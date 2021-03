Ellen van Dijk wins Healthy Ageing Tour

Ellen van Dijk (Trek-Segafredo) won her fourth overall title at the Healthy Ageing Tour on Friday. The Dutch time trial specialist took the overall race lead after winning the stage 2 time trial Merckx-style and then maintained her lead through the final stage 3 in Wijste.

Van Dijk finished the three-day race with the overall victory by six seconds ahead of Lisa Brennauer (Ceratizit-WNT) and 12 seconds ahead of Emma Norsgaard (Movistar).

The stage 3 victory, however, belonged to Lonneke Uneken (SD Worx) who secured a solo win in Wijste. Uneken finished the stage by 1:14 ahead of runner-up Norsgaard and third-placed Brennauer.

"It was really hard and I attacked early in the stage. I attacked again, had a gap and I only had to keep riding. To take the victory here is great," Uneken said.

The final day of racing at the Healthy Ageing Tour offered the women's peloton 115km of racing in Wijster that included 17 laps over the VAM-Berg, a 400-metre climb with an average 6 per cent grade.

After 45 kilometres of racing a decisive breakaway formed that included Uneken and Norsgaard, along with stage 1 winner Jolien D'hoore (SD Worx), Anna Hendersen (Jumbo-Visma), Lauretta Hanson (Trek-Segafredo). They gained 1:40 on the field led by Trek-Segafredo that were keeping their overnight leader Van Dijk well-protected.

The main field dwindled after each lap over the VAM-berg with less than 45 riders in the field at the halfway point of the race. Uneken took the most mountain points over the VAM-berg, while her teammate D'hoore collected full points at the first intermediate sprint.

Hanson eventually dropped out of the breakaway to help her overall leader Van Dijk manage the gap to the breakaway, which was down to 40 seconds with 35km to go.

Once the break had been caught, a new group formed that included, once again, Uneken, Norsgaard, and Hendersen, along with Karol Ann Canuel (SD Worx). Two riders, Lisa Klein (Canyon-SRAM) and D'hoore chased, and Christine Majerus (SD Worx) and Lisa Brennauer (Ceratizit) also jumped from the main field to try to bridge across to the move.

Uneken made her winning solo move and with 18km to go, she held over a minute gap on a group of eight chasers, which included Klein, and then Van Dijk, Brennauer, and Amy Pieters (SD Worx).

Uneken's gap exploded to 2:45 minutes and with 2km to go, it was clear she had sealed the stage 3 victory and the mountain classification.

Norsgaard took the sprint for second place on the day ahead of Brennauer in third, and Van Dijk crossed the line in fourth with the overall victory.

