bikes 1:17:10 60 Anthony Fonseca (CRc) Constructora Navarro y Aviles-Lunaca S.A. 1:17:20 61 Dana Lamastra (CRc) 1:17:22 62 Jim Zimmerman (USA) JLvelo Ambassadors 1:17:40 63 Geiner Garita (CRc) 1:20:47 64 Pablo Pessoa (CRc) Jeep Team 1:21:09 65 Federico Hazera (CRc) Duros como Roca 1:21:22 66 Marco Chacon (CRc) Herramientas Medicas 1:21:23 67 Federico Delgado (CRc) Coca Cola 1:21:27 68 Marco Mendez (CRc) 1:22:09 69 Pablo Gonzalez (CRc) 1:22:30 70 Michiel Dronkers (CRc) CRN2 1:22:36 71 William Muecke (USA) 1:22:40 72 Marco Amador (CRc) 1:22:41 73 Guy Jennings (RSA) CoreCo 74 Ken Krebs (USA) Intent 1:23:31 75 Alexander Hernandez (CRc) At?n Bikes 1:23:34 76 Ben Swenka (USA) Sho-Air Minnesota 1:23:41 77 Alexander Villegas (CRc) 1:24:17 78 Michael Talbert (USA) 1:24:28 79 Christopher Esquivel (CRc) Soling-Canicas Ciclismo 1:25:33 80 Eunice Rojas (CRc) 1:26:35 81 Sergio Paez (Col) Synergy Colombia 1:28:20 82 Javier Conejo (CRc) Automercado 1:30:09 83 Inti Segura (CRc) 1:30:16 84 Wilberth Martinez (CRc) Ciclo Aro Nicoya 1:33:08 85 Ligia Madrigal (CRc) Bosi 1:33:44 86 Ricardo Rovillon (CRc) 1:34:51

Elite men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marconi Duran (CRc) Coopenae-Movistar-Economy 12:19:04 2 Alex Grant (USA) ShoAir-Cannondale 0:11:31 3 Paolo Montoya (CRc) Frijoles Los Tierniticos-Focus 0:17:40 4 Todd Wells (USA) Cannondale 0:42:53 5 Federico Ramirez (CRc) Grupo Orosi-Trek 0:51:28 6 Jonathan Carballo (CRc) Coopenae-Movistar-Economy 0:53:32 7 Erick Soto (CRc) BCR-Pizza Hut 0:55:34 8 Moises Hernandez (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 1:01:58 9 Jose Montoya (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 1:04:49 10 Andrey Fonseca (CRc) BCR-Pizza Hut 1:25:49 11 Alexander Sanchez (CRc) Specialized 1:38:00 12 Jeffrey Herrera (CRc) Puro MTB-Niner Bikes 1:45:17 13 Dennis Porras (CRc) Coopenae-Movistar-Economy 1:55:23 14 Miguel Gutierrez (Mex) Farmacia Paris 2:07:42 15 Hector Riveros (Col) Constructora ARPO 2:13:14 16 Dax Jaikel (CRc) Seven Capital 2:15:17 17 Ronald Araya (CRc) Positivos 2:37:14 18 Esteban Rodriguez (CRc) 3:27:00 19 Trevor Deruis (USA) Bloody Rose MTB Hillclimb 3:34:14 20 Yanan Briceno (CRc) Santa Cruz Bike 3:47:52 21 Maikol Artavia (CRc) 4:28:47 22 Jean Moraga (CRc) Mi Empleo-Adobe Rent a Car- Dr Frank 5:08:23 23 Kenneth Sanabria (CRc) Navarro y Aviles 5:28:14 24 Gustavo Orellana (Per) Ciclismo El Valle 6:25:08 25 Cristian Barquero (CRc) Palmares 6:34:58 26 Douglas Dijeres (CRc) 6:48:59 27 Luis Marin (CRc) Arpo-Bikenology-Araya 7:26:55 28 Alvaro Maya (Col) Sportlab 8:17:04 29 Leonardo Rutt (CRc) Coreco 8:30:51 30 Daniel Camacho (CRc) 8:52:11 31 Gaston Michaud (CRc) 8:58:51 32 Ibrahin Iturriaga (CRc) Banco Lafise-Toyota Rent A Car-Oakley-Optica Ver + 9:02:25 33 Roy Campos (CRc) Chito Cars 9:39:43 34 Gabriel Cespedes (CRc) Pollo Racing Team 9:43:25 35 Juan Hernandez (CRc) 10:46:13 36 Jose Iturriaga (CRc) LAFISE - TOYOTA RENT A CAR - OAKLEY 10:56:29 37 Antonio Bruna (CRc) 13:00:56 38 Marco Amador (CRc) 14:25:49

