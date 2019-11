Image 1 of 5 Time to sign in for the final stage. (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen) Image 2 of 5 Olga Zabelinskaja (Safi-Pasta Zara) defended her yellow jersey and claimed the overall GC. (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen) Image 3 of 5 Hanka Kupfernagel (Germany) powers up a climb. (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen) Image 4 of 5 The final podium of the International Thüringen Rundfahrt der Frauen. (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen) Image 5 of 5 Iris Slappendel (Cervélo Test Team) soloed to victory on stage six. (Image credit: International Thüringen Rundfahrt der Frauen)

Iris Slappendel (Cervélo TestTeam) soloed to victory in the 134.5km final stage of the International Thüringen Rundfahrt. The Dutchwoman arrived in Zeulenroda 1:34 ahead of her former breakaway companions Trixi Worrack (Noris Cycling) and Andrea Bosman (Netherlands).

Olga Zabelinskaja (Safi-Pasta Zara) secured her overall victory with an 18th place finish on the final stage. The Russian bested runner-up Edita Pucinskaite (Gauss RDZ ORMU) by 2:56 and third-placed Noemi Cantele (HTC-Columbia Women) by 3:02.

"I am just so happy," said Slappendel. "It was my nicest victory ever. It is a fantastic day. When I made the final attack out of the breakaway, which was not working well anymore, I just took my chance and pushed.

"I made the gap very quickly and 10km ahead of the finish I had 50 seconds. I kept on going full speed towards the finish. I really enjoyed the last 2km as I was sure that I would win the race."

"It was an amazing win today," said Egon van Kessel, Sports Director, Cervélo TestTeam. "It was one of the nicest victories I have seen this season, it was just very impressive.

"The race today fit very well with our tactics. We wanted to have a breakaway and it worked. A breakaway with about 8 riders, including Iris, formed about 60km from the finish. When the second group came closer, Iris attacked and pushed all the way to the finish. The attack came with about 20km to go and Iris was really strong and confident and never looked back."

Full Results 1 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 3:50:26 2 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 0:01:34 3 Andrea Bosman (Ned) Netherlands 4 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 0:01:36 5 Petra Dijkman (Ned) Red Sun Cycling Team 6 Lisa Brennauer (Ger) Germany 7 Luise Keller (Ger) HTC-Columbia Women 0:01:43 8 Marta Bastianelli (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:02:26 9 Adrie Visser (Ned) HTC-Columbia Women 10 Vena Koedoodor (Ned) Netherlands 11 Sarah Düster (Ger) Cervélo Test Team 12 Regina Bruins (Ned) Cervélo Test Team 13 Elke Gebhardt (Ger) Noris Cycling 14 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ ORMU 15 Irene van den Broek (Ned) Netherlands 16 Svetana Pauliukaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 17 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 18 Olga Zabelinskaja (Rus) Safi-Pasta Zara 19 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 20 Karin Aune (Swe) Fenixs-Petrogradets 21 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ ORMU 22 Laura Fouquet (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 23 Mascha Pijnenborg (Ned) Red Sun Cycling Team 24 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss RDZ ORMU 25 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 26 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 27 Veronique Bilodeau (Can) Team Nanoblur-Gears 28 Alison Testroete (Can) Team Nanoblur-Gears 29 Birgit Söllner (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 30 Svitlana Galyuk (Ukr) Ukraine 31 Min Gao (Chn) Giant Pro Cycling 32 Vilija Sereikaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 33 Kimberly Anderson (USA) HTC-Columbia Women 34 Noemi Cantele (Ita) HTC-Columbia Women 35 Alona Andruk (Ukr) Safi-Pasta Zara 36 Lydia Wegemund (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:08:41 37 Marie Lindberg (Swe) Red Sun Cycling Team 38 Latoja Brulee (Bel) Red Sun Cycling Team 39 Inga Cilvinaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 40 Beate Zanner (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 41 Nina Köhn (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 42 Emilie Aubry (Swi) Cervélo Test Team 43 Chloe Hosking (Aus) HTC-Columbia Women 44 Emma Silversides (GBr) Red Sun Cycling Team 45 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ ORMU 46 Nora Schaufuß (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 47 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ ORMU 48 Janine Bubner (Ger) Germany 49 Hanna Amend (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 50 Theres Klein (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 51 Janneke Kanis (Ned) Netherlands 52 Veronique Labonte (Can) Team Nanoblur-Gears 53 Xiaoling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 54 Josien van Wingerden-van den Heerik (Ned) Netherlands 55 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 56 Fan Li Shen (Chn) Giant Pro Cycling 57 Ellen Van Dijk (Ned) HTC-Columbia Women DNF Anikó Révész (Hun) Hungary