Results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 3:32:13 2 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 0:01:14 3 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 4 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo 0:01:29 5 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:01:33 6 Amy Pieters (Ned) Team SD Worx 0:01:35 7 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 0:01:40 8 Amber van der Hulst (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:02:20 9 Pfeiffer Georgi (GBr) Team DSM 0:02:54 10 Marta Lach (Pol) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:02:58 11 Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:03:02 12 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women 13 Romy Kasper (Ger) Jumbo-Visma Women Team 14 Susanne Andersen (Nor) Team DSM 15 Maike Van der Duin (Ned) Drops-le Col Supported by Tempur 16 Teuntje Beekhuis (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:03:09 17 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 0:03:13 18 Karol-Ann Canuel (Can) Team SD Worx 19 Christine Majerus (Lux) Team SD Worx 0:03:15 20 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 0:03:17 21 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 0:03:19 22 Joscelin Lowden (GBr) Drops-le Col Supported by Tempur 0:03:42 23 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 0:05:48 24 Kirsten Wild (Ned) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 25 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing 26 Sofia Van Rooijen (Ned) Netherlands 0:07:23 27 Femke Markus (Ned) Parkhotel Valkenburg 28 Mischa Bredewold (Ned) Parkhotel Valkenburg 29 Nicole Steigenga (Ned) Netherlands 30 Gudrun Stock (Ger) Germany 0:07:27 31 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 32 Jade Wiel (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 33 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:07:36 34 Quinty Ton (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling DNF Roxane Fournier (Fra) Team SD Worx DNF Amalie Dideriksen (Den) Trek-Segafredo DNF Chloe Hosking (Aus) Trek-Segafredo DNF Shirin van Anrooij (Ned) Trek-Segafredo DNF Trixi Worrack (Ger) Trek-Segafredo DNF Barbara Guarischi (Ita) Movistar Team Women DNF Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women DNF Lourdes Oyarbide Jimenez (Spa) Movistar Team Women DNF Alba Teruel Ribes (Spa) Movistar Team Women DNF Omer Shapira (Isr) Canyon-SRAM Racing DNF Hannah Ludwig (Ger) Canyon-SRAM Racing DNF Leah Kirchmann (Can) Team DSM DNF Lorena Wiebes (Ned) Team DSM DNF Esmée Peperkamp (Ned) Team DSM DNF Julia Soek (Ned) Team DSM DNF Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope DNF Victorie Guilman (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope DNF Lauren Kitchen (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope DNF Pernille Mathiesen (Den) Jumbo-Visma Women Team DNF Franziska Brauße (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team DNF Julie Leth (Den) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team DNF Lea Lin Teutenberg (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team DNF Leonie Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Femke Gerritse (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg DNF Shari Bossuyt (Bel) NXTG Racing DNF Charlotte Kool (Ned) NXTG Racing DNF Britt Knaven (Bel) NXTG Racing DNF Ilse Pluimers (Ned) NXTG Racing DNF Maud Rijnbeek (Ned) NXTG Racing DNF Mylene de Zoete (Ned) NXTG Racing DNF Emilie Moberg (Nor) Drops-le Col Supported by Tempur DNF Maria Van 'T Geloof (Ned) Drops-le Col Supported by Tempur DNF Elise Marie Olsen (Nor) Drops-le Col Supported by Tempur DNF April Tacey (GBr) Drops-le Col Supported by Tempur DNF Fabienne Buri (Swi) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Georgia Danford (NZl) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Line Marie Gulliksen (Nor) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Lena Mettraux (Swi) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Zsófia Szabó (Hun) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Sandra Weiss (Swi) Andy Schleck-CP NVST-Immo Losch DNF Clara Lundmark (Swe) GT Krush Tunap Pro Cycling DNF Daniek Hengeveld (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling DNF Melissa Van Neck (Cze) GT Krush Tunap Pro Cycling DNF Nathalie Eklund (Swe) GT Krush Tunap Pro Cycling DNF Marissa Baks (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling DNF Emma Edwards (USA) CAMS-Tifosi DNF Jessica Finney (GBr) CAMS-Tifosi DNF Clover Murray (GBr) CAMS-Tifosi DNF Hayley Simmonds (GBr) CAMS-Tifosi DNF Jo Tindley (GBr) CAMS-Tifosi DNF Kate Wootton (GBr) CAMS-Tifosi DNF Mieke Kröger (Ger) Germany DNF Christa Riffel (Ger) Germany DNF Lena Charlotte Reibner (Ger) Germany DNF Katharina Hechler (Ger) Germany DNF Eva Jonkers (Ned) Netherlands DNF Bente van Teeseling (Ned) Netherlands DNF Ilse Grit (Ned) Netherlands DNF Eline van Rooijen (Ned) Netherlands

Mountain 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 5 2 Lorena Wiebes (Ned) Team DSM 3 3 Sheyla Gutierrez Ruiz (Spa) Movistar Team Women 1

Mountain 2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 5 2 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 3 3 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 1

Mountian 3 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 5 2 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 3 3 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 1

Mountain 4 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 5 2 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 3 3 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 1

Mountain 5 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 5 2 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo 3 3 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 1

Mountain 6 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 5 2 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 3 3 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women 1

Sprint 1 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 3 2 Charlotte Kool (Ned) NXTG Racing 2 3 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 1

Sprint 2 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 3 2 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 2 3 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 1

Sprint 3 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 3 2 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 2 3 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 1

Young rider Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 3:32:13 2 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 0:01:14 3 Amber van der Hulst (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:02:20 4 Pfeiffer Georgi (GBr) Team DSM 0:02:54 5 Maike Van der Duin (Ned) Drops-le Col Supported by Tempur 0:03:02 6 Sofia Van Rooijen (Ned) Netherlands 0:07:23 7 Mischa Bredewold (Ned) Parkhotel Valkenburg 8 Jade Wiel (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:07:27