Elite women final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Pua Mata (USA) 14:48:53 2 Adriana Rojas (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 1:22:39 3 Cheryl Sornson (USA) Team CF 1:47:04 4 Milagro Mena (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 2:20:09 5 Jane Rynbrandt (USA) CTS Team 2:46:10 6 Cristine De-Mezerville (CRc) Scotiabank-Dos Pinos-Deloitte-Ciclo Guilly 3:27:12 7 Natalia Navarro (CRc) Liote-Bicicletas Focus 3:28:02 8 Nancy Amores (CRc) Ciclo Corea Bike Santa Cruz 3:59:08 9 Sof?A Howell (CRc) Laboratorio Prostodent 4:47:35 10 Cinthya Coto (CRc) Fox CR 4:49:01 11 Eunice Rojas (CRc) 5:02:44 12 Silvia Cespedes (CRc) 6:01:55 13 Sigrid Miller (CRc) Avimil 6:03:38 14 Claribett Vega (CRc) Land Rover 6:22:05 15 Ariadna Gutierrez (Mex) Farmacia Paris 6:22:07 16 Ivannia Fonseca (CRc) Aerodiva 7:25:06 17 Cristina Camacho (CRc) At?n Bikes 8:18:42 18 Rocio Monge (CRc) 8:24:55 19 Silvia Sabor?O (CRc) Bikenology 8:30:18 20 Angelica Ordo?Ez (Ecu) Continental-Cikla-Laeuropea 8:36:26 21 Katherine Jaramillo (Col) 13:03:21 22 Milcka Lopez (CRc) 13:08:04

Men 30-39 final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuel Prado (CRc) ShoAir-Cannondale-IGeniusCR.com 13:54:05 2 Galo Tamayo (Ecu) Continental-Cikla-Laeuropea 0:27:00 3 Santos Corea (CRc) Ciclo Corea Bike Santa Cruz 0:30:55 4 Pablo Sanchez (CRc) Seven Capital 0:40:23 5 Marcos Azofeifa (CRc) Liote-Bicicletas Focus 0:47:13 6 Randall Aguilar (CRc) Taller RJ Paraiso 0:48:15 7 Luis Chaverri (CRc) AMPM-Credomatic 0:50:48 8 Mario Araya (CRc) Grupo Orosi-Trek 1:15:02 9 William Valverde (CRc) Navarro y Aviles First Endurance 1:29:36 10 Victor Araya (CRc) Xerox-Roes-Fluid 2:09:08 11 Christopher Case (USA) VeloNews 2:23:32 12 Rodrigo Herrera (CRc) Seven Capital 2:49:19 13 Lucas Yacovino (Spa) Yaco Bikes/Bicicosta 2:52:35 14 Erick Barboza (CRc) Enertel 3:02:57 15 Edgar Zumbado (CRc) Coreco 3:05:23 16 Allan Padilla (CRc) 7C-Gallo 3:09:39 17 Bryan Obando (CRc) Farmacia La Economica 3:13:22 18 Esteban Pacheco (CRc) ITG 3:14:31 19 Roy Rojas (CRc) AM-PM Credomatic 3:33:46 20 Adrian Solis (CRc) Clinica Dr. Solis 3:36:13 21 Andres Gamboa (CRc) 3:39:11 22 Marco Moreno (CRc) Ciclo Moreno-Bikenology 3:47:58 23 Luis Garcia (CRc) Costas y Monta?as 3:55:39 24 Paulo Arce (CRc) Ciclo Brenes 4:01:30 25 Mauricio Salas (CRc) Autos Salas 4:06:23 26 Pablo Castrillo (CRc) Xerox-Roes 4:06:57 27 Jose Blandon (CRc) 4:16:58 28 Juan Piedra (CRc) Pozuelo DCR SA 4:30:52 29 Minor Castro (CRc) 4:34:12 30 Asdrubal Salazar (CRc) Alografico