Sprint 1 1 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 3 pts 2 Lisa Brennauer (Ger) Germany 2 3 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 1

Sprint 2 1 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 3 pts 2 Lisa Brennauer (Ger) Germany 2 3 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 1

Sprint 3 - Finish 1 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 3 pts 2 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 2 3 Andrea Bosman (Ned) Netherlands 1

Mountain 1 1 Irene van den Broek (Ned) Netherlands 7 pts 2 Noemi Cantele (Ita) HTC-Columbia Women 5 3 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ ORMU 3 4 Regina Bruins (Ned) Cervélo Test Team 2

Mountain 2 1 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 7 pts 2 Luise Keller (Ger) HTC-Columbia Women 5 3 Petra Dijkman (Ned) Red Sun Cycling Team 3 4 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 2

Mountain 3 1 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 7 pts 2 Luise Keller (Ger) HTC-Columbia Women 5 3 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 3 4 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 2

Young riders 1 Lisa Brennauer (Ger) Germany 3:52:02 2 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 0:00:50 3 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 4 Laura Fouquet (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 5 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 6 Veronique Bilodeau (Can) Team Nanoblur-Gears 7 Latoja Brulee (Bel) Red Sun Cycling Team 0:07:05 8 Emilie Aubry (Swi) Cervélo Test Team 9 Chloe Hosking (Aus) HTC-Columbia Women 10 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ ORMU 11 Nora Schaufuß (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 12 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ ORMU 13 Janine Bubner (Ger) Germany 14 Hanna Amend (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 15 Theres Klein (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 16 Xiaoling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 17 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 18 Fan Li Shen (Chn) Giant Pro Cycling

Most aggressive rider 1 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 3 pts 2 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 2 3 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 1

Final general classification 1 Olga Zabelinskaja (Rus) Safi-Pasta Zara 16:54:22 2 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ ORMU 0:02:56 3 Noemi Cantele (Ita) HTC-Columbia Women 0:03:02 4 Irene van den Broek (Ned) Netherlands 0:03:38 5 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss RDZ ORMU 0:03:53 6 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 0:06:48 7 Marta Bastianelli (Rus) Fenixs-Petrogradets 0:07:19 8 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 0:07:48 9 Petra Dijkman (Ned) Red Sun Cycling Team 0:08:49 10 Adrie Visser (Ned) HTC-Columbia Women 0:09:08 11 Luise Keller (Ger) HTC-Columbia Women 0:09:31 12 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ ORMU 0:10:01 13 Lisa Brennauer (Ger) Germany 0:11:38 14 Andrea Bosman (Ned) Netherlands 0:11:42 15 Birgit Söllner (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:12:55 16 Regina Bruins (Ned) Cervélo Test Team 0:13:13 17 Vena Koedoodor (Ned) Netherlands 0:13:37 18 Svitlana Galyuk (Ukr) Ukraine 0:14:29 19 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 0:14:39 20 Karin Aune (Swe) Fenixs-Petrogradets 0:15:34 21 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 0:15:58 22 Laura Fouquet (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:16:36 23 Alison Testroete (Can) Team Nanoblur-Gears 0:18:15 24 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 0:18:53 25 Alona Andruk (Ukr) Safi-Pasta Zara 0:19:36 26 Svetana Pauliukaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 0:20:23 27 Marie Lindberg (Swe) Red Sun Cycling Team 0:20:39 28 Kimberly Anderson (USA) HTC-Columbia Women 0:23:12 29 Olena Sharga (Ukr) Ukraine 0:24:30 30 Sarah Düster (Ger) Cervélo Test Team 0:30:13 31 Min Gao (Chn) Giant Pro Cycling 0:31:06 32 Mascha Pijnenborg (Ned) Red Sun Cycling Team 0:31:57 33 Veronique Bilodeau (Can) Team Nanoblur-Gears 0:31:58 34 Hanna Amend (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:33:10 35 Emma Silversides (GBr) Red Sun Cycling Team 0:34:59 36 Vilija Sereikaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 0:36:55 37 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:37:18 38 Ellen Van Dijk (Ned) HTC-Columbia Women 0:40:07 39 Emilie Aubry (Swi) Cervélo Test Team 0:43:27 40 Janneke Kanis (Ned) Netherlands 0:44:01 41 Nina Köhn (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:44:36 42 Elke Gebhardt (Ger) Noris Cycling 0:44:51 43 Inga Cilvinaite (Ltu) Safi-Pasta Zara 0:44:58 44 Veronique Labonte (Can) Team Nanoblur-Gears 0:49:45 45 Latoja Brulee (Bel) Red Sun Cycling Team 1:06:44 46 Chloe Hosking (Aus) HTC-Columbia Women 1:10:59 47 Josien van Wingerden-van den Heerik (Ned) Netherlands 1:11:03 48 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ ORMU 1:14:54 49 Beate Zanner (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 1:18:05 50 Xiaoling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 1:18:44 51 Lydia Wegemund (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 1:22:12 52 Theres Klein (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 1:22:19 53 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 1:23:56 54 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ ORMU 1:25:03 55 Nora Schaufuß (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 1:29:19 56 Janine Bubner (Ger) Germany 1:32:36 57 Fan Li Shen (Chn) Giant Pro Cycling 1:33:47