Final general classification after stage 3 Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo 7:08:38 2 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:00:06 3 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 0:00:12 4 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 0:00:20 5 Amy Pieters (Ned) Team SD Worx 0:00:29 6 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 0:00:43 7 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 0:00:56 8 Teuntje Beekhuis (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:02:42 9 Amber van der Hulst (Ned) Parkhotel Valkenburg 10 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 0:02:50 11 Joscelin Lowden (GBr) Drops-le Col Supported by Tempur 0:02:54 12 Christine Majerus (Lux) Team SD Worx 0:03:03 13 Romy Kasper (Ger) Jumbo-Visma Women Team 0:03:07 14 Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:03:18 15 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 0:03:27 16 Karol-Ann Canuel (Can) Team SD Worx 0:03:31 17 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 0:03:37 18 Marta Lach (Pol) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:03:43 19 Pfeiffer Georgi (GBr) Team DSM 0:04:15 20 Maike Van der Duin (Ned) Drops-le Col Supported by Tempur 0:04:23 21 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women 22 Susanne Andersen (Nor) Team DSM 0:05:16 23 Kirsten Wild (Ned) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 0:05:30 24 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 0:06:43 25 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing 0:07:18 26 Femke Markus (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:07:36 27 Mischa Bredewold (Ned) Parkhotel Valkenburg 0:07:40 28 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women Team 0:07:54 29 Gudrun Stock (Ger) Germany 0:07:59 30 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:08:10 31 Nicole Steigenga (Ned) Netherlands 0:08:19 32 Quinty Ton (Ned) GT Krush Tunap Pro Cycling 0:08:35 33 Sofia Van Rooijen (Ned) Netherlands 0:08:44 34 Jade Wiel (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:09:08

Point classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Amy Pieters (Ned) Team SD Worx 40 2 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo 39 3 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 39 4 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 38 5 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 32 6 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 25 7 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 25 8 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 24 9 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 21 10 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women Team 16 11 Amber van der Hulst (Ned) Parkhotel Valkenburg 14 12 Joscelin Lowden (GBr) Drops-le Col Supported by Tempur 10 13 Teuntje Beekhuis (Ned) Jumbo-Visma Women Team 8 14 Pfeiffer Georgi (GBr) Team DSM 7 15 Marta Lach (Pol) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 6 16 Maëlle Grossetete (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 5 17 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women 4 18 Kirsten Wild (Ned) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 4 19 Gudrun Stock (Ger) Germany 4 20 Christine Majerus (Lux) Team SD Worx 3 21 Romy Kasper (Ger) Jumbo-Visma Women Team 3 22 Susanne Andersen (Nor) Team DSM 2 23 Maike Van der Duin (Ned) Drops-le Col Supported by Tempur 1

Mountain classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 25 2 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 9 3 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 5 4 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo 3 5 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 3 6 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 3 7 Alexis Ryan (USA) Canyon-SRAM Racing 3 8 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 1 9 Alicia Gonzalez Blanco (Spa) Movistar Team Women 1 10 Susanne Andersen (Nor) Team DSM 1

Sprint classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gudrun Stock (Ger) Germany 17 2 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 6 3 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 6 4 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 4 5 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 3 6 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 3 7 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 3 8 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women Team 2 9 Elise Chabbey (Swi) Canyon-SRAM Racing 1 10 Romy Kasper (Ger) Jumbo-Visma Women Team 1 11 Sofia Van Rooijen (Ned) Netherlands 1

Combined points classification Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Ellen van Dijk (Ned) Trek-Segafredo 27 2 Amy Pieters (Ned) Team SD Worx 21 3 Emma Norsgaard (Den) Movistar Team Women 20 4 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro Cycling Team 18 5 Lonneke Uneken (Ned) Team SD Worx 13 6 Alice Barnes (GBr) Canyon-SRAM Racing 12 7 Lisa Klein (Ger) Canyon-SRAM Racing 8 8 Jolien D'Hoore (Bel) Team SD Worx 4 9 Teuntje Beekhuis (Ned) Jumbo-Visma Women Team 3 10 Anna Henderson (GBr) Jumbo-Visma Women Team 3 11 Amber van der Hulst (Ned) Parkhotel Valkenburg 2 12 Karlijn Swinkels (Ned) Jumbo-Visma Women Team 1