y Salazar 4:38:07 31 Eduardo Saenz (CRc) Grupo Oncologico Hope 4:38:30 32 Juan Contreras (CRc) Independiente 4:39:59 33 Erick Ballestero (CRc) BMG-Alografico Salazar-2Late 4:42:25 34 Wagner Salazar (CRc) 4:44:16 35 Christian Palomo (CRc) BMG-Too Late 4:50:16 36 Jose Lopez (CRc) Cane Creek - Fluid 4:56:59 37 Javier Vega (CRc) Universal de Alimentos/Piratas MTB 5:00:15 38 Andres Bruna (CRc) Hypoxic 5:25:28 39 Irving Matthews (CRc) 5:27:23 40 Johann Ramberg (Per) 5:44:56 41 Alejandro Lopez (CRc) Alografico Cycling Team 5:46:22 42 Pablo Mora (CRc) 6:05:06 43 Philippe Garnier (CRc) Sram-Asics-Garnier 6:05:37 44 Daniel Casta?O (CRc) 6:29:14 45 Alfonso Quesada (CRc) Fluid-Cane Creek 6:37:40 46 Carlos Azofeifa (CRc) Farmacia La Economica 6:42:44 47 Mauricio Odio (CRc) SmartLiving-Garnier 7:04:41 48 Bruno Negri (Ita) 7:09:20 49 Jonathan Sanchez (CRc) 7:14:07 50 Miguel Hernandez (CRc) 7:16:59 51 Jurgen Chinchilla (CRc) 7:22:55 52 Carlos Ascencio (CRc) 7:25:24 53 Omar Roman (CRc) Sin Derecho a Rendirse 7:33:36 54 Juan Soto (CRc) Tropics Adventure Wear-Sagel 7:52:14 55 Cristian Lara (CRc) 7:56:34 56 Alejandro Lopez (CRc) Mi Empleo-Adobe Rent a Car- Dr Frank 8:01:14 57 Carlos Ledezma (CRc) Ciclismo Piratas MTB 8:09:25 58 Ariel Amaral (Bra) 8:15:09 59 Luis Chavarria (CRc) 8:20:55 60 Juan Isaza (Col) Sportlab 8:30:58 61 Geovanni Bernini (CRc) Ciclo Aro Nicoya 8:37:25 62 Mauricio Barrientos (Sal) 8:41:54 63 Mario Merino (CRc) Coreco 8:57:28 64 Ruud Van HOL Go Fast ! 9:06:14 65 Jose Azofeifa (CRc) Lafise-Toyota Rent a Car-Oakley 9:15:29 66 Alejandro Cruz (CRc) 9:23:13 67 Jose Jimenez (CRc) Demasa 9:31:06 68 Jonathan Vega (CRc) 9:36:08 69 Esteban Herrero (CRc) 9:46:26 70 Juan Valerin (CRc) 10:01:02 71 Simon Oramas (CRc) 10:21:12 72 Gerardo Cambronero (CRc) 10:41:39 73 Carlos Chacon (CRc) 11:05:55 74 Gerardo Campos (CRc) 11:50:18 75 Yunier Campos (CRc) 11:50:20 76 Vincent Climent (Col) 13:58:09 77 Adolfo Fuentes (CRc) 15:32:32

Men 40-49 final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alfredo Peralta (CRc) AMPM 15:01:59 2 Luis Hidalgo (CRc) Scotiabank-Ciclo Guilly 0:29:14 3 Gerald Pflug (USA) Team CF 0:30:08 4 Fernando Salazar (CRc) AM-PM 1:05:38 5 Joel Mischke (USA) Basalt Bike & Ski 1:09:33 6 Willy Quiros (CRc) Casa de Empe?o Puriscal 2:06:29 7 Harold Alfaro (CRc) Cosecha Dorada 2:20:01 8 Carlos Elizondo (CRc) Colegio de Topografos Tarraz? 