Sprint classification 1 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 25 pts 2 Sarah Düster (Ger) Cervélo Test Team 13 3 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss RDZ ORMU 12 4 Julia Martisova (Rus) Gauss RDZ ORMU 9 5 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 7 6 Olga Zabelinskaja (Rus) Safi-Pasta Zara 7 7 Adrie Visser (Ned) HTC-Columbia Women 6 8 Lisa Brennauer (Ger) Germany 4 9 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ ORMU 3 10 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 2 11 Marta Bastianelli (Rus) Fenixs-Petrogradets 1 12 Andrea Bosman (Ned) Netherlands 1 13 Noemi Cantele (Ita) HTC-Columbia Women 1 14 Irene van den Broek (Ned) Netherlands 1

Mountains classification 1 Irene van den Broek (Ned) Netherlands 33 pts 2 Luise Keller (Ger) HTC-Columbia Women 22 3 Elena Kuchinskaya (Rus) Gauss RDZ ORMU 21 4 Hanka Kupfernagel (Ger) Germany 19 5 Olga Zabelinskaja (Rus) Safi-Pasta Zara 13 6 Noemi Cantele (Ita) HTC-Columbia Women 12 7 Trixi Worrack (Ger) Noris Cycling 9 8 Iris Slappendel (Ned) Cervélo Test Team 7 9 Petra Dijkman (Ned) Red Sun Cycling Team 5 10 Adrie Visser (Ned) HTC-Columbia Women 3 11 Edita Pucinskaite (Ltu) Gauss RDZ ORMU 3 12 Vena Koedoodor (Ned) Netherlands 2 13 Regina Bruins (Ned) Cervélo Test Team 2 14 Sarah Düster (Ger) Cervélo Test Team 2

Young rider classification 1 Lisa Brennauer (Ger) Germany 17:06:00 2 Lesya Kalitovska (Ukr) Ukraine 0:03:01 3 Anne De Wildt (Ned) Netherlands 0:04:20 4 Laura Fouquet (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:04:58 5 Veronique Bilodeau (Can) Team Nanoblur-Gears 0:20:20 6 Hanna Amend (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 0:21:32 7 Anna Bianca Schnitzmeier (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 0:25:40 8 Emilie Aubry (Swi) Cervélo Test Team 0:31:49 9 Latoja Brulee (Bel) Red Sun Cycling Team 0:55:06 10 Chloe Hosking (Aus) HTC-Columbia Women 0:59:21 11 Eleonora Suelotto (Ita) Gauss RDZ ORMU 1:03:16 12 Xiaoling Luo (Chn) Giant Pro Cycling 1:07:06 13 Theres Klein (Ger) Team Haibike Rügen Sachsen 1:10:41 14 Lina Shi (Chn) Giant Pro Cycling 1:12:18 15 Alice Donadoni (Ita) Gauss RDZ ORMU 1:13:25 16 Nora Schaufuß (Ger) JENATEC-Spanner Brennstoffe 1:17:41 17 Janine Bubner (Ger) Germany 1:20:58 18 Fan Li Shen (Chn) Giant Pro Cycling 1:22:09