2:27:59 9 Alvaro Lang (CRc) CRN2 2:49:48 10 Federico Gonzalez (CRc) 2:54:01 11 Federico Amador (CRc) AMPM 3:04:42 12 Marco Sol?S (CRc) 3:17:29 13 Ronald Obando (CRc) 3:29:45 14 Carlos Cabezas (CRc) 3:52:44 15 Luis Jimenez (CRc) AMPM-Credomatic-Nitidos 4:03:39 16 Juan Mondragon (Col) Sportlab 4:08:08 17 Diego Bernini (CRc) 4:26:31 18 Bethold Schwarz (Ger) 4:36:31 19 Erick Mu?Oz (CRc) PZ 4:49:58 20 Roy Soto (CRc) 4:54:31 21 Arnaldo Brenes (CRc) Grupo Orosi 5:05:27 22 Juan Esquivel (CRc) 5:31:53 23 Juan Velasco (Col) Sportlab 5:33:36 24 Juan Villegas (Col) Sportlab 5:38:21 25 Francisco Aljure (Col) Sportlab 5:38:22 26 Roy Padilla (CRc) AM-PM/Nitidos/Credomatic 6:03:09 27 Ronald Calvo (CRc) Costas y Monta?as 6:16:25 28 Scott Rake (CRc) 6:18:23 29 Jimmy Gomez (Col) Sportlab 6:18:24 30 Carlos Cespedes (CRc) Gordos en Cleta 6:21:43 31 Carlos Calvo (CRc) Sin Derecho a Rendirse 6:26:29 32 Mateo Martinez (Mex) Tequila Bike Jalisco 6:43:05 33 Carlos Quiros (CRc) CDU Maquinaria 6:44:26 34 Modesto Jimenez (CRc) Carbuncos-Guapiles 6:48:21 35 Marco Cerdas (CRc) 8:06:10 36 Gonzalo Cascante (CRc) 8:09:56 37 Carlos Chaves (CRc) 8:25:09 38 Christian Jimenez (CRc) Team Coreco 8:28:57 39 Erick Richmond (CRc) 8:54:03 40 Federico Escalante (CRc) 8:57:13 41 Claudio Ortiz (Per) 8:57:36 42 Luis Mora (CRc) 9:24:59 43 Luis Villegas (CRc) 11:00:19 44 Robert Reed (USA) 11:15:04 45 Reyner Alpizar (CRc) 11:41:25 46 Diego Cabal (Col) 11:56:39 47 Jorge Bernal (Col) 12:25:41 48 Eduardo Barth (CRc) 13:35:00 49 Juan Mejia (Col) 15:27:32

Men 50+ final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Manuel Avila (CRc) Avimil 18:18:48 2 Matt Luhn (USA) Gopher Gulch Cyclery 0:21:58 3 Enrico Moreno (CRc) Asociacion de Sobrevivientes del Cancer Int 0:44:09 4 Wilberth Quesada (CRc) Ciclo Keka-Carniceria EL Sur 1:23:07 5 Anthony D'amico (USA) 2:28:58 6 Jorge Espinoza (CRc) 3:29:43 7 Miguel Bruna (CRc) LAFISE - TOYOTA RENT A CAR - OAKLEY 4:03:08 8 Oscar Camacho (CRc) Demasa 5:23:17 9 Gerardo Trujillo (CRc) 5:55:55 10 Octavio Real (USA) 6:01:39 11 Norman Hullinger (USA) 6:26:09 12 Gabriel Montoya (CRc) 6:33:20 13 William Mora (CRc) 7:51:10 14 Karl Ullloa (CRc) 9:08:58

Unlicensed men final general classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Luis Sojo (CRc) Aerodiva 15:05:39 2 Andrew Mock (Aus) Enduro Magazine Australia 0:12:43 3 Elias Van-Hoeydonk (Bel) Coreco 0:40:05 4 Pablo Leiva (CRc) Aerodiva 1:00:28 5 James Meyer (USA) 1:02:26 6 Carl Reilly (USA) 1:10:07 7 Keylor Quiros (CRc) Atun Bikes 1:18:29 8 Travis Donn (USA) 1:49:09 9 Jason Molina (CRc) Ciclo Corea Bike Santa Cruz 2:17:11 10 Juan Almeida (Ecu) Continental-Cikla-Laeuropea 2:19:51 11 Renato Uma?A (CRc) 2:27:17 12 Ilya Cantor (USA) 2:38:54 13 Harry Johnson (USA) Team Rockford/Clif 2:41:58 14 Wayne Morris (USA) 2:47:06 15 Mark Stephany (USA) 2:53:06 16 Andrew Bennett (USA) 2:58:37 17 Tom Smets (Bel) O2 Bikers-Green Force 3:00:06 18 Brad Marshall (USA) B&L Bike and Sport 3:02:09 19 Jose Martinez (CRc) ITG Group-MTB Puntarenas 3:31:51 20 Jim Zimmerman (USA) JLvelo Ambassadors 3:32:39 21 Victor Rodriguez (CRc) 3:34:22 22 Bruce Guftanson (USA) Ride 2 Recovery 3:35:22 23 Jostein Alvestad (USA) Lucky Brake 3:37:39 24 Alexander Hernandez (CRc) At?n Bikes 3:41:40 25 Henry Jimenez (CRc) 3:46:23 26 Fernando Barros (Ecu) Continental-Cikla-Laeuropea 3:47:59 27 Anthony Fonseca (CRc) Constructora Navarro y Aviles-Lunaca S.A. 3:48:15 28 Marco Amador (CRc) 3:48:25 29 Juan Sanchez (CRc) At?n Bikes 3:49:22 30 Mauricio Martinez (CRc) 3:50:34 31 Juan Calderon (CRc) Scott-Shimano 4:00:29 32 William Muecke (USA) 4:04:32 33 Robert Campbell (USA) 4:06:51 34 Juan Vargas (CRc) Team Vargas Racing 4:07:31 35 Hugo Gonzalez (Mex) Farmacia Paris 4:07:43 36 Juan Casalvolone (CRc) Scott-Shimano 4:10:59 37 Alejandro Arias (CRc) 4:22:59 38 Fredrik Strang (Swe) Crescent 4:33:58 39 Michael Borrero (CRc) At?n Bikes 4:38:29 40 Luis Conejo (CRc) 4:39:12 41 Geiner Garita (CRc) 4:41:23 42 Julian Buelvas (Col) 4:41:28 43 Alexander Arias (CRc) Aerodiva 4:43:48 44 Ken Krebs (USA) Intent 4:45:50 45 Sergio Paez (Col) Synergy Colombia 4:49:24 46 Cesar Arias (CRc) Aerodiva 4:52:44 47 Ricardo Piedra (CRc) Ciclo Villalobos 4:56:12 48 Andres Bonelli (Uru) 4:59:03 49 Nat Grew (CRc) 5:01:08 50 Jose Garcia (Mex) Farmacia Paris 5:09:16 51 Mario Zaghloul (CRc) Lubnan 5:10:24 52 Luis Pena (Mex) 5:14:03 53 Pablo Gonzalez (CRc) 5:15:31 54 Tab Tollett (USA) Moots 5:18:46 55 Cesar Oconotrillo (CRc) Dreamscape CR Real State services 5:19:58 56 Federico Hazera (CRc) Duros como Roca 5:21:49 57 Ricardo Rovillon (CRc) 5:31:19 58 Dirk Shaw (USA) 5:32:18 59 Gabriel Baeza (Uru) Ethos 5:35:08 60 Francisco Saborio (CRc) Bomberos 5:37:37 61 Dauber Sibaja (CRc) Kidesis 5:40:00 62 Henry Ag?Ero (CRc) Coreco 5:52:31 63 Mike Tobin (USA) Ride 2 Recovery 5:53:22 64 Pablo Pessoa (CRc) Jeep Team 5:54:07 65 Javier Mendez (CRc) 5:56:53 66 Daniel Grew (CRc) Coreco 5:58:37 67 Michiel Dronkers (CRc) CRN2 6:00:18 68 Johnny Nu?Ez (CRc) 6:02:02 69 Rick Schopp (USA) 6:02:12 70 Michael Talbert (USA) 6:07:22 71 Chris Carmichael (USA) 6:08:56 72 Douglas Sanchez (CRc) Chilillo Rancing 6:09:36 73 Joshua Fonner (USA) Roam Life 6:09:57 74 Victor Arguello (CRc) 6:12:17 75 Hugo Arguedas (CRc) 6:13:18 76 Federico Delgado (CRc) Coca Cola 6:15:03 77 Fred Winney (USA) 6:16:19 78 Werner Brunner (Swi) bike team regio frauenfeld 6:25:44 79 Guy Jennings (RSA) CoreCo 6:29:03 80 Luis Nu?Ez (CRc) 6:29:58 81 Yogesvara Ramirez (CRc) 6:31:09 82 Ben Swenka (USA) Sho-Air Minnesota 6:32:53 83 Will Solis (CRc) 6:33:30 84 Mario Sanchez (CRc) Land Rover-Bikes and Friends 6:33:50 85 Javier Conejo (CRc) Automercado 6:37:04 86 Gerald Diaz (CRc) 6:49:33 87 Christopher Esquivel (CRc) Soling-Canicas Ciclismo 6:50:01 88 Mauricio Monge (CRc) Coreco-Acoci 6:51:21 89 Fernando Escobar (Sal) 6:51:36 90 Alexander Villegas (CRc) 6:56:34 91 Marco Campos (CRc) Coreco-Acoci 7:04:05 92 Inti Segura (CRc) 7:09:42 93 Wilberth Martinez (CRc) Ciclo Aro Nicoya 7:17:06 94 Mauricio Richmond (CRc) Duros como Roca-Richmond Brothers 7:24:13 95 Patrick Sweeney (USA) 7:31:47 96 Jose Perez (CRc) 7:32:27 97 Charles Madison (CRc) Coreco 7:33:06 98 Mark Gray (GBr) 7:33:21 99 Leonard Rodriguez (CRc) Coreco-Acoci 7:35:33 100 Alejandro Barrantes (CRc) Soling-Canicas Ciclismo 7:36:08 101 Francisco Monterrosa (Sal) 7:44:54 102 Gerardo Mena (CRc) 7:46:09 103 Roberto Quesada (CRc) 7:46:42 104 Sergio Aldegheri (Arg) 7:47:39 105 Jorge Guerra (CRc) 7:49:21 106 William Mondol (CRc) 7:51:17 107 Pablo Vargas (CRc) Lafise-Toyota Rent a Car-Oakley 7:54:01 108 Luis Conejo (CRc) 7:58:41 109 Peter Moroz (USA) 8:02:32 110 Marco Chacon (CRc) Herramientas Medicas 8:06:12 111 Ignacio Merino (Mex) Farmacia Paris 8:09:09 112 Remo Marti (USA) 8:13:12 113 Renato Quesada (CRc) Verdes Hidroponicos 8:18:19 114 Ronald Cisneros (CRc) Chilillo Rancing 8:21:36 115 Diego Castro (CRc) 8:23:15 116 Allan Zu?Iga (CRc) Piratas 8:26:32 117 Luis Cristobal (Col) 8:33:31 118 Mauricio Jaubert (CRc) 8:37:07 119 David Haines (USA) 8:40:59 120 Jorge Murillo (CRc) 8:55:29 121 Rolando Leiton (CRc) 8:56:46 122 Esteban Zu?Iga (CRc) 8:59:20 123 Leopoldo Diez (CRc) 9:05:48 124 Manrique Bermudez (CRc) 9:06:12 125 Gustavo Sauma (CRc) 9:06:29 126 Bernardo Hidalgo (USA) 9:08:40 127 Christian Cordoba (CRc) 9:11:34 128 Herman Quirynen (Bel) 9:14:05 129 Gustavo Vargas (CRc) 9:14:11 130 Jorge Garcia (CRc) 9:20:52 131 Dennis Murphy (Col) 9:30:38 132 Alex Richmond (CRc) 9:32:32 133 Dante Medri (USA) 9:35:47 134 Voytek Bobak (USA) 9:39:36 135 Dan Mccarthy (USA) 9:39:52 136 Oscar Roldan (CRc) 9:41:27 137 John Gerritsen (USA) 9:46:14 138 Evelio Delgado (CRc) 9:47:37 139 William Corrales (CRc) 9:55:08 140 Esteban Cordero (CRc) 10:03:35 141 Uma?A Gustavo (CRc) 10:07:04 142 Freddy Quesada (CRc) 10:19:43 143 Marco Perez (CRc) 10:28:02 144 Adam Rowland UK 10:35:49 145 Philip Villegas (USA) 10:39:59 146 Ronald Mata (CRc) 10:46:42 147 Alvaro Mora (CRc) 10:51:57 148 Mark Seaburg (USA) 10:56:22 149 Faryar Shirzad (USA) 11:01:41 150 Uma?A Jeffrey (CRc) 11:26:27 151 Miguel Villegas (CRc) 11:35:35 152 Rogelio Barragan (Mex) 11:39:40 153 Mateo Ponce (CRc) 11:45:52 154 Anthony Pereira (CRc) 11:48:32 155 Silvano Colman (USA) 11:55:56 156 Chac?N Franklin (CRc) 11:56:18 157 Alexander Sprung (Ger) 12:03:50 158 Idelfonso Oporta (CRc) 12:06:29 159 Steve Phillips (USA) 12:24:46 160 Ramiro Prial? (CRc) 12:38:30 161 Allan Delgado (CRc) 12:54:47 162 Sandra Maron (Mex) 13:06:49 163 Steve Rubin (USA) 13:11:12 164 Jose Rodriguez (Mex) 13:28:03 165 Francois Thrower (USA) 13:31:18 166 Roberto Echeverria (CRc) 13:51:51 167 Marco Madrigal (CRc) 14:04:10 168 Jeremy Burton (USA) 14:22:11 169 Enrique Bonelli (USA) 15:02:53 170 Erick Mr (USA) 15:30:41